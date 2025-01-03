บล็อก ClickUp
Jira Software vs. การจัดการงาน: ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

Arya Dinesh
Arya Dinesh
3 มกราคม 2568

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Jira Work Management และ Jira Software ได้ถูกรวมเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันในเดือนพฤษภาคม 2024 บทความนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแต่ละเครื่องมือในเวอร์ชันก่อนการรวม และข้อเสนอใหม่หลังการรวม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม

คุณรู้สึกหนักใจบ่อยไหมเมื่อต้องพยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน? การบริหารงานที่ต้องส่งตามกำหนด การประชุมตามเวลา และการทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องยากอีกต่อไป!

แม้ว่า Atlassian จะได้รวมสองผลิตภัณฑ์ชั้นนำอย่าง Jira Work Management และ Jira Software เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว แต่บทความบล็อกนี้จะเปรียบเทียบ Jira Work Management กับ Jira Software โดยอธิบายเหตุผลที่ทั้งสองมีความแตกต่างกัน และประโยชน์ที่ Jira เวอร์ชันใหม่ที่ได้จากการควบรวมนี้จะมอบให้

👀 คุณรู้หรือไม่? Jira เปิดตัวครั้งแรกในปี 2002 โดยเป็นซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ต่อมา Atlassian ได้ขยายความสามารถของ Jira เพื่อรองรับทีมต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

อะไรคือการจัดการงานด้วย Jira?

Jira Work Management เป็นคำตอบของ Atlassian ต่อความต้องการของทีมธุรกิจ โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกัน การส่งมอบงาน และการรายงาน—ทั้งหมดในที่เดียว

การจัดการงานด้วย Jira
ผ่านทางJira Work Management

Jira Work Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของทีมต่างๆ โดยมีแม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และกระดานคัมบังสำหรับการดูงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้า

โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ ทีม HR สามารถจัดการกระบวนการรับเข้าทำงานได้อย่างง่ายดาย ทีมการตลาดสามารถวางแผนแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายการเงินสามารถติดตามการอนุมัติต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

คุณสมบัติของระบบจัดการงาน Jira

Jira Work Management มีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลากหลายที่ช่วยให้มันอยู่ในกลุ่มเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำ:

คุณสมบัติ #1: เทมเพลตที่ปรับแต่งได้

Jira Work Management มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการเงิน

ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนกระบวนการรับพนักงานใหม่ เปิดตัวโครงการแรกของคุณ หรือสร้างแคมเปญการตลาด เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใดๆ

คุณสามารถปรับแต่งพวกมันให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณเพื่อให้รู้สึกเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้

คุณสมบัติที่ 2: การติดตามด้วยสายตาผ่านกระดานคัมบัง

การติดตามงานทั้งหมดพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยาก การติดตามแบบภาพในJira Project Managementมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น

คุณสามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง—จาก "ต้องทำ" ไปยัง "กำลังดำเนินการ" ไปจนถึง "เสร็จแล้ว"

ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมของคุณจะทราบสถานะของงานได้ทันที ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ 3: การรายงานและข้อมูลเชิงลึก

เครื่องมือรายงานช่วยให้คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์ของโครงการทางธุรกิจ, ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นของงาน, และเข้าใจปริมาณงานของทีมได้—ช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณให้ดีที่สุด

ข้อมูลเชิงลึกของ Jira Work Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมั่นใจได้ว่าทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

Jira Software คืออะไร?

Jira Software ถูกออกแบบมาสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และผู้จัดการโครงการ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสปรินต์หรือบั๊ก Jira Software ได้สร้างประสบการณ์การทำงานแบบครบวงจร

Jira Software
ผ่านทางJira Software

Jira Software เป็นที่ชื่นชอบของทีมเทคนิคมาเป็นเวลานานเนื่องจากความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด มันมอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม Agile ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการติดตามบั๊กและการปล่อยผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของ Jira Software

Jira Software นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับใช้:

คุณสมบัติ #1: กระดานแบบ Agile (Scrum และ Kanban)

Jira Software ได้จัดเตรียมบอร์ด Scrum และ Kanban เพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างชัดเจนทางสายตา บอร์ด Scrum เหมาะสำหรับโครงการที่ใช้การสปรินต์เป็นฐาน ในขณะที่บอร์ด Kanban รองรับการจัดการงานแบบต่อเนื่อง

กระดานซอฟต์แวร์ Jira เหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการ สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมสแตนด์อัพและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ #2: การผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

Jira Software สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub และ Bitbucket ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเชื่อมโยงโค้ดของตนกับงานต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้กระบวนการพัฒนาทั้งหมดมีความโปร่งใสและเชื่อมโยงกันมากขึ้น

การผสานรวมระหว่างโค้ดและงานทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้จัดการ อยู่ในความเข้าใจเดียวกันตลอดกระบวนการพัฒนา

คุณสมบัติที่ 3: กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง

ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการพัฒนาของพวกเขาได้—การติดตามข้อบกพร่อง, การตรวจสอบโค้ด, หรือการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน—เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ

การปรับแต่งนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับ Jira ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรือการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีที่สามารถใช้ได้

การจัดการงาน Jira เทียบกับ Jira Software

ดังนั้น แม้ว่าทั้งสองจะดูคล้ายกันมากในแวบแรก แต่เครื่องมือทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? จริงๆ แล้วมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างออกไป

คุณสมบัติการจัดการงาน JiraJira Software
กลุ่มเป้าหมายทีมธุรกิจ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงินทีมพัฒนาแบบアジล เช่น นักพัฒนา และผู้ทดสอบ
ความสามารถในการผสานรวมผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น Slack และ Google Workspaceผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น GitHub และ GitLab
ความซับซ้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโครงการที่เรียบง่ายโดยปราศจากความซับซ้อนทางเทคนิคออกแบบมาเพื่อการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและการติดตามข้อบกพร่อง
ประเภทมุมมองงานปฏิทิน, รายการ, กระดาน, และไทม์ไลน์กระดาน Scrum และ Kanban
การเข้าถึงออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการแบบ Agile
กรณีการใช้งานการสร้างภาพปฏิทินแคมเปญหรือกระบวนการเริ่มต้นใช้งานการจัดการสปรินต์และกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
ประเภทของรายงานรายงานพื้นฐานเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้าข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง เช่น แผนภูมิความเร็วและแผนภูมิการลดภาระงาน
ข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดการให้ภาพรวมสำหรับผู้จัดการเพื่อดูว่าอะไรอยู่ในเส้นทาง, ล่าช้า, หรือติดขัดจำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการวิ่งระยะสั้นและการปรับปรุง

มาดูความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน:

คุณสมบัติ #1: กลุ่มเป้าหมายและทีม

Jira Work Management มุ่งเป้าไปที่ทีมธุรกิจ โดยนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานประจำวัน เช่น กระบวนการทางการตลาดและงานทรัพยากรบุคคล

มันผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้บ่อย เช่น Slack และ Google Workspace ในทางตรงกันข้าม Jira Software มุ่งเน้นไปที่ทีมพัฒนาแบบ Agile โดยผสานรวมกับเครื่องมือของนักพัฒนา เช่น GitHub และ GitLab และเน้นที่กระบวนการทำงานทางเทคนิค

Jira Work Management ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการการติดตามโครงการและการจัดการงานที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคนิค เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่อาจไม่คุ้นเคยกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ในทางตรงกันข้าม Jira Software ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานด้วยวิธีการ Agile โดยเน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การติดตามข้อบกพร่อง และการวางแผนการวนซ้ำ

คุณสมบัติที่ 2: สร้างและดูงาน

โครงการการจัดการงาน Jira Work Management มอบมุมมองงานที่ยืดหยุ่น เช่น ปฏิทิน รายการ กระดาน และไทม์ไลน์ ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้

มุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการทำงานในแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนปฏิทินแคมเปญ หรือการดูรายการรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการเมื่อเริ่มต้น

โครงการ Jira Software ได้จัดเตรียมกระดาน Kanban และ Scrum ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile มุมมองเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยให้ทีมเทคนิคจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น กระดาน Scrum เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ใช้การวิ่งสปรินต์ ซึ่งงานจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่มีกรอบเวลาชัดเจน ในขณะที่กระดาน Kanban ใช้สำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องและการแสดงภาพความก้าวหน้า

อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามงานในที่ทำงาน

คุณสมบัติ #3: รายงานและสร้างข้อมูลเชิงลึก

ระบบบริหารจัดการงาน Jira ให้บริการรายงานพื้นฐานเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้าของโครงการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมธุรกิจที่ต้องเข้าใจว่าโครงการ JWM ของพวกเขากำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด

รายงานการจัดการงาน Jira ที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการเห็นภาพรวมของสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง สิ่งที่ล่าช้า และจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด

ในทางกลับกัน Jira Software มอบข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง รวมถึงแผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ และรายงานสปรินต์ เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพระหว่างสปรินต์ ปรับแผนกลางทาง และมั่นใจว่าพวกเขากำลังดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สิ่งนี้ทำให้ Jira Software เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ละเอียดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ 4: โครงสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์

Jira Work Management มีเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมธุรกิจโดยไม่ต้องตั้งค่าอย่างละเอียด เครื่องมือนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย เป้าหมายคือเพื่อช่วยคุณในการทำงานให้เสร็จสิ้นแทนที่จะต้องจัดการกับซอฟต์แวร์

ในทางตรงกันข้าม Jira Software มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงและปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ทีมสามารถกำหนดขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ได้ตามต้องการ และแต่ละขั้นตอนสามารถมีเงื่อนไข การอนุมัติ และตัวกระตุ้นเฉพาะได้

คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์หลายชุดต่อโครงการเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

🏆ผู้ชนะ: แม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความทับซ้อนกันอยู่มากระหว่าง Jira Work Management และ Jira Software

แม้ว่าการเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนระหว่างสองสิ่งนี้จะเป็นเรื่องยาก แต่ผู้สืบทอดของพวกเขานั้นแน่นอนว่าตอบโจทย์ทุกข้อด้วยการรวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองเข้าด้วยกัน

Jira—การรวมกันของ Jira Work Management และ Jira Software

โดยการผสานเครื่องมือทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน Atlassian ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ทรงพลังยิ่งขึ้นแบบครบวงจร ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลายและประเภทของปัญหาต่างๆ

Jira ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันขององค์กร รวมถึงทีมทางเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่ทางเทคนิค มอบคุณค่าที่มากขึ้นผ่านการสื่อสารที่บูรณาการ เป้าหมายร่วมกัน และข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

คุณสมบัติของ Jira

Jira แนะนำคุณสมบัติใหม่สำหรับการร่วมมือและการสื่อสารสำหรับผู้ใช้ Jira Software และ Jira Work Management นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วของเวอร์ชันก่อนหน้า:

การติดตามเป้าหมาย

การติดตามเป้าหมาย: การจัดการงาน Jira เทียบกับซอฟต์แวร์ Jira
ผ่านทางJira Software

แพลตฟอร์ม Jira ใหม่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายได้โดยตรงในมุมมองงานของ Jira ทำให้ง่ายต่อการประสานงานงานประจำวันกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้มั่นใจว่าทุกภารกิจมีส่วนช่วยให้โครงการหรือเป้าหมายทางธุรกิจประสบความสำเร็จโดยรวม

ทางลัดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ฟีเจอร์การแบ่งงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Jira ช่วยให้สามารถแยกปัญหาในระดับสูง (ซึ่งใน Jira เรียกว่า 'epics') ออกเป็นปัญหาที่เล็กลงได้ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าได้มากขึ้นแทนที่จะใช้เวลาไปกับการตั้งค่า

ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแปลภาษาธรรมชาติเป็นภาษา Jira Query Language (JQL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ทีมงานสามารถใช้เวลาไปกับงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มุมมองรายการ

มุมมองรายการ: การจัดการงาน Jira vs ซอฟต์แวร์ Jira
ผ่านทางAtlassian

นอกจากมุมมองกระดานและไทม์ไลน์ที่คุ้นเคยแล้ว มุมมองรายการยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดการในรูปแบบสเปรดชีต โดยเฉพาะทีมการตลาดและทีมปฏิบัติการ

การจัดการงานค้างจำนวนมาก การอัปเดตจำนวนมาก การมอบหมายงาน และการเชื่อมโยงรายการโครงการเดียวกันกับเป้าหมายกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการแก้ไขแบบอินไลน์

ต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองหรือไม่? คุณสามารถกำหนดค่าและเพิ่มฟิลด์ได้โดยตรงในมุมมองรายการเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น

การผสานรวมกับ Loom

การผสานรวมของ Jira กับ Confluence และ Loom ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้แนวคิดบนไวท์บอร์ดกลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้เพียงคลิกเดียว

การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม และมั่นใจได้ว่าแนวคิดที่มีคุณค่าจะไม่สูญหายไปในบันทึกการประชุม

ด้วยการควบรวมกิจการนี้ ผู้ใช้ Jira Work Management และ Jira Software จะได้รับประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยยังคงรักษาขั้นตอนการทำงานเดิมไว้ พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ซึ่งหมายความว่าทีมธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของ Agile และทีมเทคนิคสามารถใช้เทมเพลตทางธุรกิจได้ ทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ทำให้การสื่อสารและการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

ราคาของ Jira

  • ฟรีตลอดไป สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดการงาน Jira เทียบกับ Jira Software บน Reddit

ใน Redditการถกเถียงระหว่าง Jira Work Management กับ Jira Softwareแบ่งผู้ใช้เป็นสองฝ่ายโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคน

ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit ชื่อ @TechnicalBid1811 รู้สึกว่าJira Software เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อพูดถึงความต้องการเฉพาะ เช่น ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs):

หากผู้ใช้ทั้งหมดของคุณเป็นผู้ใช้ JWM, JWM อาจเพียงพอแล้ว. JSM ให้คุณมีลูกค้า. ด้วย JWM คุณไม่ได้รับประโยชน์จากความเห็นภายในกับลูกค้าหรือ SLA. นอกจากนี้, ด้วย JSM premium คุณจะได้รับ Opsgenie, Assets หรือ JSM project templates. ดังนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการปัจจุบันของคุณกับการเติบโตในอนาคต.

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การควบรวมกิจการนี้ทำให้แพลตฟอร์ม Jira มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ทางเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ตามที่ผู้ใช้ Reddit@christophersonne กล่าวไว้:

ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง นี่คือการรวมผลิตภัณฑ์สองอย่างที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากเข้าด้วยกัน และเพิ่ม Atlas ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบางทีม (และเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับ Jira) เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวที่ครอบคลุมกรณีการใช้งานได้มากขึ้นสำหรับทีมต่างๆ

พบกับ Clickup—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira การจัดการงานเทียบกับ Jira Software

ในขณะที่ Jira มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่จะเป็นอย่างไรหากมีโซลูชันเดียวที่สามารถก้าวข้ามความสามารถที่รวมกันของ Jira Work Management และ Jira Software ได้?

พบกับClickUp—แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการในการทำงาน ใช่แล้ว เราไม่ได้ล้อเล่น

ClickUp เป็นแอปจัดการงานเพียงตัวเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งนักพัฒนาและทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหลายแอปสำหรับเครื่องมือจัดการงาน การจัดการความรู้ การจัดการเอกสาร แอปสื่อสาร และผู้ช่วย AI

ทำไม?

เพราะมันรวมงานของคุณและการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง

เมื่อเปรียบเทียบกับ Jira, ClickUp มอบคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย รวมถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ, AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทและแบบเนทีฟ, แชทในตัว, และแม้กระทั่งเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติ—เพื่อประหยัดเวลา, จัดระเบียบงาน, และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างสอดคล้อง

อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลอง

ClickUp's One-Up #1: การจัดการโครงการแบบครบวงจร

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpผสานการติดตามโครงการ, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, การติดตามเวลา, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ซึ่งแตกต่างจาก Jira ที่เน้นการติดตามปัญหาและการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นหลัก

นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของโครงการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมที่หลากหลายได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนที่มักเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของ Jira

ClickUp ยังเน้นความร่วมมือของทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นที่มอบหมาย การมอบหมายงาน และเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp: การจัดการงาน Jira เทียบกับซอฟต์แวร์ Jira
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยการแบ่งออกเป็นงานย่อยที่ติดตามได้ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp

ClickUp Brain, AI ที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp, ช่วยเร่งการวางแผนและการดำเนินโครงการให้รวดเร็วขึ้น. ผู้จัดการโครงการ AI ของมันจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายของงาน, ช่วยแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้.

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสรุปโครงการ การอัปเดตความคืบหน้า และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ช่วยลดความพยายามที่ต้องใช้ด้วยตนเองในการอัปเดตตามปกติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความโปร่งใสและความสอดคล้องของโครงการ

ClickUp Brain
สอบถาม ClickUp Brain ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาคำตอบจากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณ

นอกจากนี้ ด้วย AI Knowledge Manager คุณสามารถรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารหรือรายการงานหลายรายการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการตัดสินใจ ผลลัพธ์คือ คุณและทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกสถานการณ์

ClickUp อัตโนมัติ
กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ภาษาอังกฤษธรรมดาด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Automations

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เอง พร้อมด้วยแอ็กชัน ไตรเกอร์ และเงื่อนไขที่ออกแบบมาเพื่อลดงานซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด โดยการทำงานอัตโนมัติกับกระบวนการที่เป็นกิจวัตร

สำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันสำเร็จรูป ClickUp มีห้องสมุดของสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงแทนที่จะติดอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

ClickUp's One-Up #2: การทำงานร่วมกันและการมองเห็นที่ดีขึ้น

ClickUpรองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรด้วยมุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้อย่างสูง เช่น กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และแดชบอร์ดการจัดการปริมาณงาน

ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการงาน ClickUp ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะทำงานข้ามแผนกก็ตาม

นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Slack และ Zoom ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

คลิกอัพ
ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อทุกอย่างในที่เดียวด้วย ClickUp

ในขณะที่ClickUp Sprints อำนวยความสะดวกในการพัฒนาแบบ Agile,ClickUp Dashboardsมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า, ระบุแนวโน้ม, และจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira กับเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp's One Up #3: การจัดการงานขั้นสูง

ClickUp นำเสนอระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและมีฟีเจอร์หลากหลาย ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Jira ด้วย ClickUp งานต่างๆ จะกลายเป็นมากกว่าแค่สิ่งที่ต้องทำ—แต่จะพัฒนาเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

ClickUp Tasks: การจัดการงาน Jira เทียบกับ Jira Software
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเวิร์กโฟลว์ของโครงการใดก็ได้ คุณสามารถปรับแต่งสถานะความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ตั้งระดับความสำคัญ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบริบท และเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อให้เห็นภาพรวมของแผนงานของคุณ

นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันจะราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในภารกิจ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแนบไฟล์ได้ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ClickUp Formsยังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการเก็บข้อมูลได้โดยการเปลี่ยนการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงาน ทำให้สามารถจับข้อมูลคำขอ คำแนะนำ หรือข้อมูลนำเข้าของโครงการได้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ

อ่านเพิ่มเติม:ทักษะการจัดการงาน: วิธีจัดการงานสำหรับทีมและตัวคุณเอง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก ต่อพื้นที่ทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

ClickUpไม่ได้เพียงแค่ตามทัน Jira เท่านั้น แต่ยังได้กำหนดนิยามใหม่ของการบริหารโครงการด้วยการรวมเครื่องมือการทำงานสมัยใหม่ทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว

มันเชื่อมช่องว่างระหว่างกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน มอบแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ แล้วทำไมต้องจำกัดตัวเองไว้แค่ Jira? ด้วย ClickUp คุณจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเสมอ ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย

ด้วยคุณสมบัติการจัดการงาน,แม่แบบการจัดการโครงการที่พร้อมใช้งาน, และคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง, ClickUp ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันของคุณและทีมของคุณ—ไม่ต้องประนีประนอมอีกต่อไป จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบ