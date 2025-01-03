Jira Software vs. การจัดการงาน: ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Jira Work Management และ Jira Software ได้ถูกรวมเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันในเดือนพฤษภาคม 2024 บทความนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแต่ละเครื่องมือในเวอร์ชันก่อนการรวม และข้อเสนอใหม่หลังการรวม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม
คุณรู้สึกหนักใจบ่อยไหมเมื่อต้องพยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน? การบริหารงานที่ต้องส่งตามกำหนด การประชุมตามเวลา และการทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องยากอีกต่อไป!
แม้ว่า Atlassian จะได้รวมสองผลิตภัณฑ์ชั้นนำอย่าง Jira Work Management และ Jira Software เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว แต่บทความบล็อกนี้จะเปรียบเทียบ Jira Work Management กับ Jira Software โดยอธิบายเหตุผลที่ทั้งสองมีความแตกต่างกัน และประโยชน์ที่ Jira เวอร์ชันใหม่ที่ได้จากการควบรวมนี้จะมอบให้
👀 คุณรู้หรือไม่? Jira เปิดตัวครั้งแรกในปี 2002 โดยเป็นซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ต่อมา Atlassian ได้ขยายความสามารถของ Jira เพื่อรองรับทีมต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
อะไรคือการจัดการงานด้วย Jira?
Jira Work Management เป็นคำตอบของ Atlassian ต่อความต้องการของทีมธุรกิจ โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกัน การส่งมอบงาน และการรายงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
Jira Work Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของทีมต่างๆ โดยมีแม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และกระดานคัมบังสำหรับการดูงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้า
โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ ทีม HR สามารถจัดการกระบวนการรับเข้าทำงานได้อย่างง่ายดาย ทีมการตลาดสามารถวางแผนแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายการเงินสามารถติดตามการอนุมัติต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
คุณสมบัติของระบบจัดการงาน Jira
Jira Work Management มีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลากหลายที่ช่วยให้มันอยู่ในกลุ่มเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำ:
คุณสมบัติ #1: เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
Jira Work Management มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการเงิน
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนกระบวนการรับพนักงานใหม่ เปิดตัวโครงการแรกของคุณ หรือสร้างแคมเปญการตลาด เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใดๆ
คุณสามารถปรับแต่งพวกมันให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณเพื่อให้รู้สึกเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามด้วยสายตาผ่านกระดานคัมบัง
การติดตามงานทั้งหมดพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยาก การติดตามแบบภาพในJira Project Managementมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น
คุณสามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง—จาก "ต้องทำ" ไปยัง "กำลังดำเนินการ" ไปจนถึง "เสร็จแล้ว"
ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมของคุณจะทราบสถานะของงานได้ทันที ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ 3: การรายงานและข้อมูลเชิงลึก
เครื่องมือรายงานช่วยให้คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์ของโครงการทางธุรกิจ, ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นของงาน, และเข้าใจปริมาณงานของทีมได้—ช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณให้ดีที่สุด
ข้อมูลเชิงลึกของ Jira Work Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมั่นใจได้ว่าทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
Jira Software คืออะไร?
Jira Software ถูกออกแบบมาสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และผู้จัดการโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสปรินต์หรือบั๊ก Jira Software ได้สร้างประสบการณ์การทำงานแบบครบวงจร
Jira Software เป็นที่ชื่นชอบของทีมเทคนิคมาเป็นเวลานานเนื่องจากความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด มันมอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม Agile ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการติดตามบั๊กและการปล่อยผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของ Jira Software
Jira Software นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับใช้:
คุณสมบัติ #1: กระดานแบบ Agile (Scrum และ Kanban)
Jira Software ได้จัดเตรียมบอร์ด Scrum และ Kanban เพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างชัดเจนทางสายตา บอร์ด Scrum เหมาะสำหรับโครงการที่ใช้การสปรินต์เป็นฐาน ในขณะที่บอร์ด Kanban รองรับการจัดการงานแบบต่อเนื่อง
กระดานซอฟต์แวร์ Jira เหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการ สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมสแตนด์อัพและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #2: การผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
Jira Software สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub และ Bitbucket ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเชื่อมโยงโค้ดของตนกับงานต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้กระบวนการพัฒนาทั้งหมดมีความโปร่งใสและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
การผสานรวมระหว่างโค้ดและงานทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้จัดการ อยู่ในความเข้าใจเดียวกันตลอดกระบวนการพัฒนา
คุณสมบัติที่ 3: กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการพัฒนาของพวกเขาได้—การติดตามข้อบกพร่อง, การตรวจสอบโค้ด, หรือการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน—เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
การปรับแต่งนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับ Jira ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรือการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
การจัดการงาน Jira เทียบกับ Jira Software
ดังนั้น แม้ว่าทั้งสองจะดูคล้ายกันมากในแวบแรก แต่เครื่องมือทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? จริงๆ แล้วมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างออกไป
|คุณสมบัติ
|การจัดการงาน Jira
|Jira Software
|กลุ่มเป้าหมาย
|ทีมธุรกิจ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน
|ทีมพัฒนาแบบアジล เช่น นักพัฒนา และผู้ทดสอบ
|ความสามารถในการผสานรวม
|ผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น Slack และ Google Workspace
|ผสานรวมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น GitHub และ GitLab
|ความซับซ้อน
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโครงการที่เรียบง่ายโดยปราศจากความซับซ้อนทางเทคนิค
|ออกแบบมาเพื่อการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและการติดตามข้อบกพร่อง
|ประเภทมุมมองงาน
|ปฏิทิน, รายการ, กระดาน, และไทม์ไลน์
|กระดาน Scrum และ Kanban
|การเข้าถึง
|ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
|ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการแบบ Agile
|กรณีการใช้งาน
|การสร้างภาพปฏิทินแคมเปญหรือกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
|การจัดการสปรินต์และกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
|ประเภทของรายงาน
|รายงานพื้นฐานเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้า
|ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง เช่น แผนภูมิความเร็วและแผนภูมิการลดภาระงาน
|ข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดการ
|ให้ภาพรวมสำหรับผู้จัดการเพื่อดูว่าอะไรอยู่ในเส้นทาง, ล่าช้า, หรือติดขัด
|จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการวิ่งระยะสั้นและการปรับปรุง
มาดูความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน:
คุณสมบัติ #1: กลุ่มเป้าหมายและทีม
Jira Work Management มุ่งเป้าไปที่ทีมธุรกิจ โดยนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานประจำวัน เช่น กระบวนการทางการตลาดและงานทรัพยากรบุคคล
มันผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้บ่อย เช่น Slack และ Google Workspace ในทางตรงกันข้าม Jira Software มุ่งเน้นไปที่ทีมพัฒนาแบบ Agile โดยผสานรวมกับเครื่องมือของนักพัฒนา เช่น GitHub และ GitLab และเน้นที่กระบวนการทำงานทางเทคนิค
Jira Work Management ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการการติดตามโครงการและการจัดการงานที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคนิค เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่อาจไม่คุ้นเคยกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในทางตรงกันข้าม Jira Software ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานด้วยวิธีการ Agile โดยเน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การติดตามข้อบกพร่อง และการวางแผนการวนซ้ำ
คุณสมบัติที่ 2: สร้างและดูงาน
โครงการการจัดการงาน Jira Work Management มอบมุมมองงานที่ยืดหยุ่น เช่น ปฏิทิน รายการ กระดาน และไทม์ไลน์ ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้
มุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการทำงานในแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนปฏิทินแคมเปญ หรือการดูรายการรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการเมื่อเริ่มต้น
โครงการ Jira Software ได้จัดเตรียมกระดาน Kanban และ Scrum ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile มุมมองเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยให้ทีมเทคนิคจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น กระดาน Scrum เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ใช้การวิ่งสปรินต์ ซึ่งงานจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่มีกรอบเวลาชัดเจน ในขณะที่กระดาน Kanban ใช้สำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องและการแสดงภาพความก้าวหน้า
คุณสมบัติ #3: รายงานและสร้างข้อมูลเชิงลึก
ระบบบริหารจัดการงาน Jira ให้บริการรายงานพื้นฐานเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้าของโครงการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมธุรกิจที่ต้องเข้าใจว่าโครงการ JWM ของพวกเขากำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด
รายงานการจัดการงาน Jira ที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการเห็นภาพรวมของสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง สิ่งที่ล่าช้า และจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด
ในทางกลับกัน Jira Software มอบข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง รวมถึงแผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ และรายงานสปรินต์ เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพระหว่างสปรินต์ ปรับแผนกลางทาง และมั่นใจว่าพวกเขากำลังดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สิ่งนี้ทำให้ Jira Software เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ละเอียดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ 4: โครงสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
Jira Work Management มีเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมธุรกิจโดยไม่ต้องตั้งค่าอย่างละเอียด เครื่องมือนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย เป้าหมายคือเพื่อช่วยคุณในการทำงานให้เสร็จสิ้นแทนที่จะต้องจัดการกับซอฟต์แวร์
ในทางตรงกันข้าม Jira Software มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงและปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ทีมสามารถกำหนดขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ได้ตามต้องการ และแต่ละขั้นตอนสามารถมีเงื่อนไข การอนุมัติ และตัวกระตุ้นเฉพาะได้
คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์หลายชุดต่อโครงการเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
🏆ผู้ชนะ: แม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความทับซ้อนกันอยู่มากระหว่าง Jira Work Management และ Jira Software
แม้ว่าการเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนระหว่างสองสิ่งนี้จะเป็นเรื่องยาก แต่ผู้สืบทอดของพวกเขานั้นแน่นอนว่าตอบโจทย์ทุกข้อด้วยการรวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองเข้าด้วยกัน
Jira—การรวมกันของ Jira Work Management และ Jira Software
โดยการผสานเครื่องมือทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน Atlassian ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ทรงพลังยิ่งขึ้นแบบครบวงจร ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลายและประเภทของปัญหาต่างๆ
Jira ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันขององค์กร รวมถึงทีมทางเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่ทางเทคนิค มอบคุณค่าที่มากขึ้นผ่านการสื่อสารที่บูรณาการ เป้าหมายร่วมกัน และข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
คุณสมบัติของ Jira
Jira แนะนำคุณสมบัติใหม่สำหรับการร่วมมือและการสื่อสารสำหรับผู้ใช้ Jira Software และ Jira Work Management นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วของเวอร์ชันก่อนหน้า:
การติดตามเป้าหมาย
แพลตฟอร์ม Jira ใหม่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายได้โดยตรงในมุมมองงานของ Jira ทำให้ง่ายต่อการประสานงานงานประจำวันกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้มั่นใจว่าทุกภารกิจมีส่วนช่วยให้โครงการหรือเป้าหมายทางธุรกิจประสบความสำเร็จโดยรวม
ทางลัดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฟีเจอร์การแบ่งงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Jira ช่วยให้สามารถแยกปัญหาในระดับสูง (ซึ่งใน Jira เรียกว่า 'epics') ออกเป็นปัญหาที่เล็กลงได้ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าได้มากขึ้นแทนที่จะใช้เวลาไปกับการตั้งค่า
ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแปลภาษาธรรมชาติเป็นภาษา Jira Query Language (JQL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ทีมงานสามารถใช้เวลาไปกับงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มุมมองรายการ
นอกจากมุมมองกระดานและไทม์ไลน์ที่คุ้นเคยแล้ว มุมมองรายการยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดการในรูปแบบสเปรดชีต โดยเฉพาะทีมการตลาดและทีมปฏิบัติการ
การจัดการงานค้างจำนวนมาก การอัปเดตจำนวนมาก การมอบหมายงาน และการเชื่อมโยงรายการโครงการเดียวกันกับเป้าหมายกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการแก้ไขแบบอินไลน์
ต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองหรือไม่? คุณสามารถกำหนดค่าและเพิ่มฟิลด์ได้โดยตรงในมุมมองรายการเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
การผสานรวมกับ Loom
การผสานรวมของ Jira กับ Confluence และ Loom ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้แนวคิดบนไวท์บอร์ดกลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้เพียงคลิกเดียว
การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม และมั่นใจได้ว่าแนวคิดที่มีคุณค่าจะไม่สูญหายไปในบันทึกการประชุม
ด้วยการควบรวมกิจการนี้ ผู้ใช้ Jira Work Management และ Jira Software จะได้รับประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยยังคงรักษาขั้นตอนการทำงานเดิมไว้ พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากขึ้น
ซึ่งหมายความว่าทีมธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของ Agile และทีมเทคนิคสามารถใช้เทมเพลตทางธุรกิจได้ ทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ทำให้การสื่อสารและการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป สำหรับ 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดการงาน Jira เทียบกับ Jira Software บน Reddit
ใน Redditการถกเถียงระหว่าง Jira Work Management กับ Jira Softwareแบ่งผู้ใช้เป็นสองฝ่ายโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคน
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit ชื่อ @TechnicalBid1811 รู้สึกว่าJira Software เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อพูดถึงความต้องการเฉพาะ เช่น ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs):
หากผู้ใช้ทั้งหมดของคุณเป็นผู้ใช้ JWM, JWM อาจเพียงพอแล้ว. JSM ให้คุณมีลูกค้า. ด้วย JWM คุณไม่ได้รับประโยชน์จากความเห็นภายในกับลูกค้าหรือ SLA. นอกจากนี้, ด้วย JSM premium คุณจะได้รับ Opsgenie, Assets หรือ JSM project templates. ดังนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการปัจจุบันของคุณกับการเติบโตในอนาคต.
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การควบรวมกิจการนี้ทำให้แพลตฟอร์ม Jira มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ทางเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ตามที่ผู้ใช้ Reddit@christophersonne กล่าวไว้:
ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง นี่คือการรวมผลิตภัณฑ์สองอย่างที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากเข้าด้วยกัน และเพิ่ม Atlas ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบางทีม (และเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับ Jira) เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวที่ครอบคลุมกรณีการใช้งานได้มากขึ้นสำหรับทีมต่างๆ
นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ คุณสมบัติใหม่และผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึง และเป็นก้าวที่ดีของ Atlassian.
พบกับ Clickup—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira การจัดการงานเทียบกับ Jira Software
ในขณะที่ Jira มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่จะเป็นอย่างไรหากมีโซลูชันเดียวที่สามารถก้าวข้ามความสามารถที่รวมกันของ Jira Work Management และ Jira Software ได้?
พบกับClickUp—แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการในการทำงาน ใช่แล้ว เราไม่ได้ล้อเล่น
ClickUp เป็นแอปจัดการงานเพียงตัวเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งนักพัฒนาและทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหลายแอปสำหรับเครื่องมือจัดการงาน การจัดการความรู้ การจัดการเอกสาร แอปสื่อสาร และผู้ช่วย AI
ทำไม?
เพราะมันรวมงานของคุณและการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
เมื่อเปรียบเทียบกับ Jira, ClickUp มอบคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย รวมถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ, AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทและแบบเนทีฟ, แชทในตัว, และแม้กระทั่งเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติ—เพื่อประหยัดเวลา, จัดระเบียบงาน, และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างสอดคล้อง
ClickUp's One-Up #1: การจัดการโครงการแบบครบวงจร
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpผสานการติดตามโครงการ, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, การติดตามเวลา, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ซึ่งแตกต่างจาก Jira ที่เน้นการติดตามปัญหาและการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นหลัก
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของโครงการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมที่หลากหลายได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนที่มักเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของ Jira
ClickUp ยังเน้นความร่วมมือของทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นที่มอบหมาย การมอบหมายงาน และเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม
ClickUp Brain, AI ที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp, ช่วยเร่งการวางแผนและการดำเนินโครงการให้รวดเร็วขึ้น. ผู้จัดการโครงการ AI ของมันจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายของงาน, ช่วยแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้.
นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสรุปโครงการ การอัปเดตความคืบหน้า และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ช่วยลดความพยายามที่ต้องใช้ด้วยตนเองในการอัปเดตตามปกติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความโปร่งใสและความสอดคล้องของโครงการ
นอกจากนี้ ด้วย AI Knowledge Manager คุณสามารถรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารหรือรายการงานหลายรายการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการตัดสินใจ ผลลัพธ์คือ คุณและทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกสถานการณ์
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เอง พร้อมด้วยแอ็กชัน ไตรเกอร์ และเงื่อนไขที่ออกแบบมาเพื่อลดงานซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด โดยการทำงานอัตโนมัติกับกระบวนการที่เป็นกิจวัตร
สำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันสำเร็จรูป ClickUp มีห้องสมุดของสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงแทนที่จะติดอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ClickUp's One-Up #2: การทำงานร่วมกันและการมองเห็นที่ดีขึ้น
ClickUpรองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรด้วยมุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้อย่างสูง เช่น กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และแดชบอร์ดการจัดการปริมาณงาน
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการงาน ClickUp ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะทำงานข้ามแผนกก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Slack และ Zoom ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ในขณะที่ClickUp Sprints อำนวยความสะดวกในการพัฒนาแบบ Agile,ClickUp Dashboardsมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า, ระบุแนวโน้ม, และจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira กับเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp's One Up #3: การจัดการงานขั้นสูง
ClickUp นำเสนอระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและมีฟีเจอร์หลากหลาย ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Jira ด้วย ClickUp งานต่างๆ จะกลายเป็นมากกว่าแค่สิ่งที่ต้องทำ—แต่จะพัฒนาเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเวิร์กโฟลว์ของโครงการใดก็ได้ คุณสามารถปรับแต่งสถานะความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ตั้งระดับความสำคัญ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบริบท และเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อให้เห็นภาพรวมของแผนงานของคุณ
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันจะราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในภารกิจ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแนบไฟล์ได้ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ClickUp Formsยังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการเก็บข้อมูลได้โดยการเปลี่ยนการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงาน ทำให้สามารถจับข้อมูลคำขอ คำแนะนำ หรือข้อมูลนำเข้าของโครงการได้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก ต่อพื้นที่ทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ClickUpไม่ได้เพียงแค่ตามทัน Jira เท่านั้น แต่ยังได้กำหนดนิยามใหม่ของการบริหารโครงการด้วยการรวมเครื่องมือการทำงานสมัยใหม่ทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
มันเชื่อมช่องว่างระหว่างกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน มอบแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ แล้วทำไมต้องจำกัดตัวเองไว้แค่ Jira? ด้วย ClickUp คุณจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเสมอ ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงาน,แม่แบบการจัดการโครงการที่พร้อมใช้งาน, และคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง, ClickUp ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันของคุณและทีมของคุณ—ไม่ต้องประนีประนอมอีกต่อไป จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบ