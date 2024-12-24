บล็อก ClickUp
SAFe กับ Scrum: เลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ
SAFe กับ Scrum: เลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ

24 ธันวาคม 2567

Spotify มีการจัดตั้งที่เป็นเอกลักษณ์: ทีมงานขนาดเล็กที่ทำงานอย่างอิสระ แต่ละทีมมุ่งเน้นไปที่ส่วนเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ทีมเหล่านี้เปรียบเสมือนสตาร์ทอัพขนาดเล็กภายใน Spotify ที่ได้รับอำนาจให้ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงส่วนงานของตนโดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ไม่ต้องรอคอย—เป็นเพียงการทำงานในรูปแบบสกรัมที่คล่องตัวและรวดเร็วอย่างแท้จริง

ในขณะเดียวกัน Philips ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มีทีมงานข้ามสายงานในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนลูกค้า (เพื่อยกตัวอย่างบางส่วน)ได้นำ SAFe และแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้เพื่อประสานความพยายามของทีมงานที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เป้าหมายของพวกเขาคือการลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ: ไม่ว่าจะเป็น Scrum หรือ SAFe ทุกบริษัทจำเป็นต้องบูรณาการกรอบการทำงานแบบ Agile เข้ากับกระบวนการทำงานของตนเพื่อช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น บล็อกนี้จะกล่าวถึง SaFe เทียบกับ Scrum และ Scrum@Scale เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และปัจจัยที่ควรพิจารณาสำหรับแต่ละกรอบการทำงาน

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสครัม

สครัมคือกรอบการจัดการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ, ร่วมมือ, และปรับตัวเพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ. มันเจริญเติบโตได้ดีในวงจรการทำงานที่สั้น (สปรินต์), บทบาทที่ชัดเจน, และการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ.

มาแยกแยะเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างง่ายๆ กัน

หากคุณจะเปิดร้านอาหาร คุณมีสองวิธีในการบริหารจัดการ: คุณและคู่ของคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของกันและกัน จนเกิดความวุ่นวาย หรือคุณแบ่งงานออกเป็นทีมเล็ก ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มหนึ่งปรับปรุงสูตรอาหารให้สมบูรณ์แบบ กลุ่มที่สองรับผิดชอบการบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มที่สามบริหารการตลาด แต่ละทีมรับผิดชอบงานของตนเอง ทำงานในรอบสั้น พบปะกันทุกวันเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดต และปรับปรุงตามการทดสอบรสชาติและความคิดเห็นของลูกค้า

ข้อดีและข้อเสียของ Scrum

ข้อดีข้อเสีย
ความยืดหยุ่น: ทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสม
การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น: การปล่อยเวอร์ชันแบบเป็นระยะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจความท้าทายในการขยายขนาด: ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
ความร่วมมือ: การสื่อสารที่เปิดกว้างช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมการพึ่งพาทีม: พึ่งพาบุคคลที่มีประสบการณ์และมีแรงจูงใจ
ความพึงพอใจของลูกค้า: การอัปเดตเป็นประจำจะนำความคิดเห็นของผู้ใช้มาพิจารณาจำกัดเฉพาะทีมขนาดเล็ก: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีสมาชิก 3–10 คน

📌 ตัวอย่าง: บริษัทเกมใช้ Scrum เพื่อผลักดันการอัปเดตแอปทุกสัปดาห์ ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยายไปยังโปรเจกต์ผู้เล่นหลายคนขนาดใหญ่ การประสานงานระหว่างทีม Agile กลายเป็นคอขวด ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความท้าทายในการขยายขนาดของ Scrum

Scrum เหมาะสำหรับใคร?

คำเดียว: ทีมซอฟต์แวร์. แต่ยังมีมากกว่านั้น.

สครัมโดดเด่นใน การพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์แบบลีน, สตาร์ทอัพ, และทีมขนาดเล็ก ที่ต้องรับมือกับโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลง, โซลูชันที่ไม่ทราบล่วงหน้า, หรือความคิดเห็นจากลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น.

กระบวนการและบทบาทของสครัม

กระบวนการ:

  1. เจ้าของผลิตภัณฑ์สร้าง Product Backlog โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน
  2. ทีมแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสร้าง Sprint Backlog
  3. งานเสร็จสิ้นในรูปแบบสปรินต์ (2–4 สัปดาห์)
  4. การประชุมสแตนด์อัพประจำวันช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  5. เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ผลลัพธ์จะถูกทบทวน และบทเรียนที่ได้จะถูกบันทึกไว้

บทบาท:

  • เจ้าของผลิตภัณฑ์: จัดลำดับความสำคัญของงานและรับรองว่าทีมส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจ
  • ผู้นำสครัม: ฝึกสอนทีม, อำนวยความสะดวกในการประชุม, และขจัดอุปสรรค
  • ทีมพัฒนา: ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายงานที่เป็นเจ้าของและดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละงาน

🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้ง Amazonได้คิดค้น"กฎพิซซ่าสองถาด" ซึ่งระบุว่าทีม Scrum ควรมีขนาดเล็กพอที่จะรับประทานพิซซ่าสองถาดได้

บทนำสู่ SAFe (Scaled Agile Framework)

หากจะพูดให้เข้าใจง่าย SAFe (Scaled Agile Framework) คือกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการทีมหลายทีมที่ทำงานในโครงการที่มีความซับซ้อนได้ กรอบการทำงานนี้ถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักเชิงเปรียบเทียบสามประการ ได้แก่ ทีม (Team), โปรแกรม (Program) และพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เสาหลักเหล่านี้มอบความยืดหยุ่นในขณะที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายขนาดการนำไปใช้ของแนวทาง Agile ได้

เมื่อเอริคสัน ผู้นำระดับโลกในวงการโทรคมนาคม เผชิญกับความท้าทายในการบริหารทีมข้ามทวีป พวกเขาจึงหันมาใช้ SAFe

ด้วย SAFe's Agile Release Trains และการกำกับดูแลที่มีโครงสร้างเอริคสันประสบความสำเร็จ:

  • การปรับปรุงการสอดคล้อง: ทีมจากทุกสาขาทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นภายใต้การปฏิบัติ Agile ที่สม่ำเสมอ
  • เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น: วงจรการปล่อยที่รวดเร็วขึ้นด้วยการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง
  • การร่วมมือที่ดีขึ้น: การแบ่งปันความรู้ข้ามสายงานและการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
  • การส่งมอบที่คาดการณ์ได้: มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้โปร่งใสและเชื่อถือได้
  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น: การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพช่วยเพิ่มความไว้วางใจ

ข้อดีและข้อเสียของ SAFe

ข้อดีข้อเสีย
ปรับขนาดได้: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่หลายแห่งซับซ้อน: การนำไปใช้ต้องใช้ความพยายามและการฝึกอบรมอย่างมาก
การปรับให้สอดคล้อง: ทำให้แน่ใจว่าทีมทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันระบบราชการ: สามารถเพิ่มชั้นของการกำกับดูแล
การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น: การรวมอย่างต่อเนื่องช่วยเร่งการปล่อยเวอร์ชันความท้าทายในการปรับแต่ง: อาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรทุกประเภท
คุณภาพที่ดีขึ้น: กระบวนการคุณภาพที่ฝังไว้ช่วยลดข้อบกพร่องค่าใช้จ่ายทางอ้อม: เพิ่มกระบวนการที่อาจทำให้ทีมขนาดเล็กทำงานช้าลง
ความสามารถในการคาดการณ์: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้นการพึ่งพาเครื่องมือ: พึ่งพาเครื่องมือเฉพาะอย่างมากเพื่อความสำเร็จ

📌 ตัวอย่าง: บริษัทการผลิตข้ามชาติได้นำ SAFe มาใช้เพื่อปรับปรุงการร่วมมือข้ามสายงานให้ราบรื่นขึ้น. แม้ว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุการประสานงานที่ดีขึ้นและการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วขึ้น แต่ระยะการฝึกอบรมในระยะแรกใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันของ SAFe.

SAFe เหมาะสำหรับใคร?

SAFe เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่บริหารจัดการทีมข้ามสายงานและโครงการที่มีความซับซ้อน

มีประโยชน์สำหรับ:

  • องค์กรที่ต้องการความสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ
  • องค์กรที่มีทีมงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
  • บริษัทที่ต้องการผสานรวม Agile ในระดับองค์กร

🧠 คุณทราบหรือไม่: แม้ว่า SAFe จะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกรอบการทำงานอื่น ๆ แต่มีเพียง26% ของผู้ใช้ Agile เท่านั้นที่รายงานว่ามีการนำ SAFe ไปใช้

กลยุทธ์การนำไปใช้และการบริหารจัดการใน SAFe

การกำกับดูแลใน SAFe ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและความรับผิดชอบผ่านกระบวนการและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:

  • การวางแผน: กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการทำงานเพื่อความชัดเจน
  • การติดตาม KPI: ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ใช้ในการออกสู่ตลาดและคุณภาพ
  • การรายงานการปฏิบัติตาม: การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลางใน SAFe และความรับผิดชอบมักตกอยู่กับบทบาทเช่น SAFe Program Consultant (SPC) หรือ Chief Scrum Master (CSM)

ผู้นำเหล่านี้:

  • กำกับดูแล Agile Release Trains
  • บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโปรแกรม

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Scrum และ SAFe

แม้ว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Agile เดียวกัน แต่ Scrum และ SAFe ก็ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน มาแยกแยะและดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร

1. โครงสร้างองค์กรและกรอบการทำงาน

📀 Scrum เป็น วิธีการทำงานที่เน้นความคล่องตัวและเหมาะกับทีมขนาดเล็กที่จัดตัวเองได้ (5–9 คน) โดยทำงานเป็นช่วงสั้นๆ 2–4 สัปดาห์ ไม่มีลำดับชั้น—ทีม Scrum หลายทีมและสมาชิกของทีมมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน โดยมีบทบาทเช่น Scrum Master และ Product Owner เป็นผู้นำทาง ข้อกำหนดของกรอบการทำงานประกอบด้วย Product Backlog, Sprint Backlog และรอบการทำงานแบบสม่ำเสมอ

💿 SAFe อย่างไรก็ตาม ถูกสร้างขึ้น สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีม มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีชั้นต่างๆ เช่น ระดับพอร์ตโฟลิโอ โปรแกรม และทีม เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน SAFe ต้องการการวางแผนอย่างละเอียด เช่น การวางแผนโปรแกรม (PI Planning) และการ จัดงานให้สอดคล้องกันระหว่างทีมในช่วง 8–12 สัปดาห์

📌 ตัวอย่าง:

  • สตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ของแอปพลิเคชันจะได้รับประโยชน์จากความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ Scrum
  • บริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติอย่างเอริคสันต้องการ SAFe เพื่อจัดการทีมที่กระจายตัวและรับรองความสอดคล้อง

2. บทบาทและความสัมพันธ์

📀 Scrum อาศัยบทบาทสามประการ: เจ้าของผลิตภัณฑ์, Scrum Master และนักพัฒนา. ทีมจัดการตนเองและจัดการการพึ่งพาผ่านการสื่อสารประจำวัน, การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนตนเอง.

💿 SAFe แนะนำบทบาทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, สถาปนิกระบบ, และวิศวกรรถไฟการปล่อย ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นในการประสานงานระหว่างหลายทีม ความพึ่งพาอาศัยกันจะถูกจัดการในระหว่างการวางแผน PI และกิจกรรมการประสานงานเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

📌 ตัวอย่าง:

  • ทีม Scrum ที่ดูแลการอัปเดตเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจะสื่อสารโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขึ้นต่อกัน
  • ทีม SAFe ที่กำลังพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะใช้การประชุมที่มีโครงสร้างและเครื่องมือเพื่อปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทีมฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และทีมทดสอบ

3. วิธีการจัดส่ง

📀 Scrum เน้นการอัปเดตบ่อยครั้งและเพิ่มขึ้นทีละน้อยในรอบสั้นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการส่งมอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น

💿 SAFe มุ่งเน้นที่การส่งมอบโซลูชันแบบบูรณาการด้วยโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โมเดลการส่งมอบที่มีโครงสร้างช่วยให้มั่นใจในความคาดการณ์ได้และคุณภาพ เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่

📌 ตัวอย่าง:

  • สครัมเหมาะสำหรับการปล่อยอัปเดตประจำสัปดาห์ให้กับแอปโซเชียลมีเดีย
  • SAFe เหมาะสำหรับการปรับใช้แพลตฟอร์มทางการเงินระดับองค์กรที่มีโมดูลหลายส่วนซึ่งมีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกัน

🔮 ภาพรวมความแตกต่าง

สรุป:

ลักษณะสครัมSAFe
ขนาดทีมขนาดเล็ก (5–9 คน)ขนาดใหญ่ (หลายทีมจากหลายแผนก)
ขอบเขตโครงการทีมเดียวการประสานงานทั่วทั้งองค์กร
กรอบเวลา2–4 สัปดาห์สปรินต์โปรแกรมเพิ่มพูนระยะเวลา 8–12 สัปดาห์
เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กองค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงการซับซ้อน

ความคล้ายคลึงระหว่าง Scrum และ SAFe

"ความแตกต่างที่แยกมนุษย์ออกจากกันนั้นไม่มีอะไรเทียบได้กับความคล้ายคลึงที่ผูกเราไว้ด้วยกัน"โซฟี เกรกอแรร์ ทรูโดเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับผู้คน แต่ใครจะรู้ว่ามันใช้ได้กับกรอบการทำงานแบบอไจล์ด้วย!

1. หลักการที่แบ่งปันกันจาก Agile software development

ในแก่นแท้ ทั้งสองกรอบงานต่างได้รับแรงบันดาลใจจาก Agile Manifesto และหลักการของมัน พวกมันให้ความสำคัญกับ:

  • ความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการทำสัญญาที่เข้มงวด
  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดติดกับแผนที่ตายตัว
  • ส่งมอบคุณค่าผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นมาตรวัดความสำเร็จหลัก
  • เสริมสร้างศักยภาพให้ทีมที่จัดการตนเองได้สามารถสร้างนวัตกรรมและปรับตัวได้

2. การร่วมมือและการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป

สครัมและ SAFe สนับสนุนแนวทางความร่วมมือ ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบคุณค่าในปริมาณที่เล็กลงได้บ่อยครั้ง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึง:

  • การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ลดความเสี่ยงผ่านการคลอดที่เร็วและสม่ำเสมอ

ดังนั้น หากคุณกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการเลือกระหว่าง Scrum และ SAFe คุณจะไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน

ไม่ว่าทีม Scrum จะปล่อยอัปเดตแอปทุกสัปดาห์ หรือทีม SAFe จะส่งมอบโซลูชันองค์กรแบบบูรณาการทุกไตรมาส ทั้งสองกรอบการทำงานต่างก็แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คุณควรเลือกใช้ Scrum หรือ SAFe เมื่อใด?

1. ทีมขนาดเล็กที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

📱สถานการณ์: สตาร์ทอัพของคุณกำลังจะเปิดตัวแอปใหม่ และคุณจำเป็นต้องทำงานซ้ำอย่างรวดเร็วกับทีมงานขนาดเล็ก

✅ คำตอบ: Scrum

  • เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิก 5–9 คน ที่มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น
  • ช่วยให้สามารถอัปเดตได้บ่อยและวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว

📌 ตัวอย่าง: ทีมแอปพลิเคชันส่งอาหารใช้ Scrum เพื่อปล่อยอัปเดตฟีเจอร์รายสัปดาห์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

2. องค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมและมีการพึ่งพากัน

📱สถานการณ์: องค์กรของคุณมีหลายทีมที่ทำงานข้ามสายงานในโครงการที่เชื่อมโยงกัน

✅ คำแนะนำ: SAFe

  • จัดการการพึ่งพาข้ามทีมด้วยเครื่องมือเช่น PI Planning
  • ประสานความพยายามของทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

📌 ตัวอย่าง: บริษัทโทรคมนาคมนำ SAFe มาใช้เพื่อประสานงานทีมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับโลก

3. โครงการที่มีความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

📱สถานการณ์: คุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลจากลูกค้าบ่อยครั้งและต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

✅ คำแนะนำ: Scrum

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำและการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

📌 ตัวอย่าง: บริษัทอีคอมเมิร์ซใช้ Scrum เพื่อปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ทุกสปรินต์ตามข้อเสนอแนะของลูกค้า

การเลือกเฟรมเวิร์กที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

ณ ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่าแต่ละกรอบการทำงานมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร

อย่างไรก็ตาม การเลือกระหว่าง Scrum และ SAFe ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณทั้งหมด

นี่คือเหตุผลที่คุณควรถามคำถามสองสามข้อเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ:

  • ทีมของคุณมีขนาดใหญ่แค่ไหน และมีกี่ทีมที่ต้องทำงานร่วมกัน?
  • โครงการของคุณเรียบง่ายหรือเต็มไปด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน?
  • คุณต้องการการปรับปรุงอย่างรวดเร็วหรือการวางแผนระยะยาวมีความสำคัญมากกว่า?
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณกำลังมองหาข้อมูลอัปเดตแบบละเอียดหรือภาพรวมในมุมกว้าง?
  • คุณต้องการกรอบการทำงานที่สามารถขยายได้ครอบคลุมหลายภูมิภาคหรือไม่?
  • ทีมของคุณมีความพร้อมในการใช้แนวทาง Agile มากน้อยเพียงใด?

เมื่อคุณได้รับคำตอบแล้ว การจับคู่ความต้องการของทีมคุณกับกรอบงานที่เหมาะสมก็จะง่ายขึ้น

ปัจจัยที่ควรพิจารณา

👥 ขนาดทีมและความต้องการในการทำงานร่วมกัน

  • สครัมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่จัดระเบียบตัวเองได้และทำงานในโครงการอิสระ
  • SAFe เติบโตได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมข้ามสายงานซึ่งต้องการความร่วมมือที่ประสานกัน

💻 ความซับซ้อนของโครงการ

  • หากโครงการของคุณตรงไปตรงมาและไม่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพา ให้ใช้ Scrum
  • สำหรับโครงการที่มีความพึ่งพาอาศัยกันสูงและมีความซับซ้อนหลายชั้น SAFe คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของคุณ

⌛ ระยะเวลาการจัดส่ง

  • สครัมช่วยให้สามารถส่งมอบงานได้บ่อยครั้งในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว
  • SAFe มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างและคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

📈 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ใช้ Scrum หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจกับการอัปเดตที่เล็กลงและทำซ้ำได้
  • เลือก SAFe เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมุมมองที่บูรณาการของความคืบหน้าจากหลายทีม

📄 ความพร้อมใช้งานของ Agile

  • สครัมทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับหลักการของอไจล์และลีน และพร้อมที่จะจัดการตนเอง
  • SAFe เหมาะสำหรับองค์กรที่ได้ขยายขนาดเกินกว่าความคล่องตัวของทีมเดี่ยวและต้องการการประสานงานในระดับองค์กร

Scrum@Scale: ผสานจุดเด่นของทั้งสองเฟรมเวิร์กเข้าด้วยกัน

หากคุณกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจ คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ ใช่ มันมีอยู่จริง!

พบกับ Scrum@Scale—การผสมผสานอันทรงพลังระหว่างความเรียบง่ายของ Scrum และความยืดหยุ่นในการขยายตัวของ SAFe

นี่คือวิธีการทำงาน: Scrum@Scale ขยายหลักการของ Scrum ไปยังองค์กรขนาดใหญ่ แทนที่จะเพิ่มชั้นของลำดับชั้นเพิ่มเติม มันสร้างสถาปัตยกรรมที่ไร้ขอบเขต สร้างเครือข่ายของทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน

เป้าหมาย? บรรลุการขยายตัวแบบเชิงเส้นโดยไม่จมอยู่ในระบบราชการ

คิดเสียว่ามันคือระบบราชการขั้นต่ำที่จำเป็น (MVB) — มันให้โครงสร้างเพียงพอเพื่อให้คุณมีระเบียบและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น โดยไม่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์หรือความเร็วถูกจำกัด

📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงเครือข่ายค้าปลีกระดับโลกที่กำลังเปิดตัวแพลตฟอร์มแบบออมนิแชนเนล ทีม Scrum ขนาดเล็กรับผิดชอบการออกแบบแอปพลิเคชัน การผสานระบบลอจิสติกส์ และคุณสมบัติการบริการลูกค้า โดยใช้ Scrum@Scale ทีมเหล่านี้จะประสานงานกันผ่าน Scaled Daily Scrums ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับสิ่งที่ต้องพึ่งพากันได้ โดยมีทีมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Executive Action Team) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ

กรอบการทำงาน Scrum@Scale
ผ่านScrum@Scale

ประโยชน์ของการผสาน Scrum และ SAFe

✅ ความยืดหยุ่นผสานกับความสามารถในการขยายตัว

  • ผสานการปรับตัวและการมุ่งเน้นระดับทีมของ Scrum เข้ากับแนวทางการปรับขนาดที่มีโครงสร้างของ SAFe
  • ทีมทำงานอย่างอิสระแต่สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันผ่านระบบนิเวศของ Scrum@Scale

✅ การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น

  • การประชุม Scrum รายวันแบบขยายช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • การแบ่งปันความรู้และความโปร่งใสช่วยลดปัญหาคอขวด

✅ การเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ส่งเสริมการขยายตัวแบบออร์แกนิกในจังหวะของคุณเองโดยไม่ทำให้ทีมรู้สึกหนักเกินไป
  • สนับสนุนหลักการแบบคล่องตัวในองค์กรขนาดใหญ่โดยมีการรบกวนน้อยที่สุด

การนำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้ด้วยเครื่องมือและการสนับสนุน

ตามที่ไมค์ โคห์น กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า "หากคุณไม่ดีขึ้นในเดือนหน้า คุณก็ไม่ใช่อไจล์อีกต่อไป" แม้ว่ากรอบการทำงานแบบอไจล์จะส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือ และการปรับตัว แต่ทีมก็ยังคงต้องการการจัดการโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน

เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: แยกผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

เริ่มต้นด้วยการแยกงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ คิดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนก้อนอิฐของบ้าน Agile ของคุณ

การใช้เรื่องราวของผู้ใช้ คุณสามารถสะท้อนสิ่งที่ผู้ใช้ปลายทางต้องการได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาได้แจ้งไว้

✨ ในแง่ของ Scrum นี่คือการวางแผนสปรินต์ของคุณ ด้วยClickUp คุณสามารถนำรายการจาก Product Backlog ของคุณมาจัดระเบียบเป็น Sprint Backlog และเริ่มดำเนินการได้ทันที—ไม่ต้องใช้กระดาษโน้ต Post-it เลย

การสร้าง ClickUp Sprints
สร้างสปรินต์โดยอัตโนมัติบน ClickUp เพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายาม

💜 กรณีศึกษา: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

ทีมหนึ่งที่เชี่ยวชาญการอัตโนมัติสปรินต์ด้วย ClickUp คือ Sideways NYC.

ให้เราดูการเดินทางของพวกเขา

ความท้าทาย: ทีมต้องการเปลี่ยนจากการติดตามเวลาเป็นคะแนนสปรินต์เพื่อให้มีวิธีการติดตามความสามารถที่คล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการตารางสปรินต์ด้วยตนเองระหว่างทีมและโครงการต่างๆ นั้นใช้เวลามากและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยได้:โดยใช้ฟีเจอร์ Automated Sprints ของ ClickUp พวกเขาได้กำหนดวงจรสองสัปดาห์ให้เริ่มต้นทุกวันจันทร์ โดยทำให้กระบวนการสปรินต์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ

ผู้จัดการโครงการเพียงแค่ป้อนจำนวนรอบในขอบเขตของโครงการ จากนั้น ClickUp จะสร้างรายการ Sprint ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและรับประกันความสอดคล้องกันระหว่างทีมโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2: จัดการโครงการ Agile ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อจัดการโครงการแบบ Agile, ClickUp ก็เหมือนเข็มทิศการจัดการโครงการของคุณ

คุณสามารถร่างกฎบัตร Agile ของคุณในClickUp Docsและแชร์กับทีมของคุณได้โดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด

นี่คือขั้นตอน: เมื่อคุณจัดระเบียบงานเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ คุณสามารถแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องผ่านความคิดเห็นหรือการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเข้าร่วมได้เมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ ทำให้การสร้างเอกสารที่คล่องตัวเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ClickUp Brainเพื่อร่างข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปของคุณ เพียงให้รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือการอัปเดตของฟีเจอร์ และ AI จะสร้างองค์ประกอบสำคัญ เช่น โครงร่าง

ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ใน ClickUp เพื่อสร้างโพสต์บล็อก, คิดค้นไอเดีย, เขียนอีเมล, และอื่น ๆ
ClickUp Brain ทำให้การสร้างเอกสารแบบคล่องตัวเป็นเรื่องง่าย

ต้องการให้กระบวนการ Scrum ของคุณเป็นระเบียบหรือไม่?ClickUp's Kanban Viewมอบมุมมองการทำงานแบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

กระดานคัมบัง ClickUp: ClickUp vs Microsoft Teams
จัดระเบียบงานของคุณตามสถานะและกำหนดเวลาส่ง และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยกระดาน ClickUp Kanban

และด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ลืมหรือ "รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ" ที่น่ารำคาญอีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

Agile คือการเน้นความร่วมมือ การสื่อสารแบบเรียลไทม์สามารถสร้างหรือทำลายแรงขับเคลื่อนของทีมคุณได้อย่างมากฟีเจอร์แชทของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของทีมด้วยการผสานการสนทนาเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาโดยตรง

ทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ มีแชทเฉพาะของตัวเอง ทำให้สมาชิกในทีมสามารถหารือเกี่ยวกับโครงการได้ในขณะที่สามารถดูมุมมองและงานที่เกี่ยวข้องได้เพียงคลิกเดียว

ClickUp Chat: SAFe เทียบกับ Scrum

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกในทีม แบ่งปันการอัปเดต และแม้กระทั่งทำให้การสนทนาเป็นส่วนตัวได้—ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงอย่างราบรื่นกับพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง

✨ ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการคุยและทำภารกิจได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการมองเห็นในกระบวนการ Agile

การมองเห็นเป็นอีกชิ้นส่วนของปริศนา และClickUp Dashboardsไม่ทำให้ผิดหวัง

ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบประสิทธิภาพ และควบคุมตัวชี้วัด Agile อย่างเช่น แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ลงได้

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และตรวจสอบกราฟการใช้เวลาและกราฟการเสร็จสิ้นงานด้วย ClickUp Dashboards

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจว่างานไหลผ่านทีมอย่างไรหรือการมองเห็นจุดที่งานติดขัด ClickUp มอบข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกให้คุณเพื่อปรับแนวทางได้ทันที

ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อขอความช่วยเหลือและใช้ทรัพยากรจากชุมชน

แน่นอนว่าเครื่องมือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การนำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้ต้องการการสนับสนุนและชุมชน ClickUp มีทั้งสองอย่างมากมาย ตั้งแต่เทมเพลตและบทช่วยสอนไปจนถึงชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นซึ่งยินดีที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ

และเมื่อคุณเจออุปสรรค? ทีมสนับสนุนของพวกเขาก็พร้อมเสมอที่จะแนะนำคุณ

วิ่งสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp

ตามรายงาน Pulse of the Profession พบว่า 53% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรายงานว่าใช้วิธีการแบบ Agile เป็นประจำ

ณ ตอนนี้ คุณน่าจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วว่ากรอบการทำงานใด—Scrum หรือ SAFe—ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เพื่อก้าวไปข้างหน้าและรับมือกับความท้าทาย พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตรงเวลา คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่มีความคล่องตัวเท่ากับทีมของคุณ

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของคุณ งานของคุณจะไม่ถูกแบ่งแยกอีกต่อไป

ด้วย ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานของคุณ เตรียมพร้อมปลดล็อกการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียว

ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพิ่มพลังให้กับกรอบการทำงานแบบ Agile ของคุณ!