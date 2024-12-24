SAFe กับ Scrum: เลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Spotify มีการจัดตั้งที่เป็นเอกลักษณ์: ทีมงานขนาดเล็กที่ทำงานอย่างอิสระ แต่ละทีมมุ่งเน้นไปที่ส่วนเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ทีมเหล่านี้เปรียบเสมือนสตาร์ทอัพขนาดเล็กภายใน Spotify ที่ได้รับอำนาจให้ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงส่วนงานของตนโดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ไม่ต้องรอคอย—เป็นเพียงการทำงานในรูปแบบสกรัมที่คล่องตัวและรวดเร็วอย่างแท้จริง
ในขณะเดียวกัน Philips ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มีทีมงานข้ามสายงานในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนลูกค้า (เพื่อยกตัวอย่างบางส่วน)ได้นำ SAFe และแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้เพื่อประสานความพยายามของทีมงานที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เป้าหมายของพวกเขาคือการลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ: ไม่ว่าจะเป็น Scrum หรือ SAFe ทุกบริษัทจำเป็นต้องบูรณาการกรอบการทำงานแบบ Agile เข้ากับกระบวนการทำงานของตนเพื่อช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น บล็อกนี้จะกล่าวถึง SaFe เทียบกับ Scrum และ Scrum@Scale เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และปัจจัยที่ควรพิจารณาสำหรับแต่ละกรอบการทำงาน
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสครัม
สครัมคือกรอบการจัดการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ, ร่วมมือ, และปรับตัวเพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ. มันเจริญเติบโตได้ดีในวงจรการทำงานที่สั้น (สปรินต์), บทบาทที่ชัดเจน, และการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ.
มาแยกแยะเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างง่ายๆ กัน
หากคุณจะเปิดร้านอาหาร คุณมีสองวิธีในการบริหารจัดการ: คุณและคู่ของคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของกันและกัน จนเกิดความวุ่นวาย หรือคุณแบ่งงานออกเป็นทีมเล็ก ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลุ่มหนึ่งปรับปรุงสูตรอาหารให้สมบูรณ์แบบ กลุ่มที่สองรับผิดชอบการบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มที่สามบริหารการตลาด แต่ละทีมรับผิดชอบงานของตนเอง ทำงานในรอบสั้น พบปะกันทุกวันเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดต และปรับปรุงตามการทดสอบรสชาติและความคิดเห็นของลูกค้า
ข้อดีและข้อเสียของ Scrum
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ความยืดหยุ่น: ทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
|การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสม
|การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น: การปล่อยเวอร์ชันแบบเป็นระยะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
|ความท้าทายในการขยายขนาด: ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
|ความร่วมมือ: การสื่อสารที่เปิดกว้างช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
|การพึ่งพาทีม: พึ่งพาบุคคลที่มีประสบการณ์และมีแรงจูงใจ
|ความพึงพอใจของลูกค้า: การอัปเดตเป็นประจำจะนำความคิดเห็นของผู้ใช้มาพิจารณา
|จำกัดเฉพาะทีมขนาดเล็ก: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีสมาชิก 3–10 คน
📌 ตัวอย่าง: บริษัทเกมใช้ Scrum เพื่อผลักดันการอัปเดตแอปทุกสัปดาห์ ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยายไปยังโปรเจกต์ผู้เล่นหลายคนขนาดใหญ่ การประสานงานระหว่างทีม Agile กลายเป็นคอขวด ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความท้าทายในการขยายขนาดของ Scrum
อ่านเพิ่มเติม: ทีม Agile: คืออะไร และวิธีสร้างและบริหารจัดการ
Scrum เหมาะสำหรับใคร?
คำเดียว: ทีมซอฟต์แวร์. แต่ยังมีมากกว่านั้น.
สครัมโดดเด่นใน การพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์แบบลีน, สตาร์ทอัพ, และทีมขนาดเล็ก ที่ต้องรับมือกับโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลง, โซลูชันที่ไม่ทราบล่วงหน้า, หรือความคิดเห็นจากลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น.
กระบวนการและบทบาทของสครัม
กระบวนการ:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์สร้าง Product Backlog โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ทีมแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสร้าง Sprint Backlog
- งานเสร็จสิ้นในรูปแบบสปรินต์ (2–4 สัปดาห์)
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวันช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ผลลัพธ์จะถูกทบทวน และบทเรียนที่ได้จะถูกบันทึกไว้
บทบาท:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: จัดลำดับความสำคัญของงานและรับรองว่าทีมส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจ
- ผู้นำสครัม: ฝึกสอนทีม, อำนวยความสะดวกในการประชุม, และขจัดอุปสรรค
- ทีมพัฒนา: ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายงานที่เป็นเจ้าของและดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละงาน
🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้ง Amazonได้คิดค้น"กฎพิซซ่าสองถาด" ซึ่งระบุว่าทีม Scrum ควรมีขนาดเล็กพอที่จะรับประทานพิซซ่าสองถาดได้
บทนำสู่ SAFe (Scaled Agile Framework)
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย SAFe (Scaled Agile Framework) คือกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการทีมหลายทีมที่ทำงานในโครงการที่มีความซับซ้อนได้ กรอบการทำงานนี้ถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักเชิงเปรียบเทียบสามประการ ได้แก่ ทีม (Team), โปรแกรม (Program) และพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เสาหลักเหล่านี้มอบความยืดหยุ่นในขณะที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายขนาดการนำไปใช้ของแนวทาง Agile ได้
เมื่อเอริคสัน ผู้นำระดับโลกในวงการโทรคมนาคม เผชิญกับความท้าทายในการบริหารทีมข้ามทวีป พวกเขาจึงหันมาใช้ SAFe
ด้วย SAFe's Agile Release Trains และการกำกับดูแลที่มีโครงสร้างเอริคสันประสบความสำเร็จ:
- การปรับปรุงการสอดคล้อง: ทีมจากทุกสาขาทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นภายใต้การปฏิบัติ Agile ที่สม่ำเสมอ
- เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น: วงจรการปล่อยที่รวดเร็วขึ้นด้วยการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: การแบ่งปันความรู้ข้ามสายงานและการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
- การส่งมอบที่คาดการณ์ได้: มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้โปร่งใสและเชื่อถือได้
- ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น: การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพช่วยเพิ่มความไว้วางใจ
ข้อดีและข้อเสียของ SAFe
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ปรับขนาดได้: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่หลายแห่ง
|ซับซ้อน: การนำไปใช้ต้องใช้ความพยายามและการฝึกอบรมอย่างมาก
|การปรับให้สอดคล้อง: ทำให้แน่ใจว่าทีมทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
|ระบบราชการ: สามารถเพิ่มชั้นของการกำกับดูแล
|การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น: การรวมอย่างต่อเนื่องช่วยเร่งการปล่อยเวอร์ชัน
|ความท้าทายในการปรับแต่ง: อาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรทุกประเภท
|คุณภาพที่ดีขึ้น: กระบวนการคุณภาพที่ฝังไว้ช่วยลดข้อบกพร่อง
|ค่าใช้จ่ายทางอ้อม: เพิ่มกระบวนการที่อาจทำให้ทีมขนาดเล็กทำงานช้าลง
|ความสามารถในการคาดการณ์: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น
|การพึ่งพาเครื่องมือ: พึ่งพาเครื่องมือเฉพาะอย่างมากเพื่อความสำเร็จ
📌 ตัวอย่าง: บริษัทการผลิตข้ามชาติได้นำ SAFe มาใช้เพื่อปรับปรุงการร่วมมือข้ามสายงานให้ราบรื่นขึ้น. แม้ว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุการประสานงานที่ดีขึ้นและการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วขึ้น แต่ระยะการฝึกอบรมในระยะแรกใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันของ SAFe.
SAFe เหมาะสำหรับใคร?
SAFe เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่บริหารจัดการทีมข้ามสายงานและโครงการที่มีความซับซ้อน
มีประโยชน์สำหรับ:
- องค์กรที่ต้องการความสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ
- องค์กรที่มีทีมงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
- บริษัทที่ต้องการผสานรวม Agile ในระดับองค์กร
🧠 คุณทราบหรือไม่: แม้ว่า SAFe จะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกรอบการทำงานอื่น ๆ แต่มีเพียง26% ของผู้ใช้ Agile เท่านั้นที่รายงานว่ามีการนำ SAFe ไปใช้
กลยุทธ์การนำไปใช้และการบริหารจัดการใน SAFe
การกำกับดูแลใน SAFe ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและความรับผิดชอบผ่านกระบวนการและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:
- การวางแผน: กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการทำงานเพื่อความชัดเจน
- การติดตาม KPI: ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ใช้ในการออกสู่ตลาดและคุณภาพ
- การรายงานการปฏิบัติตาม: การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลางใน SAFe และความรับผิดชอบมักตกอยู่กับบทบาทเช่น SAFe Program Consultant (SPC) หรือ Chief Scrum Master (CSM)
ผู้นำเหล่านี้:
- กำกับดูแล Agile Release Trains
- บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโปรแกรม
อ่านเพิ่มเติม: 16 เครื่องมือ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Scrum และ SAFe
แม้ว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Agile เดียวกัน แต่ Scrum และ SAFe ก็ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน มาแยกแยะและดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร
1. โครงสร้างองค์กรและกรอบการทำงาน
📀 Scrum เป็น วิธีการทำงานที่เน้นความคล่องตัวและเหมาะกับทีมขนาดเล็กที่จัดตัวเองได้ (5–9 คน) โดยทำงานเป็นช่วงสั้นๆ 2–4 สัปดาห์ ไม่มีลำดับชั้น—ทีม Scrum หลายทีมและสมาชิกของทีมมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน โดยมีบทบาทเช่น Scrum Master และ Product Owner เป็นผู้นำทาง ข้อกำหนดของกรอบการทำงานประกอบด้วย Product Backlog, Sprint Backlog และรอบการทำงานแบบสม่ำเสมอ
💿 SAFe อย่างไรก็ตาม ถูกสร้างขึ้น สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีม มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีชั้นต่างๆ เช่น ระดับพอร์ตโฟลิโอ โปรแกรม และทีม เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน SAFe ต้องการการวางแผนอย่างละเอียด เช่น การวางแผนโปรแกรม (PI Planning) และการ จัดงานให้สอดคล้องกันระหว่างทีมในช่วง 8–12 สัปดาห์
📌 ตัวอย่าง:
- สตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ของแอปพลิเคชันจะได้รับประโยชน์จากความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ Scrum
- บริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติอย่างเอริคสันต้องการ SAFe เพื่อจัดการทีมที่กระจายตัวและรับรองความสอดคล้อง
2. บทบาทและความสัมพันธ์
📀 Scrum อาศัยบทบาทสามประการ: เจ้าของผลิตภัณฑ์, Scrum Master และนักพัฒนา. ทีมจัดการตนเองและจัดการการพึ่งพาผ่านการสื่อสารประจำวัน, การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนตนเอง.
💿 SAFe แนะนำบทบาทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, สถาปนิกระบบ, และวิศวกรรถไฟการปล่อย ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นในการประสานงานระหว่างหลายทีม ความพึ่งพาอาศัยกันจะถูกจัดการในระหว่างการวางแผน PI และกิจกรรมการประสานงานเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
📌 ตัวอย่าง:
- ทีม Scrum ที่ดูแลการอัปเดตเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจะสื่อสารโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขึ้นต่อกัน
- ทีม SAFe ที่กำลังพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะใช้การประชุมที่มีโครงสร้างและเครื่องมือเพื่อปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทีมฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และทีมทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของทีมแบบ Agile
3. วิธีการจัดส่ง
📀 Scrum เน้นการอัปเดตบ่อยครั้งและเพิ่มขึ้นทีละน้อยในรอบสั้นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการส่งมอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น
💿 SAFe มุ่งเน้นที่การส่งมอบโซลูชันแบบบูรณาการด้วยโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โมเดลการส่งมอบที่มีโครงสร้างช่วยให้มั่นใจในความคาดการณ์ได้และคุณภาพ เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
📌 ตัวอย่าง:
- สครัมเหมาะสำหรับการปล่อยอัปเดตประจำสัปดาห์ให้กับแอปโซเชียลมีเดีย
- SAFe เหมาะสำหรับการปรับใช้แพลตฟอร์มทางการเงินระดับองค์กรที่มีโมดูลหลายส่วนซึ่งมีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกัน
🔮 ภาพรวมความแตกต่าง
สรุป:
|ลักษณะ
|สครัม
|SAFe
|ขนาดทีม
|ขนาดเล็ก (5–9 คน)
|ขนาดใหญ่ (หลายทีมจากหลายแผนก)
|ขอบเขต
|โครงการทีมเดียว
|การประสานงานทั่วทั้งองค์กร
|กรอบเวลา
|2–4 สัปดาห์สปรินต์
|โปรแกรมเพิ่มพูนระยะเวลา 8–12 สัปดาห์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก
|องค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงการซับซ้อน
ความคล้ายคลึงระหว่าง Scrum และ SAFe
"ความแตกต่างที่แยกมนุษย์ออกจากกันนั้นไม่มีอะไรเทียบได้กับความคล้ายคลึงที่ผูกเราไว้ด้วยกัน"โซฟี เกรกอแรร์ ทรูโดเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับผู้คน แต่ใครจะรู้ว่ามันใช้ได้กับกรอบการทำงานแบบอไจล์ด้วย!
1. หลักการที่แบ่งปันกันจาก Agile software development
ในแก่นแท้ ทั้งสองกรอบงานต่างได้รับแรงบันดาลใจจาก Agile Manifesto และหลักการของมัน พวกมันให้ความสำคัญกับ:
- ความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการทำสัญญาที่เข้มงวด
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดติดกับแผนที่ตายตัว
- ส่งมอบคุณค่าผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นมาตรวัดความสำเร็จหลัก
- เสริมสร้างศักยภาพให้ทีมที่จัดการตนเองได้สามารถสร้างนวัตกรรมและปรับตัวได้
อ่านเพิ่มเติม: Scaled Agile Framework (SAFe) สำหรับความคล่องตัวทางธุรกิจ: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
2. การร่วมมือและการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป
สครัมและ SAFe สนับสนุนแนวทางความร่วมมือ ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบคุณค่าในปริมาณที่เล็กลงได้บ่อยครั้ง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึง:
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ลดความเสี่ยงผ่านการคลอดที่เร็วและสม่ำเสมอ
ดังนั้น หากคุณกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการเลือกระหว่าง Scrum และ SAFe คุณจะไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน
ไม่ว่าทีม Scrum จะปล่อยอัปเดตแอปทุกสัปดาห์ หรือทีม SAFe จะส่งมอบโซลูชันองค์กรแบบบูรณาการทุกไตรมาส ทั้งสองกรอบการทำงานต่างก็แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้สามเสาหลักของ Scrum สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังนั้น คุณควรเลือกใช้ Scrum หรือ SAFe เมื่อใด?
1. ทีมขนาดเล็กที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
📱สถานการณ์: สตาร์ทอัพของคุณกำลังจะเปิดตัวแอปใหม่ และคุณจำเป็นต้องทำงานซ้ำอย่างรวดเร็วกับทีมงานขนาดเล็ก
✅ คำตอบ: Scrum
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิก 5–9 คน ที่มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น
- ช่วยให้สามารถอัปเดตได้บ่อยและวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: ทีมแอปพลิเคชันส่งอาหารใช้ Scrum เพื่อปล่อยอัปเดตฟีเจอร์รายสัปดาห์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้
2. องค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมและมีการพึ่งพากัน
📱สถานการณ์: องค์กรของคุณมีหลายทีมที่ทำงานข้ามสายงานในโครงการที่เชื่อมโยงกัน
✅ คำแนะนำ: SAFe
- จัดการการพึ่งพาข้ามทีมด้วยเครื่องมือเช่น PI Planning
- ประสานความพยายามของทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
📌 ตัวอย่าง: บริษัทโทรคมนาคมนำ SAFe มาใช้เพื่อประสานงานทีมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับโลก
3. โครงการที่มีความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
📱สถานการณ์: คุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลจากลูกค้าบ่อยครั้งและต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
✅ คำแนะนำ: Scrum
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำและการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง
📌 ตัวอย่าง: บริษัทอีคอมเมิร์ซใช้ Scrum เพื่อปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ทุกสปรินต์ตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการแบบ Scrum
การเลือกเฟรมเวิร์กที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ณ ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่าแต่ละกรอบการทำงานมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร
อย่างไรก็ตาม การเลือกระหว่าง Scrum และ SAFe ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณทั้งหมด
นี่คือเหตุผลที่คุณควรถามคำถามสองสามข้อเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ:
- ทีมของคุณมีขนาดใหญ่แค่ไหน และมีกี่ทีมที่ต้องทำงานร่วมกัน?
- โครงการของคุณเรียบง่ายหรือเต็มไปด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน?
- คุณต้องการการปรับปรุงอย่างรวดเร็วหรือการวางแผนระยะยาวมีความสำคัญมากกว่า?
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณกำลังมองหาข้อมูลอัปเดตแบบละเอียดหรือภาพรวมในมุมกว้าง?
- คุณต้องการกรอบการทำงานที่สามารถขยายได้ครอบคลุมหลายภูมิภาคหรือไม่?
- ทีมของคุณมีความพร้อมในการใช้แนวทาง Agile มากน้อยเพียงใด?
เมื่อคุณได้รับคำตอบแล้ว การจับคู่ความต้องการของทีมคุณกับกรอบงานที่เหมาะสมก็จะง่ายขึ้น
ปัจจัยที่ควรพิจารณา
👥 ขนาดทีมและความต้องการในการทำงานร่วมกัน
- สครัมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่จัดระเบียบตัวเองได้และทำงานในโครงการอิสระ
- SAFe เติบโตได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมข้ามสายงานซึ่งต้องการความร่วมมือที่ประสานกัน
💻 ความซับซ้อนของโครงการ
- หากโครงการของคุณตรงไปตรงมาและไม่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพา ให้ใช้ Scrum
- สำหรับโครงการที่มีความพึ่งพาอาศัยกันสูงและมีความซับซ้อนหลายชั้น SAFe คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
⌛ ระยะเวลาการจัดส่ง
- สครัมช่วยให้สามารถส่งมอบงานได้บ่อยครั้งในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว
- SAFe มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างและคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น
📈 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ Scrum หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจกับการอัปเดตที่เล็กลงและทำซ้ำได้
- เลือก SAFe เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมุมมองที่บูรณาการของความคืบหน้าจากหลายทีม
📄 ความพร้อมใช้งานของ Agile
- สครัมทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับหลักการของอไจล์และลีน และพร้อมที่จะจัดการตนเอง
- SAFe เหมาะสำหรับองค์กรที่ได้ขยายขนาดเกินกว่าความคล่องตัวของทีมเดี่ยวและต้องการการประสานงานในระดับองค์กร
อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของแนวทางการจัดการโครงการและวิธีการ
Scrum@Scale: ผสานจุดเด่นของทั้งสองเฟรมเวิร์กเข้าด้วยกัน
หากคุณกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจ คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ ใช่ มันมีอยู่จริง!
พบกับ Scrum@Scale—การผสมผสานอันทรงพลังระหว่างความเรียบง่ายของ Scrum และความยืดหยุ่นในการขยายตัวของ SAFe
นี่คือวิธีการทำงาน: Scrum@Scale ขยายหลักการของ Scrum ไปยังองค์กรขนาดใหญ่ แทนที่จะเพิ่มชั้นของลำดับชั้นเพิ่มเติม มันสร้างสถาปัตยกรรมที่ไร้ขอบเขต สร้างเครือข่ายของทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน
เป้าหมาย? บรรลุการขยายตัวแบบเชิงเส้นโดยไม่จมอยู่ในระบบราชการ
คิดเสียว่ามันคือระบบราชการขั้นต่ำที่จำเป็น (MVB) — มันให้โครงสร้างเพียงพอเพื่อให้คุณมีระเบียบและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น โดยไม่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์หรือความเร็วถูกจำกัด
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงเครือข่ายค้าปลีกระดับโลกที่กำลังเปิดตัวแพลตฟอร์มแบบออมนิแชนเนล ทีม Scrum ขนาดเล็กรับผิดชอบการออกแบบแอปพลิเคชัน การผสานระบบลอจิสติกส์ และคุณสมบัติการบริการลูกค้า โดยใช้ Scrum@Scale ทีมเหล่านี้จะประสานงานกันผ่าน Scaled Daily Scrums ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับสิ่งที่ต้องพึ่งพากันได้ โดยมีทีมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Executive Action Team) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ
ประโยชน์ของการผสาน Scrum และ SAFe
✅ ความยืดหยุ่นผสานกับความสามารถในการขยายตัว
- ผสานการปรับตัวและการมุ่งเน้นระดับทีมของ Scrum เข้ากับแนวทางการปรับขนาดที่มีโครงสร้างของ SAFe
- ทีมทำงานอย่างอิสระแต่สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันผ่านระบบนิเวศของ Scrum@Scale
✅ การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
- การประชุม Scrum รายวันแบบขยายช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การแบ่งปันความรู้และความโปร่งใสช่วยลดปัญหาคอขวด
✅ การเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการขยายตัวแบบออร์แกนิกในจังหวะของคุณเองโดยไม่ทำให้ทีมรู้สึกหนักเกินไป
- สนับสนุนหลักการแบบคล่องตัวในองค์กรขนาดใหญ่โดยมีการรบกวนน้อยที่สุด
การนำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้ด้วยเครื่องมือและการสนับสนุน
ตามที่ไมค์ โคห์น กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า "หากคุณไม่ดีขึ้นในเดือนหน้า คุณก็ไม่ใช่อไจล์อีกต่อไป" แม้ว่ากรอบการทำงานแบบอไจล์จะส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือ และการปรับตัว แต่ทีมก็ยังคงต้องการการจัดการโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: แยกผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เริ่มต้นด้วยการแยกงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ คิดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนก้อนอิฐของบ้าน Agile ของคุณ
การใช้เรื่องราวของผู้ใช้ คุณสามารถสะท้อนสิ่งที่ผู้ใช้ปลายทางต้องการได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาได้แจ้งไว้
✨ ในแง่ของ Scrum นี่คือการวางแผนสปรินต์ของคุณ ด้วยClickUp คุณสามารถนำรายการจาก Product Backlog ของคุณมาจัดระเบียบเป็น Sprint Backlog และเริ่มดำเนินการได้ทันที—ไม่ต้องใช้กระดาษโน้ต Post-it เลย
💜 กรณีศึกษา: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp
ทีมหนึ่งที่เชี่ยวชาญการอัตโนมัติสปรินต์ด้วย ClickUp คือ Sideways NYC.
ให้เราดูการเดินทางของพวกเขา
ความท้าทาย: ทีมต้องการเปลี่ยนจากการติดตามเวลาเป็นคะแนนสปรินต์เพื่อให้มีวิธีการติดตามความสามารถที่คล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการตารางสปรินต์ด้วยตนเองระหว่างทีมและโครงการต่างๆ นั้นใช้เวลามากและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยได้:โดยใช้ฟีเจอร์ Automated Sprints ของ ClickUp พวกเขาได้กำหนดวงจรสองสัปดาห์ให้เริ่มต้นทุกวันจันทร์ โดยทำให้กระบวนการสปรินต์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ
ผู้จัดการโครงการเพียงแค่ป้อนจำนวนรอบในขอบเขตของโครงการ จากนั้น ClickUp จะสร้างรายการ Sprint ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและรับประกันความสอดคล้องกันระหว่างทีมโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2: จัดการโครงการ Agile ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อจัดการโครงการแบบ Agile, ClickUp ก็เหมือนเข็มทิศการจัดการโครงการของคุณ
คุณสามารถร่างกฎบัตร Agile ของคุณในClickUp Docsและแชร์กับทีมของคุณได้โดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด
นี่คือขั้นตอน: เมื่อคุณจัดระเบียบงานเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ คุณสามารถแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องผ่านความคิดเห็นหรือการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเข้าร่วมได้เมื่อจำเป็น
นอกจากนี้ ทำให้การสร้างเอกสารที่คล่องตัวเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ClickUp Brainเพื่อร่างข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปของคุณ เพียงให้รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือการอัปเดตของฟีเจอร์ และ AI จะสร้างองค์ประกอบสำคัญ เช่น โครงร่าง
ต้องการให้กระบวนการ Scrum ของคุณเป็นระเบียบหรือไม่?ClickUp's Kanban Viewมอบมุมมองการทำงานแบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
และด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ลืมหรือ "รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ" ที่น่ารำคาญอีกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม: 15 เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Agile คือการเน้นความร่วมมือ การสื่อสารแบบเรียลไทม์สามารถสร้างหรือทำลายแรงขับเคลื่อนของทีมคุณได้อย่างมากฟีเจอร์แชทของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของทีมด้วยการผสานการสนทนาเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาโดยตรง
ทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ มีแชทเฉพาะของตัวเอง ทำให้สมาชิกในทีมสามารถหารือเกี่ยวกับโครงการได้ในขณะที่สามารถดูมุมมองและงานที่เกี่ยวข้องได้เพียงคลิกเดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกในทีม แบ่งปันการอัปเดต และแม้กระทั่งทำให้การสนทนาเป็นส่วนตัวได้—ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงอย่างราบรื่นกับพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง
✨ ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการคุยและทำภารกิจได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการมองเห็นในกระบวนการ Agile
การมองเห็นเป็นอีกชิ้นส่วนของปริศนา และClickUp Dashboardsไม่ทำให้ผิดหวัง
ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบประสิทธิภาพ และควบคุมตัวชี้วัด Agile อย่างเช่น แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ลงได้
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจว่างานไหลผ่านทีมอย่างไรหรือการมองเห็นจุดที่งานติดขัด ClickUp มอบข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกให้คุณเพื่อปรับแนวทางได้ทันที
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบ Scrum ฟรีเพื่อติดตามกระบวนการทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อขอความช่วยเหลือและใช้ทรัพยากรจากชุมชน
แน่นอนว่าเครื่องมือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การนำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้ต้องการการสนับสนุนและชุมชน ClickUp มีทั้งสองอย่างมากมาย ตั้งแต่เทมเพลตและบทช่วยสอนไปจนถึงชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นซึ่งยินดีที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ
และเมื่อคุณเจออุปสรรค? ทีมสนับสนุนของพวกเขาก็พร้อมเสมอที่จะแนะนำคุณ
วิ่งสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
ตามรายงาน Pulse of the Profession พบว่า 53% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรายงานว่าใช้วิธีการแบบ Agile เป็นประจำ
ณ ตอนนี้ คุณน่าจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วว่ากรอบการทำงานใด—Scrum หรือ SAFe—ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เพื่อก้าวไปข้างหน้าและรับมือกับความท้าทาย พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตรงเวลา คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่มีความคล่องตัวเท่ากับทีมของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของคุณ งานของคุณจะไม่ถูกแบ่งแยกอีกต่อไป
ด้วย ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานของคุณ เตรียมพร้อมปลดล็อกการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียว
ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพิ่มพลังให้กับกรอบการทำงานแบบ Agile ของคุณ!