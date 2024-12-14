13 แอปประชุมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การประชุม ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดมัน ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานให้สำเร็จ แต่มาคุยกันตามตรงเถอะ: คุณเคยออกจากห้องประชุมแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีเมลได้บ้างไหม?
หรือแย่กว่านั้น ใช้เวลาหลายนาทีแรกไปกับการต่อสู้กับปัญหาการแชร์หน้าจอ การเชื่อมต่อหลุด และคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า 'ได้ยินเสียงฉันไหม?'
แอปประชุมได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นเพียงห้องเสมือนจริงเท่านั้น พวกเขานำเสนอฟีเจอร์ระดับพรีเมียมสำหรับการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ เครื่องมือใดจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง? ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจ 13 แอปประชุมที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณค้นหาแอปที่ตอบโจทย์ที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมระยะไกลหรือกำลังบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปของแอปประชุมที่ดีที่สุด 13 แอป + สิ่งที่แต่ละแอปเหมาะสำหรับ:
- ClickUp (แอปประชุมและทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด)
- Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอขนาดใหญ่)
- Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือและการสื่อสารของทีมอย่างครอบคลุม)1
- Webex Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมองค์กรที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)
- Jitsi (โซลูชันการประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด)
- Livestorm (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการผสานการทำงาน)
- โดยที่ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด)
- ClickMeeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการประชุมออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้)
- Meeting Owl (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมแบบไฮบริดพร้อมวิดีโอ 360 องศา)
- Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจดบันทึกแบบเรียลไทม์)
- RingCentral (แพลตฟอร์มการสื่อสารครบวงจรที่ดีที่สุด)
คุณควรค้นหาอะไรในแอปประชุม?
ในขณะที่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณควรมองหาในแอปประชุมของคุณคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ยังมีบางสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีอยู่ด้วย
มาดูคุณสมบัติบางประการที่คุณควรสังเกตเมื่อตัดสินใจ 👀
- คุณภาพวิดีโอและเสียง: มองหาเครื่องมือที่ให้วิดีโอและเสียงคุณภาพสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะระหว่างการประชุม. หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ จะเป็นการดี.
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกแอปประชุมที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Google Calendar และแอปอื่น ๆ ใน Google Workspace เช่น Gmail
- คุณสมบัติการจัดการประชุม: เลือกแอปประชุมที่มีตัวเลือกการบันทึกสำหรับการอ้างอิงภายหลังและห้องย่อยเพื่อแบ่งการประชุมขนาดเล็กออกเป็นกลุ่มย่อย
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับการใช้แอปประชุมที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญที่แบ่งปันระหว่างการประชุมกลุ่ม
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ค้นหาแอปประชุมที่มีฉากหลังเสมือนจริง, ฟิลเตอร์, และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างประสบการณ์การประชุมที่เป็นส่วนตัว
13 แอปประชุมที่ดีที่สุด
ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงแอปประชุมยอดนิยม 13 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติเด่น ความง่ายในการใช้งาน และการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
มาเริ่มกันเลย! 💪
1. ClickUp (แอปประชุมออนไลน์และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ทรงพลัง
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานทางไกลและข้ามสายงานClickUp Meetingsคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของการประชุมทางวิดีโอ
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนี้มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจดบันทึก จัดการวาระการประชุม กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม
มาดูคุณสมบัติของ ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการประชุมที่ราบรื่นและน่าสนใจกันเถอะ 🤩
มุมมองปฏิทิน ClickUp
มองเห็นตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถดูงานประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้
คุณสามารถกรองงานเพื่อมุ่งเน้นที่ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้ทันที
การผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ทำให้การทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้น นอกจากนี้การผสานการทำงานของ Google Calendar กับ ClickUpยังช่วยให้การซิงค์ตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น
การแจ้งเตือนใน ClickUp
ลืมการประชุมรายสัปดาห์ไปได้เลย?ClickUp Remindersดูแลให้คุณเรียบร้อย
มันช่วยให้คุณเพิ่มไฟล์แนบ ตั้งวันครบกำหนด และสร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ มอบหมายการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกในทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ
ClickUp Docs
ClickUp Docsมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการประชุมและทำให้การหารือถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของมันช่วยให้สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดระเบียบบันทึกการประชุมอย่างละเอียดเป็นเรื่องง่าย
มันดึงข้อมูลสำคัญระหว่างหรือหลังการประชุม ให้คุณเข้าถึงงาน ความคิดเห็น หรือเอกสารของทีมได้ทันที ไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองอีกต่อไป—เพียงบันทึกการประชุมที่ครอบคลุมและแม่นยำ
แม่แบบการประชุม ClickUp
ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การจัดการประชุมง่ายขึ้น
เริ่มต้นด้วยแม่แบบการประชุม ClickUpที่รวบรวมวาระการประชุม บันทึก และสิ่งที่ต้องติดตามไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง นอกจากนี้แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpยังช่วยให้คุณบันทึกประเด็นสำคัญในการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้แม่แบบวาระการประชุมของ ClickUpมอบโครงสร้างการประชุมที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสอดคล้องและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสื่อสารที่ราบรื่น: รวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยการผสานแชท งาน และโครงการเพื่อเพิ่มบริบท
- การบูรณาการงาน: เชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมกับงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง; การตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและความคืบหน้าทันที
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อเน้นการอัปเดตการประชุมและการติดตามผลในขณะที่ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
- สรุปโดยใช้ AI: ใช้ประโยชน์จากAI สำหรับบันทึกการประชุมหรือสร้างสรุปการอภิปรายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
- ตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิก: ใช้คลิปเสียงหรือวิดีโอเพื่อแชร์การอัปเดต อธิบายแนวคิด หรือให้ข้อเสนอแนะภายในพื้นที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ผู้ใช้อาจพบว่าแอปโทรศัพท์ไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แม่แบบบันทึกการประชุมช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญระหว่างประชุม
2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอขนาดใหญ่)
Zoom เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
มันมีคุณสมบัติเช่น ห้องแยกย่อย, การแชร์หน้าจอ, การถอดความแบบเรียลไทม์, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึง Slack และ Google Calendar. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Zoom ทำให้เป็นทางเลือกแรกสำหรับการร่วมมือทางไกลและการประชุมที่มีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เพลิดเพลินกับเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง การลดเสียงรบกวน และพื้นหลังที่ปรับแต่งได้
- พูดคุยกับสมาชิกในทีมของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมด้วย Team Chat
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่าน Zoom และกระดานไวท์บอร์ดของบุคคลที่สาม เอกสาร บันทึก และแม้แต่เบราว์เซอร์เว็บไซต์
- เพิ่มการเข้าถึงผ่านการบรรยายและคำบรรยายหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Zoom
- มันใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะบนอุปกรณ์เก่า ทำให้เกิดอาการหน่วงหรือค้างเป็นครั้งคราว
- แม้ว่าฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยจะได้รับการปรับปรุงแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม
ราคา Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $15.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-9 คน
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10-250 คน
- ธุรกิจพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: หลีกเลี่ยง 'อาการเหนื่อยล้าจากการประชุมออนไลน์' โดยส่งเสริมให้มีการพักเบรกและกระจายการประชุมตลอดทั้งวัน
3. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)
Google Meet ผสานการทำงานกับแอป Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Google คุณสมบัติของมันรวมถึงคำบรรยายสด การแชร์หน้าจอ และการจัดตารางผ่าน Google Calendar เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การประชุมที่ราบรื่นสำหรับทีม
Google Meet ปรับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มคุณภาพวิดีโอและเสียงให้ดีที่สุด แม้ในสภาพเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- จัดตารางเวลาและเข้าร่วมการประชุมผ่าน Google Calendar หรือ Gmail
- ใช้คำบรรยายสดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนา
- แชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณ, หน้าต่างเฉพาะ, หรือแท็บเบราว์เซอร์เพื่อนำเสนอเอกสารหรือมัลติมีเดีย
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของโฮสต์เพื่อปิดเสียงผู้เข้าร่วม ลบผู้เข้าร่วม หรือตรึงผู้พูดที่กำลังใช้งานเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เลือกจากหลายรูปแบบเลย์เอาต์ เช่น แถบด้านข้าง, จุดเด่น, หรือมุมมองแบบกระเบื้อง เพื่อปรับให้เข้ากับพลวัตของการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Meet
- สำหรับบัญชีฟรี การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมสามคนหรือมากกว่าจะถูกจำกัดเวลาไว้ที่ 60 นาทีเท่านั้น
- อนุญาตให้แชร์หน้าจอได้เพียงหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง ทำให้การนำเสนอที่ต้องการการเปรียบเทียบหลายอย่างหรือสื่อภาพประกอบมีความซับซ้อน
- ไม่มีห้องรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือความไม่เป็นระเบียบระหว่างการประชุม
ราคา Google Meet
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600+)
- Capterra: 4. 5/5 (11,800+ รีวิว)
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมอย่างครอบคลุม)
Microsoft Teams ผสานการประชุมทางวิดีโอเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง เช่น การแชร์ไฟล์ แอป Office 365 ที่ผสานรวม และช่องสำหรับทีมเพื่อการสนทนา
โดดเด่นด้วยการผสานการแชท งาน และการประชุมอย่างไร้รอยต่อ สร้างแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในผลลัพธ์ของการประชุมและส่งเสริมความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- จัดการประชุมทางเว็บและการสัมมนาออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 1,000 คน และออกอากาศสำหรับผู้ชมสูงสุด 10,000 คน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วย Microsoft 365 Copilot ใน Teams โดยใช้คำสั่งอัจฉริยะเพื่อแสดงภาพและปรับปรุงแนวคิดได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกการประชุม รวมถึงวิดีโอ, เสียง, และการแชร์หน้าจอ และเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในภายหลัง
- ปรับแต่งการสื่อสารด้วยอิโมจิที่ออกแบบเองและสร้างการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบด้วยปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ปัญหาการซิงโครไนซ์เป็นครั้งคราวเมื่อทีมเข้าสู่ระบบทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- การล่าช้าในการรับใบตอบรับการอ่านและการส่งข้อความ
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,600+ รีวิว)
5. Webex Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมองค์กรที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)
Webex เป็นที่นิยมสำหรับการประชุมองค์กรที่ปลอดภัย มีการเสนอการโทรวิดีโอที่มีการเข้ารหัส แอปประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติการโต้ตอบเช่นกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
เครื่องมือถอดเสียงและแปลภาษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การประชุมเข้าถึงได้สำหรับทีมที่หลากหลาย Webex รองรับฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบ และระบบยกมือเสมือนจริง ซึ่งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex Meetings
- ใช้ Webex Assistant สำหรับคำสั่งเสียงเพื่อเข้าร่วมประชุม, แชร์หน้าจอ, และอื่น ๆ
- เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งปลั๊กอิน
- ใช้ประโยชน์จากระบบล็อกห้องประชุม ระบบล็อกอัตโนมัติสำหรับห้องส่วนตัว และการรับรอง FedRAMP สำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยสูง
- รับการลดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ที่กรองเสียงรบกวนจากพื้นหลังที่รบกวนออกไป
ข้อจำกัดของการประชุม Webex
- คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าลง ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานไม่น่าเชื่อถือ
- ไม่สามารถสร้างห้องย่อยได้จากเว็บแอป และผู้ใช้ไม่สามารถสลับไปยังแอปเดสก์ท็อปได้ในขณะที่อยู่ในเซสชั่นย่อยที่กำลังดำเนินอยู่
ราคาของ Webex Meetings
- ฟรี
- Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Webex Suite: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Webex Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการประชุม Webex
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,700+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การวิดีโอคอลช่วยให้คุณมีสมาธิ! ในขณะที่พนักงาน57%ยอมรับว่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันระหว่างการโทรศัพท์ มีเพียง 4% เท่านั้นที่ทำเช่นนั้นระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากัน แม้จะเป็นทางออนไลน์ ก็สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างน่าอัศจรรย์
6. Jitsi (โซลูชันการประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด)
Jitsi เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง รองรับการโทรด้วยวิดีโอที่มีการเข้ารหัส การแชร์หน้าจอ และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย
เครื่องมือนี้รองรับการPLOYขนาดใหญ่ด้วย Jitsi Videobridge ของมัน ซึ่งช่วยในการจัดเส้นทางสตรีมวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- พบปะพูดคุยฟรีโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาสำหรับการประชุมรายวันกับ Jitsi Meet
- ปรับแต่งและขยายคุณสมบัติของเครื่องมือตามความต้องการที่ยืดหยุ่นได้ด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบโอเพนซอร์ส
- แชร์เอกสารข้อความบน Etherpad ระหว่างการประชุม
- รับสถิติเวลาพูดของผู้เข้าร่วม, แชทบนเวอร์ชันเบราว์เซอร์, และล็อกห้องด้วยรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ Jitsi
- ไม่บันทึกประวัติการแชทหากคุณปิดและเปิดแท็บใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้า ดูไม่เรียบร้อย และขาดฟีเจอร์ที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ไม่มีห้องแยกย่อยสำหรับแต่ละกลุ่มหรือกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
ราคาของ Jitsi
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Jitsi
- G2: 4. 3/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้จัดการใน Excel & Word
7. Livestorm (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์)
Livestorm ถูกออกแบบมาสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บและกิจกรรมออนไลน์โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน โพลสด และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับการจัดกิจกรรมแบบโต้ตอบและการอภิปรายวาระการประชุม
หลังจากงานเสร็จสิ้น คุณสามารถให้ผู้ลงทะเบียนเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ตามต้องการ ทำให้พวกเขาสามารถดูเว็บสัมมนาได้ตามสะดวก นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชทสด ถาม-ตอบ และปฏิกิริยาของผู้ชม ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมยังคงมีส่วนร่วมระหว่างเว็บสัมมนาและงานต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Livestorm
- ปรับแต่งการประชุมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์ การออกแบบห้องประชุมแบบกำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อใด ๆ รวมถึงชื่อ อีเมล และการเข้าร่วม
- ส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินโดยอัตโนมัติไปยังผู้ลงทะเบียน
- เปิดคำบรรยายปิดสำหรับคำตอบของคุณในกว่า 100 ภาษาในระหว่างการสัมมนาออนไลน์
ข้อจำกัดของ Livestorm
- ต้องสลับแท็บเพื่อดูความคิดเห็นระหว่างการนำเสนอ
- ประสิทธิภาพช้าลงบน Firefox, Safari, Opera และ Edge
ราคาของ Livestorm
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Livestorm
- G2: 4. 4/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการผสานการทำงาน)
Slack มุ่งเน้นการสื่อสารภายในทีม แต่เสริมประสิทธิภาพการประชุมด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meet คุณสามารถแชร์ไฟล์ สร้างหัวข้อสนทนา และเปลี่ยนจากการแชทเป็นการประชุมวิดีโอได้อย่างราบรื่น เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย Slack คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนโดยรับการอัปเดตเฉพาะในบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- แลกเปลี่ยนข้อความวิดีโอ ส่งการบันทึกเสียง และแชร์หน้าจอด้วย 'Huddles'
- สร้างการโต้ตอบที่มีความหมายและสนุกสนานด้วยปฏิกิริยาอีโมจิ พื้นหลังสีสันสดใส และเอฟเฟกต์อื่นๆ
- เข้าถึงลิงก์ เอกสาร และข้อความที่แชร์ระหว่างการประชุมสั้นๆ หลังจากสิ้นสุดแล้ว
ข้อจำกัดของ Slack
- การประชุมกลุ่มจำกัดผู้เข้าร่วมได้ 15 คนต่อครั้ง ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และการประชุมที่ต้องใช้เวลานาน
- ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกการประชุมในตัว
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Business+Pro: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ภายในปี 2025 คาดว่า50% ของกิจกรรมเสมือนจริงขององค์กรจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่องค์กรใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดกิจกรรม
9. โดยที่ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด)
ซึ่งโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและความสะดวกสบาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการประชุมที่รวดเร็วและไร้กังวล
คุณสมบัติเช่น การแชร์หน้าจอ, โหมดภาพในภาพ, และความสามารถในการบันทึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. นอกจากนี้, Whereby ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเช่น Trello และ YouTube, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุม.
โดยคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าร่วมการประชุมโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
- ปรับแต่งห้อง Whereby ของคุณด้วยชื่อเฉพาะ, URL และแบรนด์ของคุณเอง
- จัดการเรียนการสอน กิจกรรม และเวิร์กช็อปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลุ่มย่อย
- ผสานการทำงานกับ Miro สำหรับไวท์บอร์ด, Google Docs, YouTube และ Outlook
โดยที่ข้อจำกัด
- ขาดคุณสมบัติเช่นการแชร์แบบเลือกและการแชร์เสียง
- มันไม่แสดงมากกว่า 12 คนบนกล้อง
- ไม่มีฟังก์ชันบันทึกในตัวในเวอร์ชันฟรี และต้องใช้ส่วนเสริม
โดยวิธีการกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 8.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
ซึ่งการจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุด
10. ClickMeeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการประชุมออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้)
ClickMeeting เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการประชุมขนาดเล็กและการสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ มีเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งก่อนการประชุม เช่น ห้องรอที่มีแบรนด์และแบบฟอร์มลงทะเบียน
นอกจากนี้แอปจัดตารางเวลานี้ยังมีฟีเจอร์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เช่น การดูแลแชท การทำโพล การแบ่งกลุ่มย่อย และความสามารถในการรับชมวิดีโอ YouTube ระหว่างการแชร์หน้าจอสด
คุณสมบัติเด่นของ ClickMeeting
- มอบหมายผู้บรรยาย, จัดการแชทส่วนตัว, และควบคุมการหารือของคุณ
- กำหนดการประชุมสำหรับวันที่และเวลาที่เลือก คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 40 คน
- รวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจแบบเรียลไทม์, เซสชั่นถาม-ตอบ, ความคิดเห็น, และการหารือแบบเรียลไทม์ในแชท
ข้อจำกัดของ ClickMeeting
- มีเพียงแปดผู้นำเสนอเท่านั้นที่สามารถใช้ไมโครโฟนและกล้องได้ แม้ว่าจะมีที่นั่งว่างอยู่ 14 ที่
- จำเป็นต้องใช้เบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว เนื่องจากเวอร์ชันเก่าอาจทำให้เกิดปัญหา
ราคา ClickMeeting
- ฟรี
- สด: $32/เดือน
- อัตโนมัติ: 48 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickMeeting
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อความวิดีโอสามารถทำให้การสื่อสารมีความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถแชร์ทั้งคำพูดและสีหน้าของคุณได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
11. การประชุม Owl (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมแบบไฮบริดพร้อมวิดีโอ 360 องศา)
แอป Meeting Owl ซึ่งพัฒนาโดย Owl Labs เป็นแอปเสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมแบบไฮบริดและเสริมการทำงานของกล้องวิดีโอ 360 องศาของบริษัท
พร้อมใช้งานทั้งบน iOS และ Android แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงและการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Meeting Owl
- ตั้งชื่อและจัดการ Meeting Owls หลายตัวภายในองค์กรของคุณ
- สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้เข้าร่วมแบบตัวต่อตัวและผู้เข้าร่วมทางไกล
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Presenter Enhancer เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้นำเสนอในกรอบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Webex สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน
ข้อจำกัดของ Meeting Owl
- จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ iOS และ Android ไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป
- ใช้งานได้เฉพาะกับฮาร์ดแวร์ Meeting Owl เท่านั้น
ราคาของ Meeting Owl
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Meeting Owl
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจดบันทึกแบบเรียลไทม์)
Otter เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมการถอดความและจดบันทึก โดยใช้ระบบระบุผู้พูดและเวลาที่พูดเพื่อความชัดเจนและเป็นระเบียบ
คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในถอดความ, ไฮไลท์จุดสำคัญ, และแชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมได้ ฟีเจอร์คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูการสนทนาในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของนาก
- อนุญาตให้ OtterPilot เข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบันทึกการประชุม สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- รับคำตอบและสร้างเนื้อหา เช่น อีเมลและการอัปเดตสถานะ ด้วย Otter AI Chat ในทุกการประชุม
- ผสานการสนทนาแบบเรียลไทม์กับการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสด้วย AI Channels
ข้อจำกัดของนาก
- มีข้อผิดพลาดในการถอดเสียงสำหรับผู้พูดที่เร็ว ผู้ที่มีสำเนียงหนา คำเติม หรือรูปแบบการพูดที่ไม่เป็นระเบียบ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสำรวจความคิดเห็นในตัวหรือฟังก์ชันถาม-ตอบระหว่างเซสชันสด
การกำหนดราคาแบบ Otter
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนาก
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามมารยาทที่ดีในการประชุมออนไลน์ ให้ปิดเสียงไมโครโฟนของคุณไว้เว้นแต่คุณกำลังพูด เพื่อลดเสียงรบกวนและสิ่งรบกวนจากพื้นหลัง
13. RingCentral (แพลตฟอร์มการสื่อสารครบวงจรที่ดีที่สุด)
RingCentral เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่รวมการโทรผ่านวิดีโอ การส่งข้อความ และบริการโทรศัพท์เข้าด้วยกัน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack และ Microsoft Teams ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับความต้องการขององค์กรที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามคุณภาพการโทร, การมีส่วนร่วมในการประชุม, และกิจกรรมของผู้ใช้ ช่วยให้ทีมสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ นอกจากนี้ RingCentral ยังมีคุณสมบัติของศูนย์บริการลูกค้า เช่น การกระจายสายอัตโนมัติ, ระบบตอบกลับด้วยเสียงอัตโนมัติ (IVR), และการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- สร้างบันทึกการประชุมและคำบรรยายแบบปิดพร้อมสรุปหลังการประชุม ไฮไลท์ และข้อมูลเชิงลึก
- เข้าร่วมการประชุมจากเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปและมือถือ และแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ร่วมมือกันบนกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและบันทึกการประชุม
- รับการควบคุมโฮสต์แบบไดนามิก, ห้องรอ, และการเข้ารหัสแบบครบวงจรเพื่อความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ RingCentral
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์ติดตั้งยากและใช้เวลานาน
- การผสานรวมกับ Salesforce ที่ล่าช้า
ราคาของ RingCentral
- คอร์: $30/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 1-5 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 1-5 ผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 1-5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย8 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร ตัวเลขนี้มักจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เนื่องจากต้องจัดการการประชุมทีม การวางแผนกลยุทธ์ และการสนทนากับลูกค้า
ClickUp: เครื่องมือที่ 'ตอบโจทย์' ทุกความคาดหวังของคุณ
เมื่อแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมพัฒนาไป การเลือกแอปที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
แอปประชุมที่ดีที่สุดต้องมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเป็นไปอย่างง่ายดาย
ClickUp ไม่เพียงแต่ให้การผสานการทำงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบการรวมตัวของเครื่องมือทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการไว้ด้วยกันอีกด้วย ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp Meetings สำหรับการจัดทำวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, ClickUp Docs สำหรับการบันทึกข้อมูลร่วมกัน, และ ClickUp Brain สำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยเปลี่ยนวิธีการที่ทีมวางแผน, จัดทำเอกสาร, และดำเนินการตามผลลัพธ์ของการประชุม
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅