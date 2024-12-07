บล็อก ClickUp
10 โซลูชันโซนเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการประชุมทีม
10 โซลูชันโซนเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการประชุมทีม

7 ธันวาคม 2567

ในโลกที่เชื่อมต่อกัน การสนทนาข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดดีลข้ามทวีปหรือพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่ไกลถึงอีกซีกโลก ทุกการปฏิสัมพันธ์ล้วนมีความสำคัญ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการจับจังหวะเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ⏰

ทางออกคืออะไร? ตัววางแผนการประชุมตามเขตเวลา! พวกเขาคำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสม ความพร้อมของผู้เข้าร่วม และความแตกต่างทางภูมิภาค ทำให้การประชุมของคุณง่ายขึ้น 🧘

ต้องการให้การสนทนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทบทวนของคุณคมชัดอยู่เสมอ ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน? ด้วยตัววางแผนโซนเวลา คุณสามารถจัดการโครงการระดับโลกได้อย่างราบรื่นข้ามโซนเวลาที่หลากหลาย ⏳

แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ เราได้คัดสรรกิตติกรรมประกาศของ 10 ผู้วางแผนการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ 🚀

สรุป 60 วินาที

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวางแผนโซนเวลาสำหรับการประชุม?

ก่อนที่จะพูดถึงตัวเลือกที่ดีที่สุด นี่คือห้าองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือวางแผนโซนเวลาสำหรับการประชุมของคุณ:

  • รองรับหลายเขตเวลา: เลือกสมุดวางแผนที่สามารถปรับเวลาให้สอดคล้องกับเขตเวลาทั่วโลกและระบบเวลาออมแสงได้ ควรช่วยให้การประชุมสามารถวางแผนและแสดงผลเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละคนได้
  • เสนอการผสานปฏิทิน: มองหาเครื่องมือที่สามารถซิงค์กับแอปปฏิทินที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น ควรเลือกการผสานกับ Google Calendar หรือ Outlook เพื่อป้องกันการจองซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
  • ให้บริการบัตรเชิญที่ปรับแต่งได้: เลือกใช้แพลนเนอร์ที่มีบัตรเชิญส่วนตัวและเทมเพลตข้อความ เพื่อให้แต่ละบัตรเชิญตรงกับความต้องการของคุณ
  • รวมความยืดหยุ่นในการจัดตาราง: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอ, โหวต, หรือจองเวลาที่เหมาะกับพวกเขาได้. ซึ่งช่วยลดการรบกวนจากเขตเวลาที่แตกต่างกันและลดการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน
  • รับรองการออกแบบที่ใช้งานง่าย: เลือกสมุดวางแผนที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ใช้งานง่าย และมีการนำทางที่สะดวก มองหาตัวเลือกที่ช่วยให้การดูและเปรียบเทียบตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย เพื่อค้นหาเวลาประชุมที่สะดวก

10 แผนผังโซนเวลาสำหรับการประชุมที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ด้วยองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ในใจ เราได้รวบรวมเครื่องมือวางแผนเขตเวลาสำหรับการประชุมที่ดีที่สุด 10 อันดับ แต่ละเครื่องมือช่วยให้การประสานงานง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมที่เหมาะสมได้ ทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย! 🍃

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการบริหารเวลาอย่างครอบคลุม)

มุมมองปฏิทิน ClickUp พร้อมโซนเวลาสำหรับตัววางแผนการประชุม
กำหนดแผนงาน แผนการ และแม้แต่เป้าหมายสำคัญของโครงการได้ทันทีด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

อันดับแรก เรามี ClickUp—สุดยอดเครื่องมือจัดการประชุมแบบครบวงจรที่ครบครันทุกความต้องการของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับทีมทุกขนาด

หากคุณต้องการสมุดวางแผนที่ปราศจากความยุ่งเหยิง เครื่องมืออเนกประสงค์นี้คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันเชี่ยวชาญในการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการแปลงโซนเวลา—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ไร้รอยต่อ

มุมมองปฏิทินของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์ระดับโลกและยกระดับการวางแผนของคุณด้วยงาน การประชุม และกำหนดส่งที่แสดงผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางยังช่วยให้การอัปเดตเวลาทำงานหรือสถานะว่างไปยังปฏิทินโดยตรงเป็นเรื่องง่าย

ผสานการทำงานกับ Google หรือ Outlook Calendar ของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินอีกต่อไป ClickUpยังมีการผสานการทำงานกับ Calendlyที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซิงค์งานกับกิจกรรมในปฏิทินที่มีอยู่แล้ว

ClickUp ยังสามารถเชื่อมโยงความรับผิดชอบของงานจัดระเบียบแอปปฏิทินและให้การซิงโครไนซ์เขตเวลาแบบทันที

นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรมการทำงานทางไกลทั้งหมดให้กับผู้ใช้

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลและปรับสมดุลภาระงานของทีมให้เหมาะสมด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการทีมระยะไกล ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการทีมระยะไกลของ ClickUpมอบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อสำหรับการทำงานทางไกล คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันรวมถึงการติดตามเวลาแบบทันทีและการแสดงผลปริมาณงาน ซึ่งช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โซลูชันนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถจัดสรรทรัพยากร จัดการตารางเวลา รักษาประสิทธิภาพการทำงาน และเอาชนะความแตกต่างของเขตเวลาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

ClickUp ยังมีเครื่องมือจัดการประชุมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

สร้างลิงก์การประชุม, จดบันทึกสด, และกำหนดรายการที่ต้องทำได้ทันทีด้วย ClickUp Meetings
สร้างลิงก์การประชุม, จดบันทึกสด, และกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วย ClickUp Meetings

ClickUp Meetingsมอบอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อจัดการกระบวนการกำหนดเวลาของคุณ

ระบบจะปรับเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับเวลาทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ การสร้างลิงก์ประชุมก็ง่ายเพียงแค่พิมพ์คำสั่งง่ายๆ ซึ่งช่วยให้การประสานงานง่ายขึ้นและทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้แม้สมาชิกในทีมจะอยู่ในสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติการบันทึกโน้ตช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นในระหว่างการหารือได้ ในขณะที่การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งวัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกเขตเวลาหรือไม่? ClickUp มีเทมเพลตการสื่อสารที่พร้อมใช้งานมากมายที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก 📈

ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการประชุมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า บันทึกการประชุม และการติดตามผล 📨

ด้วยวิธีง่าย ๆ นี้ คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดของโครงการอย่างถูกต้อง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น เมื่อทีมของคุณเชื่อมต่อจากเมืองต่าง ๆ! 🔁

โดยรวมแล้ว ClickUp มีเครื่องมือสำหรับจัดตารางเวลาทุกสิ่งอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบประเด็นการประชุมและงานที่ต้องดำเนินการด้วยClickUp Tasks เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายงานให้กับเจ้าของงานแต่ละคน เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในโครงการของคุณแม้จะทำงานข้ามเขตเวลา
  • ระดมความคิดและจินตนาการแนวคิดระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ เช่นClickUp Whiteboard
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานและความสามารถของทีมด้วยClickUp Time Tracking
  • บันทึกการประชุมและวาระการประชุมสำหรับการประชุมครั้งต่อไปด้วยClickUp Docs
  • ทำให้การประชุมประจำวัน การอัปเดต และการสรุปเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brainเพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปงานที่เสร็จสิ้นและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างยืดยาว
  • สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในหลากหลายรูปแบบด้วยClickUp Chat— แชทภายในงาน, ส่งข้อความโดยตรง หรือสนทนาเป็นกลุ่มในช่องทาง, ติดตามงานด้วย FollowUps, หรือตั้งค่าการโทรเสียงและวิดีโอด้วย SyncUps
  • จัดประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาที่ใช้งานง่ายของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp อย่างเต็มที่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

💭 โบนัส: สนใจเครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ไหม? ลองดูMotion vs. ClickUpเพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่างสองเครื่องมือนี้ ✅

2. World Time Buddy (เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบเขตเวลาด้วยภาพที่ง่าย)

เวิลด์ไทม์บัดดี้พร้อมตัววางแผนการประชุมและเขตเวลา
ผ่านทาง World Time Buddy

ต้องการคำเชิญประชุมข้ามเขตเวลาต่างๆ หรือไม่? World Time Buddy ทำได้ด้วยการคลิกเพียงสามครั้ง อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการประชุมได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ นาฬิกาโลกนี้ยังจัดตารางกิจกรรมในปฏิทินพร้อมเวลาท้องถิ่นและอีกสามเขตเวลาในใจอีกด้วย

World Time Buddy ช่วยให้คุณส่งออกข้อมูลไปยัง Google, Outlook หรือ iCal ได้โดยตรง สร้างลิงก์ประชุมและร่างอีเมลโดยอัตโนมัติ กำลังวางแผนงานอีเวนต์อยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้จะแสดงการนับถอยหลัง ชื่อเรื่อง และคำอธิบายได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ World Time Buddy

  • อัปเดตเวลาการประชุมและคำเชิญได้ทันทีบนปฏิทินที่เชื่อมต่อกับระบบยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Outlook
  • ให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงแผนได้ก่อนที่จะสรุปอย่างเป็นทางการผ่านลิงก์สำหรับดูโดยเฉพาะ
  • เข้าถึงเครื่องมือได้ฟรีและไม่ต้องลงทะเบียน

ข้อจำกัดของ World Time Buddy

  • ขาดการเชื่อมต่อกับแอปวิดีโอและแอปประชุมทางโทรศัพท์
  • ไม่รวมความพร้อมของทีม ทำให้เกิดการจัดตารางที่ยุ่งเหยิงและอยู่นอกแพลตฟอร์ม

ราคาของ World Time Buddy

  • ใช้ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ World Time Buddy

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำให้การวางแผนการประชุมของคุณง่ายขึ้นด้วยปฏิทินที่สามารถแก้ไขได้ฟรีหรือไม่?เรียนรู้วิธีสร้างปฏิทินใน Google Sheetsเพื่อติดตามเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อกับทีมของคุณ! 🗓️

3. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปฏิทินและการจัดสรรเวลา)

ตามเข็มนาฬิกา
ผ่าน ตามเข็มนาฬิกา

ถัดไปในรายการนี้คือ Clockwise เครื่องมือปฏิทินที่ออกแบบมาเพื่อแสดงตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลา เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณวางแผนการประชุมในขณะที่คำนึงถึงภาระงานที่มีอยู่

โปรแกรมวางแผนการประชุมนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อปฏิทินหลายรายการเข้ากับบัญชีเดียวกันได้ เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมใด ๆ

Clockwise มีปฏิทินอัจฉริยะที่ช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีมและการเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • แทรกงานสำคัญลงในช่องว่างในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ AI
  • ให้ผู้อื่นจองเวลาทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาผ่านเครื่องมือจัดตารางประชุม
  • รับภาพรวมของเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมประเภทต่างๆ

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
  • เน้นการจัดการปฏิทินและมีการเชื่อมต่อที่จำกัด—โดยไม่มีองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการทำงานที่จำเป็น เช่น การจัดการงาน

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

  • ฟรี
  • ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $11.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. ตัวแปลงเขตเวลา (เหมาะสำหรับการแปลงเวลาอย่างรวดเร็วและพื้นฐาน)

ตัวแปลงเขตเวลาพร้อมตัววางแผนเวลาการประชุม
ผ่านทาง ตัวแปลงเขตเวลา

ต้องการหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่? ตัวแปลงเขตเวลาให้โซลูชันที่สะอาดและตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มนี้แสดงเวลาที่แน่นอนในทุกที่ทั่วโลกในเขตเวลาต่างๆ

ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังมีการปรับอัจฉริยะสำหรับเวลาออมแสงด้วย!

นาฬิกาโลกแสดงเวลาทำงาน, เวลาทำงานล่วงเวลา, เวลาส่วนตัว, และเวลาหลับนอน, ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อน ๆ ต่างประเทศเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

คุณสมบัติเด่นของตัวแปลงเขตเวลา

  • เพิ่มและปรับเขตเวลาต่างๆ ได้ด้วยฟีเจอร์ลากที่ง่ายดาย
  • ทำให้การวางแผนเขตเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการประมาณการวันหยุดท้องถิ่นและเวลาทำการของแอป

ข้อจำกัดของตัวแปลงเขตเวลา

  • ขาดคุณสมบัติสำหรับผู้วางแผนการประชุมระดับโลก และทำหน้าที่เป็นเพียงภาพรวมของเขตเวลาเท่านั้น
  • ต้องซื้อเพื่อเข้าถึงเครื่องมือแบบออฟไลน์

ราคาค่าบริการแปลงเขตเวลา

  • ฟรี
  • แอป Windows: $3.25 ต่อผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
  • แอป MacOS: $5.99 ต่อผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)

การให้คะแนนและรีวิวของตัวแปลงเขตเวลา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

5. ทุกเขตเวลา (เหมาะสำหรับการติดตามเวลาทั่วโลกแบบรวดเร็ว)

ทุกเขตเวลา
ผ่าน ทุกเขตเวลา

Every Time Zone เป็นหนึ่งในโปรแกรมวางแผนการประชุมที่ครอบคลุมมากที่สุด ตัวช่วยวางแผนการประชุมแบบนาฬิกาโลกจะแสดง 17 เขตเวลาในทุกขั้นตอนของการจัดตารางเวลา

มันสร้างคำเชิญประชุมทันทีและลิงก์ iCal เพื่อเพิ่มกิจกรรม ทำให้ทุกคนในทีมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ผู้วางแผนการประชุมช่วยติดตามความพร้อมของทีมของคุณโดยการจัดแผนโซนเวลาและเวลาทำการของพวกเขา

ทุกโซนเวลาจะสร้างเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คุณสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาออนไลน์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมทีมของคุณเข้าด้วยกัน

ทุกโซนเวลาที่ดีที่สุด

  • รักษาการวางแผนให้เรียบง่ายด้วยการแสดงภาพของหลายเขตเวลา
  • ส่งเสริมการทำงานทางไกลและยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือจัดตารางประชุมตามเขตเวลา
  • ใช้มุมมองที่มีการกำหนดสีเพื่อทราบเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อเพื่อนร่วมงานในสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของเขตเวลาทุกครั้ง

  • อาจเป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • คุณสมบัติการประชุมและการติดตามเวลาสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนราคาพรีเมียมเท่านั้น

ราคาตามเขตเวลาทุกครั้ง

  • ฟรี
  • Every Time Zone Pro (สูงสุด 3 ผู้ใช้): $39/ปี
  • ทุกโซนเวลา Pro (สูงสุด 15 ผู้ใช้): $119/ปี
  • Every Time Zone Pro (มากกว่า 15 ผู้ใช้): ราคาตามตกลง

ทุกการให้คะแนนและรีวิวของโซนเวลา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม)

วาดเล่นพร้อมโซนเวลาของโปรแกรมวางแผนการประชุม
ผ่านทาง Doodle

กำลังมองหาผู้ช่วยจัดประชุมออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายอยู่หรือไม่? Doodle คือตัวเลือกคลาสสิกที่ตอบโจทย์ ด้วยฟีเจอร์จัดตารางเวลาสำหรับกลุ่มที่โดดเด่น Doodle มาพร้อมกับช่วงเวลาที่สะดวกและลิงก์ประชุมเฉพาะสำหรับแต่ละครั้ง

Doodle ยังมีแบบสำรวจกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมโหวตและเสนอเวลาได้อีกด้วย รูปแบบที่โต้ตอบและน่าสนใจของมันแสดงเขตเวลาและรายละเอียดการประชุม

คุณสมบัติเด่นของ Doodle

  • เก็บเงินเมื่อลูกค้าจองเวลา 1:1 กับคุณผ่านหน้าชำระเงินที่รวมอยู่ในระบบ
  • ดึงข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณจาก Google Calendar, Microsoft Office 365 และ iCal
  • ส่งคำเชิญประชุมพร้อมลิงก์การประชุมทางโทรศัพท์และไฟล์ปฏิทินที่พร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของดูเดิล

  • อาจมีราคาแพงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีม
  • จำเป็นต้องใช้แผนพรีเมียมหากคุณต้องการการปรับแต่งพื้นฐาน เช่น การสร้างแบรนด์ และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนและการจัดตารางขั้นสูง

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $19.95/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:สำรวจ 10 ทางเลือกยอดนิยมของ Doodleหากคุณเคยใช้เครื่องมือนี้และต้องการรายชื่อตัวเลือกที่ครอบคลุมซึ่งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 🎯

7. Pizzatime, เดิมชื่อ Spacetime.am (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมสร้างทีมและวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล)

พิซซ่าไทม์, เดิมชื่อ สเปซไทม์.am
ผ่านทางPizzatime

ต้องการเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการประชุมของคุณหรือไม่? Pizzatime (เดิมชื่อ Spacetime) นำเสนอแนวทางใหม่ที่น่าสดชื่นสำหรับการวางแผนกิจกรรมและการประชุม

เครื่องมือนี้ส่งคำเชิญประชุมและจัดกิจกรรมเสมือนจริง เช่น งานเลี้ยงพิซซ่าและเวิร์กช็อปสร้างทีม มันช่วยให้คุณจัดงานต่างๆ เช่น ห้องหนีเสมือนจริง และแม้กระทั่งจองนักแสดงตลก

ผู้วางแผนการประชุมนี้สร้างความรู้สึกของชุมชนในหมู่พนักงานโดยการให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่อนคลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pizzatime

  • พัฒนาวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่ดีด้วยการจัดตารางกิจกรรมที่ครอบคลุม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย
  • ประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการรายละเอียดการติดต่อหลายรายการสำหรับการจัดส่ง

ข้อจำกัดของเวลาในการสั่งพิซซ่า

  • ให้ความสำคัญกับการวางแผนงานและการจัดเลี้ยงมากกว่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการประชุม
  • มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับกิจกรรมครั้งเดียว เช่น การพักผ่อนหรือการเฉลิมฉลอง

ราคาพิซซ่าไทม์

  • คำสั่งซื้อ: เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้เข้าร่วม (ขั้นต่ำ $250)
  • กิจกรรมเสริม: เริ่มต้นที่ 49 ดอลลาร์ต่อผู้เข้าร่วม

คะแนนและรีวิวของ Pizzatime

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. SavvyCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาส่วนบุคคล)

SavvyCal พร้อมโซนเวลาสำหรับผู้วางแผนการประชุม
ผ่านทาง SavvyCal

SavvyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ออกแบบมาเพื่อการจองการประชุมที่ง่ายและยืดหยุ่น ผู้วางแผนการประชุมมอบคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพื่อลดภาระของผู้รับในการจัดตารางเวลา เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาได้

เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการผสานปฏิทินหลัก การจัดการเขตเวลา และลิงก์ส่วนบุคคล

SavvyCal รับประกันประสบการณ์การจองที่มืออาชีพและตั้งค่าบัฟเฟอร์การประชุมเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับทีมระยะไกลและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องพบปะกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ SavvyCal

  • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ซ่อนรายละเอียดความพร้อมใช้งาน
  • ปรับปรุงการจัดการตารางเวลาให้ราบรื่นและประหยัดเวลาด้วยตัวเลือกในการซ้อนทับปฏิทินของผู้รับ
  • จำกัดจำนวนการจองการประชุมต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
  • โฮสต์ลิงก์การนัดหมายของคุณบนโดเมนที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ (เฉพาะแผนพรีเมียม)

ข้อจำกัดของ SavvyCal

  • การกำหนดราคาไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้เดี่ยว
  • เน้นการผสานรวมกับแอปปฏิทิน ไม่ใช่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม

ราคาของ SavvyCal

  • SavvyCal Basic: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • SavvyCal Premium: $20/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก SavvyCal

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Microsoft FindTime (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาภายใน Microsoft 365)

Microsoft FindTime
ผ่านทาง Microsoft

Microsoft FindTime เป็นส่วนเสริมของ Outlook ที่ช่วยให้ทีมและลูกค้าค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด

ออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสนอช่วงเวลาที่ต้องการและตัวเลือกการโหวตที่ง่ายดาย ความต้องการเหล่านี้จะถูกส่งต่อแบบเรียลไทม์ในคำเชิญประชุม ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย

แบบสำรวจความคิดเห็นของมันมีตัวเลือกที่หลากหลาย รวมถึง 'ทำได้', 'ชอบ', และ 'ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง' การผสานรวมกับ Outlook ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft FindTime

  • เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์และรองรับความต้องการของแต่ละคนด้วยฟีเจอร์การโหวต
  • ผสานการอัปเดตอีเมลแบบทันทีและการจัดตารางงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับโซลูชันที่ผสานรวมอยู่ในแอป Outlook ของคุณ
  • ให้ผู้เข้าร่วมเสนอเวลาทางเลือก

ข้อจำกัดของ Microsoft FindTime

  • มีให้บริการเฉพาะกับการสมัครสมาชิก Microsoft แบบพรีเมียมเท่านั้น
  • มีฟังก์ชันการทำงานและความเข้ากันได้กับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด

ราคาของ Microsoft FindTime

  • มาพร้อมกับ Microsoft 365 ซึ่งเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft FindTime

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Arrangr (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มที่ยืดหยุ่น)

Arrangr พร้อมโซนเวลาของผู้วางแผนการประชุม
ผ่านทาง Arrangr

Arrangr เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งกำลังได้รับความนิยมเนื่องจากฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะที่ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทางเลือกนี้ของ Clockwiseเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

แพลตฟอร์มนี้มีหน้าการจองที่ผู้รับสามารถจองเวลาล่วงหน้าได้

คำเชิญแบบตัวต่อตัวช่วยให้คุณเพิ่มช่วงเวลาและช่องว่างสำหรับการประชุมที่ต้องการได้โดยตรง อีกทั้งการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Arrangr ยังช่วยให้ผู้รับสามารถเปรียบเทียบตารางเวลาของตนเองได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Arrangr

  • เตรียมข้อมูลทั้งหมดให้พร้อมเมื่อส่งคำเชิญพร้อมลิงก์ที่สร้างอัตโนมัติสำหรับการประชุมออนไลน์
  • สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการ
  • ปรับแต่งคำเชิญของคุณด้วยเทมเพลตข้อความสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของ Arrangr

  • จำกัดความสามารถในการปรับแต่งเนื่องจากมีการผสานรวมที่จำกัด
  • ขาดเครื่องมือและฟีเจอร์สำหรับการรายงานเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประชุมและการมีส่วนร่วมของผู้รับ

ราคาของ Arrangr

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • โปรพลัส: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริม: เริ่มต้นที่ $1.49/เดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของ Arrangr

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: นี่คือรีวิว Calendly พร้อมราคา สำหรับการวิเคราะห์ว่า Calendly ทำงานอย่างไรในฐานะเครื่องมือวางแผน 📝

ปรับปรุงการประชุมและตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp

การเตรียมทีมของคุณด้วยผู้วางแผนการประชุมตามเขตเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาระงาน, การเพิ่มผลผลิต, และการสร้างความสัมพันธ์ระดับโลกที่แข็งแกร่ง

ในบรรดาเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้งสิบของคู่มือนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินการโครงการและการจัดการประชุม

ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังกว่า 30 ชนิด และการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 ระบบ ClickUp มอบเครื่องมือวางแผนการประชุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดตารางเวลา การดำเนินการ และการร่วมมือ

ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานข้ามเขตเวลาหรือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ก็รับประกันการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและประสิทธิภาพสูงสุด

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ!