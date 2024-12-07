10 โซลูชันโซนเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการประชุมทีม

ในโลกที่เชื่อมต่อกัน การสนทนาข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดดีลข้ามทวีปหรือพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่ไกลถึงอีกซีกโลก ทุกการปฏิสัมพันธ์ล้วนมีความสำคัญ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการจับจังหวะเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ⏰
ทางออกคืออะไร? ตัววางแผนการประชุมตามเขตเวลา! พวกเขาคำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสม ความพร้อมของผู้เข้าร่วม และความแตกต่างทางภูมิภาค ทำให้การประชุมของคุณง่ายขึ้น 🧘
ต้องการให้การสนทนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทบทวนของคุณคมชัดอยู่เสมอ ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน? ด้วยตัววางแผนโซนเวลา คุณสามารถจัดการโครงการระดับโลกได้อย่างราบรื่นข้ามโซนเวลาที่หลากหลาย ⏳
แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ เราได้คัดสรรกิตติกรรมประกาศของ 10 ผู้วางแผนการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ 🚀
สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการบริหารเวลาอย่างครอบคลุม
- เวิลด์ไทม์บัดดี้: เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบเขตเวลาแบบเห็นภาพได้ง่าย
- ตามเข็มนาฬิกา: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับตารางปฏิทินอัตโนมัติและการจัดสรรเวลา
- ตัวแปลงเขตเวลา: เหมาะสำหรับการแปลงเวลาอย่างรวดเร็วและพื้นฐาน
- ทุกเขตเวลา: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาทั่วโลกแบบรวดเร็ว
- ดูเดิล: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มให้ง่ายขึ้น
- Pizzatime: เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมสร้างทีมและวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล
- SavvyCal: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบส่วนตัวพร้อมตัวเลือกเวลาที่ยืดหยุ่น
- Microsoft FindTime: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างไร้รอยต่อภายใน Microsoft 365
- Arrangr: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มที่มีความยืดหยุ่น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวางแผนโซนเวลาสำหรับการประชุม?
ก่อนที่จะพูดถึงตัวเลือกที่ดีที่สุด นี่คือห้าองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือวางแผนโซนเวลาสำหรับการประชุมของคุณ:
- รองรับหลายเขตเวลา: เลือกสมุดวางแผนที่สามารถปรับเวลาให้สอดคล้องกับเขตเวลาทั่วโลกและระบบเวลาออมแสงได้ ควรช่วยให้การประชุมสามารถวางแผนและแสดงผลเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละคนได้
- เสนอการผสานปฏิทิน: มองหาเครื่องมือที่สามารถซิงค์กับแอปปฏิทินที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น ควรเลือกการผสานกับ Google Calendar หรือ Outlook เพื่อป้องกันการจองซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
- ให้บริการบัตรเชิญที่ปรับแต่งได้: เลือกใช้แพลนเนอร์ที่มีบัตรเชิญส่วนตัวและเทมเพลตข้อความ เพื่อให้แต่ละบัตรเชิญตรงกับความต้องการของคุณ
- รวมความยืดหยุ่นในการจัดตาราง: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอ, โหวต, หรือจองเวลาที่เหมาะกับพวกเขาได้. ซึ่งช่วยลดการรบกวนจากเขตเวลาที่แตกต่างกันและลดการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน
- รับรองการออกแบบที่ใช้งานง่าย: เลือกสมุดวางแผนที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ใช้งานง่าย และมีการนำทางที่สะดวก มองหาตัวเลือกที่ช่วยให้การดูและเปรียบเทียบตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย เพื่อค้นหาเวลาประชุมที่สะดวก
10 แผนผังโซนเวลาสำหรับการประชุมที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ด้วยองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ในใจ เราได้รวบรวมเครื่องมือวางแผนเขตเวลาสำหรับการประชุมที่ดีที่สุด 10 อันดับ แต่ละเครื่องมือช่วยให้การประสานงานง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมที่เหมาะสมได้ ทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย! 🍃
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการบริหารเวลาอย่างครอบคลุม)
อันดับแรก เรามี ClickUp—สุดยอดเครื่องมือจัดการประชุมแบบครบวงจรที่ครบครันทุกความต้องการของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับทีมทุกขนาด
หากคุณต้องการสมุดวางแผนที่ปราศจากความยุ่งเหยิง เครื่องมืออเนกประสงค์นี้คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันเชี่ยวชาญในการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการแปลงโซนเวลา—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ไร้รอยต่อ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์ระดับโลกและยกระดับการวางแผนของคุณด้วยงาน การประชุม และกำหนดส่งที่แสดงผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางยังช่วยให้การอัปเดตเวลาทำงานหรือสถานะว่างไปยังปฏิทินโดยตรงเป็นเรื่องง่าย
ผสานการทำงานกับ Google หรือ Outlook Calendar ของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินอีกต่อไป ClickUpยังมีการผสานการทำงานกับ Calendlyที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซิงค์งานกับกิจกรรมในปฏิทินที่มีอยู่แล้ว
ClickUp ยังสามารถเชื่อมโยงความรับผิดชอบของงานจัดระเบียบแอปปฏิทินและให้การซิงโครไนซ์เขตเวลาแบบทันที
นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรมการทำงานทางไกลทั้งหมดให้กับผู้ใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการทีมระยะไกลของ ClickUpมอบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อสำหรับการทำงานทางไกล คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันรวมถึงการติดตามเวลาแบบทันทีและการแสดงผลปริมาณงาน ซึ่งช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โซลูชันนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถจัดสรรทรัพยากร จัดการตารางเวลา รักษาประสิทธิภาพการทำงาน และเอาชนะความแตกต่างของเขตเวลาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
ClickUp ยังมีเครื่องมือจัดการประชุมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
ClickUp Meetingsมอบอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อจัดการกระบวนการกำหนดเวลาของคุณ
ระบบจะปรับเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับเวลาทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ การสร้างลิงก์ประชุมก็ง่ายเพียงแค่พิมพ์คำสั่งง่ายๆ ซึ่งช่วยให้การประสานงานง่ายขึ้นและทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้แม้สมาชิกในทีมจะอยู่ในสถานที่ต่างๆ
คุณสมบัติการบันทึกโน้ตช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นในระหว่างการหารือได้ ในขณะที่การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งวัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกเขตเวลาหรือไม่? ClickUp มีเทมเพลตการสื่อสารที่พร้อมใช้งานมากมายที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก 📈
ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการประชุมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า บันทึกการประชุม และการติดตามผล 📨
ด้วยวิธีง่าย ๆ นี้ คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดของโครงการอย่างถูกต้อง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น เมื่อทีมของคุณเชื่อมต่อจากเมืองต่าง ๆ! 🔁
โดยรวมแล้ว ClickUp มีเครื่องมือสำหรับจัดตารางเวลาทุกสิ่งอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบประเด็นการประชุมและงานที่ต้องดำเนินการด้วยClickUp Tasks เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายงานให้กับเจ้าของงานแต่ละคน เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในโครงการของคุณแม้จะทำงานข้ามเขตเวลา
- ระดมความคิดและจินตนาการแนวคิดระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ เช่นClickUp Whiteboard
- บันทึกชั่วโมงการทำงานและความสามารถของทีมด้วยClickUp Time Tracking
- บันทึกการประชุมและวาระการประชุมสำหรับการประชุมครั้งต่อไปด้วยClickUp Docs
- ทำให้การประชุมประจำวัน การอัปเดต และการสรุปเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brainเพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปงานที่เสร็จสิ้นและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างยืดยาว
- สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในหลากหลายรูปแบบด้วยClickUp Chat— แชทภายในงาน, ส่งข้อความโดยตรง หรือสนทนาเป็นกลุ่มในช่องทาง, ติดตามงานด้วย FollowUps, หรือตั้งค่าการโทรเสียงและวิดีโอด้วย SyncUps
- จัดประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp อย่างเต็มที่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💭 โบนัส: สนใจเครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ไหม? ลองดูMotion vs. ClickUpเพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่างสองเครื่องมือนี้ ✅
2. World Time Buddy (เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบเขตเวลาด้วยภาพที่ง่าย)
ต้องการคำเชิญประชุมข้ามเขตเวลาต่างๆ หรือไม่? World Time Buddy ทำได้ด้วยการคลิกเพียงสามครั้ง อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการประชุมได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ นาฬิกาโลกนี้ยังจัดตารางกิจกรรมในปฏิทินพร้อมเวลาท้องถิ่นและอีกสามเขตเวลาในใจอีกด้วย
World Time Buddy ช่วยให้คุณส่งออกข้อมูลไปยัง Google, Outlook หรือ iCal ได้โดยตรง สร้างลิงก์ประชุมและร่างอีเมลโดยอัตโนมัติ กำลังวางแผนงานอีเวนต์อยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้จะแสดงการนับถอยหลัง ชื่อเรื่อง และคำอธิบายได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ World Time Buddy
- อัปเดตเวลาการประชุมและคำเชิญได้ทันทีบนปฏิทินที่เชื่อมต่อกับระบบยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Outlook
- ให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงแผนได้ก่อนที่จะสรุปอย่างเป็นทางการผ่านลิงก์สำหรับดูโดยเฉพาะ
- เข้าถึงเครื่องมือได้ฟรีและไม่ต้องลงทะเบียน
ข้อจำกัดของ World Time Buddy
- ขาดการเชื่อมต่อกับแอปวิดีโอและแอปประชุมทางโทรศัพท์
- ไม่รวมความพร้อมของทีม ทำให้เกิดการจัดตารางที่ยุ่งเหยิงและอยู่นอกแพลตฟอร์ม
ราคาของ World Time Buddy
- ใช้ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ World Time Buddy
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำให้การวางแผนการประชุมของคุณง่ายขึ้นด้วยปฏิทินที่สามารถแก้ไขได้ฟรีหรือไม่?เรียนรู้วิธีสร้างปฏิทินใน Google Sheetsเพื่อติดตามเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อกับทีมของคุณ! 🗓️
3. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปฏิทินและการจัดสรรเวลา)
ถัดไปในรายการนี้คือ Clockwise เครื่องมือปฏิทินที่ออกแบบมาเพื่อแสดงตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลา เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณวางแผนการประชุมในขณะที่คำนึงถึงภาระงานที่มีอยู่
โปรแกรมวางแผนการประชุมนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อปฏิทินหลายรายการเข้ากับบัญชีเดียวกันได้ เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมใด ๆ
Clockwise มีปฏิทินอัจฉริยะที่ช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีมและการเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- แทรกงานสำคัญลงในช่องว่างในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ AI
- ให้ผู้อื่นจองเวลาทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาผ่านเครื่องมือจัดตารางประชุม
- รับภาพรวมของเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมประเภทต่างๆ
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
- เน้นการจัดการปฏิทินและมีการเชื่อมต่อที่จำกัด—โดยไม่มีองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการทำงานที่จำเป็น เช่น การจัดการงาน
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $11.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. ตัวแปลงเขตเวลา (เหมาะสำหรับการแปลงเวลาอย่างรวดเร็วและพื้นฐาน)
ต้องการหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่? ตัวแปลงเขตเวลาให้โซลูชันที่สะอาดและตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มนี้แสดงเวลาที่แน่นอนในทุกที่ทั่วโลกในเขตเวลาต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังมีการปรับอัจฉริยะสำหรับเวลาออมแสงด้วย!
นาฬิกาโลกแสดงเวลาทำงาน, เวลาทำงานล่วงเวลา, เวลาส่วนตัว, และเวลาหลับนอน, ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อน ๆ ต่างประเทศเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของตัวแปลงเขตเวลา
- เพิ่มและปรับเขตเวลาต่างๆ ได้ด้วยฟีเจอร์ลากที่ง่ายดาย
- ทำให้การวางแผนเขตเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการประมาณการวันหยุดท้องถิ่นและเวลาทำการของแอป
ข้อจำกัดของตัวแปลงเขตเวลา
- ขาดคุณสมบัติสำหรับผู้วางแผนการประชุมระดับโลก และทำหน้าที่เป็นเพียงภาพรวมของเขตเวลาเท่านั้น
- ต้องซื้อเพื่อเข้าถึงเครื่องมือแบบออฟไลน์
ราคาค่าบริการแปลงเขตเวลา
- ฟรี
- แอป Windows: $3.25 ต่อผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- แอป MacOS: $5.99 ต่อผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวของตัวแปลงเขตเวลา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. ทุกเขตเวลา (เหมาะสำหรับการติดตามเวลาทั่วโลกแบบรวดเร็ว)
Every Time Zone เป็นหนึ่งในโปรแกรมวางแผนการประชุมที่ครอบคลุมมากที่สุด ตัวช่วยวางแผนการประชุมแบบนาฬิกาโลกจะแสดง 17 เขตเวลาในทุกขั้นตอนของการจัดตารางเวลา
มันสร้างคำเชิญประชุมทันทีและลิงก์ iCal เพื่อเพิ่มกิจกรรม ทำให้ทุกคนในทีมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ผู้วางแผนการประชุมช่วยติดตามความพร้อมของทีมของคุณโดยการจัดแผนโซนเวลาและเวลาทำการของพวกเขา
ทุกโซนเวลาจะสร้างเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คุณสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาออนไลน์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมทีมของคุณเข้าด้วยกัน
ทุกโซนเวลาที่ดีที่สุด
- รักษาการวางแผนให้เรียบง่ายด้วยการแสดงภาพของหลายเขตเวลา
- ส่งเสริมการทำงานทางไกลและยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือจัดตารางประชุมตามเขตเวลา
- ใช้มุมมองที่มีการกำหนดสีเพื่อทราบเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อเพื่อนร่วมงานในสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของเขตเวลาทุกครั้ง
- อาจเป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- คุณสมบัติการประชุมและการติดตามเวลาสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนราคาพรีเมียมเท่านั้น
ราคาตามเขตเวลาทุกครั้ง
- ฟรี
- Every Time Zone Pro (สูงสุด 3 ผู้ใช้): $39/ปี
- ทุกโซนเวลา Pro (สูงสุด 15 ผู้ใช้): $119/ปี
- Every Time Zone Pro (มากกว่า 15 ผู้ใช้): ราคาตามตกลง
ทุกการให้คะแนนและรีวิวของโซนเวลา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม)
กำลังมองหาผู้ช่วยจัดประชุมออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายอยู่หรือไม่? Doodle คือตัวเลือกคลาสสิกที่ตอบโจทย์ ด้วยฟีเจอร์จัดตารางเวลาสำหรับกลุ่มที่โดดเด่น Doodle มาพร้อมกับช่วงเวลาที่สะดวกและลิงก์ประชุมเฉพาะสำหรับแต่ละครั้ง
Doodle ยังมีแบบสำรวจกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมโหวตและเสนอเวลาได้อีกด้วย รูปแบบที่โต้ตอบและน่าสนใจของมันแสดงเขตเวลาและรายละเอียดการประชุม
คุณสมบัติเด่นของ Doodle
- เก็บเงินเมื่อลูกค้าจองเวลา 1:1 กับคุณผ่านหน้าชำระเงินที่รวมอยู่ในระบบ
- ดึงข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณจาก Google Calendar, Microsoft Office 365 และ iCal
- ส่งคำเชิญประชุมพร้อมลิงก์การประชุมทางโทรศัพท์และไฟล์ปฏิทินที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของดูเดิล
- อาจมีราคาแพงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีม
- จำเป็นต้องใช้แผนพรีเมียมหากคุณต้องการการปรับแต่งพื้นฐาน เช่น การสร้างแบรนด์ และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนและการจัดตารางขั้นสูง
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $19.95/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:สำรวจ 10 ทางเลือกยอดนิยมของ Doodleหากคุณเคยใช้เครื่องมือนี้และต้องการรายชื่อตัวเลือกที่ครอบคลุมซึ่งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 🎯
7. Pizzatime, เดิมชื่อ Spacetime.am (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมสร้างทีมและวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล)
ต้องการเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการประชุมของคุณหรือไม่? Pizzatime (เดิมชื่อ Spacetime) นำเสนอแนวทางใหม่ที่น่าสดชื่นสำหรับการวางแผนกิจกรรมและการประชุม
เครื่องมือนี้ส่งคำเชิญประชุมและจัดกิจกรรมเสมือนจริง เช่น งานเลี้ยงพิซซ่าและเวิร์กช็อปสร้างทีม มันช่วยให้คุณจัดงานต่างๆ เช่น ห้องหนีเสมือนจริง และแม้กระทั่งจองนักแสดงตลก
ผู้วางแผนการประชุมนี้สร้างความรู้สึกของชุมชนในหมู่พนักงานโดยการให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pizzatime
- พัฒนาวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่ดีด้วยการจัดตารางกิจกรรมที่ครอบคลุม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย
- ประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการรายละเอียดการติดต่อหลายรายการสำหรับการจัดส่ง
ข้อจำกัดของเวลาในการสั่งพิซซ่า
- ให้ความสำคัญกับการวางแผนงานและการจัดเลี้ยงมากกว่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการประชุม
- มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับกิจกรรมครั้งเดียว เช่น การพักผ่อนหรือการเฉลิมฉลอง
ราคาพิซซ่าไทม์
- คำสั่งซื้อ: เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้เข้าร่วม (ขั้นต่ำ $250)
- กิจกรรมเสริม: เริ่มต้นที่ 49 ดอลลาร์ต่อผู้เข้าร่วม
คะแนนและรีวิวของ Pizzatime
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. SavvyCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาส่วนบุคคล)
SavvyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ออกแบบมาเพื่อการจองการประชุมที่ง่ายและยืดหยุ่น ผู้วางแผนการประชุมมอบคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพื่อลดภาระของผู้รับในการจัดตารางเวลา เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาได้
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการผสานปฏิทินหลัก การจัดการเขตเวลา และลิงก์ส่วนบุคคล
SavvyCal รับประกันประสบการณ์การจองที่มืออาชีพและตั้งค่าบัฟเฟอร์การประชุมเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับทีมระยะไกลและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องพบปะกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SavvyCal
- เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ซ่อนรายละเอียดความพร้อมใช้งาน
- ปรับปรุงการจัดการตารางเวลาให้ราบรื่นและประหยัดเวลาด้วยตัวเลือกในการซ้อนทับปฏิทินของผู้รับ
- จำกัดจำนวนการจองการประชุมต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
- โฮสต์ลิงก์การนัดหมายของคุณบนโดเมนที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ (เฉพาะแผนพรีเมียม)
ข้อจำกัดของ SavvyCal
- การกำหนดราคาไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้เดี่ยว
- เน้นการผสานรวมกับแอปปฏิทิน ไม่ใช่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม
ราคาของ SavvyCal
- SavvyCal Basic: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- SavvyCal Premium: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก SavvyCal
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Microsoft FindTime (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาภายใน Microsoft 365)
Microsoft FindTime เป็นส่วนเสริมของ Outlook ที่ช่วยให้ทีมและลูกค้าค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด
ออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสนอช่วงเวลาที่ต้องการและตัวเลือกการโหวตที่ง่ายดาย ความต้องการเหล่านี้จะถูกส่งต่อแบบเรียลไทม์ในคำเชิญประชุม ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย
แบบสำรวจความคิดเห็นของมันมีตัวเลือกที่หลากหลาย รวมถึง 'ทำได้', 'ชอบ', และ 'ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง' การผสานรวมกับ Outlook ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft FindTime
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์และรองรับความต้องการของแต่ละคนด้วยฟีเจอร์การโหวต
- ผสานการอัปเดตอีเมลแบบทันทีและการจัดตารางงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับโซลูชันที่ผสานรวมอยู่ในแอป Outlook ของคุณ
- ให้ผู้เข้าร่วมเสนอเวลาทางเลือก
ข้อจำกัดของ Microsoft FindTime
- มีให้บริการเฉพาะกับการสมัครสมาชิก Microsoft แบบพรีเมียมเท่านั้น
- มีฟังก์ชันการทำงานและความเข้ากันได้กับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด
ราคาของ Microsoft FindTime
- มาพร้อมกับ Microsoft 365 ซึ่งเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft FindTime
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Arrangr (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มที่ยืดหยุ่น)
Arrangr เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งกำลังได้รับความนิยมเนื่องจากฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะที่ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทางเลือกนี้ของ Clockwiseเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มีหน้าการจองที่ผู้รับสามารถจองเวลาล่วงหน้าได้
คำเชิญแบบตัวต่อตัวช่วยให้คุณเพิ่มช่วงเวลาและช่องว่างสำหรับการประชุมที่ต้องการได้โดยตรง อีกทั้งการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Arrangr ยังช่วยให้ผู้รับสามารถเปรียบเทียบตารางเวลาของตนเองได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Arrangr
- เตรียมข้อมูลทั้งหมดให้พร้อมเมื่อส่งคำเชิญพร้อมลิงก์ที่สร้างอัตโนมัติสำหรับการประชุมออนไลน์
- สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการ
- ปรับแต่งคำเชิญของคุณด้วยเทมเพลตข้อความสำเร็จรูป
ข้อจำกัดของ Arrangr
- จำกัดความสามารถในการปรับแต่งเนื่องจากมีการผสานรวมที่จำกัด
- ขาดเครื่องมือและฟีเจอร์สำหรับการรายงานเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประชุมและการมีส่วนร่วมของผู้รับ
ราคาของ Arrangr
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปรพลัส: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม: เริ่มต้นที่ $1.49/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Arrangr
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: นี่คือรีวิว Calendly พร้อมราคา สำหรับการวิเคราะห์ว่า Calendly ทำงานอย่างไรในฐานะเครื่องมือวางแผน 📝
ปรับปรุงการประชุมและตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp
การเตรียมทีมของคุณด้วยผู้วางแผนการประชุมตามเขตเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาระงาน, การเพิ่มผลผลิต, และการสร้างความสัมพันธ์ระดับโลกที่แข็งแกร่ง
ในบรรดาเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้งสิบของคู่มือนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินการโครงการและการจัดการประชุม
ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังกว่า 30 ชนิด และการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 ระบบ ClickUp มอบเครื่องมือวางแผนการประชุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดตารางเวลา การดำเนินการ และการร่วมมือ
ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานข้ามเขตเวลาหรือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ก็รับประกันการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและประสิทธิภาพสูงสุด
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ!