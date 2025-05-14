บล็อก ClickUp

10 โปรแกรมทางเลือก WordPad ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
14 พฤษภาคม 2568

ในฐานะคนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ฉันมักจะมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายอยู่เสมอ

ในขณะที่ WordPad ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐานสำหรับงานง่าย ๆ แต่มักจะรู้สึกจำกัดสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น การขาดคุณสมบัติขั้นสูงและความหลากหลายในการใช้งานหมายความว่าโปรแกรมแก้ไขข้อความอย่างฉันมักจะต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

ฉันได้สำรวจทางเลือกหลากหลายสำหรับ WordPad ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะมองหาโปรแกรมที่เบาและพกพาสะดวก หรือโปรแกรมแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติมากมาย ก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

จากประสบการณ์และการวิจัยของฉัน นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WordPad เพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ไขข้อความของคุณได้ดียิ่งขึ้น

มาสำรวจโลกของการแก้ไขข้อความและ ค้นพบเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ กันเถอะ ✨

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ WordPad?

พิจารณาสิ่งที่คุณต้องการนอกเหนือจากการแก้ไขข้อความพื้นฐานเมื่อมองหาทางเลือกแทน WordPad

คุณต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อแชร์และแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ หรือฟีเจอร์ปรับแต่งเพื่อช่วยจัดระเบียบและติดแท็กรายละเอียดเนื้อหาในหลายโครงการหรือไม่?

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณา:

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปแบบย่อหน้าได้ตามต้องการ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้พร้อมกัน แก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
  • การควบคุมเวอร์ชัน: พิจารณาทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบเวอร์ชัน และย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  • การจัดระเบียบเอกสาร: เลือกเครื่องมือที่สามารถจัดระเบียบเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโฟลเดอร์, แท็ก, และความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง
  • การผสานระบบคลาวด์: เลือกเครื่องมือที่สามารถจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารของคุณได้จากทุกที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการซิงโครไนซ์
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: มองหาเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเอกสารสำคัญของคุณด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้ารหัส และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณเข้าถึงเอกสารของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นพีซี Windows, Mac หรืออุปกรณ์มือถือ

10 อันดับโปรแกรมทางเลือก WordPad ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือ 10 โปรแกรมทางเลือก WordPad ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้ตามความต้องการของคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเอกสาร)

เมื่อพูดถึงการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งClickUpคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันอย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณต้องการเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกันในทีม และการจัดการงาน ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา

เขียนและแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณบน ClickUp Docs

คุณสมบัติClickUp Docsมอบการสร้างและแก้ไขเนื้อหาได้อย่างราบรื่น และความสามารถในการทำงานร่วมกันทำให้เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับ WordPad

ฉันชอบเป็นพิเศษที่ ClickUp ผสานฟีเจอร์ Docs เข้ากับระบบจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณแนบเอกสารไปยังงานแต่ละชิ้นได้โดยตรง และจัดระเบียบเนื้อหาด้วย Spaces, Folders และ Lists ซึ่งหมายความว่าเอกสารของคุณจะไม่ลอยอยู่โดยไร้ทิศทาง แต่จะเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของโครงการโดยรวม

นี่คือคำแนะนำบางประการจากประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพเอกสารของคุณด้วยการฝังวิดีโอและรูปภาพเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและโต้ตอบได้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของทีมคุณ
  • กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน (ดู, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข) สำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมมีระดับการควบคุมที่เหมาะสม
  • เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUpเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมหรือชุดเอกสารโครงการ
  • จัดโครงสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยตามขั้นตอนการทำงานและความชอบของคุณ เพื่อให้เอกสารของคุณเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านการใส่คำอธิบายและความคิดเห็น ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงบนเอกสาร
ClickUp Brain: ทางเลือกสำหรับโปรแกรมเวิร์ดแพด
เมื่อเผชิญกับภาวะตันทางความคิด สร้างไอเดียโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยการช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในหลายด้านของการเขียนและการจดบันทึก มันสนับสนุนการทำงานของคุณโดยให้คุณ:

  • ระดมความคิด สร้างโครงร่าง และสร้างร่างเบื้องต้น ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงจากข้อมูลของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อคุณมีกำหนดเวลาที่แน่นหรือประสบปัญหาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • จัดประเภทและติดแท็กเอกสารข้อความแบบสมบูรณ์โดยอัตโนมัติตามเนื้อหา เพื่อลดเวลาในการจัดระเบียบและช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • สรุปเอกสารและจับประเด็นสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก คุณสมบัติการจัดการเอกสารและความสามารถในการเขียนด้วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างเอกสารคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • ใช้คำแนะนำจาก AI เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งการเขียนให้สมบูรณ์ เพื่อให้ผลงานสุดท้ายมีความน่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาด
  • จัดการงาน, กำหนดเวลา, และปฏิทินเนื้อหาในที่เดียว
  • จัดระเบียบเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำดับชั้นโครงการของ ClickUp แบ่งพื้นที่ทำงานของคุณออกเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกัน
  • จดบันทึกไอเดียที่คุณต้องการนำเสนอในที่ประชุมอย่างรวดเร็ว หรือใช้ClickUp Notepadเพื่อบันทึกการประชุม
  • ใช้ประโยชน์จาก การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น เมื่อมีผู้อื่นกำลังพิมพ์ เพิ่มความคิดเห็น หรือกำลังดูงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบง่ายบนคลาวด์)

Google Docs: ทางเลือกสำหรับโปรแกรมเวิร์ดแพด
ผ่านGoogle Workspace Marketplace

Google Docs เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ WordPad หากคุณกำลังมองหา ความเรียบง่าย การทำงานร่วมกัน และการเข้าถึงผ่านคลาวด์ คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้ทันที ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโปรเจกต์ทีมหรืองานระยะไกล

Google Docs ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เข้าถึง Google Drive, Sheets และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูง โดยต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย ทำให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ เห็นการแก้ไข ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ทันที
  • จัดระเบียบเอกสารของคุณด้วยเครื่องมือเค้าโครงในตัวและส่วนหัวที่ปรับแต่งได้
  • ดาวน์โหลดเอกสารของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, Word และข้อความธรรมดา
  • ฝังลิงก์, รูปภาพ, และสื่ออื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับเอกสารที่ซับซ้อน
  • การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง

ราคาของ Google Docs

  • ฟรีเมื่อมีบัญชี Google

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)

3. LibreOffice (ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารฟรีและโอเพนซอร์ส)

LibreOffice: ทางเลือกสำหรับโปรแกรมเวิร์ดแพด
ผ่านทางLibreOf fice

LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมโอเพนซอร์สที่มอบความสามารถมากกว่า WordPad อย่างมาก ด้วยเครื่องมือ Writer คุณจะได้รับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ครอบคลุม คู่มือสไตล์ และแม่แบบเอกสารสำหรับการสร้างทุกอย่างตั้งแต่จดหมายธรรมดาไปจนถึงรายงานที่ซับซ้อน

LibreOffice เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ชอบทำงานแบบออฟไลน์หรือให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice

  • สร้างเอกสารมืออาชีพ, ตารางคำนวณ, การนำเสนอ, และอื่น ๆ ด้วยชุดเครื่องมือครบครันของ LibreOffice รวมถึง Writer, Calc, Impress, Draw, Math, และ Base
  • แก้ไขไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึงรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office เช่น DOCX, XLSX และ PPTX โดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ผสานสูตรขั้นสูงและสมการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายด้วย Math ซึ่งช่วยให้คุณแทรกการแสดงออกที่ซับซ้อนได้โดยตรงในเอกสาร

ข้อจำกัดของ LibreOffice

  • ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ราคาของ LibreOffice

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ LibreOffice

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

4. Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารมืออาชีพ)

Microsoft Word: ทางเลือกของโปรแกรม Wordpad
ผ่านทางMicros oft.com

Microsoft Word ยังคงเป็นหนึ่งในโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบ การจัดวาง และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย Word จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเอกสารที่มีความเป็นมืออาชีพและดูเรียบร้อย

การผสานรวมกับ Microsoft 365 เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ โดยมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันการรู้เทคนิคการใช้งาน MS Wordที่เหมาะสมจะยกระดับประสบการณ์ของคุณบนแพลตฟอร์มนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์การเขียนร่วมกัน
  • ใช้เครื่องมือ SmartArt และกราฟิกเพื่อแสดงความคิดและข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ 'ติดตามการเปลี่ยนแปลง' เพื่อแก้ไขเอกสารได้อย่างง่ายดาย เสนอการปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

ราคาของ Microsoft Word

  • Microsoft 365 Personal: 6.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • สำหรับ 1 เครื่อง PC หรือ Mac: $159.99 ซื้อครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word

  • G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. Typora (เหมาะที่สุดสำหรับการเน้นไวยากรณ์และโครงการที่มีเนื้อหาหนัก)

Typora: โปรแกรมแก้ไขข้อความทางเลือกสำหรับ WordPad
ผ่านทางTypora

Typora เป็นโปรแกรมแก้ไข Markdown แบบมินิมอลที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานกับโปรเจกต์ที่มีเนื้อหาจำนวนมาก มันมอบสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับการเขียนหรือการเขียนโค้ดโปรเจกต์ต่างๆ

อินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและเน้นไวยากรณ์ของ Typora ทำให้เหมาะสำหรับนักเขียนและนักพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typora

  • เห็นโครงสร้างเค้าโครงของเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติในแผงเค้าโครง และข้ามไปยังส่วนใดก็ได้ของเอกสารด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • เติมคู่วงเล็บและเครื่องหมายคำพูดอัตโนมัติเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขโค้ด
  • ใช้โหมดโฟกัสเพื่อโฟกัสเฉพาะบรรทัดปัจจุบันโดยทำให้บรรทัดอื่นเบลอ

ข้อจำกัดของ Typora

  • การสลับระหว่างโหมดการเขียนและการอ่านที่แตกต่างกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Typora

  • $14. 99 ซื้อครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิวของ Typora

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Abiword (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเอกสารแบบเบา)

Abiword: โปรแกรมแก้ไขข้อความทางเลือก
ผ่านทางAbiword

AbiWord เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ที่มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และเรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงและต้องการสร้างเอกสารอย่างตรงไปตรงมา

แม้ว่าจะไม่รองรับการทำงานร่วมกัน แต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนอุปกรณ์รุ่นเก่าหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Abiword

  • ปกป้องเอกสารด้วยรหัสผ่านและลายเซ็นดิจิทัล
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการเพิ่มปลั๊กอิน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องมือแปลภาษา และโปรแกรมแก้ไขสมการ
  • ส่งออกโดยตรงไปยังรูปแบบเว็บ เช่น HTML ทำให้คุณสามารถเผยแพร่เอกสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Abiword

  • จำกัดเฉพาะการแก้ไขเอกสารขั้นพื้นฐาน
  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งน้อย

ราคาของ Abiword

  • ฟรี

Abiword คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Notepad (แอปที่ดีที่สุดขนาดเล็กและรวดเร็วสำหรับการสร้างและแก้ไขข้อความ)

สมุดบันทึก
ผ่านGoogle Play

Notepad มีมานานแล้ว และมีเหตุผลที่ดี—มันเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไขข้อความพื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจดบันทึกอย่างรวดเร็วและรายการตรวจสอบขณะเดินทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notepad

  • สร้างและแก้ไขบันทึกข้อความได้ไม่จำกัดบนอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • แชร์บันทึกกับแอปอื่น ๆ เช่น Gmail
  • สำรองข้อมูลบันทึกของคุณและเข้าถึงได้ข้ามบัญชีและอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อจำกัดของ Notepad

  • ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบหรือโครงสร้างเอกสาร

ราคาของ Notepad

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Notepad

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. FocusWriter (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวน)

โฟกัสไรเตอร์
ผ่านทางFocusWriter

FocusWriter เป็นโปรแกรมประมวลผลคำฟรีและโอเพนซอร์สอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมการเขียนที่สวยงาม

เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการมุ่งเน้นการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวน ด้วยโหมดเต็มหน้าจอและพื้นหลังที่ปรับแต่งได้ FocusWriter ช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษกับธีมที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการเขียนที่ผ่อนคลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FocusWriter

  • ปรับแต่งพื้นหลัง แบบอักษร และสี เพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้การเขียนสนุกยิ่งขึ้น
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยเป้าหมายและสถิติที่ติดตั้งไว้
  • ตั้งเป้าหมายจำนวนคำต่อวันและติดตามนิสัยการเขียนของคุณตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ FocusWriter

  • ขาดคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สำคัญ เช่น รายการแบบมีสัญลักษณ์และรายการแบบมีหมายเลข

ราคาของ FocusWriter

  • ฟรี

FocusWriter คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. 1Writer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ iOS และการแก้ไขด้วย Markdown)

1นักเขียน
ผ่านทาง1Writer

สำหรับผู้ใช้ iOS, 1Writer เป็นโปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทรงพลังและเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนบนมือถือ การผสานรวมกับบริการคลาวด์เช่น Dropbox และ iCloud ช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์

ระหว่างการทดสอบ ผมพบว่ามันมีประโยชน์สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือร่างบทความบล็อก

1คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • เขียนด้วย Markdown เพื่อจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย เพิ่มข้อความตัวหนา หัวข้อ รายการ และลิงก์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
  • ค้นหาเอกสารเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แท็ก, ตัวกรอง, และฟังก์ชันค้นหาที่ทรงพลัง
  • ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาด้วยธีมสีเข้มที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเวลากลางคืน

1ข้อจำกัดของนักเขียน

  • มีให้บริการเฉพาะบน iOS เท่านั้น

1. การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • 4. 99

1. การให้คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Sublime Text (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขโค้ด)

Sublime Text
ผ่านทางSublim e Te xt

สำหรับนักพัฒนา Sublime Text เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่น่าประทับใจซึ่งสามารถใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดาได้เช่นกัน มีความสามารถในการปรับแต่งสูง รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย และเป็นที่รู้จักในด้านความเร็วและประสิทธิภาพ

ฉันใช้ Sublime ในการแก้ไขข้อความธรรมดาและพบว่ามันเป็นโปรแกรมแก้ไขที่ตอบสนองได้ดีทีเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sublime Text

  • เปิดหลายมุมมองของข้อความของคุณเคียงข้างกัน เหมาะสำหรับการแก้ไขร้อยแก้วที่มีการอ้างอิงที่ซับซ้อน
  • เข้าถึงและซิงค์งานของคุณได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
  • เข้าถึงคำสั่งและฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้ทันทีโดยไม่ต้องนำทางผ่านเมนู เพื่อรักษาสมาธิ

ข้อจำกัดของ Sublime Text

  • เอกสารที่เปิดไว้หลายหน้าอาจทำให้การนำทางเป็นเรื่องยุ่งยาก
  • ไม่มีวิธีติดตั้งปลั๊กอินและส่วนขยายที่สะดวก

ราคาของ Sublime Text

  • $99 ซื้อครั้งเดียว (มีตัวเลือกอัพเกรดหลังจากสามปี)

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Sublime Text

  • G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

การเลือกโปรแกรม WordPad ที่เหมาะสม

ด้วยทางเลือกมากมายแทน WordPad ทำให้การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะมองหาพื้นที่เขียนแบบเรียบง่าย ความสามารถในการแก้ไขแบบร่วมมือ หรือตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ครอบคลุม

เครื่องมือแต่ละชิ้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัว แต่เมื่อพูดถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการร่วมมือในการจัดทำเอกสารและการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องมืออื่น ๆ

ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวแก้ไขเอกสาร; มันคือ แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม. ต่างจากตัวแก้ไขที่ง่ายกว่า ClickUp ผสานรวมเอกสารเข้ากับกรอบการจัดการโครงการที่กว้างขึ้น.

สิ่งนี้ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการมากกว่าแค่คำพูดบนหน้าเว็บ

