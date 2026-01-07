เทมเพลตบันทึกการโทรที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบของคุณ

ต้องการปิดการขายและแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าภายในไม่กี่นาทีหรือไม่? หากธุรกิจของคุณให้บริการสนับสนุนลูกค้าส่วนใหญ่ผ่านการโทรศัพท์ สิ่งนี้เริ่มต้นจากงานง่ายๆ คือการฝึกฝนทักษะการโทรศัพท์ให้เชี่ยวชาญ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า86%ของลูกค้าโทรติดต่อธุรกิจหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา และ72%ระบุว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบในทางลบต่อประสบการณ์ของพวกเขา
นี่คือเหตุผลที่การมีบันทึกการโทรกับลูกค้าอย่างละเอียดมีความสำคัญอย่างยิ่ง การบันทึกข้อมูลสำคัญของแต่ละการโทรช่วยให้การโทรทุกครั้งของคุณเป็นไปอย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การบันทึกและจัดการบันทึกเหล่านี้อย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องท้าทายในทะเลของสายเรียกเข้าและสายเรียกออก
ในบล็อกวันนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตบันทึกข้อมูลใน Google Docs และ Excel ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกการโทรของคุณ 📞
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกการโทรใน Excel ดี?
แบบฟอร์มบันทึกการโทรที่ดีทำได้มากกว่าการบันทึกข้อมูลการโทรของคุณ—มันช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ขับเคลื่อนยอดขาย, รายได้, และการเติบโต
นี่คือห้าคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในเทมเพลตบันทึกการโทร Excel: 🔍
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก ตัวอย่างเช่น ควรสามารถป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และเติมข้อมูลที่พบบ่อยหรือซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
- โครงสร้างที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีโครงสร้างชัดเจนและเรียบง่าย แบบฟอร์มบันทึกที่มีแถวและคอลัมน์ที่ชัดเจนช่วยให้บันทึกการโทรเป็นระเบียบและง่ายต่อการอ่าน
- ความครอบคลุม: เลือกใช้เทมเพลตบันทึกการโทรที่ครอบคลุมแต่กระชับควรสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญของการโทร เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขติดต่อ และระยะเวลาการโทร ได้อย่างครบถ้วนและกระชับ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาแม่แบบบันทึกแผ่นงานที่มีฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนบุคคลเพียงพอ ตัวอย่างเช่น คุณควรมีตัวเลือกในการแก้ไขฟิลด์, รูปแบบสี, แบบอักษร ฯลฯ ฟังก์ชันสำคัญที่ควรมีคือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- คุณสมบัติอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตบันทึกการโทรของลูกค้าที่ช่วยให้คุณใช้สูตรคำนวณตัวเลขสำคัญ เช่น ปริมาณการโทร, ระยะเวลาการโทรเฉลี่ย, และอัตราการเสร็จสิ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:8 แบบฟอร์มรายชื่อติดต่อฟรีใน Excel & ClickUp
เทมเพลต Excel บันทึกการโทรฟรี
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกการโทรทางธุรกิจยอดเยี่ยม นี่คือแบบฟอร์มบันทึกการโทรที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้ได้ฟรีบน Microsoft Excel:
1. แม่แบบบันทึกการโทรโดย Template.net
เทมเพลตบันทึกการโทรโดย Template.net เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้กระบวนการบันทึกการโทรของคุณมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสายเข้าหรือสายออก คุณสามารถบันทึกการโทรประจำวันและรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่ เวลา ระยะเวลา วัตถุประสงค์ และการดำเนินการติดตามผล
โครงสร้างและรูปแบบของเทมเพลตนี้ยังเป็นมิตรกับผู้ใช้ ตั้งแต่การออกแบบที่สะอาดตาไปจนถึงสีที่ละเอียดอ่อน ทุกองค์ประกอบมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้เป็นเทมเพลตบันทึกการโทรกับลูกค้าที่เหมาะสม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- อัตโนมัติการกระทำเช่นการติดตามการโทรของลูกค้าและการติดตามผล
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อปรับแต่งเทมเพลตบันทึกให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตได้ทั้งใน Microsoft Excel และ Google Sheets
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรทางธุรกิจเพื่อจัดระเบียบบันทึกการโทรกับลูกค้า
2. แม่แบบบันทึกการโทรแบบง่ายโดย Template.net
เบื่อกับการกรอกรายละเอียดการโทรด้วยตัวเองหรือไม่? เทมเพลตบันทึกการโทรแบบง่ายโดย Template.net คือโครงสร้างที่จะช่วยแก้ปัญหาการบันทึกการโทรของคุณ ง่ายและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสรุปการโทรของลูกค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว บันทึกข้อมูลเช่น เวลาเริ่มต้นการโทร เวลาสิ้นสุดการโทร รายการที่ต้องทำ และอื่น ๆ
เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นเทมเพลตบันทึกการโทรผู้ป่วยของคุณได้ด้วย หากคุณต้องการเก็บข้อมูลผู้ป่วยและรายละเอียดการโทรไว้ในที่เดียว นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ นอกจากนี้ รูปแบบมาตรฐานยังทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมย์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบรายละเอียดการโทรที่สำคัญหลากหลาย เช่น วันที่, CST, CET, เวลาทั้งหมด, เป็นต้น
- สร้างและจัดทำเอกสารข้อมูลการโทรทางเทคนิคและสถิติที่จำเป็น
- ใช้แม่แบบบันทึกได้อย่างราบรื่นใน MS Word, Excel, Google Docs, Sheets และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรผู้ป่วยที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามการโทรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบบันทึกการโทรที่พิมพ์ได้ โดย Template.net
ปัญหาที่พบบ่อยกับเทมเพลตบันทึกข้อมูลหลายแผ่นคือ การจัดรูปแบบมักจะผิดเพี้ยนเมื่อพิมพ์ออกมา แต่ไม่ใช่กับ เทมเพลตบันทึกการโทรที่พิมพ์ได้ โดย Template.net ด้วยเทมเพลตบันทึกนี้ คุณสามารถสร้างไฟล์ที่เป็นรูปธรรมของบันทึกการโทรทั้งหมดของคุณได้
แบบฟอร์มบันทึกการโทรนี้สามารถปรับแต่งได้สูง คุณสามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบตามความต้องการของคุณได้ การออกแบบและความสวยงามโดยรวมของแบบฟอร์มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการคำขอให้บริการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทุกระดับทักษะ
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญของการโทรและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- ประหยัดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์เพิ่มเติมด้วยกรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายของเทมเพลต
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจหรือทีมบริการที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรที่สามารถพิมพ์ได้ เพื่อติดตามและจัดการคำขอบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบบันทึกการโทรขายโดย Template.net
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อช่วยคุณจัดการการโทรหาลูกค้าใหม่ เทมเพลตบันทึกการโทรขายโดย Template.net อาจน่าสนใจสำหรับคุณ ตามชื่อที่บ่งบอก เอกสารนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านการขาย
ด้วยเทมเพลตบันทึกนี้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโทร เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขติดต่อ วัตถุประสงค์ของการโทร ฯลฯ ใช้เทมเพลตบันทึกการโทรขายนี้เพื่อติดตามและติดตามการโทรของลูกค้า
สิ่งนี้ช่วยระบุปัญหาและช่องโหว่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การโทรหาลูกค้าแบบเย็นของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพธ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งองค์ประกอบของเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
- ทำให้การคำนวณการคาดการณ์และงบประมาณเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องคิดเลขในตัว
- ใช้แผนภูมิและแถบความคืบหน้าเพื่อติดตามเป้าหมายได้ง่าย
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ใช้บันทึกการโทรเพื่อติดตามการโทรและการติดตามผล และปรับปรุงการโทรหาลูกค้าใหม่
5. เครื่องติดตามการสนทนาทางโทรศัพท์โดยไมโครซอฟท์
เครื่องมือติดตามการสนทนาทางโทรศัพท์โดยไมโครซอฟท์ เป็นเครื่องมือบันทึกการโทรที่มีแถวและคอลัมน์เฉพาะสำหรับชื่อลูกค้า เวลาเริ่มต้นการโทร เวลาสิ้นสุดการโทร วันที่ และอื่นๆ
เทมเพลตอเนกประสงค์นี้สามารถใช้เป็นบันทึกการติดต่อสื่อได้เช่นกัน หากบริษัทของคุณมีการติดต่อกับนักข่าวหรือตัวแทนสื่ออื่น ๆ ให้ใช้ทรัพยากรนี้เพื่อจัดการการติดต่อและจัดระเบียบบันทึกข้อมูล
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้แอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก, และวิดีโอเพื่อความเข้าใจข้อมูลที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ โทนสี และอื่นๆ
- แชร์เทมเพลตข้ามทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรหรือเครื่องมือติดตามการโทรสำหรับการติดต่อกับลูกค้าและสื่อ
6. แม่แบบแดชบอร์ดศูนย์ติดต่อโดย Call Centre Helper
เทมเพลตแดชบอร์ดศูนย์ติดต่อโดย Call Centre Helper เป็นเทมเพลตแบบฟอร์มบันทึกการโทรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเก็บข้อมูลการโทรแล้ว ยังติดตาม KPI ที่สำคัญ เช่น ปริมาณการติดต่อ ปริมาณการร้องเรียน ปริมาณการขาย อัตราการยกเลิกการโทร ฯลฯ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเสริมสร้างการโทรหาลูกค้าใหม่และการบริการลูกค้าของคุณได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? เทมเพลตนี้แสดงข้อมูลในรูปแบบที่น่าดึงดูดทางสายตา โดยใช้แถบ กราฟ และแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- แก้ไขแม่แบบบันทึกเพื่อเพิ่มหรือลบ KPI ที่ต้องการ
- ใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเพื่อวิเคราะห์ KPI
- ตระหนักถึงแนวโน้มทางประวัติศาสตร์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
เหมาะสำหรับ: ศูนย์บริการลูกค้าที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรหรือบันทึกการโทรของลูกค้าเพื่อติดตาม KPI
ข้อจำกัดของการใช้แบบฟอร์มบันทึกการโทรใน Excel
แม้ว่าเทมเพลตบันทึกการโทรใน Microsoft Excel และ Google Sheets เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรพื้นฐานสำหรับใช้งานประจำวันเท่านั้น นี่คือเหตุผล:
- ไม่มีการเข้าถึงแบบเรียลไทม์: เนื่องจากแม่แบบบันทึกเหล่านี้ใช้ไฟล์ Excel เป็นพื้นฐาน ขอบเขตในการทำงานร่วมกันจึงมีจำกัด ทำให้ยากต่อการแบ่งปันกับทีมอื่น ๆ ในองค์กรของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: แผ่นบันทึกส่วนใหญ่รองรับการทำงานอัตโนมัติเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการให้ระบบคำนวณที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ คุณอาจไม่สามารถทำได้
- การขาดการวิเคราะห์: ต่างจากแบบฟอร์มบันทึกที่มีความซับซ้อน เทมเพลตบันทึกส่วนใหญ่ไม่ได้มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงาน พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้เทมเพลตบันทึกการโทรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงานที่ดีที่สุด 10 แบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณจะรู้ได้อย่างแม่นยำว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำงานประจำวันให้เสร็จ! ⏳
7 แบบฟอร์มบันทึกการโทรใน Excel ทางเลือก
คุณอาจทราบแล้วว่าClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม (เรื่องราวความมหัศจรรย์ของมันไม่ใช่ความลับ!) แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ยังมีอะไรอีกมากมาย!
นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการแล้ว ClickUp ยังให้บริการเทมเพลตบันทึกการโทรหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้การบันทึกการโทรง่ายขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้องค์กรต่างๆ ยกระดับการบริการลูกค้า 🎖️
การนำ ClickUp มาใช้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงกระบวนการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปี
ต่างจากสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น สิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพ, ยืดหยุ่น, และใช้งานง่าย
มาสำรวจรายละเอียดบางส่วนกัน:
1. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
การสร้างกระบวนการโทรขายที่มีอัตราการแปลงสูงต้องใช้เวลา ความพยายาม และการลองผิดลองถูก แม้จะเป็นเช่นนี้ ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโชคดีที่แม่แบบการโทรขายของ ClickUpช่วยขจัดความไม่แน่นอนออกจากกระบวนการนี้
ป้อนสคริปต์การโทรขายทั้งหมดของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกทีมขายของคุณเลือกใช้สคริปต์ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าไม่พลาดโอกาสในการขาย
เทมเพลตบันทึกนี้ช่วยให้คุณติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า จัดระเบียบข้อมูลการขาย มอบหมายงาน และติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามทุกโอกาสด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น "โทรขาย" และ "ปิดการขายสำเร็จ"
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
- สลับระหว่างมุมมองสรุป, ท่อการขาย, และคู่มือได้อย่างราบรื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการติดตามเวลา, แท็ก, และเครื่องมืออีเมล
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรขายเพื่อจัดการบันทึกการโทร, การติดตามลูกค้า, การติดต่อกับลูกค้า และการติดตามผล
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเป็นเทมเพลตบันทึกการโทรขายที่มีสีสันสดใส ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพด้านการขายในทุกองค์กร เทมเพลตบันทึกการโทรนี้มีความหลากหลายสูง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย จัดการข้อมูลลูกค้า และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจได้
ใช้เทมเพลตบันทึกนี้สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ หากยังไม่เพียงพอ เทมเพลตนี้ยังใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สูงอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มองเห็นทุกขั้นตอนด้วยสถานะเฉพาะ 30 แบบ ตั้งแต่ "ผ่านคุณสมบัติ" ถึง "ต่ออายุ"
- รักษาข้อมูลให้ทันสมัยด้วยฟิลด์เช่น ติดต่อครั้งล่าสุด
- จัดระเบียบมุมมองด้วยมุมมองรายการ, SOP และกล่องมุมมองเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการติดตามเวลาและการแจ้งเตือน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรแบบมีภาพสำหรับขั้นตอนของลีด การจัดการข้อมูล และการคาดการณ์ยอดขาย
3. แม่แบบแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUpไม่ใช่เทมเพลตบันทึกการโทรกับลูกค้าทั่วไป—แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นที่สุดสำหรับประสิทธิภาพของคุณ รวบรวมความคิดเห็นอันมีค่าจากลูกค้าไว้ในที่เดียวและนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายวิธี เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
แบบฟอร์มบันทึกการโทรมีดีไซน์ที่เรียบง่ายและดึงดูดสายตา บันทึกข้อมูลลูกค้าต่างๆ เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ปัญหา และข้อความ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อกำหนดปัญหาให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบคำขอด้วยสถานะที่ชัดเจนเพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองติดต่อและสรุปที่เรียบง่าย
- ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องพึ่งพาและการติดตามด้วยระบบ AI อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรกับลูกค้าที่รวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้าและการมอบหมายคำถามไว้ในที่เดียว
4. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการบริการลูกค้าอยู่หรือไม่?รับเทมเพลตการยกระดับปัญหาบริการลูกค้าของ ClickUp ได้เลย! เอกสารบันทึกการโทรบริการลูกค้านี้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
ใช้เทมเพลตบันทึกการโทรนี้เพื่อสร้างงานสำหรับสายที่ไม่สามารถให้บริการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มันช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยการรวบรวมคำถามของลูกค้าไว้ในที่เดียว และติดตามสถานะการแก้ไขของพวกเขา
เทมเพลตบันทึกการโทรนี้ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างครบถ้วนแต่กระชับ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดการการยกระดับปัญหาด้วยสถานะเช่น "รอการตอบกลับจากลูกค้า"
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น อีเมลของลูกค้า รายละเอียดการจัดส่ง และระดับชั้น
- ปรับปรุงการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองต่างๆ เช่น บอร์ดการสนับสนุนตามระดับ และรายการตั๋ว
- อัตโนมัติและติดตามเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการเรียกบริการเพื่อจัดการการยกระดับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำให้การบริการลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่? เรียนรู้วิธีปรับปรุงมารยาทในการบริการลูกค้า เพื่อปรับแต่งการบริการของคุณให้เหมาะสมกับการตอบสนองของลูกค้า! 📝
5. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)เป็นเรื่องที่ซับซ้อน—และเราเข้าใจดี แต่ถ้าคุณต้องการมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและไร้ปัญหาคือสิ่งสำคัญ นี่คือจุดที่เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpจะเข้ามาช่วยคุณ
เทมเพลตบันทึกการโทรนี้ใช้เป็นเอกสารหลัก ใช้สำหรับบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า แก้ไขปัญหา ติดตามคะแนนความพึงพอใจ และติดตามงานกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ทั้งหมดในที่เดียว
ในระยะยาว มันพิสูจน์ให้เห็นว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้ราบรื่นขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดการตั๋วด้วยภาพด้วยมุมมองรายการ, บอร์ด, และแบบฟอร์ม
- เร่งเวลาการตอบสนองด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ซึ่งพร้อมใช้งานในปลายนิ้วของคุณ
- มาตรฐานกระบวนการด้วยเอกสารที่ชัดเจนใน Doc View
- ติดตามแต่ละคำขอเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรบริการลูกค้าที่ครอบคลุมเพื่อการทำงาน CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp ใช้ ClickUp
6. แม่แบบการค้นพบลูกค้าของ ClickUp
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ก็อาจล้มเหลวในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้เช่นกัน เนื่องจากขาดความเข้าใจ.ClickUp Client Discovery Templateช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้.
เทมเพลตบันทึกการโทรลูกค้านี้ช่วยให้คุณเก็บบันทึกการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่มีรายละเอียดตกหล่น คิดเสียว่าเป็นแบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า—แต่มีความก้าวหน้ามากกว่า
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม ซึ่งคุณสามารถแชร์กับพันธมิตรทางธุรกิจของคุณเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะทำให้การโทรขายของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นการส่วนตัวมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบขั้นตอนของโครงการด้วยสถานะที่ยืดหยุ่น
- สลับมุมมอง เช่น แผนงานแบบแกนต์หรือปฏิทิน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแชร์หน้าจอและการแก้ไขสด
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรบริการเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียดและเสริมสร้างความสัมพันธ์
7. แม่แบบบันทึกการสนทนาใน ClickUp
ต้องการติดตามการโทรเข้าและโทรออกทั้งหมดในองค์กรของคุณหรือไม่?แม่แบบบันทึกการสนทนาของ ClickUpคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
ใช้แม่แบบบันทึกการโทรนี้เพื่อบันทึกทุกการโทรขายหรือการติดต่อกับลูกค้าที่คุณหรือสมาชิกในทีมของคุณได้ทำไว้ บันทึกข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของการโทร เช่น ระยะเวลาของการโทร การกระทำที่ต้องทำต่อ บันทึกเฉพาะเจาะจง เป็นต้น
ใช้งานง่าย เป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นสิ่งที่ต้องมี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกประเด็นสำคัญด้วยช่องกรอกข้อมูลที่ใช้งานง่าย
- จัดระเบียบการติดตามผลในมุมมองรายการ แผนงานกังต์ และปฏิทิน
- ทำงานร่วมกันได้ทันทีด้วยความคิดเห็นสดและการสนับสนุนผู้รับมอบหมายหลายคน
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นด้วยตัวบ่งชี้สถานะที่ชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการโทรประจำวันเพื่อบันทึกการขายและการสนทนากับลูกค้า
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฟรีใน ClickUp Docs, Word และ Excel
จัดการสายเรียกเข้าของคุณด้วยเทมเพลตบันทึกการโทรของ ClickUp!
บันทึกการโทรเป็นข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกขายและบริการลูกค้า ด้วยการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า บันทึกการโทรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ CRM และความพยายามในการโทรขาย
อย่างไรก็ตาม การเก็บบันทึกข้อมูลการโทรทุกครั้งอย่างถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ในบริบทนี้ แม่แบบบันทึกการโทรจึงมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโทรตั้งแต่ต้นจนจบ
ครั้งต่อไปที่คุณมีปัญหาในการติดตามการโทรของคุณ ให้เลือกเทมเพลตบันทึกการโทรจากชุดเทมเพลตของ ClickUp และเพิ่มพลังแห่งประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดการบันทึกการโทรของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม ClickUpหรือสมัครที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี!