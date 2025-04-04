แบบสอบถาม Google Docs ฟรีที่ต้องมี

ไม่ใช่ทุกแบบสำรวจที่ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อน หากคุณใช้เวลามากกว่าในการตั้งค่าแบบสำรวจมากกว่าการรวบรวมความคิดเห็นจริง ๆ แม่แบบแบบสำรวจของ Google Docs คือทางออกที่สมบูรณ์แบบและไม่ยุ่งยาก
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้แบบสอบถามของคุณมีความตรงไปตรงมา ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว นักการศึกษาที่ต้องการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือผู้ที่กำลังรวบรวมข้อมูลวิจัย
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตแบบสำรวจ Google Docs ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ แต่ถ้าคุณต้องการโครงสร้างที่มากขึ้น เช่น การติดตามคำตอบตามเวลา หรือการจัดระเบียบการรีวิวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราก็ได้รวมเทมเพลตขั้นสูงที่มีฟีเจอร์หลากหลายไว้เป็นทางเลือกด้วย
อย่างไรก็ตาม หาก Google Docs เป็นตัวเลือกหลักของคุณ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างไร
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสำรวจใน Google Docs ดี?
แบบสำรวจใน Google Docs ที่มีประสิทธิภาพจะต้องชัดเจน น่าสนใจ และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- ออกแบบได้ตามต้องการ: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณปรับแต่งเค้าโครง ข้อความ และสีได้อย่างง่ายดาย เพื่อสะท้อนวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจของคุณ
- ประเภทของคำถามที่หลากหลาย: มองหาแม่แบบที่รองรับรูปแบบคำถามที่หลากหลาย—แบบเลือกตอบ, แบบตอบสั้น, และแบบมาตรวัด—เพื่อรวบรวมคำตอบที่หลากหลาย
- คำแนะนำที่ชัดเจน: เลือกใช้เทมเพลตที่มีคำแนะนำเฉพาะเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจและวิธีการกรอกแบบสอบถาม
- การไหลของเหตุผล: เลือกเทมเพลตที่จัดเรียงคำถามในลำดับที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมและทำให้พวกเขาทำแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น
- รูปแบบที่เหมาะกับมือถือ: เลือกเทมเพลตที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ลองใช้เทมเพลต Google Formsเป็นทางเลือกในการสร้างแบบสำรวจโดยใช้เครื่องมือใน Google Workspace Google Forms มีระบบติดตามการตอบกลับอัตโนมัติและสามารถเชื่อมต่อกับ Google Sheets ได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มแบบสอบถาม Google Docs ฟรี
แม้ว่า Google Docs จะไม่มีแบบฟอร์มในตัว แต่การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก หากคุณต้องการประหยัดเวลาในการตั้งค่า แพลตฟอร์มภายนอกมีแม่แบบแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ใน Google Docs (และเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ) คุณยังสามารถดาวน์โหลดมาแก้ไขแบบออฟไลน์ใน Word ได้อีกด้วย
เทมเพลตเหล่านี้มีความหลากหลาย ช่วยให้คุณทำการสำรวจออนไลน์หรือพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในการสำรวจแบบตัวต่อตัวได้
สำรวจตัวเลือกฟรีที่ดีที่สุดด้านล่าง
1. แบบสอบถาม Google Docs โดย TEMPLATE. NET
เทมเพลตแบบสำรวจของ Google Docs โดย TEMPLATE.NETให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาอย่างเป็นกันเอง เป็นแบบสอบถามหน้าเดียวที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อให้คุณทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้มีตารางในตัวที่ประกอบด้วยรูปแบบคำถามหลากหลายประเภท รวมถึงแบบตัวเลือก แบบมาตรวัดระดับ และแบบมาตราส่วนลิเคิร์ต ('มีความเป็นไปได้มาก' ถึง 'มีความเป็นไปได้น้อย') เพื่อประเมินความชอบของผู้ใช้
เทมเพลตที่ยืดหยุ่นนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องการประเมินประสบการณ์ของลูกค้าด้วยข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว
2. แบบสำรวจเปล่าโดย TEMPLATE. NET
แบบสำรวจเปล่าโดย TEMPLATE.NETเป็นแบบสอบถามหนึ่งหน้าที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย มีช่องว่างสำหรับใส่ข้อมูลที่สะดวกเพื่อเร่งกระบวนการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว
คำถามที่มีอยู่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าร่วมโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะพบคำถามปลายเปิดที่เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นโดยละเอียด คำถามเกี่ยวกับความถี่เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมและความผูกพัน และมาตราส่วนการให้คะแนนเพื่อวัดความพึงพอใจและความเป็นไปได้ในการซื้อซ้ำ
เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่ต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
3. แบบสอบถามการประเมินการสรรหาบุคลากรโดย TEMPLATE. NET
แบบสอบถามการประเมินการสรรหาบุคลากรโดย TEMPLATE.NETให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าผู้สมัครงานมองกระบวนการสรรหาของคุณอย่างไร แบบสอบถามที่ละเอียดนี้มีความยาวเจ็ดหน้า ประกอบด้วยคำถามเชิงปริมาณ (มาตราส่วน, การให้คะแนน, ใช่/ไม่ใช่) และคำถามเชิงคุณภาพ (เปิดกว้าง) เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมด
คุณสามารถวัดความพึงพอใจได้อย่างรวดเร็วในหลากหลายแง่มุมของกระบวนการสรรหาบุคลากร และปรับปรุงแนวทางการสรรหาของคุณเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้สมัคร
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลในองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการประเมินกระบวนการสรรหาบุคลากร
4. แบบสำรวจความคาดหวังของลูกค้าในร้านอาหาร โดย TEMPLATE. NET
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการอย่างแท้จริง
แบบสำรวจความคาดหวังของลูกค้าในร้านอาหารโดย TEMPLATE.NETมอบรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อยให้กับแบบสำรวจความคิดเห็นของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับโลโก้ของคุณ รวมถึงส่วนหัวและส่วนท้ายที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบุสถานที่และสร้างแบรนด์
แบบสำรวจแบ่งออกเป็นหลายส่วน ครอบคลุมทั้งด้านมนุษย์ (เช่น มารยาทของพนักงานเสิร์ฟ) และด้านเทคนิคของการรับประทานอาหาร (เช่น ความยุติธรรมในการกำหนดราคา) โดยใช้มาตราส่วนการให้คะแนนเพื่อให้ง่ายต่อการตอบกลับ คุณยังสามารถเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพ และความหลากหลายของเมนูของคุณได้อีกด้วย
การเพิ่มคำถามการค้นหาลูกค้าในเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงบริการและเมนูที่นำเสนอได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหารอิสระที่ต้องการความคิดเห็นที่ตรงจุดจากลูกค้า
5. แบบสำรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน โดย TEMPLATE. NET
แบบสำรวจการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงานโดย TEMPLATE.NETเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานของคุณสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเพียงใด
แบบสำรวจสองหน้านี้รวมคำถามแบบเลือกตอบกับคำถามแบบเปิดเพื่อให้ประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรของทีมคุณ เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจพนักงานของคุณ
แต่ละหัวข้อคำถามยืนยันการเห็นพ้องในนโยบายสำคัญ เช่น การต่อต้านการล่วงละเมิดและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ คำถามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักยังช่วยให้คุณตรวจพบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อมีประกาศความเป็นส่วนตัวรวมอยู่ด้วย พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์
เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการประเมินความเข้าใจของอาสาสมัครเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของการใช้ Google Docs สำหรับแม่แบบแบบสำรวจของ Google Docs
แบบฟอร์มสำรวจของ Google Docs เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวิจัยผู้ใช้ แต่ก็มีข้อท้าทาย เช่น:
- ไม่มีตรรกะการสำรวจขั้นสูง: ในแบบฟอร์ม Google Docs ผู้ตอบทุกคนจะเห็นคำถามเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการแยกเส้นทางตามคำตอบก่อนหน้า
- การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง: เมื่อแบบสำรวจของคุณเผยแพร่แล้ว คุณจะต้องวิเคราะห์คำตอบด้วยตนเอง—ไม่มีการวิเคราะห์อัตโนมัติที่นี่
- ข้อจำกัดในการจัดรูปแบบ: ตัวเลือกการออกแบบมีพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นแบบสำรวจของคุณอาจไม่ดูเรียบร้อยหรือเป็นมืออาชีพเท่าที่คุณต้องการ
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันอาจเกิดความยุ่งเหยิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทีมขนาดใหญ่พยายามแก้ไขเอกสารเดียวกัน
- ปัญหาการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม: Google Docs ไม่รับประกันการไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งอาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
- ปัญหาการผสานรวม: Google Docs อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลหรือระบบจัดการข้อมูล
สำหรับความต้องการขั้นสูงมากขึ้น คุณสามารถสำรวจทางเลือกของ Google Docs และGoogle Forms ได้ที่นี่
แบบสอบถามเทมเพลตทางเลือกสำหรับ Google Docs
ความสำเร็จของการสำรวจของคุณเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสม คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนคำถามให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และสิ่งนี้จะง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถติดตามและแสดงผลคำตอบในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น รวมถึงการดำเนินการ จัดการ และวิเคราะห์แบบสำรวจ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณตั้งค่าแบบสำรวจและโครงการที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที พื้นที่ทำงานของ ClickUp มีเครือข่ายประสาทที่ขับเคลื่อนด้วย AI การผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่เปลี่ยนคำตอบในแบบฟอร์มเป็นงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักของโปรแกรมนี้ มันช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบความคิดเห็นไว้ในที่เดียวและสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบภาพที่หลากหลาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลแทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลเอง นอกจากนี้ ด้วยตรรกะเงื่อนไข คำถามจะปรับเปลี่ยนตามคำตอบก่อนหน้า ทำให้แบบฟอร์มของคุณมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
แบบฟอร์มมุมมองนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับส่วนอื่น ๆ ของ ClickUp เมื่อมีผู้ส่งคำตอบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กรของคุณได้โดยอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตแบบสำรวจฟรีที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
1. แบบฟอร์มผลลัพธ์แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
ซอฟต์แวร์สำหรับรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างมีข้อมูล
เทมเพลตผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ
แบบฟอร์มสำรวจของเทมเพลตนี้ครอบคลุมคำถามเกี่ยวกับทุกเรื่อง ตั้งแต่ความพึงพอใจในราคาและคุณภาพ ไปจนถึงการใช้งานและการบริการลูกค้า ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ การให้คะแนนด้วยอีโมจิ และตัวเลือกที่มีรหัสสี ช่วยให้แบบฟอร์มมีความน่าสนใจทางสายตาและง่ายต่อการกรอกสำหรับลูกค้า
คำตอบทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในมุมมองรายการ 'การส่งข้อมูล' เพื่อให้ทีมสนับสนุนของคุณตรวจสอบโดยละเอียด มุมมองรายการ 'การให้คะแนนผลิตภัณฑ์' จะจัดเรียงคะแนนทั้งหมดตามผลิตภัณฑ์ ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีสูตรคำนวณในตัวเพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วย
สำหรับภาพรวมอย่างรวดเร็ว บอร์ด 'ความพึงพอใจโดยรวม' ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดของคุณ โดยเน้นพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติมตามคะแนนที่ต่ำกว่า
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp คุณสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อสกัดจุดเจ็บปวดและจัดลำดับความสำคัญของการอัปเดตฟีเจอร์
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของซอฟต์แวร์
2. แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp
แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUpวางพนักงานของคุณเป็นศูนย์กลางของการฝึกซ้อมความคิดเห็นในที่ทำงาน ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับทีมของคุณ ด้วยการเข้าร่วมแบบไม่เปิดเผยตัวตน พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยคำถามสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่างครอบคลุม ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ การทำงานเป็นทีม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กร คุณจะพบตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สำหรับเลือกทีมและบทบาท พร้อมด้วยระบบให้คะแนนด้วยอิโมจิที่สนุกสนานและมาตรวัดสีที่ช่วยให้กรอกแบบฟอร์มได้ง่ายและสะดวก
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือแท็บ 'Verbatims' ของเทมเพลต ซึ่งแสดงรายการคำตอบสำหรับคำถามปลายเปิด ทำให้คุณเห็นภาพรวมของความรู้สึกของพนักงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทที่เน้นการทำงานทางไกล มุ่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของ ClickUp
ด้วยหน้า Wiki ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะแม่แบบแผนปฏิบัติการผลการสำรวจความผูกพันของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ศูนย์กลางนี้มีสามส่วนหลัก เริ่มต้นด้วยส่วน 'ภาพรวม' ซึ่งคุณสามารถสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจและพลวัตของทีมได้
ในส่วน 'การวิเคราะห์' คุณสามารถสร้างตารางเพื่อแสดงแผนการดำเนินการสำรวจของคุณได้ กำหนดปัญหา (เช่น ขวัญกำลังใจต่ำในทีมเฉพาะ) ระบุสาเหตุที่แท้จริง (เช่น ทรัพยากรไม่เพียงพอ) และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง (เช่น การให้โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพมากขึ้น)
คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่ความท้าทายโดยใช้การจำแนกประเภท 4M1E (คน, เครื่องจักร, วัสดุ, วิธีการ, สภาพแวดล้อม) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดตัวชี้วัดและเจ้าของงาน รวมถึงตั้งกำหนดเส้นตายเป้าหมายได้
สุดท้าย คุณสามารถสรุปแผนโดยรวมของคุณในส่วน 'สถานะและคำแนะนำ' พร้อมด้วยข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะสมและเพิ่มคำถามประเมินสำหรับผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างผู้นำทีมข้ามสายงาน
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบข้อมูลที่เป็นกลางและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
4. แม่แบบผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
แก่นหลักคือแบบฟอร์มสำรวจที่สามารถแชร์ได้ คุณจะพบช่องสำหรับแท็กตัวแทนฝ่ายสนับสนุนและการให้คะแนนด้วยอีโมจิสำหรับลูกค้าในการประเมินความช่วยเหลือ ความชัดเจน และคุณภาพการแก้ไขปัญหาของตัวแทน คำถาม 'ใช่/ไม่ใช่' ที่สะดวกอยู่ด้านบนจะบอกคุณว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
ข้อมูลย้อนกลับทั้งหมดที่รวบรวมได้จะถูกส่งไปยังมุมมองต่างๆ มุมมองรายการ 'ผู้ตอบแบบสอบถาม' จะแสดงการตอบกลับของลูกค้าทั้งหมด โดยจัดหมวดหมู่ตามว่าปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ในขณะเดียวกัน มุมมองกระดานจะนำเสนอภาพรวมของคะแนนความรู้เพื่อให้เห็นภาพรวมของคุณภาพข้อมูลย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถใช้ClickUp Chatเพื่อกระตุ้นการสนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมสนับสนุนของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มของข้อเสนอแนะได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดทันทีเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อกังวลของลูกค้า
ส่วนที่ดีที่สุด? แชทช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้และดำเนินการได้ในคลิกเดียว. มันรวมการทำงานและการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย!
⚡️เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการระบุช่องว่างในคุณภาพการตอบสนองบริการของตน
5. แม่แบบฟอร์ม ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpเป็นเครื่องมือสำรวจอเนกประสงค์สำหรับความต้องการในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณ
เทมเพลตนี้มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สามารถแชร์ได้ พร้อมคำถามเบื้องต้นที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เอง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์หรือพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ เช่น Google Drive ทำให้การรวบรวมเอกสาร เช่น รูปถ่ายบัตรประจำตัว เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
มุมมองรายการ 'สรุป' แสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้ซึ่งจัดระเบียบและแยกสีตามสถานะ และมุมมองกระดาน 'ขั้นตอน' ให้ภาพรวมว่าแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการตรวจสอบ บัตรงานแต่ละใบประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับแท็บเพื่อดูข้อมูล
⚡️เหมาะสำหรับ: ทีมวิจัยที่ต้องการจัดระเบียบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการศึกษา
6. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
แบบฟอร์มความคิดเห็นClickUp Feedback Form Templateเป็นเวอร์ชันทั่วไปของแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ปลายทาง ผู้จัดหา หรือสมาชิกในทีม
แบบฟอร์มที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าได้ถูกตั้งค่าไว้สำหรับผู้ให้บริการ แต่คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มความคิดเห็นนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เมนูแบบเลื่อนลงที่มีสีสันสำหรับพื้นที่ให้บริการและตัวแทนการสนับสนุนช่วยให้การจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องง่าย ลูกค้าสามารถให้คะแนนประสบการณ์โดยรวมของพวกเขาผ่านระบบให้คะแนนดาว และมีช่องข้อความยาวให้พวกเขาเสนอคำแนะนำได้
รายการ 'การจัดอันดับบริการ' ช่วยให้คุณจัดกลุ่มความคิดเห็นตามประเภทของบริการและกำหนดระดับของลูกค้าเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผลตามความสำคัญหรือระดับการมีส่วนร่วม
ในมุมมองรายการ 'การจัดอันดับผู้ให้บริการ' ข้อเสนอแนะจะถูกจัดกลุ่มตามสมาชิกในทีม เพื่อให้คุณสามารถระบุพนักงานที่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้
สุดท้ายนี้ มุมมองบอร์ด 'คำแนะนำโดยรวม' จะจัดระเบียบข้อเสนอแนะตามคำแนะนำของลูกค้า โดยเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จกับทีมของคุณหรือโค้ชพวกเขาในการประชุมตัวต่อตัวครั้งถัดไป
⚡️เหมาะสำหรับ: สถาบันการศึกษาที่ต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร
เมื่อแบบสำรวจของคุณถูกเก็บไว้ใน ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้ภายในระบบบริหารจัดการโครงการของคุณเอง คุณสามารถคัดกรอง, ติดแท็ก, และจัดหมวดหมู่คำตอบได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น
แบบสำรวจ ClickUp ข้างต้นสามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลเชิงลึกเข้าสู่โครงการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนั้น
เปลี่ยนคำตอบแบบสำรวจให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วย ClickUp
เทมเพลตแบบสำรวจของ Google Docs เหมาะสำหรับการวิจัยแบบเบาๆ แต่เมื่อแบบสำรวจของคุณต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้น—เช่น คำถามแบบโต้ตอบหรือการติดตามแบบเรียลไทม์—ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า
ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า มีส่วนร่วมกับพนักงาน หรือประเมินนักเรียน ก็มีแม่แบบแบบสำรวจที่เหมาะสำหรับทุกวัตถุประสงค์
เทมเพลตเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ข้อเสนอแนะสะสม; พวกมันเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ, มอบหมาย, และจัดการได้ ข้อมูลจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติเป็นรายการและแดชบอร์ด ช่วยให้คุณสลับและวิเคราะห์ทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมที่ชาญฉลาดช่วยให้การติดตามผลและการทำงานร่วมกันของทีมง่ายยิ่งขึ้น
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? แบบฟอร์มเหล่านี้ฟรีทั้งหมด 💸
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี และเปลี่ยนวิธีที่คุณรวบรวมและดำเนินการตามคำแนะนำ