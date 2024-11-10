บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ดูไฟล์ Microsoft Project ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

PMO Team
10 พฤศจิกายน 2567

เมื่อฉันเริ่มทำงานเป็นผู้จัดการโครงการ ฉันสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าแม้ว่า Microsoft Project จะทรงพลัง แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงและระบบลิขสิทธิ์ที่ซับซ้อนก็เป็นอุปสรรคสำหรับบางคน

การจัดการใบอนุญาตแบบปริมาณนั้นทำให้รู้สึกหนักใจ—ทีมของฉันจะใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดหรือไม่ หรือเรากำลังจ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น? นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตยังทำให้ยากต่อการควบคุมอีกด้วย

ฉันต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่านี้ จึงได้ลองใช้ Microsoft Project Viewer เพื่อช่วยให้ทีมของฉันสามารถเข้าถึงและแบ่งปันรายละเอียดโครงการได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการซื้อลิขสิทธิ์เต็มรูปแบบ

ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปัน 10 อันดับซอฟต์แวร์ดู Microsoft Project ที่ดีที่สุด พร้อมคุณสมบัติเด่นและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

มาเริ่มกันเลย!

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ Microsoft Project Viewer?

ผู้ชม Microsoft Project ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟล์โครงการได้ แต่บางรายอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ทำให้เป็นทางเลือกที่แท้จริงสำหรับMicrosoft Project คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีมและการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมาก

นี่คือคุณสมบัติที่ผู้จัดการโครงการควรพิจารณา:

  • เปิดไฟล์ MPP: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ต่างๆ (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) เพื่อการเข้าถึงโครงการอย่างสมบูรณ์
  • แชร์ไฟล์โครงการ: มองหาตัวเลือกในการส่งออกไฟล์ MPP เป็น Excel หรือ CSV เพื่อความสะดวกในการแชร์กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Microsoft Project
  • ไฟล์โครงการสำหรับพิมพ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมดูไฟล์รองรับการพิมพ์เอกสารฉบับจริงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณจะต้องใช้สำหรับการประชุม
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: ยืนยันความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac หรือ Linux
  • แสดงแผนภูมิและรายงาน: ตรวจสอบภาพรวมที่สำคัญของโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์และรายงานการจัดสรรทรัพยากร
  • เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเอง: ตรวจสอบให้สามารถเปิดมุมมองที่กำหนดเองซึ่งสร้างขึ้นใน Microsoft Project เพื่อการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ส่งออกไฟล์: มองหาความสามารถในการส่งออกไฟล์กลับไปยัง Microsoft Project หรือ Excel เพื่อการอัปเดตที่ง่ายดาย
  • จัดการไฟล์ขนาดใหญ่: โปรดทราบถึงข้อจำกัดของขนาดไฟล์ที่อาจจำกัดการเข้าถึงโครงการขนาดใหญ่
  • ผสานการทำงานกับบริการคลาวด์: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SharePoint, Google Drive และ OneDrive
  • รองรับเฉพาะเวอร์ชันที่ระบุ: ยืนยันความเข้ากันได้กับเวอร์ชันของ Microsoft Project ที่คุณใช้งาน

ซอฟต์แวร์ดูโปรเจกต์ Microsoft 10 อันดับที่ดีที่สุด

นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์สำหรับดู Microsoft Project ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูและแชร์แผนงานของ Microsoft Project ได้อย่างละเอียด: 👇🏼

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการโดยรวมพร้อมการผสานรวม)

ClickUpให้บริการทั้งความสามารถในการดูไฟล์ Microsoft Project และคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการทำงานกับไฟล์ MS Project พร้อมกับการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติม

แม้ว่าClickUp Project Management Softwareจะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นโปรแกรมดู MS Project แต่แพลตฟอร์มนี้มีความหลากหลายและคุ้มค่าต่อการพิจารณาเมื่อต้องบริหารจัดการโครงการของคุณ

ฉันเลือก ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันเพราะมันรวมความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด

งานใน ClickUp

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับกัน และจัดหมวดหมู่ตามประเภทของงาน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบตามที่คุณต้องการ

การปรับแต่งนี้ไปไกลกว่าการดูไฟล์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจัดการโครงการของคุณอย่างเต็มที่

มองเห็นงานในหลายรายการเพื่อจัดการงานข้ามสายงานและวางแผนสปรินต์ด้วย ClickUp Tasks: ตัวดูโปรเจกต์ Microsoft
การผสานการทำงานกับ ClickUp

ในฐานะผู้ใช้ ClickUp ฉันชอบมากที่ClickUp Integrations ซึ่งมีเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้การนำเข้าและส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะนำงานเข้ามาจาก Asana, Trello หรือ Jira หรือซิงค์กับ Google Drive, Slack และ HubSpot ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ในที่เดียว

รวมเครื่องมือของคุณด้วย ClickUp Integrations และจัดการทุกโครงการของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว: microsoft project viewer
แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ ในขณะที่กระดานคัมบังเหมาะสำหรับการมองเห็นภาพกระบวนการทำงานและการจัดการลำดับความสำคัญของงาน

การดูใน ClickUp

ในขณะที่โปรแกรมดู Microsoft Project หลายตัวอนุญาตให้คุณดูไฟล์ .mpp ได้เป็นหลัก แต่ClickUp Viewsนั้นทำได้มากกว่านั้น มันช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง

ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองเส้นทางวิกฤตใน ClickUp Gantt และมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะบรรลุทุกเป้าหมายสำคัญ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายด้วยพื้นที่ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดระเบียบงานเป็นโฟลเดอร์ตามระยะของโครงการ

นี่คือสิ่งที่มันสามารถช่วยคุณบรรลุได้:

  • สร้างภาพและติดตามทรัพยากร: รับภาพรวมที่ชัดเจนของทรัพยากรโครงการ
  • จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงาน: มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยมุมมองการทำงานหลายรูปแบบ
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตฟรีนี้มีมุมมองแบบรายการและกระดานที่คล้ายกับ Kanban ซึ่งสามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ทันที พร้อมด้วยสถานะงานที่กำหนดเองได้หกสถานะเพื่อระบุว่าการดำเนินการอยู่ในสถานะ ดำเนินการอยู่, เปิดอยู่, หรือ เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ดู Microsoft Project แบบดั้งเดิม เทมเพลต ClickUp นี้มอบวิธีการที่โต้ตอบได้มากกว่า ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ แทนที่จะเพียงแค่ดูข้อมูลเท่านั้น

🌟 คลังแม่แบบ:สำรวจชุดแม่แบบการจัดการโครงการของเราที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่กระบวนการทำงานแบบอไจล์ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ควบคุมการเข้าถึง: กำหนดสิทธิ์และควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขโครงการของคุณได้โดยการสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับรายการหรือเอกสาร
  • รวมศูนย์ข้อมูล: จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระบบในหลากหลายพื้นที่ โครงการ รายการ งาน และงานย่อย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อการติดตามและจัดระเบียบที่ละเอียดยิ่งขึ้น
  • เวลาในการติดตาม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการของคุณโดยใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงานซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของงานและการจัดสรรทรัพยากร
  • ร่วมมือกับทีมของคุณ: ใช้ความคิดเห็น, แชท, และการ@mentions เพื่อเชื่อมต่อและให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
  • ติดตามความคืบหน้า: อัปเดตทุกคนอยู่เสมอ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ ซึ่งแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดสำคัญในโครงการ เพื่อทำความเข้าใจจุดที่ควรปรับปรุง
จัดแนวและติดตามเป้าหมายร่วมของทีมคุณด้วยเป้าหมายแบบรวมใน ClickUp Dashboards: ผู้ชมโปรเจ็กต์ไมโครซอฟต์
  • ใช้ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: เข้าถึงคำตอบเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกทีมได้ทันทีผ่านClickUp Brain โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งอีกต่อไป
ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยอัตโนมัติในงานต่าง ๆ สร้างข้อมูลเชิงลึก และสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp
  • แอปพลิเคชันมือถือยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่เทียบเท่าประสิทธิภาพและความสามารถของเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราและสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อน

✨ เคล็ดลับพิเศษ: ต้องการปรับปรุงการติดตามโครงการของคุณหรือไม่?คอลเลกชันตัวอย่างแดชบอร์ดโครงการของเราจะช่วยให้คุณออกแบบการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่ายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

2. แผนงาน 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Project บนทุกอุปกรณ์)

แผนโครงการ 365: ผู้ชมโครงการไมโครซอฟต์
ผ่าน:แผนโครงการ 365

แผนงาน 365 พัฒนาโดย Housatonic Software เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เข้ากันได้กับไฟล์ Microsoft Project (.mpp)

มันให้คุณเปิดและแก้ไขไฟล์ Microsoft Project ได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำเข้าหรือส่งออก ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและไม่มีปัญหา

เครื่องมือนี้ให้การวางแผนและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Microsoft Projects ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการแบบดั้งเดิมหรือใช้วิธีการ Agile ที่ทันสมัย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของแผนโครงการ 365

  • เข้าถึงโปรเจกต์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์—PC, Mac, iOS, หรือ Android
  • เชื่อมต่อกับบริการคลาวด์หลักทั้งหมด เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive และ SharePoint เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและปลอดภัย
  • คำนวณต้นทุน กำหนดเวลา และเส้นทางการทำงานที่สำคัญด้วยเครื่องมือกำหนดตารางขั้นสูง
  • สร้างแผนภูมิแกนต์และรายงานภาพที่น่าทึ่งเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ข้อจำกัดของแผนโครงการ 365

  • คุณอาจพบปัญหาการหยุดทำงานเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับแผนภูมิที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาการซิงค์กับ Dropbox

แผนราคา 365 โครงการ

  • มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวแผนงาน 365

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดเวลาการอัปเดตเป็นประจำในซอฟต์แวร์สำหรับผู้ชมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทราบถึงความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดและทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

3. MOOS Project Viewer (เหมาะที่สุดสำหรับการดูไฟล์ Microsoft Project ที่มีขนาดเล็ก)

MOOS Project Viewer : โปรแกรมดูโปรเจกต์ Microsoft
ผ่าน:MOOS Project Viewer

MOOS Project Viewer เป็นซอฟต์แวร์ระบบอนุญาตให้ใช้ตามผู้ใช้ที่สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มที่รองรับ Java ได้ทุกระบบ รวมถึง Windows, Mac OS X, และ Linux. เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้บนระบบต่าง ๆ.

แม้ว่าไม่ได้พัฒนาโดย Microsoft® แต่โปรแกรมดู Microsoft Project นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความสามารถในการดูทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมดูโครงการ MOOS

  • เปิดไฟล์ Microsoft® Project ในรูปแบบต่างๆ (. mpp,. mpt,. xml) และเวอร์ชันตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2019 ให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูลโครงการข้ามเวอร์ชัน
  • พิมพ์มุมมองโครงการใด ๆ ได้โดยตรง ช่วยให้คุณแชร์รายงานหรือเก็บสำเนาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
  • โหลดโปรเจ็กต์และโปรเจ็กต์ย่อยของโหลดมาสเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดการโปรเจ็กต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • กรองงานเพื่อเพิ่มสมาธิ ทำให้คุณสามารถเน้นงานหรือขั้นตอนเฉพาะของโครงการได้

ข้อจำกัดของโปรแกรมดูโครงการ MOOS

  • การขาดคุณสมบัติขั้นสูงทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • ซอฟต์แวร์นี้พึ่งพาการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นอย่างมาก

ราคาของโปรแกรมดูโปรเจ็กต์ MOOS

  • ปกติ: $25/ใบอนุญาต
  • อัปเกรด: 12. 50/ไลเซนส์
  • การต่ออายุ: $7. 50/ใบอนุญาต

คะแนนและรีวิวของโปรแกรมดูโครงการ MOOS

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. Steelray Project Viewer (เหมาะที่สุดสำหรับการดูและรายงาน MS Project ขั้นสูง)

Steelray Project Viewer : ตัวดูโปรเจกต์ Microsoft
ผ่าน:Steelray Project Viewer

เปิดตัวในปี 2000, Steelray Viewer เป็นโปรแกรมดูไฟล์ Microsoft Project ที่ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับสมาชิกทีมที่ต้องการดูไฟล์โครงการเท่านั้น

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ แต่ยังคงต้องการเข้าถึงรายละเอียดสำคัญของโครงการ

คุณสามารถค้นหาภารกิจ, ทรัพยากร, หรือวันที่ได้อย่างง่ายดาย และพิมพ์แผนโครงการได้ในปริมาณมาก. แม้ว่า Steelray จะเป็นโซลูชันแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง (on-premises), ซึ่งหมายความว่าคุณต้องดาวน์โหลดมันไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ, แต่ความง่ายในการใช้งานและความคุ้มค่าของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการผู้ชมโครงการที่น่าเชื่อถือ.

คุณสมบัติเด่นของ Steelray Project Viewer

  • เข้าถึงการดูโครงการระดับองค์กรสำหรับอุตสาหกรรมที่มีตารางโครงการขนาดใหญ่ เช่น อากาศยานและการก่อสร้าง
  • เปิดไฟล์ Microsoft Project จากเวอร์ชัน 1998 ถึง 2019 รวมถึง Oracle Primavera P6 ไฟล์ XER เพื่อความเข้ากันได้อย่างราบรื่น
  • นำทางรายละเอียดโครงการด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ดูงาน ทรัพยากร หรือวันที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • ดูตัวอย่างและปรับขนาดแผนงานโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่ปรับปรุงใหม่ ควบคุมขนาดกระดาษ ทิศทางการพิมพ์ และรายละเอียดการพิมพ์อื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Steelray Project Viewer

  • Steelray ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มุ่งเน้นการดูไฟล์ MPP เท่านั้น
  • อาจไม่รองรับรูปแบบหรือคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสมบูรณ์

ราคาของ Steelray Project Viewer

  • โปรแกรมดูสำหรับโปรเจกต์ของ Microsoft: 20 ดอลลาร์ต่อปีต่อผู้ใช้
  • ฉบับสมบูรณ์: 35 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
  • โปรแกรมดูข้อมูลสำหรับ Primavera: 20 ดอลลาร์ต่อปีต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Steelray Project Viewer

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

คุณทราบหรือไม่? เครื่องมือ Microsoft Project Viewer หลายตัวในปัจจุบันมีการผสานการทำงานกับระบบคลาวด์ ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนไฟล์โครงการได้จากทุกที่ เพิ่มศักยภาพในการทำงานระยะไกล

5. Seavus Project Viewer (เหมาะที่สุดสำหรับการดูโครงการอย่างปลอดภัยพร้อมฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของ MS Project)

Seavus Project Viewer : ผู้ชมโปรเจ็กต์ไมโครซอฟต์
ผ่าน:Seavus Project Viewer

Seavus Project Viewer เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเปิดและดูไฟล์ MS Project โดยเสนอวิธีที่ง่ายและคุ้มค่าสำหรับองค์กรของคุณในการเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างราบรื่น

โปรแกรมดู Microsoft Project นี้มีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Microsoft Project ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและจัดการแผนงานโครงการได้อย่างง่ายดาย

ฉันชอบที่มันให้มุมมองมากกว่า 27 แบบ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทของโครงการต่าง ๆ ได้ และรวมถึงแผนภูมิแกนต์, ตารางเส้นทางวิกฤต, และมุมมองการจัดการงาน ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานระดับเริ่มต้นที่ดี

คุณสมบัติเด่นของ Seavus

  • แชร์ข้อมูลโครงการอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องจัดเก็บไว้ภายนอก พร้อมรับรองความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
  • ใช้ในภาษาของคุณด้วยการรองรับหลายภาษา มีให้บริการใน 11 ภาษาที่แตกต่างกัน เช่น อังกฤษ, เยอรมัน, ญี่ปุ่น และอื่น ๆ
  • ผสานการทำงานกับ Skype for Business เพื่อเสริมแผนการสื่อสารโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการสื่อสารโดยตรงภายในทีมผ่านตัวดูโครงการ
  • ดึงรายงานโครงการโดยละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้า ค่าใช้จ่าย และการอัปเดตงาน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของโครงการ

ข้อจำกัดของ Seavus

  • Seavus Project Viewer จำกัดการใช้งานเฉพาะการดูไฟล์ MPP เท่านั้น และคุณไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ได้
  • ขอบเขตของการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้กันทั่วไปอื่น ๆ อาจมีจำกัด

ราคาของ Seavus

  • ใบอนุญาตเดี่ยว: $30 ต่อใบอนุญาต (บุคคล)
  • ใบอนุญาตใช้งานพร้อมกัน: $89 ต่อใบอนุญาต (บุคคล)
  • บริษัท: ราคาตามตกลง
  • องค์กรไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Seavus

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

6. GanttProject (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์แบบโอเพนซอร์ส)

แกนต์โปรเจ็กต์
ผ่าน:GanttProject

ฉันเป็นแฟนตัวยงของโซลูชันโอเพนซอร์ส ดังนั้นฉันจึงชอบใช้ GanttProject เครื่องมือจัดการโครงการที่หลากหลายนี้ทำให้การสร้างและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะใช้ Windows, macOS หรือ Linux, GanttProject ก็สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณจัดการงานและทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย

เผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาต GPL3 โค้ดแหล่งสามารถดาวน์โหลด แก้ไข และแจกจ่ายใหม่ได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังมองหาโปรแกรมดู Microsoft Project ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttProject

  • เริ่มสร้างโปรเจกต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • แยกงานออกเป็นส่วน ๆ, จัดสรรทรัพยากร, และสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย
  • ส่งออกไฟล์โครงการเป็นรูปแบบ Microsoft Project หรือทำงานกับไฟล์ CSV และ Excel ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานในรูปแบบ PDF และ PNG ได้อีกด้วย
  • ติดตามความคืบหน้าและเปรียบเทียบโดยตรงกับข้อมูลพื้นฐานเพื่อระบุความเบี่ยงเบน

ข้อจำกัดของ GanttProject

  • เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
  • อินเทอร์เฟซรู้สึกเก่าและใช้งานได้ค่อนข้างลำบาก

ราคาของ GanttProject

  • ฟรี
  • การบริจาคโดยสมัครใจ เริ่มต้นที่ $5 ขึ้นไป

การให้คะแนนและรีวิว GanttProject

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

7. MPP Viewer (เหมาะที่สุดสำหรับการดูไฟล์ MPP อย่างง่ายและรวดเร็ว)

MPP Viewer
ผ่านทาง:Sourceforge

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการเข้าถึงไฟล์ MS Project, MPP Viewer เป็นตัวเลือกที่ดี. โปรแกรมดูไฟล์ที่ตรงไปตรงมาตัวนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด, ส่งออก, และพิมพ์ไฟล์ MPP ได้อย่างไร้รอยต่อ.

สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Project ได้หลากหลายเวอร์ชัน รวมถึง 2016, 2007, 2003 และ 2000 นอกจากนี้ ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถนำทางข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างสะดวก

MPP Viewer 4. 0 ต้องการ. NET Framework 4. 6. 2 เพื่อทำงานได้อย่างราบรื่น หากคุณใช้ Windows XP คุณจะต้องใช้ MPP Viewer 1. 0 ซึ่งรองรับ. NET 4. 5.

คุณสมบัติเด่นของ MPP Viewer

  • ดูโครงสร้างโครงการของคุณด้วยการจัดวางลำดับชั้นที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของงานได้อย่างง่ายดาย
  • ทำงานกับไฟล์เอกสารโครงการหลายไฟล์พร้อมกัน ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบและจัดการงานได้อย่างราบรื่น
  • กรองงานตามสถานะการเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเสร็จสมบูรณ์ ยังไม่เสร็จ หรือครบกำหนดวันนี้ ได้อย่างง่ายดาย
  • อยู่เหนือกำหนดเวลาด้วยการไฮไลต์งานที่ล่าช้าโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ MPP Viewer

  • คุณไม่สามารถเปิดไฟล์โปรเจกต์ปี 2007 ได้ และหากไม่มีบันทึกข้อผิดพลาด ตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาจะจำกัดอย่างมาก

ราคาของ MPP Viewer

  • ใช้ฟรีเพราะเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส

คะแนนและรีวิวของ MPP Viewer

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. โปรเจ็กต์รีดเดอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการดูไฟล์ MS Project ที่คุ้มค่า)

ผู้อ่านโครงการ
ผ่านทาง:Project Reader

Project Reader ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเปิดโปรเจ็กต์ได้หลายโปรเจ็กต์พร้อมไฟล์ Microsoft Project หลากหลายประเภท รวมถึงไฟล์ MPP, MPT, XML และไฟล์จากเวอร์ชันย้อนหลังไปถึงปี 1998

โปรแกรมดูน้ำหนักเบาตัวนี้จำลองประสบการณ์การใช้งาน MS Project พร้อมให้คุณสมบัติที่จำเป็น เช่น แผนภูมิแกนต์, การใช้ภารกิจ, การติดตามแกนต์, และการจัดการทรัพยากร สำหรับผู้ใช้ทั้ง Windows และ Mac

คุณสมบัติเด่นของ Project Reader

  • จดบันทึกงาน จัดเรียงตาราง และส่งออกข้อมูลไปยัง Excel เพื่อการแบ่งปันและวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
  • เลือกจากหลายภาษา—อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, เยอรมัน, และฝรั่งเศส—ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น
  • ค้นหาข้อมูลภายในโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหา ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
  • ปรับแต่งประสบการณ์การรับชมของคุณโดยเลือกจากตารางที่มีอยู่หรือสร้างตารางของคุณเอง

ข้อจำกัดของผู้อ่านโครงการ

  • ขาดความยืดหยุ่นในการปิดไฟล์ในระดับที่บันทึกไว้และเปิดไฟล์เหล่านั้นใหม่ในระดับบนสุด
  • ตัวเลือกการจัดการไฟล์ที่จำกัดอาจรบกวนกระบวนการทำงานของผู้ใช้

ราคาสำหรับผู้อ่านโครงการ

  • มาตรฐาน: $29 (ใบอนุญาตใช้งานสำหรับสถานีงานเดียว)
  • มาตรฐาน: $92 (ใบอนุญาตใช้งานพร้อมกัน)
  • มืออาชีพ: $40 (ใบอนุญาตสำหรับสถานีงานเดียว)
  • มืออาชีพ: $115 (ใบอนุญาตใช้งานพร้อมกัน)

คะแนนและรีวิวจากผู้อ่านโครงการ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติ)

สมาร์ทชีต
ผ่าน: สมาร์ทชีต

Smartsheet ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับคุณสมบัติจากเครื่องมือการร่วมมือและการจัดการโครงการ ทำให้เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงแทนผู้ชม Microsoft Project แบบดั้งเดิม รวมถึง Microsoft Project Server

เพื่อนำเข้าไฟล์ a. mpp อย่างสำเร็จ คุณต้องลบข้อจำกัดเช่น 'ต้องเสร็จสิ้นใน' และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคอลัมน์ถูกขยายแล้ว ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนำเข้า

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึงแอปของ Microsoft และ Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box และ Tableau
  • ใช้ AI ของ Smartsheet เพื่อกรอกสูตรหรือข้อความในเซลล์สเปรดชีตของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและลดข้อผิดพลาด
  • แชร์ไฟล์ ตั้งการแจ้งเตือน และสร้างหัวข้อสนทนาเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
  • ส่งออกข้อมูลแผนภูมิแกนต์กลับไปยังสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้วิเคราะห์และจัดการข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อนุญาตให้ใช้ไฟล์เดียวต่อหนึ่งสเปรดชีตเท่านั้น
  • มีขีดจำกัดของปริมาณข้อมูลที่คุณสามารถจัดเก็บได้ในแต่ละแถวและคอลัมน์

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)

10. Project Viewer 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการดูไฟล์ MS Project บนหลายแพลตฟอร์ม)

Project Viewer 365: โปรแกรมดูโปรเจกต์ Microsoft
ผ่าน:Project Viewer 365

Project Viewer 365 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเปิด อ่าน และแชร์ไฟล์ MS Project ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็กหรือกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก โปรแกรมดูไฟล์ MS Project นี้ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ช่วยให้คุณเข้าถึงรายละเอียดของโครงการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อน

มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับ MS Project ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021 ย้อนกลับไปถึง 2010 นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Office 365 ยังใช้งานง่าย ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของ Project Viewer 365

  • ใช้เวอร์ชันฟรีเพื่อดูโปรเจ็กต์ของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเพียงดูรายละเอียดของงาน
  • เข้าถึงไฟล์ mpp ของคุณได้อย่างราบรื่นบน Windows, Mac และอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่
  • เชื่อมต่อกับ Google Drive, OneDrive, Dropbox และ SharePoint ได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการและแชร์ไฟล์ที่ไร้ความยุ่งยาก

ข้อจำกัดของ Project Viewer 365

  • เวอร์ชันฟรีอาจจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
  • เครื่องมือนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือสร้างไฟล์โครงการ

ราคา Project Viewer 365

  • ใบอนุญาตถาวร: เริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้

Project Viewer 365 คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผสานรวมผู้ชมโปรเจ็กต์กับ ClickUp เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับดู Microsoft Project ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ มันให้ทางออกที่คุ้มค่าในการดูและแชร์ไฟล์โครงการโดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการใช้ลิขสิทธิ์เต็มรูปแบบ

เครื่องมือดู MS Project ทั้งสิบรายการที่เราได้กล่าวถึงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อไปจนถึงการรายงานข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่โปรแกรมดู MS Project, ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน ด้วยระบบการจัดการงานที่ใช้งานง่ายและมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง, ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ลงทะเบียนกับ ClickUpและยกระดับประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณวันนี้!