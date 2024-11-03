10 อันดับ CRM สำหรับสมาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ

หัวใจของสมาคมใด ๆ คือสมาชิกของสมาคมนั้น
แต่การรักษาจังหวะนั้นให้แข็งแกร่งต้องใช้มากกว่าความตั้งใจดี คุณต้องติดตามสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ อัตโนมัติการเก็บค่าธรรมเนียม และวางแผนกิจกรรมและสัมมนาออนไลน์ โดยยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
ฉันได้ใช้เวลาไปมากมายในการทดสอบระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบ CRM ที่ทำงานขัดแย้งกับคุณ ไม่ใช่เพื่อคุณ คุณควรจะสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณได้—เช่น กลยุทธ์การรักษาลูกค้า โอกาสทางการขาย และแคมเปญการตลาด—ในที่เดียว
ข่าวดีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่คุณเผชิญในการ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บทความบล็อกนี้จะแยกย่อยเครื่องมือที่ใช้ได้จริง มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับสมาคม?
ระบบ CRM ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด หากคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยคุณทำงานได้ดีจริง ๆ คุณต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนอง ความต้องการเฉพาะของการบริหารสมาคม
แต่คุณควรมองหาอะไร?
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ของคุณควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งฟิลด์, กระบวนการทำงาน, และรายงานให้เหมาะกับโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาคมของคุณ และปรับให้เหมาะสมเมื่อสมาคมของคุณเติบโตหรือเปลี่ยนทิศทาง
- การจัดการสมาชิก: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการโปรไฟล์สมาชิกได้อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลติดต่อ สถานะสมาชิก ค่าธรรมเนียม การเข้าร่วมกิจกรรม และความชอบอื่น ๆ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้ควรมีอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิก อัปเดตบันทึก หรือตอบข้อซักถามได้ทุกที่ทุกเวลา
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของสมาชิก, การเข้าร่วมกิจกรรม, สุขภาพทางการเงิน, และอื่น ๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ระบบ CRM ของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์บัญชี และระบบการประมวลผลการชำระเงิน
- การผสานการจัดการกิจกรรม: สมาคมส่วนใหญ่จัดกิจกรรมเช่นการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, และการอบรม—เลือกเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทะเบียน, ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม, และจัดการการติดตามหลังกิจกรรม
โบนัส: สำรวจ10 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วยแรงงานที่น้อยลง
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสมาคม
1. ClickUp (ระบบ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
ClickUp ไม่ใช่ CRM ทั่วไป; มันคือ เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง ที่มอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของสมาคมของคุณ
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถ มองเห็นความสัมพันธ์ของสมาชิก และกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ฉันใช้ตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 10 แบบ เช่น กระดานคัมบังและมุมมองตาราง เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่สมาชิกที่มีศักยภาพไปจนถึงการต่ออายุ ฉันสามารถเห็นสถานะของแต่ละบัญชีได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านสเปรดชีตหรือเครื่องมือหลายตัว ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว
ClickUp ช่วยให้คุณกำจัดไซโลและ เร่งการสื่อสาร ผ่านการผสานอีเมล การส่งอัปเดตโครงการ การติดตามกับสมาชิกที่มีศักยภาพ และแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับทีมของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายบนศูนย์กลางเดียว
นอกจากนี้ แดชบอร์ดประสิทธิภาพของ ClickUp CRM ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของสมาชิก
วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 รายการช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มและติดตาม KPI ของแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มผลกระทบของสมาคม ระดมทุนสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ หรือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับลูกค้า
การรายงานของแพลตฟอร์มได้รับการเสริมด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง: ฟิลด์ที่กำหนดเอง. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสมาชิกหรือโครงการแต่ละรายการได้ ตั้งแต่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปจนถึงประวัติความเป็นมา
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ ClickUp คือคุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การต่ออายุ และกิจกรรมต่าง ๆ ในที่เดียว สถานะทั้งเจ็ดช่วยเพิ่มความโปร่งใสในความคืบหน้าของงาน และมุมมองการทำงานห้าแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หากต้องการแนวทางที่ง่ายขึ้น ลองดูเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp แม้ว่าจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็มีสถานะเพิ่มเติม มุมมอง และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งค่า CRM ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docsช่วยรักษาความสอดคล้องในกระบวนการภายในทั้งหมด คุณสามารถใช้เพื่อร่างข้อเสนอสำหรับสมาชิก สร้าง SOPs และสร้างวิกิเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลสำคัญของสมาคม
- มอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpและแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเพื่อดำเนินการทันทีสำหรับงานที่มีความเร่งด่วน เช่น การสอบถามผู้ขายหรือการจัดการด้านโลจิสติกส์ของงานอีเวนต์
- ระดมความคิดและสร้างแผนงานด้วยClickUp Whiteboards; เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์เว็บ, และงานที่สามารถติดตามได้เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
- ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน โดยการทำเครื่องหมายงานเช่นการอนุมัติเนื้อหาหรือการกำหนดเวลาเป็น "รอ" หรือ "บล็อก" เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างตารางที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์โดยใช้ClickUp Brain จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น สัญญาผู้ขายหรือตารางงานอีเวนต์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย
- กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขด้วยClickUp Goalsเพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้า โดยแยกย่อยวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ (เช่น จุดติดต่อการดูแลหรือการเข้าร่วมงาน) ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการเชี่ยวชาญฟีเจอร์ที่ทรงพลังกว่า 100+ ฟีเจอร์—โชคดีที่ ClickUp มีเอกสารช่วยเหลือ, สาธิต, และคอร์สออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และการนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผน Free Forever
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. WildApricot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติสมาชิกขนาดเล็ก)
WildApricot เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสมาชิกที่ช่วยให้การต่ออายุสมาชิกการลงทะเบียนกิจกรรม และการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาคมขนาดเล็กที่มีเวลาจำกัด
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือฟังก์ชัน การผสานรวมกับอีเมล —การส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุหรือคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ง่ายบนแพลตฟอร์มนี้
นอกจากนี้ ข้อมูลสมาคมทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน ระบบคลาวด์ ทำให้คุณสามารถค้นหา อัปเดต และแบ่งปันฐานข้อมูลสมาชิกกับเพื่อนร่วมทีมได้จากทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติเด่นของ WildApricot
- ปรับแต่ง แบบฟอร์มสมัครสมาชิกของคุณด้วยระดับสมาชิกที่หลากหลาย จำนวนส่วนลด และการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
- ใช้ การค้นหาผู้ติดต่อขั้นสูง เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงตามที่คุณต้องการเกี่ยวกับสมาชิกของคุณ
- ตั้งค่า ภาษีการขายต่างๆ หรือ VAT—ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของสมาชิกของคุณ—และรับการชำระเงินที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ WildApricot
- ไม่มีตัวเลือกง่ายๆ ในการตั้งค่าและส่งอีเมลแบบสำรวจหลังงานให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งไม่สะดวก
- การสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอ โดยบางตัวแทนมีความรู้ความเข้าใจ ในขณะที่บางรายอาจต้องอธิบายซ้ำหลายครั้ง
ราคาของ WildApricot
- ส่วนตัว: $60/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
- กลุ่ม: $75/เดือน สำหรับ 250 รายชื่อ
- ชุมชน: $140/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ
- เครือข่าย: $440/เดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
- องค์กร: 530 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15,000 รายชื่อ
- ทั่วโลก: $900/เดือน สำหรับ 50,000 รายชื่อ
การให้คะแนนและรีวิวของ WildApricot
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
3. MemberClicks (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการต่ออายุสมาชิกที่ง่ายขึ้น)
MemberClicks, สร้างขึ้นเพื่อสมาคม, หอการค้า, และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, มีจุดขายที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง: การปรับแต่งแคมเปญการต่ออายุ ให้เหมาะกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก.
ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกนี้สามารถพัฒนาข้อความและข้อเสนอได้ตามความถี่ในการใช้งานของสมาชิก
ต้องการทำให้การส่งใบเสร็จรับเงิน การยืนยันกิจกรรม และอีเมลแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติหรือไม่? คุณสามารถส่งอีเมลแบบกลุ่มหรือข้อความเฉพาะเจาะจงได้ MemberClick เป็นไปตามมาตรฐาน PCI ซึ่งทำให้การประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ปลอดภัยและมั่นคง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MemberClicks
- ใบสมัครสมาชิกงานฝีมือสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
- รับการมองเห็นแบบทันทีในการเข้าร่วมกิจกรรมและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้แล้ว
- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ส่ง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และอีเมลไปยังสมาชิกของคุณเมื่อใกล้ถึงวันต่ออายุ
ข้อจำกัดของ MemberClicks
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้งาน
- มันไม่รับทุกรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ MemberClicks
- MC Professional: ราคาตามความต้องการ
- MC Trade: ราคาตามสั่ง
คะแนนและรีวิวของ MemberClicks
- G2: 3. 8/5 (รีวิว 45+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
4. YourMembership (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบคลาวด์เนทีฟและการทำงานอัตโนมัติในการจัดการสมาคม)
อย่ามอง YourMembership เป็นเพียงเครื่องมือ CRM อีกตัวสำหรับสมาคมเท่านั้น มันช่วยให้คุณจัดการฐานข้อมูลสมาชิก, กิจกรรม, และแคมเปญอีเมล รวมถึงสร้างเว็บไซต์ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องจ้างนักพัฒนาเว็บ
นี่จะเป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมหากเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมของสมาชิกของคุณ ต้องการโปรโมตกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญพิเศษสำหรับสมาคมวิชาชีพและสมาคมการค้าของคุณหรือไม่? การสร้าง ประสบการณ์เว็บที่ใช้งานง่าย เป็นเรื่องง่ายด้วย YourMembership
คุณสมบัติเด่นของ YourMembership
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือเพียงคลิกเดียว
- กำหนดค่าแบบจำลองสมาชิกหลายระดับ รวมถึงสมาชิกบุคคลและสมาชิกองค์กร
- สร้างเส้นทางการลงทะเบียนที่กำหนดเองสำหรับผู้เข้าร่วม, วิทยากร, และผู้สนับสนุน, แสดงเฉพาะบัตรและเซสชั่นของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ข้อจำกัดของ YourMembership
- API ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้การผสานรวมกับบุคคลที่สามเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
- คำศัพท์ที่ใช้สร้างความสับสน โดยเครื่องมือนี้ใช้ชื่อที่ไม่เป็นมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
ราคาของ YourMembership
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ YourMembership
- G2: 3. 3/5 (22+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (170+ รีวิว)
5. Cvent (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานสมาคมขนาดใหญ่และการจัดการโลจิสติกส์)
หากสมาคมของคุณให้ความสำคัญกับกิจกรรม Cvent คือผู้ชนะอย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ คือวิธีที่มันจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของกิจกรรม ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการวิเคราะห์หลังกิจกรรม
คุณสามารถเช็คอินผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมแบบพบหน้ากันหรือจับผู้เข้าร่วมประชุมแบบเสมือนจริงโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการสมาคมนี้ยังช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่และรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่เข้ากับแพลตฟอร์ม CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจใน ความเข้ากันได้และความสม่ำเสมอ ตามเทคโนโลยีที่คุณใช้และกระบวนการ CRM ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cvent
- อำนวยความสะดวกในการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ผู้สนับสนุน พนักงาน และผู้แสดงสินค้า ด้วยการจัดตารางนัดหมาย
- แชร์ข้อมูลสมาชิกระหว่างทีมต่าง ๆ ผ่านรายการซอฟต์แวร์การขายและการตลาดที่เชื่อมต่ออย่างครอบคลุม
- รวบรวมความคิดเห็นที่ทันเวลาเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวมด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจระดับพรีเมียม
ข้อจำกัดของ Cvent
- การปรับแต่งสำหรับกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อจำกัดของ Cvent
- ไม่มีระบบกลางสำหรับจัดการคำสั่งงาน ทำให้เกิดความท้าทายเมื่อมีผู้ใช้หลายคนเกี่ยวข้อง
การกำหนดราคาของ Cvent
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cvent
- G2: 4. 3/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
6. Naylor Association Solutions (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่ครอบคลุม)
หากสมาคมของคุณผลิตเนื้อหาจำนวนมาก (เช่น นิตยสารหรือจดหมายข่าวสมาชิก) และคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาเหล่านั้น Naylor จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
ซอฟต์แวร์การตลาด CRMซิงค์กับจดหมายข่าว สิ่งพิมพ์ และแม้แต่โปรแกรมโฆษณาของคุณ เปิดเผยวิธีที่สมาชิกของคุณโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ Naylor ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำ เช่น MailChimp, MonkeySurvey และ Zoom
คุณสมบัติเด่นของ Naylor Association Solutions
- สร้างรายได้ที่ไม่ใช่ค่าสมาชิกจากผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาผ่านกิจกรรมและการส่งเสริมการจัดการงาน
- วางตำแหน่งสมาคมของคุณให้เป็นผู้นำทางความคิดด้วยแพลตฟอร์มบล็อกและชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ของ Naylor
- มองเห็นและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ Naylor Association Solutions
- ไม่มีตัวเลือกในการรวมข้อมูลซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหาเนื่องจากความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการมีข้อมูลซ้ำในระบบใด ๆ
- คุณสมบัติการรายงานและการตั้งค่าองค์กรจำกัดการจัดการข้อมูล
การกำหนดราคาของ Naylor Association Solutions
- จำเป็น: สูงสุด 2,500 รายการ
- ไป: สูงสุด 5,000 รายการ
- ข้อดี: บันทึกได้สูงสุด 15,000 รายการ
- พรีเมียร์: บันทึกได้สูงสุด 45,000 รายการ
ราคาเริ่มต้นที่ $195/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Naylor Association Solutions
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง)
เมื่อนึกถึงกลยุทธ์ CRM สำหรับการขาย ก็ยากที่จะไม่คิดถึง Salesforce
แต่คุณจะต้องแปลกใจที่รู้ว่ามันสามารถมีประโยชน์สำหรับสมาคมในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของมันมีคุณค่าอย่างยิ่ง คุณสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การระดมทุน และแสดงผลทั้งหมดนี้ ในที่เดียว เหมาะสำหรับสมาคมที่มีความต้องการข้อมูลซับซ้อนและมีฐานสมาชิกขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- สร้างระบบการจัดการที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาคมของคุณ พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การรายงานข้อมูลสมาชิกและพอร์ทัลสำหรับสมาชิก
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางและแดชบอร์ดของ Salesforce เพื่อนำทางระบบ CRM ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
- ปรับแต่งข้อความของคุณสำหรับสมาชิกของคุณด้วยเทมเพลตอีเมลและแบบฟอร์มสำรวจที่มีแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ความเร็วที่ช้าและเวลาหยุดทำงานเป็นครั้งคราวทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติการจัดการสมาชิกส่วนหลังที่สำคัญ ทำให้การอัปเดตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำได้ยากเมื่อใช้งานนอกสถานที่
การกำหนดราคา Salesforce
- องค์กร: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไอน์สไตน์ 1 สำหรับการขาย: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไอน์สไตน์ 1 สำหรับบริการ: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (22,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
8. iMIS® (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแสดงข้อมูลสมาชิกแบบรวมศูนย์)
iMIS® เป็นระบบการจัดการการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการจัดการสมาคม สหภาพ และสมาชิกภาพ
คุณสามารถสร้างมุมมองแบบรวมศูนย์ของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยดึงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงประวัติการบริจาค ระบบให้คะแนนการมีส่วนร่วมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าสมาชิกคนใดมีส่วนร่วมสูงและคนใดอาจมีความเสี่ยงที่จะหยุดการเป็นสมาชิก
ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในพริบตา—โดยไม่ต้องยุ่งยาก
คุณสมบัติเด่นของ iMIS®
- จัดการงานการเงินและบัญชีทั้งหมดของสมาคมของคุณโดยตรงผ่านระบบ
- สร้างประสบการณ์สมาชิกที่น่าจดจำด้วยตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น, ไมโครไซต์ และฟีเจอร์บนมือถือ
- มอบสิทธิประโยชน์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้กับสมาชิกของคุณด้วยการรับรองคุณสมบัติ การออกใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐาน CRMที่มีความคล่องตัว
ข้อจำกัดของ iMIS®
- แม้ว่าข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จำเป็นต้องมีผู้เขียนรายงานจากบุคคลที่สามเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบที่กำหนด
- การค้นหาฟังก์ชันบางอย่างและการทำงานบางอย่างอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงแรก
iMIS® ราคา
- iMIS® Professional: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- iMIS® Enterprise: $7,200/ปี (สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน)
iMIS® การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. Aptify (ระบบ CRM ที่ปรับขนาดได้ดีที่สุดสำหรับสมาคมที่มีหลายสาขา)
หากสมาคมของคุณกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ คุณต้องลองใช้ Aptify ดู มันมีเครื่องมือที่เหมาะสม แดชบอร์ด และรายงานทั้งหมดที่ช่วยให้คุณดำเนินการ การดำเนินงานที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่น
การจัดการค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่น ของ Aptify มีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะจัดการสมาชิกแบบหลายระดับ ราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสาขา หรือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน Aptify ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Aptify
- สนับสนุนสมาคมสมาชิกของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด ด้วยความสามารถหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายเขตเวลา
- ปรับแต่งแบรนด์ของคุณบนพอร์ทัลที่สมาชิกใช้งานได้, อัปเกรด, และเพิ่มโมดูล— โดยไม่ต้องสร้างระบบหลักใหม่
- เพลิดเพลินกับความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพชั้นนำของอุตสาหกรรมบนคลาวด์เนทีฟที่มอบโดย Microsoft Azure
ข้อจำกัดของ Aptify
- มันให้ประสิทธิภาพที่ช้ามาก โดยงานต่างๆ เช่น การรันรายการ การซิงค์แคมเปญ และการสร้างรายงาน ใช้เวลานาน
- มันมักจะค้างบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหากโปรแกรมถูกปิดลง
ราคาของ Aptify
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Aptify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. บุคคลิกรูปแบบ ThreeSixty (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกในระยะยาว)
Personify ThreeSixty เสริมศักยภาพสมาคมของคุณด้วยโซลูชันCollaborative CRMอันยอดเยี่ยม ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าระบบสามารถรวบรวม ข้อมูลจากการมีปฏิสัมพันธ์ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนงานอีเวนต์ การดาวน์โหลดเนื้อหา หรือการบริจาค และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังโปรไฟล์ของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน
Personify360 มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งซึ่งคุณต้องการเพื่อเข้าใจสมาชิกของคุณ
ทำให้คุณสมบัติเด่นของ ThreeSixty มีชีวิตชีวา
- ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญระดมทุนและยอดเงินที่รวบรวมและบริจาคได้อย่างง่ายดาย
- จัดการธุรกรรม การเบิกจ่าย รายได้รอการรับรู้ การกลับรายการ และอื่นๆ โดยใช้มาตรฐาน GAAP
- สร้างผลิตภัณฑ์การประชุมใหม่แบบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดการผู้ลงทะเบียนการประชุม
ทำให้ข้อจำกัดของ ThreeSixty มีลักษณะเหมือนมนุษย์
- จำเป็นต้องใช้การควบคุม eBusiness ที่สร้างความสับสนและไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารสมาคม
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสร้างความหงุดหงิด; การเปลี่ยนแปลงต้องย้อนกลับด้วยตนเองก่อนออกจากหน้า ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
การตั้งราคาแบบสมจริงของ ThreeSixty
- ราคาตามความต้องการ
ทำให้คะแนนและรีวิวของ ThreeSixty มีชีวิตชีวา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 7/5 (25+ รีวิว)
เชื่อมต่อ สนับสนุน และพัฒนาสมาคมของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลัง
ความสำเร็จของสมาคมของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณสร้าง ไม่ใช่เทคโนโลยีที่คุณต้องดิ้นรน
ระบบ CRM ที่เหมาะสมควรทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้ นั่นคือการมีส่วนร่วมกับสมาชิกของคุณและขับเคลื่อนภารกิจของคุณให้ก้าวหน้า หวังว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เราได้หารือกันจะแสดงให้คุณเห็นว่าการดำเนินงานของคุณสามารถราบรื่นเพียงใด
แน่นอนว่า ClickUp ยกระดับการจัดการสมาคมไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์และความสามารถที่หลากหลาย ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—โครงการ งาน แม่แบบ AI และระบบอัตโนมัติ—รวมอยู่ในที่เดียว แต่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของฉันลองสัมผัสด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้