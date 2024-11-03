บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM สำหรับสมาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ

10 อันดับ CRM สำหรับสมาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
3 พฤศจิกายน 2567

หัวใจของสมาคมใด ๆ คือสมาชิกของสมาคมนั้น

แต่การรักษาจังหวะนั้นให้แข็งแกร่งต้องใช้มากกว่าความตั้งใจดี คุณต้องติดตามสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ อัตโนมัติการเก็บค่าธรรมเนียม และวางแผนกิจกรรมและสัมมนาออนไลน์ โดยยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

ฉันได้ใช้เวลาไปมากมายในการทดสอบระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบ CRM ที่ทำงานขัดแย้งกับคุณ ไม่ใช่เพื่อคุณ คุณควรจะสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณได้—เช่น กลยุทธ์การรักษาลูกค้า โอกาสทางการขาย และแคมเปญการตลาด—ในที่เดียว

ข่าวดีคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่คุณเผชิญในการ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บทความบล็อกนี้จะแยกย่อยเครื่องมือที่ใช้ได้จริง มาเริ่มกันเลย

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับสมาคม?

ระบบ CRM ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด หากคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยคุณทำงานได้ดีจริง ๆ คุณต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนอง ความต้องการเฉพาะของการบริหารสมาคม

แต่คุณควรมองหาอะไร?

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ของคุณควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งฟิลด์, กระบวนการทำงาน, และรายงานให้เหมาะกับโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาคมของคุณ และปรับให้เหมาะสมเมื่อสมาคมของคุณเติบโตหรือเปลี่ยนทิศทาง
  • การจัดการสมาชิก: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการโปรไฟล์สมาชิกได้อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลติดต่อ สถานะสมาชิก ค่าธรรมเนียม การเข้าร่วมกิจกรรม และความชอบอื่น ๆ
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้ควรมีอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิก อัปเดตบันทึก หรือตอบข้อซักถามได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของสมาชิก, การเข้าร่วมกิจกรรม, สุขภาพทางการเงิน, และอื่น ๆ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ระบบ CRM ของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์บัญชี และระบบการประมวลผลการชำระเงิน
  • การผสานการจัดการกิจกรรม: สมาคมส่วนใหญ่จัดกิจกรรมเช่นการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, และการอบรม—เลือกเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทะเบียน, ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม, และจัดการการติดตามหลังกิจกรรม

โบนัส: สำรวจ10 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วยแรงงานที่น้อยลง

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสมาคม

1. ClickUp (ระบบ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

โซลูชัน CRM ของ ClickUp
สร้างและดูแลความสัมพันธ์กับสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp CRM

ClickUp ไม่ใช่ CRM ทั่วไป; มันคือ เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง ที่มอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของสมาคมของคุณ

ด้วยClickUp CRM คุณสามารถ มองเห็นความสัมพันธ์ของสมาชิก และกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ฉันใช้ตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 10 แบบ เช่น กระดานคัมบังและมุมมองตาราง เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่สมาชิกที่มีศักยภาพไปจนถึงการต่ออายุ ฉันสามารถเห็นสถานะของแต่ละบัญชีได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านสเปรดชีตหรือเครื่องมือหลายตัว ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว

ClickUp ช่วยให้คุณกำจัดไซโลและ เร่งการสื่อสาร ผ่านการผสานอีเมล การส่งอัปเดตโครงการ การติดตามกับสมาชิกที่มีศักยภาพ และแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับทีมของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายบนศูนย์กลางเดียว

นอกจากนี้ แดชบอร์ดประสิทธิภาพของ ClickUp CRM ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของสมาชิก

วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 รายการช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มและติดตาม KPI ของแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มผลกระทบของสมาคม ระดมทุนสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ หรือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับลูกค้า

การรายงานของแพลตฟอร์มได้รับการเสริมด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง: ฟิลด์ที่กำหนดเอง. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสมาชิกหรือโครงการแต่ละรายการได้ ตั้งแต่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปจนถึงประวัติความเป็นมา

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ ClickUp คือคุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด

เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การต่ออายุ และกิจกรรมต่าง ๆ ในที่เดียว สถานะทั้งเจ็ดช่วยเพิ่มความโปร่งใสในความคืบหน้าของงาน และมุมมองการทำงานห้าแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ยกระดับระบบการจัดการสมาคมของคุณด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

หากต้องการแนวทางที่ง่ายขึ้น ลองดูเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp แม้ว่าจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็มีสถานะเพิ่มเติม มุมมอง และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งค่า CRM ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docsช่วยรักษาความสอดคล้องในกระบวนการภายในทั้งหมด คุณสามารถใช้เพื่อร่างข้อเสนอสำหรับสมาชิก สร้าง SOPs และสร้างวิกิเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลสำคัญของสมาคม
  • มอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpและแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเพื่อดำเนินการทันทีสำหรับงานที่มีความเร่งด่วน เช่น การสอบถามผู้ขายหรือการจัดการด้านโลจิสติกส์ของงานอีเวนต์
  • ระดมความคิดและสร้างแผนงานด้วยClickUp Whiteboards; เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์เว็บ, และงานที่สามารถติดตามได้เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
  • ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน โดยการทำเครื่องหมายงานเช่นการอนุมัติเนื้อหาหรือการกำหนดเวลาเป็น "รอ" หรือ "บล็อก" เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สร้างตารางที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์โดยใช้ClickUp Brain จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น สัญญาผู้ขายหรือตารางงานอีเวนต์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย
  • กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขด้วยClickUp Goalsเพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้า โดยแยกย่อยวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ (เช่น จุดติดต่อการดูแลหรือการเข้าร่วมงาน) ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการเชี่ยวชาญฟีเจอร์ที่ทรงพลังกว่า 100+ ฟีเจอร์—โชคดีที่ ClickUp มีเอกสารช่วยเหลือ, สาธิต, และคอร์สออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และการนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
  • ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผน Free Forever

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

2. WildApricot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติสมาชิกขนาดเล็ก)

แดชบอร์ด Wild Apricot
ผ่านทางWildApricot

WildApricot เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสมาชิกที่ช่วยให้การต่ออายุสมาชิกการลงทะเบียนกิจกรรม และการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาคมขนาดเล็กที่มีเวลาจำกัด

สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือฟังก์ชัน การผสานรวมกับอีเมล —การส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุหรือคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ง่ายบนแพลตฟอร์มนี้

นอกจากนี้ ข้อมูลสมาคมทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน ระบบคลาวด์ ทำให้คุณสามารถค้นหา อัปเดต และแบ่งปันฐานข้อมูลสมาชิกกับเพื่อนร่วมทีมได้จากทุกอุปกรณ์

คุณสมบัติเด่นของ WildApricot

  • ปรับแต่ง แบบฟอร์มสมัครสมาชิกของคุณด้วยระดับสมาชิกที่หลากหลาย จำนวนส่วนลด และการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
  • ใช้ การค้นหาผู้ติดต่อขั้นสูง เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงตามที่คุณต้องการเกี่ยวกับสมาชิกของคุณ
  • ตั้งค่า ภาษีการขายต่างๆ หรือ VAT—ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของสมาชิกของคุณ—และรับการชำระเงินที่ถูกต้อง

ข้อจำกัดของ WildApricot

  • ไม่มีตัวเลือกง่ายๆ ในการตั้งค่าและส่งอีเมลแบบสำรวจหลังงานให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งไม่สะดวก
  • การสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอ โดยบางตัวแทนมีความรู้ความเข้าใจ ในขณะที่บางรายอาจต้องอธิบายซ้ำหลายครั้ง

ราคาของ WildApricot

  • ส่วนตัว: $60/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
  • กลุ่ม: $75/เดือน สำหรับ 250 รายชื่อ
  • ชุมชน: $140/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
  • มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ
  • เครือข่าย: $440/เดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
  • องค์กร: 530 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15,000 รายชื่อ
  • ทั่วโลก: $900/เดือน สำหรับ 50,000 รายชื่อ

การให้คะแนนและรีวิวของ WildApricot

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

3. MemberClicks (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการต่ออายุสมาชิกที่ง่ายขึ้น)

แดชบอร์ด MemberClicks ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับสมาคม
ผ่านทางMemberClicks

MemberClicks, สร้างขึ้นเพื่อสมาคม, หอการค้า, และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, มีจุดขายที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง: การปรับแต่งแคมเปญการต่ออายุ ให้เหมาะกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก.

ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกนี้สามารถพัฒนาข้อความและข้อเสนอได้ตามความถี่ในการใช้งานของสมาชิก

ต้องการทำให้การส่งใบเสร็จรับเงิน การยืนยันกิจกรรม และอีเมลแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติหรือไม่? คุณสามารถส่งอีเมลแบบกลุ่มหรือข้อความเฉพาะเจาะจงได้ MemberClick เป็นไปตามมาตรฐาน PCI ซึ่งทำให้การประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ปลอดภัยและมั่นคง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MemberClicks

  • ใบสมัครสมาชิกงานฝีมือสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
  • รับการมองเห็นแบบทันทีในการเข้าร่วมกิจกรรมและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ส่ง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และอีเมลไปยังสมาชิกของคุณเมื่อใกล้ถึงวันต่ออายุ

ข้อจำกัดของ MemberClicks

  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้งาน
  • มันไม่รับทุกรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด

ราคาของ MemberClicks

  • MC Professional: ราคาตามความต้องการ
  • MC Trade: ราคาตามสั่ง

คะแนนและรีวิวของ MemberClicks

  • G2: 3. 8/5 (รีวิว 45+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)

4. YourMembership (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบคลาวด์เนทีฟและการทำงานอัตโนมัติในการจัดการสมาคม)

แดชบอร์ด YourMembership ระบบ CRM สำหรับสมาคม
ผ่านทางYourMembership

อย่ามอง YourMembership เป็นเพียงเครื่องมือ CRM อีกตัวสำหรับสมาคมเท่านั้น มันช่วยให้คุณจัดการฐานข้อมูลสมาชิก, กิจกรรม, และแคมเปญอีเมล รวมถึงสร้างเว็บไซต์ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องจ้างนักพัฒนาเว็บ

นี่จะเป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมหากเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมของสมาชิกของคุณ ต้องการโปรโมตกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญพิเศษสำหรับสมาคมวิชาชีพและสมาคมการค้าของคุณหรือไม่? การสร้าง ประสบการณ์เว็บที่ใช้งานง่าย เป็นเรื่องง่ายด้วย YourMembership

คุณสมบัติเด่นของ YourMembership

  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือเพียงคลิกเดียว
  • กำหนดค่าแบบจำลองสมาชิกหลายระดับ รวมถึงสมาชิกบุคคลและสมาชิกองค์กร
  • สร้างเส้นทางการลงทะเบียนที่กำหนดเองสำหรับผู้เข้าร่วม, วิทยากร, และผู้สนับสนุน, แสดงเฉพาะบัตรและเซสชั่นของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อจำกัดของ YourMembership

  • API ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้การผสานรวมกับบุคคลที่สามเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
  • คำศัพท์ที่ใช้สร้างความสับสน โดยเครื่องมือนี้ใช้ชื่อที่ไม่เป็นมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

ราคาของ YourMembership

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ YourMembership

  • G2: 3. 3/5 (22+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (170+ รีวิว)

5. Cvent (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานสมาคมขนาดใหญ่และการจัดการโลจิสติกส์)

Cvent: ระบบ CRM สำหรับสมาคม
ผ่านทางCvent

หากสมาคมของคุณให้ความสำคัญกับกิจกรรม Cvent คือผู้ชนะอย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ คือวิธีที่มันจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของกิจกรรม ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการวิเคราะห์หลังกิจกรรม

คุณสามารถเช็คอินผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมแบบพบหน้ากันหรือจับผู้เข้าร่วมประชุมแบบเสมือนจริงโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการสมาคมนี้ยังช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่และรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่เข้ากับแพลตฟอร์ม CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจใน ความเข้ากันได้และความสม่ำเสมอ ตามเทคโนโลยีที่คุณใช้และกระบวนการ CRM ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cvent

  • อำนวยความสะดวกในการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ผู้สนับสนุน พนักงาน และผู้แสดงสินค้า ด้วยการจัดตารางนัดหมาย
  • แชร์ข้อมูลสมาชิกระหว่างทีมต่าง ๆ ผ่านรายการซอฟต์แวร์การขายและการตลาดที่เชื่อมต่ออย่างครอบคลุม
  • รวบรวมความคิดเห็นที่ทันเวลาเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวมด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจระดับพรีเมียม

ข้อจำกัดของ Cvent

  • การปรับแต่งสำหรับกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อจำกัดของ Cvent
  • ไม่มีระบบกลางสำหรับจัดการคำสั่งงาน ทำให้เกิดความท้าทายเมื่อมีผู้ใช้หลายคนเกี่ยวข้อง

การกำหนดราคาของ Cvent

  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cvent

  • G2: 4. 3/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)

6. Naylor Association Solutions (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่ครอบคลุม)

แดชบอร์ดโซลูชันสมาคมเนย์เลอร์
ผ่านทางNaylor Association Solutions

หากสมาคมของคุณผลิตเนื้อหาจำนวนมาก (เช่น นิตยสารหรือจดหมายข่าวสมาชิก) และคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาเหล่านั้น Naylor จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ซอฟต์แวร์การตลาด CRMซิงค์กับจดหมายข่าว สิ่งพิมพ์ และแม้แต่โปรแกรมโฆษณาของคุณ เปิดเผยวิธีที่สมาชิกของคุณโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ Naylor ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำ เช่น MailChimp, MonkeySurvey และ Zoom

คุณสมบัติเด่นของ Naylor Association Solutions

  • สร้างรายได้ที่ไม่ใช่ค่าสมาชิกจากผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาผ่านกิจกรรมและการส่งเสริมการจัดการงาน
  • วางตำแหน่งสมาคมของคุณให้เป็นผู้นำทางความคิดด้วยแพลตฟอร์มบล็อกและชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ของ Naylor
  • มองเห็นและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ Naylor Association Solutions

  • ไม่มีตัวเลือกในการรวมข้อมูลซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหาเนื่องจากความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการมีข้อมูลซ้ำในระบบใด ๆ
  • คุณสมบัติการรายงานและการตั้งค่าองค์กรจำกัดการจัดการข้อมูล

การกำหนดราคาของ Naylor Association Solutions

  • จำเป็น: สูงสุด 2,500 รายการ
  • ไป: สูงสุด 5,000 รายการ
  • ข้อดี: บันทึกได้สูงสุด 15,000 รายการ
  • พรีเมียร์: บันทึกได้สูงสุด 45,000 รายการ

ราคาเริ่มต้นที่ $195/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Naylor Association Solutions

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง)

ระบบ CRM ของ Salesforce สำหรับสมาคม
ผ่านทางSalesforce

เมื่อนึกถึงกลยุทธ์ CRM สำหรับการขาย ก็ยากที่จะไม่คิดถึง Salesforce

แต่คุณจะต้องแปลกใจที่รู้ว่ามันสามารถมีประโยชน์สำหรับสมาคมในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของมันมีคุณค่าอย่างยิ่ง คุณสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การระดมทุน และแสดงผลทั้งหมดนี้ ในที่เดียว เหมาะสำหรับสมาคมที่มีความต้องการข้อมูลซับซ้อนและมีฐานสมาชิกขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • สร้างระบบการจัดการที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาคมของคุณ พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การรายงานข้อมูลสมาชิกและพอร์ทัลสำหรับสมาชิก
  • ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางและแดชบอร์ดของ Salesforce เพื่อนำทางระบบ CRM ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
  • ปรับแต่งข้อความของคุณสำหรับสมาชิกของคุณด้วยเทมเพลตอีเมลและแบบฟอร์มสำรวจที่มีแบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ความเร็วที่ช้าและเวลาหยุดทำงานเป็นครั้งคราวทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติการจัดการสมาชิกส่วนหลังที่สำคัญ ทำให้การอัปเดตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำได้ยากเมื่อใช้งานนอกสถานที่

การกำหนดราคา Salesforce

  • องค์กร: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไอน์สไตน์ 1 สำหรับการขาย: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไอน์สไตน์ 1 สำหรับบริการ: $300/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 4/5 (22,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)

8. iMIS® (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแสดงข้อมูลสมาชิกแบบรวมศูนย์)

iMIS® แดชบอร์ด
ผ่านทางiMIS®

iMIS® เป็นระบบการจัดการการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการจัดการสมาคม สหภาพ และสมาชิกภาพ

คุณสามารถสร้างมุมมองแบบรวมศูนย์ของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยดึงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงประวัติการบริจาค ระบบให้คะแนนการมีส่วนร่วมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าสมาชิกคนใดมีส่วนร่วมสูงและคนใดอาจมีความเสี่ยงที่จะหยุดการเป็นสมาชิก

ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในพริบตา—โดยไม่ต้องยุ่งยาก

คุณสมบัติเด่นของ iMIS®

  • จัดการงานการเงินและบัญชีทั้งหมดของสมาคมของคุณโดยตรงผ่านระบบ
  • สร้างประสบการณ์สมาชิกที่น่าจดจำด้วยตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น, ไมโครไซต์ และฟีเจอร์บนมือถือ
  • มอบสิทธิประโยชน์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้กับสมาชิกของคุณด้วยการรับรองคุณสมบัติ การออกใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐาน CRMที่มีความคล่องตัว

ข้อจำกัดของ iMIS®

  • แม้ว่าข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จำเป็นต้องมีผู้เขียนรายงานจากบุคคลที่สามเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบที่กำหนด
  • การค้นหาฟังก์ชันบางอย่างและการทำงานบางอย่างอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงแรก

iMIS® ราคา

  • iMIS® Professional: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • iMIS® Enterprise: $7,200/ปี (สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน)

iMIS® การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. Aptify (ระบบ CRM ที่ปรับขนาดได้ดีที่สุดสำหรับสมาคมที่มีหลายสาขา)

แดชบอร์ด Aptify
ผ่านทางAptify

หากสมาคมของคุณกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ คุณต้องลองใช้ Aptify ดู มันมีเครื่องมือที่เหมาะสม แดชบอร์ด และรายงานทั้งหมดที่ช่วยให้คุณดำเนินการ การดำเนินงานที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่น

การจัดการค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่น ของ Aptify มีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะจัดการสมาชิกแบบหลายระดับ ราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสาขา หรือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน Aptify ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Aptify

  • สนับสนุนสมาคมสมาชิกของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด ด้วยความสามารถหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายเขตเวลา
  • ปรับแต่งแบรนด์ของคุณบนพอร์ทัลที่สมาชิกใช้งานได้, อัปเกรด, และเพิ่มโมดูล— โดยไม่ต้องสร้างระบบหลักใหม่
  • เพลิดเพลินกับความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพชั้นนำของอุตสาหกรรมบนคลาวด์เนทีฟที่มอบโดย Microsoft Azure

ข้อจำกัดของ Aptify

  • มันให้ประสิทธิภาพที่ช้ามาก โดยงานต่างๆ เช่น การรันรายการ การซิงค์แคมเปญ และการสร้างรายงาน ใช้เวลานาน
  • มันมักจะค้างบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหากโปรแกรมถูกปิดลง

ราคาของ Aptify

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Aptify

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. บุคคลิกรูปแบบ ThreeSixty (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกในระยะยาว)

Personify ThreeSixty: CRM สำหรับสมาคม
ผ่านทางPersonify ThreeSixty

Personify ThreeSixty เสริมศักยภาพสมาคมของคุณด้วยโซลูชันCollaborative CRMอันยอดเยี่ยม ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าระบบสามารถรวบรวม ข้อมูลจากการมีปฏิสัมพันธ์ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนงานอีเวนต์ การดาวน์โหลดเนื้อหา หรือการบริจาค และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังโปรไฟล์ของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน

Personify360 มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งซึ่งคุณต้องการเพื่อเข้าใจสมาชิกของคุณ

ทำให้คุณสมบัติเด่นของ ThreeSixty มีชีวิตชีวา

  • ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญระดมทุนและยอดเงินที่รวบรวมและบริจาคได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการธุรกรรม การเบิกจ่าย รายได้รอการรับรู้ การกลับรายการ และอื่นๆ โดยใช้มาตรฐาน GAAP
  • สร้างผลิตภัณฑ์การประชุมใหม่แบบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดการผู้ลงทะเบียนการประชุม

ทำให้ข้อจำกัดของ ThreeSixty มีลักษณะเหมือนมนุษย์

  • จำเป็นต้องใช้การควบคุม eBusiness ที่สร้างความสับสนและไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารสมาคม
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสร้างความหงุดหงิด; การเปลี่ยนแปลงต้องย้อนกลับด้วยตนเองก่อนออกจากหน้า ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง

การตั้งราคาแบบสมจริงของ ThreeSixty

  • ราคาตามความต้องการ

ทำให้คะแนนและรีวิวของ ThreeSixty มีชีวิตชีวา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 3. 7/5 (25+ รีวิว)

เชื่อมต่อ สนับสนุน และพัฒนาสมาคมของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลัง

ความสำเร็จของสมาคมของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณสร้าง ไม่ใช่เทคโนโลยีที่คุณต้องดิ้นรน

ระบบ CRM ที่เหมาะสมควรทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้ นั่นคือการมีส่วนร่วมกับสมาชิกของคุณและขับเคลื่อนภารกิจของคุณให้ก้าวหน้า หวังว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เราได้หารือกันจะแสดงให้คุณเห็นว่าการดำเนินงานของคุณสามารถราบรื่นเพียงใด

แน่นอนว่า ClickUp ยกระดับการจัดการสมาคมไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์และความสามารถที่หลากหลาย ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—โครงการ งาน แม่แบบ AI และระบบอัตโนมัติ—รวมอยู่ในที่เดียว แต่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของฉันลองสัมผัสด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้