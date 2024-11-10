สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงาน 20 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร

พนักงานที่มีส่วนร่วมคือกระดูกสันหลังของธุรกิจที่เจริญเติบโต. พนักงานที่มีแรงจูงใจ, กระตือรือร้น, และมีความมุ่งมั่นคือสินทรัพย์ที่ทำให้ธุรกิจของคุณอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จระยะยาว.
แม้จะมีการผลักดันให้องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่หลายธุรกิจยังคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ สาเหตุหลักมักเกิดจากการมองข้ามจุดสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เราจะให้ตัวเลขเล่าเรื่องราวที่เหลือต่อไป นี่คือสถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีพร้อมพนักงานที่มีแรงจูงใจและมุ่งมั่น ?
อะไรคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน?
การมีส่วนร่วมของพนักงานคือระดับของความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานรู้สึกต่อองค์กร ภารกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และบทบาทของตนภายในองค์กร
พนักงานที่มีส่วนร่วมไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อเงินเดือนเท่านั้น แต่มีความสนใจอย่างแท้จริงในการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของธุรกิจ
การมีส่วนร่วมเช่นนี้ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม
ตัวอย่าง: มายา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน สังเกตเห็นว่าขวัญกำลังใจของทีมลดลงหลังจากต้องเผชิญกับเส้นตายที่กดดันสูงมาหลายเดือน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เธอจึงเริ่มให้มีการประชุมติดตามงานเป็นประจำเพื่อเปิดโอกาสให้พูดคุยกันอย่างเปิดเผย จัดกิจกรรม "วันศุกร์ยกย่องเพื่อนร่วมงาน" และเสนอชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ทีมได้พักผ่อนและทำงานในจังหวะที่เหมาะสมกับตนเอง
โครงการเหล่านี้ช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจได้อย่างรวดเร็ว, ส่งเสริมการร่วมมือ, และลดภาวะหมดไฟ. แนวทางที่ริเริ่มของมายาในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและน่าสนใจนำไปสู่การผลิตที่สูงขึ้นและการรักษาทีมงานไว้ได้, ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงเกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่า. ?
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของพนักงานสูง
อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีขึ้นมีประโยชน์หลายประการ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:
- เพิ่มสมาธิ: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้พนักงานเหล่านี้ทำงานได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น
- อัตราการหมดไฟลดลง: ลดความรู้สึกท่วมท้น ส่งเสริมอารมณ์เชิงบวก และลดระดับความเครียดพนักงานที่มีส่วนร่วมเกือบ 40%เผชิญกับการหมดไฟน้อยกว่าพนักงานที่เหลือ เนื่องจากพวกเขามีระดับอารมณ์เชิงบวกที่สูงกว่า
- ภาพลักษณ์แบรนด์เชิงบวก: สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัท
- การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ: กระตุ้นนวัตกรรม, ส่งเสริมการแบ่งปันความคิด, และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
20 สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงาน
มาดูสถิติการมีส่วนร่วมของพนักงาน 20 อันดับแรกที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เพื่อที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน! ?
1. พนักงานทั่วโลก77%รู้สึกไม่ผูกพันกับการทำงาน
สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีเพียงประมาณ 23% ของพนักงานเท่านั้นที่มีความผูกพันหรือไม่ได้ขาดความผูกพันในการทำงานอย่างชัดเจน จำนวนพนักงานที่มีความผูกพันอย่างจริงจังในระดับต่ำเช่นนี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ขวัญและกำลังใจต่ำลง และเพิ่มโอกาสที่พนักงานจะลาออกบ่อยครั้ง
นี่คือวิธีหนึ่งที่คุณสามารถลดเปอร์เซ็นต์นั้นในบริษัทของคุณได้
แม้ว่าจะมีวิธีการหลายอย่างในการแก้ไขปัญหานี้ แต่ธุรกิจจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้นแม่แบบการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดและปรับปรุงระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอหลักบางประการของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อระบุจุดแข็งของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ปรับแต่งแบบสำรวจความผูกพันเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน วัฒนธรรม ฯลฯ
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่มีอยู่ในตัวเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มุ่งเป้าหมาย
แม่แบบเช่นนี้ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับวิธีที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานของตน และชนะใจพนักงานที่ไม่มีความผูกพันอย่างจริงจัง
2. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่นำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้ถึง49%
การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นปัญหาที่แพร่หลายในองค์กร และการแก้ไขปัญหานี้ต้องการแนวทางที่ร่วมมือกันจากระดับบนลงล่าง นี่คือเหตุผลที่การริเริ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่นำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีผลกระทบอย่างมหาศาล: การเห็นวิธีการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมถึง 49%!
ทีมทรัพยากรบุคคลใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์กำลังคนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ทั่วทั้งบริษัท
ในขณะเดียวกันพวกเขาใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับโปรแกรมการมีส่วนร่วมให้ตรงกับความต้องการของพนักงานและวัฒนธรรมของบริษัท กลยุทธ์สองด้านนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถระบุพื้นที่ที่มีปัญหาและจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีผลกระทบมากกว่าการพยายามแบบกระจัดกระจายและโดดเดี่ยวในระดับทีมหรือแผนก!
3. บริษัทที่มีพนักงานมีส่วนร่วมสูงพบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นถึง21%
พนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างสูงมีส่วนโดยตรงต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ความสัมพันธ์นี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากพนักงานที่มีส่วนร่วมจะมีความมุ่งมั่นในงานของตนมากขึ้น และมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
มันนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดและปรับปรุงผลกำไรสุทธิ
ในความเป็นจริง สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานเผยให้เห็นว่ามันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างในกำไรต่อหุ้น (EPS) ตั้งแต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2009 บริษัทที่มีพนักงานมีส่วนร่วมได้รับและเติบโต EPS ของพวกเขาในอัตราที่เร็วกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผลกำไรเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้เพียงการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ตัวเลือกระดับต้นในที่นี้คือ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลากหลายสามารถเพิ่มผลกำไรขององค์กรได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ
แม้ว่าจะมีการใช้งานหลายด้าน แต่การใช้ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลคือประตูสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง สร้างศูนย์กลางที่รวมข้อมูลเพื่อติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานของทีมสอดคล้องกันมากขึ้น
ปรับปรุงกระบวนการสมัครงานของบริษัทคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลา. โซลูชันการมีส่วนร่วมเช่นนี้ช่วยให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันของคุณพร้อมสำหรับความสำเร็จ, ผลักดันให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น!
4. พนักงานที่มีส่วนร่วมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้ถึง22%
หน่วยธุรกิจที่มีส่วนร่วมสูงช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ถึง 22% สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับงานและพันธกิจของบริษัท ส่งผลให้พวกเขาทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในงานที่ทำและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในงานประจำวัน
ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ได้โดยใช้เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพของพนักงานเช่น ClickUp ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าประจำวัน และรักษาความโปร่งใสในทุกงาน ระบบความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้นจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น
5. การขาดความผูกพันของพนักงานทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงินประมาณ 8.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
พนักงานที่ไม่มีความผูกพันมักจะมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในขณะที่ใช้ทรัพยากรไปมาก เมื่อพิจารณาถึงการขาดความกระตือรือร้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ผลผลิตที่สูญเสียไป และการขาดงานแล้ว การสูญเสียสะสมที่เกิดจากการขาดความผูกพันของพนักงานอาจสูงถึง 8.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี!
การสูญเสียทางการเงินส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกขนาด อย่างไรก็ตาม องค์กรสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการนำกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานมาใช้ เช่น การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอการสำรวจความพึงพอใจ โปรแกรมการยกย่องพนักงาน และโครงการพัฒนาวิชาชีพ
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
6. ทีมงานที่มีส่วนร่วมสูงพบความแตกต่างถึง81%ในเรื่องของการขาดงาน
บริษัทที่มีการมีส่วนร่วมของพนักงานสูงพบว่าการขาดงานลดลงถึง 81% ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสุขภาพกายและใจของพนักงานของคุณ
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานอาจรวมถึงการจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, การให้ความสำคัญกับการสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว, การทำงานร่วมกัน, เป็นต้น, เพื่อช่วยให้พนักงานมีความสามารถมากขึ้นในการรับมือกับปริมาณงานและความเครียดโดยไม่เกิดภาวะหมดไฟ
การดูแลแบบองค์รวมเช่นนี้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาช่วยปรับปรุงความพึงพอใจในงานและอัตราการมาทำงาน. พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาป่วยน้อยลงและมีความมุ่งมั่นที่จะมาทำงานเป็นประจำมากขึ้น.
7. อัตราการลาออกของพนักงานลดลง43%ในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงมีแนวโน้มลาออกน้อยลงถึง 87%ซึ่งเป็นข้อมูลถัดไปในรายการสถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานของเรา—การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้มากถึง 43% เนื่องจากพนักงานที่มีส่วนร่วมจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและความภักดีต่อเป้าหมายของบริษัทมากขึ้น
ความพึงพอใจในงานที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้นานขึ้น การรักษาพนักงานไว้ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมาก ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นจะต้องเสียเงินไปกับการสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมพนักงานใหม่
? เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นจริงซึ่งสะท้อนมาตรฐานของอุตสาหกรรม ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าขององค์กรของคุณตลอดเวลาและตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อการปรับปรุง ?
8.33%ของพนักงานระบุว่าความเบื่อหน่ายเป็นเหตุผลหลักในการลาออกจากงาน
ความเบื่อหน่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานลาออก. ในความเป็นจริง 33% ของพนักงานระบุว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขาลาออกจากงาน! การเพิ่มภารกิจใหม่ ๆ ให้พวกเขาทำเป็นครั้งคราวสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจได้.
การทำเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานของคุณตื่นตัวอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้พวกเขารู้สึกขาดแรงบันดาลใจหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ งานใหม่และน่าตื่นเต้นจะดึงดูดความสนใจของพวกเขา ทำให้พวกเขามีแนวโน้มน้อยลงที่จะมองหาความท้าทายที่คล้ายกันหรือพิจารณาโอกาสงานใหม่
พิจารณาลงทุนในซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานเครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจพนักงานของคุณได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจและเติบโตได้
ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp คุณสามารถเรียนรู้ว่าพนักงานของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตำแหน่งงานของพวกเขา หรือกระตุ้นให้พวกเขาเสนอการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาอยากเห็น
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของมัน:
- ให้แพลตฟอร์มสำหรับพนักงานในการนำเสนอความคิดของพวกเขาเพื่อให้ผู้จัดการได้เห็นและเข้าใจ
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงานเพื่อการร่วมมือและการยอมรับในที่ทำงานที่ดีขึ้น
- ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงและความคิดเชิงบวก
แม่แบบนี้ช่วยให้พนักงานสามารถส่งแนวคิดของพวกเขาได้ และจากข้อเสนอแนะของพวกเขา คุณสามารถนำความท้าทายที่พวกเขาจะสนุกมารวมเข้าด้วยกันได้
9. พนักงานที่หยุดพักเป็นประจำมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น13%
การหยุดพักเป็นประจำช่วยให้พนักงานได้รีเซ็ต สดชื่น และกลับมาทำงานด้วยความคิดที่สดใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่การหยุดพักช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 13%!
Pomodoro เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานเป็นช่วง ๆ มันส่งเสริมให้ผู้ใช้หยุดพักสั้น ๆ และมีโครงสร้างหลังจากช่วงเวลาทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อไปถึงระดับใหม่ของประสิทธิภาพการทำงาน
ลองใช้ช่วงเวลาทำงานแบบ Pomodoro ด้วย ClickUp Brainเพื่อจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดช่วงเวลาทำงานและพักเบรกตามความต้องการและสไตล์การทำงานของคุณ เพื่อรักษาสมาธิให้อยู่ในระดับสูงสุดโดยไม่เหนื่อยล้า
10. การให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและแรงจูงใจของพนักงานได้เกือบ4 เท่า
การให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจของพนักงานได้เกือบสี่เท่า (3.6 เท่า หากคุณเป็นคนพิถีพิถัน) เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ ธุรกิจต้องลงทุนในการฝึกอบรมผู้จัดการที่เน้นการให้ข้อเสนอแนะด้วยความเห็นอกเห็นใจและอย่างเป็นกลาง
นอกจากนี้ สิ่งนี้ต้องมาพร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน ทันที และสอดคล้องกับบริบท เพื่อลดความไม่แน่นอนและช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับกรณีหลัง คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์สำหรับให้ข้อเสนอแนะ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถเริ่มต้นการสนทนาที่มีความหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
ตัวอย่างเช่นClickUp Chatเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันข้อเสนอแนะโดยตรงแบบเรียลไทม์ รักษาการเชื่อมต่อกับทีมของคุณด้วย ClickUp ซึ่งผสานรวมโครงการ งาน และเอกสารเพื่อการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดได้ทุกที่ทุกเวลา
หรือใช้คุณสมบัติความคิดเห็นหรือการ@กล่าวถึงเพื่อสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและมีบริบท
ขอให้พนักงานมั่นใจว่าเสียงของพวกเขาสำคัญ ?
สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับผู้นำและผู้บริหารแผนกในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าสมาชิกในทีมของคุณรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนหรือไม่
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นแล้ว ให้แสดงให้พนักงานเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของพวกเขามีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็นและชื่นชมในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการเติบโตของบริษัท
11.พนักงาน 6 ใน 10คนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้จัดการ
เกือบ 60% ของพนักงานต้องการการยอมรับจากผู้นำองค์กรหรือผู้จัดการ การยอมรับความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของทีมหรือบุคคลมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังแรงจูงใจ
ข้อความขอบคุณพนักงานที่เรียบง่ายสร้างความแตกต่างในการสร้างความจงรักภักดีและเพิ่มขวัญกำลังใจ
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินโปรแกรมการยกย่องพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดการงานช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการและผู้บริหารแบ่งปันข้อความให้กำลังใจและเฉลิมฉลองความสำเร็จสำคัญต่างๆ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีงานหรือความสำเร็จใดถูกมองข้าม!
เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ ?การยอมรับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการชื่นชมและเห็นคุณค่า จัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลหรือทีมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกที่ให้ความสำคัญกับความพยายามทุกครั้ง
12.94%ของพนักงานมีความผูกพันมากขึ้นหากบริษัทลงทุนในการพัฒนาอาชีพของพวกเขา
นี่เป็นหนึ่งในสถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดูเหมือนจะชัดเจนโดยสัญชาตญาณ ธุรกิจที่ลงทุนในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคลของพนักงานจะเห็นระดับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น
พิจารณาใช้แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp ซึ่งใช้วิธีการแบบองค์รวมในการพัฒนาพนักงานมากขึ้น ช่วยให้ผู้จัดการสามารถ:
- สร้างแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าและกำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ
- เชื่อมโยงการเติบโตทางอาชีพกับเป้าหมายของบริษัท
- สร้างวัฒนธรรมแห่งความก้าวหน้าในอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและส่งมอบสิ่งที่พนักงานคาดหวังได้
ส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล ?
สนับสนุนเป้าหมายอาชีพของพนักงานด้วยโอกาสในการเรียนรู้ การจัดเวิร์กช็อป หรือโปรแกรมการให้คำปรึกษา การช่วยให้พวกเขาเติบโตภายในบริษัทแสดงให้เห็นว่าคุณลงทุนในความสำเร็จของพวกเขาในฐานะบุคคล ไม่ใช่แค่ในฐานะพนักงาน
13. พนักงานที่มีส่วนร่วมได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงกว่า10%
ความสำเร็จของบริษัทไม่ได้วัดเพียงแค่รายได้หรือความสามารถในการทำกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวแปรภายนอก เช่น การที่ลูกค้ามององค์กรอย่างไรด้วย
ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างทีมที่มีส่วนร่วมจะเห็น การเพิ่มขึ้น 10% ในคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และตอบสนองต่อปัญหาอย่างเชิงรุก
พวกเขาเชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งสะท้อนผ่านการสื่อสารกับลูกค้า ผลลัพธ์คือการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น เต็มเปี่ยมด้วยความใส่ใจ ความสะดวกสบาย และความห่วงใย สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความภักดีต่อแบรนด์ พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
14. พนักงานที่มี "เพื่อนสนิท" ที่ทำงานมีโอกาสสูงกว่า2.5เท่าที่จะมีส่วนร่วม
แม้ว่าเราอาจแยกงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกัน แต่เราต้องการเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน พนักงานที่มีเพื่อนสนิทในที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นกับบทบาทของตนมากกว่าถึง 2.5 เท่า
นี่แสดงให้เห็นว่าการมีความเชื่อมโยงทางสังคมที่แข็งแกร่งในที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานช่วยส่งเสริมการร่วมมือและขวัญกำลังใจ การรวมทีมเข้าด้วยกันมีความสำคัญมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแยกตัวมากขึ้น
สร้างสายสัมพันธ์ในทีม ?
สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงานเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ในทีม! คุณสามารถส่งเสริมจิตวิญญาณของทีมได้โดยการจัดกิจกรรมสร้างทีม การพักดื่มกาแฟเสมือนจริง หรือการพบปะกันแบบตัวต่อตัว ความสัมพันธ์ในทีมที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถเพิ่มการร่วมมือกันและทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น
15.77%ของพนักงานรายงานว่ามีระดับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อทำงานจากที่บ้าน
มีผู้ทำงานทางไกลถึง 77% ที่ลงทะเบียนว่ามีระดับการผลิตที่สูงกว่าพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพอาจเกิดจากสิ่งรบกวนในที่ทำงานน้อยลง, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, และการปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
วัฒนธรรมการทำงานแบบผสมผสานจะคงอยู่ต่อไป และธุรกิจควรทำให้การทำงานทางไกลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมนั้นพบได้บ่อยในหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกล เนื่องจากความโดดเดี่ยวและการขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่มาพร้อมกับงานทางไกล นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเตรียมทีมให้พร้อมด้วยแพลตฟอร์มเช่น ClickUp ClickUp ช่วยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานที่ทำงานในสำนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้บนหน้าเดียว
16. พนักงาน95%ประสบกับความเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่านวิดีโอ
การเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของการประชุมเสมือนจริงส่งผลให้พนักงาน 95% ประสบกับความเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่านวิดีโอ การสื่อสารดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เข้าร่วมต้องเปิดกล้อง ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพจิตของพวกเขา
สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า หมดไฟ และขาดความผูกพันกับงาน อย่าลืมว่าการประชุมออนไลน์บ่อยครั้งยังขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อพนักงานไม่ได้รับการพักผ่อนหรือความยืดหยุ่นที่เพียงพอ บริษัทควรมีความพยายามอย่างจริงจังในการรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานทางไกล
เครื่องมือเช่นมุมมองปฏิทินบนClickUp ช่วยรักษาตารางเวลา, ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน, และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้การประชุมออนไลน์ไม่ทำให้รู้สึกหนักใจเกินไป
17. พนักงาน85%รู้สึกมีส่วนร่วมเมื่อการสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง แผนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส เสริมสร้างความไว้วางใจ สร้างความร่วมมือ และปลูกฝังความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น มันช่วยในเรื่อง:
- การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่สม่ำเสมอระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
- การจัดตารางเวลาการสื่อสารและการอัปเดตเป็นประจำ
- ติดตามงานสื่อสารและมอบหมายงาน
- ปรับปรุงการประสานงานของทีมและลดการแยกข้อมูล
แผนการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมช่วยให้พนักงานทั้งในสถานที่และทางไกลทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
18. องค์กรที่มุ่งเน้นด้าน DEI มีพนักงานที่มีความสุขเพิ่มขึ้น31%
การยึดมั่นในหลักการของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)ช่วยเพิ่มเสียงของพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า พวกเขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นและตอบแทนคุณด้วยนวัตกรรม
ใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการด้าน DEI ของ ClickUpเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการบรรลุเป้าหมายด้าน DEI ของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถ:
- สร้างกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
- ติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์และการมอบหมายงาน
- ส่งเสริมการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- สร้างระบบนิเวศที่หลากหลายและร่วมมือกัน
การมุ่งมั่นต่อคุณค่าของ DEI ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
19. บริษัทที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญรุ่งเรืองดึงดูดการเติบโตของรายได้สูงขึ้น33%
เนื่องจากเรากำลังพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการทำงาน ลองมาพูดถึงผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จทางการเงินของธุรกิจกันบ้าง บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นบวกจะเห็นการเติบโตของรายได้สูงกว่าบริษัทที่ขาดสิ่งนี้ถึง 33%
วัฒนธรรมการทำงานที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ผลผลิต, และความพึงพอใจ, ซึ่งช่วยส่งเสริมผลกำไรของบริษัท.
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนายจ้างและพนักงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดี
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก (พร้อมตัวอย่าง)
20. ผู้บริหาร71%เชื่อว่าความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร
ณ จุดนี้ คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่การมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร พนักงานที่มีส่วนร่วมจะมีทัศนคติเชิงรุกและมีแรงจูงใจในการทุ่มเทอย่างเต็มที่
แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUpนำเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และดึงผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงาน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเป็นพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมในที่ทำงาน: คู่มือ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการเติบโตที่ดีขึ้นในที่ทำงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูงมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างแรงกล้าต่อสถานที่ทำงานใด ๆ ก็ตาม องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สถิติการมีส่วนร่วมของพนักงาน และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ จะได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดในด้านประสิทธิภาพ การรักษาพนักงาน และความสำเร็จโดยรวม ตามที่ข้อมูลข้างต้นได้แสดงให้เห็น
การมีส่วนร่วมของพนักงานต้องการการวางแผนกลยุทธ์และการเข้าใจความรู้สึกของพนักงานอย่างชัดเจน เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้คุณรับรู้ถึงความคาดหวังของทีมคุณได้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นให้พนักงานของคุณทำงานได้ดีขึ้น คุณจะพบว่า ClickUp ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงานในหลายๆ ทางสมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสัมผัสกับจังหวะของพนักงานของคุณ! ✨