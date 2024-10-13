บล็อก ClickUp

วิธีใช้สเกลฟีโบนักชีสำหรับการประมาณค่าเรื่องราวแบบอไจล์

13 ตุลาคม 2567

คุณเคยประเมินเวลาในการทำสปรินต์แล้วพบว่ามีความล่าช้าที่ไม่คาดคิดทำให้ตัวเลขนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่?

ในฐานะผู้จัดการทีมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คุณทราบดีว่าการประมาณงานที่แม่นยำมีความสำคัญเพียงใด แม้ว่าการประมาณงานอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป แต่ก็ช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของทีมและทรัพยากรที่จำเป็น

ทักษะการประมาณการของคุณจะดีขึ้นตามประสบการณ์ เนื่องจากคุณจะเข้าใจความซับซ้อนของงานและความจำเป็นของเวลาสำรองได้ดีขึ้น มาตรวัดเรื่องราวของฟีโบนัชชีสามารถช่วยเร่งกระบวนการนี้ได้

สงสัยเกี่ยวกับสเกลฟีโบนักชีและวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าแบบ Agile หรือไม่? เราจะครอบคลุมเรื่องนี้และอื่น ๆ ในบล็อกโพสต์นี้

ลำดับฟีโบนัชชีคืออะไร?

ลำดับฟีโบนัชชีเป็นลำดับของตัวเลขที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของตัวเลขก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, และต่อไปเรื่อยๆ นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เลโอนาร์โด บอนัชชี ได้แนะนำแนวคิดนี้ในหนังสือของเขา 'Liber Abaci' ในยุคกลาง

วันนี้ ซีรีส์นี้มีการนำไปใช้ในหลากหลายสาขาทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติ

ใน Agile ลำดับฟีโบนัชชีใช้ประมาณขนาดของงานและเรื่องราวของผู้ใช้ในสปรินต์ 'ขนาด' วัดว่างานมีความซับซ้อนเพียงใด มีความไม่แน่นอนมากเพียงใด และมีงานมากเพียงใดที่เกี่ยวข้อง

ลำดับฟีโบนัชชีที่ปรับเปลี่ยนแล้ว คือรูปแบบหนึ่งของลำดับฟีโบนัชชีมาตรฐาน ซึ่งแต่ละค่าจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้สูตรหรือกฎเพิ่มเติมที่แตกต่างจากการบวกค่าสองค่าก่อนหน้าแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างหนึ่งคือลำดับทรีโบนัชชี ในที่นี้ แต่ละค่าจะเป็นผลรวมของค่าสามค่าก่อนหน้า แทนที่จะเป็นค่าสองค่า

ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วย 0, 1, และ 1, ตัวถัดไปคือ 2 (0 + 1 + 1), ตามด้วย 4 (1 + 1 + 2), จากนั้น 7 (1 + 2 + 4), และต่อไปเรื่อยๆ

อะไรคือการประเมินแบบฟีโบนัชชีแบบอไจล์?

ใน Agile การประมาณการงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ทีมของคุณดำเนินไปตามแผน แต่ไม่ใช่แค่การเดาว่างานจะใช้เวลาเท่าไรเท่านั้น มันคือการเปรียบเทียบความซับซ้อนของงานกับงานอื่นๆ ในโครงการ

การประมาณค่าแบบ Agile ด้วย Fibonacci ใช้ตัวเลข Fibonacci ในการให้คะแนนแต่ละงานตามความซับซ้อน โดยตัวเลขที่ใหญ่กว่าจะหมายถึงงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่าง:

  • 0 (ไม่มีความพยายาม)
  • 1 (เล็กมาก, ไร้สาระ)
  • 2 (เล็ก, ตรงไปตรงมา)
  • 3 (ใช้ความพยายามปานกลาง มีความซับซ้อนบ้าง)
  • 5 (ใหญ่ขึ้น, ซับซ้อนขึ้น, แต่ยังสามารถจัดการได้)
  • 8 (ซับซ้อน อาจต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม)
  • 13 (ซับซ้อนมากหรือไม่แน่นอน)
  • 21 (ซับซ้อนอย่างยิ่ง อาจต้องแบ่งเป็นงานย่อย)

เนื่องจากตัวเลขแต่ละตัวในลำดับฟีโบนัชชีจะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นวิธีที่ง่ายในการ 'มองเห็น' ว่างานหนึ่งมีความซับซ้อนมากเพียงใดเมื่อเทียบกับอีกงานหนึ่ง แทนที่จะใช้ตัวเลขที่เรียงตามลำดับเช่นในกรณีของวิธีการเชิงเส้น

ท้ายที่สุดแล้ว มันง่ายกว่า (สำหรับพวกเราส่วนใหญ่) ที่จะพูดว่า "งานนี้ยากประมาณสามเท่าของงานนั้น" มากกว่าการระบุจำนวนชั่วโมงที่แน่นอนลงไป

ในบริบทนี้ "ความซับซ้อน" หมายถึง ความยากทางเทคนิค และปัจจัยเช่น ตัวแปรที่ไม่ทราบ ค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการพึ่งพาที่อาจมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของงาน

คะแนนเรื่องราว (Story Point) คือหน่วยวัดที่ใช้ประมาณความพยายามโดยรวมในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ (User Story) ให้เสร็จสมบูรณ์ในรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) หรือในกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

ทำไมต้องใช้ลำดับฟีโบนัชชีในการประมาณการแบบอไจล์?

มาดูตัวอย่างนี้กัน

สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานใหญ่ เช่น การอัปเกรด UX ของแอปให้เข้ากันได้กับ iPad รุ่นถัดไป เมื่อคุณประเมินคะแนนเรื่องราวด้วยลำดับฟีโบนัชชีบนมาตราส่วนที่คงที่ตั้งแต่ 1 ถึง 50 จะทำให้มองเห็นความซับซ้อนของแต่ละงานได้ง่ายขึ้น

กระบวนการนี้อาจซับซ้อนเมื่อการประมาณค่าใกล้เคียงกัน—คิดถึงขนาดของเสื้อยืด. เมื่อเปรียบเทียบขนาด 2 กับขนาด 4 อาจไม่ชัดเจนเสมอว่าขนาดไหนเหมาะกับตัวมากกว่า.

สมมติว่างานมีความยากระดับปานกลาง หากใช้มาตราส่วนตัวเลขเรียงลำดับ บางคนอาจให้คะแนน 33 ขณะที่บางคนเลือก 35 หรือ 36 อย่างไรก็ตาม หากใช้ลำดับฟีโบนัชชี จะเหลือตัวเลือกเพียง 21 หรือ 55 เท่านั้น

แม้ว่าวิธีการนี้อาจให้ประมาณการที่แม่นยำน้อยกว่า แต่ก็ไม่เป็นไร—เป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับปริมาณงานในสปรินต์

พิจารณางานเหล่านี้: การวิจัยผู้ใช้, การสร้างแบบร่าง, การออกแบบ UI, การพัฒนา, และการทดสอบ QA

คุณอาจกำหนดคะแนนเรื่องราวได้ดังนี้:

  • การวิจัยผู้ใช้: 3 (ความพยายามปานกลางพร้อมความแปรผัน)
  • การทำไวร์เฟรม: 5 (ต้องใช้ความเกี่ยวข้องแต่ตรงไปตรงมาหลังจากการวิจัย)
  • การออกแบบ UI: 8 (ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในทีม)
  • การพัฒนา: 13 (ซับซ้อน มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว)
  • การทดสอบ QA: 8 (ซับซ้อนแต่สามารถจัดการได้)

คะแนนเรื่องราวช่วยให้ทีมของคุณเปรียบเทียบงานต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลกับการประมาณเวลาที่แน่นอน ซึ่งช่วยให้ระบุความท้าทายของโครงการได้

ลำดับฟีโบนัชชีเปลี่ยนจุดสนใจจากเวลาไปสู่ความซับซ้อน โดยสร้างช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นระหว่างตัวเลข ซึ่งช่วยป้องกันการประมาณการที่แม่นยำเกินไปสำหรับงานขนาดใหญ่ และส่งเสริมการวางแผนที่เป็นจริงมากขึ้น

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับปรุงการประมาณการแบบ Agile ในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้านเช่นClickUp. มันมีคุณสมบัติและศักยภาพที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบ, ประมาณการ, และติดตามสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและกำหนดแนวคิดของคะแนนเรื่องราวของคุณโดยใช้มุมมองงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยแดชบอร์ด Agile การรายงานสปรินต์ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และการผสานรวมเครื่องมือหลายตัว ClickUp รับประกันการทำงานที่ราบรื่นสำหรับ Scrum, Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp Agile Project Management Software สำหรับ Fibonacci Story Points
ยกระดับการประมาณการแบบ Agile จากเพียงการคาดเดาไปสู่กระบวนการที่ร่วมมือกันและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agile ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตมากมายและคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ภายใน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ:

  • เร่งการวางแผนและการจัดทำเอกสารด้วยClickUp Brain
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสามารถของทีมด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติ
  • ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของงานค้างด้วยฟิลด์และสูตรที่กำหนดเอง
  • จัดโครงสร้างสปรินต์และจัดการหมุดหมายด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้
  • ประสานงานการพึ่งพาของทีมด้วยไวท์บอร์ดเสมือน

มุมมองบอร์ด ClickUp

คุณสามารถใช้มุมมองรายการหรือบอร์ดใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้การประมาณเวลาตามหลักฟีโบนัชชี วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นการกระจายภาระงานได้อย่างชัดเจน และป้องกันไม่ให้ทีมใดต้องรับภาระงานที่มีความซับซ้อนสูงมากเกินไป

กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อควบคุมจำนวนงานในแต่ละขั้นตอน และให้แน่ใจว่าคะแนนเรื่องราวสอดคล้องกับความพร้อมของทีม

จัดการสปรินต์ในมุมมองบอร์ดสำหรับคะแนนเรื่องราวแบบฟีโบนัชชี
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ที่สมบูรณ์แบบและสร้างระบบ Kanban ที่ยืดหยุ่นเพื่อแสดงงานของคุณและปรับปรุงการจัดการโครงการด้วยมุมมองบอร์ดใน ClickUp

การประมาณเวลาใน ClickUp

พิจารณาใช้ฟีเจอร์ประมาณเวลาของ ClickUpเพื่อติดตามและปรับเวลาที่ใช้ในระหว่างสปรินต์ให้ดียิ่งขึ้น

มันช่วยขจัดความไม่แน่นอนโดยการแบ่งเวลาประมาณการระหว่างสมาชิกในทีมสำหรับงานและงานย่อยต่างๆ คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์สำหรับโครงการในอนาคตและมั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายเสมอ

ClickUp Time Estimate สำหรับการคำนวณ Fibonacci Story Points อย่างแม่นยำ
เพิ่มการประมาณเวลาใน ClickUp เพื่อดูว่าเปรียบเทียบกับของจริงอย่างไร

เครื่องมือ Agile ของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำสรุปผลิตภัณฑ์, สปรินต์, แผนงาน, และการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น แต่ยังให้ทรัพยากรอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน Agile ของคุณอีกด้วย

ทำไมคะแนนเรื่องราวที่ใช้ลำดับฟีโบนัชชีถึงดีกว่าชั่วโมง?

ไม่ว่าคุณกำลังทำงานโครงการใดอยู่ก็ตาม การบอกจำนวนชั่วโมงที่แน่นอนที่งานหนึ่งจะใช้เวลาทำนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ยิ่งข้อกำหนดไม่ชัดเจนมากเท่าไร การคำนวณทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

เราสามารถสรุปประโยชน์ของการใช้คะแนนเรื่องราว Fibonacci แทนชั่วโมงได้ดังนี้:

1. อนุญาตให้เกิดความไม่แน่นอน

งานที่ใหญ่กว่ามักมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทำให้ยากที่จะคาดการณ์จำนวนชั่วโมงที่แน่นอนที่ต้องใช้

ลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขที่เติบโตแบบทวีคูณ สะท้อนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของงานที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งทำให้การประมาณความซับซ้อนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดีขึ้น มากกว่าการประมาณเพียงแค่เวลา ซึ่งยากที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำ

2. ส่งเสริมการประเมินขนาดสัมพัทธ์

คะแนนเรื่องราวเน้นที่การเปรียบเทียบงานแต่ละงานกันเอง ด้วยลำดับฟีโบนัชชี ทีมของคุณสามารถหลีกเลี่ยงความกังวลเกี่ยวกับการประมาณเวลาที่แน่นอนและเพียงแค่จัดประเภทงานเป็น "ยากเป็นสองเท่า" หรือ "ง่ายครึ่งหนึ่ง" เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม คือการทำให้งานเสร็จสมบูรณ์

3. ป้องกันความแม่นยำที่ผิดพลาด

เมื่อใช้ชั่วโมง มักมีแนวโน้มที่จะประเมินความแม่นยำสูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานระยะยาว การใช้คะแนนเรื่องราวแบบฟีโบนัชชีช่วยเป็นบัฟเฟอร์ตามธรรมชาติ เพราะตัวเลขจะมีความละเอียดน้อยลงเมื่อขนาดของงานใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างเช่น งานที่มีคะแนนเรื่องราวแปดคะแนนจะถือว่าใหญ่กว่าและมีความเสี่ยงมากกว่างานที่มีคะแนนห้าคะแนน โดยไม่คาดหวังว่ามันจะยากกว่า 1.6 เท่าอย่างแม่นยำ ความไม่ชัดเจนนี้ช่วยลดการวางแผนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป

4. ช่วยในการติดตามความเร็ว

ความเร็วเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของ Agile มันวัดว่าทีมของคุณสามารถทำงานเสร็จได้มากเพียงใดในแต่ละสปรินต์

แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่จำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปมากเกินไป (ซึ่งมักไม่รวมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา) คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละสปรินต์โดยใช้คะแนนสตอรี่เป็นเกณฑ์ได้

จุดเรื่องราว Fibonacci ให้เมตริกที่สม่ำเสมอซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของงานมากกว่าการใช้เวลาเพียงอย่างเดียว

5. สนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเส้นทาง

ด้วยลำดับฟีโบนัชชี จะง่ายขึ้นมากในการระบุงานที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในเอพิคของ Agileของคุณ และแยกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนที่จะลงมือทำจริง ซึ่งช่วยในการจัดการแบ็กล็อก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนสปรินต์ ทำให้ทีมสามารถประเมินปริมาณงานได้อย่างสมเหตุสมผลและมุ่งมั่นกับงานที่สามารถทำได้จริงในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการรับภาระงานมากเกินไป

การประยุกต์ใช้ Fibonacci Story Points

วิธีการประเมินผลแบบ Agile โดยใช้มาตราส่วนฟีโบนัชชี

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้มาตราส่วนฟีโบนักชีสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบ Agile คือการใช้ "การวางแผนโป๊กเกอร์" ในเทคนิคนี้ ทีมของคุณจะลงคะแนนว่าเรื่องราวหนึ่งมีค่าเป็นกี่คะแนน โดยพิจารณาจากความพยายาม ความเสี่ยง และความซับซ้อนในระหว่างการวางแผนสปรินต์

หลังจากการลงคะแนน ทีมสามารถระดมความคิดและร่วมมือกันในการประเมินที่แตกต่างกันเพื่อหาข้อตกลง ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยใช้ ClickUp Whiteboards

คุณสามารถใช้ผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตเพื่อสร้างเมทริกซ์การประมาณค่าจุดเรื่องราวได้ ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถเปิดเผย "การ์ด" เสมือนของพวกเขาโดยการเพิ่มโน้ตติดที่มีคะแนนประมาณการของพวกเขา พวกเขายังสามารถเพิ่มความคิดเห็น ถามคำถาม และให้รายละเอียดเพื่อสนับสนุนการประมาณค่าของพวกเขาบนผืนผ้าใบได้อีกด้วย

ClickUp Whiteboards สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า
ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บน ClickUp Whiteboards

แนวทางความร่วมมือนี้ส่งเสริมความสอดคล้องของทีม กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างเปิดเผย และความเข้าใจร่วมกันในแต่ละงาน

💡สรุปสั้นๆ: การประมาณค่าแบบ Agile โดยใช้มาตราส่วน Fibonacci มีลักษณะดังนี้:

  • เตรียมสำรับไพ่ที่มีตัวเลขฟีโบนัชชีสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม—หนึ่งสำรับสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมประเมิน
  • ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อธิบายเรื่องราวของผู้ใช้
  • ให้เวลาสำหรับการหารือของทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือสมมติฐาน—หากคุณต้องการให้ดีที่สุด คุณควรใช้การติดตามเวลาแบบ Agileเพื่อให้การหารือเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิภาพ
  • สมาชิกแต่ละคนในทีมเลือกการ์ดหนึ่งใบเป็นการประมาณการสำหรับเรื่องราวนั้น และวางการ์ดคว่ำหน้าลงบนโต๊ะ
  • เปิดเผยไพ่พร้อมกัน—หากทุกคนเลือกหมายเลขเดียวกัน ให้ดำเนินเรื่องต่อไปยังเรื่องถัดไป และหากมีใครเลือกหมายเลขที่สูงหรือต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ให้เวลาพวกเขาอธิบายเหตุผลของตน
  • หลังจากนั้น ให้ทุกคนเลือกการ์ดที่มีตัวเลขอีกครั้ง โดยอิงจากมุมมองใหม่ที่ได้จากการสนทนา
  • เมื่อคุณได้ข้อสรุปแล้ว ให้ดำเนินการไปยังเรื่องราวถัดไป

เคล็ดลับสำหรับการประมาณการอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการประมาณการของคุณให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเสมอ:

1. ชี้แจงความคาดหวังของงานหรือเรื่องราว

ให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจความต้องการของเรื่องราวผู้ใช้ แทนที่จะประมาณเวลาที่แน่นอน (ซึ่งยากและอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน) ให้ประมาณเรื่องราวผู้ใช้และงานตามขนาดสัมพัทธ์ของมันกับเรื่องราวหรืองานอื่น ๆ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวผู้ใช้ที่สม่ำเสมอด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเรียบง่าย ช่วยเร่งกระบวนการประเมินให้รวดเร็วขึ้น

2. แยกงานใหญ่ให้เล็กลงเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น

แบ่งงานหรือเรื่องราวใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานหรือเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อช่วยในการประมาณการของคุณ

3. ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน

ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการประมาณค่าสตอรี่พอยต์และงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มองข้ามความซับซ้อนหรือข้อพิจารณาใดๆ อนุญาตให้สมาชิกทุกคนในทีมเสนอการประมาณค่าของตนเองอย่างอิสระ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิด "ความคิดแบบกลุ่ม"

ใช้ClickUp Docsเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดที่สำคัญถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในระหว่างการหารือ ให้สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน ทำให้การประมาณการมีความยืดหยุ่นและโต้ตอบได้

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

4. กำหนดเวลาจำกัดสำหรับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

ใช้ตัวจับเวลาเพื่อประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานหรือเรื่องราว เพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไป จำไว้ว่าเป้าหมายของการประมาณคือการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง อย่ากังวลกับตัวเลขที่แน่นอนมากเกินไป

หากคุณต้องการอำนวยความสะดวกในการประเมินคะแนนเรื่องราวร่วมกันของทีม Agile ของคุณเทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprintsจะเป็นประโยชน์ มันรวมถึงรายการ Sprint ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อป้อนรายละเอียดสำหรับการเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราวตามเกณฑ์ต่างๆ

เทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprints
รับมุมมองที่ชัดเจนของรายการงานค้างและคะแนนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้วยเทมเพลต Backlogs and Sprints โดย ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รักษาความสอดคล้องของรายการงานผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) เพื่อสร้างรายการงานสำหรับสปรินต์ใหม่ (Sprint Backlog)
  • ติดตามและจัดการสปรินต์พร้อมทั้งรักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
  • เชื่อมต่อกับนักพัฒนา นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปสรรคและความคืบหน้าของโครงการ

5. ปรับปรุงและประเมินการประมาณการอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบการประมาณการของคุณ และปรับปรุงให้เหมาะสมหากมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อผิดพลาดใด ๆ ในประมาณการของคุณเพื่อช่วยปรับปรุงความถูกต้องในครั้งต่อไป

ClickUp มีเทมเพลต Agile ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานทั่วไปที่พบในวิธีการทำงานแบบ Agile เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติหลักของ Agile เช่น การวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง และการประชุมประจำวันแบบยืน

ด้วยการใช้เทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถเริ่มต้นโครงการ Agile ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะถูกฝังอยู่ในกระบวนการ

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Agile Storyช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างและจัดการเรื่องราวของผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญแทนที่จะต้องจมอยู่กับงานด้านการบริหารจัดการ

เทมเพลตเรื่องราวแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตเรื่องราว Agile ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

มันช่วยให้คุณจับความต้องการของคุณลักษณะในโครงการ Agile ได้ คุณสามารถ:

  • ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงฟังก์ชันการทำงาน การออกแบบ และเนื้อหา
  • แยกคุณลักษณะออกเป็นงานย่อยเพื่อให้จัดการได้ดีขึ้น
  • เขียนเรื่องราวที่ครอบคลุม รวมถึงเป้าหมาย ข้อสมมติ และข้อจำกัด
  • ตรวจสอบเรื่องราวให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข และให้สอดคล้องกับทีม

ในทางกลับกันแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile เช่น Kanban หรือ Scrum มาใช้

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, สปรินต์ และการออกแบบ UX ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ฟีเจอร์แบบฟอร์มในตัวช่วยให้การส่งคำขอเข้าสู่คิวงานง่ายขึ้น ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น

ทีมของคุณสามารถดำเนินการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองบอร์ดหรือสปรินต์ พิธีกรรมแบบ Agile เช่น การทบทวนงานย้อนหลังก็สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรโครงการ

ประโยชน์ของการใช้สเกลฟีโบนักชีในการประมาณการแบบอไจล์

มาตราส่วนฟีโบนัชชีเป็นหนึ่งในเทคนิคการประมาณค่าแบบ Agileที่มีประโยชน์มากที่สุดในการช่วยให้ทีมแยกแยะระหว่างงานที่ง่ายและงานที่ซับซ้อน และทำให้สามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานได้ ข้อดีของการใช้ฟีโบนัชชี ได้แก่:

1. การกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน

ลำดับฟีโบนัชชีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราวของ Agileและดูว่างานใดมีความซับซ้อนเพียงใด ตัวอย่างเช่น คะแนนเรื่องราวที่ประเมินไว้ที่ 3 นั้นง่ายต่อการทำให้เสร็จ ในขณะที่คะแนนที่ประเมินไว้ที่ 21 จะใช้เวลานานกว่ามาก

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

นักพัฒนามักถูกล่อใจให้ประเมินเวลาโดยลำพังเมื่อใช้ชั่วโมง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่

สมาชิกในทีมรวมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อทำการประมาณการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเรื่องราว ทำให้กรอบเวลาแม่นยำยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการข้อมูลจากทีม UX, ทีมออกแบบ, ทีมพัฒนา, และทีมคอนเทนต์เพื่อคำนวณเวลาที่ต้องการในการสร้างหน้า landing page ใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่นClickUp Chat View มอบวิธีการที่ราบรื่นสำหรับทีม Agile ในการทำงานร่วมกันระหว่างการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส มันจะช่วยชี้แจงข้อสมมติและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

ClickUp 3.0 มุมมองแชทที่เรียบง่าย การจัดการโครงการแบบ Agile โดยใช้คะแนนเรื่องราว Fibonacci
เพิ่มสมาชิกทีมในการสนทนาและทำงานร่วมกันผ่าน ClickUp Chat ในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ต่างๆ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsเพื่อถามคำถามและขอคำชี้แจงจากทีมของคุณเกี่ยวกับงานต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เนื่องจากความคิดเห็นทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยบนแพลตฟอร์ม คุณจึงสามารถเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ทั้งก่อนและหลังสปรินต์

หากคุณต้องการขอให้ใครบางคนในทีมติดตามหรืออัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้@mentionsเพื่อส่งความคิดเห็นไปยังบุคคลในภารกิจหรือจากกล่องขาเข้าของคุณ เพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือน

3. การเพิ่มความถูกต้องของการวางแผนโครงการ

มาตราส่วนฟีโบนัชชีช่วยให้สามารถประเมินความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานในสปรินต์ได้อย่างสมจริงส่งเสริมการวางแผนความสามารถในการทำงานแบบ Agile ที่ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการแบบ Agile สำหรับทีมของคุณ

แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนหรืออุปสรรคบางประการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณเวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปิดโครงการตามกำหนดเวลา

ด้วยลำดับฟีโบนัชชี สิ่งนี้จะง่ายขึ้นอย่างมาก

การใช้ตัวเลขแบบเลขชี้กำลังช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายว่าแต่ละงานต้องใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด และด้วยเหตุนี้จึงสามารถวางแผนการทำงานในแต่ละสปรินต์ได้อย่างเหมาะสม คุณยังได้รับข้อดีจากการมีทีมที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีพื้นที่ในการสื่อสาร—ซึ่งถือเป็นชัยชนะเสมอ

ด้วย ClickUp คุณสามารถยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น

ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดการคะแนนเรื่องราวของ Fibonacci และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม

ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่าง!