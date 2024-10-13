วิธีใช้สเกลฟีโบนักชีสำหรับการประมาณค่าเรื่องราวแบบอไจล์

คุณเคยประเมินเวลาในการทำสปรินต์แล้วพบว่ามีความล่าช้าที่ไม่คาดคิดทำให้ตัวเลขนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่?
ในฐานะผู้จัดการทีมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คุณทราบดีว่าการประมาณงานที่แม่นยำมีความสำคัญเพียงใด แม้ว่าการประมาณงานอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป แต่ก็ช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของทีมและทรัพยากรที่จำเป็น
ทักษะการประมาณการของคุณจะดีขึ้นตามประสบการณ์ เนื่องจากคุณจะเข้าใจความซับซ้อนของงานและความจำเป็นของเวลาสำรองได้ดีขึ้น มาตรวัดเรื่องราวของฟีโบนัชชีสามารถช่วยเร่งกระบวนการนี้ได้
สงสัยเกี่ยวกับสเกลฟีโบนักชีและวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าแบบ Agile หรือไม่? เราจะครอบคลุมเรื่องนี้และอื่น ๆ ในบล็อกโพสต์นี้
ลำดับฟีโบนัชชีคืออะไร?
ลำดับฟีโบนัชชีเป็นลำดับของตัวเลขที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของตัวเลขก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, และต่อไปเรื่อยๆ นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เลโอนาร์โด บอนัชชี ได้แนะนำแนวคิดนี้ในหนังสือของเขา 'Liber Abaci' ในยุคกลาง
วันนี้ ซีรีส์นี้มีการนำไปใช้ในหลากหลายสาขาทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติ
ใน Agile ลำดับฟีโบนัชชีใช้ประมาณขนาดของงานและเรื่องราวของผู้ใช้ในสปรินต์ 'ขนาด' วัดว่างานมีความซับซ้อนเพียงใด มีความไม่แน่นอนมากเพียงใด และมีงานมากเพียงใดที่เกี่ยวข้อง
ลำดับฟีโบนัชชีที่ปรับเปลี่ยนแล้ว คือรูปแบบหนึ่งของลำดับฟีโบนัชชีมาตรฐาน ซึ่งแต่ละค่าจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้สูตรหรือกฎเพิ่มเติมที่แตกต่างจากการบวกค่าสองค่าก่อนหน้าแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างหนึ่งคือลำดับทรีโบนัชชี ในที่นี้ แต่ละค่าจะเป็นผลรวมของค่าสามค่าก่อนหน้า แทนที่จะเป็นค่าสองค่า
ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วย 0, 1, และ 1, ตัวถัดไปคือ 2 (0 + 1 + 1), ตามด้วย 4 (1 + 1 + 2), จากนั้น 7 (1 + 2 + 4), และต่อไปเรื่อยๆ
อะไรคือการประเมินแบบฟีโบนัชชีแบบอไจล์?
ใน Agile การประมาณการงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ทีมของคุณดำเนินไปตามแผน แต่ไม่ใช่แค่การเดาว่างานจะใช้เวลาเท่าไรเท่านั้น มันคือการเปรียบเทียบความซับซ้อนของงานกับงานอื่นๆ ในโครงการ
การประมาณค่าแบบ Agile ด้วย Fibonacci ใช้ตัวเลข Fibonacci ในการให้คะแนนแต่ละงานตามความซับซ้อน โดยตัวเลขที่ใหญ่กว่าจะหมายถึงงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่าง:
- 0 (ไม่มีความพยายาม)
- 1 (เล็กมาก, ไร้สาระ)
- 2 (เล็ก, ตรงไปตรงมา)
- 3 (ใช้ความพยายามปานกลาง มีความซับซ้อนบ้าง)
- 5 (ใหญ่ขึ้น, ซับซ้อนขึ้น, แต่ยังสามารถจัดการได้)
- 8 (ซับซ้อน อาจต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม)
- 13 (ซับซ้อนมากหรือไม่แน่นอน)
- 21 (ซับซ้อนอย่างยิ่ง อาจต้องแบ่งเป็นงานย่อย)
เนื่องจากตัวเลขแต่ละตัวในลำดับฟีโบนัชชีจะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นวิธีที่ง่ายในการ 'มองเห็น' ว่างานหนึ่งมีความซับซ้อนมากเพียงใดเมื่อเทียบกับอีกงานหนึ่ง แทนที่จะใช้ตัวเลขที่เรียงตามลำดับเช่นในกรณีของวิธีการเชิงเส้น
ท้ายที่สุดแล้ว มันง่ายกว่า (สำหรับพวกเราส่วนใหญ่) ที่จะพูดว่า "งานนี้ยากประมาณสามเท่าของงานนั้น" มากกว่าการระบุจำนวนชั่วโมงที่แน่นอนลงไป
ในบริบทนี้ "ความซับซ้อน" หมายถึง ความยากทางเทคนิค และปัจจัยเช่น ตัวแปรที่ไม่ทราบ ค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการพึ่งพาที่อาจมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของงาน
คะแนนเรื่องราว (Story Point) คือหน่วยวัดที่ใช้ประมาณความพยายามโดยรวมในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ (User Story) ให้เสร็จสมบูรณ์ในรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) หรือในกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
ทำไมต้องใช้ลำดับฟีโบนัชชีในการประมาณการแบบอไจล์?
มาดูตัวอย่างนี้กัน
สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานใหญ่ เช่น การอัปเกรด UX ของแอปให้เข้ากันได้กับ iPad รุ่นถัดไป เมื่อคุณประเมินคะแนนเรื่องราวด้วยลำดับฟีโบนัชชีบนมาตราส่วนที่คงที่ตั้งแต่ 1 ถึง 50 จะทำให้มองเห็นความซับซ้อนของแต่ละงานได้ง่ายขึ้น
กระบวนการนี้อาจซับซ้อนเมื่อการประมาณค่าใกล้เคียงกัน—คิดถึงขนาดของเสื้อยืด. เมื่อเปรียบเทียบขนาด 2 กับขนาด 4 อาจไม่ชัดเจนเสมอว่าขนาดไหนเหมาะกับตัวมากกว่า.
สมมติว่างานมีความยากระดับปานกลาง หากใช้มาตราส่วนตัวเลขเรียงลำดับ บางคนอาจให้คะแนน 33 ขณะที่บางคนเลือก 35 หรือ 36 อย่างไรก็ตาม หากใช้ลำดับฟีโบนัชชี จะเหลือตัวเลือกเพียง 21 หรือ 55 เท่านั้น
แม้ว่าวิธีการนี้อาจให้ประมาณการที่แม่นยำน้อยกว่า แต่ก็ไม่เป็นไร—เป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับปริมาณงานในสปรินต์
พิจารณางานเหล่านี้: การวิจัยผู้ใช้, การสร้างแบบร่าง, การออกแบบ UI, การพัฒนา, และการทดสอบ QA
คุณอาจกำหนดคะแนนเรื่องราวได้ดังนี้:
- การวิจัยผู้ใช้: 3 (ความพยายามปานกลางพร้อมความแปรผัน)
- การทำไวร์เฟรม: 5 (ต้องใช้ความเกี่ยวข้องแต่ตรงไปตรงมาหลังจากการวิจัย)
- การออกแบบ UI: 8 (ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในทีม)
- การพัฒนา: 13 (ซับซ้อน มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว)
- การทดสอบ QA: 8 (ซับซ้อนแต่สามารถจัดการได้)
คะแนนเรื่องราวช่วยให้ทีมของคุณเปรียบเทียบงานต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลกับการประมาณเวลาที่แน่นอน ซึ่งช่วยให้ระบุความท้าทายของโครงการได้
ลำดับฟีโบนัชชีเปลี่ยนจุดสนใจจากเวลาไปสู่ความซับซ้อน โดยสร้างช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นระหว่างตัวเลข ซึ่งช่วยป้องกันการประมาณการที่แม่นยำเกินไปสำหรับงานขนาดใหญ่ และส่งเสริมการวางแผนที่เป็นจริงมากขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับปรุงการประมาณการแบบ Agile ในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้านเช่นClickUp. มันมีคุณสมบัติและศักยภาพที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบ, ประมาณการ, และติดตามสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและกำหนดแนวคิดของคะแนนเรื่องราวของคุณโดยใช้มุมมองงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยแดชบอร์ด Agile การรายงานสปรินต์ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และการผสานรวมเครื่องมือหลายตัว ClickUp รับประกันการทำงานที่ราบรื่นสำหรับ Scrum, Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตมากมายและคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ภายใน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ:
- เร่งการวางแผนและการจัดทำเอกสารด้วยClickUp Brain
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสามารถของทีมด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติ
- ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของงานค้างด้วยฟิลด์และสูตรที่กำหนดเอง
- จัดโครงสร้างสปรินต์และจัดการหมุดหมายด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้
- ประสานงานการพึ่งพาของทีมด้วยไวท์บอร์ดเสมือน
มุมมองบอร์ด ClickUp
คุณสามารถใช้มุมมองรายการหรือบอร์ดใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้การประมาณเวลาตามหลักฟีโบนัชชี วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นการกระจายภาระงานได้อย่างชัดเจน และป้องกันไม่ให้ทีมใดต้องรับภาระงานที่มีความซับซ้อนสูงมากเกินไป
กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อควบคุมจำนวนงานในแต่ละขั้นตอน และให้แน่ใจว่าคะแนนเรื่องราวสอดคล้องกับความพร้อมของทีม
การประมาณเวลาใน ClickUp
พิจารณาใช้ฟีเจอร์ประมาณเวลาของ ClickUpเพื่อติดตามและปรับเวลาที่ใช้ในระหว่างสปรินต์ให้ดียิ่งขึ้น
มันช่วยขจัดความไม่แน่นอนโดยการแบ่งเวลาประมาณการระหว่างสมาชิกในทีมสำหรับงานและงานย่อยต่างๆ คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์สำหรับโครงการในอนาคตและมั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายเสมอ
เครื่องมือ Agile ของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำสรุปผลิตภัณฑ์, สปรินต์, แผนงาน, และการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น แต่ยังให้ทรัพยากรอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน Agile ของคุณอีกด้วย
ทำไมคะแนนเรื่องราวที่ใช้ลำดับฟีโบนัชชีถึงดีกว่าชั่วโมง?
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานโครงการใดอยู่ก็ตาม การบอกจำนวนชั่วโมงที่แน่นอนที่งานหนึ่งจะใช้เวลาทำนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ยิ่งข้อกำหนดไม่ชัดเจนมากเท่าไร การคำนวณทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
เราสามารถสรุปประโยชน์ของการใช้คะแนนเรื่องราว Fibonacci แทนชั่วโมงได้ดังนี้:
1. อนุญาตให้เกิดความไม่แน่นอน
งานที่ใหญ่กว่ามักมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทำให้ยากที่จะคาดการณ์จำนวนชั่วโมงที่แน่นอนที่ต้องใช้
ลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขที่เติบโตแบบทวีคูณ สะท้อนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของงานที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งทำให้การประมาณความซับซ้อนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดีขึ้น มากกว่าการประมาณเพียงแค่เวลา ซึ่งยากที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำ
2. ส่งเสริมการประเมินขนาดสัมพัทธ์
คะแนนเรื่องราวเน้นที่การเปรียบเทียบงานแต่ละงานกันเอง ด้วยลำดับฟีโบนัชชี ทีมของคุณสามารถหลีกเลี่ยงความกังวลเกี่ยวกับการประมาณเวลาที่แน่นอนและเพียงแค่จัดประเภทงานเป็น "ยากเป็นสองเท่า" หรือ "ง่ายครึ่งหนึ่ง" เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม คือการทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
3. ป้องกันความแม่นยำที่ผิดพลาด
เมื่อใช้ชั่วโมง มักมีแนวโน้มที่จะประเมินความแม่นยำสูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานระยะยาว การใช้คะแนนเรื่องราวแบบฟีโบนัชชีช่วยเป็นบัฟเฟอร์ตามธรรมชาติ เพราะตัวเลขจะมีความละเอียดน้อยลงเมื่อขนาดของงานใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างเช่น งานที่มีคะแนนเรื่องราวแปดคะแนนจะถือว่าใหญ่กว่าและมีความเสี่ยงมากกว่างานที่มีคะแนนห้าคะแนน โดยไม่คาดหวังว่ามันจะยากกว่า 1.6 เท่าอย่างแม่นยำ ความไม่ชัดเจนนี้ช่วยลดการวางแผนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป
4. ช่วยในการติดตามความเร็ว
ความเร็วเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของ Agile มันวัดว่าทีมของคุณสามารถทำงานเสร็จได้มากเพียงใดในแต่ละสปรินต์
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่จำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปมากเกินไป (ซึ่งมักไม่รวมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา) คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละสปรินต์โดยใช้คะแนนสตอรี่เป็นเกณฑ์ได้
จุดเรื่องราว Fibonacci ให้เมตริกที่สม่ำเสมอซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของงานมากกว่าการใช้เวลาเพียงอย่างเดียว
5. สนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเส้นทาง
ด้วยลำดับฟีโบนัชชี จะง่ายขึ้นมากในการระบุงานที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในเอพิคของ Agileของคุณ และแยกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนที่จะลงมือทำจริง ซึ่งช่วยในการจัดการแบ็กล็อก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนสปรินต์ ทำให้ทีมสามารถประเมินปริมาณงานได้อย่างสมเหตุสมผลและมุ่งมั่นกับงานที่สามารถทำได้จริงในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการรับภาระงานมากเกินไป
การประยุกต์ใช้ Fibonacci Story Points
วิธีการประเมินผลแบบ Agile โดยใช้มาตราส่วนฟีโบนัชชี
วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้มาตราส่วนฟีโบนักชีสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบ Agile คือการใช้ "การวางแผนโป๊กเกอร์" ในเทคนิคนี้ ทีมของคุณจะลงคะแนนว่าเรื่องราวหนึ่งมีค่าเป็นกี่คะแนน โดยพิจารณาจากความพยายาม ความเสี่ยง และความซับซ้อนในระหว่างการวางแผนสปรินต์
หลังจากการลงคะแนน ทีมสามารถระดมความคิดและร่วมมือกันในการประเมินที่แตกต่างกันเพื่อหาข้อตกลง ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยใช้ ClickUp Whiteboards
คุณสามารถใช้ผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตเพื่อสร้างเมทริกซ์การประมาณค่าจุดเรื่องราวได้ ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถเปิดเผย "การ์ด" เสมือนของพวกเขาโดยการเพิ่มโน้ตติดที่มีคะแนนประมาณการของพวกเขา พวกเขายังสามารถเพิ่มความคิดเห็น ถามคำถาม และให้รายละเอียดเพื่อสนับสนุนการประมาณค่าของพวกเขาบนผืนผ้าใบได้อีกด้วย
แนวทางความร่วมมือนี้ส่งเสริมความสอดคล้องของทีม กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างเปิดเผย และความเข้าใจร่วมกันในแต่ละงาน
💡สรุปสั้นๆ: การประมาณค่าแบบ Agile โดยใช้มาตราส่วน Fibonacci มีลักษณะดังนี้:
- เตรียมสำรับไพ่ที่มีตัวเลขฟีโบนัชชีสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม—หนึ่งสำรับสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมประเมิน
- ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อธิบายเรื่องราวของผู้ใช้
- ให้เวลาสำหรับการหารือของทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือสมมติฐาน—หากคุณต้องการให้ดีที่สุด คุณควรใช้การติดตามเวลาแบบ Agileเพื่อให้การหารือเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิภาพ
- สมาชิกแต่ละคนในทีมเลือกการ์ดหนึ่งใบเป็นการประมาณการสำหรับเรื่องราวนั้น และวางการ์ดคว่ำหน้าลงบนโต๊ะ
- เปิดเผยไพ่พร้อมกัน—หากทุกคนเลือกหมายเลขเดียวกัน ให้ดำเนินเรื่องต่อไปยังเรื่องถัดไป และหากมีใครเลือกหมายเลขที่สูงหรือต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ให้เวลาพวกเขาอธิบายเหตุผลของตน
- หลังจากนั้น ให้ทุกคนเลือกการ์ดที่มีตัวเลขอีกครั้ง โดยอิงจากมุมมองใหม่ที่ได้จากการสนทนา
- เมื่อคุณได้ข้อสรุปแล้ว ให้ดำเนินการไปยังเรื่องราวถัดไป
เคล็ดลับสำหรับการประมาณการอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการประมาณการของคุณให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเสมอ:
1. ชี้แจงความคาดหวังของงานหรือเรื่องราว
ให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจความต้องการของเรื่องราวผู้ใช้ แทนที่จะประมาณเวลาที่แน่นอน (ซึ่งยากและอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน) ให้ประมาณเรื่องราวผู้ใช้และงานตามขนาดสัมพัทธ์ของมันกับเรื่องราวหรืองานอื่น ๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวผู้ใช้ที่สม่ำเสมอด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเรียบง่าย ช่วยเร่งกระบวนการประเมินให้รวดเร็วขึ้น
2. แยกงานใหญ่ให้เล็กลงเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น
แบ่งงานหรือเรื่องราวใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานหรือเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อช่วยในการประมาณการของคุณ
3. ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการประมาณค่าสตอรี่พอยต์และงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มองข้ามความซับซ้อนหรือข้อพิจารณาใดๆ อนุญาตให้สมาชิกทุกคนในทีมเสนอการประมาณค่าของตนเองอย่างอิสระ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิด "ความคิดแบบกลุ่ม"
ใช้ClickUp Docsเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดที่สำคัญถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในระหว่างการหารือ ให้สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน ทำให้การประมาณการมีความยืดหยุ่นและโต้ตอบได้
4. กำหนดเวลาจำกัดสำหรับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ใช้ตัวจับเวลาเพื่อประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานหรือเรื่องราว เพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไป จำไว้ว่าเป้าหมายของการประมาณคือการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง อย่ากังวลกับตัวเลขที่แน่นอนมากเกินไป
หากคุณต้องการอำนวยความสะดวกในการประเมินคะแนนเรื่องราวร่วมกันของทีม Agile ของคุณเทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprintsจะเป็นประโยชน์ มันรวมถึงรายการ Sprint ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อป้อนรายละเอียดสำหรับการเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราวตามเกณฑ์ต่างๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- รักษาความสอดคล้องของรายการงานผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) เพื่อสร้างรายการงานสำหรับสปรินต์ใหม่ (Sprint Backlog)
- ติดตามและจัดการสปรินต์พร้อมทั้งรักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
- เชื่อมต่อกับนักพัฒนา นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปสรรคและความคืบหน้าของโครงการ
5. ปรับปรุงและประเมินการประมาณการอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบการประมาณการของคุณ และปรับปรุงให้เหมาะสมหากมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อผิดพลาดใด ๆ ในประมาณการของคุณเพื่อช่วยปรับปรุงความถูกต้องในครั้งต่อไป
ClickUp มีเทมเพลต Agile ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานทั่วไปที่พบในวิธีการทำงานแบบ Agile เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติหลักของ Agile เช่น การวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง และการประชุมประจำวันแบบยืน
ด้วยการใช้เทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถเริ่มต้นโครงการ Agile ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะถูกฝังอยู่ในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Agile Storyช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างและจัดการเรื่องราวของผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญแทนที่จะต้องจมอยู่กับงานด้านการบริหารจัดการ
มันช่วยให้คุณจับความต้องการของคุณลักษณะในโครงการ Agile ได้ คุณสามารถ:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงฟังก์ชันการทำงาน การออกแบบ และเนื้อหา
- แยกคุณลักษณะออกเป็นงานย่อยเพื่อให้จัดการได้ดีขึ้น
- เขียนเรื่องราวที่ครอบคลุม รวมถึงเป้าหมาย ข้อสมมติ และข้อจำกัด
- ตรวจสอบเรื่องราวให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข และให้สอดคล้องกับทีม
ในทางกลับกันแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile เช่น Kanban หรือ Scrum มาใช้
ฟีเจอร์แบบฟอร์มในตัวช่วยให้การส่งคำขอเข้าสู่คิวงานง่ายขึ้น ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น
ทีมของคุณสามารถดำเนินการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองบอร์ดหรือสปรินต์ พิธีกรรมแบบ Agile เช่น การทบทวนงานย้อนหลังก็สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรโครงการ
ประโยชน์ของการใช้สเกลฟีโบนักชีในการประมาณการแบบอไจล์
มาตราส่วนฟีโบนัชชีเป็นหนึ่งในเทคนิคการประมาณค่าแบบ Agileที่มีประโยชน์มากที่สุดในการช่วยให้ทีมแยกแยะระหว่างงานที่ง่ายและงานที่ซับซ้อน และทำให้สามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานได้ ข้อดีของการใช้ฟีโบนัชชี ได้แก่:
1. การกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน
ลำดับฟีโบนัชชีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราวของ Agileและดูว่างานใดมีความซับซ้อนเพียงใด ตัวอย่างเช่น คะแนนเรื่องราวที่ประเมินไว้ที่ 3 นั้นง่ายต่อการทำให้เสร็จ ในขณะที่คะแนนที่ประเมินไว้ที่ 21 จะใช้เวลานานกว่ามาก
2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
นักพัฒนามักถูกล่อใจให้ประเมินเวลาโดยลำพังเมื่อใช้ชั่วโมง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
สมาชิกในทีมรวมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อทำการประมาณการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเรื่องราว ทำให้กรอบเวลาแม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการข้อมูลจากทีม UX, ทีมออกแบบ, ทีมพัฒนา, และทีมคอนเทนต์เพื่อคำนวณเวลาที่ต้องการในการสร้างหน้า landing page ใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่นClickUp Chat View มอบวิธีการที่ราบรื่นสำหรับทีม Agile ในการทำงานร่วมกันระหว่างการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส มันจะช่วยชี้แจงข้อสมมติและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsเพื่อถามคำถามและขอคำชี้แจงจากทีมของคุณเกี่ยวกับงานต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เนื่องจากความคิดเห็นทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยบนแพลตฟอร์ม คุณจึงสามารถเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ทั้งก่อนและหลังสปรินต์
หากคุณต้องการขอให้ใครบางคนในทีมติดตามหรืออัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้@mentionsเพื่อส่งความคิดเห็นไปยังบุคคลในภารกิจหรือจากกล่องขาเข้าของคุณ เพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือน
3. การเพิ่มความถูกต้องของการวางแผนโครงการ
มาตราส่วนฟีโบนัชชีช่วยให้สามารถประเมินความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานในสปรินต์ได้อย่างสมจริงส่งเสริมการวางแผนความสามารถในการทำงานแบบ Agile ที่ดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการแบบ Agile สำหรับทีมของคุณ
แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนหรืออุปสรรคบางประการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณเวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปิดโครงการตามกำหนดเวลา
ด้วยลำดับฟีโบนัชชี สิ่งนี้จะง่ายขึ้นอย่างมาก
การใช้ตัวเลขแบบเลขชี้กำลังช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายว่าแต่ละงานต้องใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด และด้วยเหตุนี้จึงสามารถวางแผนการทำงานในแต่ละสปรินต์ได้อย่างเหมาะสม คุณยังได้รับข้อดีจากการมีทีมที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีพื้นที่ในการสื่อสาร—ซึ่งถือเป็นชัยชนะเสมอ
ด้วย ClickUp คุณสามารถยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น
ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดการคะแนนเรื่องราวของ Fibonacci และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่าง!