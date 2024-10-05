การตลาดแบบผลัก vs. การตลาดแบบดึง: ความแตกต่างที่ควรรู้ (+ ตัวอย่าง)

ประตูแห่งโอกาสมีป้ายว่า 'ผลัก' และ 'ดึง'
ไม่มีที่ไหนที่ความจริงข้อนี้จะเป็นจริงไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับนักการตลาด ซึ่งต้องเลือกว่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์ของตนไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาผลิตภัณฑ์ของตน
แต่กลยุทธ์ใดที่ได้ผลดีที่สุด?
กลยุทธ์การตลาดแบบผลักและแบบดึงแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนโครงการการตลาดหรือดำเนินแคมเปญเฉพาะ การเข้าใจแนวทางที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มยอดขายและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ด้วยเหตุนี้ มาเริ่มกันที่ความแตกต่างที่สำคัญ ตัวอย่าง และกลยุทธ์ที่มักพบในการถกเถียงระหว่างการตลาดแบบผลักกับแบบดึง
การตลาดแบบผลักดันคืออะไร?
คิดถึงการตลาดแบบผลัก (push marketing) ว่าเป็นวิธีการแบบ 'โทรโข่ง' คุณกำลังผลักดันสินค้าหรือบริการของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณมีตัวตนอยู่ แทนที่จะรอให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมาหาคุณ คุณไปหาพวกเขาโดยตรง—ดังและชัดเจน
กลยุทธ์การตลาดแบบผลักดันและการนำไปใช้
การตลาดแบบผลักดันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความต้องการในทันที ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือกระตุ้นยอดขายตามฤดูกาล การตลาดแบบผลักดันเน้นที่ กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาและกล้าหาญ เพื่อดึงดูดลูกค้า
กลยุทธ์สำคัญบางประการสำหรับการตลาดเชิงรุก ได้แก่:
1. ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ค้นหาว่าพวกเขาชอบอะไร, พวกเขาทำตัวอย่างไร, และช่องทางใดที่พวกเขาใช้บ่อย ข้อมูลนี้จะช่วยนำทางการตลาดของคุณ และช่วยให้คุณ ปรับแต่งข้อความของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เลือกช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกช่องทางออนไลน์ เช่น การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล หรือโฆษณาแบบดิสเพลย์ ช่องทางออฟไลน์ก็มีความสำคัญเช่นกัน—การจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจ ณ จุดขายสามารถเปลี่ยนผู้ที่ 'แค่เดินดู' ให้กลายเป็นลูกค้าได้
3. ใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและจะช่วยขยายข้อความของคุณ
4. สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ
พัฒนาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาจำกัด หรือข้อเสนอพิเศษเฉพาะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อทันที เน้นข้อเสนอเหล่านี้อย่างเด่นชัดในสื่อการตลาดของคุณ
5. ติดตามและปรับปรุงแคมเปญ
ติดตามประสิทธิภาพของการตลาดแบบผลักดันของคุณโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงการขาย, อัตราการคลิกผ่าน, และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของลูกค้า ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
สุดท้ายนี้ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าทีมการตลาดของคุณทำงานสอดคล้องกัน ตรงตามกำหนดเวลา และทุกแง่มุมของโครงการการตลาดของคุณได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นี่
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดโดย ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นให้คุณสามารถดำเนินโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากที่เดียวซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- เชื่อมต่อแผนที่ทางการตลาดของคุณ อย่างราบรื่นกับเอกสารกลยุทธ์ กระดานระดมความคิด และปฏิทินแคมเปญ
- อัปเดตข้อมูลล่าสุด ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพที่เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนงานและแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ
- สร้างไอเดียแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, อีเมล และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของ ClickUp
ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตแผนการตลาดฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นได้ในพริบตา
ตัวอย่างของวิธีการตลาดแบบผลักดัน
กลยุทธ์การตลาดแบบผลักดันหลายประการเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อผู้บริโภค มาดูตัวอย่างสามประการเหล่านี้กัน
1. การตลาดโดยตรง
อีเมลสินค้า, แคมเปญ SMS, หรือจดหมายตรง เป็นวิธีการที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้ทันที
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ค้าปลีกอาจส่งรหัสส่วนลดพิเศษผ่าน SMS เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าทันทีในช่วงโปรโมชั่นแฟลชเซลล์
ด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp คุณสามารถวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดแบบผลักดันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณวางแผน ติดตาม และดำเนินการแคมเปญและโปรโมชั่นได้อย่างง่ายดาย รองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ซึ่งรวมถึงการรับคำขอและการวางแผนโดยใช้เอกสารสรุปแคมเปญ จากนั้นจึงดำเนินการโครงการโดยใช้งานย่อย และสุดท้ายคือการดำเนินแคมเปญ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ
- จัดระเบียบโครงการส่งเสริมการขาย พร้อมรายการงาน, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้า ด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อการร่วมมือในทีมที่มีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น โดยคุณสามารถระบุสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'อยู่ระหว่างการพัฒนา' รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'วันที่เปิดตัว' และ 'ประเภทงานการตลาด' เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ
2. การส่งเสริมการขาย
สิ่งเหล่านี้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษในช่วงเวลาจำกัดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการทันที เช่น การลดราคาแบบฉับพลัน, โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง (BOGO), หรือรหัสส่วนลด
ตัวอย่างเช่น ร้านเสื้อผ้าอาจจัดโปรโมชั่นลดราคาแบบแฟลชเซลล์เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ ลด 50% ทุกชิ้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วก่อนที่โปรโมชั่นจะสิ้นสุด
3. การโฆษณาแบบแสดงผล
ซึ่งรวมถึงภาพที่ดึงดูดสายตา เช่น แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ ป๊อปอัป หรือการจัดแสดงในร้านค้าที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ความงามอาจวางแบนเนอร์โฆษณาที่มีสีสันสดใสบนบล็อกแฟชั่นยอดนิยม เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่และดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
บทบาทของการตลาดแบบผลักดันในการสร้างการรับรู้แบรนด์
โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณอย่างต่อเนื่องต่อหน้าลูกค้าที่มีศักยภาพ คุณจะสร้างความรู้จักและกระตุ้นความสนใจของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเข้าสู่ตลาดใหม่ การตลาดแบบผลักดัน:
- ทำให้ผู้ชมของคุณสังเกตเห็นคุณ
- ช่วยกระตุ้นยอดขาย
- สร้างความต้องการ
นี่คือความคิดหนึ่งนะครับ จะดีแค่ไหนถ้าคุณไม่จำเป็นต้องผลักดันสินค้าของคุณให้กับลูกค้า? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าของคุณมาหาคุณแทน?
การตลาดแบบดึงคืออะไร?
ความงดงามของการตลาดแบบดึงคือ ลูกค้าจะเข้ามาหาคุณเอง—ไม่ใช่เพราะคุณตะโกนเสียงดังที่สุด แต่เพราะ คุณได้สร้างความไว้วางใจ และกระตุ้นความสนใจของพวกเขา
ดังนั้น การตลาดแบบดึง (Pull marketing) จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่นคงในระยะยาวต้องให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ของตน
กลยุทธ์การตลาดแบบดึงและการนำไปใช้
โดยพื้นฐานแล้ว การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) มุ่งสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีโดยการนำเสนอโซลูชันที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังค้นหาอยู่
แรงขับเคลื่อนหลักในที่นี้คือการกลายเป็นแบรนด์ที่แทบจะเป็นคำพ้องความหมายกับสินค้าหรือบริการบางอย่าง
การผสานการตลาดแบบดึงเข้ากับกระบวนการวางแผนของคุณจะช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดโดยรวม โดยเน้นที่การสร้างคุณค่า
ตัวอย่างของการตลาดแบบดึง
วิธีการตลาดแบบดึง (Pull Marketing) ประกอบด้วย SEO, การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งดึงดูดลูกค้าโดยการให้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า
1. SEO และการตลาดเนื้อหา
การสร้างบทความบล็อก, คู่มือ, หรือเนื้อหาที่มีคุณค่าอื่น ๆ คุณสามารถดึงดูดผู้เข้าชมและตอบสนองความต้องการของผู้ชมของคุณได้ ทำให้พวกเขาค้นหาและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น
ลองใช้เทมเพลตแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณพร้อมสำหรับเครื่องมือค้นหา ช่วยดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมที่กำลังค้นหาสิ่งที่คุณนำเสนออยู่บนอินเทอร์เน็ต
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้า, ระบุแนวโน้มในประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิก, และวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเว็บไซต์เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเองให้กับงานของคุณ เช่น เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ และต้องทำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน SEO ของคุณ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น อัตราความสำเร็จและทีม SEO เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ SEO ของคุณและมองเห็นข้อมูล SEO ได้อย่างง่ายดาย
การสร้างกลยุทธ์ SEO ที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในบางครั้ง แม่แบบแผนที่นำทาง SEO ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการที่เป็นระบบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
2. การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณโดยการแบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: โปรดทราบว่า77%ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาชอบซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่พวกเขาติดตามบนโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน กำหนดเวลา และจัดการความพยายามในโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะส่งมอบข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเสมอ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาตามแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังเผยแพร่สถานะ ความร่วมมือ และแนวโน้มต่างๆ ในขณะวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเวลาการโพสต์
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้มุมมองต่อไปนี้:
- มุมมองรายการ: แสดงและติดป้ายกำกับโพสต์โซเชียลของคุณบนรายการที่ปรับแต่งได้
- มุมมองบอร์ด: จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาบนกระดานคัมบังแบบลากและวาง
- มุมมองปฏิทิน: วางแผนและจัดตารางโพสต์บนปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้
- มุมมองแบบฝัง: เข้าถึงและอัปเดตฟีด Twitter ของคุณแบบเรียลไทม์
- มุมมองเอกสาร: อ้างอิงคู่มือในตัวสำหรับการใช้เทมเพลตของคุณ
3. ประชาสัมพันธ์
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการมองเห็นผ่านการรายงานข่าวในสื่อที่วางตำแหน่งแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
การผนวกการประชาสัมพันธ์เข้ากับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของคุณสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและขยายการเข้าถึงของแบรนด์ของคุณได้
การตลาดแบบดึงเน้นการสร้าง 신뢰를 เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาค้นพบแบรนด์ของคุณผ่านการค้นคว้าหรือคำแนะนำของตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับคุณนานขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีก สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการตลาดแบบผลักและการตลาดแบบดึง
ในขณะที่การตลาดแบบผลักมุ่งเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อผู้บริโภคผ่านวิธีการต่างๆ เช่น โฆษณาและโปรโมชั่น การตลาดแบบดึงจะดึงดูดลูกค้าด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าหรือประสบการณ์
ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่วิธีการที่แต่ละกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย—การตลาดแบบผลัก (push marketing) เป็นฝ่ายรุก ส่วนการตลาดแบบดึงดูด (pull marketing) เป็นฝ่ายตามความต้องการของลูกค้า
มาดูความแตกต่างที่สำคัญบางประการกัน:
แนวทาง
การตลาดแบบผลัก (Push Marketing) คือการควบคุมและนำเสนอสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) กลับกัน โดยเน้นการสร้างคุณค่าผ่านบล็อก วิดีโอ หรือคู่มือ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์ของคุณเองอย่างเป็นธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น แคมเปญอีเมลสำหรับวันหยุดเล่นสกีเป็นตัวอย่างของการตลาดแบบผลักดัน (push marketing) ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าที่มีศักยภาพค้นหาคำว่า 'วันหยุดเล่นสกี' และพบรีสอร์ทสกีของคุณผ่านบทความในบล็อกเรื่อง '10 สิ่งที่ต้องพกติดตัวในวันหยุดเล่นสกี' บนเว็บไซต์ของคุณ นั่นคือการตลาดแบบดึงดูด (pull marketing)
การมีส่วนร่วมของลูกค้า
ในการตลาดแบบผลักดัน ข้อความของคุณจะส่งตรงถึงลูกค้า ตัวอย่าง?
เห็นโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ำสำหรับสินค้าที่คุณเพิ่งดูไปเมื่อไม่นานนี้หรือไม่? แบรนด์กำลังพยายามผลักดันให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
การตลาดแบบดึง (Pull marketing) อย่างไรก็ตาม ให้ลูกค้าเป็นผู้ควบคุม พวกเขาเลือกที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าติดตามวิดีโอสอนการใช้งานของคุณบน YouTube ต่อมา คุณกลายเป็นชื่อแบรนด์ที่พวกเขาจดจำและเลือกซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จาก
เวลา
การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เป็น กลยุทธ์ระยะสั้น อีเมลส่วนลดแบบจำกัดเวลาช่วยกระตุ้นยอดขายอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างความเร่งด่วน
การตลาดแบบดึง (Pull marketing) อย่างไรก็ตาม ก็เหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์. มันคือ กลยุทธ์ระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว.
ค่าใช้จ่าย
การตลาดแบบผลักดัน อาจเกี่ยวข้องกับ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้น เช่น การจ่ายเงินสำหรับโฆษณาแสดงผลหรือ Google Ads กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการเข้าชมและการขายได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน
การตลาดแบบดึง (Pull marketing) มักจะมี ความคุ้มค่ามากกว่า แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง การตลาดเชิงเนื้อหา เช่น การเขียนบล็อกหรือการทำ SEO อาจต้องใช้เวลา แต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาจำนวนมาก
ผลกระทบต่อความภักดีต่อแบรนด์
การตลาดแบบผลักดันสร้างความตระหนักได้อย่างรวดเร็ว แต่ลูกค้าอาจไม่กลับมาอีกหากแบรนด์ของคุณมีเพียงโปรโมชั่นเท่านั้น
การขายแบบแฟลชเป็นตัวอย่างที่ดี—พวกเขาดึงดูดลูกค้าเพื่อผลกำไรอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สร้างความภักดีที่ยั่งยืน
การตลาดแบบดึง (Pull marketing) อย่างไรก็ตาม ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า ด้วยการมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ลูกค้าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ
มาสรุปความแตกต่างทั้งหมดเหล่านี้กัน:
การตลาดแบบผลัก vs. การตลาดแบบดึง: การเปรียบเทียบ
|ลักษณะ
|การตลาดเชิงรุก
|การตลาดแบบดึง
|คำนิยาม
|ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างกระตือรือร้นผ่านช่องทางต่างๆ
|ดึงดูดลูกค้าให้ค้นหาสินค้าผ่านการรับรู้แบรนด์
|แนวทาง
|ส่งสินค้าตรงถึงผู้บริโภค
|ดึงดูดผู้บริโภคด้วยการสร้างความต้องการ
|เป้าหมาย
|สร้างยอดขายและการรับรู้ทันที
|สร้างความสัมพันธ์และความภักดีของลูกค้าในระยะยาว
|กลยุทธ์ที่ใช้
|โฆษณา, ขายตรง, การส่งเสริมการขาย, งานแสดงสินค้า
|SEO, การตลาดเนื้อหา, การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, การบอกต่อ
|ความถี่ในการส่งข้อความ
|บ่อยครั้ง การส่งข้อความที่มีความถี่สูงเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว
|การส่งข้อความที่มีความถี่ต่ำลง แต่มีเนื้อหาที่เน้นคุณค่ามากขึ้น
|กลุ่มเป้าหมาย
|มุ่งเน้นที่ตัวกลาง (ผู้ค้าปลีก) และผู้บริโภคโดยตรง
|มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคปลายทางโดยตรงเป็นหลัก
|การควบคุมเนื้อหา
|นักการตลาดควบคุมข้อความและเวลาได้อย่างเต็มที่
|ผู้ชมสามารถควบคุมเวลาและวิธีการที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้
|ผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
|โดยทั่วไปมีราคาสูงกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
|มักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเนื่องจากอาศัยวิธีการทางธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
|กรอบเวลา
|มุ่งเน้นระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
|มุ่งเน้นระยะยาวเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและความภักดีต่อแบรนด์
|ตัวอย่าง
|โฆษณาทางโทรทัศน์, แคมเปญทางอีเมล, โปรโมชั่นในร้านค้า
|บล็อกโพสต์, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย, รีวิวจากลูกค้า
โดยปกติแล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องผสานทั้งสองแนวทางเข้ากับกระบวนการวางแผนการตลาดของตน
การนำกลยุทธ์การตลาดแบบผลักและดึงมาใช้
การมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ? นั่นคือจุดที่สิ่งต่าง ๆ เริ่มซับซ้อน นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดและเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสร้างแผน SMART ซึ่งมีความชัดเจน วัดผลได้ บรรลุผลได้ สมจริง และกำหนดเวลาได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp:
- ตั้งเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดแบบผลักดันและดึงดูดที่คุณเลือกโดยใช้ClickUp Goals ตัวอย่างเช่น: เป้าหมายการตลาดแบบผลักดัน: 'เพิ่มอัตราการเปิดอีเมล 20% ในสามเดือน' เป้าหมายการตลาดแบบดึงดูด: 'เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิก 30% ภายในหกเดือน'
- วัตถุประสงค์การตลาดแบบผลักดัน: 'เพิ่มอัตราการเปิดอีเมล 20% ในสามเดือน'
- วัตถุประสงค์การตลาดแบบดึง: 'เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 30% ภายในหกเดือน'
- ใช้มุมมองบอร์ดของเทมเพลตเพื่อกำหนดโครงร่างกลยุทธ์การตลาดของคุณสำหรับทั้งสองแนวทาง: กลยุทธ์แบบผลัก: ระบุวิธีการต่างๆ เช่น แคมเปญอีเมล, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, และโฆษณา กลยุทธ์แบบดึง: รวมการสร้างเนื้อหา (บล็อก, วิดีโอ), การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย, และการปรับแต่ง SEO
- กลยุทธ์การผลักดัน: ระบุวิธีการ เช่น แคมเปญอีเมล, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, และโฆษณา
- กลยุทธ์การดึง: รวมถึงการสร้างเนื้อหา (บล็อก, วิดีโอ), การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, และการปรับแต่ง SEO
- ใช้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเพื่อ พัฒนาไทม์ไลน์ สำหรับการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ
- มอบหมายสมาชิกในทีมให้รับผิดชอบงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทั้งการตลาดแบบผลักดันและแบบดึงดูด และใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อ จัดการกำหนดเวลา และสร้างความรับผิดชอบ
- ขณะที่คุณดำเนินการตามแผนการตลาดของคุณ ให้ติดตาม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องทั้งสองกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง KPIs สำหรับการตลาดแบบผลักดัน: ติดตามตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากแคมเปญอีเมลหรือการเข้าร่วมกิจกรรม KPIs สำหรับการตลาดแบบดึง: วิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการมีส่วนร่วมในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และการสร้างโอกาสทางการขายจากการตลาดเนื้อหา
- KPI การตลาดเชิงรุก: ติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแคมเปญอีเมลหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
- KPI การตลาดแบบดึง: วิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการมีส่วนร่วมในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการสร้างโอกาสทางการขายจากการตลาดเนื้อหา
- วัตถุประสงค์การตลาดแบบผลักดัน: 'เพิ่มอัตราการเปิดอีเมล 20% ในสามเดือน'
- วัตถุประสงค์การตลาดแบบดึง: 'เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 30% ภายในหกเดือน'
- กลยุทธ์การผลักดัน: ระบุวิธีการ เช่น แคมเปญอีเมล, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, และโฆษณา
- กลยุทธ์การดึง: รวมถึงการสร้างเนื้อหา (บล็อก, วิดีโอ), การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, และการปรับแต่ง SEO
- KPI การตลาดแบบผลักดัน: ติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแคมเปญอีเมลหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
- KPI การตลาดแบบดึง: วิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการมีส่วนร่วมในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการสร้างโอกาสทางการขายจากการตลาดเนื้อหา
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตาม KPI เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ของคุณตามข้อมูลประสิทธิภาพ
ต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? อ่านต่อได้เลย
ทำให้การตลาดแบบผลักดันง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การตลาดแบบผลักเน้นเรื่องความเร็วและความแม่นยำ คุณต้องส่งข้อความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ด้วย ClickUp คุณสามารถ วางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณ ได้อย่างไร้ความวุ่นวาย
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้:
- วางแผนแคมเปญทั้งหมดของคุณ ด้วย ClickUp ตั้งแต่การส่งเสริมการขายไปจนถึงโฆษณาแสดงผล คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
- ติดตามทุกการติดต่อของลูกค้าด้วยแคมเปญ CRM เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ใช้เครื่องมือและฟีเจอร์การจัดการแคมเปญที่ครอบคลุมของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงาน กำหนดเวลา และผลลัพธ์ของคุณ
- วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณ โดยใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงาน ระดมความคิด และพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สามารถบรรลุได้ จัดระเบียบงานเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในระบบ
คุณสามารถ ทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, และวางแผนไว้ เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในโครงการ
คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญของโครงการและ มองเห็นความคืบหน้า และผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามประสิทธิภาพโฆษณาแบบเรียลไทม์ ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp คุณสามารถดูประสิทธิภาพของโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Google Ads ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ต้องการปรับแต่งบางอย่างระหว่างแคมเปญใช่ไหม? ปรับงานและกำหนดเวลาได้ทันที
- รักษาความสอดคล้องกันในฐานะทีม ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน—อย่างแท้จริง
สำหรับทีมการตลาดที่ต้องจัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญพร้อมกัน ClickUp ช่วยลดความเครียดในการจัดการส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวทั้งหมด ช่วยให้คุณสร้างความต้องการได้โดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ
เพิ่มพลังการตลาดแบบดึงด้วย ClickUp
การตลาดแบบดึงเป็นเกมระยะยาว คุณต้องการความสม่ำเสมอ ความคิดสร้างสรรค์ และแผนที่มีโครงสร้างเพื่อรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพให้มาหาคุณ ClickUp เปลี่ยน การวางแผนเนื้อหา ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดระเบียบและติดตามกลยุทธ์ SEO และโซเชียลมีเดียของคุณ
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถทำให้การตลาดแบบดึงลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย:
- วางแผนปฏิทินเนื้อหาของคุณ อย่างมืออาชีพ ใช้เทมเพลตด้านบน (และด้านล่าง!) เพื่อวางแผนโพสต์บล็อก คู่มือ และการอัปเดตโซเชียลมีเดียของคุณ กำหนดเส้นตาย ทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
- ร่วมมือ โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมา ลืมการส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบ ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด ร่าง แก้ไข และดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานมีภาพลักษณ์ตรงตามแบรนด์และส่งมอบตรงเวลา
- ติดตามความสำเร็จของคุณ ได้อย่างง่ายดาย ใช้ฟีเจอร์การรายงานของ ClickUp เพื่อวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาและกลยุทธ์ SEO ของคุณในการขับเคลื่อนการเข้าชมแบบออร์แกนิก
สำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ชมของตน ClickUp ช่วยให้การจัดการเนื้อหาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นแฟนคลับที่ภักดีในระยะยาว
วัดผลกระทบของทั้งสองกลยุทธ์ด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วผ่านการตลาดแบบผลักดันหรือวางแผนระยะยาวด้วยการตลาดแบบดึงดูด การวัดผลกระทบของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ด้วยเทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามเมตริกสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วม อัตราการแปลง และแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับทั้งสองกลยุทธ์—ทั้งหมดในที่เดียว
เทมเพลตนี้มอบวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายสำหรับการติดตาม KPI, สร้างแดชบอร์ดและภาพข้อมูล, และเขียนรายงานอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
คุณยังสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองเพื่อติดตามความคืบหน้าของรายงานการตลาดแต่ละฉบับ และจัดการรายงานการตลาดของคุณ เช่น งบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และผลลัพธ์
ต้องการปรับเปลี่ยนแคมเปญการผลักดันตามผลการดำเนินงานหรือไม่? หรือคุณต้องการปรับปรุงเนื้อหาการดึงตามผลลัพธ์ SEO?แม่แบบการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ของสิ่งที่มีประสิทธิภาพและสิ่งที่ต้องการการปรับปรุง
ด้วยการใช้ ClickUp คุณจะช่วยให้โลกของการตลาดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดลูกค้าที่ภักดี ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ—แต่เป็นศูนย์กลางการตลาดครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ คล่องตัว และประสบความสำเร็จ
ผสมผสานการตลาดแบบผลักและดึงให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
ในที่สุดแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของการเลือกระหว่างการตลาดแบบผลักหรือดึง—แต่เป็นเรื่องของการรู้ว่าเมื่อใดควรใช้แต่ละวิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ การตลาดแบบผลักจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การตลาดแบบดึงจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยการดึงดูดลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ
เวทมนตร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณผสมผสานทั้งสองกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์สูงสุด
แต่การจัดการทั้งสองแนวทางพร้อมกันอาจทำให้รู้สึกหนักหน่วงได้ นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยด้วยซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดของ ClickUp คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: ผลลัพธ์และการเติบโตของแบรนด์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนการตลาดสำหรับปีหรือดำเนินแคมเปญรายวัน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการมองเห็นภาพรวม—ทั้งหมดในที่เดียว
พร้อมที่จะผลักดันแบรนด์ของคุณไปข้างหน้าและดึงดูดลูกค้าที่ภักดีแล้วหรือยัง?
ใช้แพลตฟอร์มและเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง.ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUpวันนี้!