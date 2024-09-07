วิธีการจ้างพนักงานต่างชาติ: คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจ้างพนักงานต่างชาติเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงินอย่างมืออาชีพ
คุณทราบหรือไม่ว่า Google มีพนักงานมากกว่า 100,000 คนนอกสหรัฐอเมริกา? แต่ทำไมบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียถึงต้องการจ้างทีมงานระดับโลกที่ประกอบด้วยพนักงานจากนานาชาติ?
นี่คือเหตุผล: ทีมระดับโลกช่วยให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่ใหญ่และหลากหลายมากขึ้น มอบความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำเสนอแนวคิดและวัฒนธรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่ยังไม่ถูกพัฒนา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยทีมงานที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความแตกต่างของเขตเวลาอย่างมาก พวกเขาจะเข้ามาทำงานต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้อย่างแม่นยำ ตามที่คุณสามารถจินตนาการได้ นี่หมายความว่าองค์กรของคุณสามารถทำงานได้สองเท่าเพื่อเสร็จสิ้นโครงการ
การมีอยู่ทั่วโลกนี้เป็นหนึ่งในประโยชน์มากมายของการจ้างแรงงานจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ การจ้างแรงงานต่างชาติช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) 86%สามารถบริหารจัดการต้นทุนและเติมเต็มตำแหน่งงานว่างได้ กลยุทธ์นี้ยังช่วยเหลือธุรกิจ SMBs อีก 58% ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทักษะอีกด้วย
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณควรจ้างแรงงานต่างชาติ ช่องทางการสรรหาที่หลากหลายในการดำเนินการดังกล่าว และวิธีที่คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจัดการโครงการของClickUp
ทำไมต้องจ้างพนักงานต่างชาติ?
นักเขียนชาวอเมริกัน จิม คอลลินส์ เคยกล่าวไว้ว่า "คนไม่ใช่ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ แต่คนที่ใช่ต่างหากที่สำคัญ"
นี่คือสี่เหตุผลที่นายจ้างกำลังมองหาการจ้างพนักงานระยะไกลที่เหมาะสมจากต่างประเทศ:
1. ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ความหลากหลายได้กลายเป็นคำที่นิยมใช้กันในวงการ แต่แท้จริงแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้น
การศึกษาของ McKinsey ในปี 2020 พบว่าบริษัทที่นำในด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมีผลประกอบการที่ดีกว่าคู่แข่งถึง36%
เหตุผลนั้นง่ายมาก คือมีแหล่งบุคลากรที่หลากหลายมากขึ้น ความคิดใหม่ๆ และทักษะเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานและพนักงานใหม่มีมุมมองที่ดีต่อบริษัทที่มุ่งมั่นในเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) มากขึ้น
แน่นอนว่าพนักงานจะเลือกบริษัทที่มีนโยบายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ที่ก้าวหน้า นั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งพนักงานและบริษัทหรือ?
2. พนักงานต่างชาติที่ทำงานทางไกลเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
เป็นเรื่องธรรมชาติที่เมื่อคุณจ้างแรงงานต่างชาติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในทุกเขตเวลาทั่วโลก และยังช่วยรักษาพนักงานไว้ได้อีกด้วย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก
ด้วยความเสี่ยงที่สูงมาก หลายธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังมองหาการเปลี่ยนผู้รับเหมาต่างชาติที่เป็นอิสระให้กลายเป็นพนักงานต่างชาติประจำเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้
คุณรู้หรือไม่: แรงงานชั่วคราวทั่วโลกสร้างรายได้ถึง 171.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 465.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 2. การจ้างงานทั่วโลกเปิดประตูสู่การสรรหาบุคลากรใหม่
โดยการขยายขอบเขตการจ้างงานไปต่างประเทศ บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มพนักงานต่างชาติที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้น
3. ขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นด้วยแรงงานต่างชาติ
ธุรกิจต่าง ๆ มักมองหาภูมิภาคใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อขยายการดำเนินงานทางธุรกิจของตน
อย่างไรก็ตาม การย้ายพนักงานที่มีอยู่ไปยังสถานที่ใหม่เหล่านี้อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก สำหรับพวกเขา การจ้างพนักงานต่างชาติเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากช่วยให้บริษัทได้รับข้อได้เปรียบในท้องถิ่นในภูมิภาคเหล่านั้น
กระบวนการจ้างพนักงานต่างชาติ
หากคุณเชื่อมั่นในประโยชน์ของการจ้างพนักงานต่างชาติแล้ว ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่อง 'วิธีการ' กัน
ด้วยกระดานงาน พอร์ทัล ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และผู้สมัครที่เหมาะสมนับพันคนให้เลือกสรร—วิธีที่ดีที่สุดในการจ้างบุคลากรระดับโลกคืออะไร?
นี่คือขั้นตอนบางประการที่คุณควรปฏิบัติตาม:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างคำอธิบายงานที่ครอบคลุม
ส่วนที่สำคัญที่สุดของการจ้างพนักงานต่างชาติคือการรู้ว่าคุณกำลังมองหาใครอยู่ คำอธิบายตำแหน่งงานที่ดีขึ้นจะนำไปสู่การตอบรับเชิงบวกจากผู้สมัครถึง 75%
เมื่อพูดถึงการสมัครงานระหว่างประเทศ การค้นคว้าเพียงเล็กน้อยสามารถช่วยได้มาก ลองดูว่าบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศในอุตสาหกรรมเดียวกันของคุณกำลังสร้างคำอธิบายงานอย่างไร (เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ)
โปรดระบุคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างชัดเจน
จากนั้น ให้เน้นที่ความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญทางภาษา และทักษะการร่วมมือข้ามวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 2: เลือกภูมิภาคที่คุณต้องการให้ผู้สมัครมาจาก
เมื่อคุณได้กำหนดโปรไฟล์ผู้สมัครในอุดมคติของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานต่างชาติจากประเทศใดบ้าง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่จะเจาะลึกไปยังประเทศต่างชาติโดยเฉพาะ ลองถามตัวเองว่า:
- บริษัทของคุณมีความยืดหยุ่นต่อความแตกต่างของเขตเวลาอย่างไรบ้าง?
- คุณกำลังมองหาทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดอยู่หรือไม่?
- งบประมาณสำหรับเงินเดือนและสวัสดิการของคุณคือเท่าไร?
- มีอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดเป็นพิเศษที่คุณต้องการมุ่งเป้าหมายหรือไม่?
สิ่งที่ควรคำนึงถึงเพิ่มเติมอีกสองสามข้อคือ กฎหมายแรงงานท้องถิ่น ใบอนุญาตทำงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สำหรับเรื่องนี้ คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลเช่นรายงาน "Where to Hire" ของ Remote
ขั้นตอนที่ 3: ช่องทางการสรรหาบุคลากรระหว่างประเทศสามารถช่วยได้
เว็บไซต์หางานระดับโลกมักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรระหว่างประเทศของคุณ พวกเขามีความสามารถในการคัดกรองผู้สมัครจากต่างประเทศตามอุตสาหกรรมและเครือข่ายวิชาชีพ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถระดับโลกได้
อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกับบริษัทจัดหางานที่เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานระหว่างประเทศก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณได้อย่างมากเช่นกัน
หากคุณกำลังวางแผนที่จะทำงานกับบริษัทจัดหางานระหว่างประเทศ โปรดเลือกพวกเขาโดยพิจารณาจากสองปัจจัย:
- อุตสาหกรรมของคุณ
- ประเทศที่คุณต้องการจ้างพนักงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น: บริษัทจัดหางานที่เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานด้านไอทีจากอินเดียสามารถช่วยคุณในการจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมไอทีที่นั่น เมื่อเทียบกับบริษัทจัดหางานที่สรรหาผู้สมัครจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการสัมภาษณ์วิดีโอและการประชุมออนไลน์กับผู้สมัครของคุณ
คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณได้คนที่ใช่แล้ว?
ไม่มีคำตอบที่ง่าย—แต่ผู้สรรหาบุคลากรหลายคนจะบอกคุณว่าภาษากายและความมั่นใจของผู้สมัครเป็นสัญญาณที่ดีว่าพวกเขามีความเหมาะสมและเข้ากันได้
ตอนนี้ การประเมินสิ่งนี้จะไม่สามารถทำได้ผ่านอีเมลหรือข้อความ แต่การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ? แม้ว่าจะไม่ดีเท่ากับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว แต่ก็เป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์ การประชุมผ่านวิดีโอสามารถช่วยให้คุณจำลองสภาพแวดล้อมของการโต้ตอบแบบเผชิญหน้าได้
🧠 คุณรู้หรือไม่:สถิติแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีวิดีโอถูกใช้โดยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและนักสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 60% การสำรวจจากบริษัท 506 แห่งพบว่า 47% ใช้การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอเพื่อย่นระยะเวลาการจ้างงาน และ 22% จะพิจารณาใช้สำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
การเข้าใจค่าใช้จ่ายและข้อกฎหมายของการจ้างงานระหว่างประเทศ
ตอนนี้เราได้ครอบคลุมกระบวนการจ้างพนักงานต่างชาติแล้ว ถึงเวลาที่เราจะก้าวไปสู่ส่วนที่สำคัญที่สุด (และซับซ้อนที่สุด) ของการหารือของเรา—ค่าใช้จ่ายและความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานระหว่างประเทศ
แพ็กเกจการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับประเทศของพนักงาน
ประเด็นคือ: วิศวกรซอฟต์แวร์ในซานฟรานซิสโกอาจมีเงินเดือนสูงกว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากค่าครองชีพในสหรัฐฯ สูงกว่า สิ่งนี้ทำให้เป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างต้องเสนอแพ็คเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรท้องถิ่นไว้
แต่เมื่อคุณจ้างพนักงานในระดับนานาชาติ คุณจำเป็นต้องปรับเงินเดือนตามค่าครองชีพในประเทศของพนักงาน วิธีนี้ช่วยให้เกิดความยุติธรรมและรักษาอำนาจการซื้อของพนักงานต่างชาติให้คงอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
บทบาทของใบอนุญาตทำงานและวีซ่าในการจ้างพนักงานต่างชาติ
ในสหภาพยุโรป บัตรบลูการ์ดเป็นใบอนุญาตทำงานที่ใช้ร่วมกันสำหรับชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงซึ่งไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรป ในขณะที่วีซ่า H-1B เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ทำงานเฉพาะทาง
หากคุณยังไม่ทราบเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่คุณจำเป็นต้องมี การปรึกษาและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก่อนที่คุณจะตัดสินใจวางแผนการจ้างงานระหว่างประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
🧠 โปรดจำไว้: ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ และในฐานะนายจ้าง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ากระบวนการจ้างงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด
โซลูชันการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกสามารถทำให้การจัดการเงินเดือนง่ายขึ้น
ตกลง คุณได้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว คัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบแล้ว และเข้าใจโครงสร้างเงินเดือนของพวกเขาแล้ว—แต่ตอนนี้คุณติดอยู่กับคำถามต่อไป
คุณจ่ายเงินเดือนให้พนักงานต่างประเทศของคุณอย่างไร?
การบริหารจัดการเงินเดือนและภาษีเงินได้สำหรับพนักงานทั่วโลกอาจกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ. สาเหตุนี้เกิดจากความแตกต่างของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศและข้อบังคับทางภาษีในแต่ละประเทศ.
วิธีแก้ไขอาจง่ายเพียงแค่ใช้ผู้ให้บริการเงินเดือนทั่วโลกที่สามารถจัดการเงินเดือนของคุณได้ครอบคลุมหลายประเทศ ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและพิจารณาการร่วมมือกับผู้ให้บริการเงินเดือนระดับโลกที่สามารถรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น และเชี่ยวชาญในกฎหมายภาษีของทุกประเทศ
โซลูชันอย่าง Deel และ Papaya Payroll ต่างก็ยอดเยี่ยมในการจัดการเงินเดือนทั่วโลก
ข้อกำหนดทางกฎหมาย: การรับรองแรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร
การจ้างแรงงานต่างชาติมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางกฎหมายที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น: บริษัทต้องดำเนินการอย่างรอบคอบในกระบวนการรับรองแรงงาน เช่น โปรแกรม PERM ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้แย่งงานจากแรงงานชาวอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และอย่าลืมกฎหมายภาษี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นั่นหมายความว่าประเทศของพนักงานต่างชาติของคุณอาจมีกฎเกณฑ์ทางภาษีที่แตกต่างจากประเทศของคุณ
อีกครั้งหนึ่ง ควรจ้างหรือขอใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือสำนักงานกฎหมายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการดำเนินการของคุณถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส
การทำงานร่วมกับนายจ้างผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย (EOR) สามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับบริษัทของคุณได้ เนื่องจากพวกเขาจะจัดการเรื่องการยื่นภาษีและงานด้านเอกสารทั้งหมด
นี่สามารถช่วยคุณและพนักงานต่างชาติของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ—การทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วง!
การเข้าใจกฎหมายแรงงาน
เมื่อคุณจ้างพนักงานเพื่อสร้างทีมงานระดับโลก คุณต้องการให้แน่ใจว่ามอบสถานที่ทำงานที่เป็นธรรมแก่พวกเขา
แล้วเราหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึง "สถานที่ทำงานที่เป็นธรรม"?
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้น กฎหมายแรงงานท้องถิ่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน และวิธีการที่ชาวต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจึงแตกต่างกันไป
ตัวอย่างเช่น ยุโรปมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาทำงาน ซึ่งกำหนดให้มีการพักผ่อนต่อเนื่อง 11 ชั่วโมงทุก 24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดกว่า
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังปฏิบัติตามเวอร์ชันล่าสุดของข้อบังคับ กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ตรวจสอบกฎหมายการรับรองแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ
อ่านเพิ่มเติม:KPI ด้านทรัพยากรบุคคล – 10 KPI ด้านทรัพยากรบุคคลพร้อมตัวอย่าง
การรับมือกับความท้าทายในการจ้างพนักงานต่างชาติ
การจ้างพนักงานต่างชาติอาจเป็นกระบวนการที่ราบรื่นสำหรับคุณหากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างดี—แต่ก็อาจมีบางความท้าทายเกิดขึ้นได้
ส่วนใหญ่ของปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางสัญญาและกฎหมายที่สามารถแก้ไขได้โดยการจ้างทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพหรือการรับที่ปรึกษาทางกฎหมาย. มาสำรวจปัญหาเหล่านี้ และดูว่าเราจะสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร.
ความเสี่ยงจากการจัดประเภทผิดพลาด
ความเสี่ยงจากการจัดประเภทผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานต่างชาติถูกจัดประเภทอย่างไม่ถูกต้องเป็นผู้รับเหมาอิสระ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอันตราย—พนักงานที่ถูกจัดประเภทผิดพลาดอาจต้องจ่ายค่าปรับและบทลงโทษจำนวนมาก และในกรณีที่รุนแรง พวกเขาอาจสูญเสียใบอนุญาตในการทำงานในประเทศได้
การจำแนกประเภทผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานต่างชาติ หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา กรมสรรพากร (IRS) กำหนดบทลงโทษต่อผู้ประกอบการที่จัดประเภทพนักงานผิดพลาด และค่าใช้จ่ายจากการไม่ปฏิบัติตามอาจสูงมาก ซึ่งมักจะเกินหลายหมื่นดอลลาร์
วิธีดำเนินการ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทสามารถทำงานร่วมกับผู้จ้างงานตามกฎหมาย (EOR) ที่เข้าใจกฎระเบียบท้องถิ่นและสามารถช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกและกฎระเบียบการจ้างงานท้องถิ่น
ความเสี่ยงของสถานประกอบการถาวร
สถานประกอบการถาวร (PE) เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเทคนิค ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจด้วยตัวอย่างกัน
สมมติว่าคุณได้จ้างพนักงานต่างชาติจากดูไบ คุณไม่มีสำนักงานจริงในดูไบ ดังนั้นพนักงานของคุณจึงอาศัยและทำงานจากบ้านของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลดูไบสังเกตเห็นว่าพนักงานเหล่านี้ได้ให้บริการแก่บริษัทของคุณเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควร พวกเขาอาจกระตุ้นสถานะการมีสถานประกอบการถาวร (PE) ของคุณได้
มันจะทำร้ายองค์กรของคุณได้อย่างไร? ความเสี่ยงจาก PE สามารถนำไปสู่การเสียภาษีซ้ำซ้อน ซึ่งบริษัทจะถูกเก็บภาษีทั้งในประเทศต้นทางและประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลทำให้รัฐบาลมีความระมัดระวังมากขึ้นในการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานประกอบการถาวร (PE) ตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมนี การมีพนักงานทำงานทางไกลบางครั้งอาจสร้างสถานประกอบการถาวร ทำให้บริษัทต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราท้องถิ่น ซึ่งอาจสูงถึง 30%
วิธีดำเนินการ: เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ควรทำงานร่วมกับนิติบุคคลหรือองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO)
ความเสี่ยงทางทรัพย์สินทางปัญญา
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP): มันอาจทำให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมากได้
เท่าไหร่? การฟ้องร้องสิทธิบัตรอาจมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 2.3 ถึง 4 ล้านดอลลาร์ (หรือมากกว่านั้น!)
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อจ้างพนักงานต่างชาติ เนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ หากไม่มีข้อตกลงที่เหมาะสม พนักงานท้องถิ่นอาจอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้
ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างมาก โดยรายงานในปี 2019 ประมาณการว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินระหว่าง 225,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
วิธีดำเนินการ: เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) บริษัทควรระบุข้อกำหนดเฉพาะในสัญญาจ้างงาน โดยระบุชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว อุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยี การเงิน และการผลิตต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษ
การเอาชนะอุปสรรคในการย้ายถิ่นฐานและข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่
แต่ละประเทศมีกฎระเบียบของตนเองเมื่อพูดถึงการย้ายถิ่นฐาน
ตัวอย่างเช่น: ในสหราชอาณาจักร การขอวีซ่าประเภท Tier 2 (ทั่วไป) จำเป็นต้องมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดและพิสูจน์ว่าตำแหน่งงานนั้นไม่สามารถจ้างคนท้องถิ่นได้
วิธีดำเนินการ: จัดเตรียมแพ็คเกจการย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า การหาที่พักอาศัย และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
คุณยังสามารถร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานและนิติบุคคลที่คุ้นเคยกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกลยุทธ์สำหรับการจ้างงานระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้เราได้มีภาพรวมที่ดีของทุกกระบวนการและขั้นตอนในการจ้างพนักงานต่างชาติอย่างประสบความสำเร็จแล้ว มาดูกันอย่างรวดเร็วถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
|ตัวเลือก
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|เปิดกิจการท้องถิ่นหรือจ้างบริษัทลูกต่างประเทศ
|(ก) จัดตั้งการมีอยู่ของท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น (ข) สร้างความไว้วางใจภายในชุมชนธุรกิจท้องถิ่น (ค) เพิ่มการรับรู้แบรนด์ (ง) มอบประสบการณ์ระหว่างประเทศให้กับพนักงานปัจจุบัน
|(ก) ต้องการการลงทุนเงินทุนจำนวนมาก (ข) ใช้เวลานานในการตั้งค่า (ค) เกี่ยวข้องกับงานธุรการจำนวนมาก (ง) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง
|ร่วมจ้างงานกับองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO)
|(ก).ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ(ข). ให้การเข้าถึงสวัสดิการสำหรับพนักงานต่างชาติที่ทำงานทางไกลอย่างครอบคลุม (ค). รับประกันความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|(ก) อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (ข) ความรับผิดชอบร่วมกันหมายถึงการควบคุมการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการที่น้อยลง
|ใช้ผู้จ้างงานตามกฎหมาย (Employer of Record - EOR)
|(ก) ช่วยให้การรับสมัครแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ข) อำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดและการดำเนินโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (ค) ลดต้นทุนการดำเนินงานและความซับซ้อนในการบริหารจัดการ (ง) รับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
|(ก). คุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน; จำเป็นต้องเลือก EOR ที่มีชื่อเสียง
|จ้างผู้รับเหมาอิสระ
|(ก). มีความยืดหยุ่น (ข). ให้การเข้าถึงทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ค). คุ้มค่าเนื่องจากคุณจ่ายเฉพาะบริการที่ได้รับเท่านั้น
|(ก) การผูกมัดและความภักดีในระยะยาวที่จำกัด (ข) ความซับซ้อนทางกฎหมายและภาษีที่อาจเกิดขึ้น (ค) การควบคุมกระบวนการทำงานและตารางเวลาได้โดยตรงน้อยกว่า
คิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนระดับโลกของคุณ
นอกจากนี้ การคิดค้นและพัฒนาแผนการจ่ายค่าตอบแทนระดับโลกให้สมบูรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณ
ซึ่งรวมถึงการจัดการการจ่ายเงินทางการเงินโดยตรง เช่น เงินเดือน โบนัส และเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการผลประโยชน์ทางการเงินทางอ้อม เช่น ประกันสุขภาพและประกันชีวิต วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง เป็นต้น
ขณะที่คุณกำลังสร้างกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนระดับโลก อาจเป็นประโยชน์หากคุณคำนึงถึงข้อแนะนำเหล่านี้ไว้
- ตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนทั่วโลกของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศและความคาดหวังของพนักงาน
- ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลเพื่อกำหนดพารามิเตอร์การชำระเงิน
- โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในกระแสการชำระเงินของคุณ
- วางแผนการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเกี่ยวข้อง
บทบาทของ ClickUp ในการอำนวยความสะดวกในการจ้างงานระหว่างประเทศ
คุณอาจไม่คาดคิด แต่ส่วนที่ยากที่สุดของการจ้างงานระหว่างประเทศคือการติดตามกระบวนการ
นี่คือเหตุผลที่เพื่อน HR ของเราต่างเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรอย่าง ClickUp ซึ่งช่วยให้พวกเขาติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรและอื่น ๆ อีกมากมาย!
นี่คือห้าวิธีที่ ClickUp ช่วยให้การจ้างงานระหว่างประเทศง่ายขึ้น:
การติดตามผู้สมัคร
- การผสานระบบติดตามการสมัครงาน (ATS): ผสาน ClickUp เข้ากับระบบติดตามการสมัครงาน (ATS) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครตั้งแต่การสมัครจนถึงการจ้างงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ClickUp ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถจัดการขั้นตอนการสัมภาษณ์ ข้อมูลติดต่อแรงงานต่างชาติ กำหนดเวลา และอื่นๆ ได้
- การจัดการสายงานผู้สมัคร: ใช้การทำงานเพื่อขับเคลื่อนผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหา ผ่านการแสดงสถานะของพวกเขาในรูปแบบที่มองเห็นได้
การจัดการโครงการ
- การมอบหมายงานและการติดตาม: มอบหมายงานการสรรหาที่เฉพาะเจาะจงให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
- ระบบอัตโนมัติ: กำหนดงานโดยอัตโนมัติ, กระตุ้นการอัปเดตสถานะ, และสลับลำดับความสำคัญเพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผน
- การจัดการเวลา: ติดตามปริมาณงานของทีมโดยใช้การประมาณเวลาและตัวติดตามเวลาเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
การนัดหมายและการประสานงานการสัมภาษณ์
- มุมมองปฏิทิน: จัดตารางงานและซิงค์ไปยังปฏิทินภายนอกข้ามเขตเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้สมัคร ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือการสรรหาที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการไม่มาตามนัด
การร่วมมือของทีมและการให้คำแนะนำ
- ความคิดเห็นและไฟล์แนบของงาน: ร่วมมือกับสมาชิกในทีม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติย่อและบันทึกการสัมภาษณ์
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ: รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้สัมภาษณ์และผู้จัดการฝ่ายสรรหาภายในงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างง่ายดาย
แม่แบบและการปรับแต่ง
กระบวนการสัมภาษณ์
- เทมเพลต: บันทึกโฟลเดอร์หรือรายการเป็นเทมเพลต เช่นเทมเพลต การปฐมนิเทศ และเทมเพลต ATSเพื่อการใช้งานซ้ำ ทำให้มั่นใจในโครงสร้างที่สอดคล้องกันสำหรับงานการสรรหา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและคำอธิบายงาน: ปรับแต่งฟิลด์งานเพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหา เช่น การให้คะแนนสัมภาษณ์และการประเมินผู้สมัคร
- การจัดระเบียบงาน: จัดงานสำหรับผู้สมัครแต่ละคนไว้ในรายการที่เหมาะสม พร้อมกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
- การประเมินมาตรฐาน: ใช้แบบฟอร์มคะแนนสัมภาษณ์เพื่อรักษามาตรฐานการประเมินที่สม่ำเสมอสำหรับผู้สมัครและตำแหน่งงานทั้งหมด
โบนัส: นี่คือเทมเพลต HR ฟรีที่ทีมทรัพยากรบุคคลใช้กันทั่วโลก
การเริ่มต้นใช้งานจากระยะไกล
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp Remote Onboarding เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ช่วยติดตามกระบวนการสรรหาทั้งหมดตั้งแต่วันแรก และยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น:
- รายการตรวจสอบงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เส้นเวลาที่สวยงาม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ง่ายมากซึ่งสามารถช่วยคุณรวมผู้ตัดสินใจอื่น ๆ
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นและอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งเหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
การสรรหาและการจ้างงาน
การจ้างงานเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทั้งหมด หากคุณพบว่าการติดตามขั้นตอนทั้งหมดเป็นเรื่องยาก คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
ไม่ใช่ความลับที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ชอบการใช้แอปหลายตัวเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้สมัคร—มันยุ่งยากและซับซ้อน สำหรับพวกเขา (และอาจรวมถึงคุณด้วย)เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
การจ้างผู้สมัคร
คุณพบว่าการจัดการสายงานผู้สมัครของคุณเป็นเรื่องยากหรือไม่?
จากนั้นลองใช้เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp ดู มันเป็นพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการจ้างงานของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการสิ่งที่ง่ายกว่า คุณควรลองใช้ClickUp's Hiring Checklistแทน มันจะทำงานได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและมีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอที่จะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการจ้างงานพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย
Also Read: Human Resource KPIs – 10 HR KPIs & Examples
จ้างคนเก่งกว่าด้วย ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานระหว่างประเทศหรือการจ้างงานในประเทศ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่การเขียนคำอธิบายตำแหน่งงาน การสัมภาษณ์ผู้สมัคร การคัดเลือกผู้สมัคร และการเขียนอีเมลยาวเหยียด—ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
ผู้สมัครงานก็ประสบปัญหาจากกระบวนการจ้างงานที่ไม่เหมาะสมเช่นกัน 54% ของผู้สมัครงานละทิ้งกระบวนการสรรหาในระหว่างทางเนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีจากผู้จัดการฝ่ายสรรหา ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลก
แต่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ ทีม HR ใช้มันเพื่อติดตามผู้สมัคร, จัดการกำหนดเวลา, นัดสัมภาษณ์, และร่วมมือกับผู้ตัดสินใจอื่น ๆ
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Brain พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้สร้างรายงานและข้อมูลวิเคราะห์ที่ละเอียด—ทั้งหมดนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ดีขึ้น คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการจ้างบุคลากรของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีและสัมผัสอนาคตของการสรรหาบุคลากร