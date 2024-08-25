บล็อก ClickUp
FigmaJam vs. Miro: เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณในปี 2025?

FigmaJam vs. Miro: เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณในปี 2025?

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
25 สิงหาคม 2567

การให้กลุ่มคนระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดจริงอาจวุ่นวายพอสมควรแล้ว หากเพิ่มการทำงานทางไกลเข้าไปอีก อาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลย

นั่นคือจุดที่กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลมีประโยชน์ พวกมันมอบพื้นที่เสมือนจริงสำหรับทีมในการทำงานร่วมกัน แบ่งปันความคิด และเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกัน

FigJam และ Miro เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณอาจเคยได้ยินมาบ้าง และหากคุณกำลังพยายามหาว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับทีมของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว

บล็อกนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงรายละเอียดที่ทำให้แต่ละเครื่องมือมีความเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ และช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณ 👥

FigJam คืออะไร?

FigJam เทียบกับ Miro
ผ่าน:FigJam

FigJam เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์จาก Figma ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมทีมเข้าด้วยกันสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ มันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบภาพที่ความคิดไหลเวียนได้อย่างอิสระ ทำให้มีคุณค่าสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

แต่ FigJam ไม่ใช่แค่เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอีกตัวหนึ่ง; มันคือการขยายธรรมชาติของ Figma

หากคุณกำลังใช้ Figma สำหรับงานออกแบบอยู่แล้ว คุณจะพบว่า FigJam สามารถผสานการทำงานกับทุกโปรเจกต์ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างงานต่าง ๆ ได้อย่างไร้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

คุณสมบัติของ FigJam ถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือแค่พยายามให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้อย่างสนุกสนาน

คุณสมบัติ #1: กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ

หัวใจสำคัญของ FigJam คือผืนผ้าใบดิจิทัล พื้นที่นี้ช่วยให้ทีมสามารถวาด เขียน และใช้โน้ตแบบติดได้เพื่อแสดงความคิดอย่างชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วหรือการพัฒนาแผนผังที่ซับซ้อน

สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบกลับด้วยอีโมจิ หรือเข้าร่วมแชทเสียงเพื่อรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไปได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สำรวจตัวอย่างแผนผังต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าโครงสร้างที่หลากหลายสามารถนำไปใช้กับโครงการของคุณได้อย่างไร วิธีนี้จะช่วยพัฒนาแนวคิดของคุณและกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพ

คุณสมบัติที่ 2: แม่แบบและเครื่องมือ

FigJam เทียบกับ Miro
ตัวเลือกแม่แบบใน FigJam

FigJam มีเทมเพลตหลากหลายที่ช่วยให้การระดมความคิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวเลือกประกอบด้วยแผนผังความคิดและแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีชุดเครื่องมือวาดภาพ เช่น รูปร่าง ปากกา และตัวเชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณใส่คำอธิบายในไฟล์และทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิด 25 แบบ – แผนผังความคิดคืออะไร? ไอเดียและเคล็ดลับ

คุณสมบัติ #3: ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI

FigJam เทียบกับ Miro
เทมเพลตที่สร้างโดย AI ใน FigJam

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นการประชุมอย่างรวดเร็วหรือต้องการแสดงภาพไทม์ไลน์ FigJam จะใช้ AI เพื่อสร้างเทมเพลตและภาพประกอบที่ปรับแต่งตามคำแนะนำของคุณ

ฟีเจอร์ AI ยังช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณได้อีกด้วย สามารถจัดเรียงโน้ตติดหน้าจอของคุณเป็นหมวดหมู่ได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

คุณสมบัติที่ 4: วิดเจ็ตและสติกเกอร์แบบโต้ตอบ

ฟิกแจม
คอลเลกชันสติกเกอร์ของ FigJam

FigJam มอบชุดวิดเจ็ตและสติกเกอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการระดมความคิดมีความน่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังมากยิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนในเชิงภาพ ให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการสนทนา ส่งผลให้การประชุมมีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ราคา FigJam

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $5/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: $5/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Miro คืออะไร?

มิโร
ผ่านทาง:Mir o

Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลที่ทรงพลัง ทำหน้าที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ช่วยให้ทีมระดมความคิด วางแผน และจัดการโครงการต่างๆ ได้ ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันจากระยะไกลในหลายภูมิภาค

เครื่องมือนี้มอบพื้นที่ดิจิทัลที่กว้างขวางสำหรับการระดมความคิด, การวางแผน, และการจัดระเบียบความคิด. ไม่ว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการสปรินต์การออกแบบ, การวางแผนโครงการ, หรือการจัดการเวิร์กช็อป, Miro ก็ช่วยคุณให้สำเร็จตามเป้าหมายได้.

อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Miro

คุณสมบัติหลักของ Miro

มาเจาะลึกกันว่าอะไรทำให้แพลตฟอร์ม Miro เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมต่างๆ

คุณสมบัติ #1: แคนวาสไม่จำกัด

มิโร
กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัดใน Miro

Miro's Infinite Canvas คือพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ให้คุณวาดความคิดได้อย่างไร้ขีดจำกัดทางกายภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือแม้แต่จัดระเบียบความคิดในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย

คุณสมบัติ #2: ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย

มิโร
ตัวเลือกเทมเพลตของ Miro

ด้วย Miro คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังแม่แบบที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ แม่แบบเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ ทำให้ทีมสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของพวกเขา

คุณสมบัติที่ 3: การจัดการด้วยภาพ

มิโร
กระบวนการทำแผนที่ความคิดด้วย Miro

Miro ยังช่วยในการจัดการโครงการด้วยภาพอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง, แผนผังความคิด, และแผนผังการไหล ทำให้การติดตามโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย และสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้

คุณสมบัติที่ 4: การทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน

มิโร
โปรดแสดงความคิดเห็นใน Miro

Miro ช่วยให้ทีมสามารถมีส่วนร่วมได้ตามจังหวะของตนเอง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทำงานข้ามเขตเวลา

คุณสมบัติเช่น วิดีโอแนะนำการใช้งาน และความคิดเห็น ช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้แม้เมื่อทุกคนไม่ได้ออนไลน์พร้อมกัน

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $8/สมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพที่ดีที่สุดในปี 2024

FigJam เทียบกับ Miro: การเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์

FigJam และ Miro เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ทั้งสองโดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน

มาดูคุณสมบัติของพวกเขาและเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่ากัน

คุณสมบัติฟิกแจมมิโร
สำหรับใคร?เหมาะสำหรับทีมออกแบบและการระดมความคิดร่วมกันชุดสำหรับทีมหลากหลายประเภท ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดการโครงการ
ขนาดผ้าใบกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการระดมความคิดผืนผ้าใบไร้ขอบเขตสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโครงการอย่างไร้ขีดจำกัด
ความร่วมมือรองรับการวาดภาพแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชทรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานวิดีโอและการแชท
แม่แบบมีแม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการในการระดมความคิดที่หลากหลายมีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติของ AIสร้างแม่แบบที่กำหนดเอง, อัตโนมัติการจัดเรียงและการสรุปความคิดAI ช่วยในการสร้างแนวคิดและจัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึก
บันทึกเตือนความจำรวมกระดาษโน้ตแบบมีกาวพร้อมตัวเลือกการจัดระเบียบที่ยืดหยุ่นคุณสมบัติของโน้ตดิจิทัลแบบติดได้พร้อมความสามารถในการจัดกลุ่ม
การผสานรวมผสานการทำงานกับ Figma และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 130 รายการ รวมถึง Slack และ ClickUp
การเข้าถึงผ่านมือถือสามารถเข้าถึงได้บนเว็บและแพลตฟอร์มมือถือพร้อมให้บริการบนเว็บและมือถือเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับแสตมป์, อีโมจิ, และความคิดเห็นรวมถึงเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น การโหวตแบบไม่ระบุตัวตนและการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
การแชร์ไฟล์ผสานการทำงานกับ Figma เพื่อการอัปเดตการออกแบบอย่างไร้รอยต่อรองรับไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึงรูปภาพและเอกสาร
เวิร์กช็อปและการประชุมออกแบบมาสำหรับเวิร์กช็อปและการออกแบบแบบเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมด้วยคุณสมบัติความบันเทิงและการนำเสนอแบบโต้ตอบ

คุณสมบัติ #1: ขนาดผ้าใบ

ขนาดและความยืดหยุ่นของผ้าใบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการประเภทต่างๆ

ฟิกแจม

FigJam ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการวาดภาพความคิดและคิดสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์. มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมในการสร้างและจัดระเบียบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ.

มิโร

มันมอบผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการคิดค้นอย่างกว้างขวางและการวางแผนโครงการ. พื้นที่ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการมองเห็นโครงการขนาดใหญ่.

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! แผ่นงานไม่จำกัดของ Miro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโครงการที่มีรายละเอียดมาก ในขณะที่พื้นที่กว้างขวางของ FigJam เหมาะสำหรับการประชุมสร้างสรรค์ที่ต้องการความมีสมาธิ

คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตของทีม

ฟิกแจม

รองรับการวาดภาพแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชท ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโต้ตอบและปรับปรุงแนวคิดร่วมกันได้ ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกันอย่างทันที

มิโร

โดดเด่นในด้านฟีเจอร์วิดีโอและแชทแบบบูรณาการ รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมระหว่างการประชุมหรือการทำงานร่วมกัน

🏆 ผู้ชนะ: เครื่องมือการสื่อสารแบบบูรณาการของ Miro มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติของ AI

ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและการระดมความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟิกแจม

ใช้ AI เพื่อสร้างเทมเพลตและภาพที่ปรับแต่งตามคำแนะนำของคุณ โดยอัตโนมัติในการจัดเรียงความคิดให้เป็นธีมที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลลัพธ์เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ชัดเจน ซึ่งช่วยให้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและการตัดสินใจ

มิโร

ใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างแนวคิด จัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึก และสรุปประเด็นสำคัญ ช่วยในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด ซึ่งส่งเสริมการระดมความคิดและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

🏆 ผู้ชนะ: AI ของ Miro โดดเด่นในการสร้างข้อมูลเชิงลึกและการจัดกลุ่ม ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ 4: ความสามารถในการปรับแต่ง

ตัวเลือกการปรับแต่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณได้

ฟิกแจม

อนุญาตให้ปรับแต่งเทมเพลตและองค์ประกอบของบอร์ดได้ ทำให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้อย่างง่ายดาย ความยืดหยุ่นนี้รองรับเทคนิคการระดมความคิดและกิจกรรมการออกแบบที่หลากหลาย

มิโร

มีตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับการสร้างบอร์ด, เทมเพลต, และธีม, รองรับความต้องการของโครงการและตัวเลือกที่หลากหลาย.

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Miro มีตัวเลือกการปรับแต่งที่กว้างขวางกว่า แต่การปรับแต่งที่เน้นของ FigJam เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นการออกแบบ

FigJam เทียบกับ Miro บน Reddit

เพื่อให้เข้าใจว่าผู้ใช้จริงมอง FigJam และ Miro อย่างไร เราจึงหันไปดูที่ Reddit

แฟนๆ ของ Miro ต่างชื่นชมในคุณสมบัติที่หลากหลายและการสนับสนุนจากชุมชน มันได้รับการยกย่องในการจัดการงานที่ซับซ้อน เช่น การทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้และการจัดเวิร์กช็อป

Miro มีเครื่องมือมากมายสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนและกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ แต่แผนฟรีมีข้อจำกัด เช่น จำนวนบอร์ดที่สามารถใช้ได้

Miro มีเครื่องมือมากมายสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนและกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ แต่แผนฟรีมีข้อจำกัด เช่น จำนวนบอร์ดที่สามารถใช้ได้

ในทางกลับกัน FigJam เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากความเรียบง่ายและการผสานรวมกับ Figma อย่างไร้รอยต่อ มันถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ใช้ Figma อยู่แล้ว

FigJam กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากกว่า เนื่องจากเราใช้ Figma อยู่แล้ว เหมาะสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม

FigJam กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากกว่า เนื่องจากเราใช้ Figma อยู่แล้ว เหมาะมากสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม

เส้นโค้งการเรียนรู้ก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเช่นกัน Miro มักถูกอธิบายว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันกว่า ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหวั่นใจ FigJam ได้รับการชื่นชมในเรื่องการเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวกในการใช้งาน

FigJam เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรง และฉันชอบมันเพราะมันไม่มีตัวเลือกมากมาย—บางครั้งมันก็แค่ทำงานได้

FigJam เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรง และฉันชอบมันเพราะมันมีตัวเลือกไม่มาก—บางครั้งก็แค่ทำหน้าที่ของมันได้ดี

ค่าใช้จ่ายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา FigJam ได้รับการเน้นย้ำว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็ก เนื่องจากมาพร้อมกับ Figma โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แม้ว่า Miro จะมีความแข็งแกร่ง แต่ระดับฟรีที่มีข้อจำกัดอาจถือว่าจำกัดสำหรับผู้ใช้

คุณรู้หรือไม่? ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระดานไวท์บอร์ดสามารถช่วยเพิ่มนวัตกรรมได้โดยการเพิ่มความเร็วในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้อัตราการสำเร็จของโครงการสูงขึ้น

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miro vs. FigJam

เมื่อพูดถึงการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการระดมความคิด การวางแผน และการทำงานร่วมกันClickUpโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังแทน FigJam และ Miro

ในขณะที่ FigJam และ Miro นำเสนอคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ ClickUp นำเสนอแนวคิดใหม่ด้วยการผสานรวมการจัดการโครงการออกแบบและการระดมความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน

จุดเด่นอันดับ 1 ของ ClickUp: กระดานไวท์บอร์ด

ClickUp Whiteboards เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Figjam เทียบกับ Miro
ClickUp Whiteboards ส่งเสริมการวางแผนโครงการแบบภาพสำหรับทีมออกแบบของคุณ

ไวท์บอร์ดของ ClickUpได้รับการออกแบบมาให้เป็นมากกว่าแค่กระดานดิจิทัลทั่วไป พวกมันมอบพื้นที่อเนกประสงค์ที่ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และมองเห็นภาพไอเดียต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความเคลื่อนไหว

ต่างจากไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม ไวท์บอร์ดเหล่านี้ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกันมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงภายในไวท์บอร์ด ทำให้ไวท์บอร์ดกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ของทีมคุณ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การผสานซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์อย่างClickUp เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack หรือ Adobe Creative Cloud จะช่วยให้งานทั้งหมดของคุณถูกรวมไว้ที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ClickUp Whiteboards: ทางเลือกแทน Figjam เทียบกับ Miro
เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานภายใน ClickUp Whiteboards

คุณสามารถปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ด้วยรูปทรงต่าง ๆ เส้น และตัวเชื่อมต่อเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับกระดานไวท์บอร์ด ClickUp พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: แผนผังความคิด (Mind Maps)

ClickUp Mind Maps: ทางเลือกแทน Figjam vs Miro
สร้างภาพและจัดระเบียบโครงการและงานของคุณด้วย ClickUp Mind Maps

แผนผังความคิดของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งนำเสนอวิธีการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลอย่างเป็นโครงสร้าง เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อนหรือแผนงานโครงการ

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายออกไปสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นวิธีที่องค์ประกอบต่างๆ เชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน

ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบอะซิงโครนัสง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและโครงสร้างของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย และการเพิ่มภาพอ้างอิง ฯลฯ ล้วนเป็นไปอย่างราบรื่น

แผนผังความคิดของ ClickUp
ปรับแต่งแผนผังกระบวนการของคุณด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp

ด้วยแผนผังความคิด คุณสามารถลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มบันทึก และปรับโครงสร้างได้ตามแนวคิดที่พัฒนาขึ้น ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การระดมสมองของคุณดำเนินไปอย่างลื่นไหลและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

👀 โบนัส: ใช้เทมเพลตแผนผังความคิดที่มีอยู่ใน ClickUp สำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลตหนึ่งสำหรับการระดมความคิดเบื้องต้น และอีกเทมเพลตหนึ่งสำหรับการติดตามโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นระบบและมีโครงสร้างมากขึ้น

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: เอกสาร

ClickUp Docs: ทางเลือกแทน Figjam เทียบกับ Miro
สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารได้โดยตรงภายใน ClickUp Docs

ClickUp's Docsมอบพื้นที่สำหรับการเขียนร่วมกันที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวแก้ไขข้อความเท่านั้น—แต่ยังรองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ ความคิดเห็น และการมอบหมายงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อหาและการระดมความคิด

ลักษณะการทำงานร่วมกันของ Docs ช่วยให้ลูกค้าและสมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างราบรื่น

คลิกอัพ
เพิ่ม ClickUp Docs ลงในไวท์บอร์ดของคุณ เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในพื้นที่เดียวที่เข้าถึงได้และผสานรวมกัน

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 4: สมอง

ClickUp Brain
ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ClickUp AI ที่รู้จักกันในชื่อClickUp Brain เพิ่มความสามารถอันทรงพลังให้กับระบบ ช่วยสร้างและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอหรือแผนโครงการที่ละเอียดก็ตาม

Brain ปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ และทำให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง. เครื่องมือ AI นี้ยังสามารถสรุปการอัปเดตและการหารือได้ ให้ภาพรวมที่กระชับซึ่งช่วยในการตัดสินใจ.

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:แม่แบบแผนภาพปลาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหา โดยสามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpช่วยในการจัดระเบียบความคิด ในขณะที่แม่แบบการสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUpสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนและการออกแบบที่หลากหลาย

เทมเพลตเหล่านี้ให้พื้นฐานที่มั่นคง ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นทำงานได้ทันที

ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย ClickUp

การเลือกเครื่องมือไวท์บอร์ดที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

FigJam เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เน้นการออกแบบซึ่งทำงานภายในระบบนิเวศของ Figma โดยมีการผสานรวมที่ราบรื่นและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที

Miro, ในทางกลับกัน, ให้บริการคุณสมบัติและระบบเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสมผสานข้อดีของทั้งสองโลกและเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

มันมีคุณสมบัติไวท์บอร์ด, ผู้ช่วย AI, เอกสารที่ยืดหยุ่น และอื่นๆ อีกมากมายภายใต้หลังคาเดียว แล้วจะรออะไร?

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!