10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

การบริหารธุรกิจเพียงลำพังฟังดูเหมือนความฝันที่เป็นจริง—เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น การควบคุมทุกอย่างอย่างเต็มที่ และอิสระในการทำตามความหลงใหลของคุณในแบบที่คุณต้องการ
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม การเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวจึงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบอาชีพอิสระในสหรัฐอเมริกาถึง42 ล้านคนภายในปี 2026
แต่การเริ่มต้นธุรกิจคนเดียวก็มาพร้อมกับความท้าทายของตัวเอง: การจัดการหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน, การทำงานให้ทันกำหนด, และการรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีทีมคอยสนับสนุน. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางความซับซ้อนเหล่านี้และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
ร่วมกับทีมที่ ClickUp, ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยผู้ประกอบการเดี่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, รักษาความเป็นระเบียบ, และประสบความสำเร็จในเส้นทางเดี่ยวของพวกเขา
แต่ก่อนอื่น มาสำรวจประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเหล่านี้กันก่อน!
ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้อย่างไร?
หนึ่งในเทคนิคการจัดการโครงการที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการเดี่ยวได้อย่างมากโดย:
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ: พวกเขาช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถรวมศูนย์งาน โครงการ และข้อมูลไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้บันทึกและอีเมลที่กระจัดกระจาย
- การปรับปรุงการจัดการเวลา: ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเส้นตายที่เป็นจริง และรักษาความมุ่งมั่น
- การเสริมสร้างความร่วมมือ: พวกเขาช่วยให้การสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์กับลูกค้าหรือผู้รับเหมาดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า: การใช้รายงานและการวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดติดขัด ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจของตน
โดยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเครียด และบรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว
ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอยู่มากมายอาจเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
- การจัดการงาน: มองหาความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสามารถในการสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน กำหนดเส้นตาย และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามเวลา: คุณสมบัติการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้คุณอยู่ในกำหนดเวลา
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว คุณอาจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับลูกค้าหรือฟรีแลนซ์ เครื่องมือที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
- การปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายชนิด รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- การผสานรวม: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น อีเมล ปฏิทิน และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- การสนับสนุนที่เชื่อถือได้: การสนับสนุนลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อคุณพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการจัดการโครงการของคุณได้มากขึ้น และใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือให้น้อยลง
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว
จากการทดสอบและการวิเคราะห์ของเรา นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถพึ่งพาได้:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)
ผู้ประกอบการเดี่ยวต้องสวมหมวกหลายใบ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการเงิน การดำเนินงานไปจนถึงการบริการลูกค้า พวกเขาจัดการทุกอย่าง การทำงานหลายอย่างพร้อมกันนี้มักนำไปสู่ความเครียด การพลาดกำหนดเวลา และการต่อสู้กับประสิทธิภาพที่ลดลง
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาเป็นโซลูชันที่ทรงพลัง มันแก้ไขปัญหาเฉพาะเหล่านี้โดยนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการทุกฟังก์ชันได้อย่างราบรื่น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถทำให้กระบวนการธุรกิจทั้งหมดง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ เก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่เดียว จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น
นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถให้ประโยชน์แก่คุณในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว:
- การจัดการแบบรวมศูนย์: รวบรวมงาน โครงการ และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและลดความยุ่งเหยิง
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเส้นตาย และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
- เพิ่มสมาธิ: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยใน ClickUp ที่สามารถจัดการได้ ป้องกันความล้นหลามและรักษาสมาธิ
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามอีเมลหรือการอัปเดตสถานะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมหลักของธุรกิจด้วยClickUp Automations
- การตั้งเป้าหมายและการติดตาม: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และวัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในClickUp
- ความสามารถในการขยาย: เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่รองรับความซับซ้อนของโครงการที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบงานของคุณเป็นโฟลเดอร์ตามขั้นตอนของโครงการ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องจัดการหลายแง่มุมของธุรกิจไปพร้อมกัน
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการบริหารโครงการ อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ในที่สุดมันจะช่วยให้คุณ:
- มองเห็นและติดตาม ทรัพยากรโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมาย, จัดการ, และจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยใช้มุมมองการทำงานที่หลากหลาย
- ร่วมมืออย่างราบรื่น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีม
เทมเพลตฟรีนี้ยังให้มุมมองแบบรายการและกระดานคัมบังที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตามความคืบหน้าได้ทันที รวมถึงสถานะงานที่กำหนดเองหกสถานะเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่างานอยู่ในระหว่างดำเนินการ เปิด หรือเสร็จสิ้นแล้ว
คุณยังสามารถเร่งแผนโครงการของคุณได้ด้วย ClickUp Brain, ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp. สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้ช่วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการเสมือนจริง ช่วยสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็นในเธรด และเขียนการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ควบคุมการเข้าถึงรายการและเอกสาร ClickUp ของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- มองเห็นงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการที่หลากหลาย ด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- จัดการคำขอ ข้อเสนอแนะ และแบบสำรวจด้วยมุมมองแบบฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจะไม่สูญหาย
- สร้างภาพและร่วมมือกันในไอเดียกับฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระ (รวมถึงลูกค้า!) แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- เพิ่ม ClickUp เข้าสู่ชุดเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUpมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Trello (ดีที่สุดสำหรับ UI ที่ใช้งานง่าย)
กระดานภาพและระบบบัตรที่ใช้งานง่ายของ Trello ทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ การลากงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นไม่สะดุด
Trello's Butler มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว เพราะมันช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ
ด้วย กฎและคำสั่งที่สามารถปรับแต่งได้ ระบบการทำงานของ Butler จะทำให้ การกระทำที่สำคัญถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ โดยไม่ต้องจัดการทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เพิ่มป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่การ์ดและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยโดยใช้รายการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า
- ใช้แอปมือถือเพื่อจัดการโครงการจากทุกที่
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่สามารถจัดการการพึ่งพาของงานได้ดี
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50 /เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
3. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร)
การค้นหาวิธีที่จะทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพของงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว และ Monday.com ไม่ทำให้ผิดหวัง
คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มโครงการหลายโครงการไว้ภายใต้ร่มเดียวกัน มอบภาพรวมในระดับสูงของวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ ได้ และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ถูกทำให้เสียสมาธิไปกับรายละเอียดในแต่ละวัน
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถรวมวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตัวเลข และไทม์ไลน์
- ร่างเอกสารได้โดยตรงภายในเอกสารการทำงานของ Monday และฝังข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และมุมมองเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การจัดการโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $72/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมที่ซับซ้อน)
ความต้องการของผู้ประกอบการเดี่ยวแต่ละคนแตกต่างกัน และฐานข้อมูล หน้า และบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Notion จะช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้
สิ่งที่ทำให้ Notion แตกต่างคือความสามารถในการเติบโตไปพร้อมกับโครงการของคุณ ตั้งแต่การจัดระเบียบงานส่วนตัวไปจนถึงการประสานงานโครงการที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจวัตรของคุณทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
แชร์พื้นที่ทำงาน Notion ของคุณกับผู้อื่น และทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ฝังไฟล์ วิดีโอ และลิงก์ลงในหน้าโดยตรง
- ใช้ประโยชน์จากการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อการทำงานร่วมกันของทีม
- เข้าถึงคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวไปจนถึงการจัดการโครงการของทีม
ข้อจำกัดของ Notion
- เวลาในการโหลดช้าเมื่อใช้เนื้อหาที่มีสื่อหลากหลายเป็นจำนวนมาก
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- โนชั่น พลัส: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ:18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นโครงการ)
ทุกผู้ประกอบการเดี่ยวต้องการที่จะมีการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในโครงการของตนเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และ Asana สามารถช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้
ฟีเจอร์ Critical Path ของ Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุและแสดงภาพงานที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตินี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้คุณจัดการกับระยะเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญและเวลาที่ต้องดำเนินการซึ่งอาจทำให้โครงการของคุณไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูสถานะของแต่ละงานและโครงการ
- กำหนด, ติดตาม, และสื่อสารเป้าหมายของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เชื่อมต่อ Asana กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Zoom เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้จัดการโครงการที่เริ่มต้นใหม่
- ฟังก์ชันการใช้งานฟรีมีจำกัด; ต้องลงทุนแม้กระทั่งก่อนการตั้งค่า
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)
6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก)
เครื่องมือจดบันทึกเป็นหลัก Evernote ผสานการจดบันทึกและการจัดระเบียบงานไว้ในที่ทำงานดิจิทัลที่หลากหลาย
หน้าหลัก ของมันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ—บันทึก, งาน, สมุดบันทึก—ไว้ในที่เดียว ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดแก่คุณทันที—เพียงปลายนิ้วสัมผัส. ภาพรวมที่สะดวกนี้ช่วยประหยัดเวลาที่คุณอาจเสียไปกับการค้นหาข้อมูลเพื่อทำภารกิจของคุณให้สำเร็จ. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสลับบริบท ทำให้คุณสามารถกลับมาโฟกัสและทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น.
แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงบางประการ แต่ความเรียบง่ายและการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ทำให้ ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- บันทึกบทความเว็บ, รูปภาพ, และหน้าเว็บทั้งหมดไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง
- ค้นหาบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการจดจำภาพ
- สแกนเอกสารกระดาษและแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้
ข้อจำกัดของ Evernote
- คุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Evernote
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลาเจ็ดวัน
- ส่วนตัว: $14. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra:4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
7. สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Excel)
Smartsheet ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตนี้ช่วยให้คุณสามารถ สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น ช่วยให้คุณรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์และข้อมูลได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดอาจจะเป็นเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว มันรวมถึงช่องว่างสำหรับรายการงานพร้อมสถานะ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และการมอบหมายงานที่ให้ภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการในทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- นำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Sheets, เป็นต้น แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ
- ทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากแผ่นงานอื่น ๆ และส่งการอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Excel หรือสเปรดชีต
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (15,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
8. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลหลายแห่ง)
Airtable เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ผสานพลังของฐานข้อมูลกับความเรียบง่ายของสเปรดชีต ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว
มุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, และแกลเลอรี เพื่อจัดการโครงการของคุณในวิธีที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด
Airtable โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ 'บล็อก' อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยการผสานรวมเครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล Airtable ของตนโดยตรง
บล็อกสามารถประกอบด้วยแผนภูมิและแผนที่, เครื่องมือรายงานขั้นสูง, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างตาราง ทำให้การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นไปได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- จัดการการเข้าถึงข้อมูล ข้อจำกัด และสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- ผสานรวม Airtable กับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ ผ่านทาง API หรือการผสานรวมผ่านผู้ให้บริการภายนอก
ข้อจำกัดของ Airtable
- แผนระดับสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Airtable AI: เสริมเพิ่มในราคา $6 ต่อที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาโครงการและการเรียกเก็บเงิน)
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตรวจสอบและควบคุมหลายขั้นตอน. เครื่องมือการตรวจสอบและอนุมัติของ Wrike สามารถช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ ให้คำแนะนำโดยตรงบนไฟล์ ซึ่งช่วยเร่งการอนุมัติอย่างมีนัยสำคัญและลดรอบการแก้ไข.
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, ซึ่งให้ผู้ประกอบการเดี่ยวมีภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของโครงการ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามงานหลายอย่างและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จัดสรรและปรับสมดุลงานด้วยฟีเจอร์การจัดการปริมาณงานเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนบุคลากรหรือการให้ภาระงานมากเกินไป
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อการเรียกเก็บเงินและการจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นยำ
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองโครงการต่างๆ (Kanban, Gantt, รายการ, ตาราง) เพื่อตอบสนองประเภทโครงการและความชอบของทีมที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Wrike
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- มืออาชีพ: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2500 รายการ)
10. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า)
การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ แต่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กันสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ่อยครั้ง
ความสามารถในการจัดการงาน ของมันช่วยให้คุณสามารถ แยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์การจัดการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถผสานการจัดการโครงการเข้ากับการสื่อสารและการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้เพื่อบิลล์ค่าบริการอย่างถูกต้องและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
- การจัดส่ง: $13. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: $69.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)
เปลี่ยนธุรกิจเดี่ยวของคุณด้วยการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและทักษะการจัดการตนเอง
ด้วยการจัดระเบียบ, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถเพิ่มผลผลิตและรักษาความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อเป้าหมายของตนได้
แนวทางที่มีวินัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างตรงจุดและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อีกด้วย
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลากหลายประเภท การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่ฉันเชื่อว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา
มันช่วยให้คุณมีสมาธิและมีวินัยโดยการผสานรวมความสามารถที่สนับสนุนการวางแผนโครงการ การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามความก้าวหน้า
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และมอบของขวัญแห่งความเร็วและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ!