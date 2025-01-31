บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
31 มกราคม 2568

การบริหารธุรกิจเพียงลำพังฟังดูเหมือนความฝันที่เป็นจริง—เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น การควบคุมทุกอย่างอย่างเต็มที่ และอิสระในการทำตามความหลงใหลของคุณในแบบที่คุณต้องการ

นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม การเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวจึงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบอาชีพอิสระในสหรัฐอเมริกาถึง42 ล้านคนภายในปี 2026

แต่การเริ่มต้นธุรกิจคนเดียวก็มาพร้อมกับความท้าทายของตัวเอง: การจัดการหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน, การทำงานให้ทันกำหนด, และการรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีทีมคอยสนับสนุน. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางความซับซ้อนเหล่านี้และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น

ร่วมกับทีมที่ ClickUp, ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยผู้ประกอบการเดี่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, รักษาความเป็นระเบียบ, และประสบความสำเร็จในเส้นทางเดี่ยวของพวกเขา

แต่ก่อนอื่น มาสำรวจประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเหล่านี้กันก่อน!

ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้อย่างไร?

หนึ่งในเทคนิคการจัดการโครงการที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการเดี่ยวได้อย่างมากโดย:

  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ: พวกเขาช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถรวมศูนย์งาน โครงการ และข้อมูลไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้บันทึกและอีเมลที่กระจัดกระจาย
  • การปรับปรุงการจัดการเวลา: ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเส้นตายที่เป็นจริง และรักษาความมุ่งมั่น
  • การเสริมสร้างความร่วมมือ: พวกเขาช่วยให้การสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์กับลูกค้าหรือผู้รับเหมาดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • การปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า: การใช้รายงานและการวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดติดขัด ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจของตน

โดยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเครียด และบรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอยู่มากมายอาจเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

  • การจัดการงาน: มองหาความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสามารถในการสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน กำหนดเส้นตาย และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามเวลา: คุณสมบัติการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้คุณอยู่ในกำหนดเวลา
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว คุณอาจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับลูกค้าหรือฟรีแลนซ์ เครื่องมือที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
  • การปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณได้
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายชนิด รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การผสานรวม: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น อีเมล ปฏิทิน และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • การสนับสนุนที่เชื่อถือได้: การสนับสนุนลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อคุณพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการจัดการโครงการของคุณได้มากขึ้น และใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือให้น้อยลง

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

จากการทดสอบและการวิเคราะห์ของเรา นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถพึ่งพาได้:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)

ผู้ประกอบการเดี่ยวต้องสวมหมวกหลายใบ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการเงิน การดำเนินงานไปจนถึงการบริการลูกค้า พวกเขาจัดการทุกอย่าง การทำงานหลายอย่างพร้อมกันนี้มักนำไปสู่ความเครียด การพลาดกำหนดเวลา และการต่อสู้กับประสิทธิภาพที่ลดลง

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาเป็นโซลูชันที่ทรงพลัง มันแก้ไขปัญหาเฉพาะเหล่านี้โดยนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการทุกฟังก์ชันได้อย่างราบรื่น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถทำให้กระบวนการธุรกิจทั้งหมดง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ เก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่เดียว จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ได้รับความเห็นพ้องอย่างรวดเร็วและเริ่มต้นโครงการด้วยความชัดเจนในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย ClickUp Project Management

นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถให้ประโยชน์แก่คุณในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว:

  • การจัดการแบบรวมศูนย์: รวบรวมงาน โครงการ และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและลดความยุ่งเหยิง
  • การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเส้นตาย และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
  • เพิ่มสมาธิ: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยใน ClickUp ที่สามารถจัดการได้ ป้องกันความล้นหลามและรักษาสมาธิ
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามอีเมลหรือการอัปเดตสถานะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมหลักของธุรกิจด้วยClickUp Automations
  • การตั้งเป้าหมายและการติดตาม: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และวัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในClickUp
  • ความสามารถในการขยาย: เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่รองรับความซับซ้อนของโครงการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบงานของคุณเป็นโฟลเดอร์ตามขั้นตอนของโครงการ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องจัดการหลายแง่มุมของธุรกิจไปพร้อมกัน

ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการบริหารโครงการ อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ในที่สุดมันจะช่วยให้คุณ:

  • มองเห็นและติดตาม ทรัพยากรโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มอบหมาย, จัดการ, และจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยใช้มุมมองการทำงานที่หลากหลาย
  • ร่วมมืออย่างราบรื่น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีม

เทมเพลตฟรีนี้ยังให้มุมมองแบบรายการและกระดานคัมบังที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตามความคืบหน้าได้ทันที รวมถึงสถานะงานที่กำหนดเองหกสถานะเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่างานอยู่ในระหว่างดำเนินการ เปิด หรือเสร็จสิ้นแล้ว

คุณยังสามารถเร่งแผนโครงการของคุณได้ด้วย ClickUp Brain, ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp. สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้ช่วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการเสมือนจริง ช่วยสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็นในเธรด และเขียนการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ClickUp Brain
ทำให้งาน อัปเดตความคืบหน้า การประชุมสั้น และอื่นๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ควบคุมการเข้าถึงรายการและเอกสาร ClickUp ของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  • มองเห็นงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการที่หลากหลาย ด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
  • จัดการคำขอ ข้อเสนอแนะ และแบบสำรวจด้วยมุมมองแบบฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจะไม่สูญหาย
  • สร้างภาพและร่วมมือกันในไอเดียกับฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระ (รวมถึงลูกค้า!) แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
  • เพิ่ม ClickUp เข้าสู่ชุดเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUpมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลองในปี 2024

2. Trello (ดีที่สุดสำหรับ UI ที่ใช้งานง่าย)

Trello
ผ่านทางTrello

กระดานภาพและระบบบัตรที่ใช้งานง่ายของ Trello ทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ การลากงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นไม่สะดุด

Trello's Butler มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว เพราะมันช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ

ด้วย กฎและคำสั่งที่สามารถปรับแต่งได้ ระบบการทำงานของ Butler จะทำให้ การกระทำที่สำคัญถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ โดยไม่ต้องจัดการทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • เพิ่มป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่การ์ดและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยโดยใช้รายการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า
  • ใช้แอปมือถือเพื่อจัดการโครงการจากทุกที่

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่สามารถจัดการการพึ่งพาของงานได้ดี
  • พื้นที่จัดเก็บจำกัดในแผนฟรี

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50 /เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)

3. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร)

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางMonday.com

การค้นหาวิธีที่จะทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพของงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว และ Monday.com ไม่ทำให้ผิดหวัง

คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มโครงการหลายโครงการไว้ภายใต้ร่มเดียวกัน มอบภาพรวมในระดับสูงของวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ ได้ และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ถูกทำให้เสียสมาธิไปกับรายละเอียดในแต่ละวัน

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถรวมวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตัวเลข และไทม์ไลน์
  • ร่างเอกสารได้โดยตรงภายในเอกสารการทำงานของ Monday และฝังข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และมุมมองเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การจัดการโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $72/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมที่ซับซ้อน)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ความต้องการของผู้ประกอบการเดี่ยวแต่ละคนแตกต่างกัน และฐานข้อมูล หน้า และบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Notion จะช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้

สิ่งที่ทำให้ Notion แตกต่างคือความสามารถในการเติบโตไปพร้อมกับโครงการของคุณ ตั้งแต่การจัดระเบียบงานส่วนตัวไปจนถึงการประสานงานโครงการที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจวัตรของคุณทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

แชร์พื้นที่ทำงาน Notion ของคุณกับผู้อื่น และทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแก้ไขแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ฝังไฟล์ วิดีโอ และลิงก์ลงในหน้าโดยตรง
  • ใช้ประโยชน์จากการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อการทำงานร่วมกันของทีม
  • เข้าถึงคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวไปจนถึงการจัดการโครงการของทีม

ข้อจำกัดของ Notion

  • เวลาในการโหลดช้าเมื่อใช้เนื้อหาที่มีสื่อหลากหลายเป็นจำนวนมาก
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • โนชั่น พลัส: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ:18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นโครงการ)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

ทุกผู้ประกอบการเดี่ยวต้องการที่จะมีการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในโครงการของตนเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และ Asana สามารถช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้

ฟีเจอร์ Critical Path ของ Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุและแสดงภาพงานที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตินี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้คุณจัดการกับระยะเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญและเวลาที่ต้องดำเนินการซึ่งอาจทำให้โครงการของคุณไม่สำเร็จลุล่วงไปได้

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูสถานะของแต่ละงานและโครงการ
  • กำหนด, ติดตาม, และสื่อสารเป้าหมายของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เชื่อมต่อ Asana กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Zoom เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้จัดการโครงการที่เริ่มต้นใหม่
  • ฟังก์ชันการใช้งานฟรีมีจำกัด; ต้องลงทุนแม้กระทั่งก่อนการตั้งค่า

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)

6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก)

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

เครื่องมือจดบันทึกเป็นหลัก Evernote ผสานการจดบันทึกและการจัดระเบียบงานไว้ในที่ทำงานดิจิทัลที่หลากหลาย

หน้าหลัก ของมันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ—บันทึก, งาน, สมุดบันทึก—ไว้ในที่เดียว ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดแก่คุณทันที—เพียงปลายนิ้วสัมผัส. ภาพรวมที่สะดวกนี้ช่วยประหยัดเวลาที่คุณอาจเสียไปกับการค้นหาข้อมูลเพื่อทำภารกิจของคุณให้สำเร็จ. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสลับบริบท ทำให้คุณสามารถกลับมาโฟกัสและทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น.

แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงบางประการ แต่ความเรียบง่ายและการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ทำให้ ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • บันทึกบทความเว็บ, รูปภาพ, และหน้าเว็บทั้งหมดไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง
  • ค้นหาบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการจดจำภาพ
  • สแกนเอกสารกระดาษและแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้

ข้อจำกัดของ Evernote

  • คุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาของ Evernote

  • ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลาเจ็ดวัน
  • ส่วนตัว: $14. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra:4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2024

7. สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Excel)

สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตนี้ช่วยให้คุณสามารถ สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น ช่วยให้คุณรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์และข้อมูลได้อย่างไร้ความยุ่งยาก

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดอาจจะเป็นเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว มันรวมถึงช่องว่างสำหรับรายการงานพร้อมสถานะ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และการมอบหมายงานที่ให้ภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการในทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • นำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Sheets, เป็นต้น แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ
  • ทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากแผ่นงานอื่น ๆ และส่งการอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Excel หรือสเปรดชีต

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (15,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

8. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลหลายแห่ง)

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ผสานพลังของฐานข้อมูลกับความเรียบง่ายของสเปรดชีต ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

มุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, และแกลเลอรี เพื่อจัดการโครงการของคุณในวิธีที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด

Airtable โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ 'บล็อก' อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยการผสานรวมเครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล Airtable ของตนโดยตรง

บล็อกสามารถประกอบด้วยแผนภูมิและแผนที่, เครื่องมือรายงานขั้นสูง, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างตาราง ทำให้การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นไปได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • จัดการการเข้าถึงข้อมูล ข้อจำกัด และสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
  • ผสานรวม Airtable กับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ ผ่านทาง API หรือการผสานรวมผ่านผู้ให้บริการภายนอก

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แผนระดับสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล
  • ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Airtable AI: เสริมเพิ่มในราคา $6 ต่อที่นั่งต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาโครงการและการเรียกเก็บเงิน)

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตรวจสอบและควบคุมหลายขั้นตอน. เครื่องมือการตรวจสอบและอนุมัติของ Wrike สามารถช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ ให้คำแนะนำโดยตรงบนไฟล์ ซึ่งช่วยเร่งการอนุมัติอย่างมีนัยสำคัญและลดรอบการแก้ไข.

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, ซึ่งให้ผู้ประกอบการเดี่ยวมีภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของโครงการ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามงานหลายอย่างและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • จัดสรรและปรับสมดุลงานด้วยฟีเจอร์การจัดการปริมาณงานเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนบุคลากรหรือการให้ภาระงานมากเกินไป
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อการเรียกเก็บเงินและการจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นยำ
  • ใช้ประโยชน์จากมุมมองโครงการต่างๆ (Kanban, Gantt, รายการ, ตาราง) เพื่อตอบสนองประเภทโครงการและความชอบของทีมที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Wrike

  • แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2500 รายการ)

10. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า)

การทำงานเป็นทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ แต่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กันสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ่อยครั้ง

ความสามารถในการจัดการงาน ของมันช่วยให้คุณสามารถ แยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์การจัดการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถผสานการจัดการโครงการเข้ากับการสื่อสารและการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้เพื่อบิลล์ค่าบริการอย่างถูกต้องและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
  • การจัดส่ง: $13. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขนาด: $69.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)

เปลี่ยนธุรกิจเดี่ยวของคุณด้วยการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและทักษะการจัดการตนเอง

ด้วยการจัดระเบียบ, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถเพิ่มผลผลิตและรักษาความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อเป้าหมายของตนได้

แนวทางที่มีวินัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างตรงจุดและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลากหลายประเภท การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่ฉันเชื่อว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา

มันช่วยให้คุณมีสมาธิและมีวินัยโดยการผสานรวมความสามารถที่สนับสนุนการวางแผนโครงการ การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามความก้าวหน้า

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และมอบของขวัญแห่งความเร็วและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ!