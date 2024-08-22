ลาร์ก vs. สแลค: แอปแชทไหนดีกว่ากัน?

ด้วยการเติบโตของการทำงานทางไกลและการขยายตัวของทีมที่กระจายอยู่ การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถส่งผลอย่างมากต่อพลวัตของทีม
Slack เป็นผู้นำด้านการสื่อสารทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่ออกแบบมาอย่างดีและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม Lark กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยการนำเสนอความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งท้าทายสถานะเดิม
ด้วยความนิยมของพวกเขา อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ดังนั้นบล็อกนี้จึงได้จัดทำคู่มืออย่างละเอียดเกี่ยวกับ Lack กับ Slack เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแอปแชทใดเหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณมากกว่า
ลาร์กคืออะไร?
ลาร์ก,หนึ่งในแอปพลิเคชันสื่อสารทีมใหม่ยอดนิยม, เป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของคุณ. นี่คือศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การส่งข้อความ การประชุมทางวิดีโอ ไปจนถึงการจัดการงาน และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน.
คุณสมบัติเด่นของ Lark
Lark มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กรของคุณ นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์สำคัญบางประการ:
1. ระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ
Lark นำเสนอระบบส่งข้อความแบบบูรณาการที่รองรับ การโต้ตอบอย่างไร้รอยต่อในหลากหลายรูปแบบ—ข้อความ เสียง และวิดีโอ
ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องแชทกลุ่ม ข้อความส่วนตัว และแม้กระทั่งฟอรัมสาธารณะสำหรับการสนทนาในวงกว้าง ฟังก์ชันการค้นหาทำให้การแชร์ไฟล์เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้การค้นหาบทสนทนาในอดีตเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย อีกทั้งยังมี ความสามารถในการแปล ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
2. การจัดการงานขั้นสูง
Lark ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโดยให้ผู้ใช้สามารถ จัดระเบียบงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆ เช่น ปฏิทิน สำหรับการกำหนดตารางเวลาและการแจ้งเตือน ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน และลดความจำเป็นในการใช้หลายแพลตฟอร์ม
รองรับการติดแท็ก, การจัดลำดับความสำคัญ, และการอัปเดตสถานะของงาน, ส่งเสริมการประสานงานทีมที่ดีขึ้นและการจัดการโครงการ.
3. การประชุมทางวิดีโอแบบครบวงจร
เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอของ Lark เป็นซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ใช้งานง่ายมาก พร้อมด้วย วิดีโอและเสียงความละเอียดสูง ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอที่มีรายละเอียดและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
มันให้เครื่องมือสำหรับการจัดการผู้เข้าร่วม เช่น การปิดเสียงหรือการลบผู้เข้าร่วม ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมทีมขนาดเล็กและใหญ่ และการสัมมนาออนไลน์หรือการอบรมขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบลาร์ก
- เริ่มต้น: $0 (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านช่องทางที่เป็นระเบียบและเครื่องมือที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์หลักของมันคือการแทนที่อีเมลแบบดั้งเดิมด้วยแอปการส่งข้อความทางธุรกิจที่มีโครงสร้างและแบบเรียลไทม์มากขึ้น ซึ่งสามารถขยายขนาดได้ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติหลักของ Slack
Slack เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน. นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:
1. ช่องทาง
ด้วยช่อง Slack คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้ราบรื่นขึ้นได้โดยการสร้าง พื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อหรือโครงการต่าง ๆ
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดี ทำให้การสนทนาติดตามได้ง่าย และทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะทำให้ช่องทางเป็นสาธารณะเพื่อความมองเห็นที่กว้างขึ้นหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน
2. ผู้สร้างกระบวนการทำงาน
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack ช่วยให้ทีมสามารถ อัตโนมัติกระบวนการทำงานประจำ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้มันเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมหรือการประมวลผลคำขอโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
มันทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และทำให้งานถูกทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพของทีมคุณ คุณสมบัตินี้ทำให้แอปนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสาร แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งรองรับการทำงานของระบบการจัดการโครงการพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ
3. Slack Connect
ด้วย Slack Connect คุณสามารถขยายการสื่อสารของคุณให้เกินขอบเขตขององค์กรของคุณได้ โดย ร่วมมืออย่างปลอดภัยกับคู่ค้าภายนอก ลูกค้า หรือผู้จัดหา
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างช่องทางที่ใช้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ทำงาน Slack ที่แตกต่างกันได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณให้ราบรื่น และทำให้การสื่อสารของคุณปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ราคาต่ำมาก
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ลาร์ก vs. สแลค: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Lark และ Slack ต่างตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจสมัยใหม่ด้วยฟีเจอร์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มาเปรียบเทียบสามฟีเจอร์หลักเพื่อดูการเปรียบเทียบระหว่าง Lack กับ Slack อย่างละเอียดกัน
1. การส่งข้อความแบบบูรณาการเทียบกับช่องทาง
Lark โดดเด่นด้วยระบบส่งข้อความแบบบูรณาการ ซึ่ง รองรับข้อความ เสียง และวิดีโอ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลก และรวมถึงการแปลภาษาอัตโนมัติเพื่อลดอุปสรรคทางภาษา
ในทางตรงกันข้าม Slack ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านช่องที่มีโครงสร้าง โดดเด่นในการจัดระเบียบการสนทนา อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจน แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะจัดการการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม แต่ช่องของ Slack อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประวัติการสนทนาที่มีการจัดระเบียบและค้นหาได้ง่าย
ทั้งสองแพลตฟอร์มผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น Google Drive ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการไฟล์และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแชร์เอกสารภายในแอปแชทได้อย่างง่ายดาย
2. เครื่องมือจัดการงาน
ในขอบเขตของการจัดการงาน Lark มอบ โซลูชันที่ครอบคลุมภายในแพลตฟอร์มของตน ช่วยให้สามารถ มอบหมายและอัปเดตงานได้อย่างราบรื่น การผสานรวมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือแบบครบวงจรในการจัดการโครงการและการสื่อสารทั้งหมดในที่เดียว
ในขณะที่ Slack ช่วยให้การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็ต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนสำหรับบางทีม เครื่องมือจัดการงานของ Lark มอบทางออกที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในตัว
3. การประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่ง แต่ Lark ผสานรวมสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ มอบประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
อย่างไรก็ตาม Slack ได้ก้าวหน้าอย่างมากกับ Slack Connect ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของ Slack Connect อาจให้ข้อได้เปรียบเล็กน้อยหากธุรกิจของคุณมีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นจำนวนมาก ความสามารถในการรักษาการสื่อสารที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบระหว่างองค์กรต่าง ๆ จะช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ผู้ชนะ: รอบสุดท้ายของการเปรียบเทียบระหว่าง Lark กับ Slack ตกเป็นของ Slack แอปนี้โดดเด่นในการทำงานร่วมกันภายนอกด้วยฟีเจอร์ Slack Connect ซึ่งมอบความปลอดภัยและการจัดการที่ดียิ่งขึ้น นี่คือเหตุผลที่มันเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่มีการร่วมมือภายนอกเป็นประจำ
ลาร์ก vs. สแลค บนเรดดิต: มุมมองของผู้ใช้
เมื่อเปรียบเทียบ Lark กับ Slack จะเห็นได้ชัดว่า ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสนับสนุนการสื่อสารและการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม แต่ละแพลตฟอร์มก็มีเครื่องมือเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
เพื่อทำความเข้าใจว่า Lack และ Slack เปรียบเทียบกันอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง เราได้สำรวจการสนทนาของผู้ใช้บน Reddit นี่คือสิ่งที่เราพบจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางกับทั้งสองแพลตฟอร์ม:
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งยกย่อง Lark ว่าเป็นทางเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานส่วนตัว โดยเน้นย้ำถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจาก "จำนวนการฝังและการผสานรวมที่มีอยู่มากมาย"
ผู้ใช้รายหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก:
ฉันเพิ่งพบมันเมื่อไม่นานมานี้และรู้สึกประทับใจมาก ฉันได้คุยกับตัวแทนของพวกเขาและได้รับคำตอบสำหรับคำถามมากมายของฉัน ฉันกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนจาก Google Workspace ฉันจะจ่ายในราคาเดียวกันแต่ได้เครื่องมือที่ดีกว่ามาก
ฉันเพิ่งพบมันเมื่อไม่นานมานี้และรู้สึกประทับใจมาก ฉันได้คุยกับตัวแทนของพวกเขาและได้รับคำตอบสำหรับคำถามมากมายของฉัน ฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนจาก Google Workspace ฉันจะจ่ายในราคาเดียวกันแต่ได้เครื่องมือที่ดีกว่ามาก
นอกจากนี้ การหารือเกี่ยวกับการสร้างระบบ CRM ภายใน Lark ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการทดแทนเครื่องมือต่าง ๆ ที่แยกกันอยู่ได้ ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถของ Lark ในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีมและการจัดการงานอย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องมีการผสานระบบเพิ่มเติม
แม้จะมีความไม่พอใจบางประการเกี่ยวกับการอัปเดตเมื่อเร็วๆ นี้ Slack ยังคงได้รับการชื่นชมในด้านฟังก์ชันการทำงานหลัก ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานระยะไกลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้านเทคโนโลยี
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้กล่าวว่า:
ส่วนตัวแล้ว ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ฉันเคยใช้ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเท่านี้เมื่อทำงานระยะไกลในองค์กรเทคโนโลยี มันเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนตัวแล้ว ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ฉันเคยใช้ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเท่านี้เมื่อทำงานระยะไกลในองค์กรเทคโนโลยี มันเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของ Slack ในการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ราบรื่น
นอกจากนี้ ผู้ใช้รายหนึ่งยังแสดงความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานของ Slack:
ฉันชอบมันมากจริง ๆ คิดไม่ออกว่าจะมีทางเลือกอื่น และมันทำงานได้เร็วด้วย
ฉันชอบมันมากจริง ๆ คิดไม่ออกว่าจะมีทางเลือกอื่น และมันทำงานได้เร็วด้วย
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสามารถของ Slack ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมที่มีความคล่องตัว
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแม้ว่าการอัปเดตจะสร้างความรบกวนในช่วงแรก แต่ผู้ใช้จำนวนมากก็พบวิธีปรับตัวและยังคงชื่นชมคุณสมบัติอันทรงพลังของ Slack สำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นและการจัดการพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง Lark และ Slack ต่างก็ได้รับคำชมเชยในแง่มุมที่แตกต่างกันของแพลตฟอร์มของตน
- Lark ได้รับการยกย่องในด้าน ฟังก์ชันการทำงานแบบครบวงจร ที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบโซลูชันแบบบูรณาการ
- ในทางกลับกัน Slack ยังคงมีคุณค่าในด้าน เครื่องมือการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ระดับสูงที่พร้อมจะปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของตนเอง
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองแพลตฟอร์มมีจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งเหมาะกับความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันในหมวดหมู่เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ หากคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณเหมาะกับ Lark หรือ Slack ให้คิดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ: การผสานรวม, ความง่าย, การปรับแต่ง, หรือเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลำดับความสำคัญของคุณในด้านเหล่านี้จะช่วยชี้นำคุณในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับคุณ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Lark และ Slack
ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Lark และSlackที่สัญญาว่าจะปรับปรุงวิธีการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกัน วางแผน และดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข่งขันและเหนือกว่าความสามารถของ Lark และ Slack ในหลายๆ ด้าน
ClickUp รวมฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างไว้ในแอปเดียว ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
จากการจัดการงานไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ClickUp รวมทุกงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
นอกจากนี้แม่แบบแผนการสื่อสารที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถมาตรฐานกลยุทธ์การสื่อสารของตนได้ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในทุกระดับของการสื่อสาร
1. ฟีเจอร์เด่นของ ClickUp #1: มุมมองแชท
มุมมองแชทของ ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการสื่อสารภายในทีมด้วยการรวมการสนทนาไว้ที่จุดเดียวซึ่งงานเกิดขึ้น ต่างจาก Lark และ Slack ที่การสนทนาอาจแยกส่วนหรือขาดความเชื่อมโยงกับงานจริง มุมมองแชทของ ClickUp ผสานการทำงานกับงานของคุณโดยตรง ทำให้สามารถ สนทนาแบบเรียลไทม์ในบริบทของงานจริง
การตั้งค่านี้ช่วยให้ การสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การทำงานได้อย่างราบรื่น มันขจัดความไม่สอดคล้องกันระหว่างการสนทนาและการจัดการงาน ซึ่งมักเกิดขึ้นกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นมากขึ้น
มุมมองแชทของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:
- เริ่มต้นการหารือที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ
- แปลงข้อความแชทเป็นงานหรือการแจ้งเตือน
- ติดตามการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการในมุมมองเดียว
2. ฟีเจอร์เด่นของ ClickUp #2: คลิป
ClickUp's Clipsมอบวิธีการสื่อสารที่มีชีวิตชีวาผ่าน ข้อความวิดีโอสั้น ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและกระชับ
สิ่งนี้แตกต่างจากช่องทางที่มีข้อความหนาแน่นของ Slack หรือเครื่องมือวิดีโอแยกต่างหากของ Lark โดยให้แนวทางที่บูรณาการและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น คลิปสามารถสร้างและแชร์ได้ภายในงาน แชท หรือเอกสารใดๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คลิปช่วยเสริมการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้สามารถอัปเดตวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามต้องการ
อ่านเพิ่มเติม: ใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานทางไกล
ClickUp's Clips ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:
- สร้างและแชร์ข้อความวิดีโอสั้น ๆ ที่ช่วยให้การชี้แจงการอัปเดตชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อความ
- แชร์ไฟล์และวิดีโออัปเดตภายในเธรดของโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางไกลด้วยข้อความวิดีโอส่วนตัว
3. ฟีเจอร์เด่นของ ClickUp #3: มอบหมายความคิดเห็น
ฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นได้ เปลี่ยนการกล่าวถึงแบบไม่เป็นทางการให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ฟีเจอร์นี้มีข้อได้เปรียบเหนือกว่า Lark และ Slack อย่างมาก เนื่องจากความคิดเห็นในแพลตฟอร์มเหล่านั้นมักจะสูญหายได้ง่ายท่ามกลางข้อความจำนวนมาก
โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายความคิดเห็นได้ ClickUp ทำให้แน่ใจว่า ทุกข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำได้รับการติดตามและรับผิดชอบ คุณลักษณะนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างในการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการติดตามผลได้อย่างมาก คุณลักษณะการมอบหมายความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:
- เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- มอบหมายความรับผิดชอบในการติดตามผลโดยตรงในการสนทนา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบและความโปร่งใสสำหรับทุกการมีส่วนร่วมของทีม
คุณสมบัติเด่นอื่น ๆ ของ ClickUp
1. ClickUp การทำงานร่วมกันแบบทันทีและแบบเรียลไทม์
การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้สามารถโต้ตอบได้ทันทีและแบบเรียลไทม์ภายในงานหรือเอกสารใด ๆ ได้โดยไม่มีการแบ่งแยก ต่างจาก Slack และ Lark ที่แยกการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ออกจากกัน ClickUp ผสานรวมฟังก์ชันเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนในทีมอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันหรือสูญเสียบริบท มันสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตจะถูกสื่อสารทันทีทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ClickUp ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนมือถือด้วย แอปที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรองรับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดบนเดสก์ท็อป ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถ:
- ดูกิจกรรมของสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาพิมพ์หรือแก้ไขเอกสารหรือไวท์บอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
- ทำงานร่วมกันในเอกสารโดยไม่ล่าช้า พร้อมดูการแก้ไขที่เกิดขึ้นทันทีด้วยClickUp Docs
- รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขงานใด ๆ เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดในทันที
2. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนโฉมการร่วมมือในทีมด้วยการมอบ แพลตฟอร์มเชิงภาพ ที่ความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับการปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว มันช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้ไอเดียสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
ด้วยเครื่องมือการวาดภาพ การจดบันทึก และการสร้างงานโดยตรง ClickUp รวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการโครงการไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถ:
- ระดมความคิดและวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
- เพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาด้วยภาพวาด รูปทรง และบันทึก
- เชื่อมโยงแนวคิดกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อการบูรณาการอย่างราบรื่น
3. การเชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slackเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมโต้ตอบและจัดการโครงการภายในแพลตฟอร์มการสื่อสารของพวกเขา
การใช้ Slack หรือ Lark แยกกันอาจทำให้การจัดการงานและการสื่อสารรู้สึกไม่ต่อเนื่อง การผสานรวมนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้โดยการนำการจัดการงานที่ละเอียดเข้ามาใน Slack โดยตรง
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก โดยให้ทีมสามารถจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack เลย ด้วยการใช้การผสานกับ Slack คุณสามารถ:
- สร้างและปรับแต่งงานโดยตรงใน ClickUp จากภายในช่อง Slack
- เชื่อมโยงและเข้าถึงเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยตรงจาก Slack
- รับการแจ้งเตือน Slack เมื่อมีการอัปเดตงานหรือความคิดเห็นใน ClickUp
ทำไม ClickUp ถึงเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า
ตามที่เราได้เห็น ClickUp กลายเป็นผู้นำเมื่อเปรียบเทียบกับ Lark vs. Slack โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่ผสานรวมและเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากกว่า Lark หรือ Slack ด้วยระบบการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับ Slack อย่างราบรื่น ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีมในยุคปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การสื่อสารภายในทีม หรือการผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp ช่วยให้ทุกแง่มุมของประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานง่ายขึ้นและดียิ่งขึ้น
สำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของทีมคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของประสิทธิภาพที่จัดระเบียบอย่างลงตัว