บล็อก ClickUp

วิธีซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Google

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 พฤษภาคม 2568

ปฏิทิน Outlook และ Google เป็นสองแอปปฏิทินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด พวกมันเป็นที่รู้จักในการทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่มีตารางงานแน่น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้ทั้งสองอย่างรู้ถึงความเครียดที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของตารางเวลาและการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

แต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป! ในโพสต์นี้ เราจะแสดงวิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับ Google Calendar เพื่อให้คุณติดตามภาระงานส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!

ทำไมต้องเพิ่ม Google Calendar ไปยัง Outlook?

มีข้อดีหลายประการในการเพิ่มปฏิทิน GoogleของคุณไปยังMicrosoft Outlook ซึ่งได้แก่:

การจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการดูแลแอปวางแผนรายวันสองแอป เช่น ปฏิทิน Google และ Outlook ด้วยตัวเอง คือคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณ

การผสานปฏิทิน Outlook ของคุณกับปฏิทิน Google จะช่วยให้คุณดูการประชุมและกิจกรรมทั้งหมดของคุณในทั้งสองแอปได้โดยไม่ต้องสลับไปมาตลอดเวลา

ไม่มีข้อขัดแย้ง

ทั้ง Google และ Outlookเป็นแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของคุณได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณรวมปฏิทินทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ผู้อื่นที่ต้องการจองเวลาของคุณจะสามารถเห็นได้ว่าคุณมีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งจะช่วยขจัดโอกาสที่อาจเกิดการนัดหมายซ้อนกันได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อคุณทราบวิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับ Google Calendar แล้ว คุณจะมีมุมมองรวมของภาระผูกพันส่วนตัวและทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ คุณจะทราบว่าคุณมีประชุมที่ต้องเข้าร่วมในวันพฤหัสบดีเวลา 14.00 น. และมีงานวันเกิดที่ต้องไปร่วมทันทีหลังจากนั้น

ความชัดเจนแบบสัมบูรณ์เช่นนี้ทำอะไรได้บ้าง? มันช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ความสะดวกสบายเพิ่มเติม

ทั้งปฏิทิน Outlook และปฏิทิน Google มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้การจัดการทั้งสองแอปปฏิทินอาจใช้เวลาและความพยายามอย่างไรก็ตาม หากคุณผสานรวมทั้งสองเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถจัดการและอัปเดตปฏิทินทั้งสองจากแอปใดก็ได้ที่คุณพบว่าใช้งานง่ายและสะดวกในการนำทางมากกว่า

การจัดการที่ง่ายขึ้น

การผสาน Google Calendar กับ Outlook Calendar จะทำให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในแอปหนึ่ง ๆ สะท้อนให้เห็นในแอปอีกแอปหนึ่ง ๆ ด้วย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยรักษาความสอดคล้องระหว่างทั้งสองแอป ทำให้กระบวนการจัดการตารางเวลาของคุณง่ายขึ้น

วิธีซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Google

ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับ Google Calendar บนอุปกรณ์ใด ๆ:

บนเว็บ

นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Google บนเว็บ:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดOutlook บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ไอคอนปฏิทินในแถบด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ไอคอน เฟือง ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้น เลือกตัวเลือกปฏิทินที่แชร์ แล้วเลือกปฏิทินอินเทอร์เน็ตของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อเสร็จแล้ว ให้ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง "สิทธิ์การเข้าถึง" เลือก "สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้" แล้วคลิก "เผยแพร่"

ขั้นตอนที่ 5: คุณจะได้รับโค้ด HTML และรูปแบบ iCAL ผ่านทาง Outlook ให้คัดลอกลิงก์ ICS

ขั้นตอนที่ 6: เข้าสู่ระบบGoogle Calendarของคุณ และแตะที่ไอคอน '+' ติดกับตัวเลือก 'ปฏิทินอื่น ๆ'

ขั้นตอนที่ 7: คลิกที่ 'จาก URL'

ขั้นตอนที่ 8: วางลิงก์ ICS ที่คุณคัดลอกมาจาก Outlook และคลิก 'เพิ่มปฏิทิน'

ขั้นตอนที่ 9: สุดท้าย คลิกที่ไอคอนจุดสามจุดข้างปฏิทิน Outlook ที่คุณเพิ่งเพิ่ม เพื่อเปิด 'การตั้งค่า' คุณสามารถแก้ไขชื่อเขตเวลา และการตั้งค่าอื่น ๆ ของปฏิทินที่ซิงค์ได้จากที่นั่น

บน Windows

นี่คือวิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Google บน Windows:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Outlook บน Windows และเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ด้านซ้ายของหน้าแรก Outlook ของคุณแล้วคลิก 'เพิ่มบัญชี'

ขั้นตอนที่ 3: จะมีหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail ของคุณ กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Gmail ของคุณเพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะถูกนำไปยังแอป Outlook จากนั้นให้แตะที่ไอคอนปฏิทินบนแถบด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 5: สุดท้าย เพื่อซิงค์ Google Calendar กับ Outlook Calendar ให้ไปที่ด้านซ้ายของหน้าจอและ ทำเครื่องหมายถูกที่ปฏิทินทั้งสอง.

บน Mac

หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac นี่คือขั้นตอนในการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับ Google Calendar:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Outlook บนอุปกรณ์ของคุณและลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ 'Outlook' ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ และเปิด 'การตั้งค่า'

ขั้นตอนที่ 3: หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก 'บัญชี'

ขั้นตอนที่ 4: ตอนนี้ ให้คลิกที่ไอคอน '+' และเลือกตัวเลือก 'เพิ่มบัญชี'

ขั้นตอนที่ 5: ถัดไป กรอกรายละเอียดบัญชี Google ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 6: ไปที่แท็บปฏิทินและขยายเมนู Gmail

ขั้นตอนที่ 7: คุณสามารถดูปฏิทิน Google ที่ซิงค์แล้วได้โดยคลิกที่ปุ่มวิทยุข้างๆ

บน iPhone/iPad

นี่คือวิธีการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Google บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: เปิด 'การตั้งค่า' บน iPhone/iPad ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนเมาส์ลงไปที่ส่วนปฏิทิน

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้น คลิกที่ 'บัญชี' และเลือกตัวเลือก 'เพิ่มบัญชี'

ขั้นตอนที่ 4: ถัดไป คลิกที่ 'Google' และ 'Outlook' จากนั้นเข้าสู่ระบบทั้งสองแอปด้วยข้อมูลบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อเสร็จแล้ว ให้เปิดสวิตช์ปฏิทินสำหรับทั้งสองแอปนี้

ขณะนี้ ปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณ รวมถึงแอปปฏิทินเริ่มต้นของ iPhone ได้รับการซิงค์แล้ว

บนแอนดรอยด์

นี่คือขั้นตอนสำหรับการซิงค์ Outlook และ Google Calendars บนโทรศัพท์ Android และอุปกรณ์อื่น ๆ:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Outlook บนมือถือและเพิ่มบัญชี Microsoft Outlook และ Gmail ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเสร็จแล้ว ให้ไปที่แท็บปฏิทินที่ด้านล่างของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้น แตะที่ไอคอนปฏิทินที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 4: เพื่อซิงค์ปฏิทิน Google และ Microsoft Outlook ของคุณ ให้แตะที่เครื่องหมายถูกข้างๆ ปฏิทินนั้น

คุณสามารถตรวจสอบปฏิทิน Google และ Outlook ที่ซิงค์ไว้ได้แล้วในมุมมองที่แตกต่างกัน

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook

แม้ว่าการซิงค์ปฏิทิน Outlook และ Google จะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ แต่เราขอแนะนำให้ระมัดระวังหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณทำเช่นนี้ นี่คือเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณซิงค์ปฏิทิน:

เคล็ดลับที่ 1: อัปเดตการตั้งค่าการซิงค์ของคุณเป็นประจำ

หากGoogle Calendarและ Outlook Calendar ของคุณไม่ซิงค์กันอย่างเหมาะสม อาจเกิดปัญหาได้มากมาย เช่น สูญเสียข้อมูลปฏิทินที่มีอยู่ พลาดนัดสำคัญ จองเวลาซ้อนกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น ควรตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าการซิงค์เป็นประจำ เพื่อป้องกันปัญหาและให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เคล็ดลับที่ 2: สำรองข้อมูลปฏิทินของคุณล่วงหน้า

สมมติว่าคุณกำลังซิงค์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับ Google Calendar อยู่ แต่จู่ๆ เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในระบบของคุณ ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียข้อมูลในแอปปฏิทินดิจิทัลทั้งสองพร้อมกัน

ปัญหาทางเทคนิคสามารถทำให้ข้อมูลที่ซิงค์ไว้สูญหายได้แม้ว่าจะมีการรวมปฏิทินของ Google และ Outlook ไว้ด้วยกันก็ตาม ดังนั้น การสำรองข้อมูลปฏิทินดิจิทัลของคุณเป็นระยะ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ซึ่งจะทำให้คุณมีสำเนาของตารางเวลาของคุณไว้ และลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลได้

เคล็ดลับที่ 3: ให้สอดคล้องกับเขตเวลา

คุณอาจพบความคลาดเคลื่อนในการจัดตารางเวลาอย่างมีนัยสำคัญ หากปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณถูกซิงค์แต่ตั้งค่าเขตเวลาไว้ต่างกัน

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเพิ่มปฏิทิน Outlook ไปยัง Google Calendar ให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตเวลาเดียวกันหรือไม่ เมื่อคุณผสานปฏิทินเข้าด้วยกัน การปฏิบัติตามเขตเวลาเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญหากคุณเดินทางบ่อยหรือทำงานกับทีมในส่วนต่างๆ ของโลก

เคล็ดลับที่ 4: ทดสอบการซิงค์ก่อนใช้งานจริง

หาก Google Calendar ของคุณไม่ได้ถูกเพิ่มอย่างถูกต้องในปฏิทิน Outlook ของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ทำในแอปหนึ่งอาจไม่ปรากฏในอีกแอปหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและความสับสน

ดังนั้น ควรทดสอบปฏิทินดิจิทัลที่ซิงค์ใหม่ทุกครั้งสองสามครั้งก่อนพึ่งพาข้อมูลเหล่านั้น ที่สำคัญที่สุด ตรวจสอบว่าการแก้ไขที่ทำในปฏิทินหนึ่งปรากฏในอีกปฏิทินหนึ่งด้วย

เคล็ดลับที่ 5: อัปเดตแอปทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ

Google และ Outlook ปฏิทินอาจมีการปล่อยฟีเจอร์และตั้งค่าใหม่เป็นครั้งคราว ดังนั้น ให้เป็นนิสัยในการอัปเดตแอปปฏิทินทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งให้ประโยชน์สองประการ

ประการแรก คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติใหม่และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซิงค์ปฏิทินของคุณ ประการที่สอง การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะจะลบข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลของคุณและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณ

การใช้ ClickUp เพื่อจัดการปฏิทินรวมของคุณ

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าวิธีการซิงค์ Google Calendar และ Outlook Calendar ของคุณเพื่อจัดการตารางเวลาได้ดีขึ้น แต่ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากAI calendar ของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการซิงค์นี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากปฏิทินที่รวมกันของคุณ

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
กำหนดกิจกรรมข้ามแอปปฏิทินต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp

มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิทินดิจิทัลของคุณได้ มันช่วยให้คุณมองเห็นงาน จัดตารางงานใหม่ และจัดการไทม์ไลน์ส่วนตัวและงานได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของการใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp ในการจัดการปฏิทินหลายรายการ

โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผน การประสานงาน และการจัดการงานอีเวนต์ ClickUp Calendar View มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณจัดการปฏิทินหลายรายการได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • ซิงค์แอปต่างๆ เช่น Google Calendar และ Outlook Calendar เพื่อรวมกิจกรรมและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ปรับแต่งปฏิทินของคุณให้สอดคล้องกับความชอบ ตารางเวลา และกระบวนการทำงานของคุณ
  • ไฮไลต์งานและเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งเหล่านี้
  • ดูและปรับกำหนดเวลาในแอปปฏิทินต่างๆ ได้ด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายดาย
  • แชร์ข้อมูลปฏิทินของคุณกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างปลอดภัยเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็ว
  • รับการแจ้งเตือนและเตือนความจำเมื่อคุณใกล้ถึงกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืม
  • รวมแอปปฏิทินจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถทำงานกับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงถามว่า "วันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและบอกคุณอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวบรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!

การอัตโนมัติและการผสานการทำงานของปฏิทิน ClickUp

การซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์กับกระบวนการทำงานของคุณได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

การแนบอีเมลไปยังงานด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Outlook
แนบอีเมลไปยังงานใน ClickUp ได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Outlook

ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนอีเมล Outlook ทุกฉบับให้กลายเป็นงานที่พร้อมดำเนินการบนแพลตฟอร์ม ClickUp ได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบอีเมลไปยังงาน สร้างงานใหม่โดยตรงจาก Outlook ซิงค์ข้อมูลระหว่าง Outlook กับ ClickUp และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย!

เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Calendar เพื่อดูการนัดหมายการประชุมที่จัดตารางไว้ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
ผสานปฏิทิน ClickUp เข้ากับ Google Calendar และวางแผนกิจกรรมทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระบบ

ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Google Calendar คุณสามารถสร้างกิจกรรมใน Google Calendar จากทุกงานใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบจะตรงเวลา หากยังไม่เพียงพอ คุณสามารถซิงค์กิจกรรมใน Google Calendar กับ ClickUp ได้โดยใช้ฟีเจอร์ClickUp Google Calendar Task Syncและจัดการกำหนดส่งงาน โครงการ และตารางเวลาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว!

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การซิงค์ทั้งหมดนี้เป็นแบบทางเดียว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของคุณใน ClickUp จะถูกสะท้อนในแอปปฏิทินภายนอกของคุณ แต่จะไม่สะท้อนกลับใน ClickUp

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUp สำหรับการจัดการเวลา, การวางแผน, และการจัดระเบียบ

เทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างงาน การประชุม กิจกรรม และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner

วางแผนอย่างรอบคอบ ปรับแต่งได้ง่าย และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแม่แบบปฏิทิน ClickUp Calendar Plannerช่วยให้คุณจัดระเบียบและบริหารงาน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามตารางเวลาของคุณและทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จองซ้อนหรือเกิดความขัดแย้ง
  • รักษาปริมาณงานของคุณให้เป็นระเบียบและจัดการได้

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตบล็อกเวลาหลากหลายรูปแบบ การจัดการตารางเวลา การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย!

การปรับปรุงปฏิทินที่ซิงค์ของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp

เมื่อภาระหน้าที่ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณเพิ่มมากขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีเครื่องมืออย่าง Google Calendar และ Outlook Calendar ทั้งสองเครื่องมือนี้จะช่วยจัดระเบียบกิจกรรมของคุณให้เป็นระบบ และช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ ในตารางงานที่แน่นขนัดของคุณ

แต่ถ้าคุณมีตารางเวลาที่แน่นอยู่แล้ว การจัดการแอปปฏิทินสองตัวอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการซิงค์พวกมันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อคุณรวมปฏิทิน Outlook และ Google ของคุณเพื่อการจัดการตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? การจัดการตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp สามารถยกระดับสิ่งต่างๆ ให้คุณไปได้อีกขั้น ตั้งแต่เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง—ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการปฏิทินที่รวมกันของคุณ

ดังนั้น ควบคุมตารางเวลาของคุณและรับ ClickUp วันนี้ฟรีลงทะเบียนที่นี่!