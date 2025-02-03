15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียนในปี 2025

ตั้งแต่เปิดตัว ChatGPT ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการเขียนและการสร้างเนื้อหา ความสามารถขั้นสูงของมัน ซึ่งขับเคลื่อนโดยโมเดล AI ด้านภาษาที่ล้ำสมัยของ OpenAI ทำให้มันเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานเขียนต่างๆ ตั้งแต่การเขียนอีเมลไปจนถึงการสร้างโค้ดที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดสำหรับเครื่องมือ AI และแชทบอทขยายตัวขึ้น ทางเลือกมากมายได้เกิดขึ้น แต่ละทางเลือกมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้
แม้ว่า ChatGPT จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีข้อจำกัดในบางด้าน เช่น ฟีเจอร์เฉพาะทาง ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในบางงาน
นี่คือจุดที่ทีมของ ClickUp และฉันได้ออกเดินทางเพื่อสำรวจเครื่องมือเขียน AI ทางเลือก ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะแบ่งปันทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT ในปี 2024 ที่เราค้นพบจากการค้นหาของเรา
เราจะสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
ขอเบี่ยงประเด็นเล็กน้อย: เมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานที่ ClickUp ได้นำ ChatGPT มาทดสอบหลายรูปแบบเพื่อดูว่าสามารถช่วยงานด้านการเขียนโค้ดได้อย่างไร แม้ว่าจะพบว่ามีประโยชน์ในบางด้าน แต่เราก็พบข้อจำกัดที่สำคัญซึ่งควรพิจารณา:
- การเข้าใจปัญหาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน: จินตนาการว่าคุณกำลังทำงานในโปรเจ็กต์การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ และต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ที่ซับซ้อน. แม้ว่า ChatGPT อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการคิดค้นวิธีแก้ปัญหา แต่มันอาจมีความยากลำบากในการเข้าใจการไหลของตรรกศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงของโค้ดของคุณอย่างเต็มที่ ทำให้ยากที่จะระบุปัญหาอย่างถูกต้อง
- ความเฉพาะเจาะจงมีความสำคัญ: สมมติว่าคุณกำลังสร้างโปรเจกต์การแสดงข้อมูลใน R ChatGPT อาจสร้างโค้ดที่ถูกต้องตามไวยากรณ์เพื่อสร้างแผนภูมิพื้นฐานได้ แต่โค้ดนั้นอาจไม่ครอบคลุมการจัดการข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการแสดงผลข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- การรองรับภาษาที่จำกัด: ไม่ใช่ทุกภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน! หากคุณกำลังก้าวเข้าสู่ภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางเช่น Go คำแนะนำของ ChatGPT อาจไม่เกี่ยวข้องเพียงเพราะฐานความรู้ของมันอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอสำหรับภาษาเฉพาะนั้น
แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ ChatGPT ยังคงเป็นเครื่องมือ AI ที่มีคุณค่าในกล่องเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ มันมีความสามารถโดดเด่นในการสร้างโค้ดเทียม ซึ่งสามารถให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงสร้างของโปรแกรมได้
แต่เมื่อเผชิญกับความท้าทายในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนหรือทำงานกับภาษาโปรแกรมที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก อาจเป็นการดีที่จะสำรวจเครื่องมือ AI ทางเลือกที่มีฟังก์ชันเฉพาะทาง เช่น รองรับหลายภาษาโปรแกรม
บทเรียนเหล่านี้หลายข้อสามารถนำไปใช้กับการค้นหาทางเลือกของ ChatGPT สำหรับการเขียนได้ มาเริ่มกันเลย
ทางเลือกของ ChatGPT สำหรับการเขียนในภาพรวม
|ซอฟต์แวร์
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การบริหารโครงการพร้อมการเขียนเนื้อหาแบบบูรณาการ
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|แจสเปอร์
|ข้อความทางการตลาดและโฆษณาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|ทีมการตลาด, สตาร์ทอัพ
|Copy. ai
|การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับโซเชียลมีเดียและบล็อก
|ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ไรท์โซนิค
|เขียนบทความ บล็อก และเนื้อหาการตลาด
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด
|โคลด
|ผู้ช่วยเขียน AI ทั่วไปสำหรับงานเขียนและงานเขียนโค้ด
|ผู้ใช้ทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ไรท์เตอร์
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับอีเมล, บล็อก, และโฆษณา
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ
|โนชั่น เอไอ
|การเขียนและการจดบันทึกแบบบูรณาการภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|แบบง่าย
|แพลตฟอร์มการออกแบบและสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร
|ทีมการตลาด, ธุรกิจขนาดเล็ก
|QuillBot
|การสรุปความและปรับปรุงคุณภาพการเขียน
|นักเรียน, นักเขียน
|เวิร์ดทูน
|การปรับปรุงและเขียนเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่
|นักเขียน, ผู้เชี่ยวชาญ
|Anyword
|ข้อความโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
|นักการตลาด, เอเจนซี่โฆษณา
|WordAi
|การเขียนใหม่และหมุนเวียนเนื้อหาเพื่อความไม่ซ้ำกัน
|ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, ผู้สร้างเนื้อหา
|การพิมพ์เร็ว
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วด้วย AI
|บล็อกเกอร์, นักการตลาดเนื้อหา
|สปินบอท
|การเขียนใหม่และการเรียบเรียงข้อความ
|นักเขียน, ผู้เชี่ยวชาญ
|แกรมม่า
|การตรวจสอบไวยากรณ์และรูปแบบ
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียน
จากการทดสอบและวิจัยอย่างละเอียด ฉันได้รวบรวม 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียน:
1. คลิกอัพ
ClickUpก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้าง แก้ไข และสรุปเนื้อหา
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของมันเปรียบเทียบกับ ChatGPT:
เอกสารที่ทำงานร่วมกัน
ฟีเจอร์เอกสารของ ClickUpช่วยให้สามารถเขียนและแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นในโครงการเขียนงาน
ต่างจาก ChatGPT ที่เน้นการสร้างเนื้อหาโดยบุคคลเดียว ClickUp อนุญาตให้ ผู้เขียนหลายคนมีส่วนร่วมพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้การแก้ไข สรุป และปรับปรุงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบเป็นทีมได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้:
- สร้างเอกสาร สำหรับงานทุกประเภท เช่น แผนงาน วิกิ หรือฐานความรู้
- ใช้หน้าซ้อนกัน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเทมเพลตเพื่อสร้างเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างดี
- ใช้ Docs Hub เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- สร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกัน บนเอกสารประเภทต่างๆ รวมถึงข้อความ รูปภาพ อีโมจิ วิดีโอ และตาราง
การสรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain, เครื่องมือ AI และผู้ช่วยเขียน, ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นโดยสรุปเอกสารยาว, อีเมล, และคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติ
ต่างจาก ChatGPT ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวนี้มีคุณสมบัติทรงพลังสองอย่างเพื่อช่วยคุณในการเขียน:
ผู้จัดการความรู้ด้วย AI:
- รับคำตอบที่ถูกต้องทันที ตามบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมโยงกับ ClickUp
- สอบถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร บุคคล วิกิของบริษัท แผนงาน และข้อมูลเชิงลึก
ผู้จัดการโครงการ AI:
- อัตโนมัติสรุปโครงการ, การอัปเดตความคืบหน้า, และการประชุมสแตนด์อัพ
- ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติ รายการที่ต้องดำเนินการ การวางแผนงานย่อย และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ
นักเขียน AI สำหรับการทำงาน:
- ปรับปรุงการเขียนของคุณอย่างไร้รอยต่อ ด้วยผู้ช่วยที่ผสานรวมซึ่งได้รับการฝึกฝนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ตรวจสอบการสะกดคำในตัว สำหรับเอกสารและงานโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยาย
- สร้างข้อความตอบกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสม
- สร้างตาราง ที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์
- สร้างเทมเพลต สำหรับงาน เอกสาร และโครงการได้ทันที
- ถอดเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ และตอบคำถามจากการประชุมและคลิปต่างๆ
แม่แบบข้อความสำหรับแชทบอท
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการตลาดประกอบด้วยคำสั่งมากกว่า 600 คำสั่ง เพื่อช่วยคุณในการวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ปรับแต่งและปรับเปลี่ยน: คุณสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลบคำแนะนำได้ตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณ อย่าลืมว่าความเกี่ยวข้องคือสิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำของคุณสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: ผสมผสานแนวคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียที่เฉียบแหลมหรือหัวข้ออีเมลที่ดึงดูดความสนใจ ปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณโลดแล่น
- ทำให้สนุกและมีชีวิตชีวา: ใส่ความตลก ใช้สัญลักษณ์อีโมจิ และทดลองใช้รูปแบบต่างๆ ยิ่งเนื้อหาของคุณน่าสนใจมากเท่าไหร่ ผู้ชมก็จะยิ่งชื่นชอบมากขึ้นเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับแผนกต่างๆ (เช่น การตลาด) เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไว้ภายในพื้นที่ทำงานที่กำหนด
- สร้างโฟลเดอร์'เนื้อหา' โดยเฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหา จัดระเบียบบทความบล็อก แคมเปญการตลาด และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สร้างรายการสำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน (เช่น หน้าแลนดิ้ง, SEO, โพสต์บล็อก)
- แยกการสร้างเนื้อหาออกเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้ ปรับแต่งรายละเอียดงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และอื่นๆ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการเพิ่มความคิดเห็นโดยตรง ไปยังไฟล์แนบของงาน รับประโยชน์จากการสรุปหัวข้อสนทนาเพื่อการจัดการความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
- เพลิดเพลินกับความสามารถในการแปลของ ClickUp AIในห้าภาษา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การใช้ศักยภาพเต็มรูปแบบของ ClickUp AI อาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างได้ด้วยเครื่องมือเดียวอย่างแท้จริง เราสามารถจัดการการสร้างเนื้อหา การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอกสารของบริษัท และอื่น ๆ ได้ในที่เดียวด้วย ClickUp แผนกต่าง ๆ ในบริษัทของเราสามารถเข้าใจและติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมอื่น ๆ กำลังทำได้ดีขึ้นมาก เพราะเราสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้
2. แจสเปอร์
หลังจากที่ได้ทดลองใช้ ChatGPT และ Jasper แล้ว ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า แม้ว่าเครื่องมือ AI แต่ละตัวจะตอบสนองความต้องการในการเขียนที่แตกต่างกัน Jasper ก็โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่น่าสนใจ มันใช้พลังของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
แจสเปอร์โดดเด่นในการ สร้างสรรค์ข้อความทางการตลาด อีเมล เนื้อหาเว็บไซต์ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แม่แบบและสูตรสำเร็จ (เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด
ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อสร้างแคมเปญโฆษณา Facebook ที่มีอัตราการแปลงสูงสำหรับลูกค้า โดยสามารถบรรลุอัตราการคลิกผ่านได้ถึง 30%
ฟีเจอร์ 'AI Boss Mode' ช่วยให้คุณสามารถเขียนผลงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่น เพียงพิมพ์ชื่อเรื่องและโครงร่างเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ Jasper กับเครื่องมือ SEO เช่น Surfer SEO เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับคำหลักเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหา
- ทดสอบรูปแบบต่างๆ ของเนื้อหาของคุณ เพื่อดูว่าอะไรที่โดนใจมากที่สุดโดยใช้ฟีเจอร์ทดสอบ A/B ที่มีอยู่ในตัวของ Jasper
- ปรับแต่งอุณหภูมิของเนื้อหา เพื่อควบคุมระดับความคิดสร้างสรรค์หรือความระมัดระวังของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Jasper
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่เรียบง่ายเหมือน ChatGPT และอาจมีช่วงการเรียนรู้
- เนื้อหาที่สร้างโดย Jasper ต้องการการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อความถูกต้องของข้อเท็จจริง เนื่องจากมันพึ่งพาข้อมูลการฝึกฝนอย่างมาก
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper.ai อย่างไรบ้าง?
มันช่วยเพิ่มและใช้ประโยชน์อัตราการผลิตของฉัน – ประหยัดเวลาและพลังงานโดยช่วยให้ฉันเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมและไอเดียการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉัน และฉันพอใจกับมันอย่างเต็มที่ Jasper เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่ควรลอง – มันฉลาดและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
3. Copy. ai
ในบรรดาเครื่องมือ AI อื่น ๆ Copy.ai เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับการ อัตโนมัติการขายและการตลาด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนโดยตรงสำหรับ ChatGPT ในทุกกรณีการใช้งานการสร้างเนื้อหา
Copy.ai นำเสนอ เทมเพลตที่มีคุณค่ามากกว่า 90 แบบ สำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและสคริปต์การขาย เทมเพลตเหล่านี้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์หรือนักการตลาดที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบครบวงจรที่ ChatGPT มีให้
เทมเพลตเหล่านี้มีคำแนะนำเพื่อช่วยคุณระบุและมุ่งเน้นไปที่ปัญหา ความต้องการ และความท้าทายของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ลดความเสี่ยงของการลอกเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจด้วย เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ผสานรวมไว้
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหา
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทดสอบ A/B ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อความขายและตลาด และทดสอบหัวข้อ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), หรือหัวเรื่องอีเมลที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- การเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะต้องมีการสมัครสมาชิก
- เนื่องจากฐานความรู้ที่จำกัด Copy.ai จึงไม่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
มันเขียนเนื้อหาได้ดีกว่าฉันเองจริง ๆ ในเวลาเพียง 1/10 ของเวลา และยังปรับให้เหมาะสมกับคีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้ว
มันเขียนเนื้อหาได้ดีกว่าฉันเองใน 1/10 ของเวลา และยังปรับให้เหมาะสมกับคีย์เวิร์ดแล้วด้วย
อ่านเพิ่มเติม: 10 โปรแกรม AI คัดลอกข้อความที่ดีที่สุดและคู่แข่งประจำปี 2024
4. Writesonic
Writesonic โดดเด่นด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความบล็อก การพัฒนาข้อความทางการตลาด หรือการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียตามปฏิทินเนื้อหาของคุณ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Writesonic มอบผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Writesonicคือ ความหลากหลายในการผลิตเนื้อหาในโทนและสไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการเขียนที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เพิ่มประสิทธิภาพหน้าสินค้าและบทความบล็อกของคุณด้วย เมตาไตเติลและคำอธิบายที่มีโครงสร้างดี เพื่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหาที่ดีขึ้น
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ เช่น Google Drive, HubSpot และ Canva เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาที่สร้างขึ้นเข้าสู่กระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
- ทำลายกำแพงทางภาษา และขยายขอบเขตการสื่อสารของคุณด้วยโมเดล AI ขั้นสูงของ Writesonic ที่รองรับหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Writesonic
- การเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์ SEO อาจต้องใช้เวลา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ในขณะที่แพ็กเกจแบบชำระเงินอาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ
ราคา Writesonic
- ฟรี: รวม 25 เครดิต (ครั้งเดียว)
- แชทโซนิค: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บุคคล: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $249/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $499/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์ของฉันกับ Writesonic นั้นยอดเยี่ยมมาก เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และทุกคนที่ต้องการผลิตเนื้อหาที่เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนลูกค้ายังตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
5. โคลด
โคล้ดมีความเชี่ยวชาญใน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การเข้าใจ, และการสร้าง. ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างอีเมล, การสร้างเนื้อหา, การตอบคำถาม, และการให้คำอธิบายอย่างละเอียด. โมเดล AI ที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อของมันทรงพลังมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานต่างๆ เช่น การสรุป การแก้ไข การถาม-ตอบ (Q&A) การตัดสินใจ และการเขียนโค้ด มันให้ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ที่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ของ ChatGPT และทางเลือกอื่นๆของ Claudeประสบปัญหาในการเทียบเคียง
ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ Claude ในการร่างอีเมลที่ซับซ้อนสำหรับแคมเปญการตลาด ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม—สิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้โดยง่ายกับ ChatGPT อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การป้อนคำสั่งและการรับคำตอบที่มีคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- ใช้บุคลิกภาพ เสียง และเรื่องราวพื้นหลังที่ปรับแต่งได้ ปรับแต่งแชทบอทให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ถอดความและวิเคราะห์ภาพ, PDF, .docx และไฟล์อื่นๆ
- รับรองความปลอดภัย ผ่าน AWS และ GCP, การรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II และตัวเลือกการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
ข้อจำกัดของโคลด
- Claude AI มีข้อจำกัดบางประการ รวมถึงข้อจำกัดในการส่งข้อความในแผนฟรี
- ผู้ใช้ยังอาจพบปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น การตอบสนองซ้ำๆ
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ทีม: 30 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?
ผลงานของ Claude ดีกว่าเครื่องมือ LLM อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ฉันเคยใช้ Claude สำหรับการเขียนเนื้อหาและการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาของ Claude นั้นดีมากและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
6. Rytr
ซอฟต์แวร์สร้างบทความด้วย AI บนระบบคลาวด์ Rytr มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นักการตลาด และนักเขียนอิสระ
มันสามารถช่วยสร้างเนื้อหาทั้งแบบยาวและสั้น เช่น อีเมล, คำอธิบายสินค้า, บล็อก, บทความ, รายงาน, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, คำอธิบายสินค้า, และคำอธิบายตำแหน่งงาน. นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการการตลาดเนื้อหาของคุณได้.
Rytr มี 'ฟีเจอร์คำสั่งวิเศษ' เพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและมีโครงสร้างที่ดีได้ทันที รองรับมากกว่า 35 ภาษา และมีตัวตรวจสอบการคัดลอกในตัว
Rytr สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ Rytr ในการสร้างโพสต์บน LinkedIn สองสามโพสต์ซึ่งได้รับอัตราการมีส่วนร่วมสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เร่งกระบวนการเขียนของคุณ ด้วยการรับคำแนะนำขณะพิมพ์
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- สร้างเนื้อหาได้ง่ายเพียงสี่ขั้นตอน: เลือกภาษา, เลือกโทน, เลือกกรณีการใช้งาน, และเพิ่มข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ Rytr
- เนื้อหาแบบยาวอาจดูแปลกและซ้ำซากในบางครั้ง
- เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และการวิจัยคำหลักต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Rytr
- ฟรี: จำกัดที่ 10,000 ตัวอักษร
- ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 29 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?
เมื่อฉันเริ่มใช้ Rytr ครั้งแรก ฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความโฆษณาสำหรับลูกค้าสองสามคน สิ่งที่ทำให้ฉันตกใจจริงๆ คือเมื่อฉันค้นพบฟีเจอร์ Landing Page & Website Copy โอ้โห ฉันสามารถปรับปรุงอัตราการแปลงบนหน้าแลนดิ้งเพจใหม่ๆ ได้อย่างน่าทึ่ง จากนั้นฉันก็สร้างเนื้อหาสำหรับหลายสัปดาห์ (และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เดิม) ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฉันยังคงลองฟีเจอร์ใหม่ๆ และชอบมันทั้งหมดจริงๆ
7. Notion AI
Notion AI โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ ChatGPT โดยช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหา จัดการโครงการ และระดมความคิดได้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นภายในพื้นที่ทำงานของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดระเบียบงานเครื่องมือ AIนี้สามารถช่วยคุณร่างเอกสาร สรุปบันทึก และให้แนวคิดในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและหลากหลายของ Notion AI ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานต่างๆ ได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่มันจัดการงานประจำให้คุณ คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Notion รวมถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เข้าถึงแดชบอร์ดของคุณได้ทุกเมื่อ ทุกที่ เพราะเครื่องมือนี้พร้อมใช้งานออนไลน์บนอุปกรณ์ใดก็ได้
- แปลเป็นภาษาต่างๆ ทำให้การสื่อสารข้ามภูมิภาคต่างๆ ง่ายขึ้น
- ยกระดับเอกสารของคุณ ด้วยการทำให้เรียบง่าย เพิ่มรายละเอียด หรือปรับโทนด้วยฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Notion AI
- เนื้อหาแบบยาวมักจะซ้ำซากและขาดความลึกซึ้ง
- บางครั้ง เนื้อหาที่สร้างขึ้นขาดน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $12/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (5400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
Notion AI เปรียบเสมือนการมี ChatGPT อยู่ใน Notion เลยทีเดียว มันมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การสร้างงานใน Notion เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาได้มากจริงๆ ฉันสามารถสร้างเอกสารที่มีการฝังเนื้อหาและการจัดรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีอื่น มันเปลี่ยนเกมไปเลย
8. ง่ายขึ้น
เครื่องมือ AI แบบง่าย คือ เครื่องมือครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตลาดง่ายขึ้น มันเหมือนกับมี ผู้ช่วยดิจิทัล ที่ช่วยคุณในทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างดีไซน์ไปจนถึงการเขียนข้อความและผลิตวิดีโอ
คุณสมบัติ AI ของมันสามารถ ทำให้หลายงานเป็นอัตโนมัติ ทำให้ทีมการตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทำให้คุณสามารถทำงานกับทีมของคุณในโครงการและแบ่งปันความคิดเห็นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplified
- สร้างสื่อกราฟิกสำหรับการออกแบบ สำหรับโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, หรือความต้องการทางการตลาดอื่น ๆ
- เปลี่ยนฟุตเทจดิบให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูด ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ และกำหนดเวลาโพสต์
ข้อจำกัดของ Simplified
- อาจประสบปัญหาการโหลดช้าและปัญหาอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- บางครั้ง, มันให้การแปลที่ไม่ถูกต้อง
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- แบบง่าย: $29.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Simplified
- G2: 4. 6/5 (4500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Simplified AI อย่างไรบ้าง?
ตามตรง ตอนแรกฉันไม่แน่ใจจริง ๆ ว่าฉันควรลองทำมันหรือไม่ ฉันจำได้ว่าตอนที่ดูเว็บไซต์นี้ ฉันคิดว่ามันคงเป็นแค่โปรแกรมเขียน A.I. ปลอมๆ อีกตัวหนึ่งเท่านั้น ฉันชอบเขียนทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก A.I. ตัวนี้ ฉันเริ่มได้ไอเดียที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะสามารถพัฒนาได้ โดยรวมแล้วมันเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ฉันบอกได้เลยว่าพวกเขาทำงานหนักมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันกลับมาลองใช้อีกครั้ง!
9. QuillBot
QuillBot เป็นเครื่องมือการเขียนอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเขียน
ฟังก์ชันหลักของมันประกอบด้วยการ สรุปความโดยใช้คำอื่นแทนในขณะที่ยังคงความหมายเดิมไว้, การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, การตรวจสอบการลอกผลงาน, การสรุปเนื้อหาที่ยาว, และการแปล
QuillBot ให้บริการเครื่องมือสำหรับการปรับโทนของข้อความและค้นหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีโหมดผู้ช่วยเขียนเพื่อช่วยให้การเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น QuillBot มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ช่วยการเขียนที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงความชัดเจน ความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการเขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ กับ Google Docs และ Microsoft Word เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- สร้างการอ้างอิง ในรูปแบบต่างๆ (APA, MLA, Chicago, เป็นต้น)
- รวมเครื่องมือ QuillBot หลายตัว เพื่อประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ QuillBot
- QuillBot จำกัดการสรุปความสำหรับผู้ใช้ฟรี
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นคุณภาพของผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอและพบปัญหาในการนำทางเครื่องมือ
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 17/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?
QuillBot เป็นเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยม และฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขียนงานวิจัยในช่วงหลังจบการศึกษา แอปพลิเคชันนี้มีความแม่นยำมากและยังหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ไปพร้อมกัน คำศัพท์ถูกเรียบเรียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือแปลงคำ และเรายังสามารถเปลี่ยนระดับการใช้คำพ้องความหมายได้อีกด้วย มันมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายและมีแผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุมมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษา
10. Wordtune
ฉันถือว่า Wordtune เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น Wordtune ให้คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบทซึ่งช่วยปรับปรุงน้ำเสียงและสไตล์ ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ต่างจากเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ Wordtune ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และสามารถใช้งานร่วมกับ Google Docs และ Microsoft Word ได้
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชมคือ ความสามารถในการทำให้ความคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียแก่นสารของมัน ต่างจาก ChatGPT, Wordtune ช่วยให้ฉันหาโทนที่เหมาะสมสำหรับอีเมลทางธุรกิจ, บล็อกโพสต์, และรายงานได้
Wordtune มีความหลากหลายและเชื่อถือได้ สามารถปรับปรุงร่างงานให้สมบูรณ์ ตรวจสอบความลื่นไหลของข้อความ และเพิ่มพูนคำศัพท์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อขัดเกลาเนื้อหาของคุณให้มีความโดดเด่นมากขึ้นบนเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติตาม คู่มือรูปแบบเฉพาะ (APA, Chicago, MLA, ฯลฯ)
- ใช้การรองรับมากกว่า 10 ภาษา เพื่อเพิ่มความหลากหลายสำหรับผู้เขียนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- เพิ่มหรือลบคำ จากคลังคำศัพท์ของเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ Wordtune
- Wordtune จำกัดจำนวนการเขียนใหม่ในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้รายงานความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว ปัญหาความเป็นส่วนตัว และข้อบกพร่องทางเทคนิค
ราคาของ Wordtune
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $13.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wordtune:
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?
เราได้ใช้ Wordtune มาหลายปีแล้ว โซลูชันนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียน แก้ไข และปรับสำนวนของข้อความในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เราใช้ซอฟต์แวร์นี้ตลอดเวลา ทีมสนับสนุนของพวกเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ แต่โซลูชันนี้ใช้งานง่ายมากและสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
11. Anyword
Anyword เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อความทางการตลาด ฟังก์ชันหลักของมันคือการสร้างข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่องทางการตลาดต่างๆ
Anyword ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำนายประสิทธิภาพของข้อความผ่านคะแนนการทำนาย และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบแบบ A/B ได้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสำหรับปรับโทนและสไตล์ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และทำงานร่วมกับทีมได้
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Ads และ Facebook Ads Manager
- ร่วมมือกับผู้ใช้หลายคน เพื่อทำงานในโครงการร่วมกัน
- เข้าใจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ผ่านการวิเคราะห์ข้อความหรือ URL ของเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Anyword
- ฐานความรู้ที่จำกัดของ Anyword นำไปสู่ความไม่ถูกต้องและความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดที่สูงขึ้น
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น คะแนนประสิทธิภาพการทำนายล่วงหน้า จะมีให้ใช้เฉพาะในบางแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra:4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anyword อย่างไรบ้าง?
ฉันทำงานที่บริษัทโฆษณาซึ่งมีกำหนดส่งงานที่แน่นและงานของลูกค้าเข้ามาตลอดเวลา Anyword ช่วยให้ทีมของฉันและฉันก้าวผ่านขั้นตอนการระดมความคิดและสร้างข้อความที่น่าสนใจได้ในเพียงไม่กี่คลิก เราประหยัดเวลาในการเขียนโฆษณาโดยเฉพาะ และความสามารถในการสร้างโทนเสียงได้ช่วยอย่างมากในเรื่องนี้
Anyword เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งฉันขอแนะนำให้กับนักเขียนคำโฆษณา ทีมการตลาด และเอเจนซี่ทุกแห่งโดยรวม
12. WordAi
WordAi เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและมีคุณภาพเหมือนมนุษย์ มันใช้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง และโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อเขียนบทความใหม่โดยยังคงรักษาความหมายเดิมไว้
ความสามารถของ WordAi ในการเข้าใจบริบทและความละเอียดอ่อนทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ChatGPT ที่ควรพิจารณา การผสานรวมที่ราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูง เพื่อสร้างบทความคุณภาพสูงที่สร้างโดย AI
- สแกนเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้ฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ เพื่อตรวจสอบน้ำเสียงและข้อผิดพลาด
- ดำเนินการบทความหลายชิ้นพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ WordAi
- มีแนวโน้มที่จะลอกเลียนผลงานผู้อื่นและมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
- สร้างข้อความซ้ำๆ
ราคาของ WordAi
- เริ่มต้น: $57/เดือน
- รายปี: $27/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 4. 3/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Word. ai อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่าย, อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย, ไม่มีอุปสรรคที่ซับซ้อนให้ต้องผ่านเพื่อที่จะได้บทความหรืออีเมลที่ถูกเขียนใหม่. ฉันชอบที่คุณสามารถป้อนข้อความได้มากเท่าที่ต้องการในครั้งเดียวโดยไม่ต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ.
13. การเขียนเร็ว
Speedwrite มีความสามารถในการ สร้างและปรับปรุงเนื้อหาสำหรับมืออาชีพและนักศึกษา ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับการเขียนบทความบล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเรียงความได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือความสามารถของ Speedwrite ในการรับรองว่า เนื้อหาจะยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำกับสำเนาอื่น
ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ Speedwrite ในการอัปเดตบล็อกโพสต์ที่มีอายุหนึ่งปีด้วยข้อมูลใหม่ และมันยังคงรักษาโทนและเจตนาเดิมไว้ได้ โดยไม่ทำให้ดูเหมือนโพสต์อื่น ๆ ที่เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการเขียนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
- นำเข้าและส่งออกข้อความได้อย่างง่ายดายเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ใช้การสร้างข้อความอัตโนมัติพร้อมการปรับปรุงสไตล์และไวยากรณ์เพื่อปรับแต่งร่างได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว
- Speedwrite ต้องการข้อความที่มีอยู่แล้วเพื่อทำงานและอาจสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้อง
ราคา Speedwrite
- ฟรี:
- รายเดือน: $7.99/เดือน
- รายครึ่งปี: $6. 66/เดือน
- รายปี: $4. 99/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
14. SpinBot
ระหว่างการทดสอบ ฉันพบว่า Spinbot AI สามารถเขียนใหม่และเรียบเรียงข้อความได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างเนื้อหา ช่วยคุณสร้างเวอร์ชันที่เป็นเอกลักษณ์ของบทความและบล็อกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
Spinbot AI โดดเด่นด้วยความ เรียบง่ายและความรวดเร็ว ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันไม่มีใครเทียบได้ มันเขียนเนื้อหาใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งหรือการปรับแต่งที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่หรือค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการแสดงความคิด Spinbot AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spinbot
- ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ เพื่อทำความสะอาดข้อความที่คุณเขียน
- ได้รับประโยชน์จากการ เข้าถึงฟรี เวอร์ชันพื้นฐาน
- ใช้ประโยชน์จาก กระบวนการหมุนบทความอย่างรวดเร็ว ของ Spinbot
ข้อจำกัดของสปินบอท
- Spinbot อาจไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ซับซ้อนของข้อความได้เสมอไป
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป บางครั้งอาจสร้างประโยคที่ฟังดูแปลกหรือไม่ชัดเจน
ราคาของสปินบอท
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Spinbot
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
15. แกรมม่าลี
Grammarly เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการตรวจจับ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แนะนำการใช้คำที่ดีกว่า และเพิ่มความชัดเจน การแก้ไขและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงของมันมีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อและสามารถช่วยคุณขัดเกลาการเขียนของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพ
ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ของ Grammarly สำหรับอีเมล รายงาน และโปรเจกต์สร้างสรรค์ต่างๆ สามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs และ Microsoft Word ได้อย่างราบรื่น
Grammarly สามารถตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ ChatGPT ไม่มี นอกจากนี้ยังให้คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับการแก้ไขแต่ละรายการอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ใช้ฟีเจอร์ AI เพื่อจับคู่เนื้อหาให้เข้ากับ โทนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ตรวจสอบข้อความของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณปฏิบัติตาม คู่มือรูปแบบเฉพาะ (APA, Chicago, MLA, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ Grammarly
- มีปัญหาในการทำความเข้าใจประโยคที่ซับซ้อน บางครั้งตีความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อผิดไป
- แสดงช่องว่างในการปรับให้เข้ากับบุคคล ส่งผลต่อประสบการณ์การเขียนที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
Grammarly ใช้งานง่ายในทุกด้าน ช่วยพัฒนาคำศัพท์ของเราและช่วยปรับปรุงทักษะการเขียนของเรา เป็นเครื่องมือที่ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นโดยการเรียบเรียงรายละเอียดใหม่เพื่อความโปร่งใสมากขึ้น ช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น การใช้ Grammarly เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใช้เพราะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฉันใช้ Grammarly ทุกๆ 2 ชั่วโมง การตั้งค่า API ของ Grammarly โดยใช้ส่วนขยายยังทำให้งานง่ายขึ้นเพราะเราต้องเข้าสู่ระบบกับเว็บไซต์อีกครั้งและอีกครั้ง
ค้นหาผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบเหนือกว่า ChatGPT
เมื่อคุณตัดสินใจเลือกระหว่างผู้ช่วยเขียน AI ที่แตกต่างกันเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่าทางเลือกที่ 'ดีที่สุด' ขึ้นอยู่กับความต้องการและลำดับความสำคัญเฉพาะของคุณ
คุณต้องการประสิทธิภาพและการสร้างเนื้อหาแบบยาวหรือไม่? หรือความสำคัญของคุณคือความปลอดภัย ความโปร่งใส และการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ? บางทีคุณอาจให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากกว่าสิ่งอื่นใด
แม้ว่าผู้ช่วยเขียน AI จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง อย่าลืมความสำคัญของการจัดการโครงการเพื่อให้การสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับเครื่องมือเขียน AI หลากหลายได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณรวมงานต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
