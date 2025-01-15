บล็อก ClickUp

10 แม่แบบสลิปค่าคอมมิชชั่นที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 มกราคม 2568

ทีมขายของคุณได้ทำลายเป้าหมายรายไตรมาสไปแล้ว และถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองกันแล้ว แต่ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นตอนนี้ เมื่อคุณต้องคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน คุณต้องพิจารณาอัตราค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได ประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้า และโบนัสสำหรับการทำลายเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขและข้อแม้มากมาย—หากสมาชิกสองคนได้รวมบัญชีเดียวกันไว้ คุณจะระบุเครดิตยอดขายอย่างไร? ค่าคอมมิชชั่นจะเป็นอย่างไรในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิก?

หากคุณกำลังทำการคำนวณด้วยตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปวดหัวได้เลย คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากนี้ได้อย่างง่ายดายและรับการคำนวณยอดขายที่แม่นยำด้วยเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่น

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผ่นคอมมิชชั่นที่ดีที่สุด โดยเน้นคุณสมบัติและประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

สรุป 60 วินาที

การจัดการค่าคอมมิชชั่นการขายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและรับประกันการจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้อง นี่คือเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นฟรี 10 แบบ:

  1. เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ClickUp
  2. เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชันระดับกลางของ ClickUp
  3. เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
  4. เทมเพลตข้อมูลค่าคอมมิชชั่น ClickUp
  5. เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
  6. เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
  7. เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
  8. แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขาย โดย TemplateLab
  9. แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นสินค้าโดย SlideTeam
  10. เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแบ่งชั้นโดยสัมประสิทธิ์

อะไรคือแบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่น?

แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมการตลาดและทีมขายเพื่อช่วยให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นและการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูลการขาย อัตราค่าคอมมิชชั่น และการจ่ายเงิน

พวกเขายังมีส่วนสำหรับข้อมูลพนักงานขาย ยอดขายรวม เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น การหักลดหย่อน และจำนวนค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายอีกด้วย

แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นมีสูตรคำนวณค่าคอมมิชชั่นอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร แม่แบบเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณติดตามยอดขายและค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดจากแคมเปญการตลาดพันธมิตร และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

บุคคลสามารถใช้เทมเพลตแผ่นคอมมิชชั่นเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบฟรีแลนซ์เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า การจ่ายค่าคอมมิชชั่น และวันที่ชำระเงินได้อย่างง่ายดาย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นดี?

เทมเพลตใบคอมมิชชั่นที่ดีควรมีอย่างน้อยสองสิ่งพื้นฐาน—การติดตามคอมมิชชั่นที่ครอบคลุมและการคำนวณที่แม่นยำ ต่อไปนี้คือฟังก์ชันหลักที่คุณควรพิจารณา:

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบราคาค่าคอมมิชชั่นควรมีหัวข้อ, คอลัมน์, และแถวที่ชัดเจน พร้อมข้อมูลที่จัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อการนำทางที่รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการป้อนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สูตรคำนวณในตัว: ควรมีสูตรคำนวณที่แม่นยำตรงกับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอัตราแบบขั้นบันไดหรือโควต้า เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นของคุณควรจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นสิ่งนี้ช่วยให้การจัดการค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนตามที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างถูกต้อง
  • ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง: แผงคอมมิชชั่นที่ดีควรมีฟิลด์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วตามชื่อของตัวแทนขาย, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย, จำนวนการขาย, และอัตราค่าคอมมิชชั่น การเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับการติดตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน
  • ความยืดหยุ่น: เทมเพลตของคุณควรปรับให้เข้ากับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ ควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตอัตราค่าคอมมิชชั่น รายการสินค้า หรือเขตการขายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างเทมเพลตใหม่ทั้งหมด

10 แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นฟรีที่ดีที่สุด

พร้อมที่จะจัดระเบียบค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมแล้วหรือยัง? นี่คือ 10แม่แบบแผ่นค่าคอมมิชชั่นฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจเพื่อทำให้การชำระเงินง่ายขึ้น:

1. แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ClickUp

แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขายโดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงการติดตามค่าคอมมิชชั่นให้เป็นระบบและติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนในยอดขายด้วยเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นจาก ClickUp

เบื่อกับการจัดการสเปรดชีตหลายไฟล์และการคำนวณค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเองหรือไม่?ลองใช้เทมเพลต Commission Sheet ของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามค่าคอมมิชชั่น มันช่วยให้คุณวิเคราะห์ความสำเร็จในการขายของแต่ละบุคคล คำนวณค่าคอมมิชชั่นและโบนัสสำหรับพนักงานแต่ละคน และวัดตัวชี้วัดการขาย เช่น กำไรจากการลงทุน (ROI) หรือต้นทุนต่อการขาย

คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและทีมผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มยอดขาย ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และดำเนินการวางแผนงบประมาณและคาดการณ์ยอดขายได้ง่ายขึ้น

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ ระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขยายธุรกิจของคุณ มันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เสมือนจริงเพื่อเพิ่มความสำเร็จของทีมขายของคุณ

2. แม่แบบตารางค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUp

เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการการคำนวณที่ซับซ้อนสำหรับค่าคอมมิชชั่นการขายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUp

เทมเพลตตารางค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ราคาต่อผลิตภัณฑ์ และจำนวนหน่วยที่ขายเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นรวม

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่ม รายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายการขายและค่าคอมมิชชั่นแบบแบ่งระดับ เพื่อช่วยจัดการวงจรการขายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่กำลังเติบโตซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรายการและตัวแทนขายหลายคน คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการขายกำลังเป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เทมเพลตยังมี ส่วนติดตามกิจกรรม ที่คุณสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้

3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp

เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นการขายในที่เดียวด้วยเทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp

ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายในการขายขององค์กรของคุณหรือไม่?เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ มันให้ มุมมองที่ละเอียดของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ โดยสมาชิกทีมต่างๆ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของตัวแทนขายและแสดงผลการปฏิบัติงานของพวกเขาได้อีกด้วย

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามวงจรการขายทั้งหมดของบัญชีต่างๆ ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ รวมถึง 'ลูกค้าใหม่', 'ส่งข้อตกลงการซื้อแล้ว', และ 'กำลังดำเนินการ' และคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามเป้าหมายที่บรรลุได้

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะค่าคอมมิชชั่น คุณสามารถสลับระหว่าง 14 คุณลักษณะเพื่อตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นจริง วันที่ปิด และผู้ติดต่อ เมื่อคุณมีข้อมูลพร้อมแล้ว เลือกมุมมองตารางใน ClickUpเพื่อ สร้างสเปรดชีตและรายงานค่าคอมมิชชั่นที่ปรับแต่งเอง

4. แม่แบบข้อมูลค่าคอมมิชชั่น ClickUp

4.เทมเพลตข้อมูลค่าคอมมิชชั่น ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบและติดตามข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชั่นด้วยเทมเพลตข้อมูลค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับเอเจนซี่หรือฟรีแลนซ์เพื่อหาลูกค้าใหม่หรือมีทีมขายภายในขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้อง กำหนดและสื่อสารนโยบายค่าคอมมิชชั่นอย่างชัดเจนแม่แบบข้อมูลค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการและเวลาในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและรับประกันการจ่ายเงินตรงเวลา

เทมเพลตนี้ยังมอบ การมองเห็นแบบครบวงจรตลอดทั้งวงจรชีวิตของค่าคอมมิชชั่น และให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้ คุณสามารถติดตามชื่องาน, กำหนดสถานะ, เพิ่มวันครบกำหนดการชำระเงิน, และคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามขนาดของดีลได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับพนักงานขายรายบุคคลหรือทั้งทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและเพิ่มรายได้สูงสุด

ใช้มุมมองสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, มุมมองโครงการเพื่อจัดระเบียบและเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย, และมุมมองการชำระเงินที่ค้างอยู่เพื่อติดตามค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระ

5. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพรวมประสิทธิภาพการขายและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายด้วยเทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการ ตั้งและตรวจสอบเป้าหมายการขาย, ระบุแนวโน้ม, และติดตามประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจ เทมเพลตนี้ช่วยคำนวณค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จะส่งให้กับพนักงานขาย ส่วนบุคคลสามารถใช้เทมเพลตนี้ในการจัดการโครงการฟรีแลนซ์, ติดตามประสิทธิภาพของเป้าหมาย, และคำนวณค่าคอมมิชชั่น

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของผลการขายและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย คุณสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คุณสมบัติเช่นClickUp Milestonesเพื่อบ่งชี้ถึงความสำเร็จที่สำคัญในแต่ละดีล ความสามารถเพิ่มเติมเช่นClickUp Time Trackingและการทำงานอัตโนมัติยังช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมขาย

6. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp

เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
คำนวณค่าคอมมิชชั่นอย่างแม่นยำด้วยการติดตาม KPI การขายด้วยเทมเพลต KPI การขายของ ClickUp

การติดตาม KPI การขายรายบุคคล เช่น รายได้จากการขาย ปริมาณการขาย และอัตราการรักษาลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นอย่างเป็นกลาง.เทมเพลต KPI การขายของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้.

คุณสามารถตั้งเป้าหมายและติดตาม KPI ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย กระตุ้นทีมของคุณให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และปรับปรุงการจัดการลูกค้า

สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น 'ความพยายามในการขายเพิ่ม' 'มูลค่าใบเสนอราคา' และ 'รายได้จากการขายซ้ำ' นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน และกระดานรายได้ต่อเดือน คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็น ส่งเสริมความโปร่งใส และเร่งกระบวนการตัดสินใจโดยการให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วัดการขายของคุณ

7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ดูภาพรวมของกระบวนการขายและคาดการณ์ค่าคอมมิชชั่นการขายด้วยเทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUp

เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย จัดการข้อมูลลูกค้าด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายตามความเร่งด่วน มูลค่า และศักยภาพ

มุมมอง SOP การขาย ในเทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณโดยการปรับการทำงานให้เป็นระบบและติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย ใช้มุมมองกล่อง เพื่อดูภาพรวมของกระบวนการขายของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยการจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น 30 สถานะที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าที่เลิกใช้บริการ, ต้องการความสนใจ, ต่ออายุ, ติดตาม, และลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณยังสามารถส่งต่อข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องไปยังทีมการตลาดเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งแคมเปญและกลยุทธ์ตามแนวโน้มของลูกค้าได้

8. แม่แบบตารางค่าคอมมิชชั่นการขาย โดย TemplateLab

แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขาย โดย TemplateLab
ผ่านTemplateLab

แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขายจากTemplateLab ช่วยให้การคำนวณและติดตามค่าคอมมิชชั่นสำหรับทีมขายของคุณง่ายขึ้น เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อตัวแทนขาย ยอดขาย อัตราค่าคอมมิชชั่น และการหักลด เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้รวมตัวชี้วัดต่างๆ ได้ เช่น เป้าหมายยอดขาย ยอดขายที่ทำได้ อัตราค่าคอมมิชชั่น และการหักลดต่างๆ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถลดการคาดเดา มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและรายได้ของทีม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย

9. แม่แบบใบคอมมิชชั่นสินค้าโดย SlideTeam

ผ่านทางSlideteam

แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเชิงลึกประจำไตรมาสได้อย่างง่ายดาย มันจัดทำ รายงานการขายและค่าคอมมิชชั่นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในหน้าเดียว สำหรับผู้บริหาร

คุณสามารถสร้างรายการราคาสำหรับสินค้าแต่ละรายการ และใช้แผนภูมิ, กราฟ, และฟันเนลเพื่อแสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุด

เทมเพลตรายงานนี้ ประกอบด้วยสรุปของแผ่นงานค่าคอมมิชชั่น รายละเอียดของพนักงานขายร่วม (ชื่อ, พื้นที่, วันที่เริ่มและสิ้นสุด), สินค้าขายดี, ข้อมูลประสิทธิภาพ (KPI), สถิติการขายตามภูมิภาค, ตัวชี้วัดของกระบวนการขาย, และแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นสินค้าอย่างละเอียด

10. แม่แบบค่าคอมมิชชั่นการขายแบบขั้นบันไดโดยสัมประสิทธิ์

เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นการขายแบบขั้นบันไดโดยสัมประสิทธิ์
ผ่านสัมประสิทธิ์

ค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดเปรียบเสมือนการเลื่อนระดับในเกมวิดีโอ—ยิ่งคุณขายได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะไต่ระดับขึ้นไปในขั้นที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณปลดล็อกรางวัลและโบนัสที่ดีกว่า ตัวแทนขายจะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายการขายใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามุ่งมั่นไปสู่ระดับถัดไป

เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแบ่งระดับนี้ช่วยให้คุณเพิ่มระดับต่างๆ ตามเป้าหมายการขาย และอัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับแต่ละระดับได้ คุณเพียงแค่ป้อนมูลค่าการขาย และเทมเพลตจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้โดยอัตโนมัติตามอัตราที่กำหนดไว้

ประโยชน์? มันทำให้กระบวนการคำนวณค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้น ประหยัดเวลาของคุณ และลดข้อผิดพลาด

จัดการค่าคอมมิชชั่นการขายได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแมนนวลต้องใช้ความพยายามมากและอาจส่งผลให้ตัวเลขไม่ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายจาก ClickUp

แบบฟอร์มคอมมิชชั่นสามารถช่วยคุณติดตามคอมมิชชั่นทั้งหมดไว้ในที่เดียว, คัดกรองคอมมิชชั่นตามหมวดหมู่ที่คุณกำหนดเอง, ปรับปรุงความโปร่งใส, และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

ด้วยการให้ความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ การคำนวณอัตโนมัติ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับกระบวนการขายของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อจัดระเบียบค่าคอมมิชชั่นของคุณ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายและเพิ่มรายได้