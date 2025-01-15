10 แม่แบบสลิปค่าคอมมิชชั่นที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในปี 2025

ทีมขายของคุณได้ทำลายเป้าหมายรายไตรมาสไปแล้ว และถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองกันแล้ว แต่ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นตอนนี้ เมื่อคุณต้องคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน คุณต้องพิจารณาอัตราค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได ประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้า และโบนัสสำหรับการทำลายเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขและข้อแม้มากมาย—หากสมาชิกสองคนได้รวมบัญชีเดียวกันไว้ คุณจะระบุเครดิตยอดขายอย่างไร? ค่าคอมมิชชั่นจะเป็นอย่างไรในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิก?
หากคุณกำลังทำการคำนวณด้วยตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปวดหัวได้เลย คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากนี้ได้อย่างง่ายดายและรับการคำนวณยอดขายที่แม่นยำด้วยเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่น
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผ่นคอมมิชชั่นที่ดีที่สุด โดยเน้นคุณสมบัติและประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
การจัดการค่าคอมมิชชั่นการขายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและรับประกันการจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้อง นี่คือเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นฟรี 10 แบบ:
- เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ClickUp
- เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชันระดับกลางของ ClickUp
- เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
- เทมเพลตข้อมูลค่าคอมมิชชั่น ClickUp
- เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
- เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
- เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
- แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขาย โดย TemplateLab
- แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นสินค้าโดย SlideTeam
- เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแบ่งชั้นโดยสัมประสิทธิ์
อะไรคือแบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่น?
แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมการตลาดและทีมขายเพื่อช่วยให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นและการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูลการขาย อัตราค่าคอมมิชชั่น และการจ่ายเงิน
พวกเขายังมีส่วนสำหรับข้อมูลพนักงานขาย ยอดขายรวม เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น การหักลดหย่อน และจำนวนค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายอีกด้วย
แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นมีสูตรคำนวณค่าคอมมิชชั่นอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร แม่แบบเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณติดตามยอดขายและค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดจากแคมเปญการตลาดพันธมิตร และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
บุคคลสามารถใช้เทมเพลตแผ่นคอมมิชชั่นเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบฟรีแลนซ์เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า การจ่ายค่าคอมมิชชั่น และวันที่ชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นดี?
เทมเพลตใบคอมมิชชั่นที่ดีควรมีอย่างน้อยสองสิ่งพื้นฐาน—การติดตามคอมมิชชั่นที่ครอบคลุมและการคำนวณที่แม่นยำ ต่อไปนี้คือฟังก์ชันหลักที่คุณควรพิจารณา:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบราคาค่าคอมมิชชั่นควรมีหัวข้อ, คอลัมน์, และแถวที่ชัดเจน พร้อมข้อมูลที่จัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อการนำทางที่รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการป้อนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
- สูตรคำนวณในตัว: ควรมีสูตรคำนวณที่แม่นยำตรงกับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอัตราแบบขั้นบันไดหรือโควต้า เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นของคุณควรจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นสิ่งนี้ช่วยให้การจัดการค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนตามที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างถูกต้อง
- ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง: แผงคอมมิชชั่นที่ดีควรมีฟิลด์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วตามชื่อของตัวแทนขาย, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย, จำนวนการขาย, และอัตราค่าคอมมิชชั่น การเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับการติดตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน
- ความยืดหยุ่น: เทมเพลตของคุณควรปรับให้เข้ากับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ ควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตอัตราค่าคอมมิชชั่น รายการสินค้า หรือเขตการขายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างเทมเพลตใหม่ทั้งหมด
10 แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นฟรีที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะจัดระเบียบค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมแล้วหรือยัง? นี่คือ 10แม่แบบแผ่นค่าคอมมิชชั่นฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจเพื่อทำให้การชำระเงินง่ายขึ้น:
1. แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ClickUp
เบื่อกับการจัดการสเปรดชีตหลายไฟล์และการคำนวณค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเองหรือไม่?ลองใช้เทมเพลต Commission Sheet ของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามค่าคอมมิชชั่น มันช่วยให้คุณวิเคราะห์ความสำเร็จในการขายของแต่ละบุคคล คำนวณค่าคอมมิชชั่นและโบนัสสำหรับพนักงานแต่ละคน และวัดตัวชี้วัดการขาย เช่น กำไรจากการลงทุน (ROI) หรือต้นทุนต่อการขาย
คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและทีมผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มยอดขาย ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และดำเนินการวางแผนงบประมาณและคาดการณ์ยอดขายได้ง่ายขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ ระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขยายธุรกิจของคุณ มันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เสมือนจริงเพื่อเพิ่มความสำเร็จของทีมขายของคุณ
2. แม่แบบตารางค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUp
เทมเพลตตารางค่าคอมมิชชั่นระดับกลางของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ราคาต่อผลิตภัณฑ์ และจำนวนหน่วยที่ขายเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นรวม
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่ม รายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายการขายและค่าคอมมิชชั่นแบบแบ่งระดับ เพื่อช่วยจัดการวงจรการขายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่กำลังเติบโตซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรายการและตัวแทนขายหลายคน คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการขายกำลังเป็นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ เทมเพลตยังมี ส่วนติดตามกิจกรรม ที่คุณสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายในการขายขององค์กรของคุณหรือไม่?เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ มันให้ มุมมองที่ละเอียดของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ โดยสมาชิกทีมต่างๆ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของตัวแทนขายและแสดงผลการปฏิบัติงานของพวกเขาได้อีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามวงจรการขายทั้งหมดของบัญชีต่างๆ ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ รวมถึง 'ลูกค้าใหม่', 'ส่งข้อตกลงการซื้อแล้ว', และ 'กำลังดำเนินการ' และคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามเป้าหมายที่บรรลุได้
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะค่าคอมมิชชั่น คุณสามารถสลับระหว่าง 14 คุณลักษณะเพื่อตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นจริง วันที่ปิด และผู้ติดต่อ เมื่อคุณมีข้อมูลพร้อมแล้ว เลือกมุมมองตารางใน ClickUpเพื่อ สร้างสเปรดชีตและรายงานค่าคอมมิชชั่นที่ปรับแต่งเอง
4. แม่แบบข้อมูลค่าคอมมิชชั่น ClickUp
ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับเอเจนซี่หรือฟรีแลนซ์เพื่อหาลูกค้าใหม่หรือมีทีมขายภายในขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้อง กำหนดและสื่อสารนโยบายค่าคอมมิชชั่นอย่างชัดเจนแม่แบบข้อมูลค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการและเวลาในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและรับประกันการจ่ายเงินตรงเวลา
เทมเพลตนี้ยังมอบ การมองเห็นแบบครบวงจรตลอดทั้งวงจรชีวิตของค่าคอมมิชชั่น และให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้ คุณสามารถติดตามชื่องาน, กำหนดสถานะ, เพิ่มวันครบกำหนดการชำระเงิน, และคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามขนาดของดีลได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับพนักงานขายรายบุคคลหรือทั้งทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและเพิ่มรายได้สูงสุด
ใช้มุมมองสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, มุมมองโครงการเพื่อจัดระเบียบและเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย, และมุมมองการชำระเงินที่ค้างอยู่เพื่อติดตามค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระ
5. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการ ตั้งและตรวจสอบเป้าหมายการขาย, ระบุแนวโน้ม, และติดตามประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจ เทมเพลตนี้ช่วยคำนวณค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จะส่งให้กับพนักงานขาย ส่วนบุคคลสามารถใช้เทมเพลตนี้ในการจัดการโครงการฟรีแลนซ์, ติดตามประสิทธิภาพของเป้าหมาย, และคำนวณค่าคอมมิชชั่น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของผลการขายและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย คุณสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คุณสมบัติเช่นClickUp Milestonesเพื่อบ่งชี้ถึงความสำเร็จที่สำคัญในแต่ละดีล ความสามารถเพิ่มเติมเช่นClickUp Time Trackingและการทำงานอัตโนมัติยังช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมขาย
6. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
การติดตาม KPI การขายรายบุคคล เช่น รายได้จากการขาย ปริมาณการขาย และอัตราการรักษาลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นอย่างเป็นกลาง.เทมเพลต KPI การขายของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้.
คุณสามารถตั้งเป้าหมายและติดตาม KPI ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย กระตุ้นทีมของคุณให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และปรับปรุงการจัดการลูกค้า
สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น 'ความพยายามในการขายเพิ่ม' 'มูลค่าใบเสนอราคา' และ 'รายได้จากการขายซ้ำ' นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน และกระดานรายได้ต่อเดือน คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็น ส่งเสริมความโปร่งใส และเร่งกระบวนการตัดสินใจโดยการให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วัดการขายของคุณ
7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย จัดการข้อมูลลูกค้าด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายตามความเร่งด่วน มูลค่า และศักยภาพ
มุมมอง SOP การขาย ในเทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณโดยการปรับการทำงานให้เป็นระบบและติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย ใช้มุมมองกล่อง เพื่อดูภาพรวมของกระบวนการขายของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยการจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น 30 สถานะที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าที่เลิกใช้บริการ, ต้องการความสนใจ, ต่ออายุ, ติดตาม, และลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คุณยังสามารถส่งต่อข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องไปยังทีมการตลาดเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งแคมเปญและกลยุทธ์ตามแนวโน้มของลูกค้าได้
8. แม่แบบตารางค่าคอมมิชชั่นการขาย โดย TemplateLab
แบบฟอร์มค่าคอมมิชชั่นการขายจากTemplateLab ช่วยให้การคำนวณและติดตามค่าคอมมิชชั่นสำหรับทีมขายของคุณง่ายขึ้น เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อตัวแทนขาย ยอดขาย อัตราค่าคอมมิชชั่น และการหักลด เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้รวมตัวชี้วัดต่างๆ ได้ เช่น เป้าหมายยอดขาย ยอดขายที่ทำได้ อัตราค่าคอมมิชชั่น และการหักลดต่างๆ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถลดการคาดเดา มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและรายได้ของทีม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย
9. แม่แบบใบคอมมิชชั่นสินค้าโดย SlideTeam
แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเชิงลึกประจำไตรมาสได้อย่างง่ายดาย มันจัดทำ รายงานการขายและค่าคอมมิชชั่นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในหน้าเดียว สำหรับผู้บริหาร
คุณสามารถสร้างรายการราคาสำหรับสินค้าแต่ละรายการ และใช้แผนภูมิ, กราฟ, และฟันเนลเพื่อแสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
เทมเพลตรายงานนี้ ประกอบด้วยสรุปของแผ่นงานค่าคอมมิชชั่น รายละเอียดของพนักงานขายร่วม (ชื่อ, พื้นที่, วันที่เริ่มและสิ้นสุด), สินค้าขายดี, ข้อมูลประสิทธิภาพ (KPI), สถิติการขายตามภูมิภาค, ตัวชี้วัดของกระบวนการขาย, และแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นสินค้าอย่างละเอียด
10. แม่แบบค่าคอมมิชชั่นการขายแบบขั้นบันไดโดยสัมประสิทธิ์
ค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดเปรียบเสมือนการเลื่อนระดับในเกมวิดีโอ—ยิ่งคุณขายได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะไต่ระดับขึ้นไปในขั้นที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณปลดล็อกรางวัลและโบนัสที่ดีกว่า ตัวแทนขายจะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายการขายใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามุ่งมั่นไปสู่ระดับถัดไป
เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแบ่งระดับนี้ช่วยให้คุณเพิ่มระดับต่างๆ ตามเป้าหมายการขาย และอัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับแต่ละระดับได้ คุณเพียงแค่ป้อนมูลค่าการขาย และเทมเพลตจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้โดยอัตโนมัติตามอัตราที่กำหนดไว้
ประโยชน์? มันทำให้กระบวนการคำนวณค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้น ประหยัดเวลาของคุณ และลดข้อผิดพลาด
จัดการค่าคอมมิชชั่นการขายได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
การคำนวณค่าคอมมิชชั่นการขายแบบแมนนวลต้องใช้ความพยายามมากและอาจส่งผลให้ตัวเลขไม่ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตค่าคอมมิชชั่นที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายจาก ClickUp
แบบฟอร์มคอมมิชชั่นสามารถช่วยคุณติดตามคอมมิชชั่นทั้งหมดไว้ในที่เดียว, คัดกรองคอมมิชชั่นตามหมวดหมู่ที่คุณกำหนดเอง, ปรับปรุงความโปร่งใส, และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
ด้วยการให้ความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ การคำนวณอัตโนมัติ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับกระบวนการขายของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อจัดระเบียบค่าคอมมิชชั่นของคุณ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายและเพิ่มรายได้