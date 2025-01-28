10 เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์

ธุรกิจของคุณเคยพิจารณาการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรหรือไม่? คุณทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุดคืออะไร?
เครือข่ายพันธมิตรกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง รายงานจากStatistaระบุว่าธุรกิจในสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายรวมทั้งหมด 8.2 พันล้านดอลลาร์ในแคมเปญการตลาดพันธมิตรในปี 2022!
การตลาดแบบพันธมิตรได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางการโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและโน้มน้าวใจ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่รูปแบบการตลาดนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟให้กับผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลอีกด้วย
เมื่อความนิยมเพิ่มขึ้น การแข่งขันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย—การประสบความสำเร็จในธุรกิจการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйтต้องใช้ความพยายามอย่างมาก. แต่หากคุณนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ โอกาสที่ธุรกิจของคุณจะเติบโตเกินความคาดหมายก็จะมีมากขึ้น. ?
เราได้คัดสรร 10 เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับอันดับเว็บไซต์ของคุณ เราจะพิจารณาคุณสมบัติที่ดีที่สุดและราคาของแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียด และช่วยให้คุณค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
การตลาดแบบเอฟฟิลิเอйтคืออะไร?
การตลาดแบบพันธมิตรเป็นรูปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่อิงตามผลการดำเนินงาน ซึ่งบุคคลที่สาม (พันธมิตร) จะทำการโปรโมทธุรกิจหรือบริการ พันธมิตรมักจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา เช่น บล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ที่ขายสินค้าให้กับผู้อ่านหรือผู้ติดตามของพวกเขาโดยการใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาหรือแคมเปญการตลาดทางอีเมล (จดหมายข่าว)
การโปรโมทประเภทนี้มีความละเอียดอ่อนและไม่ดูน่ารำคาญเหมือนโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ฉูดฉาด ธุรกิจใช้การตลาดแบบเอฟฟิลิเอйтเพื่อเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งน่าจะสนใจในสินค้าของตน และมักจะให้ลิงก์เอฟฟิลิเอйтไว้ แนวคิดคือการเข้าถึงฐานผู้ใช้ของเอฟฟิลิเอйтเพื่อทำการตลาด และด้วยลิงก์เอฟฟิลิเอйт คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีปริมาณการเข้าชมหรือผู้ติดต่อที่มาจากตลาดเฉพาะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
ในฐานะนักการตลาด คุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตรของคุณทุกครั้งที่พวกเขาสร้างลูกค้าเป้าหมาย ผู้เข้าชม หรือยอดขาย โดยรวมแล้ว มันเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีต้นทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง!
การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องค้นหาผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินแคมเปญการตลาดของคู่แข่ง
โชคดีที่มีเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรมาช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตร
เมื่อเลือกเครื่องมือการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйт คุณอาจต้องการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือควรมีการนำทางที่ราบรื่นและคุณสมบัติการเข้าถึงที่ง่ายเพื่อช่วยให้การทำการตลาดของคุณง่ายขึ้น
- การติดตามและการวิเคราะห์: คุณอาจต้องการค้นหาเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่มีความสามารถในการติดตาม เพื่อตรวจสอบการคลิก การแปลง และค่าคอมมิชชั่น
- การผสานระบบเครือข่ายพันธมิตร: เครื่องมือควรสามารถผสานระบบกับเครือข่ายเฉพาะที่คุณวางแผนจะใช้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลิงก์พันธมิตรของคุณ ติดตามประสิทธิภาพ หรือช่วยในการวิจัยคำหลัก
- ความสามารถในการขยายตัว: ควรรองรับจำนวนผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตรหรือลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, และแคมเปญที่เพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัว
- แดชบอร์ด: เครื่องมือการตลาดแบบเอฟฟิลที่ดีต้องมีแดชบอร์ดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, โปรโมชั่น, และแคมเปญการตลาดผ่านโฆษณาหรืออีเมล
10 เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุดในการเข้าถึงตลาดใหม่
เพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรของคุณให้ผลตอบแทน การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็น ⚒️
เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุด ที่อาจเหมาะกับทั้งนักการตลาดและพันธมิตรทางการตลาด มาดูคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องมือเหล่านี้กันเถอะ!
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร
ขอแนะนำClickUp—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายเพื่อจัดการและจัดระเบียบแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ
กำหนดKPI การตลาดโดยใช้ ClickUp Goals, ใช้ประโยชน์จากClickUp Dashboardsเพื่อระบุประสิทธิภาพของนักการตลาดพันธมิตรของคุณ และค้นพบกลยุทธ์ที่เพิ่มรายได้ วิเคราะห์แคมเปญของคุณผ่านแผนภูมิ, สปรินต์, ตาราง, การติดตามเวลา และวิดเจ็ตกว่า 50 รายการ ?
สำรวจมุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อตรวจสอบงานในแดชบอร์ด จัดระเบียบและแสดงภาพกระบวนการทำงานด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp จัดตารางงานได้อย่างง่ายดาย โดยการลากและวาง และเริ่มการประชุมผ่าน Google Calendar และการผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อรักษาการสื่อสารกับพันธมิตรและเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่น
เพิ่มแรงขับเคลื่อนให้กับแคมเปญการตลาดของคุณด้วยClickUp AI ผู้ช่วย AI มาพร้อมกับคำสั่งเฉพาะด้านการตลาดที่พร้อมใช้งานสำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างเค้าโครงแคมเปญ การเขียนบทสรุปเนื้อหาสำหรับพันธมิตรของคุณ การร่างอีเมลส่งเสริมการขาย และการสรุปบันทึกการประชุม
ต้องการคำแนะนำการตลาดแบบพันธมิตรแบบทีละขั้นตอนหรือไม่?เทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อสร้างไอเดียสำหรับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคลังคำถามมากมายสำหรับการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย, อีเมลหาลูกค้าใหม่, การเขียนข้อความโฆษณา และการรักษาลูกค้า ซึ่งรับประกันว่าจะช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
รวบรวมเอกสารทางการตลาดและพันธมิตรผู้ส่งเสริมการขายของคุณไว้ในClickUp Docs แก้ไขข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกันผ่านความคิดเห็นและแท็ก ใช้ประโยชน์จากClickUp Automationsเพื่อจัดการงานการตลาดที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะผู้ส่งเสริมการขายหรือการส่งอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบ
- มุมมองมากกว่า 15+ ในการดูแลความพยายามด้านการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ
- 100+ อัตโนมัติ ClickUp เพื่อปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, GitHub และ DropBox
- การทำงานร่วมกันแบบภาพที่เรียบง่ายผ่านกระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
- ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp
- แดชบอร์ดสำหรับการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายดาย
- พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
- ศูนย์ช่วยเหลือแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อป (เวอร์ชันมือถือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา)
- การที่จะเชี่ยวชาญฟีเจอร์จำนวนมากสำหรับนักการตลาดพันธมิตรนั้นต้องใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ ClickUp หรือไม่?เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมของเรา!
2. CJ – เครื่องมือตลาดพันธมิตรที่ดีที่สุด
CJ (Commission Junction) เป็นหนึ่งในตลาดพันธมิตรที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด โดยมีผู้โฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพสูงหลายพันราย เช่น Office Depot และ Hello Fresh รวมถึงผู้เผยแพร่ชั้นนำอย่าง BuzzFeed
หากคุณเป็นผู้โฆษณา สามารถเรียกดูผ่านแดชบอร์ดของ Recruit Partners เพื่อค้นหาผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตรที่เหมาะกับคุณตามตัวกรองคำค้นหา
ผู้จัดพิมพ์ที่กำลังค้นหาผู้โฆษณาและผู้ค้าใหม่สามารถจำกัดตัวเลือกของตนได้ด้วยการใช้ตัวกรองสำหรับอัตราการค่าคอมมิชชั่นหรือหมวดหมู่เช่นการเดินทาง, ความงาม, และเทคโนโลยี
โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของCJทำงานบนรูปแบบค่าใช้จ่ายต่อการขาย. โปรแกรมนี้มีอัตราค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้ (รายได้ของผู้ส่งเสริมการขาย) ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นหมวดหมู่สินค้า, สถานะของลูกค้า, และสถานที่ตั้ง.
ใช้เครื่องมือเปรียบเทียบของ CJ เพื่อค้นหาว่าลูกค้าเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณมากที่สุดในจุดใด คุณยังสามารถประเมินการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและดูว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ CJ
- การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร
- ร่วมมือกับแบรนด์มากกว่า 3,000 แบรนด์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- เข้าถึงได้บนมือถือสำหรับนักการตลาดพันธมิตรที่เดินทางตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ CJ
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่จำกัด
- กำหนดข้อกำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำเพื่อรักษาสมาชิกภาพ
ราคาของ CJ
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ CJ
- G2: 3. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
3. ShareASale – เครือข่ายพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับบล็อกเกอร์
ShareASale ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นพบโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ
แพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงผู้เผยแพร่กับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขาย ค่าตอบแทนนี้สามารถปรับตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือสายโทรศัพท์ที่สร้างขึ้นให้กับผู้ลงโฆษณา
สำหรับ บล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ เครือข่าย ShareASale มีเครื่องมือหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดพันธมิตรในการค้นหากลุ่มเฉพาะทางสำหรับการโปรโมทสินค้า
เครื่องมือการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйтประกอบด้วยลิงก์สินค้าและแบนเนอร์ที่สามารถปรับแต่งได้, ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของร้านค้า, และตัวเลือกในการสร้างลิงก์ลึกที่นำไปยังหน้าเฉพาะบนเว็บไซต์ของผู้ขายได้โดยตรง
การใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงและระบบวิเคราะห์ของ ShareASale ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้และค่าคอมมิชชั่นของคุณได้ ตรวจสอบการคลิกและการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareASale
- เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ วล็อกเกอร์ และผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายพันธมิตร
- ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้พร้อมตัวกรองสำหรับหมวดหมู่ผู้บริโภคมากกว่า 39 หมวดหมู่
- รายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพยายามทางการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ
- เปิดตัวโปรแกรมใหม่รายเดือน
ข้อจำกัดของ ShareASale
- ควรมีฟีเจอร์การรายงานที่ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเอง
- การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานสามารถปรับปรุงได้
ราคา ShareASale
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว ShareASale
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- ไซต์แจ็บบ์เบอร์: 2. 8/5 (70+ รีวิว)
4. Voluum – เครื่องมือติดตามโฆษณาสำหรับผู้ส่งเสริมการขายที่ดีที่สุด
ติดตามโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย Voluum เครื่องมือการตลาดพันธมิตรขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา
แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณา คำค้นหา และหน้า landing page ของคุณผ่านเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่หลากหลายและครอบคลุม. คุณสามารถพึ่งพาความสามารถในการติดตามที่ทรงพลังเพื่อตรวจสอบการคลิก การเปลี่ยนแปลง การเยี่ยมชมจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเครื่องมือค้นหา และรายได้.
ประหยัดเวลาด้วยการใช้ฟีเจอร์ Automizer ของแพลตฟอร์มในการจัดการการแปลง, เปลี่ยนการเสนอราคา, หยุดหรือเปิดแคมเปญ, อัปเดตค่าใช้จ่ายการจราจร, และรับการแจ้งเตือน
ด้วยฟีเจอร์ Traffic Distribution AI ของ Voluum ระบบจะทำการกระจายทราฟฟิกไปยังหน้าแลนดิ้งเพจและข้อเสนอของคุณโดยอัตโนมัติในสัดส่วนที่มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างลำดับแคมเปญที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทน อัตราการแปลง และรายได้ต่อคลิกสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voluum
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับ Google Ads, Facebook Ads และเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น WordPress และ Zapier
- รายงานแบบเรียลไทม์
- รองรับหลายสกุลเงิน
- การติดตามการแสดงผลโฆษณา
ข้อจำกัดของ Voluum
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้มาใหม่
- ใช้งานยากกับเว็บไซต์โฆษณาขนาดใหญ่โดยไม่มีฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ราคาธุรกิจ Voluum
- เริ่มต้นธุรกิจ: $599/เดือน
- เอเจนซี: $999/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,999/เดือน
- องค์กร: $4,999/เดือน
- ผู้บริหาร: ฿9,999/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Voluum
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. AffJet – เครื่องมือประสิทธิภาพเครือข่ายพันธมิตรที่ดีที่สุด
หากคุณมีส่วนร่วมในเครือข่ายพันธมิตรหลายแห่ง AffJet เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการติดตามแคมเปญที่หลากหลาย ❣️
แดชบอร์ดของแพลตฟอร์มนี้รวมข้อมูลจากเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 100 แห่ง และช่วยให้คุณ ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ ได้โดยการวิเคราะห์แคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามเมตริกต่างๆ เช่น จำนวนคลิก การแปลง และจำนวนการแสดงผล เพื่อค้นหาแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายได้ของคุณจากเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ที่แสดงในรายงานเดียว—ปรับแต่งตามเมตริกที่คุณต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจและเพิ่มรายได้ของคุณผ่าน AffJet Megatracker. มันช่วยคุณระบุตัวเลือกที่ไม่ได้ผล, ผู้ที่มีผลงานดีที่สุด, และลิงก์ที่ทำเงินได้ภายในทุกเครือข่ายของคุณรวมกัน.
คุณสมบัติเด่นของ AffJet
- การติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านหลายเครือข่าย
- การแชร์รายงานอย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการกรองข้อมูล
- การติดตามแนวโน้ม
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของ AffJet
- แผนฟรีรองรับเพียง 75 รายการต่อเดือน
- ไม่มีการเข้าถึง API ให้บริการ ยกเว้นคุณซื้อแผนแบบกำหนดเอง
ราคาของ AffJet
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อ 500 รายการ
- ระดับกลาง: $15/เดือน ต่อ 1,600 รายการธุรกรรม
- ขนาดใหญ่: $30/เดือน ต่อ 4,500 รายการ
- กำหนดเอง: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ AffJet
- ยังไม่มีคะแนนให้ประเมิน
6. Google Analytics – เครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
Google Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ช่วยให้คุณปรับเนื้อหาที่เน้นการเป็นพันธมิตรให้มีประสิทธิภาพ
โดยการใช้คุณสมบัติการติดตามเหตุการณ์ของ GA คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังโต้ตอบกับลิงก์พันธมิตรของคุณและเวลาที่ผู้เข้าชมใช้บนเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุโพสต์ที่สร้างการเข้าชมสูงสุดได้ ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ดีขึ้นและเพิ่มตัวเลขรายได้ของคุณ
ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักที่ผู้เข้าชมใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ ส่งผลให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้นโดยธรรมชาติ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- การติดตามเป้าหมาย
- ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้
- รายงานแบบเรียลไทม์ขั้นสูง
- ผสานการทำงานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Google เช่น Google Ads และ Google Cloud
- การวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการพร้อมรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- การปรับแต่งที่จำกัด
- พึ่งพา Google เป็นอย่างมากในการวิเคราะห์เว็บไซต์
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500 รายการ)
7. Grammarly – เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุด
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาการตลาดแบบพันธมิตร ความน่าเชื่อถือคือสกุลเงินที่สำคัญ และสิ่งสำคัญคืออย่าประนีประนอมกับข้อผิดพลาดในการเขียนขั้นพื้นฐาน นั่นคือเหตุผลที่ Grammarly คือผู้ช่วยของคุณ! ?
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อรักษาโพสต์, แคมเปญอีเมล, หรือบล็อกของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาดและคำผิด. Grammarly ช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ชมโดยการปรับแต่งเนื้อหาของคุณเพื่อปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ โดยเน้นไปที่การเพิ่มภาษาที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ.
Grammarly รองรับการเขียนให้สอดคล้องกับน้ำเสียงที่โน้มน้าวใจ ช่วยให้คุณแทรกลิงก์พันธมิตรในจุดที่เหมาะสม เครื่องมือนี้ส่งเสริมให้ผู้ทำการตลาดพันธมิตรใช้ภาษาที่สอดคล้องกันและเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นรูปธรรม
ปรับแต่งคู่มือสไตล์ในตัวเพื่อสร้างคลังคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะ และวลีที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี และรักษาความสอดคล้องของภาษาที่ใช้ในทุกแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn และ Workday
- คำแนะนำที่เป็นมิตรกับการตลาด พร้อมการช่วยเหลือจาก AI
- รองรับเนื้อหาทุกรูปแบบ
- คู่มือสไตล์เฉพาะบริษัทสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ Grammarly
- รู้สึกขาดการพบคำสแลงและวลีบางคำ
- คุณสมบัติที่แนะนำอย่างจำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
8. Frase – เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI
Frase รวมความสามารถของ AIเข้ากับการวิจัยหัวข้อขั้นสูง
เครื่องมือนี้สามารถเป็นประโยชน์ได้ทั้งสำหรับบล็อกเกอร์และเอเจนซี่การตลาด. มันมอบแผงการวิจัยที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่ง, ให้ข้อมูลเมตริก SERP ที่จำเป็น, และใช้ AI ในการสร้างเอกสารสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมและได้รับการปรับแต่งอย่างดี.
สร้างโครงร่างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกหัวข้อจากผลลัพธ์ของ SERP หรือสร้างโครงร่างได้ทันทีด้วยความช่วยเหลือจาก AI Outline Builder ช่วยให้จัดระเบียบได้ง่ายด้วยการลากและวางหัวข้อ
สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วย เครื่องมือ AI Writer ที่ดึงแรงบันดาลใจจากผลการค้นหาอันดับต้น ๆ สำหรับคีย์เวิร์ดเป้าหมายของคุณ นักการตลาดแบบพันธมิตรสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างเนื้อหา เช่น บทนำบล็อก หัวข้อ และคำถามที่พบบ่อย
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- การปรับแต่งคำค้นหา
- คุณสมบัติการค้นคว้าหัวข้อสำหรับนักการตลาดแบบเอฟฟิล
- เนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- สรุปเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Frasé
- นักเขียน AI สร้างเนื้อหาซ้ำซากบางครั้ง
- ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับนักการตลาดพันธมิตรทั่วไป
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- เดี่ยว: $12. 66/เดือน
- พื้นฐาน: $38. 25/เดือน
- ทีม: $97. 75/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Surfer SEO – การปรับแต่งเนื้อหา SEO ที่ดีที่สุด
Surfer SEOตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของคู่แข่งอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มอันดับของคุณให้พุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว
ใช้เครื่องมือ การวิจัยคำหลัก ของ Surfer เพื่อค้นหาคลัสเตอร์หัวข้อจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคำหลักหลักของคุณ ด้วย เครื่องมือแก้ไขเนื้อหา คุณสามารถเข้าถึงคำหลักที่ช่วยให้คุณติดอันดับในหน้าผลการค้นหาได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ปลั๊กอิน Surfer's Audit ยังช่วยให้คุณสามารถติดตาม จัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตรวจสอบคู่แข่ง อัปเดตเนื้อหาเก่าให้ทันสมัย และค้นหาข้อผิดพลาดด้าน SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- การให้คำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์
- Surfer AI เขียนเนื้อหาเพื่อเพิ่มการเข้าชม
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับรับคำแนะนำการเขียนบน Google Docs
- การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาผ่านการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ฟังก์ชันการวิจัยคำหลักอาจไม่ยืดหยุ่น
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดกับตัวเลือกการชำระเงิน
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $69/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
- สูงสุด: $249/เดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Pathmatics – ข้อมูลการตลาดประสิทธิภาพสูงสุด
วิเคราะห์เชิงลึกคู่แข่ง ลูกค้า หรือตลาดของคุณด้วย Pathmatics โดย SensorTower เครื่องมือนี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Instagram, Facebook, TikTok และ YouTube ในการค้นหาเทรนด์เก่าและปัจจุบัน #️⃣
รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงคู่แข่งของคุณเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ขยายการเข้าถึงของคุณในกลุ่มตลาดที่มีผลงานดี โดยการวิเคราะห์ข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะของตลาด กลยุทธ์การวางตำแหน่ง และกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตร
ใช้ Pathmatics Explorer เพื่อระบุโอกาสทางการตลาด ปรับแต่งการนำเสนอธุรกิจใหม่ จัดลำดับความสำคัญของลีด และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีการนี้สามารถนำไปสู่การปิดดีลได้มากขึ้น ขยายฐานลูกค้าเดิม และยกระดับประสิทธิภาพของนักการตลาดพันธมิตรโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ Pathmatics
- การประเมินแคมเปญการตลาดของคู่แข่ง
- ข้อมูลเชิงลึกของช่องทางดิจิทัล
- การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโฆษณา
- นักสำรวจเชิงปฏิบัติเชิงทำนาย
ข้อจำกัดของ Pathmatics
- ข้อมูลการค้นหาที่จำกัดและรายละเอียดสินค้า
- การนำทางอาจดีกว่าเมื่อเทียบกับการตลาดแบบพันธมิตรอื่น ๆ
ราคาของ Pathmatics
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ Pathmatics
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบพันธมิตรและส่งเสริมการเติบโตด้วย ClickUp
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจด้วยการนำเครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่หลากหลายที่เราได้กล่าวถึงมาใช้
หากคุณต้องการคุณสมบัติสำหรับการสนับสนุนการตลาดแบบครบวงจรและการวางตำแหน่งแบรนด์ให้พิจารณาสมัคร บัญชี ClickUp ฟรี คุณสมบัติที่สะดวกของมันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการและการสื่อสารที่ปราศจากความเครียดกับพันธมิตรผู้ส่งเสริมการขายและลูกค้าของคุณ เข้าร่วมและสำรวจแพลตฟอร์มด้วยตัวคุณเอง! ?
สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ ClickUp หรือไม่?เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมของเรา!