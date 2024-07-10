บล็อก ClickUp
ClickUp Vs. Obsidian: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

ClickUp Vs. Obsidian: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

10 กรกฎาคม 2567

การบันทึกบทเรียนและความคิดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเสมอในการจดจำข้อมูลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธุรกิจที่เข้มข้นและขนาดใหญ่ หรือโครงการส่วนตัว การจดบันทึกเป็นวิธีปฏิบัติที่เกือบทุกคนเลือกใช้มาตั้งแต่แรกเริ่ม

อย่างไรก็ตาม การเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงไปไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความชัดเจนหรือประสิทธิภาพเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อกระบวนการนั้นยุ่งยาก หรือบันทึกดูรกจนยากที่จะอ้างอิงหรือแบ่งปัน

มีแอปจดบันทึกมากมายหลายสิบแอปที่ถูกเปิดตัวออกมา จนขนาดที่ขนาดตลาดของซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีมูลค่าถึง 7.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐณ ปี 2023 หลังจากที่เราได้สำรวจตัวเลือกมากมายเราพบว่าแอปจดบันทึกที่ใช้บ่อยที่สุดสองแอปคือClickUp และ Obsidian อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกระหว่างสองแอปนี้กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อย

บทความนี้จะอธิบายคุณสมบัติหลักและความแตกต่างระหว่าง ClickUp กับ Obsidian และช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือจดบันทึกแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ClickUp คืออะไร?

ClickUp เป็น เครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายและผสานรวมกับงาน, กระบวนการทำงาน, และโครงการต่างๆ ในฐานะเครื่องมือจดบันทึก มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, และการทำงานร่วมกันในทีม

ClickUp มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ เครื่องมือจัดการงาน และแท็ก เพื่อช่วยให้กระบวนการจดบันทึกของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และนำไปปฏิบัติได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยขจัดความยุ่งยากในการจดบันทึกออกไปทั้งหมด

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp นำเสนอเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลายและปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งไม่เพียงแต่จดบันทึกเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงทุกแง่มุมของการทำงานและการจัดการโครงการอีกด้วย

มาแยกแยะและเจาะลึกคุณสมบัติการจดบันทึกที่ ClickUp มีให้กันเถอะ

คุณสมบัติของ ClickUp

ธุรกิจ, ผู้สร้างสรรค์, และผู้เชี่ยวชาญล้วนมีความต้องการที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือการบันทึกข้อมูลของตนเอง ClickUp มีคลังคุณสมบัติมากมายเพื่อรองรับทุกความต้องการของพวกเขา นี่คือคุณสมบัติหลักสามประการที่เน้นการบันทึกข้อมูล:

คุณสมบัติ #1: การจัดการความรู้

เมื่อพูดถึงการสร้างบันทึกและเอกสาร รวมถึงการจัดการข้อมูลสำคัญทั้งหมดภายในองค์กร ClickUp มีฟีเจอร์อันทรงพลังสองอย่างให้คุณ

ClickUp-Notepad
จดบันทึกได้ทันที แก้ไขเนื้อหาของคุณ และเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานด้วย ClickUp Notepad

ClickUp Notepad, กระดาษบันทึกออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและ ฟรี ของแพลตฟอร์ม, เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างและจัดระเบียบบันทึก, รายการตรวจสอบ, และงานต่างๆ. มันมีอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย, ใช้งานง่าย, และเข้าใจได้, ทำให้เหมาะสำหรับการบันทึกและจัดการความคิดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา.

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp Notepad:

  • การแก้ไขง่าย: แก้ไขได้ด้วยการเข้าถึงคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่รูปแบบตัวอักษรและหัวข้อ ไปจนถึงการเพิ่มรายการและลิงก์ ซึ่งช่วยให้สร้างบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจน อ่านและเข้าใจได้ง่าย
  • รายการตรวจสอบ: สร้างรายการตรวจสอบเพื่อติดตามสิ่งที่ต้องทำของคุณ Notepad สามารถเพิ่มรายการใหม่ ลบรายการออกจากรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวหรืองานที่ต้องทำในโครงการ
  • แปลงเป็นงาน: แปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็น ขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง. การมอบหมายงานให้กับตัวเองหรือสมาชิกทีมคนอื่น การตั้งกำหนดส่ง และการติดตามความคืบหน้าถูกทำให้ง่ายขึ้นด้วย ClickUp Notepad การผสานรวมที่ราบรื่นนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการคิดไอเดียและการลงมือทำ
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ใช้ ClickUp Notepad ได้ทั้งในแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดียหรือข้อมูลได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น
ในการต่อสู้ระหว่าง ClickUp กับ Obsidian เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ทำให้ ClickUp ได้เปรียบ
ผสานรวมบันทึก เอกสาร และงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียวด้วย ClickUp Docs เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับทั้งองค์กรของคุณ

นอกจากนี้, ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารและทำงานร่วมกันในตัวแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างและแชร์เอกสาร วิกิ และอื่นๆ ได้ มันมีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การจัดการงาน และการแชร์เอกสาร ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมทุกขนาด

นี่คือสิ่งที่ ClickUp Docs ทำได้เพื่อความต้องการในการจดบันทึกของคุณ:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานกับเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชันหรือความขัดแย้ง
  • การจัดการงาน: สร้างงานได้โดยตรงจากเอกสารของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • การแชร์เอกสาร: แชร์เอกสารอย่างปลอดภัยกับทีมของคุณ ลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง
  • ประสิทธิภาพ: เขียนและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands) ซึ่งคล้ายกับคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ ช่วยให้คุณแทรกองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตาราง, บล็อกโค้ด, หรือหัวข้อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำทางผ่านเมนู
  • การสร้างภาพ: ฝังสื่อหลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และแผนภูมิ ลงในเอกสารของคุณโดยตรง เพื่อทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตา ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารแบบโต้ตอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

การมีเอกสาร, บันทึก, และความคิดของคุณทั้งหมดอยู่ในที่เดียวช่วยให้คุณสามารถสร้างวิกิหรือคลังความรู้สำหรับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยทรัพยากรและเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณถูกเก็บไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณสามารถ ค้นหา, จัดเรียง, และคัดกรองสินทรัพย์ ได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยคุณค้นหาไฟล์และข้อมูลที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที

Docs ดีมากจนทำให้ฉันไม่อยากใช้ Word อีกเลยสำหรับการทำโครงร่างหรือจดบันทึก

คุณสมบัติ #2: ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI

กฎ AI ของ ClickUp ในการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Obsidian
ทำให้รายการที่ต้องทำของคุณเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย สรุปข้อมูลโครงการลงในบันทึกของคุณ และดึงรายการการดำเนินการที่ชัดเจนออกมาด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainนำพลังของ AI มาสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสอดคล้องของทีม และการจัดการงานโดยรวม:

  • การรวบรวมข้อมูล: ใช้ ClickUp Brain เป็น ผู้จัดการความรู้ด้วย AI เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึก เอกสาร หรือบันทึกการประชุมของคุณ และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการที่ต้องทำซ้ำ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เช่น การสกัดข้อมูลที่ต้องดำเนินการจากเอกสาร หรือการสร้างรายการที่ต้องทำจากข้อมูลอัปเดตของโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการ และทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ได้
  • การรายงาน: สร้างรายงานจากข้อมูลที่สกัดจากบันทึกและเอกสาร รวมถึงติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายโครงการ
  • สรุป: ย่อบันทึกการประชุมที่ยาว, เอกสาร, หรือผลการวิจัยให้กลายเป็นสรุปที่กระชับด้วย AI Writer ของ ClickUp Brain. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเข้าใจจุดสำคัญอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านทุกอย่างอย่างละเอียด

คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและเทมเพลต

แม้ว่าจะมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยให้คุณจดบันทึกและบันทึกไว้ได้ แต่ ClickUp โดดเด่นเมื่อพูดถึงการปรับแต่งและเทมเพลต สร้าง สภาพแวดล้อมการจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบ ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น:

  • บันทึกที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดีย: เพิ่มบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับบันทึกของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, หรือ GIF ได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
  • การค้นหาด้วยคำสำคัญแบบสากล: ค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาแบบสากลของ ClickUpไม่ว่าจะบันทึกไว้ที่ใดในระบบนิเวศ ClickUp ของคุณ
  • การจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว: ประหยัดเวลาของคุณด้วยคำสั่งลัด ClickUp Slash Commands ใช้ทางลัดเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ, จุดลูกศร, รายการตรวจสอบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัว: เลือกสไตล์ตัวอักษร, โทนสี, และองค์ประกอบทางสายตาอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการจดบันทึกที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
  • จากบันทึกสู่การปฏิบัติ: เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มบริบทและความคิดเห็น และติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเนื้อหาจากบันทึกของคุณไปเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องได้
  • การจัดหมวดหมู่ตามความต้องการของคุณ: กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณด้วยClickUp Custom Fields สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "ความสำคัญ" (สูง, กลาง, ต่ำ) หรือ "ระยะของโครงการ" (วางแผน, พัฒนา, ทดสอบ) นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกรองและค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการประชุม แผนงานโครงการ หรือระดมความคิด คุณสมบัติของ ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการจดบันทึก ClickUp ยังมีเทมเพลตการจดบันทึกที่พร้อมใช้งานหลายแบบให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

สร้างบันทึกทันที มอบหมายงาน และเพิ่มโครงสร้างให้กับการประชุมของคุณด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยนำการสนทนาของทีมคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดแนวทางสำหรับการประชุมและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานตามวาระการประชุม มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมได้ทันที และจัดระเบียบการประชุมทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในโฟลเดอร์และหน้าย่อยต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

เทมเพลต ClickUp นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน เชื่อมโยงงานที่กำลังดำเนินอยู่ และปรับแต่งเอกสารให้เหมาะสำหรับโครงการส่วนตัวหรือโครงการขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคาสี่แบบสำหรับผู้ใช้:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน

อะไรคือโอปอล?

แผงควบคุมออบซิเดียน
ผ่านทางObsidian

Obsidian เป็น เครื่องมือจดบันทึกและจัดการความรู้ ที่ทำงานบนไฟล์ Markdown นอกจากฟีเจอร์การจดบันทึกอย่างรวดเร็วซึ่งขับเคลื่อนโดย ไฟล์ Markdown หรือข้อความธรรมดาแล้ว ยังช่วยแสดงภาพความเชื่อมโยงระหว่างบันทึกของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย เขียน และสำรวจความคิดของคุณในฐานความรู้ส่วนตัวได้

คุณสมบัติของออบซิเดียน

Obsidian เป็นแพลตฟอร์มที่ เน้นการจดบันทึกเป็นหลัก และสร้างพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจดบันทึกที่เหมาะสม เครื่องมือนี้สามารถทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นและจัดระเบียบความคิดของคุณได้ดีขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

นี่คือคุณสมบัติหลักของ Obsidian:

คุณสมบัติ #1: การจดบันทึก

มุมมองกราฟออบซิเดียน
ผ่านทางObsidian

Obsidian โดดเด่นด้วยวิธีการจดบันทึกที่ไม่เหมือนใคร โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมของผู้ใช้ และ ฐานความรู้ที่คุณเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ ฟังก์ชันหลักบางส่วนได้แก่:

  • ความสามารถในการ ใช้เครื่องหมายลดทอน สำหรับการจัดรูปแบบข้อความธรรมดา ช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่มีหัวข้อ ข้อความหัวข้อย่อย สแนปช็อตโค้ด และแม้กระทั่งฝังองค์ประกอบมัลติมีเดียได้ วิธีการที่เบาแต่ยืดหยุ่นนี้ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานในอนาคตและเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • ปกป้องบันทึกของคุณโดยใช้ ไฟล์ที่ไม่ผูกขาด เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดการใช้งานและสามารถรักษาข้อมูลของคุณไว้สำหรับการใช้งานในระยะยาว
  • ปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณด้วย ธีม และ ตัวเลือกการปรับแต่ง หลากหลาย เลือกธีมที่เหมาะกับสไตล์การมองเห็นและความชอบของคุณ สร้างพื้นที่ทำงานที่ช่วยกระตุ้นความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างการเชื่อมโยงระหว่างบันทึกของคุณโดยใช้ Obsidian Links ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิด, คน, สถานที่, หนังสือ, และอื่น ๆ ได้, ช่วยให้คุณสร้างวิกิส่วนตัวของคุณเอง
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ในขณะที่พื้นที่จัดเก็บในเครื่องช่วยให้ความรู้ของคุณยังคงเข้าถึงได้แม้ในขณะออฟไลน์

คุณสมบัติ #2: การแสดงภาพ

ผ้าใบออบซิเดียนสำหรับการสร้างภาพ
ผ่านObsidian Canvas

หนึ่งในแง่มุมหลักของ Obsidian คือ Obsidian Canvas ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมบันทึกทั้งหมด การวิจัย แผนผัง และแนวคิดไว้ในที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมโยงทางสายตาและวางแผนเส้นทางโครงการหรือหัวข้อตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ละบันทึกสามารถฝังอยู่ภายในมุมมอง Canvas ได้ ทำให้ทีมของคุณทุกคนสามารถขยายบันทึกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด

แพลตฟอร์มยังมี มุมมองแบบกราฟ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เห็นภาพชัดเจน เผยให้เห็นโครงสร้างของฐานความรู้ของคุณและค้นพบความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ สิ่งนี้ทำให้ Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิกิส่วนตัวหรือคลังบันทึกที่เชื่อมโยงถึงกัน

คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและแม่แบบ

คล้ายกับคุณสมบัติการปรับแต่งของ ClickUp, Obsidian อนุญาตให้คุณแทรก ข้อความตัวอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลงในบันทึกที่กำลังใช้งานของคุณโดยใช้เทมเพลตของ Obsidian ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Obsidian สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณและสร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการจดบันทึกและการรวบรวมข้อมูลโดยรวมได้

นอกจากนี้ ด้วยธีม Obsidian และ ปลั๊กอินชุมชน คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกของเอกสารและบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งให้ดูตามที่คุณต้องการ ด้วยชุมชนขนาดใหญ่ คุณสามารถหาธีมที่ปรับแต่งได้ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้คุณสร้างสไตล์สำหรับเอกสารของคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรของคุณ

ราคาของออบซิเดียน

Obsidian มีแผนราคาสองแบบและฟีเจอร์เสริมบางรายการให้เลือก:

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริม: Catalyst เป็นค่าชำระครั้งเดียว $25, Sync เป็น $5/เดือนต่อผู้ใช้, และ Publish เป็น $10/เดือนต่อผู้ใช้

ClickUp เทียบกับ Obsidian: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เครื่องมือจดบันทึกแต่ละชนิดมีข้อดีมากมาย และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและกระบวนการเฉพาะของคุณ ก่อนที่เราจะไปถึงการเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย นี่คือสรุปสั้นๆ ของแต่ละเครื่องมือ:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและแก้ไขเอกสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ร่วมกับทีมของคุณบน ClickUp Docs และ Notepad
  • การบันทึกความคิดและเก็บบันทึกขณะเดินทางเป็นเรื่องง่าย
  • ใช้ ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปบันทึก, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และทำให้งานเป็นอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อบันทึกกับงานที่สามารถทำได้ และจัดระเบียบงานให้เป็นหมวดหมู่ในโฟลเดอร์ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
  • ทำงานร่วมกันบนบันทึกและเอกสารแบบเรียลไทม์
  • อัปเดตเวิร์กโฟลว์, เปลี่ยนสถานะโครงการ, และมอบหมายงานด้วยวิดเจ็ต API ของ ClickUp
  • ปรับแต่งเมตริกในบันทึกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เข้าถึงบันทึก งาน และโครงการของคุณได้จากทุกที่ด้วยความเข้ากันได้กับหลายอุปกรณ์ของ ClickUp
  • เริ่มจดบันทึกได้ทันทีด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับบันทึก เอกสาร และโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองสถานการณ์และความต้องการที่หลากหลายของคุณ
  • แชร์บันทึกของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างปลอดภัยผ่านฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4100+ รีวิว)

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • สร้างภาพเชื่อมโยงระหว่างบันทึกและแนวคิดของคุณด้วยลิงก์ย้อนกลับและมุมมองแบบกราฟ
  • ใช้ไฟล์ md เพื่อการจัดรูปแบบที่ง่ายและความยืดหยุ่น
  • บันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณเองเพื่อการควบคุมและการเป็นเจ้าของข้อมูล
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานของ Obsidian ด้วยคลังปลั๊กอินขนาดใหญ่ที่สร้างโดยชุมชน
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์ของพื้นที่ทำงานของคุณด้วยธีมและสไตล์ที่หลากหลาย
  • เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นของ Obsidian ที่แบ่งปันเคล็ดลับ, กระบวนการทำงาน, และปลั๊กอินที่ปรับแต่งได้
  • ใช้ได้กับระบบเดสก์ท็อปหลายระบบ เช่น Windows, macOS และ Linux

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

นี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกเฉพาะฟีเจอร์ในการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ Obsidian:

ClickUp เทียบกับ Obsidian: การจัดการความรู้

โครงสร้างองค์กรของเครื่องมือเป็นตัวกำหนดความสามารถในการใช้งานพื้นฐานและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือนั้น ๆ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของลักษณะการจัดการองค์กรและความรู้ของแต่ละเครื่องมือ

คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการจัดการความรู้

  • จัดระเบียบบันทึกในโฟลเดอร์ เหมือนตู้เอกสาร
  • เพิ่มป้ายกำกับให้กับบันทึกเพื่อความสะดวกในการกรอง
  • สร้างแม่แบบสำหรับรูปแบบบันทึกที่สม่ำเสมอ เช่น รายการตรวจสอบ
  • เชื่อมโยงบันทึกกับงาน โครงการ หรือเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เครื่องมือค้นหาที่ครอบคลุมเพื่อค้นหาบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
  • แชร์บันทึกและเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมการควบคุมการแก้ไข
  • สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับการใช้งานภายในหรือการเข้าถึงสาธารณะสำหรับแขกพร้อมการควบคุมที่จำกัด

การจัดการความรู้ใน ClickUp

ใน ClickUp เอกสาร งาน บันทึก และโครงการทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเวิร์กสเปซหรือที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่เรียกว่า Hub ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างพร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ตาราง และองค์ประกอบมัลติมีเดีย เพื่อใช้เก็บบันทึกการประชุม เอกสารวิจัย หรือแผนงานโครงการต่างๆ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และประวัติการแก้ไขที่ชัดเจน

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้ง่ายขึ้น
ค้นหาทุกสิ่งในระบบนิเวศ ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบสากล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบฐานความรู้ ClickUp ของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ด้วยโฟลเดอร์ที่ปรับแต่งได้ โครงสร้างแบบซ้อน และแท็ก ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Universal Search ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาในการค้นหาผ่านบันทึกจำนวนมาก

ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
สร้างโซลูชัน, ตัวชี้วัด, เมตาดาตา, และกระบวนการทำงานที่คุณต้องการได้ด้วย ClickUp Custom Fields

นอกจากนี้, ฟีเจอร์ Custom Fields ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเมตาให้กับบันทึกได้ ทำให้สามารถ กรองและจัดเรียงขั้นสูง ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้ แม่แบบ ช่วยให้รูปแบบของบันทึกมีความสม่ำเสมอ ในขณะที่ ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงบันทึกเข้ากับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของฐานความรู้ของคุณ ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แม้จะอยู่ในคอลเลกชันขนาดใหญ่ก็ตาม

คุณสมบัติด้านการจัดระเบียบทั้งหมดของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาล

เมื่อบริษัทบริการทางการเงินAtratoนำเครื่องมือClickUpเช่น Docsมาใช้องค์กรของพวกเขาได้รับการปรับให้เรียบง่ายขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 30%

คุณสมบัติสำคัญของ Obsidian สำหรับการจัดการความรู้

  • สำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงย้อนกลับของ Obsidian
  • ใช้มุมมองกราฟของ Obsidian เพื่อดูแผนที่ภาพของวิธีการเชื่อมต่อของบันทึกทั้งหมดของคุณ
  • เพิ่มแท็กและป้ายกำกับให้กับบันทึกของคุณเพื่อจัดหมวดหมู่และค้นหาได้ง่ายขึ้น
  • จัดกลุ่มบันทึกของคุณไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้โครงสร้างชัดเจนและเป็นระเบียบ
  • บันทึกการเข้าถึงที่คุณสร้างขึ้นในวันที่เฉพาะเจาะจงผ่านการเรียงลำดับตามวันที่

การจัดการความรู้ใน Obsidian

Obsidian ใช้แนวทางแบบเครือข่ายในการจัดการองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เลียนแบบวิธีการสร้างการเชื่อมต่อ ลิงก์ย้อนกลับและมุมมองแบบกราฟสร้างเครือข่ายของ ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน ช่วยให้คุณกระโดดระหว่างบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายและสำรวจแนวคิดของคุณในรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น

เมื่อคุณสร้างบันทึกเพิ่มเติมและเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นเข้าด้วยกันบน Obsidian ฐานความรู้ของคุณจะครอบคลุมมากขึ้นและเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยเปิดเผยแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในทันที

ใครชนะ?

ClickUp โดดเด่นในการจัดระเบียบอย่างมีโครงสร้าง ด้วยโฟลเดอร์ รายการ และฟิลด์ที่กำหนดเอง สร้างระบบที่ชัดเจนและเป็นเส้นตรง เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เน้นโครงการและชอบ ความเป็นระเบียบและโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แม่แบบช่วยให้การจัดระเบียบง่ายยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถตั้งค่าบันทึกให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลและคลังความรู้ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างง่ายดาย พร้อมการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

Obsidian ในทางกลับกัน เติบโตได้ดีจากการเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงระหว่างบันทึกที่เกี่ยวข้องกันจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และมุมมองแบบกราฟจะแสดงเครือข่ายของความรู้เหล่านี้ออกมา ทำให้เกิดแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ วิธีการแบบ อิสระ นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสำรวจและค้นพบอย่างเป็นธรรมชาติ

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ แต่ ClickUp ชนะ ในหมวดการจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันตอบสนองเฉพาะผู้ที่ต้องการเส้นทางที่ชัดเจนและเป็นเส้นตรงสำหรับบันทึกของพวกเขา ทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับบุคคลและทีมที่เน้นโครงการ

ClickUp vs. Obsidian: การทำงานร่วมกัน

งานประจำวันของเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมงานจำนวนมากของเรา หากไม่มีการร่วมมือกัน กระบวนการต่าง ๆ จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้น มาเปรียบเทียบคุณสมบัติการร่วมมือของเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นและการแบ่งปันความรู้กันเถอะ

คุณสมบัติหลักของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกัน

  • ทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนเพื่อแก้ไขเอกสารพร้อมกัน โดยให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นการอัปเดตล่าสุด
  • เพิ่มความคิดเห็นเพื่อเน้นส่วนที่เฉพาะเจาะจงของบันทึกและให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียด
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้โดยตรงจากบันทึกหรือเอกสารของคุณ
  • แยกโครงการออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง กำหนดเส้นตาย และติดตามรายการตรวจสอบโดยใช้บันทึกของคุณ
  • ผสานบันทึกของคุณกับแอปและแพลตฟอร์มกว่า 1000 รายการ รวมถึง Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้บันทึกของคุณสามารถซิงค์ข้ามระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น
  • กำหนดสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้รับเชิญ ควบคุมการเข้าถึงเพื่อแก้ไข ดู หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับของคุณยังคงได้รับการปกป้อง
  • อย่าเสียการติดตามการเปลี่ยนแปลง เพราะ ClickUp รักษาประวัติการแก้ไขที่ชัดเจนสำหรับเอกสารที่คุณทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้เสมอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขเมื่อใด และยังสามารถย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น

การทำงานร่วมกันใน ClickUp

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างและแก้ไขบันทึกของคุณ มอบหมายงาน และสร้างภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วย ClickUp Docs

ClickUp ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ในขณะที่ความคิดเห็นและการสนทนาแบบมีหัวข้อช่วยให้มีแพลตฟอร์มสำหรับ การให้ข้อเสนอแนะและการระดมความคิด

ความสามารถในการมอบหมายงานโดยตรงจากบันทึกช่วยให้ไอเดียถูกแปลงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง และการผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ประวัติการแก้ไขและการแจ้งเตือนช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และความคืบหน้าของโครงการที่ทำงานร่วมกันชัดเจน

นอกเหนือจากการให้บริการ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้แล้ว ClickUp Docs และ Notepad ยังมีคุณสมบัติเหล่านี้ในเทมเพลตการบันทึกที่พร้อมใช้งานอีกด้วย

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณและติดตามการอัปเดตในวาระการประชุมและประเด็นการดำเนินการได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการประชุมประจำและจดบันทึกได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยจัดระเบียบประเด็นการสนทนา งาน และรายการที่ต้องดำเนินการในที่เดียว และทำให้การทบทวนเพื่อการตัดสินใจและแนวคิดเป็นไปอย่างราบรื่น

องค์ประกอบการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลักของ Obsidian สำหรับการทำงานร่วมกัน

  • เผยแพร่บันทึกเป็นเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการแชร์
  • ใช้บริการซิงค์ของบุคคลที่สามสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • โหมดแสดงตัวอย่างสดสำหรับการดูพร้อมกัน
  • การควบคุมเวอร์ชันผ่านการผสานรวมกับ Git
  • แชร์บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ Markdown

การร่วมมือใน Obsidian

Obsidian ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจัดการความรู้ส่วนตัวเป็นหลัก มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัวที่จำกัด แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรง แต่ Obsidian ก็อนุญาตให้คุณเผยแพร่บันทึกเป็นเว็บไซต์หรือแชร์เป็น PDF ได้ การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรง

อย่างไรก็ตาม บริการซิงค์ของบุคคลที่สาม และการผสานกับ Git พยายามเพิ่มแง่มุมการทำงานร่วมกันในโครงการ โหมด Live Preview ของ Obsidian ช่วยให้สามารถดูพร้อมกันได้ แต่การแก้ไขยังคงเป็นรายบุคคล

ใครชนะ?

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของ ClickUp ทำให้เป็นผู้นำที่ชัดเจนสำหรับการจดบันทึกแบบทีม

ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารอย่างไร้รอยต่อ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและยกระดับผลผลิต ในขณะที่ Obsidian มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่ฟีเจอร์ที่มีมาในตัวที่จำกัดทำให้เหมาะสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลมากกว่า

การมุ่งเน้นของ Obsidian ในด้านการจัดการความรู้ส่วนบุคคลทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำงานร่วมกันของมันยังไม่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสาร ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า

ClickUp เทียบกับ Obsidian: ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ

AI ช่วยให้เราลดความซับซ้อนของงานและปรับปรุงวิธีการของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลา และแม้กระทั่งทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้น นี่คือรายละเอียดของคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของแต่ละเครื่องมือ

คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับ AI และการทำงานอัตโนมัติ

  • สรุป, หาคำตอบสำหรับคำถาม, และร่างเอกสารด้วย ClickUp Brain
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการกระทำตามเหตุการณ์ เช่น การสร้างงานเมื่อมีการติดแท็กโน้ต
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปแบบบันทึกและขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ จาก Zapier ถึง Google Drive เพื่อเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ และทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติใน ClickUp

ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุม ค้นหาข้อมูลเฉพาะ และทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

การเน้นย้ำของ ClickUp ในด้าน AI และการทำงานอัตโนมัติสามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านเครื่องมือ AIที่ติดตั้งไว้ในตัว ความสามารถต่าง ๆ ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวาง และ การปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติได้

ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักเขียน AI สำหรับการทำงาน แอปพลิเคชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบันทึกโดยการสรุปประเด็นสำคัญ ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งตอบคำถามจากบันทึกของคุณ

ระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการต่างๆ เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ การผสานรวมกับ API ของ ClickUp ที่ติดตั้งไว้และ การผสานรวมมากกว่า 1000 รายการ เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปต่างๆ เพื่อทำงานอัตโนมัติและแลกเปลี่ยนข้อมูล

คุณสมบัติสำคัญของ Obsidian สำหรับ AI และการทำงานอัตโนมัติ

  • สร้างและแทรกเทมเพลตบันทึกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยปลั๊กอิน Templater
  • ใช้ปลั๊กอินที่สร้างโดยชุมชนสำหรับงานอัตโนมัติต่างๆ
  • ประหยัดเวลาด้วยปุ่มลัดและคำสั่งที่กำหนดเองเพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
  • ผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกผ่านปลั๊กอิน

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติใน Obsidian

Obsidian ไม่ได้ผสานรวมกับ AI หรือระบบอัตโนมัติได้ดีเท่ากับ ClickUp อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมี ระบบอัตโนมัติผ่านปลั๊กอินและการปรับแต่ง อยู่บ้าง ปลั๊กอิน Templater ช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตบันทึกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ

ชุมชนนักพัฒนาของ Obsidian ได้สร้างปลั๊กอินหลากหลายสำหรับแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สเพื่อขยายความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ ปุ่มลัดและคำสั่งที่กำหนดเอง ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน แม้ว่าจะไม่ครอบคลุมเท่ากับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp แต่ความยืดหยุ่นและระบบนิเวศของปลั๊กอินของ Obsidian ก็ช่วยให้สามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่น่าพอใจ

ใครชนะ?

ชุดฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือด้วย AI และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่มีความเป็นอัตโนมัติสูง

ชุดคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่หลากหลายของ ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลบันทึกและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก การทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมที่สามารถปรับแต่งได้ยังช่วยขยายความสามารถของ ClickUp ให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่งานระดับสูง

แม้ว่า Obsidian จะมอบระดับของระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างมากผ่านปลั๊กอินสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงานของตนเอง แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับ ClickUp Brain Obsidian ต้องการความพยายามด้วยตนเองและความรู้ทางเทคนิคมากกว่าเพื่อให้บรรลุระดับของระบบอัตโนมัติที่ใกล้เคียงกัน

ClickUp vs. Obsidian: การปรับแต่งและการกำหนดเอง

บันทึกเป็นสิ่งที่ส่วนตัว. พวกมันสะท้อนกระบวนการคิดและรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ. มาดูกันว่า ClickUp และ Obsidian มีตัวเลือกการปรับแต่งอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล.

คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลของ ClickUp

ClickUp มีฟีเจอร์มากมายเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ:

  • เค้าโครงที่ปรับแต่งได้: ออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง (รายการ, กระดาน, คันบาน, ปฏิทิน), และฟังก์ชันลากและวาง
  • เทมเพลตที่ยืดหยุ่น: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่มีอยู่หรือสร้างเทมเพลตบันทึกที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับงานที่เกิดซ้ำหรือประเภทโครงการ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา
  • สถานะที่กำหนดเอง: ก้าวข้ามสถานะทั่วไปอย่าง "ต้องทำ" และ "เสร็จแล้ว" ด้วยสถานะที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนขั้นตอนเฉพาะในกระบวนการทำงานของคุณ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดเรียงฟิลด์คำสั่งซื้อตามความสำคัญด้วยตัวเลือกการจัดเรียงของ ClickUp เช่น "เปิด," "กำลังดำเนินการ," หรือ "อนุมัติแล้ว"
  • แดชบอร์ดส่วนบุคคล: จัดทำแดชบอร์ดและมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงความคืบหน้าและติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลของ Obsidian

Obsidian ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยนำเสนอการปรับแต่งแบบเปิดกว้างผ่านปลั๊กอินและทรัพยากรจากชุมชน:

  • ระบบนิเวศของปลั๊กอิน: ไลบรารีขนาดใหญ่ของปลั๊กอินช่วยขยายความสามารถของ Obsidian ปลั๊กอินยอดนิยมรวมถึงเครื่องมือปรับแต่งเช่น "บันทึกประจำวัน" และ "เทมเพลต" ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างบันทึกที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสร้างบันทึกที่เกิดซ้ำได้
  • ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องหมายขีดฆ่า: ใช้ไวยากรณ์เครื่องหมายขีดฆ่าเพื่อจัดรูปแบบและปรับแต่งอย่างละเอียด สร้างหัวข้อและรายการตรวจสอบที่กำหนดเอง ฝังองค์ประกอบมัลติมีเดีย และแม้กระทั่งสร้างโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในในบันทึกของคุณ
  • ธีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน: เปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกของ Obsidian ด้วยธีมที่หลากหลายซึ่งมีให้ใช้งานออนไลน์ ตอบสนองต่อความชอบทางสายตาที่แตกต่างกัน
  • เทมเพลต Obsidian: ฟังก์ชันในตัวช่วยให้สามารถสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองได้ภายใน Obsidian เอง ซึ่งจำลองโครงสร้างบันทึกที่ใช้บ่อย

ใครชนะ?

เสมอกัน หากคุณชอบสร้างสรรค์บนผืนผ้าใบเปล่า Obsidian อาจเป็นตัวเลือกของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ใช้งานง่ายและสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งมากมาย ClickUp คือตัวเลือกที่ควรเลือก มันจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น พร้อมแนะนำคุณในทุกขั้นตอน

ClickUp ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ชื่นชอบประสบการณ์การใช้งานแบบมีคำแนะนำและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมฟีเจอร์ปรับแต่งในตัว การเลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟังก์ชันลากและวางทำให้ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย และเทมเพลตที่หลากหลายพร้อมใช้งานที่ ClickUp นำเสนอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางธุรกิจส่วนใหญ่

ในทางกลับกัน Obsidian มอบพลังให้กับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการทดลองปรับแต่งต่างๆ ไลบรารีปลั๊กอินที่กว้างขวาง ความสามารถในการใช้ markdown และฟังก์ชันเทมเพลตในตัว มอบระดับการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคบ้าง

ClickUp เทียบกับ Obsidian: ราคา

งบประมาณมีบทบาทสำคัญในการเลือกเครื่องมือจดบันทึก ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือในทางธุรกิจ มาเปรียบเทียบรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

แผนราคา ClickUp หลัก

  • แผนฟรีตลอดไป: รับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • แผนไม่จำกัด: ราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและคุณสมบัติขั้นสูง
  • แผนธุรกิจ: ราคา 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับทีมและธุรกิจ
  • แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาและโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
  • ClickUp AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

แผนราคา Obsidian หลัก

  • การใช้งานส่วนบุคคล: เข้าถึงได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริม: ตัวเร่ง: $25 (ชำระครั้งเดียว) Sync คือ $5/เดือน ต่อผู้ใช้ Publish คือ $10/เดือน ต่อเว็บไซต์
  • ตัวเร่ง: $25 (ชำระเงินครั้งเดียว)
  • ซิงค์ ราคา $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เผยแพร่ ราคา 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อเว็บไซต์
  • ตัวเร่ง: $25 (ชำระเงินครั้งเดียว)
  • ซิงค์ ราคา 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • เผยแพร่ ราคา 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อเว็บไซต์

ใครชนะ?

โครงสร้างราคาแบบแบ่งชั้นของ ClickUp มอบความโปร่งใสที่มากขึ้นและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของตนได้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด

ในขณะที่ฟีเจอร์หลักของ Obsidian นั้นฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจและทีม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาบริการเสริมเช่น Sync และ Publish ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ Obsidian สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และบริการเสริมอาจทำให้ผู้ใช้บางรายลังเล

โมเดลการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นของ ClickUp พร้อมแผนฟรีและแผนชำระเงินหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้เป็นโซลูชันที่เข้าถึงได้และคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับผู้ใช้ในวงกว้าง

ClickUp เทียบกับ Obsidian บน Reddit

เพื่อทำความเข้าใจมุมมองของผู้ใช้ เราได้ไปที่ Reddit

การค้นหาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ ClickUp กับ Obsidian บน Reddit พบว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่มีฟีเจอร์มากกว่าสำหรับการจดบันทึก:

ฉันมีพื้นที่สำหรับเก็บโน้ตและเอกสารต่าง ๆ ของฉันไว้ งานแต่ละงานจะเป็นชื่อของโน้ตนั้น ๆ และในช่องรายละเอียดของงาน ฉันจะใส่รูปแบบและเลย์เอาต์ต่าง ๆ ที่ต้องการสำหรับโน้ตนั้น รวมถึงรูปภาพ การฝังเนื้อหา และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น การจัดระเบียบจะใช้โฟลเดอร์ รายการ และฟิลด์ที่กำหนดเอง

Clickup ได้อัปเกรดเอกสารของตนแล้ว—ตอนนี้มันเหนือกว่าแอปจดบันทึกอื่น ๆ ทั้งหมดและอนุญาตให้คุณสร้างงานได้โดยตรงในบันทึกของคุณ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เอกสารของพวกเขาสำหรับการจดบันทึก

ผู้ใช้ Reddit บางคนได้กล่าวถึงว่า Obsidian เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายแบบออฟไลน์:

Obsidian เป็นเหมือนปลั๊กแอนด์เพลย์สำหรับฉัน ฉันเชื่อมโยงบันทึกกับ MOC และไม่เคยทำหาย และถ้าทำหาย ฉันก็มีมุมมองแบบกราฟที่จะช่วยฉันค้นหาได้

นอกเหนือจาก ClickUp แล้ว เราได้เปรียบเทียบ Obsidian กับเครื่องมือจดบันทึกอื่นๆ อีกสองสามตัวด้วย นี่คือสิ่งที่เราพบ:

  • Obsidian vs. Notion: เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครื่องมือทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน Obsidian เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์และการจัดการความรู้ ในขณะที่ Notion เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์และการบูรณาการเวิร์กโฟลว์มากกว่า
  • Obsidian vs. Evernote: การตัดสินใจระหว่างสองสิ่งนี้ถือเป็นการทดสอบที่ดี Evernote เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบโน้ตขณะเดินทาง ด้วยแอปมือถือที่แข็งแกร่งและฟีเจอร์ตัดเนื้อหาจากเว็บ Obsidian โดดเด่นในการสร้างฐานความรู้แบบเครือข่าย เชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ผ่านลิงก์ย้อนกลับและมุมมองแบบกราฟ อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานฟรีของ Evernote มีฟีเจอร์จำกัดมาก ในขณะที่ Obsidian อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เริ่มต้นรู้สึกยุ่งยากและน่าเบื่อ

แม้ว่าจะมีทางเลือกมากมายสำหรับ Obsidian แต่ไม่มีทางเลือกใดที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพเท่ากับ ClickUp

เครื่องมือจดบันทึกใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?

หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของเครื่องมือบันทึกทั้งสอง เครื่องมือที่ชนะในการเปรียบเทียบครั้งนี้ชัดเจน ระหว่าง ClickUp และ Obsidian ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างง่ายดาย

แม้ว่าฟีเจอร์การจดบันทึกที่เรียบง่ายและรวดเร็วของ Obsidian จะได้รับความนิยม แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าภาษาการเขียนย่อ, รูปแบบการจดบันทึกไฟล์ข้อความ, และอินเทอร์เฟซแบบโอเพนซอร์สจะทำให้ประสบการณ์การจดบันทึกรวดเร็วและราบรื่น แต่ก็ยังขาดองค์ประกอบในการทำงานร่วมกัน, ความเข้ากันได้, การจัดระเบียบ, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ClickUp, ในทางกลับกัน, เป็นแอปสมองที่สองที่สมบูรณ์แบบและโดดเด่นในทุกแง่มุมของการจดบันทึกที่มีอยู่ มันขยายเพื่อทำให้การจดบันทึกของคุณเป็นระเบียบด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถผสานรวมกับแอปและเครื่องมืออื่นๆ กว่า 1000 รายการได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนให้เป็นงานใน ClickUp เพื่อไม่ให้เสียแรงผลักดัน

ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก การจัดการงาน หรือการดำเนินโครงการ ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้!