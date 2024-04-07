บล็อก ClickUp
Obsidian vs Evernote: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

Engineering Team
7 เมษายน 2567

ต้องการดูประเด็นสำคัญจากการประชุมวันนี้หรือไม่? คุณมีไอเดียสร้างสรรค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? หรือเพียงแค่ต้องการบันทึกบทความที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต?

สิ่งที่คุณต้องการคือแอปสำหรับจดบันทึก! แอปจดบันทึกช่วยให้คุณสามารถเขียนไอเดียของคุณได้ทันที แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน และทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว

หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้ทำการค้นคว้ามาแล้ว

เราได้เปรียบเทียบผู้นำสองรายในสาขานี้—Obsidian และ Evernote

ค้นหาว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไรในด้านคุณสมบัติ ราคา และรีวิว เราได้พบทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Evernote และ Obsidian ที่คุณควรลองใช้ในวันนี้

Obsidian คืออะไร?

ผ่านทางObsidian

เคยรู้สึกเหมือนต้องการสมองที่สองเพื่อจดจำโน้ตของคุณไหม?

Obsidianเป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่เป็น 'สมองที่สอง' ของคุณ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกของคุณโดยการเชื่อมโยงโน้ต ใช้ลิงก์ย้อนกลับ และจัดระเบียบตามรูปแบบหรือหัวข้อ

มุ่งเน้นไปที่การเขียนบันทึกของคุณ และปล่อยให้ Obsidian จัดการงานหนักในการจัดเรียง จัดระเบียบ และเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้น

ลักษณะเฉพาะของ Obsidian คือการใช้รูปแบบมาร์กดาวน์ในการจัดเก็บบันทึกของคุณไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่น ๆ ของ Obsidian ที่ทำให้มันเป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล

ผ้าใบออบซิเดียน

ฟีเจอร์การเชื่อมโยงช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโน้ตต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการสร้างวิกิพีเดียของคุณเองโดยการเชื่อมโยงแนวคิด หนังสือ สถานที่ และผู้คนเข้าด้วยกัน

หมายเหตุการเชื่อมโยงภายในเหล่านี้สามารถนำทางได้และบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหนึ่งกับอีกข้อมูลหนึ่งเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและย้อนกลับความคิดของคุณ

ปลั๊กอิน Obsidian

ใช้ Obsidian เพื่อจดบันทึกเกี่ยวกับวิธีการสร้างปลั๊กอิน

เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณโดยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและปรับแต่งวิธีการจดบันทึกใน Obsidian ได้ตามต้องการ

ปรับแต่งบันทึกที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในรูปแบบและรูปแบบที่แตกต่าง

ชุมชนของ Obsidian มีปลั๊กอินมากกว่า 1,500 รายการเพื่อสร้างพื้นที่ความคิดในอุดมคติของคุณ

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี

ส่วนเสริม

  • Obsidian Sync: $8 ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • Obsidian Publish: $8 ต่อเว็บไซต์ต่อปี

Evernote คืออะไร?

แดชบอร์ด Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernoteเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุด

Evernote เป็นที่รู้จักในด้านวิธีการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน บันทึกของคุณจะถูกซิงค์บนอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

คุณสมบัตินี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อทีมของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการใหม่ สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Evernote, อุปกรณ์ iOS, และเดสก์ท็อปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ด้วยความสามารถในการจัดระเบียบของ Evernote คุณสามารถติดตามบันทึกทั้งหมดของคุณในแดชบอร์ดเดียวและจัดเรียงด้วยการใช้สแต็คสมุดบันทึกและแท็ก

ติดตามบันทึกของคุณอย่างใกล้ชิดและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในฐานข้อมูลทั้งหมด

มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote และราคา

เทมเพลต

เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote
แม่แบบบันทึกการประชุมใน Evernote

ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยเทมเพลต Evernoteที่พร้อมติดตั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

เพิ่มเทมเพลตบันทึกประจำวันลงในบันทึกของคุณเพื่อบันทึกตารางเวลาประจำวันหรือเพิ่มเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 50+ แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าตามความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ม 'บันทึกความขอบคุณ' ได้เตรียมตารางไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถบันทึกบันทึกเช้าของคุณ บทเรียนชีวิต และผู้ที่คุณรู้สึกขอบคุณได้ เลือกแบบฟอร์ม และเริ่มเขียนได้เลยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับด้านการออกแบบ

บันทึกเสียง

หากการเขียนไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด แอป Evernote ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตเสียงได้ เปิดโน้ตใหม่แล้วแตะปุ่มบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกเสียงของคุณ

นี่คือตัวช่วยชีวิตเมื่อคุณต้องการจดบันทึกด่วนในระหว่างการสนทนา หรือเมื่อคุณมีเรื่องมากมายในใจจนไม่สามารถเขียนความคิดออกมาได้

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

ใช้ได้ในเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Evernote และแอปบน iOS และ Android

หมายเหตุเตือน

ติดตามงานของคุณอยู่เสมอด้วยการเพิ่มการแจ้งเตือนในบันทึกของคุณ

กำหนดวันที่และเวลาเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับงานที่มีความเร่งด่วนของคุณ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำงานเสร็จแล้วโดยแตะที่การแจ้งเตือน วิธีนี้จะไม่ได้ลบโน้ตต้นฉบับ

Evernote ยังแสดงการแจ้งเตือนของโน้ตที่ถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของรายการโน้ตด้วย

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เทคโนโลยี Evernote Web Clipper และ Optical Character Recognition (OCR) ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงที่นี่

ส่วนขยาย Google Chrome ของ Web Clipper ช่วยบันทึกบทความ ภาพหน้าจอ และไฟล์ PDF จากเว็บ เทคโนโลยี OCR จะสแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณและเพิ่มเป็นบันทึกใน Evernote

ราคาของ Evernote

  • เวอร์ชันฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

ความแตกต่างระหว่าง Obsidian และ Evernote คืออะไร?

คุณไม่มีทางผิดพลาดกับการเลือกใช้ Obsidian หรือ Evernote สำหรับการเขียนบันทึก ข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการอาจทำให้คุณตัดสินใจเลือกได้

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องระหว่าง Obsidian กับ Evernote เราได้รวบรวมความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองไว้ให้แล้ว

การจัดเก็บ

การรู้วิธีที่แอปจัดเก็บบันทึกของคุณทำให้คุณมั่นใจในการใช้แอปจดบันทึกบ่อยขึ้น

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของ Obsidian เทียบกับ Evernote

ออบซิเดียน

ด้วย Obsidian ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นี่เป็นข่าวดีในแง่ของความปลอดภัย เพราะการบันทึกไฟล์ของคุณบนคลาวด์ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งแอป Obsidian เพื่อเข้าถึงบันทึก เพียงแค่ค้นหาอย่างง่ายก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากคุณได้บันทึกไฟล์ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์แล้ว

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลนี้คือคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก $8 เพื่อซิงค์บันทึกของคุณใน Obsidian ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

เอเวอร์โน้ต

Evernote บันทึกโน้ตของคุณไว้บนคลาวด์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างนิสัยในการเขียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

ในฐานะแอปบนระบบคลาวด์ บันทึกของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แล็ปท็อป, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, และแท็บเล็ต

หากคุณใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเขียน และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากกว่าการซิงค์บันทึกด้วยตนเอง Evernote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

รูปแบบไฟล์

Obsidian และ Evernote บันทึกโน้ตของคุณในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน การรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบจะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่สะดวกและเหมาะสมกับคุณมากขึ้น มาเริ่มกันเลย

ออบซิเดียน

Obsidian ใช้รูปแบบไฟล์สนับสนุนมาร์กดาวน์เพื่อบันทึกโน้ตของคุณ มาร์กดาวน์เป็นภาษาเครื่องหมายที่เบาและเรียบง่าย แต่ใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างซึ่งประกอบด้วยอักขระพิเศษ

นี่คือตัวอย่างบางส่วน –

# สำหรับการเพิ่มหัวข้อ 1

สำหรับข้อความตัวหนา

== == สำหรับข้อความที่ถูกเน้น

~~ ~~ สำหรับการขีดฆ่า

เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวอักษรเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, บล็อกโค้ด, และรายการลงในบันทึกของคุณได้ ข้อได้เปรียบของไฟล์คือบันทึกของคุณจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่มีนามสกุล .md ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความใด ๆ เช่น Notepad และ Google Docs

หากคุณได้รับการฝึกอบรมมาแล้วในการใช้ภาษาเครื่องหมายหรือคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของไฟล์มาร์กดาวน์แล้ว นี่ไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับคุณ แต่หากคุณเป็นมือใหม่ คุณต้องฝึกฝนเล็กน้อยเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบของภาษานี้

มาร์กดาวน์ให้ตัวเลือกมากขึ้นในการแปลงบันทึกของคุณเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถส่งออกบันทึกของ Obsidian เป็นรูปแบบ PDF ได้ แต่คุณสามารถแปลงไฟล์ md เป็น docx และ txt รวมถึงรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ได้

เอเวอร์โน้ต

ด้วย Evernote คุณจะเห็นบันทึกของคุณในรูปแบบ Rich Text Format (RTF) RTF เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานที่ใช้โดยโปรแกรมประมวลผลคำหลายตัว เช่น Microsoft Word ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างซอฟต์แวร์ต่างๆ

การจัดรูปแบบข้อความบน Evernote นั้นง่ายและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สั้นมาก หากคุณเคยใช้โปรแกรมประมวลผลคำมาก่อน การจัดวางของตัวแก้ไขจะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคย คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยเปลี่ยนขนาดตัวอักษร สี การเน้น และอื่นๆ อีกมากมาย

การแทรกเมนูเช่นตาราง, งาน, และกิจกรรมในปฏิทินก็ง่ายเช่นกัน. หากมาร์กดาวน์ไม่ใช่ตัวเลือกที่สบายใจ, Evernote คือตัวเลือกที่คุณต้องใช้.

การเชื่อมโยง

ใช้การเชื่อมโยงเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบันทึกของคุณ จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Obsidian และ Evernote ต่างก็ช่วยเชื่อมโยงบันทึกของคุณ แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

ออบซิเดียน

เนื่องจากความสามารถในการเชื่อมโยงสองทิศทาง Obsidian จึงเรียกตัวเองว่า 'สมองที่สอง'

มันไม่เพียงแต่แสดงลิงก์ที่เข้ามาในบันทึกของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงลิงก์ที่ออกไปด้วย

ฟีเจอร์การเชื่อมโยงช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งระหว่างบันทึกของคุณและเข้าใจหัวข้อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในการเพิ่มลิงก์ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [[ ]] และเพิ่มชื่อของโน้ตที่คุณต้องการเชื่อมโยงระหว่างวงเล็บเหลี่ยมนี้ สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงของ Obsidian พิเศษยิ่งขึ้นคือ Knowledge Graph: ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟชนิดหนึ่ง

กราฟความรู้คือการแสดงภาพของบันทึกของคุณและวิธีการเชื่อมโยงกันของบันทึกเหล่านั้น โดยการดูกราฟนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่าบันทึกใดเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและบันทึกใดเป็นข้อมูลที่แตกต่างออกไป

เอเวอร์โน้ต

ใช้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงเพื่อแทรกลิงก์ไปยังบันทึกอื่น ๆ แต่ไม่ได้ง่ายเหมือน Obsidian

ในการแทรกลิงก์ของบันทึกที่มีอยู่แล้วในไลบรารีของคุณ คุณต้องค้นหาบันทึกนั้นก่อน เมื่อคุณพบแล้ว ให้คัดลอกลิงก์ของบันทึกนั้นและวางลงในบันทึกใหม่ที่คุณกำลังสร้าง

แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ซับซ้อนและใช้เวลามาก Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีกว่าหากการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

Evernote กับ Obsidian บน Reddit

เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับ Obsidian และ Evernote พบว่าหลายคนใช้ทั้งสองโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง พวกเขาพยายามใช้โปรแกรมหนึ่งเพื่อเติมเต็มจุดที่อีกโปรแกรมขาดอยู่

จุดเด่นสำคัญจากการวิจัยของเรา:

"ฉันใช้ Evernote และ Obsidian ฉันเริ่มใช้ Obsidian สำหรับโปรเจกต์เฉพาะที่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูล Evernote ยังคงเป็นที่เก็บความรู้ทั่วไปและข้อมูลต่างๆ ของฉัน"

ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวถึงว่า Evernote สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เป็นอย่างดี และการมีสมองที่สองก็ไม่มีความหมายเมื่อพวกเขาเริ่มเขียนบันทึกในหลายแอป

"ฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียฟังก์ชัน "สมองที่สอง" ไปเมื่อเริ่มใช้แอปหลายตัว ฉันมีกระบวนการที่ใช้กับ Evernote ค่อนข้างดีอยู่แล้ว และไม่มีอะไรในขั้นตอนการทำงานของฉันที่ฉันทำไม่ได้ บางอย่าง (เช่น การเชื่อมโยงโน้ต การจัดการสเปรดชีต และการเขียนด้วยลายมือบน iPad) อาจจะทำได้ดีกว่านี้มาก แต่ความสามารถในการรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวมีคุณค่ามากสำหรับฉัน "

Obsidian vs Evernote: ใครคือผู้ชนะ?

การตัดสินผู้ชนะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากแอปจดบันทึกทั้งสองมีข้อจำกัด

ตัวอย่างเช่น ต่างจาก Evernote, Obsidian เป็นแอปบันทึกที่ทำงานแบบออฟไลน์ทั้งหมด ซึ่งทำให้การซิงค์บันทึกของคุณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องยาก หากต้องการให้เกิดขึ้น คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก $8 นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนเครื่องเดสก์ท็อปของคุณเอง

อย่างไรก็ตาม, Evernote เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการทำงานร่วมกัน, แต่ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์และมีความเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัย.

โชคดีที่เรามีวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับความสามารถในการจดบันทึกของคุณ

พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian เทียบกับ Evernote

ClickUp เป็นแอปจดบันทึกและจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างในกล่องเครื่องมือของคุณได้ สลับระหว่างแอปต่างๆ และทำงานของคุณให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา

ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โรงเรียนหรือกลยุทธ์ GTM สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถมองเห็นภาพ ทำงานร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ทั้งหมดได้ในที่เดียว

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างวิกิ, แทรกบุ๊กมาร์ก, เพิ่มตาราง หรือสร้างกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เชิญทีมของคุณมาร่วมทำงานแบบเรียลไทม์, ติดแท็กสมาชิก และแชร์ความคิดเห็น เพิ่มวิดเจ็ตด้วยตัวแก้ไขในตัวเพื่ออัปเดตสถานะโครงการ, มอบหมายงาน และเปลี่ยนโครงการ

ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจสำคัญของเอกสาร ClickUp

สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเมื่อคุณแชร์กับผู้อื่น แต่นั่นเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น คุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น แม่แบบ โหมดโฟกัส และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดระเบียบด้วย ClickUp Notes

ตัวอย่างการจดบันทึก ClickUp
จัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

หนึ่งในแง่มุมที่กลายเป็นเรื่องยากคือการจัดระเบียบงานเพื่อติดตามงานเหล่านั้นในฐานะงานหรือการสร้างรายการตรวจสอบ

ClickUp Notesทำให้ง่ายขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่เคยทำมาก่อน ใช้ตัวแก้ไขเพื่อแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้และจัดระเบียบเป็นรายการที่ต้องทำในรายการตรวจสอบ

แต่แล้วการเข้าถึงบันทึกเหล่านี้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ล่ะ?

ClickUp ซิงค์บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome สร้างบันทึกได้ทุกที่และเข้าถึงได้ภายหลัง

ทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp AI

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ช่วยAI ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันลดเวลาการทำงาน 30 นาทีของคุณให้เหลือเพียง 30 วินาที ClickUp โดดเด่นเพราะมีเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกน้อยมาก

สร้างโครงร่างโครงการ รายงานสถานะสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า หรือโครงร่างอีเมลสำหรับแคมเปญการตลาดครั้งถัดไป—AI จัดการให้เสร็จสิ้นได้เพียงไม่กี่คลิก

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนบันทึกได้ดีขึ้น แก้ไขเนื้อหา และจัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยตารางที่มีโครงสร้างล่วงหน้า หัวข้อ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะกำหนดเวลาด้วย AI หรือยัง?

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: เครื่องมือจดบันทึกทั้งหมดของ ClickUp, ClickUp Docs, สมาชิกไม่จำกัด, และพื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB
  • ไม่จำกัด: $5/ผู้ใช้/เดือน พร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, และแดชบอร์ดไม่จำกัด
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน ไม่จำกัดจำนวนทีม, ส่งออกข้อมูลแบบกำหนดเอง, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ
  • Business Plus: $19/ผู้ใช้/เดือน สร้างบทบาทที่กำหนดเอง, อนุญาตตามความต้องการ, และเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองพร้อม API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด, และผู้จัดการความสำเร็จที่ดูแลเฉพาะ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp: คุณกำลังรออะไรอยู่?

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งอย่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกไอเดียหรือการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด ความหลากหลายของฟีเจอร์ ความง่ายในการใช้งาน และราคาที่ ClickUp นำเสนอทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจใดๆ เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยของ ClickUp

จัดระเบียบบันทึกของคุณ, ร่วมมือกับผู้อื่น, และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณ

สมัครใช้ ClickUp แผนฟรีตลอดชีพและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับคู่หูในการจดบันทึกของคุณ