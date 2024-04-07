Obsidian vs Evernote: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

ต้องการดูประเด็นสำคัญจากการประชุมวันนี้หรือไม่? คุณมีไอเดียสร้างสรรค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? หรือเพียงแค่ต้องการบันทึกบทความที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต?
สิ่งที่คุณต้องการคือแอปสำหรับจดบันทึก! แอปจดบันทึกช่วยให้คุณสามารถเขียนไอเดียของคุณได้ทันที แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน และทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้ทำการค้นคว้ามาแล้ว
เราได้เปรียบเทียบผู้นำสองรายในสาขานี้—Obsidian และ Evernote
ค้นหาว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไรในด้านคุณสมบัติ ราคา และรีวิว เราได้พบทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Evernote และ Obsidian ที่คุณควรลองใช้ในวันนี้
Obsidian คืออะไร?
เคยรู้สึกเหมือนต้องการสมองที่สองเพื่อจดจำโน้ตของคุณไหม?
Obsidianเป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่เป็น 'สมองที่สอง' ของคุณ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกของคุณโดยการเชื่อมโยงโน้ต ใช้ลิงก์ย้อนกลับ และจัดระเบียบตามรูปแบบหรือหัวข้อ
มุ่งเน้นไปที่การเขียนบันทึกของคุณ และปล่อยให้ Obsidian จัดการงานหนักในการจัดเรียง จัดระเบียบ และเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้น
ลักษณะเฉพาะของ Obsidian คือการใช้รูปแบบมาร์กดาวน์ในการจัดเก็บบันทึกของคุณไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่น ๆ ของ Obsidian ที่ทำให้มันเป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล
ผ้าใบออบซิเดียน
ฟีเจอร์การเชื่อมโยงช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโน้ตต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการสร้างวิกิพีเดียของคุณเองโดยการเชื่อมโยงแนวคิด หนังสือ สถานที่ และผู้คนเข้าด้วยกัน
หมายเหตุการเชื่อมโยงภายในเหล่านี้สามารถนำทางได้และบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหนึ่งกับอีกข้อมูลหนึ่งเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและย้อนกลับความคิดของคุณ
ปลั๊กอิน Obsidian
เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณโดยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและปรับแต่งวิธีการจดบันทึกใน Obsidian ได้ตามต้องการ
ปรับแต่งบันทึกที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในรูปแบบและรูปแบบที่แตกต่าง
ชุมชนของ Obsidian มีปลั๊กอินมากกว่า 1,500 รายการเพื่อสร้างพื้นที่ความคิดในอุดมคติของคุณ
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี
ส่วนเสริม
- Obsidian Sync: $8 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- Obsidian Publish: $8 ต่อเว็บไซต์ต่อปี
Evernote คืออะไร?
Evernoteเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุด
Evernote เป็นที่รู้จักในด้านวิธีการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน บันทึกของคุณจะถูกซิงค์บนอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
คุณสมบัตินี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อทีมของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการใหม่ สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Evernote, อุปกรณ์ iOS, และเดสก์ท็อปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ด้วยความสามารถในการจัดระเบียบของ Evernote คุณสามารถติดตามบันทึกทั้งหมดของคุณในแดชบอร์ดเดียวและจัดเรียงด้วยการใช้สแต็คสมุดบันทึกและแท็ก
ติดตามบันทึกของคุณอย่างใกล้ชิดและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในฐานข้อมูลทั้งหมด
มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote และราคา
เทมเพลต
ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยเทมเพลต Evernoteที่พร้อมติดตั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
เพิ่มเทมเพลตบันทึกประจำวันลงในบันทึกของคุณเพื่อบันทึกตารางเวลาประจำวันหรือเพิ่มเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 50+ แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าตามความต้องการของคุณ
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ม 'บันทึกความขอบคุณ' ได้เตรียมตารางไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถบันทึกบันทึกเช้าของคุณ บทเรียนชีวิต และผู้ที่คุณรู้สึกขอบคุณได้ เลือกแบบฟอร์ม และเริ่มเขียนได้เลยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับด้านการออกแบบ
บันทึกเสียง
หากการเขียนไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด แอป Evernote ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตเสียงได้ เปิดโน้ตใหม่แล้วแตะปุ่มบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกเสียงของคุณ
นี่คือตัวช่วยชีวิตเมื่อคุณต้องการจดบันทึกด่วนในระหว่างการสนทนา หรือเมื่อคุณมีเรื่องมากมายในใจจนไม่สามารถเขียนความคิดออกมาได้
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ใช้ได้ในเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Evernote และแอปบน iOS และ Android
หมายเหตุเตือน
ติดตามงานของคุณอยู่เสมอด้วยการเพิ่มการแจ้งเตือนในบันทึกของคุณ
กำหนดวันที่และเวลาเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับงานที่มีความเร่งด่วนของคุณ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำงานเสร็จแล้วโดยแตะที่การแจ้งเตือน วิธีนี้จะไม่ได้ลบโน้ตต้นฉบับ
Evernote ยังแสดงการแจ้งเตือนของโน้ตที่ถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของรายการโน้ตด้วย
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เทคโนโลยี Evernote Web Clipper และ Optical Character Recognition (OCR) ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงที่นี่
ส่วนขยาย Google Chrome ของ Web Clipper ช่วยบันทึกบทความ ภาพหน้าจอ และไฟล์ PDF จากเว็บ เทคโนโลยี OCR จะสแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณและเพิ่มเป็นบันทึกใน Evernote
ราคาของ Evernote
- เวอร์ชันฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ความแตกต่างระหว่าง Obsidian และ Evernote คืออะไร?
คุณไม่มีทางผิดพลาดกับการเลือกใช้ Obsidian หรือ Evernote สำหรับการเขียนบันทึก ข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการอาจทำให้คุณตัดสินใจเลือกได้
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องระหว่าง Obsidian กับ Evernote เราได้รวบรวมความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองไว้ให้แล้ว
การจัดเก็บ
การรู้วิธีที่แอปจัดเก็บบันทึกของคุณทำให้คุณมั่นใจในการใช้แอปจดบันทึกบ่อยขึ้น
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของ Obsidian เทียบกับ Evernote
ออบซิเดียน
ด้วย Obsidian ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นี่เป็นข่าวดีในแง่ของความปลอดภัย เพราะการบันทึกไฟล์ของคุณบนคลาวด์ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งแอป Obsidian เพื่อเข้าถึงบันทึก เพียงแค่ค้นหาอย่างง่ายก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากคุณได้บันทึกไฟล์ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์แล้ว
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลนี้คือคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก $8 เพื่อซิงค์บันทึกของคุณใน Obsidian ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
เอเวอร์โน้ต
Evernote บันทึกโน้ตของคุณไว้บนคลาวด์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างนิสัยในการเขียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ
ในฐานะแอปบนระบบคลาวด์ บันทึกของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แล็ปท็อป, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, และแท็บเล็ต
หากคุณใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเขียน และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากกว่าการซิงค์บันทึกด้วยตนเอง Evernote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
รูปแบบไฟล์
Obsidian และ Evernote บันทึกโน้ตของคุณในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน การรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบจะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่สะดวกและเหมาะสมกับคุณมากขึ้น มาเริ่มกันเลย
ออบซิเดียน
Obsidian ใช้รูปแบบไฟล์สนับสนุนมาร์กดาวน์เพื่อบันทึกโน้ตของคุณ มาร์กดาวน์เป็นภาษาเครื่องหมายที่เบาและเรียบง่าย แต่ใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างซึ่งประกอบด้วยอักขระพิเศษ
นี่คือตัวอย่างบางส่วน –
# สำหรับการเพิ่มหัวข้อ 1
สำหรับข้อความตัวหนา
== == สำหรับข้อความที่ถูกเน้น
~~ ~~ สำหรับการขีดฆ่า
เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวอักษรเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, บล็อกโค้ด, และรายการลงในบันทึกของคุณได้ ข้อได้เปรียบของไฟล์คือบันทึกของคุณจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่มีนามสกุล .md ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความใด ๆ เช่น Notepad และ Google Docs
หากคุณได้รับการฝึกอบรมมาแล้วในการใช้ภาษาเครื่องหมายหรือคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของไฟล์มาร์กดาวน์แล้ว นี่ไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับคุณ แต่หากคุณเป็นมือใหม่ คุณต้องฝึกฝนเล็กน้อยเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบของภาษานี้
มาร์กดาวน์ให้ตัวเลือกมากขึ้นในการแปลงบันทึกของคุณเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถส่งออกบันทึกของ Obsidian เป็นรูปแบบ PDF ได้ แต่คุณสามารถแปลงไฟล์ md เป็น docx และ txt รวมถึงรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ได้
เอเวอร์โน้ต
ด้วย Evernote คุณจะเห็นบันทึกของคุณในรูปแบบ Rich Text Format (RTF) RTF เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานที่ใช้โดยโปรแกรมประมวลผลคำหลายตัว เช่น Microsoft Word ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างซอฟต์แวร์ต่างๆ
การจัดรูปแบบข้อความบน Evernote นั้นง่ายและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สั้นมาก หากคุณเคยใช้โปรแกรมประมวลผลคำมาก่อน การจัดวางของตัวแก้ไขจะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคย คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยเปลี่ยนขนาดตัวอักษร สี การเน้น และอื่นๆ อีกมากมาย
การแทรกเมนูเช่นตาราง, งาน, และกิจกรรมในปฏิทินก็ง่ายเช่นกัน. หากมาร์กดาวน์ไม่ใช่ตัวเลือกที่สบายใจ, Evernote คือตัวเลือกที่คุณต้องใช้.
การเชื่อมโยง
ใช้การเชื่อมโยงเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบันทึกของคุณ จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Obsidian และ Evernote ต่างก็ช่วยเชื่อมโยงบันทึกของคุณ แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ออบซิเดียน
เนื่องจากความสามารถในการเชื่อมโยงสองทิศทาง Obsidian จึงเรียกตัวเองว่า 'สมองที่สอง'
มันไม่เพียงแต่แสดงลิงก์ที่เข้ามาในบันทึกของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงลิงก์ที่ออกไปด้วย
ฟีเจอร์การเชื่อมโยงช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งระหว่างบันทึกของคุณและเข้าใจหัวข้อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในการเพิ่มลิงก์ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [[ ]] และเพิ่มชื่อของโน้ตที่คุณต้องการเชื่อมโยงระหว่างวงเล็บเหลี่ยมนี้ สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงของ Obsidian พิเศษยิ่งขึ้นคือ Knowledge Graph: ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟชนิดหนึ่ง
กราฟความรู้คือการแสดงภาพของบันทึกของคุณและวิธีการเชื่อมโยงกันของบันทึกเหล่านั้น โดยการดูกราฟนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่าบันทึกใดเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและบันทึกใดเป็นข้อมูลที่แตกต่างออกไป
เอเวอร์โน้ต
ใช้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงเพื่อแทรกลิงก์ไปยังบันทึกอื่น ๆ แต่ไม่ได้ง่ายเหมือน Obsidian
ในการแทรกลิงก์ของบันทึกที่มีอยู่แล้วในไลบรารีของคุณ คุณต้องค้นหาบันทึกนั้นก่อน เมื่อคุณพบแล้ว ให้คัดลอกลิงก์ของบันทึกนั้นและวางลงในบันทึกใหม่ที่คุณกำลังสร้าง
แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ซับซ้อนและใช้เวลามาก Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีกว่าหากการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
Evernote กับ Obsidian บน Reddit
เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับ Obsidian และ Evernote พบว่าหลายคนใช้ทั้งสองโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง พวกเขาพยายามใช้โปรแกรมหนึ่งเพื่อเติมเต็มจุดที่อีกโปรแกรมขาดอยู่
จุดเด่นสำคัญจากการวิจัยของเรา:
"ฉันใช้ Evernote และ Obsidian ฉันเริ่มใช้ Obsidian สำหรับโปรเจกต์เฉพาะที่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูล Evernote ยังคงเป็นที่เก็บความรู้ทั่วไปและข้อมูลต่างๆ ของฉัน"
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวถึงว่า Evernote สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เป็นอย่างดี และการมีสมองที่สองก็ไม่มีความหมายเมื่อพวกเขาเริ่มเขียนบันทึกในหลายแอป
"ฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียฟังก์ชัน "สมองที่สอง" ไปเมื่อเริ่มใช้แอปหลายตัว ฉันมีกระบวนการที่ใช้กับ Evernote ค่อนข้างดีอยู่แล้ว และไม่มีอะไรในขั้นตอนการทำงานของฉันที่ฉันทำไม่ได้ บางอย่าง (เช่น การเชื่อมโยงโน้ต การจัดการสเปรดชีต และการเขียนด้วยลายมือบน iPad) อาจจะทำได้ดีกว่านี้มาก แต่ความสามารถในการรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวมีคุณค่ามากสำหรับฉัน "
Obsidian vs Evernote: ใครคือผู้ชนะ?
การตัดสินผู้ชนะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากแอปจดบันทึกทั้งสองมีข้อจำกัด
ตัวอย่างเช่น ต่างจาก Evernote, Obsidian เป็นแอปบันทึกที่ทำงานแบบออฟไลน์ทั้งหมด ซึ่งทำให้การซิงค์บันทึกของคุณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องยาก หากต้องการให้เกิดขึ้น คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก $8 นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนเครื่องเดสก์ท็อปของคุณเอง
อย่างไรก็ตาม, Evernote เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการทำงานร่วมกัน, แต่ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์และมีความเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัย.
โชคดีที่เรามีวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับความสามารถในการจดบันทึกของคุณ
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian เทียบกับ Evernote
ClickUp เป็นแอปจดบันทึกและจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างในกล่องเครื่องมือของคุณได้ สลับระหว่างแอปต่างๆ และทำงานของคุณให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา
ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โรงเรียนหรือกลยุทธ์ GTM สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถมองเห็นภาพ ทำงานร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ทั้งหมดได้ในที่เดียว
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างวิกิ, แทรกบุ๊กมาร์ก, เพิ่มตาราง หรือสร้างกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เชิญทีมของคุณมาร่วมทำงานแบบเรียลไทม์, ติดแท็กสมาชิก และแชร์ความคิดเห็น เพิ่มวิดเจ็ตด้วยตัวแก้ไขในตัวเพื่ออัปเดตสถานะโครงการ, มอบหมายงาน และเปลี่ยนโครงการ
ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจสำคัญของเอกสาร ClickUp
สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเมื่อคุณแชร์กับผู้อื่น แต่นั่นเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น คุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น แม่แบบ โหมดโฟกัส และอื่นๆ อีกมากมาย
จัดระเบียบด้วย ClickUp Notes
หนึ่งในแง่มุมที่กลายเป็นเรื่องยากคือการจัดระเบียบงานเพื่อติดตามงานเหล่านั้นในฐานะงานหรือการสร้างรายการตรวจสอบ
ClickUp Notesทำให้ง่ายขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่เคยทำมาก่อน ใช้ตัวแก้ไขเพื่อแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้และจัดระเบียบเป็นรายการที่ต้องทำในรายการตรวจสอบ
แต่แล้วการเข้าถึงบันทึกเหล่านี้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ล่ะ?
ClickUp ซิงค์บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome สร้างบันทึกได้ทุกที่และเข้าถึงได้ภายหลัง
ทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp AI
ผู้ช่วยAI ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันลดเวลาการทำงาน 30 นาทีของคุณให้เหลือเพียง 30 วินาที ClickUp โดดเด่นเพราะมีเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกน้อยมาก
สร้างโครงร่างโครงการ รายงานสถานะสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า หรือโครงร่างอีเมลสำหรับแคมเปญการตลาดครั้งถัดไป—AI จัดการให้เสร็จสิ้นได้เพียงไม่กี่คลิก
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนบันทึกได้ดีขึ้น แก้ไขเนื้อหา และจัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยตารางที่มีโครงสร้างล่วงหน้า หัวข้อ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะกำหนดเวลาด้วย AI หรือยัง?
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เครื่องมือจดบันทึกทั้งหมดของ ClickUp, ClickUp Docs, สมาชิกไม่จำกัด, และพื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB
- ไม่จำกัด: $5/ผู้ใช้/เดือน พร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, และแดชบอร์ดไม่จำกัด
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน ไม่จำกัดจำนวนทีม, ส่งออกข้อมูลแบบกำหนดเอง, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ
- Business Plus: $19/ผู้ใช้/เดือน สร้างบทบาทที่กำหนดเอง, อนุญาตตามความต้องการ, และเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองพร้อม API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด, และผู้จัดการความสำเร็จที่ดูแลเฉพาะ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp: คุณกำลังรออะไรอยู่?
ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งอย่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกไอเดียหรือการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด ความหลากหลายของฟีเจอร์ ความง่ายในการใช้งาน และราคาที่ ClickUp นำเสนอทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจใดๆ เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยของ ClickUp
จัดระเบียบบันทึกของคุณ, ร่วมมือกับผู้อื่น, และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณ
สมัครใช้ ClickUp แผนฟรีตลอดชีพและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับคู่หูในการจดบันทึกของคุณ