เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในแคนาดา

หากคุณกำลังประสบปัญหาการสูญเสียลูกค้าในแคนาดาสูงกว่าปกติในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คุณไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้เพียงคนเดียว
ในความเป็นจริง รายงานServiceNow Consumer Voice Report 2024ระบุว่า "74% ของชาวแคนาดามีความภักดีต่อแบรนด์น้อยลงเมื่อเทียบกับสองปีที่แล้ว"
ธุรกิจหลายแห่งในแคนาดาได้หันมาให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากขึ้น เพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า
หนึ่งในกลยุทธ์ CRMที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงอัตราการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้คือการผสานระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพ
ในบล็อกนี้ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับในแคนาดา เราจะแบ่งปันคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดของแต่ละซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้คุณคัดเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ในแคนาดา?
ลูกค้าสมัยใหม่ต้องการคุณภาพที่โดดเด่น ดังนั้นคุณจึงต้องหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมและดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น นี่คือฟังก์ชันหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ CRMในประเทศแคนาดา:
- ความร่วมมือ: ระบบ CRM ต้องช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและทำให้ทีมมีข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยอัตโนมัติการส่งอีเมลไปยังลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ CRM ต้องสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่งได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ทีมของคุณควรสามารถเข้าถึงข้อเสนอและรายละเอียดลูกค้าได้จากทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ของคุณมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายสำหรับ iPhone และ Android ที่ยังคงคุณสมบัติเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- รายงานที่กำหนดเอง: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่รองรับการสร้างรายงานที่กำหนดเองและให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, ประสิทธิภาพการขาย, เป็นต้น
- ความสามารถในการปรับขนาด: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดควรมีความสามารถในการปรับขนาดได้ง่าย ควรสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ส่งอีเมลอัตโนมัติจำนวนมาก และทำการรายงานขั้นสูงได้แม้เมื่อฐานข้อมูลเติบโตขึ้น
- การกำหนดราคา: เลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่มีแผนการกำหนดราคาแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับในแคนาดา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการช่องทางการขายของคุณ)
คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉันสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ในแคนาดาคือ ClickUp ด้วยซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUp ฉันสามารถดูความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของฉันในที่เดียวและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของฉันได้
ClickUp CRM ยังช่วยให้การติดต่อกับลูกค้าง่ายขึ้น คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ ClickUp เพื่อทำให้การสื่อสารราบรื่น ปิดการขาย ส่งการอัปเดตโครงการ และต้อนรับลูกค้าใหม่
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของซอฟต์แวร์ CRM ClickUp คือแดชบอร์ด ClickUp ที่ แสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของฉันในที่เดียว แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย (พร้อมวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าอย่างละเอียด คุณสามารถติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย เป้าหมายการขาย และงานด้านการขายและการตลาดได้
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของทั้งระบบ CRM และการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมของฉันสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของเราได้ ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมอง Kanban Board และมุมมองตาราง คุณสามารถติดตามและจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการจัดการกระบวนการขายและการสื่อสารของทีมได้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: จัดการฐานข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUp และเทมเพลต CRM ซึ่งช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อไว้ในฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว
- คุณสมบัติการสื่อสารแบบบูรณาการ: สื่อสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณโดยใช้ @mentionsและมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp Chat ซึ่งช่วยให้การทำงานข้ามสายงานเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- การวิเคราะห์ CRM ด้วย AI: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ทำนายการสูญเสียลูกค้า และคาดการณ์ยอดขายด้วยClickUp Brain และปรับปรุงการตัดสินใจ คุณสามารถใช้คำสั่ง AI สำหรับ CRMจากไลบรารีคำสั่งของ ClickUp
- ปรับแต่งได้ง่าย: เพิ่มประสิทธิภาพงาน CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงกระดานคัมบัง, รายการ, ตาราง, และแกนต์
- อัตโนมัติการติดต่อลูกค้า: ทำให้การติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการผสานอีเมลกับโซลูชันการจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUpคุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลหรือการอัปเดตให้ลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า: ยกระดับการบริการลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการบริการลูกค้าของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับลูกค้าใหม่ การจัดการตั๋วปัญหา และการจัดการข้อเสนอแนะ
- สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น: มองเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและขจัดอุปสรรคต่างๆ
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด: รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับขนาดดีลเฉลี่ยและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมดและกรณีการใช้งานของ ClickUp CRM
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
2. Salesforce (ดีที่สุดสำหรับการอัตโนมัติข้อมูลและการวิเคราะห์)
Salesforce เป็นหนึ่งในระบบ CRM ชั้นนำที่หลายบริษัทในแคนาดาใช้ ซอฟต์แวร์ CRM ที่ผสานรวมของมัน; Einstein 1, ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการวิเคราะห์ เนื่องจาก AI ของมันสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับทีมขาย การตลาด การพาณิชย์ และการบริการลูกค้าได้
มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 ชนิด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการผสานรวมโซลูชันต่าง ๆ มากมายไว้ในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้ Salesforce เพื่อดำเนินการ แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ได้อีกด้วย ฉันชอบฟีเจอร์นี้มากเพราะช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากลูกค้าและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟัง
Salesforce ยังปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแคนาดา (PIPEDA) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทางสังคมของลูกค้าเป็นอัตโนมัติเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบเฉพาะของพวกเขา
- เปรียบเทียบรายละเอียดที่สำคัญของไทม์ไลน์ของลูกค้าพร้อมกับของคู่แข่งทางธุรกิจ
- ใช้การวิเคราะห์ AI ของไอน์สไตน์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนด้านการขายและการบริการ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- คุณอาจพบปัญหาความล่าช้าของซอฟต์แวร์เมื่อทำการผสานรวมเครื่องมือนี้กับการผสานรวมของบุคคลที่สาม
- คุณสมบัติบางอย่างของเดสก์ท็อปอาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่บนอุปกรณ์มือถือ เช่น จำนวนแถวสูงสุดที่แสดงในรายงาน
การกำหนดราคา Salesforce
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $80/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $165/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้/เดือน
- ยอดขาย Einstein 1: $500/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 19,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
3. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารอัตโนมัติและการบริการลูกค้า)
HubSpot เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการทำงานร่วมกันที่มี ชื่อเสียงมากที่สุดในแคนาดา มันมอบเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้า ฉันชอบวิธีที่ HubSpot มี โซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้ สำหรับผู้นำการขาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย, นักการตลาด, ทีมบริการลูกค้า, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, และเจ้าของธุรกิจ
มันช่วยให้ฉันสามารถเข้าถึงรายงานโดยละเอียดได้อย่างรวดเร็วและติดตามประสิทธิภาพของทีมขายของฉันได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดตารางการประชุมฟรีที่ลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้เพื่อจองการโทรค้นหาข้อมูลได้ ทีมงานสามารถใช้เพื่อสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
มันมอบฐานข้อมูล CRM แบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ทีมขายสามารถแชร์และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลผู้ติดต่อได้จากทุกที่. ซึ่งช่วยให้การติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และการจัดการกิจกรรมการขายเป็นไปอย่างง่ายดาย.
HubSpot ยังปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและจังหวัดของแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลลูกค้า (เช่น กฎหมายของจังหวัดเช่นพระราชบัญญัติ 64 ของควิเบก) ดังนั้นข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าของคุณจะยังคงปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ติดตามกระบวนการขายทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่มองเห็นได้
- ใช้แบบฟอร์มฟรี, หน้า landing page, และเครื่องมือจัดการโฆษณาเพื่อเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ
- ควบคุมข้อมูลของคุณโดยการตั้งค่ารายงานและแดชบอร์ดให้เป็นสาธารณะ ส่วนตัว หรือจำกัดการเข้าถึง
- เปิดใช้งานฟีเจอร์การออกตั๋วและแชทสดเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
- ติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์และระบุลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าได้ไม่จำกัดและติดต่อได้สูงสุดถึง 1,000,000 ราย โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
- ใช้ HubSpot Payments เพื่อจัดการการชำระเงินภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก เช่น Stripe หรือ PayPal
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ฟีเจอร์ของ HubSpot CRM หลายอย่างไม่สามารถปรับแต่งได้
- มันรวมถึงส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินจำนวนมาก ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่าย
ราคาของ HubSpot
- ฟรี: ตลอดไป
- Marketing Hub Starter: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/ผู้ใช้/เดือน
- Marketing Hub Professional: $890/3 ผู้ใช้/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: $3600/5 ผู้ใช้/เดือน
สำหรับธุรกิจในแคนาดา ค่าธรรมเนียมของ Hubspot ไม่รวมภาษีสินค้าและบริการ (GST) ภาษีการขายของจังหวัด (PST) และภาษีการขายแบบรวม (HST)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4000+ รีวิว)
4. ทองแดง (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
Copper ทำให้การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าของทีมผมง่ายขึ้นมาก มันช่วยให้ผมสามารถดูจุดติดต่อตั้งแต่ต้นจนจบกับลูกค้าแต่ละคนได้ ทำให้ผมไม่พลาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ
ทองแดงโดดเด่นสำหรับฉันเนื่องจาก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย คุณสามารถ ผสานรวม Copper เข้ากับ Google Workspace ของคุณได้อย่างง่ายดาย และจัดการอีเมลและไฟล์ของลูกค้าทั้งหมด
ทำให้การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าง่ายขึ้น ส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ และติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำและส่งข้อความสำคัญเพื่อให้ติดต่อเป็นประจำกับผู้ติดต่อที่สำคัญของคุณ
- เข้าถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการกำกับดูแลระดับสูงครอบคลุมการขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้าเพื่อการประสานงานบัญชีอย่างสมบูรณ์
- ซิงค์ไฟล์แนบและเอกสาร Google จาก GMail และ Google Calendar เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง
- เลือกหลายสกุลเงินและภาษาเมื่อดำเนินการกับธุรกิจระหว่างประเทศหรือภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ในแคนาดา
ข้อจำกัดของทองแดง
- ไม่ยืดหยุ่นนอกเหนือจาก Google Workspace ทำให้ไม่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่ไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ Google
ราคาทองแดง
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- เริ่มต้น: $9/ผู้ใช้/เดือน, ชำระรายปี
- พื้นฐาน: $23/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: 59 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $99/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
5. TheFishTank (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า)
TheFishTank เป็นโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในแคนาดา แม้ว่าจะไม่มีระบบ CRM ในตัว แต่สามารถ ผสานการทำงานกับ Salesforce CRM และโซลูชัน Microsoft 365 Dynamics ได้อย่างราบรื่นในการดำเนินงาน CRM ของคุณ
TheFishTank เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Sitecore ที่ให้บริการการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Salesforce ช่วยให้คุณได้รับมุมมองแบบ 360 องศาและมุมมองแบบหลายช่องทางของลูกค้า คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้าอย่างละเอียดบนหลายช่องทาง ช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
ด้วย TheFishTank คุณสามารถผสานรวม Coveo ซึ่งเป็นโซลูชันลูกค้า SAP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับชุดเทคโนโลยีของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ TheFishTank
- ผสานระบบ CRM เช่น Salesforce เข้ากับโซลูชันธุรกิจของคุณ
- รับการวิเคราะห์ CRM ขั้นสูงด้วย Sitecore เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- สร้างข้อมูล CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยใช้ Sitecore
ข้อจำกัดของ TheFishTank
- มันขาดคุณสมบัติ CRM หลายอย่าง เช่น การจัดการความคิดเห็นของลูกค้า การสร้างโอกาสทางการขาย และการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย
ราคาของ TheFishTank
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
การจัดอันดับและรีวิวของ TheFishTank
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. CentrixOne (เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อลูกค้า)
CentrixOne เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในแคนาดา บริการทั้งหมด มีให้บริการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ช่วยให้ติดตามและอัปเดตกิจกรรมการขายได้อย่างง่ายดายด้วย ฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่าย
ฉันชอบวิธีที่มันจัดระเบียบหลายบัญชี, ลูกค้าเป้าหมาย, อีเมล, และผู้ติดต่อไว้ในที่เดียว. สิ่งนี้สามารถช่วยทีมขายและทีมการตลาดประหยัดเวลาในระหว่างการจัดการลูกค้าเป้าหมาย.
คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ของมันโดดเด่นสำหรับฉัน มันจัดประเภทและกรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ฉันรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับใคร ซอฟต์แวร์นี้ยังส่งการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ทำให้งานของฉันง่ายขึ้น
คุณยังสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อผู้ติดต่อทันทีเมื่อมีการติดต่อและมอบหมายให้ตัวแทนทันที
คุณสมบัติเด่นของ CentrixOne
- ทำให้การตลาดและแคมเปญ CRM ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นอัตโนมัติ
- รับการคาดการณ์ยอดขายในแบบเรียลไทม์
- สร้างอีเมลที่ทรงพลังด้วยการแก้ไขแบบลากและวางที่ง่ายดาย และกรองรายชื่ออีเมลเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- รวบรวมและติดตามข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติและระบุกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ CentrixOne
- คุณสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติได้สูงสุด 1,500 รายชื่อในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเป็นสแปม
การกำหนดราคาของ CentrixOne
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- จำเป็น: $26.50/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $47.50/ผู้ใช้/เดือน
- การเติบโต: $79.50/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $105. 50/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ CentrixOne
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)
7. Pipedrive (ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย)
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการขายอย่างครบวงจร มันทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติและทำให้ง่ายต่อการติดตามการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลีดและการติดตามดีล. สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Pipedrive คือ การติดตามตัวชี้วัดการขายขั้นสูง. ฉันสามารถตั้งเป้าหมายการขาย, ทำนายยอดขาย, และจัดการประสิทธิภาพของทีมได้ด้วย Pipedrive.
คุณยังสามารถซิงค์อีเมลของคุณกับ Pipedrive และจัดการกล่องขาเข้าของคุณได้จากภายในซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ใช้การผสานรวม AI ของ Pipedrive เพื่อระบุดีลที่มีศักยภาพสูง
- ทำให้การคำนวณยอดขายเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรอัจฉริยะ
- คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพื่อกำหนดจำนวนลูกค้าใหม่ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
- ใช้ส่วนเสริมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถลงนามในเอกสารสำคัญได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด ซึ่งจะช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น
- รองรับการดำเนินงานหลายภาษาและหลายสกุลเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวแคนาดาได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายที่สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมโดยเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Pipedrive
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- จำเป็น: $14/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $29/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 59 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- พลังงาน: $69/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
8. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย)
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย คุณควรลองใช้ Freshsales มันเป็นระบบ CRM ขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณ แคมเปญการขายที่ชาญฉลาด และเพิ่มรายได้
คุณยังสามารถดูภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณบนกระดานคัมบังได้อีกด้วย
FreddyAI, การผสานระบบ AI ของ Freshsales, ให้คะแนนความตั้งใจสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย และช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณค่าได้. สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ.
คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้แคมเปญการตลาดทางอีเมลง่ายขึ้นได้โดยการนำเข้าข้อมูลติดต่อเช่น CSV/Excel, Google Contact, หรือ Outlook Contact ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเน้นเฉพาะรายการที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน
- รับคำแนะนำข้อเสนอและข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีผลกระทบมากขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยมุมมอง 360° ของข้อมูลลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- ทำให้กระบวนการทำงานของ CRM เป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ให้บริการการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศสในแคนาดา
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ระบบการให้คะแนนดีลอาจแสดงผลไม่สอดคล้องกันในบางครั้ง
- มีความสามารถในการสร้างรายงานที่จำกัด
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: ตลอดไป
- การเติบโต: $9/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $39/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 59 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
9. 1CRM (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และการจัดการคำสั่งซื้อ)
1CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM อเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวัน การขายและโอกาสทางธุรกิจ การบริการลูกค้า และการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยประสานงานของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันหลายตัว
คุณสมบัติการจัดการคำสั่งซื้อ ของ 1CRM ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ ในแคนาดา คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, แคตาล็อก, และคำสั่งซื้อของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1CRM
- ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังในหลายสถานที่คลังสินค้า
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบิลที่ค้างชำระและยอดคงเหลือที่ต้องชำระ
- ใช้ชั่วโมงที่จองไว้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ และกรณีของลูกค้า
- อัตโนมัติการจับลูกค้าเป้าหมาย, ปรับแต่งอีเมลติดตามผล, และสร้างจดหมายข่าวด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- จัดการเครือข่ายพันธมิตรและอัตโนมัติค่าคอมมิชชั่นการขาย
- เชื่อมต่อโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของลูกค้าของคุณเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและส่งแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ 1CRM
- โซลูชันการจัดการโครงการของมันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ไม่มีการผสานระบบแชทสดซึ่งอาจทำให้การสื่อสารในทีมเป็นไปได้ยาก
ราคา 1CRM
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- สตาร์ทอัพ: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
- Startup +: $23/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- มืออาชีพ: $33/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
1CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
10. Act! (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)
Act! เป็น แพลตฟอร์มCRMและระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์การตลาดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ที่นำเสนอภาพรวมแบบ 360 องศาของกิจกรรมทั้งหมดของลูกค้า การโต้ตอบ และการขายของคุณเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกลยุทธ์การจัดการลูกค้าและการจัดการกระบวนการขาย
คุณสามารถประเมินเส้นทางการขายของคุณได้ตามสินค้า, พื้นที่, ขั้นตอนการขาย, ตัวแทน, และภูมิภาค ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณทำงานข้ามจังหวัดต่าง ๆ ของแคนาดา นอกเหนือจาก CRM แล้ว คุณยังสามารถใช้ Act! เพื่อทำให้แคมเปญการตลาดเป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้โดยการกำหนดกลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร
ฉันชอบฟีเจอร์การส่งข้อความตัวอักษรแบบบูรณาการของมันเป็นพิเศษ, SMS4Act!, ซึ่งช่วยให้ส่งข้อความตัวอักษรได้รวดเร็วและง่ายดายโดยตรงจากภายใน Act! และบันทึกคำตอบไว้โดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามและอ้างอิง ทำให้การทำงานของฉันง่ายและรวดเร็ว
ลงมือทำ! ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าและกิจกรรม CRM ได้ทันทีด้วยฟีเจอร์การค้นหา
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยมุมมองที่ครอบคลุมของวงจรการขาย
- รวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีตและได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้คุณสมบัติตารางแบบกำหนดเอง
- ทำให้การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยหน้าแลนดิ้งเพจและแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้เป็นลูกค้าได้สูง
ข้อจำกัดของ Act!
- มีเทมเพลตอีเมลสำหรับการตลาดให้เลือกใช้อย่างจำกัด
- มีความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือจัดการกับปริมาณข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก
ราคาของ Act!
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ระบบบนคลาวด์: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน, ชำระรายปี
- ติดตั้งภายในองค์กร: $37.50/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Act!
- G2: 3. 9/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (700+ รีวิว)
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM ของ ClickUp
ด้วยการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมของแคนาดา คุณจำเป็นต้องนำมาใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
ด้วยแพลตฟอร์มClickUp CRMคุณสามารถใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ตาราง กระดาน ปฏิทิน รายการ และแบบฟอร์ม เพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
จากแดชบอร์ดที่ทรงพลังไปจนถึงคุณสมบัติการติดต่อสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain, ClickUp CRM สามารถจัดการกับงานการจัดการบัญชีได้ทุกประเภท และอย่าลืมเทมเพลตที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมสนับสนุนกิจกรรมตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจัดการผู้มีอิทธิพล
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้!