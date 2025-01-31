การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในสิงคโปร์: เครื่องมือ CRM 10 อันดับแรกของฉันสำหรับปี 2025

ตลอดระยะเวลาการทำงานของฉัน ฉันได้ทำงานร่วมกับและประเมินระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่หลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นได้อย่างสม่ำเสมอในทุกอุตสาหกรรมคือ เมื่อธุรกิจเลือกใช้เครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม พวกเขาจะเห็นการปรับปรุงอย่างมากในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ไม่ว่าคุณต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสำหรับบริษัทใหญ่ ๆ ระบบ CRM ที่เชื่อถือได้ช่วยมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญ
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำในสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่เคยทำงานในสิงคโปร์และการวิจัยอย่างละเอียดโดยทีม ClickUp คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับภูมิภาคนี้ เช่น การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 (PDPA)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ที่น่าเชื่อถือในสิงคโปร์?
ระบบ CRM ที่เหมาะสมมอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมต้องใช้เวลา ผู้ให้บริการในตลาดต่างนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน รวมถึงตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม
นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย:
1. การจัดการการติดต่อ
ระบบ CRM ทุกระบบต่างพึ่งพาการจัดการข้อมูลติดต่อเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน
ซอฟต์แวร์ CRM ให้มุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบ ซึ่งช่วยในการสร้างความสัมพันธ์และการรักษาลูกค้า ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ใช้งานง่ายและมีตัวชี้วัดที่สำคัญ
2. การทำงานอัตโนมัติ
ระบบการทำงานอัตโนมัติของ CRM ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดเองได้และระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์สำหรับกิจกรรม CRM ของคุณได้เช่น การจัดเส้นทางข้อความ การส่งคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การบันทึกการสื่อสาร และการรายงานอย่างราบรื่น
3. การตลาดอัตโนมัติ
โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายที่คุณชื่นชอบควรสามารถทำงานทางการตลาดให้เป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ควรสามารถเก็บข้อมูลการติดตามลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญเพื่อปรับปรุงความพยายามในอนาคต
4. การปรับแต่ง
ระบบ CRM ที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร. เลือกโซลูชันที่อนุญาตให้เลือกคุณสมบัติ, รายงานที่กำหนดเอง, และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ผ่าน API และปลั๊กอิน.
5. การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
เลือกระบบ CRM ที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่จำเป็นได้ แพลตฟอร์มยอดนิยมมักมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น QuickBooks และ Mailchimp การผสานการทำงานที่สำคัญรวมถึงโปรแกรมอีเมล ระบบ POS และบริการสำรองข้อมูล
6. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
ลูกค้าชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติเช่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสื่อสารแบบเป้าหมายสามารถช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
7. การมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง
ตลาดสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางหลากหลาย เลือกใช้ระบบ CRM ที่สามารถผสานการทำงานกับช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นในทุกจุดสัมผัส
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในสิงคโปร์สำหรับปี 2024
การค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่สมบูรณ์แบบในสิงคโปร์อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2024 ฉันได้ทดสอบโซลูชันที่ดีที่สุด 10 อันดับอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
ตรวจสอบแต่ละอย่างอย่างละเอียด และตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของคุณ:
1. ClickUp: ระบบการจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดระเบียบโครงการที่หลากหลายและคุณสมบัติ CRM คุณภาพสูง แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้ของมันให้ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า, ลูกค้าใหม่, และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ คุณสามารถกรองและจัดกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อสร้างรายงานที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมายและการทำแผนผังความคิดที่ช่วยในการวางแผนและมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิด แยกกิจกรรมการติดต่อที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยๆ และทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณจะทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ
นอกจากนี้เทมเพลต CRM ของ ClickUpยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกันได้ มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและแคมเปญการขาย
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือCRM ของ ClickUpแตกต่างคือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการ สร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันสำหรับการจัดการงานและการจัดการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระบวนการขายที่ปรับแต่งได้:ปรับแต่งกระบวนการทำงานของสายงานขายให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
- ClickUp Automation: กำจัดงานที่ทำซ้ำๆด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติของ CRM เพื่อ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การจัดการงาน: เชื่อมต่อระบบ CRMของคุณกับClickUp Tasksเพื่อสร้างและติดตามงานภายในโครงการของคุณClickUp Integrations: ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Slack, Google Drive และ Outlook
- การผสานอีเมล: เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงาน ติดตามประวัติ และทำงานร่วมกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านอีเมล ทั้งหมดนี้ใน ClickUp
- การติดตามกำหนดเวลาและการแจ้งเตือน: ใช้ClickUp Remindersเพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แชท, ความคิดเห็น, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันบางส่วนจาก ClickUpที่ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น
- การสนับสนุนตลอด 24/7: ไม่ต้องติดขัดอีกต่อไป! ClickUp ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อตอบคำถามและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น
- การคุ้มครองข้อมูล: แก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่น โดยให้ข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์และซิดนีย์)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ซับซ้อนในการใช้งาน: ผู้ใช้บางรายเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้ซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากเกินไป
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของระบบ
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐานพร้อมพื้นที่จัดเก็บและการเชื่อมต่อที่จำกัด
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 จากรีวิวมากกว่า 3,000 รายการ
- Capterra: 4. 7/5 จากมากกว่า 2,000 รีวิว
2. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุม
Salesforce เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม CRM. มันนำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่งและหลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด.
ด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว Salesforce Einstein คุณสามารถเข้าถึงการคาดการณ์ยอดขายที่ชาญฉลาดขึ้น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ CRM นี้ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ความง่ายในการปรับแต่ง และการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ อย่างราบรื่น สำหรับสิงคโปร์โดยเฉพาะ Salesforce มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลในประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณภายในสิงคโปร์ได้ ซึ่งอาจช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในท้องถิ่นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการอนุมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ให้การเข้าถึงแอปของบุคคลที่สามมากมาย จึงขยายฟังก์ชันการทำงานได้หลายพันรายการ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยในการทำนายยอดขายในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในอดีต
- ซอฟต์แวร์ CRM ที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแรงงานที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่มีประชากรถึง 85%ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ความซับซ้อน: อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- ค่าใช้จ่าย: ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การปรับแต่ง: ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการปรับแต่งและการผสานรวมขั้นสูง
ราคา Salesforce
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติ CRM พื้นฐาน
- มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถ CRM แบบครบวงจร
- องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ CRM ขั้นสูง
- ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับชุดความสามารถทั้งหมดของ Salesforce
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 จากรีวิวมากกว่า 12,000 รายการ
- Capterra: 4. 4/5 จากมากกว่า 17,000 รีวิว
3. HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานด้านการตลาดและการขาย
แพลตฟอร์ม CRM ของ Hubspot กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกทางการตลาด การขาย และการให้บริการมากมาย นอกเหนือจากคุณสมบัติ CRM หลักแล้ว ยังมอบ เครื่องมือสร้างหน้า landing page ที่ช่วยออกแบบหน้า landing page ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และเลี้ยงดูพวกเขาผ่านช่องทางการขายได้
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ การจัดการโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาได้โดยตรงจาก HubSpot ด้วยการผสานรวมฟังก์ชันต่างๆ อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นService Hub และ Content Hubเพื่อช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่ง 80% ของบริษัทท้องถิ่นมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจในสิงคโปร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แผนฟรีที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์ CRM ที่จำเป็น
- เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดเพื่อทำการตลาดทางอีเมลและการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงอื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายและติดตามประสิทธิภาพ
- จัดการบัตรบริการลูกค้าและปรับปรุงการสนับสนุน
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมายได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ HubSpot
- การปรับแต่งที่จำกัด: ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: คุณสมบัติทางการตลาดและการขายขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้น
- ข้อจำกัดข้อมูล: ข้อจำกัดด้านข้อมูลและการติดต่อบางประการมีผลกับแผนระดับต่ำกว่า
ราคาของ HubSpot
- แผนฟรี: ฟีเจอร์ CRM พื้นฐานพร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
- เริ่มต้น: $50/เดือน สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
- มืออาชีพ: $800/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล
- องค์กร: $3,200/เดือน สำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดและคุณสมบัติขั้นสูง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 จากรีวิวมากกว่า 7,000 รายการ
- Capterra: 4. 5/5 จากมากกว่า 9,000 รีวิว
บริษัทในสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการเนื้อหาหลายช่องทาง โดยมี 82% ที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการรีมิกซ์เนื้อหาจากรูปแบบหรือช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่ง สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการสำรวจของ HubSpot ที่ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนช่องทางเป็นปัญหาสำคัญ (40%)
4. HaloCRM: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
HaloCRM เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบริการ โดยให้บริการพอร์ทัลบริการตนเองที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบ เข้าถึงบทความในฐานความรู้ และส่งคำขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ ความรู้สึก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์การโต้ตอบกับทีมสนับสนุนของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถ จัดการข้อซักถามผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และแชท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการหาลูกค้าใหม่ในสิงคโปร์ ที่ซึ่งลูกค้าจำนวนมากใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายในการติดต่อกับธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HaloCRM
- จัดการและจัดลำดับความสำคัญของคำขอสนับสนุนลูกค้า
- ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อผ่านอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
- ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ
- ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านอีเมล แชท และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- ช่วยในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของความเป็นลูกค้าและความมีประสิทธิภาพของการสนับสนุน
ข้อจำกัดของ HaloCRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อใช้นั้นไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ตัวเลือกการผสานรวม: ตัวเลือกการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมีจำกัด
- การปรับแต่ง: มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
ราคาของ HaloCRM
- พื้นฐาน: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมฟีเจอร์สนับสนุนที่จำเป็น
- ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูง
คะแนนและรีวิว HaloCRM
- G2: 4. 5/5 จากมากกว่า 500 รีวิว
- Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 400 รีวิว
5. CRM สำหรับการขายวันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการขายแบบภาพ
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์เป็นที่รู้จักในด้านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น. ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการกับกระบวนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ระบบการทำงานแบบภาพและระบบอัตโนมัติ.
ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ไม่เพียงแต่ให้บริการคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ workflow. นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM สำหรับการขายวันจันทร์
- แดชบอร์ดภาพที่เข้าใจง่ายและปรับแต่งได้
- เสนอการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Outlook
- ติดตามกระบวนการขายและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมไว้
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน: การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลานานเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
- ค่าใช้จ่าย: แผนระดับสูงจะมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา CRM ฝ่ายขายวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
- พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมฟีเจอร์ CRM ที่จำเป็น
- มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติและการผสานรวมขั้นสูง
- ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถ CRM ขั้นสูง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การให้คะแนนและรีวิว CRM การขายวันจันทร์
- G2: 4. 6/5 จากรีวิวมากกว่า 2,000 รายการ
- Capterra: 4. 5/5 จากมากกว่า 1,500 รีวิว
6. GreenRope: เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดแบบบูรณาการ
แพ็กเกจระบบ CRM ของ GreenRope มอบเครื่องมือหลากหลายสำหรับงานขาย การตลาด และระบบอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น พร้อมให้บริการ การตลาดผ่านอีเมลขั้นสูง พร้อมบริการระบบอัตโนมัติ การจัดการกิจกรรมและการลงทะเบียนอย่างราบรื่น และการวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุม
GreenRope ยังมีฟีเจอร์การฟังทางสังคมเพื่อ ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และความรู้สึกของลูกค้า และการติดตามเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงลูกค้าด้วยอัตราการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่สูงในสิงคโปร์(85%) ฟีเจอร์การฟังทางสังคมของแพลตฟอร์มนี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อต้องสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงท้องถิ่น
คุณสมบัติเด่นของ GreenRope
- ประกอบด้วยโมดูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
- ตัวเลือกสำหรับการตลาดทางอีเมลขั้นสูงที่มีบริการอัตโนมัติ
- จัดการกิจกรรมและการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่น
- ให้บริการวิเคราะห์และรายงานแบบครบวงจร
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ GreenRope
- อินเตอร์เฟซ: ผู้ใช้บางท่านพบว่าอินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่ค่อยใช้งานง่าย
- เส้นทางการเรียนรู้: ยากที่จะใช้เพราะมันซับซ้อนและมีฟังก์ชันมากเกินไป
- การสนับสนุนลูกค้า: ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ GreenRope
- เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
- ข้อดี: $199/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 10,000 ราย
- พรีเมียม: $299/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 50,000 ราย
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่ครอบคลุมมากขึ้น
คะแนนและรีวิวของ GreenRope
- G2: 4. 3/5 จากมากกว่า 200 รีวิว
- Capterra: 4. 4/5 จากมากกว่า 300 รีวิว
7. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขาย
Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่โดดเด่นซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขายของคุณ มาพร้อมกับคุณสมบัติและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในอินเทอร์เฟซที่สะดวกในการจัดการกระบวนการขาย
ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติงานขายที่ทำซ้ำๆ และให้ฟีเจอร์การสื่อสารสำหรับการโต้ตอบทางอีเมลกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ การผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารยอดนิยมอย่าง WhatsApp และ Facebook Messenger ทำให้ Piperdrive สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ
Pipedrive ยังมีเอกสารการขายที่อธิบายไว้อย่างดีและแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการจัดการการขายในระหว่างเดินทาง ดังนั้น ซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสิงคโปร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ภาพรวมการขายที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
- ทำให้งานขายที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- สื่อสารกับลูกค้าทางอีเมลอย่างราบรื่น
- จัดทำเอกสารการขายที่อธิบายอย่างละเอียดและครบถ้วน
- ซอฟต์แวร์มือถือที่มีทุกฟีเจอร์ที่คิดได้สำหรับการจัดการการขายขณะอยู่นอกสำนักงาน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การปรับแต่งที่จำกัด: เมื่อเปรียบเทียบกับ CRM อื่น ๆ ทางเลือกในการปรับแต่งของมันมีจำกัด
- เครื่องมือการตลาดพื้นฐาน: คุณสมบัติการตลาดที่จำกัด เน้นการขายมากกว่า
- ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนเสริม: คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน
- ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
- องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: ให้คะแนน 4. 2/5 จาก 2,000+ รีวิว
- Capterra: ได้รับการจัดอันดับ 4.5/5 จากรีวิวมากกว่า 1,200 รายการ
8. Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการขายด้วย AI
ส่วนประกอบสำคัญของชุดโปรแกรม Freshworks, Freshsales มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยใช้การวิเคราะห์และการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อเพิ่มผลผลิตและ ช่วยให้ติดตามได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น อัตราการเปิดอีเมลและการติดตามการคลิก. Freshsales ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายจากทุกที่.
เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสนอแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์
- กำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา อัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- คุณสมบัติการติดตามที่ดีขึ้นในอีเมลเพื่อติดตามการคลิก จัดการกิจกรรมการขายได้จากทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ความซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
- การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัดสำหรับแผนระดับล่าง
ราคาของ Freshsales
- แผนฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การเติบโต: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมเครื่องมือ CRM ที่จำเป็น
- ข้อดี: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง
- องค์กรธุรกิจ: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับความสามารถ CRM ที่ครอบคลุม
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 6/5 จากรีวิวมากกว่า 900 รายการ
- Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 500 รีวิว
9. Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความคุ้มค่า
ระบบ Zoho CRM มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและโซลูชันที่คุ้มค่าให้กับธุรกิจทุกขนาด ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานและงานประจำ และช่วยให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และแชท
Zoho CRM สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks, แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเชื่อมต่อ Zoho CRM กับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเป็นหนึ่งเดียว
เรียนรู้วิธีที่ Zoho CRM ช่วยให้Display Science ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ขยายการดำเนินงานของตนในขณะที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- Zia AI ให้บริการวิเคราะห์การขายเชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับโมดูลและฟิลด์
- ทำให้กระบวนการทำงานและงานประจำเป็นอัตโนมัติ
- ส่งอีเมล, สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และเข้าร่วมการสนทนาผ่านช่องทางต่าง ๆ
- เครื่องมือจากบุคคลที่สามเช่นSignpassได้ถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการที่ง่ายขึ้นในสิงคโปร์
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติในการใช้งาน
- เส้นทางการเรียนรู้: อาจมีความชันสูงเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้สำหรับแผนบริการฟรีและแผนระดับล่าง
ราคาของ Zoho CRM
- แผนฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมเครื่องมือระบบ CRM ที่จำเป็น
- มืออาชีพ: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง
- องค์กรธุรกิจ: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับความสามารถที่ครอบคลุม
- สูงสุด: $45 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 จากมากกว่า 1,700 รีวิว
- Capterra: 4. 2/5 จากมากกว่า 2,000 รีวิว
10. Eber: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมโปรแกรมสะสมคะแนน
Eber ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานรวมระบบ CRM เข้ากับโปรแกรมความภักดีของลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้าและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
มันมีคุณสมบัติในการสร้างและจัดการโปรแกรมความภักดี, จัดหมวดหมู่ลูกค้าเพื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมาย,อัตโนมัติแคมเปญความภักดีและการตลาด, และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของโปรแกรม
นอกจากนี้ Eber ยังผสานการทำงานกับระบบ POS ที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์ รวมถึง Lightspeed Retail และ Shopify เพื่อสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Eber
- สร้างและจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- จัดประเภทลูกค้าตามความต้องการเพื่อการตลาดเป้าหมาย
- ช่วยอัตโนมัติแคมเปญความภักดีและการตลาด
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของโปรแกรมความภักดี
- ผสานการทำงานกับระบบ POS และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
ข้อจำกัดของเอเบอร์
- ความลึกของฟีเจอร์: ฟีเจอร์ CRM มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ความสามารถในการขยาย: อาจไม่สามารถขยายได้ดีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มาก
- การปรับแต่ง: มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความภักดี
ราคา Eber
- เริ่มต้น: $29/เดือน สำหรับคุณสมบัติโปรแกรมความภักดีขั้นพื้นฐาน
- มืออาชีพ: $69/เดือน พร้อมเครื่องมือแคมเปญขั้นสูง
- ธุรกิจ: $129/เดือน สำหรับคุณสมบัติความภักดีและ CRM แบบครบวงจร
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คะแนนและรีวิว Eber
- G2: 4. 5/5 จากมากกว่า 150 รีวิว
- Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 100 รีวิว
