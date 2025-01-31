บล็อก ClickUp
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในสิงคโปร์: เครื่องมือ CRM 10 อันดับแรกของฉันสำหรับปี 2025
CRM

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในสิงคโปร์: เครื่องมือ CRM 10 อันดับแรกของฉันสำหรับปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 มกราคม 2568

ตลอดระยะเวลาการทำงานของฉัน ฉันได้ทำงานร่วมกับและประเมินระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่หลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นได้อย่างสม่ำเสมอในทุกอุตสาหกรรมคือ เมื่อธุรกิจเลือกใช้เครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม พวกเขาจะเห็นการปรับปรุงอย่างมากในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่ว่าคุณต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสำหรับบริษัทใหญ่ ๆ ระบบ CRM ที่เชื่อถือได้ช่วยมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญ

ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำในสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่เคยทำงานในสิงคโปร์และการวิจัยอย่างละเอียดโดยทีม ClickUp คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับภูมิภาคนี้ เช่น การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 (PDPA)

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ที่น่าเชื่อถือในสิงคโปร์?

ระบบ CRM ที่เหมาะสมมอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมต้องใช้เวลา ผู้ให้บริการในตลาดต่างนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน รวมถึงตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม

นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย:

1. การจัดการการติดต่อ

ระบบ CRM ทุกระบบต่างพึ่งพาการจัดการข้อมูลติดต่อเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ CRM ให้มุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบ ซึ่งช่วยในการสร้างความสัมพันธ์และการรักษาลูกค้า ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ใช้งานง่ายและมีตัวชี้วัดที่สำคัญ

2. การทำงานอัตโนมัติ

ระบบการทำงานอัตโนมัติของ CRM ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดเองได้และระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์สำหรับกิจกรรม CRM ของคุณได้เช่น การจัดเส้นทางข้อความ การส่งคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การบันทึกการสื่อสาร และการรายงานอย่างราบรื่น

3. การตลาดอัตโนมัติ

โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายที่คุณชื่นชอบควรสามารถทำงานทางการตลาดให้เป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ควรสามารถเก็บข้อมูลการติดตามลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญเพื่อปรับปรุงความพยายามในอนาคต

4. การปรับแต่ง

ระบบ CRM ที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร. เลือกโซลูชันที่อนุญาตให้เลือกคุณสมบัติ, รายงานที่กำหนดเอง, และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ผ่าน API และปลั๊กอิน.

5. การผสานรวมกับบุคคลที่สาม

เลือกระบบ CRM ที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่จำเป็นได้ แพลตฟอร์มยอดนิยมมักมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น QuickBooks และ Mailchimp การผสานการทำงานที่สำคัญรวมถึงโปรแกรมอีเมล ระบบ POS และบริการสำรองข้อมูล

6. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล

ลูกค้าชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติเช่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสื่อสารแบบเป้าหมายสามารถช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

7. การมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง

ตลาดสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางหลากหลาย เลือกใช้ระบบ CRM ที่สามารถผสานการทำงานกับช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นในทุกจุดสัมผัส

10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในสิงคโปร์สำหรับปี 2024

การค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่สมบูรณ์แบบในสิงคโปร์อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2024 ฉันได้ทดสอบโซลูชันที่ดีที่สุด 10 อันดับอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ตรวจสอบแต่ละอย่างอย่างละเอียด และตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของคุณ:

1. ClickUp: ระบบการจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp
ติดตามการมีส่วนร่วมและจัดการงานด้วยระบบ CRM สำหรับความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณพึงพอใจอยู่เสมอ

ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดระเบียบโครงการที่หลากหลายและคุณสมบัติ CRM คุณภาพสูง แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้ของมันให้ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า, ลูกค้าใหม่, และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ คุณสามารถกรองและจัดกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อสร้างรายงานที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ

ClickUp ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมายและการทำแผนผังความคิดที่ช่วยในการวางแผนและมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิด แยกกิจกรรมการติดต่อที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยๆ และทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณจะทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ

นอกจากนี้เทมเพลต CRM ของ ClickUpยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกันได้ มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและแคมเปญการขาย

สิ่งที่ทำให้เครื่องมือCRM ของ ClickUpแตกต่างคือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการ สร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันสำหรับการจัดการงานและการจัดการลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กระบวนการขายที่ปรับแต่งได้:ปรับแต่งกระบวนการทำงานของสายงานขายให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
  • ClickUp Automation: กำจัดงานที่ทำซ้ำๆด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติของ CRM เพื่อ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การจัดการงาน: เชื่อมต่อระบบ CRMของคุณกับClickUp Tasksเพื่อสร้างและติดตามงานภายในโครงการของคุณClickUp Integrations: ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Slack, Google Drive และ Outlook
  • การผสานอีเมล: เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงาน ติดตามประวัติ และทำงานร่วมกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านอีเมล ทั้งหมดนี้ใน ClickUp
  • การติดตามกำหนดเวลาและการแจ้งเตือน: ใช้ClickUp Remindersเพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แชท, ความคิดเห็น, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันบางส่วนจาก ClickUpที่ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น
  • การสนับสนุนตลอด 24/7: ไม่ต้องติดขัดอีกต่อไป! ClickUp ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อตอบคำถามและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น
  • การคุ้มครองข้อมูล: แก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่น โดยให้ข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์และซิดนีย์)

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ซับซ้อนในการใช้งาน: ผู้ใช้บางรายเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้ซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากเกินไป
  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของระบบ

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐานพร้อมพื้นที่จัดเก็บและการเชื่อมต่อที่จำกัด
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิก/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 จากรีวิวมากกว่า 3,000 รายการ
  • Capterra: 4. 7/5 จากมากกว่า 2,000 รีวิว

2. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุม

แดชบอร์ดการขาย Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforce เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม CRM. มันนำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่งและหลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด.

ด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว Salesforce Einstein คุณสามารถเข้าถึงการคาดการณ์ยอดขายที่ชาญฉลาดขึ้น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการโอกาสทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ CRM นี้ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ความง่ายในการปรับแต่ง และการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ อย่างราบรื่น สำหรับสิงคโปร์โดยเฉพาะ Salesforce มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลในประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณภายในสิงคโปร์ได้ ซึ่งอาจช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในท้องถิ่นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการอนุมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ให้การเข้าถึงแอปของบุคคลที่สามมากมาย จึงขยายฟังก์ชันการทำงานได้หลายพันรายการ
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยในการทำนายยอดขายในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในอดีต
  • ซอฟต์แวร์ CRM ที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแรงงานที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่มีประชากรถึง 85%ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ความซับซ้อน: อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • ค่าใช้จ่าย: ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การปรับแต่ง: ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการปรับแต่งและการผสานรวมขั้นสูง

ราคา Salesforce

  • สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติ CRM พื้นฐาน
  • มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถ CRM แบบครบวงจร
  • องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ CRM ขั้นสูง
  • ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับชุดความสามารถทั้งหมดของ Salesforce

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 จากรีวิวมากกว่า 12,000 รายการ
  • Capterra: 4. 4/5 จากมากกว่า 17,000 รีวิว

3. HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานด้านการตลาดและการขาย

ฐานข้อมูลและคุณสมบัติการติดตามของ HubSpot CRM
ผ่านทางHubSpot

แพลตฟอร์ม CRM ของ Hubspot กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกทางการตลาด การขาย และการให้บริการมากมาย นอกเหนือจากคุณสมบัติ CRM หลักแล้ว ยังมอบ เครื่องมือสร้างหน้า landing page ที่ช่วยออกแบบหน้า landing page ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และเลี้ยงดูพวกเขาผ่านช่องทางการขายได้

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ การจัดการโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาได้โดยตรงจาก HubSpot ด้วยการผสานรวมฟังก์ชันต่างๆ อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นService Hub และ Content Hubเพื่อช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่ง 80% ของบริษัทท้องถิ่นมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจในสิงคโปร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • แผนฟรีที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์ CRM ที่จำเป็น
  • เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดเพื่อทำการตลาดทางอีเมลและการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงอื่นๆ
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายและติดตามประสิทธิภาพ
  • จัดการบัตรบริการลูกค้าและปรับปรุงการสนับสนุน
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมายได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • การปรับแต่งที่จำกัด: ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: คุณสมบัติทางการตลาดและการขายขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้น
  • ข้อจำกัดข้อมูล: ข้อจำกัดด้านข้อมูลและการติดต่อบางประการมีผลกับแผนระดับต่ำกว่า

ราคาของ HubSpot

  • แผนฟรี: ฟีเจอร์ CRM พื้นฐานพร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
  • เริ่มต้น: $50/เดือน สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
  • มืออาชีพ: $800/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • องค์กร: $3,200/เดือน สำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดและคุณสมบัติขั้นสูง

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 จากรีวิวมากกว่า 7,000 รายการ
  • Capterra: 4. 5/5 จากมากกว่า 9,000 รีวิว

บริษัทในสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการเนื้อหาหลายช่องทาง โดยมี 82% ที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการรีมิกซ์เนื้อหาจากรูปแบบหรือช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่ง สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการสำรวจของ HubSpot ที่ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนช่องทางเป็นปัญหาสำคัญ (40%)

4. HaloCRM: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า

แดชบอร์ด HaloCRM
ผ่านทางHaloCRM

HaloCRM เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบริการ โดยให้บริการพอร์ทัลบริการตนเองที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบ เข้าถึงบทความในฐานความรู้ และส่งคำขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ ความรู้สึก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์การโต้ตอบกับทีมสนับสนุนของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถ จัดการข้อซักถามผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และแชท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการหาลูกค้าใหม่ในสิงคโปร์ ที่ซึ่งลูกค้าจำนวนมากใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายในการติดต่อกับธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HaloCRM

  • จัดการและจัดลำดับความสำคัญของคำขอสนับสนุนลูกค้า
  • ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อผ่านอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
  • ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านอีเมล แชท และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • ช่วยในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของความเป็นลูกค้าและความมีประสิทธิภาพของการสนับสนุน

ข้อจำกัดของ HaloCRM

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อใช้นั้นไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ตัวเลือกการผสานรวม: ตัวเลือกการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมีจำกัด
  • การปรับแต่ง: มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ

ราคาของ HaloCRM

  • พื้นฐาน: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมฟีเจอร์สนับสนุนที่จำเป็น
  • ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูง

คะแนนและรีวิว HaloCRM

  • G2: 4. 5/5 จากมากกว่า 500 รีวิว
  • Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 400 รีวิว

5. CRM สำหรับการขายวันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการขายแบบภาพ

แดชบอร์ด CRM วันจันทร์
ผ่านทางMonday CRM

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์เป็นที่รู้จักในด้านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น. ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการกับกระบวนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ระบบการทำงานแบบภาพและระบบอัตโนมัติ.

ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ไม่เพียงแต่ให้บริการคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ workflow. นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM สำหรับการขายวันจันทร์

  • แดชบอร์ดภาพที่เข้าใจง่ายและปรับแต่งได้
  • เสนอการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Outlook
  • ติดตามกระบวนการขายและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมไว้
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์

  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน: การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลานานเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
  • ค่าใช้จ่าย: แผนระดับสูงจะมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคา CRM ฝ่ายขายวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
  • พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมฟีเจอร์ CRM ที่จำเป็น
  • มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมระบบอัตโนมัติและการผสานรวมขั้นสูง
  • ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถ CRM ขั้นสูง
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

การให้คะแนนและรีวิว CRM การขายวันจันทร์

  • G2: 4. 6/5 จากรีวิวมากกว่า 2,000 รายการ
  • Capterra: 4. 5/5 จากมากกว่า 1,500 รีวิว

6. GreenRope: เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดแบบบูรณาการ

แดชบอร์ด CRM ของ GreenRope
ผ่านทางGreenRope

แพ็กเกจระบบ CRM ของ GreenRope มอบเครื่องมือหลากหลายสำหรับงานขาย การตลาด และระบบอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น พร้อมให้บริการ การตลาดผ่านอีเมลขั้นสูง พร้อมบริการระบบอัตโนมัติ การจัดการกิจกรรมและการลงทะเบียนอย่างราบรื่น และการวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุม

GreenRope ยังมีฟีเจอร์การฟังทางสังคมเพื่อ ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และความรู้สึกของลูกค้า และการติดตามเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงลูกค้าด้วยอัตราการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่สูงในสิงคโปร์(85%) ฟีเจอร์การฟังทางสังคมของแพลตฟอร์มนี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อต้องสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงท้องถิ่น

คุณสมบัติเด่นของ GreenRope

  • ประกอบด้วยโมดูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
  • ตัวเลือกสำหรับการตลาดทางอีเมลขั้นสูงที่มีบริการอัตโนมัติ
  • จัดการกิจกรรมและการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่น
  • ให้บริการวิเคราะห์และรายงานแบบครบวงจร
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ GreenRope

  • อินเตอร์เฟซ: ผู้ใช้บางท่านพบว่าอินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่ค่อยใช้งานง่าย
  • เส้นทางการเรียนรู้: ยากที่จะใช้เพราะมันซับซ้อนและมีฟังก์ชันมากเกินไป
  • การสนับสนุนลูกค้า: ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดในแผนระดับล่าง

ราคาของ GreenRope

  • เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
  • ข้อดี: $199/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 10,000 ราย
  • พรีเมียม: $299/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 50,000 ราย
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่ครอบคลุมมากขึ้น

คะแนนและรีวิวของ GreenRope

  • G2: 4. 3/5 จากมากกว่า 200 รีวิว
  • Capterra: 4. 4/5 จากมากกว่า 300 รีวิว

7. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขาย

แดชบอร์ดการขายของ Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่โดดเด่นซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขายของคุณ มาพร้อมกับคุณสมบัติและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในอินเทอร์เฟซที่สะดวกในการจัดการกระบวนการขาย

ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติงานขายที่ทำซ้ำๆ และให้ฟีเจอร์การสื่อสารสำหรับการโต้ตอบทางอีเมลกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ การผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารยอดนิยมอย่าง WhatsApp และ Facebook Messenger ทำให้ Piperdrive สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ

Pipedrive ยังมีเอกสารการขายที่อธิบายไว้อย่างดีและแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการจัดการการขายในระหว่างเดินทาง ดังนั้น ซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสิงคโปร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive

  • ภาพรวมการขายที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
  • ทำให้งานขายที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • สื่อสารกับลูกค้าทางอีเมลอย่างราบรื่น
  • จัดทำเอกสารการขายที่อธิบายอย่างละเอียดและครบถ้วน
  • ซอฟต์แวร์มือถือที่มีทุกฟีเจอร์ที่คิดได้สำหรับการจัดการการขายขณะอยู่นอกสำนักงาน

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • การปรับแต่งที่จำกัด: เมื่อเปรียบเทียบกับ CRM อื่น ๆ ทางเลือกในการปรับแต่งของมันมีจำกัด
  • เครื่องมือการตลาดพื้นฐาน: คุณสมบัติการตลาดที่จำกัด เน้นการขายมากกว่า
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนเสริม: คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน
  • ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
  • มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
  • องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: ให้คะแนน 4. 2/5 จาก 2,000+ รีวิว
  • Capterra: ได้รับการจัดอันดับ 4.5/5 จากรีวิวมากกว่า 1,200 รายการ

8. Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการขายด้วย AI

แดชบอร์ดการขายของ Freshsales
ผ่านทางFreshsales

ส่วนประกอบสำคัญของชุดโปรแกรม Freshworks, Freshsales มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยใช้การวิเคราะห์และการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อเพิ่มผลผลิตและ ช่วยให้ติดตามได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น อัตราการเปิดอีเมลและการติดตามการคลิก. Freshsales ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายจากทุกที่.

เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย

คุณสมบัติเด่นของ Freshsales

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสนอแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์
  • กำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา อัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • คุณสมบัติการติดตามที่ดีขึ้นในอีเมลเพื่อติดตามการคลิก จัดการกิจกรรมการขายได้จากทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • ข้อจำกัดในการผสานรวม: การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • ความซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
  • การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัดสำหรับแผนระดับล่าง

ราคาของ Freshsales

  • แผนฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • การเติบโต: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมเครื่องมือ CRM ที่จำเป็น
  • ข้อดี: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง
  • องค์กรธุรกิจ: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับความสามารถ CRM ที่ครอบคลุม

คะแนนและรีวิว Freshsales

  • G2: 4. 6/5 จากรีวิวมากกว่า 900 รายการ
  • Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 500 รีวิว

9. Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความคุ้มค่า

Zoho CRM ตัวติดตามการขาย
ผ่านทางZoho CRM

ระบบ Zoho CRM มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและโซลูชันที่คุ้มค่าให้กับธุรกิจทุกขนาด ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานและงานประจำ และช่วยให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และแชท

Zoho CRM สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks, แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเชื่อมต่อ Zoho CRM กับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเป็นหนึ่งเดียว

เรียนรู้วิธีที่ Zoho CRM ช่วยให้Display Science ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ขยายการดำเนินงานของตนในขณะที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • Zia AI ให้บริการวิเคราะห์การขายเชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับโมดูลและฟิลด์
  • ทำให้กระบวนการทำงานและงานประจำเป็นอัตโนมัติ
  • ส่งอีเมล, สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และเข้าร่วมการสนทนาผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • เครื่องมือจากบุคคลที่สามเช่นSignpassได้ถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการที่ง่ายขึ้นในสิงคโปร์

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติในการใช้งาน
  • เส้นทางการเรียนรู้: อาจมีความชันสูงเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้สำหรับแผนบริการฟรีและแผนระดับล่าง

ราคาของ Zoho CRM

  • แผนฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมเครื่องมือระบบ CRM ที่จำเป็น
  • มืออาชีพ: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง
  • องค์กรธุรกิจ: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับความสามารถที่ครอบคลุม
  • สูงสุด: $45 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 จากมากกว่า 1,700 รีวิว
  • Capterra: 4. 2/5 จากมากกว่า 2,000 รีวิว

10. Eber: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมโปรแกรมสะสมคะแนน

แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกของ Eber
ผ่านทางEber

Eber ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานรวมระบบ CRM เข้ากับโปรแกรมความภักดีของลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้าและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

มันมีคุณสมบัติในการสร้างและจัดการโปรแกรมความภักดี, จัดหมวดหมู่ลูกค้าเพื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมาย,อัตโนมัติแคมเปญความภักดีและการตลาด, และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของโปรแกรม

นอกจากนี้ Eber ยังผสานการทำงานกับระบบ POS ที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์ รวมถึง Lightspeed Retail และ Shopify เพื่อสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Eber

  • สร้างและจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
  • จัดประเภทลูกค้าตามความต้องการเพื่อการตลาดเป้าหมาย
  • ช่วยอัตโนมัติแคมเปญความภักดีและการตลาด
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของโปรแกรมความภักดี
  • ผสานการทำงานกับระบบ POS และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ

ข้อจำกัดของเอเบอร์

  • ความลึกของฟีเจอร์: ฟีเจอร์ CRM มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • ความสามารถในการขยาย: อาจไม่สามารถขยายได้ดีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มาก
  • การปรับแต่ง: มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความภักดี

ราคา Eber

  • เริ่มต้น: $29/เดือน สำหรับคุณสมบัติโปรแกรมความภักดีขั้นพื้นฐาน
  • มืออาชีพ: $69/เดือน พร้อมเครื่องมือแคมเปญขั้นสูง
  • ธุรกิจ: $129/เดือน สำหรับคุณสมบัติความภักดีและ CRM แบบครบวงจร
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

คะแนนและรีวิว Eber

  • G2: 4. 5/5 จากมากกว่า 150 รีวิว
  • Capterra: 4. 6/5 จากมากกว่า 100 รีวิว

เร่งความสำเร็จของสตาร์ทอัพของคุณด้วย CRM ที่เหมาะสม

เราได้เห็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหลากหลายประเภทในสิงคโปร์ แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย

จากความสามารถอันหลากหลายของ Salesforce ไปจนถึงการผสานการตลาดและการขายของ HubSpot และการผสานการจัดการโครงการของ ClickUp มี CRM ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ประเมินตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน การผสานรวมที่ราบรื่น และการจัดการงานที่ครบถ้วน ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณหรือไม่?

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!