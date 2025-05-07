10 ทางเลือกของ Alfred เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

แท็บเปิดนับพัน กล่องข้อความที่ล้นทะลัก และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันหมด—นั่นคือสิ่งที่ฉันจะได้เห็นทุกครั้งที่เปิด Macbook ของฉัน และฉันมั่นใจว่าคุณก็เคยเจอแบบนั้นเหมือนกัน
ไม่แล้ว
แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ แทนที่จะต้องวุ่นวายค้นหาข้อมูลในระบบเพื่อทำงานให้เสร็จ ฉันสามารถรักษาสมาธิและทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว!
เครื่องมืออย่าง Alfred ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบ ด้วยการใช้คีย์ลัดอย่างรวดเร็ว Alfred จะเปลี่ยนเดสก์ท็อปของคุณให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมใด ๆ ที่คุณต้องการ
ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ฉันสามารถค้นหาไฟล์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างง่ายดายและรับข้อมูลที่ต้องการได้ทันที นอกจากนี้ยังจัดเก็บข้อความที่ใช้บ่อยไว้พร้อมให้แทรกได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนทัชแพด
แต่ Alfred ไม่ใช่สำหรับทุกคน แม้ว่ามันจะทำงานได้ดีบน macOS แต่ผู้ใช้ Windows อาจรู้สึกถูกทอดทิ้งไป รุ่นฟรีนั้นเพียงพอในกรณีที่ดีที่สุด แต่คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการอัปเกรดแบบเสียเงิน ผู้ใช้บางคนต้องการการปรับแต่งมากกว่าที่อินเทอร์เฟซของ Alfred ให้ได้
สิ่งนี้ทำให้ฉันค้นหาทางเลือกที่ดีกว่า Alfred หลังจากที่ได้ตรวจสอบแอปเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวแล้ว ฉันได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Alfred ที่ควรลองใช้
เรายังได้เพิ่มแพลตฟอร์มโบนัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ใกล้ตอนท้าย ซึ่งคุณไม่ควรพลาดเด็ดขาด!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของอัลเฟรด?
แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือซอฟต์แวร์ที่ทำงานเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะ ช่วยคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและจัดระเบียบทรัพยากรดิจิทัล พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสำคัญไว้ใกล้มือคุณ
แต่แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? มาดูองค์ประกอบสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดการงาน: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, กำหนดลำดับความสำคัญ, แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้, กำหนดเส้นตาย, และแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- องค์กร: จัดระเบียบชีวิตดิจิทัลของคุณ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก การจัดหมวดหมู่และการค้นหาแบบสากลช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ ข้อความ บันทึก หรืองานที่ต้องทำ
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าและพลังงานทางจิตใจ
- การร่วมมือ: ใช้คุณสมบัติเช่น โครงการที่แชร์, การมอบหมายงาน, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะหากคุณทำงานในทีม
- การติดตามเวลา:ทำความเข้าใจเทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. บางแอปติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ และช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อดูภาพรวมของความก้าวหน้าของคุณ คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังทำตามเป้าหมายได้ดีเพียงใด ระบุจุดที่เป็นอุปสรรค และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การเข้าถึง เอกสารการทำงาน: แอปควรสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเอกสารและคลังเอกสารเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เหมาะสมโดยปรับตั้งค่าต่างๆ เลือกวิธีดูข้อมูล และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้
เมื่อคุณสมบัติเหล่านี้ตรงกับทุกข้อที่คุณต้องการ คุณจะได้พบกับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณแล้ว!
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alfred ที่คุณควรใช้
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับความต้องการ งบประมาณ และเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว
มาดู 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alfred ที่มีจำหน่ายในตลาด
1. ว็อกซ์
Wox เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Windows โดยแก่นแท้แล้ว มันคือตัวเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน—ระบบที่เรียบง่ายสำหรับการเรียกใช้โปรแกรมและเปิดเอกสารด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้ง
ปล่อยให้การค้นหาผ่านเมนูและโฟลเดอร์เป็นหน้าที่ของแอป—มัน คาดการณ์ความต้องการของคุณ โดยแนะนำแอปพลิเคชันหรือไฟล์ที่คุณกำลังค้นหาทันทีที่คุณพิมพ์ชื่อ
Wox ปลดล็อกศักยภาพของ ปลั๊กอิน เพิ่มชั้นของการปรับแต่งเพิ่มเติม ที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติหรือขยายฟังก์ชันการทำงานเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wox
- โปรแกรมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและไฟล์ในเครื่องโดยไม่ต้องละจากแป้นพิมพ์
- ค้นหาเว็บโดยการนำคำค้นหาของคุณขึ้นต้นด้วยคำสำคัญ เช่น 'wiki,' 'g'
- เพิ่มการค้นหาเว็บของคุณในหน้าต่างการตั้งค่า ซึ่งจะทำให้การทำงานของคุณเร็วขึ้น
- สร้างปลั๊กอินของคุณและแบ่งปันกับผู้อื่น เนื่องจากรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย CSharp, Python, NodeJS, Golang และอื่นๆ
- ปรับแต่งคอนโซลโดยเลือกสี แบบอักษร และขนาด
ข้อจำกัดของวอกซ์
- ไม่รองรับกับ MacOS—ผู้ใช้ที่ภักดีต่อ Apple จะไม่สามารถเข้าถึงแอปนี้ได้
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ามีการปรับแต่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้อย่างจำกัด
การกำหนดราคาของ Wox
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Wox
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
2. Listary
Listary เป็นแอปตัวช่วยในการเปิดโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ Windows ที่ช่วยแก้ปัญหาสองข้อที่พบบ่อย: การค้นหาไฟล์และการเปิดโปรแกรม. แอปนี้ จัดลำดับผลลัพธ์ตามนิสัยของคุณ และช่วยคุณค้นหาไดร์ฟออนไลน์ของคุณ.
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่หรูหราและใช้งานง่ายช่วยให้คุณมีส่วนร่วมตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ Wox, Listary มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Windows เท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Listary
- กระโดดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการได้ทันทีด้วย Quick Switch
- ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์ของคุณและรับผลลัพธ์ทันทีในลำดับที่จัดเรียงอัตโนมัติตามพฤติกรรมการค้นหาของคุณ
- ใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อระบุสิ่งที่คุณต้องการ
- ใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่งเพื่อเปิดคำสั่งระบบหรือแอปพลิเคชัน
- ดำเนินการกับผลการค้นหาได้โดยตรง เช่น คัดลอก คัดลอกเส้นทาง และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Listary
- ไม่รองรับกับ MacOS
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของแอปนี้จำกัดเมื่อเทียบกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของ Listary
- ฟรี
- ข้อดี: $19.95 (ชำระครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวของ Listary
- G2: 4. 2/5 (24+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. เซเรโบร
Cerebro เป็น แอปเปิดโปรแกรมแบบโอเพ่นซอร์ส ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแอปของคุณ—ด้วย Cerebro คุณสามารถเปิดโปรแกรมใดก็ได้ด้วยปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว
ต้องการไฟล์ที่ลืมไปนานแล้วหรือไม่? เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังของ Cerebro จะทำงานทันที ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะจำชื่อไม่ได้ก็ตาม
สำหรับผู้ที่ต้องการระดับการควบคุมที่มากขึ้น ลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สของมันช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งผ่านปลั๊กอิน ความสามารถนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Alfred เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Cerebro
- สร้างการดำเนินการที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติหรือปรับแต่งอินเทอร์เฟซการค้นหาให้เหมาะกับการทำงานของคุณ
- กำหนดคีย์ลัดสำหรับโปรแกรม ไฟล์ หรือการกระทำใด ๆ
- ใช้ Cerebro บนระบบปฏิบัติการหลายระบบได้ เนื่องจากเป็นแอปโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของเซเรโบร
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอิน อาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเล็กน้อย
- ผู้ใช้บางรายที่ต้องการความสามารถในการทำงานอัตโนมัติอย่างครอบคลุมอาจพบว่าตัวเลือกมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ Cerebro
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเซเรโบร
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. อูเอลี
Ueli มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายสำหรับ ผู้ใช้ทั้ง Mac และ Windows เป็นตัวเปิดใช้งานด้วยคีย์ลัด ซึ่งหมายความว่าคีย์บอร์ดของคุณสามารถกลายเป็นศูนย์ควบคุมสำหรับงานหลากหลายประเภท
งานบางส่วนเหล่านี้ประกอบด้วย:
- ค้นหาแอปพลิเคชันและเครื่องมือในระบบของคุณ
- ค้นหาบุ๊กมาร์กในเบราว์เซอร์ของคุณ
- เข้าถึงเครื่องคิดเลข เครื่องแปลงสกุลเงิน และเครื่องแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาไฟล์และ URL อย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของ Ueli
- กำหนดค่าปุ่มลัดและอาจเพิ่มเครื่องมือค้นหาที่กำหนดเอง (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน)
- ทำให้งานง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติหรือเริ่มกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานที่มีค่า
- ระบุโฟลเดอร์ที่แอปพลิเคชันของคุณติดตั้งอยู่และนามสกุลไฟล์ที่ควรใช้ในการจดจำแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Ueli
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีไลบรารีปลั๊กอินที่หลากหลาย
การกำหนดราคาของ Ueli
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Ueli
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. การยิงรังสี
นี่คือสำหรับ ผู้ใช้ Apple โดยเฉพาะ Raycast เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดใช้งานหลายฟังก์ชันสำหรับระบบ macOS มันมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ให้แอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้เป็นเหมือนผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัวของคุณ—ใช้เพื่อ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ มากกว่าแค่การเปิดโปรแกรม ฟังก์ชันหลักของมันสามารถช่วยให้คุณเปิดโปรแกรมใดก็ได้บน Mac ของคุณด้วยความเร็วสูงผ่านการใช้คีย์ลัดหรือการค้นหา
คุณสมบัติเด่นของ Raycast
- ใช้เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในพริบตา แม้ว่าคุณจะจำชื่อไฟล์ไม่ได้ก็ตาม
- เก็บชิ้นส่วนที่คุณใช้บ่อยและแทรกได้ทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ โดยอัตโนมัติการกระทำที่ซับซ้อนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือใช้คีย์ลัด
- ผสานรวมกับมินิแอปหลากหลายประเภทโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซ เพื่อนำกระบวนการทำงานหลักของคุณส่วนใหญ่มาไว้บนแอป
ข้อจำกัดของการยิงรังสี
- ปัจจุบัน Raycast ทำงานได้เฉพาะบน macOS เท่านั้น ผู้ใช้ Windows จะต้องหาทางเลือกอื่นแทน Alfred และ Raycast
- การปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยกระบวนการทำงานที่กำหนดเองและส่วนขยายอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่ต้องการระบบอัตโนมัติในระดับสูง
ราคาการยิงรังสี
- ฟรี
- Raycast Pro: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีมโปร: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
เรย์แคสต์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (11+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. ควิกซิลเวอร์
Quicksilver, แอปตัวเปิดใช้งานฟรี, ช่วยให้คุณค้นหาอะไรก็ได้บนระบบของคุณอย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่วินาที.
แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac นี้ช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการแอปพลิเคชัน เอกสาร รายชื่อติดต่อ เพลง และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียกดูระบบไฟล์ของ Mac โดยใช้คำสำคัญและการจับคู่แบบ ฟัซซี นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการไฟล์ด้วยการลากและวาง หรือโดยการเลือกเนื้อหาที่ต้องการแล้วจัดเรียงเป็นกลุ่มได้
คุณสมบัติเด่นของ Quicksilver
- เปิดแอปและไฟล์ด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้า
- เครื่องมือค้นหาไฟล์เฉพาะเจาะจงได้ทันที แม้ใช้คำค้นหาที่ไม่ชัดเจน
- เก็บชิ้นส่วนที่ใช้บ่อยไว้เพื่อแทรกอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยแอคชันที่กำหนดเอง ช่วยประหยัดการคลิกและเวลาของคุณ
- ผสานการทำงานกับบริการเว็บเพื่อค้นหาคำจำกัดความหรือทำการคำนวณ—ทั้งหมดนี้ภายใน Quicksilver
ข้อจำกัดของ Quicksilver
- ผู้ใช้ Windows ไม่สามารถใช้ Quicksilver ได้ เนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ macOS
- การเรียนรู้คุณสมบัติของมันต้องใช้เวลาเมื่อเทียบกับตัวเปิดใช้งานที่ง่ายกว่า
การกำหนดราคาของ Quicksilver
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Quicksilver
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. คลิป
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่นของ Alfred, Clipy เป็นส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกซึ่งทำให้กระบวนการคัดลอกและวางข้อความง่ายขึ้น ในฐานะผู้จัดการคลิปบอร์ด มันจะจัดเก็บและดึงข้อความที่คุณใช้บ่อยออกมา
Clipy เป็นเครื่องมือประหยัดเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา นักพัฒนา หรือเพียงแค่ผู้ที่ใช้ข้อความสั้นๆบ่อยๆ มันสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลิปี้
- เก็บข้อความและลิงก์ที่คุณคัดลอกไว้ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ
- จัดระเบียบสแนปช็อตและลิงก์ของคุณเป็นหมวดหมู่
- ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในพริบตา แม้ว่าคุณจะไม่จำคำที่ถูกต้องก็ตาม
- เข้าถึงชิ้นส่วนข้อความและประวัติคลิปบอร์ดของคุณจากทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณมีบล็อกข้อความสำคัญพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของคลิป
- ทำงานเป็นส่วนขยายของ Chrome ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ เช่น Firefox, Safari หรือ Edge ได้
- การเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน ในตัวจัดการคลิปบอร์ดอาจก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บางราย
- ไม่มีเครื่องมือที่ใช้พลังของ AI และด้วยเหตุนี้จึงขาดฟังก์ชันขั้นสูง ไม่เหมือนกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาแบบคลิป
- ฟรี
คะแนนและรีวิวคลิป
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. AutoHotkey
กำลังมองหาวิธีอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน Windows ของคุณอยู่หรือไม่? AutoHotkey อาจเป็นทางเลือกที่ช่วยคุณได้
ภาษาสคริปต์โอเพนซอร์สฟรีนี้ช่วยให้คุณ สร้างสคริปต์ขนาดเล็กไปจนถึงซับซ้อน สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
คำสั่งในตัวช่วยให้การสร้างปุ่มลัดพื้นฐานและระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การคลิกซ้ำโดยอัตโนมัติ และการ ตั้งค่ามาโครที่กำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoHotkey
- ใช้ความสามารถในการเขียนสคริปต์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- สร้างการแทนที่ข้อความแบบอัตโนมัติคล้ายกับการแก้ไขอัตโนมัติ และปรับแต่งสภาพแวดล้อม Windows ทั้งหมดของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นหลังโดยไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ข้อจำกัดของ AutoHotkey
- ขณะนี้ให้บริการเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น ผู้ใช้บน Mac หรือ Linux จะต้องค้นหาเครื่องมืออัตโนมัติทางเลือกอื่น
- เช่นเดียวกับภาษาสคริปต์อื่น ๆ สคริปต์ที่เป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ราคาของ AutoHotkey
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว AutoHotkey
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. เอเจนต์ แรนแซค
การค้นหาไฟล์ที่สูญหายบนคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์เครือข่ายของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยทางเลือกอื่นของ Alfred นี้ เครื่องมือค้นหาไฟล์ฟรีนี้ เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ของผู้ใช้มากมายมานานกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ยังมี โหมด Lite ซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์ และโหมด Professional ที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ต้องชำระเงิน ปัจจุบันมีชื่อว่า Agent Ransack และ FileLocatorPro
คุณสมบัติเด่นของ Agent Ransack
- ค้นหาไฟล์โดยใช้ข้อความที่แสดงเป็นคำสำคัญที่เน้นไว้ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเปิดไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง
- รวมคำค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการเชิงบูลีนที่คุ้นเคย ได้แก่ AND, OR, NO
- รับการสนับสนุนสำหรับนิพจน์ปกติที่เข้ากันได้กับ Perl
- แชร์ผลลัพธ์กับผู้อื่นผ่านรายงาน การพิมพ์ และการส่งออก
ข้อจำกัดของตัวแทน Ransack
- ขาดตัวเลือกการกรองขั้นสูงบางอย่างที่ผู้ใช้ระดับสูงต้องการ
- แม้ว่าโดยทั่วไปจะทำงานได้รวดเร็ว แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Agent Ransack อาจประสบปัญหาเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือไดรฟ์เครือข่ายที่มีความซับซ้อน
- ขณะนี้ Agent Ransack มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Windows เท่านั้น ผู้ใช้ Mac ที่กำลังมองหาโซลูชันการค้นหาไฟล์ที่คล้ายกันจะต้องค้นหาตัวเลือกอื่น
ราคาของเอเจนต์แรนแซค
- ฟรี
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ใบอนุญาตช่างเทคนิค: $124/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ใบอนุญาตแบบลอย: $179/ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเอเจนต์แรนแซค
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. Algolia
คุณทราบหรือไม่ว่าแพลตฟอร์มนี้ขับเคลื่อนการค้นหาจำนวนมหาศาลถึง 1.7 ล้านล้านครั้งต่อปี?
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Algolia ก้าวไปไกลกว่าการจับคู่คำหลักอย่างง่าย เพื่อทำความเข้าใจเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังการค้นหาของผู้ใช้
มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการจับคู่คำสำคัญเพื่อส่งมอบผลลัพธ์การค้นหาที่รวดเร็วและตรงประเด็นอย่างยิ่ง ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แถบค้นหาที่ใช้งานง่าย ของมันเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ จัดลำดับความสำคัญของความเกี่ยวข้อง และปรับแต่งประสบการณ์การค้นหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Algolia
- ค้นหาอย่างรวดเร็วตามที่คุณพิมพ์ด้วยระบบค้นหา AI สำหรับองค์กรที่เร็วที่สุด
- นำ API ไปใช้ภายในไม่กี่นาทีและควบคุมการจัดอันดับได้อย่างง่ายดาย
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัยด้วย SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 และ MACH Alliance
- จัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณด้วยลูกค้า API หรือการผสานรวมกับพันธมิตร ปรับแต่งการจัดอันดับของคุณ และเปิดตัวด้วยส่วนประกอบ UI
- ออกแบบเส้นทางการเดินทางออนไลน์ที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจผู้ชมและจบลงด้วยผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Algolia
- สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีข้อมูลจำกัด การตั้งค่าและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของ Algolia อาจรู้สึกหนักหนาเมื่อเทียบกับโซลูชันการค้นหาที่ง่ายกว่า
- การปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของคุณสมบัติการปรับแต่งของแพลตฟอร์มนี้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Algolia
- สร้าง: ฟรี
- เติบโต: จ่ายตามการใช้งาน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia
- G2: 4. 5/5 (370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AIสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล แต่มี AI ใดบ้างที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือกระทู้ Slack สำคัญที่คุณลืมบันทึกไว้?
ใช่!การค้นหาแบบเชื่อมต่อด้วย AI ของ ClickUpสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ ดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบขึ้นมาให้ ช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการค้นหาขั้นสูงของ ClickUp!
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
นอกเหนือจากการค้นหาไฟล์และตัวเปิดแอปพลิเคชันเหมือนกับทางเลือกของ Alfred ทั้งหมดที่ฉันได้ระบุไว้แล้ว คุณอาจต้องการให้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของคุณช่วยเหลือคุณมากกว่าการค้นหา คำสั่งที่รวดเร็ว และการเก็บตัวอย่างข้อความ
ClickUp คือศูนย์บัญชาการการจัดการโครงการแบบครบวงจร—พื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมของคุณ, งาน, เอกสาร, และการสื่อสารเป็นระเบียบในที่เดียว
ClickUp จัดโครงสร้าง โครงการของคุณในลำดับชั้นที่ชัดเจน คุณสร้าง Workspaces สำหรับหมวดหมู่กว้างๆ (เช่น การตลาดหรือวิศวกรรม) จากนั้นแบ่งย่อยเป็น Spaces สำหรับโครงการเฉพาะ (เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์)
เช่นเดียวกับทางเลือกที่ดีของ Alfred ที่ฉันได้ระบุไว้,การค้นหาแบบสากลของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาสิ่งใดก็ได้ทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ.
เข้าถึงการค้นหาแบบสากลได้จากเกือบทุกที่ใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นจาก Command Center, แถบการดำเนินการทั่วโลก หรือบนเดสก์ท็อปของคุณ—เพียงคลิกเดียวก็ใช้งานได้ทันที
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
เพิ่มพลังด้วยClickUp Brain's AI Knowledge Manager ซึ่งเป็นผู้จัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และฐานความรู้ของบริษัทคุณด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
ClickUp Brainไม่เพียงแต่ค้นหาข้อมูลเท่านั้น ต้องการทราบ สถานะของงานเฉพาะหรือรายละเอียดของนโยบาย ที่กล่าวถึงในการสนทนาครั้งก่อนหรือไม่? ผู้จัดการความรู้ AI จะค้นหาคำตอบและนำเสนอให้คุณอย่างชัดเจนและกระชับ
พบเอกสารแล้ว แต่ไม่อยากอ่านเนื้อหาที่ยาวเหยียดใช่ไหม? ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดี สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารยาวๆ หัวข้อสนทนา หรืออัปเดตโครงการได้อย่างรวดเร็ว เพียงพิมพ์คำสั่งใน ClickUp Brain! วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยเข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลโดยไม่ต้องอ่านทุกอย่างอย่างละเอียด
คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง ทำให้มีเวลาว่างสำหรับสิ่งสำคัญอื่น ๆ
ClickUp Automations ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการ อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและลดความจำเป็นในการสลับบริบท
คุณสามารถ สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือใช้ระบบที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะและดำเนินการตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การอัปเดตสถานะของงานสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ อัปเดตงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้น หรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมคนถัดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มการเชื่อมต่อ ClickUp มากกว่า 1000 รายการ รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยอดนิยมทั้งหมด เช่น GitHub, Asana, Slack, GSuite และอื่นๆ
- ใช้ ClickUp Brain เป็น AI Knowledge ManagerTM ของคุณเพื่อนำทางไปยังทุกที่บน ClickUp ได้อย่างรวดเร็ว หรืออัตโนมัติสรุปโครงการ สร้างไอเดีย เขียนได้ดีขึ้น ส่งการอัปเดตโครงการและรายงานสถานะ และสร้างเทมเพลตสำหรับทุกการใช้งาน
- แชร์และรับข้อเสนอแนะทันที สนทนาแบบเรียลไทม์ ส่งหรือแชร์ไฟล์หรือวิดีโอใดๆ ด้วยClickUp Chat View
- สร้าง แก้ไข ตรวจสอบ และติดตามเอกสาร ClickUp Docsแบบเรียลไทม์ร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ พร้อมฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันและการสร้างเนื้อหาด้วย AI
- ติดตามเวลา, ตั้งค่าประมาณการ, เพิ่มบันทึก, ดูรายงาน, และมอบหมายเวลาให้กับทีมของคุณได้จากทุกที่ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากมายจนเกินจะรับไหว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ก้าวข้ามทางเลือกของ Alfred ด้วย ClickUp
จากตัวเปิดแอปพลิเคชันที่รวดเร็วไปจนถึงความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่งและปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Alfred และทางเลือกของมันทำให้ประสบการณ์การทำงานของคุณราบรื่น
อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งสามารถผสานการจัดการโครงการ การสื่อสาร และระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย และ ClickUp ก็กลายเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังและโดดเด่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp มีโซลูชันที่ปรับขนาดได้และยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพทีมของคุณและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อทำให้วันทำงานของคุณราบรื่นขึ้น!