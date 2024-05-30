บล็อก ClickUp
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันจันทร์

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
30 พฤษภาคม 2567

ไม่มีใครสามารถอวดอ้างถึงระดับการผลิตที่คงที่ตลอดเวลาได้ ทุกคนต่างเผชิญกับภาวะการผลิตที่ลดลงเป็นครั้งคราว

และไม่ใช่แค่บ่ายวันศุกร์หรือฤดูร้อนเท่านั้นที่เป็นตัวการร้ายต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตัวการร้ายที่เลวร้ายที่สุดคือเช้าวันจันทร์ที่น่ากลัว

การศึกษาที่นำเสนอในการประชุมสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งสหราชอาณาจักรประจำปี 2023พบว่า มีผู้ป่วยหัวใจวายเกิดขึ้นในวันจันทร์มากกว่าวันอื่นใด 😲

แต่ทำไมวันจันทร์ถึงเครียดสำหรับมืออาชีพส่วนใหญ่?

มาสำรวจจิตวิทยาเบื้องหลังอาการเบื่อหน่ายในวันจันทร์และวิธีที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

การเข้าใจการลดลงของผลผลิตในวันจันทร์

มีงานวิจัยเพียงพอแล้วที่พิสูจน์ว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยความรู้สึกหดหู่มากกว่าความตื่นเต้นปัจจัยที่มักทำลายประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิดอาการเบื่อหน่ายในวันจันทร์อาจรวมถึง:

  • ปัจจัยความเครียดที่ค้างคา: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและกำหนดเวลาที่ต้องทำจากสัปดาห์ก่อนสามารถทำให้เกิดความวิตกกังวลได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการมีสมาธิและทำงานให้เสร็จในวันจันทร์
  • ความแตกต่างของเวลานอนระหว่างวันทำงานและวันหยุด: ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการนอนเพื่อสังสรรค์หรือพยายามชดเชยการพักผ่อนที่เสียไป การมีตารางเวลานอนที่ต่างกันในวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถรบกวนวงจรการนอนของคุณ ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีประสิทธิภาพ
  • แนวคิด "สัปดาห์ใหม่ จุดเริ่มต้นใหม่": วันจันทร์อาจดูเหมือนเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นใหม่ แต่การพยายามจัดการทุกอย่างพร้อมกันอาจทำให้คุณเสียสมาธิและเสี่ยงต่อความผิดพลาด ซึ่งจะทำให้คุณเครียดมากขึ้น
  • กล่องขาเข้า 1000 กว่า: การเผชิญหน้ากับกล่องขาเข้าที่เต็มไปด้วยอีเมลในเช้าวันจันทร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น คุณอาจต้องใช้เวลาทำงานไปกับการไล่ดูอีเมลที่ค้างอยู่ ทำให้ต้องเลื่อนงาน จริง ๆ ของคุณออกไป

การสำรวจโดยB2B Reviewsพบว่า 25% ของพนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงในวันจันทร์, 50% รู้สึกเครียดมากขึ้นในวันจันทร์, และ 57% อยากให้วันจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์ (ความชอบอย่างชัดเจนสำหรับสัปดาห์ทำงาน 4 วัน)

การสำรวจเดียวกันนี้ยังได้ขยายความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอีกสองประการในพนักงาน:

  • วันจันทร์ทำงานจากที่บ้าน: 76% ของพนักงานแบบไฮบริดชอบทำงานจากที่บ้านในวันจันทร์ พวกเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ยาวนาน และสอดคล้องกับตารางเวลาของครอบครัว
  • วันจันทร์ขั้นต่ำสุด: พนักงานหนึ่งในสี่คนทำงานเพียงงานพื้นฐานที่สุดในวันจันทร์เท่านั้น—เช่น การเคลียร์อีเมลให้หมด การเข้าร่วมประชุม และการวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไป

การสำรวจเดียวกันยังพบว่าพนักงานที่ทำงานในสถานที่จริงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเครียดในวันจันทร์มากกว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันจันทร์

เราได้เห็นปัจจัยทั่วไปบางประการที่อาจนำไปสู่ระดับประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำในเช้าวันจันทร์แล้ว ตอนนี้เรามาสำรวจวิธีจัดการกับปัจจัยเหล่านั้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ— เพื่อให้คุณเริ่มต้นวันจันทร์อย่างสดใส ตื่นเต้น และพร้อมที่จะทำงาน

เริ่มต้นวันของคุณแต่เช้า

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะความเหนื่อยล้าในเช้าวันจันทร์คือการเริ่มต้นวันให้เช้า. สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อคุณสองทาง:

  • มันให้เวลาเพิ่มเติมแก่คุณเพื่อเตรียมตัวและจัดระเบียบงานของคุณสำหรับวันที่มีประสิทธิผลข้างหน้า
  • มันส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการทำงาน ลดโอกาสที่จะรู้สึกสับสนหรือหมดแรงจูงใจ

การเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์สร้างความรู้สึกของแรงผลักดันและความสำเร็จที่ต่อเนื่องไปยังส่วนที่เหลือของสัปดาห์

คุณยังสามารถใช้เวลาช่วงเช้าเพิ่มเติม (และเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะ)เพื่อทบทวนเป้าหมายประจำสัปดาห์ กำหนดเจตนา และวางแผนงานสำหรับวันถัดไป

วิธีง่าย ๆ ในการทำเช่นนี้คือการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างClickUp Whiteboards ซึ่งให้คุณมีพื้นที่ทำงานที่ เกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดในการวางแผนของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา (บนแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณ) และยังมีเทมเพลตพร้อมใช้งานให้ด้วย

ClickUp Whiteboard
สร้างภาพเป้าหมายและความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpสามารถช่วยคุณแยกย่อยเป้าหมายและโครงการ เพิ่มงานสำหรับแต่ละโครงการ และติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ของคุณได้จากที่เดียว

วางแผนสัปดาห์ของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนสัปดาห์ของ ClickUp
วางแผนสัปดาห์ของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนสัปดาห์ของ ClickUp

ใช้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานใน ClickUp ของคุณและแสดงผลในรูปแบบที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นรายการ, แผนภูมิแกนต์, มุมมองปริมาณงาน หรือปฏิทิน ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นในตัว, ระบบอัตโนมัติ, AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน จะช่วยให้การวางแผนโครงการของคุณง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม คุณสามารถทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดได้พร้อมกัน มอบหมายงานให้กันและกัน รับการอัปเดตสถานะ และมองเห็นกระบวนการระดมความคิดของคุณบนไวท์บอร์ดได้โดยตรง

เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณรู้สึกว่าวันจันทร์เป็นวันที่หนักหน่วง ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดที่คุณต้องทำในช่วงสุดสัปดาห์ คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามหมวดหมู่เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับประเภทงานที่แตกต่างกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณโล่งใจและเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน

การจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ

เมื่อคุณทราบแล้วว่างานใดที่คุณต้องทำ ต่อไปคือคำแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้นใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ของงานตามลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญดังนี้:

  • ด่วน: งานที่มีกำหนดเส้นตายสำคัญหรือมีผลกระทบโดยตรงหากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น (มีความสำคัญสูง & มีความเร่งด่วนสูง)
  • สูง: งานสำคัญที่ควรทำเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่มีความกดดันเร่งด่วนเหมือนงานด่วน (มีความสำคัญสูง & มีความเร่งด่วนปานกลาง)
  • ปกติ: งานมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของคุณ แต่สามารถจัดตารางเวลาได้อย่างยืดหยุ่น (ความสำคัญปานกลาง & ความเร่งด่วนปานกลาง)
  • ต่ำ: งานที่มีผลกระทบน้อยหรือสามารถมอบหมายหรือเลื่อนออกไปได้ (มีความสำคัญต่ำ & มีความเร่งด่วนต่ำ)

ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีแผนที่ชัดเจนในการเริ่มต้นสัปดาห์การทำงานของคุณ

อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการปฏิบัติตามEisenhower Matrix หรือที่เรียกว่า Urgent-Important Matrixซึ่งเป็นแผนการเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้บุคคลจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

เมทริกซ์จัดเรียงงานออกเป็นสี่ส่วน:

  1. ด่วนและสำคัญ: สิ่งเหล่านี้ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนและควรดำเนินการโดยเร็วที่สุด
  2. เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ: มักเป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำหรือข้ามไปได้หากไม่ส่งผลต่อเป้าหมายของคุณ
  3. สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน: จำเป็นสำหรับเป้าหมายระยะยาว ไม่ต้องการการดำเนินการทันที แต่ต้องจัดสรรเวลาไว้
  4. ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: งานที่มีความสำคัญต่ำซึ่งสามารถเลื่อนออกไปหรือยกเลิกได้ทั้งหมดเพื่อให้ความสำคัญกับโครงการที่มีคุณค่ามากกว่า

ในขณะที่บางคนอาจจินตนาการถึงเมทริกซ์นี้บนกระดานไวท์บอร์ดจริง กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอาจมีประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโครงการจำนวนมากหรือมีผู้ร่วมงานหลายคน

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลบางประเภท เช่น ClickUp มีแม่แบบ Eisenhower Matrix พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

จัดลำดับความสำคัญของโครงการและงานของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Priority Matrix
จัดลำดับความสำคัญของโครงการและงานของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Priority Matrix

แม่แบบ ClickUp Priority Matrixสามารถช่วยคุณจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าภารกิจใดมีผลกระทบต่อเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ ภารกิจใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงใน ClickUp Whiteboard จะถูกซิงค์ไปยังระบบการจัดการโครงการโดยอัตโนมัติพร้อมกับรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด เช่น คำอธิบายภารกิจ ระดับความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ 'มุมมองบอร์ด' เพื่อดูงานตามระดับที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในเมทริกซ์ความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการงานและโครงการ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การวางแผนล่วงหน้า

การมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดความกังวลของคุณและทำให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานบางคนเชื่อมั่นในกรอบ "สามอันดับแรก" ซึ่งคุณจะต้องระบุสามงานที่ต้องทำทุกวัน งานเหล่านี้คืองานที่สำคัญมาก—โดยทั่วไปจะเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับ 1 และ 2 ซึ่งต้องใช้การทำงานอย่างลึกซึ้งและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

หากคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง คุณสามารถเพิ่มกรอบความคิดอีกอย่างหนึ่งเข้าไปด้วย นั่นคือ "กินกบก่อน" ซึ่งหมายถึงการเริ่มทำสิ่งที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกในตอนเช้า

นี่ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณไปมาก และมันยังทำให้คุณรู้สึกดีจนสามารถผ่านช่วงเวลาที่เหลือของวัน (และสัปดาห์) ไปได้

การใช้เวลาพักอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดตารางเวลาสำหรับงานของคุณนั้นสำคัญพอๆ กับการจัดตารางเวลาสำหรับพักเบรก การพักเบรกช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นในระยะสั้น จัดการระดับความเครียดของคุณ และหลีกเลี่ยงการหมดไฟในระยะยาว

การหยุดพักสั้น ๆ เพื่อเดินเล่นหรือดื่มกาแฟกับเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายและคลายความเครียดได้ หากคุณทำงานจากที่บ้าน คุณสามารถพาสุนัขไปเดินเล่นได้ สัตว์เลี้ยงและแสงแดดเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอารมณ์ของคุณ

คุณมีวันที่ยุ่งมากไหม? ใช้เวลาห้านาทีในการฝึกหายใจลึกๆ ยืดเหยียด หรือโยคะบนเก้าอี้ แล้วคุณจะรู้สึกสดชื่นขึ้น

วิธีหนึ่งที่คุณสามารถใส่ใจกับการพักผ่อนของคุณได้คือการใช้เทคนิคโพโมโดโร—ทำงานเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูง คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป็นทำงาน 50 นาที พัก 10 นาทีได้ ตราบใดที่คุณพักสั้น ๆ ระหว่างแต่ละรอบ

อีกวิธีหนึ่งในการจัดตารางเวลาพักของคุณคือการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะ (time blocking) สร้างช่วงเวลาที่เจาะจงสำหรับงานสำคัญ กำหนดเวลาพักสั้นๆ เพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลาย หรือสลับระหว่างช่วงเวลาที่ทำงานอย่างตั้งใจกับช่วงเวลาพัก เพื่อจัดการเวลา (และลำดับความสำคัญ) ของคุณให้ดีขึ้น

จัดตารางนิสัย งาน และเวลาพักของคุณด้วยเทมเพลตการจัดเวลาประจำวันของ ClickUp
จัดตารางนิสัย งาน และเวลาพักของคุณด้วยเทมเพลตการจัดเวลาประจำวันของ ClickUp

หากคุณกำลังใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานส่วนตัวหรืองานของคุณ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เทมเพลตClickUp Daily Time Blocking Template นี้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น และเพิ่มงานเฉพาะ (รวมถึงเวลาพัก) ตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของแผนประจำวัน ติดตามช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาพักผ่อนเพียงพอสำหรับการผ่อนคลายและเติมพลัง

เคล็ดลับการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณทราบหรือไม่ว่าสภาพแวดล้อมที่รกรุงรังสามารถเพิ่มระดับคอร์ติซอลของคุณได้?

งานวิจัยฉบับหนึ่งพบว่าสมองส่วนคอร์เทกซ์การมองเห็นของบุคคลอาจถูกครอบงำด้วยวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้การมีสมาธิลำบากขึ้น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องรักษาที่ทำงานของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานหรือสำนักงานที่บ้าน

เมื่อคุณมาถึงที่ทำงานหรือนั่งลงเพื่อเริ่มต้นวันของคุณ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ ด้วยการเก็บกวาดสิ่งของที่ไม่จำเป็น จัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ และเก็บของที่กระจัดกระจายให้เรียบร้อย คุณจะสร้างพื้นที่ทำงานที่สะอาดและน่าทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณ

การสื่อสารและการประชุมในวันจันทร์

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้วันจันทร์เต็มไปด้วยความเครียดคือการเผชิญกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยข้อความ การตอบอีเมลหลายสิบฉบับ, ข้อความในแอป, และการสื่อสารภายในองค์กรอื่น ๆ อาจใช้เวลาของคุณไปมาก ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจสูญเสียการควบคุมวันของคุณไปแล้ว

แล้วก็มีการประชุมเช้าวันจันทร์—การอัปเดตสถานะ, การยืนรายงานประจำวัน, และการประชุมกลยุทธ์รายสัปดาห์ ทั้งหมดนี้สามารถกินเวลาของคุณไปได้ทั้งวัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้ทำงานที่มีผลกระทบสูงจริงๆ ของคุณเลย

วิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้คือ:

  • กินกบก่อน: แจ้งเพื่อนร่วมทีมว่าคุณจะตอบข้อความของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของวัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานสำคัญของคุณก่อน
  • ปรับใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส: ลดจำนวนการประชุมโดยการแชร์การอัปเดตสถานะแบบไม่พร้อมกัน โพสต์ข้อมูลบนเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรของคุณ ใส่ความคิดเห็นในเอกสารและงานต่างๆ และที่สำคัญที่สุด สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สมาชิกในทีมไม่รู้สึกกดดันที่จะต้องตอบกลับทันที
  • ใช้คลิปวิดีโอ: ทุกครั้งที่คุณต้องอธิบายอะไรบางอย่าง ให้ส่งวิดีโอแทนการนัดหมายการโทร วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถตอบกลับได้ตามเวลาที่สะดวก
  • ย้ายการประชุม Move Monday ไปเป็นวันศุกร์ (ก่อนหน้า): ด้วยการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ นี้ คุณสามารถลดการขัดจังหวะในวันจันทร์ และให้ทุกคนมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้ในสัปดาห์ที่จะมาถึง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีเมื่อสัปดาห์เริ่มต้น

หากคุณกำลังวางแผนที่จะนำระบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมาใช้ในที่ทำงานของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ใช้เป็นเครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกันเพื่อร่วมมือในโครงการ เอกสาร และอื่นๆ จากที่เดียว

มุมมองแชท ClickUp
สร้างแชทกลุ่มตามบริบท, ส่งข้อความส่วนตัว, และอื่น ๆ ด้วยClickUp Chat View

ด้วย ClickUp คุณสามารถแสดงความคิดเห็นตามบริบทในแต่ละงานหรือเอกสาร และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบไม่พร้อมกันได้โดยการแสดงความคิดเห็นหรือแท็กผู้รับผิดชอบ (DRIs) คุณยังสามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้เพื่ออธิบายความคิดเห็นหรือแนวคิดที่ซับซ้อนโดยละเอียดผ่านClickUp Clips ได้อีกด้วย

รายการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานวันจันทร์ของคุณ

เราได้สรุปเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวันจันทร์ที่ดีที่สุดของเราไว้ในรายการตรวจสอบที่สะดวกแล้ว คัดลอกลงในแพลนเนอร์ดิจิทัลของคุณหรือพิมพ์ออกมา (หรือหลายแผ่น!) แล้วไปพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นกัน!

  • เริ่มต้นวันใหม่แต่เช้า [วันจันทร์]
  • วางแผนสัปดาห์ของคุณล่วงหน้า [ในวันศุกร์ก่อนออกจากงาน]
  • จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ [ในวันศุกร์ก่อนเลิกงานหรือในวันอาทิตย์]
  • ลบหรือมอบหมายงานที่มีคุณค่าต่ำ [วันจันทร์]
  • ใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Eat the Frog หรือ Getting Things Done เพื่อทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน
  • ตรวจสอบงานของคุณและปรับแผนตามความจำเป็น
  • ใช้ช่วงเวลาพักตลอดทั้งวัน [วันจันทร์]
  • ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัล เช่น ClickUp เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ [ตลอดทั้งวัน]

เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณอย่างถูกต้องด้วย ClickUp

หากคุณขาดแรงจูงใจในเช้าวันจันทร์หรือรู้สึกว่าพลังงานทางจิตใจของคุณอยู่ในระดับต่ำที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์ ระบบการจัดระเบียบและการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณสร้างกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพได้

แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าได้ มันมาพร้อมกับเครื่องมือมากมาย—ตัวติดตามเวลา, กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล,เครื่องมือจัดการงาน, และอื่น ๆ—เพื่อช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน วางแผนล่วงหน้าและเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณด้วยก้าวที่ดีที่สุดสมัครฟรี จัดระเบียบทั้งสัปดาห์ของคุณ และเริ่มต้นวันจันทร์ของคุณด้วยพลังงานที่สดใหม่!