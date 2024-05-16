วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์

'ความรู้สึกวันศุกร์' เป็นเรื่องจริงไม่แพ้กับอาการเบื่อวันจันทร์เลย
หากคุณเคยรู้สึกเฉื่อยชาในการทำงานในช่วงบ่ายวันศุกร์ คุณไม่ได้เป็นคนเดียวการศึกษาในปี 2023เปิดเผยว่าพนักงานมักจะพิมพ์ผิดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพน้อยลงในวันศุกร์
ท้ายที่สุดแล้ว วันศุกร์คือวันที่ในสัปดาห์ที่การหลั่งโดปามีนจากการเลื่อนดู TikTok ครอบงำคุณมากที่สุด อีเมลที่คุณต้องเขียน? มาบีบให้มันเข้าไปในช่วงสุดสัปดาห์กันเถอะ คุณบอกตัวเอง
และเพียงแค่นั้น รายการงานที่รอทำก็ยาวขึ้นเรื่อย ๆ บังคับให้คุณต้องยอมลดแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ลง หรือทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณในสัปดาห์ถัดไปวุ่นวายจนแทบรับไม่ไหว
แต่สิ่งใดที่ทำให้วันศุกร์มีประสิทธิภาพน้อยลง และคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?
อ่านต่อเพื่อรับเคล็ดลับที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อทำให้วันศุกร์ของคุณมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวันอื่นๆ ในสัปดาห์
การเข้าใจการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์
ความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมากในช่วงบ่ายวันศุกร์ ผลกระทบทางจิตวิทยาจากการตั้งตารอวันหยุดสุดสัปดาห์อาจทำให้พนักงานเสียสมาธิจากงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
เมื่อสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุดลง ความเร่งด่วนในการทำงานให้เสร็จอาจลดลง ส่งผลให้มีการทำงานน้อยลง
ผลกระทบของการทำงานทางไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์
ตามรายงานของForbes การทำงานทางไกลมอบความยืดหยุ่น แต่การรักษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องท้าทาย การไม่มีเวลาทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนอาจนำไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายสัปดาห์
ในทางกลับกัน แม้ว่าการทำงานทางไกลจะช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว แต่ก็อาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานไม่ชัดเจนขึ้นได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพการทำงานลดลงในช่วงปลายสัปดาห์
สัปดาห์การทำงานที่สั้นลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศสเปนได้ทำการทดลองเพื่อประเมินผลกระทบของการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ต่อประสิทธิภาพการทำงานและระดับความเครียดของพนักงาน ผลการทดลองเผยว่าพนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นหลังจากทดลอง พวกเขารู้สึกมีสุขภาพดีขึ้น มีความเครียดน้อยลง อ่อนเพลียน้อยลง และมีความสุขมากขึ้น
กฎของพาร์กินสันระบุว่างานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น สัปดาห์การทำงานที่สั้นลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและความพึงพอใจในงาน
แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่การทำงานสัปดาห์สั้นยังไม่กลายเป็นมาตรฐานทั่วโลก จนกว่าจะถึงตอนนั้น คุณต้องจัดการวันศุกร์ของคุณอย่างชาญฉลาดและคิดหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้คุณยังคงมีประสิทธิภาพโดยไม่เสี่ยงต่อสุขภาพของคุณ
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์ของคุณ
มาดูกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางประการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์กันเถอะ นำไปปฏิบัติและเพลิดเพลินกับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไร้กังวลและวันจันทร์ที่ไม่เครียดจนเกินไป!
1. เริ่มต้นวันของคุณแต่เช้า
วันศุกร์มักจะรู้สึกเหมือนเป็นวันต่อจากวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้คุณอยากนอนอยู่บนเตียงเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มวันใหม่ เราทุกคนต่างก็ชอบการนอนชดเชยเวลานอนที่ขาดไป แต่การนอนเพิ่มในวันศุกร์อาจไม่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณเท่าที่ควร
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นวันของคุณแต่เช้า ปฏิบัติตามกิจวัตรยามเช้าของคุณ และมาถึงโต๊ะทำงานตรงเวลา ให้ความสม่ำเสมอกับวิธีที่คุณเริ่มต้นวันและเวลาที่คุณเริ่มต้น แม้กระทั่งในวันศุกร์ เพื่อให้แปดชั่วโมงถัดไปรู้สึกเหมือนวันทำงานปกติทั่วไป
อย่าเพิ่งเริ่มงานที่ยากทันที ให้ใช้เวลาชั่วโมงแรกในการทบทวนแผนงานของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้าที่คุณและทีมได้ทำในสัปดาห์นี้ วิเคราะห์ว่างานใดบ้างที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม และปรับแผนงานหากจำเป็น
หากคุณยังไม่มีกรอบการวางแผนงาน คุณสามารถลองใช้ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับการวางแผนงานและภาระงาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนงานของ ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ วัดความก้าวหน้า วิเคราะห์กระบวนการเพื่อระบุปัญหา ปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพ และควบคุมกระบวนการใหม่ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพและระดับผลผลิตตลอดทั้งสัปดาห์
เทมเพลตพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สรุปเป้าหมายของโครงการ
- รับมุมมองที่ครอบคลุมของโครงการของคุณด้วยการอัปเดตสถานะอัตโนมัติ
- จัดระเบียบงานด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ราบรื่น
- เพิ่มหรือลบงาน
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
- ค้นหาจุดคอขวดและแก้ไขทันทีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
มองย้อนกลับไปและทบทวนทุกสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน และเริ่มต้นวันศุกร์ของคุณด้วยความคิดบวกและพลังงานที่เต็มเปี่ยม!
2. จัดลำดับความสำคัญของงาน
พนักงานที่มีประสิทธิภาพจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ว่างานใดที่ส่งผลต่อเป้าหมาย จากนั้นจึงจัดงานเหล่านั้นไว้ด้านบนสุดของรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณต้องเพิ่มกลยุทธ์นี้เข้าไปในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากวันศุกร์ให้เต็มที่
มีสองขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ:
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- จัดลำดับความสำคัญของรายการดำเนินการตามความสำคัญและความเร่งด่วน
สร้างขึ้นเพื่อทำให้การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายClickUp Tasksสามารถช่วยคุณในขั้นตอนเหล่านี้ได้
คุณสามารถใช้ ClickUp Tasks เพื่อ:
- แยกโครงการออกเป็นงานย่อย
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหนึ่งคนหรือหลายคน
- สื่อสารและแบ่งปันทรัพยากรผ่านความคิดเห็นของงาน
- เพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากตำแหน่งต่างๆ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เกิดซ้ำ
เมื่อคุณเตรียมงานของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อ:
- กำหนดสถานะงานเป็น ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญพร้อมกับการประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
- สร้างแผนปฏิบัติการพร้อมลำดับความสำคัญไว้ข้างแต่ละงาน
- ใช้การพึ่งพาใน ClickUpเพื่อกำหนดว่างานใดกำลังรอการเสร็จสิ้นของรายการดำเนินการอื่น ๆ
เมื่อคุณกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์พร้อมภารกิจและงานย่อยมากมาย การจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้อย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นความท้าทายได้ClickUp's Priority Matrix Templateมอบโซลูชั่นที่ราบรื่นเพื่อแก้ปัญหานี้ให้คุณ สามารถมองเห็นภาพงานต่าง ๆ ได้ตามความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
มาทำความเข้าใจว่าเมทริกซ์ทำงานอย่างไร:
- ควอดแรนต์ที่ 1 หมายถึงงานที่มีความเร่งด่วนสูง แต่ไม่มีความสำคัญ (ควรทำต่อไป)
- ควอดแรนต์ 2 แทนงานที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความสำคัญสูง (ควรทำก่อน)
- ควอดแรนท์ 3 หมายถึงงานที่มีความเร่งด่วนต่ำและมีความสำคัญต่ำ (ทำเป็นลำดับสุดท้าย)
- ควอดแรนท์ 4 หมายถึงงานที่มีความสำคัญสูงแต่ไม่เร่งด่วน (ทำภายหลัง)
เมื่อคุณวางแผนงานของคุณลงในช่องสี่เหลี่ยม คุณจะเข้าใจได้ว่างานใดต้องการความสนใจทันทีและงานใดที่สามารถทำในภายหลังได้ แม่แบบนี้จะช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับลำดับของงาน สมาชิกในทีมสามารถใช้กรอบนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าและทำงานให้สอดคล้องกับกำหนดเวลา
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาใช้Eisenhower Matrixเพื่อจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้น และมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่งานที่มีความหมายมากที่สุดก่อน
3. วางแผนล่วงหน้า
เมื่อคุณรู้สึกติดขัดกับงานบางอย่าง อย่าฝืนทำ ให้พักไว้ก่อนสักครู่ แล้วหันไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า เช่นการวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าทำตามขั้นตอนเหล่านี้และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสัปดาห์ที่มีประสิทธิภาพ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับสัปดาห์หน้า
- ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์สำหรับตัวคุณเอง (และสำหรับทีมของคุณด้วย หากคุณเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ)
- บล็อกเวลาสำหรับการประชุมที่สำคัญหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีความเร่งด่วน
- กำหนดกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำสัปดาห์
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน งานหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกัน และการพึ่งพากันของงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ การจัดตารางเวลาด้วยตนเองจะใช้เวลามาก แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อคุณมีเทมเพลตการจัดสรรเวลาของClickUp อยู่เคียงข้างคุณ!
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานเพื่อติดตามภาระผูกพันในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการวางแผนทั้งส่วนตัวและงานได้
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้คุณวางแผนประจำสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน
- เข้าใจการพึ่งพาของงาน
- วางแผนและบล็อกตารางเวลาอย่างเป็นธรรมชาติ
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น
- มองเห็นภาพว่างานใดใช้เวลาเท่าไร
- รวมเวลาหยุดไว้ในแผน
เมื่อคุณวางแผนสัปดาห์ของคุณในลักษณะนี้ คุณสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น ลดสิ่งรบกวน และจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องค้นหาอีเมล, แชท, และเอกสารสเปรดชีตเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์ของคุณ
เคล็ดลับการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อรักษาประสิทธิภาพ: ในขณะที่จัดตารางเวลาสำหรับงานต่างๆ อย่าลืมกันเวลาไว้สำหรับการพักผ่อนและเติมพลังด้วย!
4. ใช้เวลาพักอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอย่างเดียวโดยไม่มีการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน. หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดโดยไม่กระทบต่อสุขภาพของคุณ การหยุดพักบ่อย ๆ ระหว่างการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น.
ลองใช้เทคนิค Pomodoro หากคุณยังไม่เคยใช้มาก่อน—ทำงานหนึ่งอย่างเป็นเวลา 25 นาที ตามด้วยการพัก 5 นาที แล้วจึงเริ่มงานถัดไป คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อบันทึกช่วงเวลา 25 นาทีจากอุปกรณ์ที่คุณเลือกได้
คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดวัน คุณสามารถทบทวนได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง
นอกเหนือจากการพัก 5 นาทีเหล่านี้แล้ว คุณต้องจัดเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมเพื่อเคลียร์ความคิด ปลดปล่อยความเครียด และรักษาสมาธิ โดยเฉพาะในวันศุกร์ อาจเป็นการเดินเล่นในสวน 15 นาที หรือการงีบหลับช่วงบ่าย 30 นาที—อะไรก็ตามที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้เช่นกัน มันช่วยให้คุณมีวันที่มีประสิทธิภาพและปรับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องสวมหมวกหลายใบและจัดการงานหลายอย่างตลอดทั้งวัน แม่แบบนี้ช่วยให้คุณ:
- จินตนาการถึงงานที่สำคัญที่สุดและจัดตารางเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ระบุงานที่ต้องทำในขณะนี้ งานที่จะจัดตารางไว้สำหรับภายหลัง งานที่จะมอบหมายให้ผู้อื่น หรืองานที่จะลบออก
- กำหนดเวลาที่สมเหตุสมผลสำหรับแต่ละงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไป
- จัดสรรเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับงานอดิเรก การพักผ่อน และการคิดทบทวน เพื่อไม่ให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า
ปฏิบัติตามแบบฟอร์มและดำเนินการรายวันเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของคุณทีละน้อย ในขณะเดียวกันก็ให้เวลาเพียงพอกับความสนใจของคุณนอกเหนือจากการทำงาน
5. เคล็ดลับการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การจัดโต๊ะทำงานของคุณ—ไม่ต่างจากการปูเตียงในตอนเช้า—อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ทั้งสองอย่างนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้ว—ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นวันใหม่
พื้นที่ทำงานที่ปราศจากความรกรุงรัง (ไม่ว่าคุณจะทำงานที่บ้านหรือในสำนักงาน) ช่วยลดสิ่งรบกวนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเอกสารและไฟล์วางกระจัดกระจายทั่วโต๊ะ จะทำให้ยากต่อการค้นหาเอกสารที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม และสมาธิของคุณจะหลุดจากงานที่กำลังทำอยู่
ในทางกลับกัน เมื่อคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการจัดระเบียบโต๊ะทำงาน คุณจะสามารถหาสิ่งของที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีวันทำงานที่มีประสิทธิภาพปราศจากสิ่งรบกวน นอกจากนี้ โต๊ะที่สะอาดยังดูน่าใช้งานมากกว่าโต๊ะที่รกอีกด้วย
สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน เครื่องมือจัดการไฟล์อย่าง ClickUp ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่เอกสาร ไฟล์ PDF และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากพร้อมแท็ก เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
6. การสื่อสารและการประชุมในวันศุกร์
หากคุณจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ ให้จัดตารางไว้ในตอนบ่าย (หรือเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพน้อยกว่า) การทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างเต็มที่ เช่น การพัฒนาเคสสตัดหรือการเขียนโค้ดอย่างหนัก ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงดีกว่าที่จะเก็บงานเหล่านี้ไว้ทำในเวลาอื่น
ในขณะที่ในการประชุม คุณได้พูดคุยกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้า ร่วมมือกันคิดไอเดีย และหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งทำให้งานดูไม่น่าเบื่อซ้ำซาก
อย่างไรก็ตาม การประชุมไม่ได้มีประสิทธิภาพเสมอไป หลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นหากทำได้ และเปลี่ยนไปใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการข้อมูลหรือคำชี้แจงจากสมาชิกในทีม
นี่คือจุดที่มุมมองแชทของ ClickUpสามารถช่วยได้
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการด้วยฟีเจอร์การกล่าวถึง [@]หรือการคอมเมนต์ที่มอบหมายในภารกิจ
- แชร์ลิงก์เว็บเพจ ไฟล์ สเปรดชีต และไฟล์แนบอื่นๆ
- จัดรูปแบบข้อความของคุณด้วยบล็อกโค้ด, รายการแบบมีหัวข้อย่อย, และแบนเนอร์เพื่อรักษาความชัดเจน
การทำงานแบบอะซิงโครนัสช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการสลับบริบท(เช่น การเปลี่ยนโฟกัสจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เช่น การเข้าร่วมประชุมกับทีมความสำเร็จของลูกค้าแล้วกลับมาเขียนโค้ดต่อ) ทำให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในวันศุกร์
การทำงานให้มีประสิทธิภาพและสมดุลตลอดสัปดาห์ด้วย ClickUp
พนักงานไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในวันศุกร์ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ไม่สามารถผ่อนปรนกับงานได้: วันศุกร์ที่ขี้เกียจมักนำไปสู่วันจันทร์ที่น่าเบื่อหน่าย เมื่อคุณต้องทำงานชดเชยประสิทธิภาพที่สูญเสียไป
นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ClickUp ยังสามารถช่วยคุณผ่านวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์ไปได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย. ฟีเจอร์ของตัวช่วยวางแผนรายวันของมันช่วยให้คุณติดตามงานของคุณได้ตลอดเวลา, ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด, และช่วยให้คุณติดต่อได้กับสมาชิกในทีมหากคุณพบปัญหาอะไร.
และคุณสามารถต้อนรับความรู้สึกของวันศุกร์ได้อย่างเต็มที่ และปลดล็อกโหมดวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์ของคุณ เริ่มต้นทำให้วันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณได้วันนี้!เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้!