10 อันดับซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการในปี 2025

การสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จต้องการการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด การจัดการความเสี่ยง การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ. นั่นคือสิ่งมากมายที่ต้องทำให้ถูกต้อง.
สิ่งต่าง ๆ สามารถง่ายขึ้นได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการเพื่อติดตามทุกองค์ประกอบไว้ในที่เดียว ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความโปร่งใสของโครงการ และปรับปรุงการบริหารงบประมาณและการบริหารความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยจัดการกับความซับซ้อนของโครงการสมัยใหม่ ช่วยให้คุณวางแผนทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ในบล็อกนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับและคุณสมบัติของพวกมัน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการ?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการ ผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญกับความสามารถดังต่อไปนี้:
- การติดตามโครงการอย่างครอบคลุม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถติดตามงานโครงการ, ระยะเวลา, จุดสำคัญ, และงบประมาณได้ ควรมีการนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
- การจัดการทรัพยากร: คุณทราบดีว่าแม้แต่โครงการขนาดกลางก็ต้องการการจัดการทรัพยากรอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุ นอกจากนี้ควรมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรและช่วยให้คุณติดตามความพร้อมใช้งานของทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- การจัดทำงบประมาณ: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับการจัดทำงบประมาณและการบริหารต้นทุน มองหาคุณสมบัติการประมาณการต้นทุน การติดตามค่าใช้จ่าย และการรายงานทางการเงิน
- ความคุ้มค่า: ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการควรมีแผนการสมัครสมาชิกที่คุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำเสนอคุณสมบัติพรีเมียมในราคาที่เหมาะสม แผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรีเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากให้เวลาคุณในการประเมินความเหมาะสมของซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องผูกมัดค่าใช้จ่าย
- ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยง: ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการมีคุณสมบัติสำหรับการระบุ, ประเมิน, และลดความเสี่ยงของโครงการเพื่อลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับกำหนดเวลาและงบประมาณของโครงการ
- ความร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ดีที่สุดจะมอบเครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาโครงการ การวางแผน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารที่ราบรื่นให้กับคุณ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: คุณควรตรวจสอบความสามารถในการขยายตัวของซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งานของซอฟต์แวร์ด้วย
ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับการจัดการโครงการที่ควรใช้
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกไว้ด้านล่างนี้ เพื่อช่วยให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณง่ายขึ้น
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการและควบคุมโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างใกล้ชิดโดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทีมโครงการทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา
โซลูชันการจัดการโครงการของ Clickupช่วยให้คุณจัดการทรัพยากร ติดตามงานที่ต้องส่ง สร้างและมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และผสานรวมเครื่องมือโครงการยอดนิยม—ทั้งหมดในที่เดียว
อะไรเพิ่มเติมอีก?ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อ มองเห็นสถานะของโครงการ ผ่านการ์ด, ตาราง, รายการ, และแผนภูมิ. มันยังช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถติดตามทรัพยากร, ระบุจุดติดขัด, และอยู่ในงบประมาณได้อย่างง่ายดาย. ปรับแต่งแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการโดยใช้หนึ่งใน 50+ วิดเจ็ตที่มีให้.
การควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการประชุมและการหารืออย่างละเอียด คุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประชุมทั้งหมดได้ แต่คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม ใช้เพื่อสรุปบันทึกและบทสนทนาในที่ประชุม สร้างสรุปโครงการและรายงาน อัตโนมัติการอัปเดตงานและรายการที่ต้องทำ และกรอกข้อมูลลงในตารางโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์: สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็นในเธรด รับการอัปเดตอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain ปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ เช่น การเปลี่ยนสถานะ การส่งมอบงาน การตรวจสอบและการอนุมัติ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มสมาธิของทีมคุณ
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในการดำเนินโครงการด้วยClickUp Docs ฟีเจอร์เอกสารประกอบในตัวที่ช่วยให้ทีมสร้าง แก้ไข และแบ่งปันฐานความรู้และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงการสื่อสารโครงการให้มีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Chat Viewสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม, การแชร์ข้อมูลอัปเดต, การฝังเว็บเพจ, และการมอบหมายงานให้กับทรัพยากร
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและรับรองการส่งมอบตรงเวลาด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบ เช่น แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
- การวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล, มองเห็นภาพงาน, ปรับสมดุลปริมาณงาน, และประสานความร่วมมือของทีมตลอดวงจรโครงการ ด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp
- ความยืดหยุ่น: จัดระเบียบและควบคุมทุกอย่างได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp
- การจัดการขอบเขตโครงการ: ปรับปรุง การจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประเมินความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วยเทมเพลต SOP การจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ Clickup
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างกระบวนการมาตรฐานสำหรับการขอ, ทบทวน, และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- ติดตามสถานะของคำขอเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการและรับรองการแก้ไขอย่างทันเวลา
- รักษาบันทึกการตรวจสอบที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ความสามารถในการปรับแต่งอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับคุณในตอนแรก
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp:
- แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ไม่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก; $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง; $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. อาสนะ
Asana เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการสำหรับองค์กรที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่ง ความสามารถหลักของมันรวมถึงการจัดการโครงการ การตั้งเป้าหมายและการรายงาน การจัดการทรัพยากร และเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมัน
แพลตฟอร์มการจัดการงานนี้ช่วยให้คุณพัฒนาและวางแผนโครงการ, มอบหมายและติดตามงาน, และดูโครงการในรูปแบบ Kanban, ไทม์ไลน์, และมุมมองอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของงานข้ามทีม ทำให้เหมาะสำหรับการการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงานในขณะที่จัดการโครงการขนาดใหญ่ Asana ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 270 แอปเพื่อการควบคุมโครงการอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ:
- บริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ และทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในกำหนดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- เชื่อมต่อผลงานของทุกทีมกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัท พร้อมติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ในรายงาน
- ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่มีระบบ
- วางแผนไทม์ไลน์อย่างแม่นยำ ปรับปริมาณงาน และรักษาความก้าวหน้าให้อยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ:
- ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกมีให้เฉพาะในรูปแบบไฟล์ JSON และ CSV เท่านั้น
- มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมอบหมายงานได้ ซึ่งสร้างความท้าทายสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหลายคน นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนพร้อมกันได้
ราคาของ Asana:
- ฟรี: ตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
3. สมาร์ทชีต
Smartsheet ผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับพลังของเครื่องมือบริหารโครงการ ทำให้เป็นหนึ่งในโซลูชันควบคุมโครงการที่หลากหลายที่สุด คุณสามารถมองเห็นภาพและปรับแต่งการบริหารโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Smartsheet การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับ Excel มาก่อน
มันช่วยติดตามข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว, ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการที่สำคัญ. SmartSheet ยังช่วยให้การตัดสินใจสำหรับโครงการเป็นไปอย่างชาญฉลาดด้วยการสร้างภาพข้อมูลโดยอัตโนมัติ. อย่างไรก็ตาม, มันไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นอื่น ๆ เช่นเอกสารและตั้งเป้าหมาย.
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet:
- วางแผนโครงการอย่างละเอียดโดยใช้มุมมอง Kanban, Gantt, การ์ด หรือตารางกริด
- กำหนดงบประมาณโครงการและติดตามเกณฑ์เพื่อเพิ่มผลกำไรของโครงการ
- แบ่งโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อย, ระยะ, งาน, หรือภารกิจเพื่อให้การจัดการโครงการดีขึ้น
- ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการแชร์เอกสาร, การตรวจสอบ, การแจ้งเตือน, และเส้นทางการสนทนา
- มาตรฐานและระบบอัตโนมัติการสร้างโครงการและการรายงานเพื่อขยายขนาดโครงการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Smartsheet:
- คุณจำเป็นต้องซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ตารางหมุนข้อมูล (Pivot Table) เป็นต้น
- คุณจำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตใหม่เพื่อซื้อรุ่นขั้นสูงของมัน
- มันขาดการสนับสนุนเพียงพอสำหรับการจัดเก็บสูตรและข้อมูล
ราคาของ Smartsheet:
- ฟรี: ตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $32/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. การวิ่ง
Runn ช่วยให้การวางแผนโครงการการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งการจัดการความจุ ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการทรัพยากรโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Runn เพื่อกำหนดไทม์ไลน์ของโครงการ คาดการณ์ความต้องการทรัพยากร และติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรได้อย่างใกล้ชิด แยกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
ทีมสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome ของมันเพื่อการติดตามเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Runn:
- จัดสมดุลปริมาณงานของสมาชิกแต่ละทีม และวางแผนโดยคำนึงถึงการแบ่งงานที่มีอยู่ เวลาหยุดงานที่กำหนดไว้ และวันหยุด
- บริหารจัดการทั้งเวลาและเงินสำหรับโครงการประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินทั้งหมดของคุณ
- รักษาภาพรวมของทรัพยากรทั้งหมดของคุณเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและระบุแนวโน้มการใช้ทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
- วัดความคืบหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลา
- วางแผนสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ข้อจำกัดในการใช้งาน:
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด และคุณอาจไม่สามารถปรับให้เข้ากับองค์ประกอบเฉพาะของโครงการได้
- คุณอาจพบว่ามันซับซ้อนในการผสานรวมกับระบบภายนอกเฉพาะเจาะจง
การกำหนดราคาของ Runn:
- ฟรี: ตลอดไป
- ข้อดี: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Runn:
- G2: 4. 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 4. 8/5 (30 รีวิว)
5. ลอยตัว
Float เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนโครงการแบบรวมศูนย์ คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการงานโครงการ กำหนดงบประมาณและอัตราค่าบริการ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาของโครงการ
ด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการลากและวาง คุณสามารถสร้างตารางทรัพยากรที่ละเอียดจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้ ฟีเจอร์การติดตามเวลาให้ภาพรวมของเวลาที่ประมาณการเทียบกับเวลาที่ใช้จริงสำหรับงานต่างๆ ซึ่งช่วยควบคุมงบประมาณและกำหนดเวลาของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Float:
- ดูตารางเวลาโครงการของทีมคุณแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนกำลังการผลิตและมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรงาน กำหนดวันครบกำหนด และกำหนดงบประมาณ พร้อมภาพรวมการใช้งานของแต่ละคน
- ติดตามความคืบหน้าของทีมและงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ ในขณะที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถบันทึกและแก้ไขชั่วโมงการทำงานจริงได้อย่างง่ายดาย
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแนวโน้มงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดในการลอยตัว:
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- คุณอาจไม่พบว่ามันเหมาะกับมือถือและอาจพบปัญหาในการเลื่อนบนโทรศัพท์มือถือ
- มีการเชื่อมต่อแบบจำกัด
การกำหนดราคาแบบลอยตัว:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- เริ่มต้น: $7.5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็น:
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
6. ทีมเด็ค
Teamdeck เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรโครงการและการจัดตารางงานที่ครอบคลุมสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมเทคนิค ช่วยให้จัดการความพร้อมใช้งานของทรัพยากร ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และคาดการณ์ความต้องการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดตามปริมาณงานปัจจุบันและในอนาคตของทีมได้แบบเรียลไทม์บนปฏิทินของทีมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Teamdeck:
- กำหนดโครงการในปฏิทินของทีมคุณและกำหนดตารางเวลาเป็นรายชั่วโมงตามความพร้อม ตำแหน่งงาน ทักษะ และคุณสมบัติที่คุณกำหนดเอง
- จัดการวันหยุดของทีมคุณและติดตามเวลาว่างรายชั่วโมงของพวกเขาเพื่อทราบเมื่อใดที่พวกเขาจะอยู่ที่ทำงานและหยุดงาน
- ปรับแต่งเทมเพลตรายงานสำหรับทีมต่าง ๆ เช่น PM, HR, การเงิน, และการปฏิบัติการ เพื่อประหยัดเวลา
- ติดตามเวลาของสมาชิกแต่ละคนในหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย
- วางแผนโครงการที่กำลังจะมาถึงได้ดีขึ้นด้วยการมองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการทำงานปัจจุบันและการใช้ทรัพยากรของคุณ
ข้อจำกัดของ Teamdeck:
- ระบบไม่แจ้งให้ใครทราบเมื่อสมาชิกทีมลาหยุด ทำให้ยากต่อการติดตามการเข้าร่วมของทีม
- ผู้ใช้พบข้อผิดพลาดของข้อมูลในรายงาน
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรี
ราคาของ Teamdeck:
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- สมาชิกแบบเบา: $2 ต่อเดือน
- สมาชิกเต็มรูปแบบ: $6 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Teamdeck:
- G2: 4. 6/5 (12 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (42 รีวิว)
7. Jira
Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาและจัดการโครงการแบบอไจล์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถวางแผน ติดตาม และปล่อยโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วย Jira มันใช้ วิธีการแบบอไจล์ ที่ช่วยให้ทีมตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จึงเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการ ผสานรวมกับแอปพัฒนาอื่นๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายของบริษัทและระบุจุดคอขวดในแผนกต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:
- รักษาความสอดคล้องของทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณโดยการเพิ่มอีปิค, แผนงาน, การพึ่งพา, และการปล่อยบนไทม์ไลน์
- ใช้กระดานสครัมเพื่อแบ่งโครงการใหญ่และซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ เพื่อให้ทีมของคุณซึ่งทำงานเป็นสปรินต์สามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานทุกประเภท
- ตั้งค่า DevOps และผสานรวม Jira อย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่น ๆ
- รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเสี่ยงและความคืบหน้าของโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Jira:
- ไม่สามารถทำให้โครงการเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์
- ผู้ใช้พบว่า Jira ไม่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ยาก
- คุณสามารถนำเข้าไอเดียเข้าสู่โครงการได้ผ่านการนำเข้า CSV แต่คุณไม่สามารถโอนการตั้งค่าฟิลด์, มุมมอง, หรือการตั้งค่าโครงการได้ด้วยวิธีนี้
การกำหนดราคาของ Jira:
- ฟรีตลอดไป: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $7. 16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.48 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน Jira:
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
8. เบสแคมป์
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการควบคุมโครงการอีกตัวหนึ่งที่มีเครื่องมือวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการหลากหลาย เช่น กระดานข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ การแชทกลุ่ม และตารางการ์ดสำหรับการจัดตารางโครงการ จุดเด่นที่สุดของมันคือ UI ที่เรียบง่าย ที่มุ่งเน้นเฉพาะการทำงานร่วมกันออนไลน์เท่านั้น
ด้วย Basecamp คุณสามารถสร้างการเช็คอินอัตโนมัติสำหรับงานทีมที่ทำซ้ำได้ และดูความคืบหน้าโดยรวมของหลายโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์ กำหนดเส้นตาย และเหตุการณ์สำคัญในโครงการ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความโปร่งใสของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp:
- จัดระเบียบโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และตารางเวลาทั้งหมดของคุณในแดชบอร์ดหน้าเดียวที่เรียบง่าย
- ใช้พื้นที่ที่เป็นระเบียบเพื่อสร้าง, แบ่งปัน, และหารือเกี่ยวกับเอกสาร, ไฟล์, และรูปภาพ
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการเช็คอินอัตโนมัติเพื่อลดเวลาในการประชุม
ข้อจำกัดของ Basecamp:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น การติดตามเวลา การมอบหมายงาน และแผนภูมิแกนต์
- คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กป้ายกำกับเพื่อจัดลำดับความสำคัญ จัดสรร หรือจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการได้
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Basecamp:
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่มีแผนฟรี
- เบสแคมป์: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผน Pro Unlimited: $299 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Basecamp:
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
9. ฮับแพลนเนอร์
ด้วย Hub Planner คุณสามารถวางแผนและจัดตารางทรัพยากรของคุณสำหรับโครงการต่างๆ และติดตามประสิทธิภาพของพวกเขาโดยการเปรียบเทียบเวลาที่คาดการณ์ไว้กับเวลาจริง ซึ่งช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และประเมินชุดทักษะของแต่ละทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและความสามารถในการทำกำไร
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถขอและอนุมัติทรัพยากรภายในระบบได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของการขยายเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner:
- ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาของ Hub Planner โดยเปรียบเทียบเวลาที่กำหนดไว้กับเวลาที่รายงานสำหรับแต่ละงาน
- จัดตารางโครงการได้อย่างง่ายดายระหว่างทีมภายในและภายนอก
- ใช้แผนที่ความร้อนแบบไดนามิกเพื่อระบุช่องว่างในกำหนดการโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและมองเห็นปริมาณงานของทีมคุณ
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
ข้อจำกัดของ Hub Planner:
- คุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในแผ่นเวลาโครงการของคุณได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการรายงานโครงการค่อนข้างซับซ้อน
- แม้ว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ซอฟต์แวร์อาจไม่เหมาะกับความต้องการที่ซับซ้อนของทีมใหญ่
ราคาของ Hub Planner:
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ผู้นำธุรกิจ: 54 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner:
- G2: 4. 2/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
10. Saviom
โซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรของ Saviom ช่วยให้องค์กรสามารถ จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถติดตามสถานะของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ระบุความเสี่ยงของโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และลดปัญหาคอขวด
นอกจากนี้ Saviom ยังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มผลกำไร ด้วยการช่วยคุณคาดการณ์กำลังคนและความต้องการของโครงการ Saviom ช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
คุณสมบัติเด่นของ Saviom:
- ทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงด้วยโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการระดับองค์กร (EPPM) ที่สามารถสร้างการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด
- จัดสรรและย้ายงานด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
- ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวกรองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์และวางแผนรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ
- สร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
ข้อจำกัดของ Saviom:
- เอกสารมีจำกัด ดังนั้นการตั้งค่าสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอาจต้องอาศัยการลองผิดลองถูกบ้าง และอาจใช้เวลามากในช่วงแรก
- ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซมีความเทอะทะและล้าสมัยเล็กน้อย
การกำหนดราคาของ Saviom:
- ใบอนุญาตใช้งาน: ราคาตามตกลง
- ไลเซนส์แบบไลท์: ราคาตามตกลง
- ใบอนุญาตสำหรับผู้ไม่ใช่ผู้ใช้: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวของ Saviom:
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 2/5 (20 รีวิว)
ทำให้โครงการประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมโครงการเพื่อให้โครงการที่ซับซ้อนประสบความสำเร็จได้ โดยช่วยให้เกิดความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนและจัดสรรกำลังการผลิตไปจนถึงการติดตามงานและการรายงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ!