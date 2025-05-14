บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกของ Raycast สำหรับการผสานแอปในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 พฤษภาคม 2568

คุณจำครั้งสุดท้ายที่คุณพยายามชาร์จโทรศัพท์ใหม่ของคุณด้วยชาร์จเก่าได้ไหม? ความรู้สึกหงุดหงิดจากการเชื่อมต่อที่ไม่เข้ากันเป็นความรู้สึกที่เราคุ้นเคยดี. ตอนนี้ลองนึกภาพสถานการณ์นั้นในโลกดิจิทัล ที่ระบบซอฟต์แวร์ปฏิเสธที่จะสื่อสารกัน.

จากความท้าทายในการสื่อสารและความไม่สอดคล้องของข้อมูล ไปจนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบ ITและความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการทำงานระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันสามารถสร้างอุปสรรคมากมาย ซึ่งขัดขวางนวัตกรรมและการเติบโต

Raycast เป็นแอปตัวเรียกใช้งานและซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับ macOS โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ สำหรับการจัดการงาน ดำเนินการคำสั่ง และค้นหาทั้งในเครื่องและออนไลน์

แม้ว่า Raycast จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ ผู้ใช้มักต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ และตัวเลือกการผสานรวมอาจไม่ครอบคลุมตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์อาจใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรันสคริปต์ที่ซับซ้อน

ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การผสานรวมที่จำเป็นนอกเหนือจาก Raycast ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อขั้นสูงสุด เพื่อให้เครื่องมือดิจิทัลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โปรดอ่านต่อไป บทความบล็อกนี้จะรีวิวทางเลือกสิบอันดับแรกที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับ Raycast

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Raycast?

ไม่ใช่แอปพลิเคชันการผสานรวมซอฟต์แวร์ทุกตัวจะเท่าเทียมกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องประเมินว่าพวกมันทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเครื่องมือที่เลือกควรมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการนำทาง การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน มองหาตัวเลือกที่มีกระบวนการตั้งค่าที่ง่ายและคำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับ
  • ประสิทธิภาพ: ทางเลือกควรมีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว สามารถดำเนินการคำสั่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ควรใช้ทรัพยากรระบบมากเกินไป เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ
  • ความยืดหยุ่นของอินเทอร์เฟซ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ต้องสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้ตามต้องการ ด้วยทางลัดที่ปรับแต่งได้ ธีม และรูปแบบการจัดวางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของคุณ
  • ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ macOS, Windows หรือ Linux. บางเครื่องมืออาจออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ขณะที่บางตัวอาจเฉพาะเจาะจงกับระบบปฏิบัติการ
  • การพัฒนาและการสนับสนุน: การอัปเดตเป็นประจำบ่งชี้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และอาจรวมถึงคุณสมบัติใหม่ ๆ ฟอรัมสนับสนุน,แบบเอกสารกระบวนการ, และบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันยอดนิยม เช่น ปฏิทิน ผู้จัดการงาน และเครื่องมือพัฒนาได้หรือไม่? ยิ่งเครื่องมือรองรับการผสานรวมได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

10 ทางเลือก Raycast สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชัน

มาเจาะลึกถึงรายละเอียดสำคัญของทางเลือกสิบอันดับแรกสำหรับ Raycast กัน

1. คลิกอัพ

แดชบอร์ด ClickUp
ทำให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, และช่วยให้การวางแผนธุรกิจของคุณฉลาดขึ้นด้วย ClickUp

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเดียว และทำให้กระบวนการทำงานที่กำหนดเองเป็นอัตโนมัติ

นี่คือภาพรวมของสิ่งที่ClickUp Integrationsกับแอปกว่า 1000+ สามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • เปิดใช้งานการแจ้งเตือน การสร้างงาน และการอัปเดตโครงการได้อย่างราบรื่นภายในเครื่องมือสื่อสารที่คุณชื่นชอบ ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยม เช่นการเชื่อมต่อกับ Slack และการเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams
  • ได้รับประโยชน์จากการซิงโครไนซ์กับบริการปฏิทิน รวมถึงการซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook Calendar; ผนวกงานและกำหนดเส้นตายเข้ากับปฏิทินส่วนตัวหรือปฏิทินทีม
  • แนบไฟล์ไปยังงานและโครงการจากบัญชีจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ผ่านการผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ชั้นนำ เช่น Google Drive และ Dropbox
  • ปรับปรุงการติดตามปัญหาและแบ่งปันเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพภายในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของคุณกับ GitHub, GitLab และ Bitbucket
  • ทำให้การบันทึกเวลาทำงาน การจัดการเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือติดตามเวลา เช่น Toggl, Time Doctor และ Harvest

นอกจากนี้ เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยเทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUp

จัดการการเชื่อมต่อระหว่างโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมทั้งหมดในที่เดียวด้วยเทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการการเชื่อมต่อระหว่างโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมทั้งหมดในที่เดียวด้วยเทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ให้กระบวนการง่าย ๆ สำหรับการประเมินว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อได้เช่นไร การมอบหมายงานเพื่อให้การร่วมมือของทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดระเบียบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองได้ 15 แบบ เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, ต้องทำ, ยกเลิก, เป็นต้น เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผสานระบบ
  • ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อช่วยในการผสานรวมซอฟต์แวร์ ปรับเปลี่ยนสถานะ และสร้างงานใหม่โดยเลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ
ClickUp Automation
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามขั้นตอนการทำงานของคุณผ่าน ClickUp Automation
  • ค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ ด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
  • เพิ่มการกระทำที่กำหนดเองหรือคำสั่งค้นหาเช่นทางลัดไปยังลิงก์, การเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
  • ค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ClickUp ได้จากทุกแอป ตั้งแต่มุมมอง Space ไปจนถึงงานย่อยเฉพาะ
  • สร้างการผสานการทำงานและแอป ClickUp ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณด้วยอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันสาธารณะ (API) ของเรา
  • ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์ทรงพลัง เช่น Knowledge Manager ที่ช่วยให้คุณค้นหาและรับคำตอบสำหรับทุกเรื่องภายในแอป
ใช้ ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM เพื่อรับคำตอบทันทีสำหรับทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับงาน, งาน, เอกสาร และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain, เครือข่ายประสาทเทียม AI, เป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
  • ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์หรือบนแอปมือถือในขณะนี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. อัลเฟรด

แดชบอร์ดของอัลเฟรด
ผ่านทางอัลเฟรด

อัลเฟรด เป็นแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ macOS ที่รู้จักกันดีในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเกินกว่าการเปิดแอปพลิเคชันอย่างง่าย ด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น กระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง ประวัติคลิปบอร์ด และตัวขยายข้อความ มันมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แอปพลิเคชันทางเลือกของ Raycast นี้สามารถปรับตัวตามความต้องการของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับการทำให้เป็นดิจิทัลของงานที่ทำซ้ำ ๆ

คุณสมบัติเด่นของอัลเฟรด

  • เชื่อมโยงปุ่มลัด คำสำคัญ และการกระทำเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
  • ดำเนินการกับไฟล์และรายชื่อผู้ติดต่อ จัดการเครื่องเล่นเพลงของคุณ และส่งคำสั่งระบบบน MacBook ของคุณ
  • ใช้ 'ประวัติคลิปบอร์ด' เพื่อค้นหาข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์ใด ๆ ที่คุณคัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
  • พิมพ์ตัวย่อสั้น ๆ แล้วระบบจะขยายเป็นข้อความเต็มโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของอัลเฟรด

  • จำกัดเฉพาะ macOS
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกล็อกไว้หลังการซื้อ Powerpack

การกำหนดราคาของอัลเฟรด

  • ใบอนุญาตผู้ใช้เดียว v5: £34
  • ผู้สนับสนุนระดับเมก้า: £59

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Alfred

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. เฮ้ทาโก้

HeyTaco แดชบอร์ด
ผ่านทางHeyTaco

HeyTaco เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการยอมรับและการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกผ่านระบบเกมมิฟิเคชันที่ส่ง 'ทาโก้' เป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมให้กับสมาชิกในทีม เฉลิมฉลองความสำเร็จ และกระตุ้นการสนทนา

นอกเหนือจากสกุลเงินทาโก้ดิจิทัลแล้ว HeyTaco ยังสามารถปรับแต่งให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือหรือระบบอื่น ๆ เพื่อแลกทาโก้เป็นรางวัลในโลกจริงได้อีกด้วย

HeyTaco คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างแอปส่วนตัวสำหรับการให้ทาโก้และการดูอันดับผู้นำทาโก้โดยใช้ Taco Giving API ซึ่งปรับแต่งสำหรับกิจกรรมเฉพาะของบริษัท เช่น วันเกิดหรือวันครบรอบ
  • ใช้เอกสารประกอบที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อเริ่มต้น
  • ประเมินการมีส่วนร่วมและคำนวณจำนวนทาโก้ที่มอบให้ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ด้วย HeyTaco analytics

ข้อจำกัดของ HeyTaco

  • ปัจจุบัน ให้บริการเฉพาะรูปแบบการตอบกลับ JSON สำหรับการผสานระบบ
  • ผู้ใช้ HeyTaco ทุกคนจะได้รับทาโก้ 5 ชิ้นต่อวัน และสามารถปรับจำนวนได้เฉพาะผู้ดูแลระบบของ HeyTaco เท่านั้น

HeyTaco ราคา

  • แผนสำหรับทุกคน: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนทีม: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HeyTaco

  • G2: 4. 8/5 (403 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. คีย์พิรินฮา

ตัวเปิดใช้ Keypirinha บน Windows
ผ่านทางKeypirinha

Keypirinha เป็นโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งด้วยคีย์ลัดที่รวดเร็วสำหรับ Windows อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณค้นหาและดำเนินการคำสั่ง เปิดแอปพลิเคชัน และค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากแป้นพิมพ์

ปรับแต่งได้ผ่านปลั๊กอินและระบบกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น Keypirinha เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เข้ากับตนเองโดยไม่ต้องแบกรับภาระของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หนักหน่วง ปลั๊กอินอย่างเป็นทางการและ Python API เป็นโอเพนซอร์ส

คุณสมบัติเด่นของ Keypirinha

  • ค้นหาบนเว็บไซต์ที่ตั้งค่าไว้ หน้าเว็บ หรือพจนานุกรมออนไลน์ และค้นพบแอป ไฟล์ บุ๊คมาร์ก URL และคีย์รีจิสทรีได้ในพริบตา
  • แปลข้อความในภาษาใดก็ได้โดยใช้แพ็กเกจ GoogleTranslate
  • ดาวน์โหลด, แตกไฟล์, และติดตั้งเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
  • แยก URL และแปลงอาร์กิวเมนต์เป็น JSON

ข้อจำกัดของ Keypirinha

  • ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการแก้ไขไฟล์การตั้งค่าอาจพบว่ามีความท้าทายในการปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่
  • แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เฉพาะบน Windows เท่านั้น ทำให้การใช้งานจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

ราคาคีย์พิรินญา

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Keypirinha

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. Ulauncher

แอปพลิเคชันตัวเปิดใช้งาน Ulauncher สำหรับ Linux
ผ่านทางUlauncher

Ulauncher เป็นแอปตัวเรียกใช้งานสำหรับ Linux ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ผ่านการค้นหาที่รวดเร็วและส่วนขยายที่ปรับแต่งได้ การสนับสนุนการค้นหาช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชัน ไฟล์ และบริการเว็บต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คีย์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนอีเมลได้โดยการพิมพ์ที่อยู่อีเมล

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนี้มักถูกใช้โดยผู้ใช้ Linux ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความเรียบง่ายในกระบวนการทำงานของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ulauncher

  • พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันแม้ว่าคุณจะไม่ทราบการสะกดคำ และฟีเจอร์การขยายข้อความจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย
  • สร้างทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับการค้นหาเว็บหรือสคริปต์ของคุณ หรือติดตั้งส่วนขยายจากบุคคลที่สาม
  • ใช้ประโยชน์จากสี่ธีมที่มีให้หรือสร้างชุดสีของคุณเอง
  • เรียกดูไฟล์และไดเรกทอรีได้อย่างง่ายดาย—พิมพ์ ~ หรือ / เพื่อเริ่มต้น

ข้อจำกัดของ Ulauncher

  • พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Linux ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะในระบบนิเวศของ Linux เท่านั้น
  • ส่วนขยายของมันต้องเขียนด้วยภาษา Python ซึ่งอาจขัดขวางนักพัฒนาที่ชอบหรือมีความชำนาญในภาษาโปรแกรมอื่นมากกว่า

ราคา Ulauncher

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ulauncher

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. ว็อกซ์

Wox แลนเชอร์แบบเต็มฟีเจอร์
ผ่านทางWox

Wox เป็นโปรแกรมเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับ Windows ซึ่งช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการอื่น ๆ ทางเลือกของ Raycast นี้สามารถทำงานร่วมกับทุกอย่างตั้งแต่ไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องไปจนถึงการค้นหาเว็บ ปลั๊กอิน และธีมต่าง ๆ Wox เป็นโอเพนซอร์สที่ Github และเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปรับแต่งได้เอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wox

  • สร้างปลั๊กอินสำหรับ Wox ด้วยภาษาโปรแกรมใดก็ได้ เช่น NodeJS, Golang, Python และ C-Sharp
  • ออกแบบธีมเดสก์ท็อปของคุณโดยเลือกสี, แบบอักษร, ขนาด, เป็นต้น บนตัวสร้างธีม
  • สำรวจเว็บโดยการนำคำค้นหาของคุณไปต่อด้วยคำค้นหาเช่น 'wiki,' 'g'
  • จัดเรียงไฟล์ในเครื่องโดยอัตโนมัติตามการใช้งาน

ข้อจำกัดของวอกซ์

  • การพึ่งพาปลั๊กอินอย่างมากเพื่อการทำงาน และผู้ใช้ได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้และความเสถียรของปลั๊กอิน
  • การอัปเดตและการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอเป็นครั้งคราวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาว

การกำหนดราคาของ Wox

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wox

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. อูเอลี

ยูเอลิ คีย์สโตรก ลาวน์เชอร์ สำหรับ Windows และ macOS
ผ่านทางอูเอลี

ueli เป็นโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งด้วยคีย์ลัดสำหรับ Windows และ macOS ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงไปตรงมา รองรับการค้นหาแอปพลิเคชัน ไฟล์ และบุ๊กมาร์ก รวมถึงการสั่งงานระบบต่าง ๆ ได้

ด้วย ueli คุณสามารถลดการพึ่งพาการนำทางด้วยเมาส์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ueli

  • ค้นหาบุ๊กมาร์กในเบราว์เซอร์ของคุณบน Google Chrome คำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆ และแปลงสีเป็นรูปแบบต่างๆ
  • ระบุโฟลเดอร์ที่แอปของคุณติดตั้งอยู่และนามสกุลไฟล์ที่ควรใช้เพื่อจดจำแอปเหล่านั้น
  • ใช้การค้นหาของ macOS ที่ติดตั้งมาเพื่อค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ท้องถิ่นของคุณ
  • ดำเนินการคำสั่งบรรทัดคำสั่ง เช่น dir, cd, cls และ ipconfig สำหรับ Windows และ ls, cp และ ifconfig สำหรับ macOS/Linux

ข้อจำกัดที่เข้มงวด

  • สร้างด้วยเฟรมเวิร์ก Electron ซึ่งอาจทำให้การใช้หน่วยความจำและ CPU สูงกว่าเมื่อเทียบกับแอปเนทีฟ

การกำหนดราคาแบบยูเล่

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Flow Launcher

ปลั๊กอิน Flow Launcher สำหรับ Windows
ผ่านFlow Launcher

Flow Launcher เป็นเครื่องมือค้นหาไฟล์และเปิดแอปพลิเคชันบน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเว็บ คำนวณ รันสคริปต์ และค้นหาไฟล์และแอปพลิเคชัน ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว

Flow Launcher, ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส, มีชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ. เวอร์ชันล่าสุดได้รับการปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024.

คุณสมบัติเด่นของ Flow Launcher

  • เพิ่มความสามารถในการค้นหาใหม่โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Search Plus, ประวัติคลิปบอร์ด และที่อยู่ IP
  • เรียกใช้คำสั่งแบบแบทช์และ PowerShell ได้อย่างง่ายดายในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้รายอื่น
  • เปิดหน้าต่างค้นหาทันทีโดยใช้ปุ่มลัดที่ปรับแต่งได้
  • เขียนปลั๊กอินของคุณเองใน C#, F#, Python, JavaScript หรือ TypeScript

ข้อจำกัดของ Flow Launcher

  • เนื่องจากเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่และกำลังพัฒนา อาจขาดความลึกซึ้งของฟีเจอร์หรือความเสถียรที่พบในเครื่องมือที่มีมานานกว่า
  • ระบบปลั๊กอินของมันมีจำกัด

ราคาของ Flow Launcher

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Flow Launcher

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ควิกซิลเวอร์

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Quicksilver
ผ่านทางQuicksilver

Quicksilver เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน macOS ที่ให้คุณควบคุม Mac ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณเพื่อเสนอตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างรวดเร็ว

ความสามารถของ Quicksilver ขยายไปถึงการค้นหาเว็บ, การรันสคริปต์, และการทำงานอัตโนมัติของงานประจำวันอย่างรวดเร็ว.

คุณสมบัติเด่นของ Quicksilver

  • จัดการเนื้อหาผ่านการลากและวาง หรือจับเนื้อหาที่เลือกไว้โดยตรง
  • เรียกดูระบบไฟล์ของ MacBook ของคุณโดยใช้คำสำคัญและการจับคู่แบบ 'ฟัซซี่'
  • เปิดแอปพลิเคชัน เอกสาร รายชื่อผู้ติดต่อ และเพลงได้โดยไม่มีการกระตุก
  • โต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ผ่านปลั๊กอิน

ข้อจำกัดของ Quicksilver

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

การกำหนดราคาของ Quicksilver

  • ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Quicksilver

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Zapier

แดชบอร์ด Zapier
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นซอฟต์แวร์การจัดการและอัตโนมัติการทำงานที่ให้การเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันเว็บข้ามแผนก เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การเงิน, การขาย, และการดำเนินงาน

ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจของมันได้แก่ การรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ, การติดตามผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานว่าง, การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าทางออนไลน์, การสร้าง, การจัดตาราง, และการติดตามโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์, และการรักษาศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ลากและวางแอปในตัวสร้างแบบภาพเพื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณ (หรือที่เรียกว่า Zap); ใช้ตรรกะที่กำหนดเอง เงื่อนไข และตัวกรอง
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการควบคุมความปลอดภัยภายในที่เข้มงวด Zapier ดำเนินการตรวจสอบ SOC 2 (ประเภท II) ประจำปี
  • อธิบายว่าคุณต้องการปรับแต่งทริกเกอร์หรือการกระทำของคุณอย่างไร และ AI จะเขียนโค้ด Javascript หรือ Python ให้คุณ
  • รับข้อมูลจากบริการใด ๆ หรือส่งคำขอไปยัง URL ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือรันเซิร์ฟเวอร์

ข้อจำกัดของ Zapier

  • บางครั้งระบบอัตโนมัติอาจล้มเหลว ส่งผลให้เสียเวลาและจำเป็นต้องตรวจสอบ Zaps อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยมีการสนับสนุนหลักที่เน้นตอบคำถามที่พบบ่อย ทำให้การได้รับความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลเข้าถึงได้ยากกว่า

ราคาของ Zapier

  • ฟรี: $0 ต่อเดือน
  • เริ่มต้น: $19. 99 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $69 ต่อเดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

ลดงานซ้ำซ้อนและรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการผสานแอปพลิเคชัน

การผสานรวมแอปพลิเคชันก็เหมือนกับการสร้างทีมในฝัน ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชันก็สามารถเปลี่ยนเกมได้

พวกเขาสามารถช่วยคุณซิงค์ระบบของคุณ, ทำให้กระบวนการของคุณราบรื่น, และเพิ่มผลผลิตในขณะที่คุณประหยัดเวลาและแรงงาน

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเริ่มรับประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ