10 ทางเลือกของ Raycast สำหรับการผสานแอปในปี 2025

คุณจำครั้งสุดท้ายที่คุณพยายามชาร์จโทรศัพท์ใหม่ของคุณด้วยชาร์จเก่าได้ไหม? ความรู้สึกหงุดหงิดจากการเชื่อมต่อที่ไม่เข้ากันเป็นความรู้สึกที่เราคุ้นเคยดี. ตอนนี้ลองนึกภาพสถานการณ์นั้นในโลกดิจิทัล ที่ระบบซอฟต์แวร์ปฏิเสธที่จะสื่อสารกัน.
จากความท้าทายในการสื่อสารและความไม่สอดคล้องของข้อมูล ไปจนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบ ITและความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการทำงานระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันสามารถสร้างอุปสรรคมากมาย ซึ่งขัดขวางนวัตกรรมและการเติบโต
Raycast เป็นแอปตัวเรียกใช้งานและซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับ macOS โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ สำหรับการจัดการงาน ดำเนินการคำสั่ง และค้นหาทั้งในเครื่องและออนไลน์
แม้ว่า Raycast จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ ผู้ใช้มักต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ และตัวเลือกการผสานรวมอาจไม่ครอบคลุมตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์อาจใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรันสคริปต์ที่ซับซ้อน
ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การผสานรวมที่จำเป็นนอกเหนือจาก Raycast ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อขั้นสูงสุด เพื่อให้เครื่องมือดิจิทัลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โปรดอ่านต่อไป บทความบล็อกนี้จะรีวิวทางเลือกสิบอันดับแรกที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับ Raycast
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Raycast?
ไม่ใช่แอปพลิเคชันการผสานรวมซอฟต์แวร์ทุกตัวจะเท่าเทียมกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องประเมินว่าพวกมันทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเครื่องมือที่เลือกควรมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการนำทาง การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน มองหาตัวเลือกที่มีกระบวนการตั้งค่าที่ง่ายและคำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับ
- ประสิทธิภาพ: ทางเลือกควรมีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว สามารถดำเนินการคำสั่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ควรใช้ทรัพยากรระบบมากเกินไป เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ
- ความยืดหยุ่นของอินเทอร์เฟซ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ต้องสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้ตามต้องการ ด้วยทางลัดที่ปรับแต่งได้ ธีม และรูปแบบการจัดวางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของคุณ
- ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ macOS, Windows หรือ Linux. บางเครื่องมืออาจออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ขณะที่บางตัวอาจเฉพาะเจาะจงกับระบบปฏิบัติการ
- การพัฒนาและการสนับสนุน: การอัปเดตเป็นประจำบ่งชี้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และอาจรวมถึงคุณสมบัติใหม่ ๆ ฟอรัมสนับสนุน,แบบเอกสารกระบวนการ, และบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน
- ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันยอดนิยม เช่น ปฏิทิน ผู้จัดการงาน และเครื่องมือพัฒนาได้หรือไม่? ยิ่งเครื่องมือรองรับการผสานรวมได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
10 ทางเลือก Raycast สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชัน
มาเจาะลึกถึงรายละเอียดสำคัญของทางเลือกสิบอันดับแรกสำหรับ Raycast กัน
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเดียว และทำให้กระบวนการทำงานที่กำหนดเองเป็นอัตโนมัติ
นี่คือภาพรวมของสิ่งที่ClickUp Integrationsกับแอปกว่า 1000+ สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือน การสร้างงาน และการอัปเดตโครงการได้อย่างราบรื่นภายในเครื่องมือสื่อสารที่คุณชื่นชอบ ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยม เช่นการเชื่อมต่อกับ Slack และการเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams
- ได้รับประโยชน์จากการซิงโครไนซ์กับบริการปฏิทิน รวมถึงการซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook Calendar; ผนวกงานและกำหนดเส้นตายเข้ากับปฏิทินส่วนตัวหรือปฏิทินทีม
- แนบไฟล์ไปยังงานและโครงการจากบัญชีจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ผ่านการผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ชั้นนำ เช่น Google Drive และ Dropbox
- ปรับปรุงการติดตามปัญหาและแบ่งปันเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพภายในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของคุณกับ GitHub, GitLab และ Bitbucket
- ทำให้การบันทึกเวลาทำงาน การจัดการเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือติดตามเวลา เช่น Toggl, Time Doctor และ Harvest
นอกจากนี้ เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยเทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUp
เทมเพลตนี้ให้กระบวนการง่าย ๆ สำหรับการประเมินว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อได้เช่นไร การมอบหมายงานเพื่อให้การร่วมมือของทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดระเบียบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองได้ 15 แบบ เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, ต้องทำ, ยกเลิก, เป็นต้น เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผสานระบบ
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อช่วยในการผสานรวมซอฟต์แวร์ ปรับเปลี่ยนสถานะ และสร้างงานใหม่โดยเลือกจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ
- ค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ ด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
- เพิ่มการกระทำที่กำหนดเองหรือคำสั่งค้นหาเช่นทางลัดไปยังลิงก์, การเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
- ค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ClickUp ได้จากทุกแอป ตั้งแต่มุมมอง Space ไปจนถึงงานย่อยเฉพาะ
- สร้างการผสานการทำงานและแอป ClickUp ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณด้วยอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันสาธารณะ (API) ของเรา
- ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์ทรงพลัง เช่น Knowledge Manager ที่ช่วยให้คุณค้นหาและรับคำตอบสำหรับทุกเรื่องภายในแอป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain, เครือข่ายประสาทเทียม AI, เป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์หรือบนแอปมือถือในขณะนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. อัลเฟรด
อัลเฟรด เป็นแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ macOS ที่รู้จักกันดีในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเกินกว่าการเปิดแอปพลิเคชันอย่างง่าย ด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น กระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง ประวัติคลิปบอร์ด และตัวขยายข้อความ มันมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แอปพลิเคชันทางเลือกของ Raycast นี้สามารถปรับตัวตามความต้องการของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับการทำให้เป็นดิจิทัลของงานที่ทำซ้ำ ๆ
คุณสมบัติเด่นของอัลเฟรด
- เชื่อมโยงปุ่มลัด คำสำคัญ และการกระทำเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- ดำเนินการกับไฟล์และรายชื่อผู้ติดต่อ จัดการเครื่องเล่นเพลงของคุณ และส่งคำสั่งระบบบน MacBook ของคุณ
- ใช้ 'ประวัติคลิปบอร์ด' เพื่อค้นหาข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์ใด ๆ ที่คุณคัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
- พิมพ์ตัวย่อสั้น ๆ แล้วระบบจะขยายเป็นข้อความเต็มโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของอัลเฟรด
- จำกัดเฉพาะ macOS
- คุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกล็อกไว้หลังการซื้อ Powerpack
การกำหนดราคาของอัลเฟรด
- ใบอนุญาตผู้ใช้เดียว v5: £34
- ผู้สนับสนุนระดับเมก้า: £59
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Alfred
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. เฮ้ทาโก้
HeyTaco เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการยอมรับและการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกผ่านระบบเกมมิฟิเคชันที่ส่ง 'ทาโก้' เป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมให้กับสมาชิกในทีม เฉลิมฉลองความสำเร็จ และกระตุ้นการสนทนา
นอกเหนือจากสกุลเงินทาโก้ดิจิทัลแล้ว HeyTaco ยังสามารถปรับแต่งให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือหรือระบบอื่น ๆ เพื่อแลกทาโก้เป็นรางวัลในโลกจริงได้อีกด้วย
HeyTaco คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแอปส่วนตัวสำหรับการให้ทาโก้และการดูอันดับผู้นำทาโก้โดยใช้ Taco Giving API ซึ่งปรับแต่งสำหรับกิจกรรมเฉพาะของบริษัท เช่น วันเกิดหรือวันครบรอบ
- ใช้เอกสารประกอบที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อเริ่มต้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมและคำนวณจำนวนทาโก้ที่มอบให้ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ด้วย HeyTaco analytics
ข้อจำกัดของ HeyTaco
- ปัจจุบัน ให้บริการเฉพาะรูปแบบการตอบกลับ JSON สำหรับการผสานระบบ
- ผู้ใช้ HeyTaco ทุกคนจะได้รับทาโก้ 5 ชิ้นต่อวัน และสามารถปรับจำนวนได้เฉพาะผู้ดูแลระบบของ HeyTaco เท่านั้น
HeyTaco ราคา
- แผนสำหรับทุกคน: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนทีม: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HeyTaco
- G2: 4. 8/5 (403 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. คีย์พิรินฮา
Keypirinha เป็นโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งด้วยคีย์ลัดที่รวดเร็วสำหรับ Windows อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณค้นหาและดำเนินการคำสั่ง เปิดแอปพลิเคชัน และค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากแป้นพิมพ์
ปรับแต่งได้ผ่านปลั๊กอินและระบบกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น Keypirinha เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เข้ากับตนเองโดยไม่ต้องแบกรับภาระของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หนักหน่วง ปลั๊กอินอย่างเป็นทางการและ Python API เป็นโอเพนซอร์ส
คุณสมบัติเด่นของ Keypirinha
- ค้นหาบนเว็บไซต์ที่ตั้งค่าไว้ หน้าเว็บ หรือพจนานุกรมออนไลน์ และค้นพบแอป ไฟล์ บุ๊คมาร์ก URL และคีย์รีจิสทรีได้ในพริบตา
- แปลข้อความในภาษาใดก็ได้โดยใช้แพ็กเกจ GoogleTranslate
- ดาวน์โหลด, แตกไฟล์, และติดตั้งเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
- แยก URL และแปลงอาร์กิวเมนต์เป็น JSON
ข้อจำกัดของ Keypirinha
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการแก้ไขไฟล์การตั้งค่าอาจพบว่ามีความท้าทายในการปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่
- แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เฉพาะบน Windows เท่านั้น ทำให้การใช้งานจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
ราคาคีย์พิรินญา
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Keypirinha
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Ulauncher
Ulauncher เป็นแอปตัวเรียกใช้งานสำหรับ Linux ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ผ่านการค้นหาที่รวดเร็วและส่วนขยายที่ปรับแต่งได้ การสนับสนุนการค้นหาช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชัน ไฟล์ และบริการเว็บต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คีย์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนอีเมลได้โดยการพิมพ์ที่อยู่อีเมล
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนี้มักถูกใช้โดยผู้ใช้ Linux ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความเรียบง่ายในกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ulauncher
- พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันแม้ว่าคุณจะไม่ทราบการสะกดคำ และฟีเจอร์การขยายข้อความจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย
- สร้างทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับการค้นหาเว็บหรือสคริปต์ของคุณ หรือติดตั้งส่วนขยายจากบุคคลที่สาม
- ใช้ประโยชน์จากสี่ธีมที่มีให้หรือสร้างชุดสีของคุณเอง
- เรียกดูไฟล์และไดเรกทอรีได้อย่างง่ายดาย—พิมพ์ ~ หรือ / เพื่อเริ่มต้น
ข้อจำกัดของ Ulauncher
- พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Linux ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะในระบบนิเวศของ Linux เท่านั้น
- ส่วนขยายของมันต้องเขียนด้วยภาษา Python ซึ่งอาจขัดขวางนักพัฒนาที่ชอบหรือมีความชำนาญในภาษาโปรแกรมอื่นมากกว่า
ราคา Ulauncher
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ulauncher
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. ว็อกซ์
Wox เป็นโปรแกรมเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับ Windows ซึ่งช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการอื่น ๆ ทางเลือกของ Raycast นี้สามารถทำงานร่วมกับทุกอย่างตั้งแต่ไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องไปจนถึงการค้นหาเว็บ ปลั๊กอิน และธีมต่าง ๆ Wox เป็นโอเพนซอร์สที่ Github และเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปรับแต่งได้เอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wox
- สร้างปลั๊กอินสำหรับ Wox ด้วยภาษาโปรแกรมใดก็ได้ เช่น NodeJS, Golang, Python และ C-Sharp
- ออกแบบธีมเดสก์ท็อปของคุณโดยเลือกสี, แบบอักษร, ขนาด, เป็นต้น บนตัวสร้างธีม
- สำรวจเว็บโดยการนำคำค้นหาของคุณไปต่อด้วยคำค้นหาเช่น 'wiki,' 'g'
- จัดเรียงไฟล์ในเครื่องโดยอัตโนมัติตามการใช้งาน
ข้อจำกัดของวอกซ์
- การพึ่งพาปลั๊กอินอย่างมากเพื่อการทำงาน และผู้ใช้ได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้และความเสถียรของปลั๊กอิน
- การอัปเดตและการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอเป็นครั้งคราวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาว
การกำหนดราคาของ Wox
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wox
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. อูเอลี
ueli เป็นโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งด้วยคีย์ลัดสำหรับ Windows และ macOS ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงไปตรงมา รองรับการค้นหาแอปพลิเคชัน ไฟล์ และบุ๊กมาร์ก รวมถึงการสั่งงานระบบต่าง ๆ ได้
ด้วย ueli คุณสามารถลดการพึ่งพาการนำทางด้วยเมาส์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ueli
- ค้นหาบุ๊กมาร์กในเบราว์เซอร์ของคุณบน Google Chrome คำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆ และแปลงสีเป็นรูปแบบต่างๆ
- ระบุโฟลเดอร์ที่แอปของคุณติดตั้งอยู่และนามสกุลไฟล์ที่ควรใช้เพื่อจดจำแอปเหล่านั้น
- ใช้การค้นหาของ macOS ที่ติดตั้งมาเพื่อค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ท้องถิ่นของคุณ
- ดำเนินการคำสั่งบรรทัดคำสั่ง เช่น dir, cd
, cls และ ipconfig สำหรับ Windows และ ls, cp
ข้อจำกัดที่เข้มงวด
- สร้างด้วยเฟรมเวิร์ก Electron ซึ่งอาจทำให้การใช้หน่วยความจำและ CPU สูงกว่าเมื่อเทียบกับแอปเนทีฟ
การกำหนดราคาแบบยูเล่
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Flow Launcher
Flow Launcher เป็นเครื่องมือค้นหาไฟล์และเปิดแอปพลิเคชันบน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเว็บ คำนวณ รันสคริปต์ และค้นหาไฟล์และแอปพลิเคชัน ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
Flow Launcher, ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส, มีชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ. เวอร์ชันล่าสุดได้รับการปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024.
คุณสมบัติเด่นของ Flow Launcher
- เพิ่มความสามารถในการค้นหาใหม่โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Search Plus, ประวัติคลิปบอร์ด และที่อยู่ IP
- เรียกใช้คำสั่งแบบแบทช์และ PowerShell ได้อย่างง่ายดายในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้รายอื่น
- เปิดหน้าต่างค้นหาทันทีโดยใช้ปุ่มลัดที่ปรับแต่งได้
- เขียนปลั๊กอินของคุณเองใน C#, F#, Python, JavaScript หรือ TypeScript
ข้อจำกัดของ Flow Launcher
- เนื่องจากเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่และกำลังพัฒนา อาจขาดความลึกซึ้งของฟีเจอร์หรือความเสถียรที่พบในเครื่องมือที่มีมานานกว่า
- ระบบปลั๊กอินของมันมีจำกัด
ราคาของ Flow Launcher
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Flow Launcher
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ควิกซิลเวอร์
Quicksilver เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน macOS ที่ให้คุณควบคุม Mac ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณเพื่อเสนอตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างรวดเร็ว
ความสามารถของ Quicksilver ขยายไปถึงการค้นหาเว็บ, การรันสคริปต์, และการทำงานอัตโนมัติของงานประจำวันอย่างรวดเร็ว.
คุณสมบัติเด่นของ Quicksilver
- จัดการเนื้อหาผ่านการลากและวาง หรือจับเนื้อหาที่เลือกไว้โดยตรง
- เรียกดูระบบไฟล์ของ MacBook ของคุณโดยใช้คำสำคัญและการจับคู่แบบ 'ฟัซซี่'
- เปิดแอปพลิเคชัน เอกสาร รายชื่อผู้ติดต่อ และเพลงได้โดยไม่มีการกระตุก
- โต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ผ่านปลั๊กอิน
ข้อจำกัดของ Quicksilver
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
การกำหนดราคาของ Quicksilver
- ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Quicksilver
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Zapier
Zapier เป็นซอฟต์แวร์การจัดการและอัตโนมัติการทำงานที่ให้การเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันเว็บข้ามแผนก เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การเงิน, การขาย, และการดำเนินงาน
ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจของมันได้แก่ การรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ, การติดตามผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานว่าง, การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าทางออนไลน์, การสร้าง, การจัดตาราง, และการติดตามโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์, และการรักษาศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ลากและวางแอปในตัวสร้างแบบภาพเพื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณ (หรือที่เรียกว่า Zap); ใช้ตรรกะที่กำหนดเอง เงื่อนไข และตัวกรอง
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการควบคุมความปลอดภัยภายในที่เข้มงวด Zapier ดำเนินการตรวจสอบ SOC 2 (ประเภท II) ประจำปี
- อธิบายว่าคุณต้องการปรับแต่งทริกเกอร์หรือการกระทำของคุณอย่างไร และ AI จะเขียนโค้ด Javascript หรือ Python ให้คุณ
- รับข้อมูลจากบริการใด ๆ หรือส่งคำขอไปยัง URL ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือรันเซิร์ฟเวอร์
ข้อจำกัดของ Zapier
- บางครั้งระบบอัตโนมัติอาจล้มเหลว ส่งผลให้เสียเวลาและจำเป็นต้องตรวจสอบ Zaps อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยมีการสนับสนุนหลักที่เน้นตอบคำถามที่พบบ่อย ทำให้การได้รับความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลเข้าถึงได้ยากกว่า
ราคาของ Zapier
- ฟรี: $0 ต่อเดือน
- เริ่มต้น: $19. 99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $69 ต่อเดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
ลดงานซ้ำซ้อนและรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการผสานแอปพลิเคชัน
การผสานรวมแอปพลิเคชันก็เหมือนกับการสร้างทีมในฝัน ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชันก็สามารถเปลี่ยนเกมได้
พวกเขาสามารถช่วยคุณซิงค์ระบบของคุณ, ทำให้กระบวนการของคุณราบรื่น, และเพิ่มผลผลิตในขณะที่คุณประหยัดเวลาและแรงงาน
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเริ่มรับประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ