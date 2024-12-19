Glean vs Microsoft Copilot: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

ทุกคนต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคง่าย ๆ สำหรับแผ่นงาน Excel หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ทุกความได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ ล้วนมีความสำคัญในที่ทำงานที่แข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ⚡
นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI อย่าง Glean และ Microsoft Copilot เข้ามามีบทบาท
ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น, มีความสามารถในการผสานรวม, และ (ที่สำคัญที่สุด) ช่วยประหยัดเวลาได้มาก. แต่คุณจะเลือกอย่างไรระหว่างสองตัวนี้?
ในบล็อกนี้ เราได้เปรียบเทียบทั้งสองเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความยุ่งยาก มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot!
คำเตือน: อยู่ต่อจนถึงตอนจบเพื่อดูตัวเลือกที่ดีกว่าทั้งสอง! 😉
Glean คืออะไร?
ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรค้นหาของ Google, Glean เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการทำงาน. มันสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและชุดโปรแกรมในที่ทำงานหลายตัว เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, และ Slack. ด้วย Glean, คุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน, ทำให้การปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ, และทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย.
เมื่อถูกถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน Glean จะค้นหาผ่านเอกสารการสมัครงานของบริษัทเพื่อให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง มันสร้างขึ้นจากข้อมูลของบริษัทและวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งคำตอบให้เหมาะกับบทบาท ทีมงาน และโครงการที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติเด่น
Glean มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่สามารถช่วยทีม HR, ทีมสนับสนุน, ทีมขาย และทีมวิศวกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้กัน
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: ค้นหาสถานที่ทำงาน
แพลตฟอร์มการค้นหาขององค์กรGlean นำความรู้ทั้งหมดของบริษัทมาไว้ในที่เดียว พนักงานสามารถใช้คำสั่งเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และเครื่องมือ AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องจากข้อมูล ฐานความรู้ และแอปพลิเคชันของบริษัท
ผลการค้นหาทั้งหมดถูกจัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์ ทำให้พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา Glean ยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่สำหรับเอกสารใด ๆ ได้ ทำให้พนักงานสามารถเห็นข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล
โบนัส: หาก Glean ไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้ ระบบจะระบุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในองค์กรของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการ
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ผู้ช่วย AI
ผู้ช่วย AI ของ Glean ช่วยให้คุณร่างอีเมลที่น่าสนใจ สรุปเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลของบริษัทคุณเพื่อช่วยสร้างเอกสารและรายงานที่เหมาะสมกับบริบท
ผู้ช่วย AI ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างคำสั่งที่มีขั้นตอน โครงสร้าง และคำแนะนำเพื่อนำทางผู้ช่วย AI ของ Glean ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: กราฟความรู้
กราฟความรู้เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เนื้อหา และกิจกรรมขององค์กร Glean ใช้ 'ตัวเชื่อมต่อ' เพื่อเชื่อมโยงสินทรัพย์ความรู้กับแอปพลิเคชันภายในและภายนอกจำนวนมากของบริษัทของคุณ
เครื่องมือจะรวบรวมและจัดทำดัชนีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างคลังความรู้ที่สามารถค้นหาได้ แหล่งข้อมูลอาจรวมถึงอีเมล แชท เอกสาร เครื่องมือในที่ทำงาน และอื่นๆ
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามบริบทโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ Glean จะใช้กราฟความรู้เพื่อทำความเข้าใจการโต้ตอบก่อนหน้านี้และดึงการนำเสนอ การสื่อสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณขึ้นมา
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาตามความต้องการ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Glean เหล่านี้!
Microsoft Copilot คืออะไร?
Copilot คือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ผสานรวมเข้ากับ Microsoft SharePoint, Word, Excel และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Microsoft 365 ซึ่งสามารถช่วยคุณทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น การสร้างเนื้อหา การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร และการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือนี้ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และผสานรวมกับ Bing เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดสำหรับการค้นหาของคุณ Copilot ยังสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งสาธารณะหลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการวิจัยและการศึกษา
คุณสมบัติของ Microsoft Copilot
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ Copilot ที่สามารถช่วยให้การทำงานของคุณในแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เป็นไปอย่างราบรื่น
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: การค้นพบความรู้
Copilot ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับองค์กร มันเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจที่พบในอีเมล บันทึก เอกสาร และปฏิทินของคุณ
ดังนั้น แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาแหล่งความรู้มากมายและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสามารถใช้ประสบการณ์การสนทนาแบบแชทเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว
นอกเหนือจากการมอบความรู้แล้ว Copilot ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ช่วยจัดการงานซ้ำๆ ให้คุณเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว Copilot สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันในชุด Microsoft 365 เพื่อมอบประโยชน์มากมายให้กับคุณ นี่คือวิธีการใช้งาน
- Word: ผสานการทำงานกับ Word เพื่อร่างข้อเสนอโดยอิงจากบันทึกและเอกสารอื่น ๆ ของคุณ ใช้รูปแบบที่คุณเลือก ดึงภาพจากไฟล์ต่าง ๆ และยังสามารถแนะนำเพื่อปรับปรุงเอกสารของคุณได้อีกด้วย
- Excel: วิเคราะห์ตารางและข้อมูลจำนวนมากใน Excel ได้อย่างง่ายดาย ใช้คำแนะนำเพื่อบอก Copilot ว่าคุณต้องการการวิเคราะห์แบบใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังจะสร้างสูตรที่กำหนดเองตามคำขอของคุณและให้คำตอบอย่างรวดเร็ว
- PowerPoint: สร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนคำแนะนำของคุณและแท็กเอกสารที่คุณต้องการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง Copilot จะเปลี่ยนไฟล์เหล่านี้เป็นงานนำเสนอทันที คุณยังสามารถแปลงงานนำเสนอเป็นเอกสาร Word ได้อีกด้วย
- ทีม: สรุปว่าใครพูดอะไรในที่ประชุมและบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและจับใจความสำคัญของการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกอย่างไม่รู้จบ
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: การผสานการทำงานกับ Microsoft Graph
ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Graph ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลระดับองค์กร (ผู้ใช้, อุปกรณ์, ศูนย์ความรู้, แอปพลิเคชัน) จากบริการของ Microsoft และบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft เข้าสู่ Microsoft Graph ได้ ซึ่งจะทำให้ Copilot มีความเข้าใจเชิงความหมายของคำสั่งและสามารถให้คำตอบที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
ราคาของ Microsoft Copilot
- ส่วนบุคคล (Microsoft Copilot Pro): $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ (Microsoft 365 Copilot): $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร (Microsoft 365 Copilot): $30/เดือน ต่อผู้ใช้
เปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot: คุณสมบัติที่เปรียบเทียบ
ในตอนแรก อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่าง Glean และ Microsoft ได้เพียงจากคุณสมบัติของทั้งสอง ในตารางต่อไปนี้ เราจะเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของทั้งสองในระดับที่ละเอียด
|คุณสมบัติ
|เก็บเกี่ยว
|ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
|โบนัส: ClickUp ✨
|การค้นหาข้อมูลภายในองค์กร
|เชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้การค้นพบความรู้มีความเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้น
|สามารถเข้าถึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในบริการของ Microsoft และบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft กว่า 100 รายการ เพื่อนำเสนอคำตอบที่เกี่ยวข้องต่อคำถาม
|มาพร้อมกับ Connected Search ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้ามพื้นที่ทำงาน ClickUp และแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้โดยตรงจากแถบค้นหาของคุณ ใช้งานคำสั่งขั้นสูงได้ทันทีจากแถบค้นหาด้วยคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)
|การช่วยเหลือที่ตระหนักถึงบริบท
|ใช้เทคโนโลยี NLP ขั้นสูงเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะตามบริบท
|จำกัดเฉพาะการสร้างสรุป การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงาน
|ดำเนินการตามคำแนะนำในภาษาธรรมชาติผ่านทั้ง ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องมือ และ ClickUp Automations
|ระบบอัตโนมัติ
|มีคุณสมบัติสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
|Microsoft Copilot ให้บริการความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เท่านั้น
|มาพร้อมกับเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ และให้คุณสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้
|การสื่อสารในทีม
|มีศูนย์กลางการทำงานสำหรับจัดการข้อมูลบริษัทพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบจำกัด
|ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams สำหรับสรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อมูลเชิงลึกจากการแชท
|เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Chat ซึ่งเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที ให้สรุปข้อมูลโดยใช้ AI ในแชท ช่วยให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาพร้อมกับ ClickUp Clips เพื่อช่วยบันทึกหน้าจอและแชร์ไอเดียได้ทันที
|การผสานรวม
|ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันองค์กรที่หลากหลาย
|ผสานการทำงานกับระบบ CRM ต่าง ๆ, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, ฐานข้อมูล, เป็นต้น, ผ่านตัวเชื่อมต่อ Microsoft Graph
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
|ความสามารถในการใช้งาน
|ก่อให้เกิดปัญหาการสลับบริบทเนื่องจากใช้หน้าเว็บแบบสแตนด์อโลน
|ทำงานได้อย่างราบรื่นจากแอปพลิเคชัน Microsoft ที่คุณใช้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
|รวมการจัดการความรู้, กระบวนการทำงาน, แชท และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวในฐานะ แอปสำหรับทุกการทำงาน
🌟 ฟีเจอร์ #1: การค้นหาสำหรับองค์กร
Glean เชื่อมต่อกับระบบองค์กรที่หลากหลาย รองรับกรณีการใช้งานและฟังก์ชันที่แตกต่างกันมากมาย ดังนั้นทุกครั้งที่คุณใช้ Glean เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากทุกระบบเหล่านี้
Copilot ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน Microsoft Graph ทำให้สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบริบทจากระบบข้อมูลของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Confluence, บริการของ Google และ Salesforce
ผู้ชนะ 🏆
ทั้ง Glean และ Microsoft Copilot ทำงานได้ดีเท่าเทียมกัน เมื่อพูดถึงความสามารถในการค้นหาขององค์กร เนื่องจากมีการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Copilot เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับองค์กรที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบท
ระบบ AI ในที่ทำงานของGlean สามารถให้ความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทได้ นั่นหมายความว่ามันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อจดจำเจตนาในการค้นหาของผู้ใช้และแนะนำขั้นตอนต่อไป คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์การสนับสนุนลูกค้า
สมมติว่ามีลูกค้าเปิดตั๋วในแอปพลิเคชันเช่น Zendesk Glean จะดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที สรุปปัญหา แนบลิงก์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง และระบุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ นอกจากนี้ยังให้ชุดคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย Copilot คุณจะถูกจำกัดอยู่ส่วนใหญ่ในการสร้างสรุป วิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมรายงานภายในแอปพลิเคชันของ Microsoft แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือตามบริบท
ผู้ชนะ 🏆
เห็นได้ชัดว่า Glean โดดเด่นที่สุดในกรณีนี้ เนื่องจากความสามารถในการเข้าใจความต้องการทางธุรกิจและให้คำแนะนำที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: ระบบอัตโนมัติ
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Glean คือ Glean Apps คุณสามารถใช้ประสบการณ์ AI สร้างสรรค์ที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด—คุณสามารถสร้าง Glean Apps ที่ปรับแต่งเองได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ
ด้วย Glean Apps คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การตอบคำถามที่พบบ่อย การจัดการคำขอด้านไอที การวิเคราะห์ปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย Copilot มอบการทำงานอัตโนมัติบางส่วนสำหรับงานประจำ เช่น การร่าง การแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเนื้อหา
ผู้ชนะ 🏆
สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Glean ชนะในรอบนี้เช่นกัน ความสามารถขั้นสูงของมันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกิจกรรมที่กำหนดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
🌟 ฟีเจอร์ที่ 4: การสื่อสารภายในทีม
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบมากที่สุดคือ Glean's Work Hub. นี่คือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทุกคนในบริษัทสามารถโพสต์ประกาศ, แจ้งเตือน, อัปเดต, เอกสาร, KPI, และนโยบายให้ทุกคนได้เห็น. Work Hub ยังมีไดเรกทอรีสำหรับพนักงาน, โดยเฉพาะพนักงานใหม่, ที่สามารถค้นหาผู้คนตามแผนก, ตำแหน่ง, หรือสถานที่ตั้งได้.
หากเพื่อนร่วมทีมกล่าวถึงคุณในแอปพลิเคชันใด ๆ การกล่าวถึงจะปรากฏขึ้นใน Work Hub ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าเครื่องมือที่ใช้ส่งข้อความจะเป็นอะไรก็ตาม
Copilot ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams คุณสามารถสร้างสรุปการประชุม จดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ และติดตามโครงการที่พนักงานได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะโดยอ้างอิงจากประวัติการแชทกับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ
ผู้ชนะ 🏆
เมื่อเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot พบว่า Glean ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Glean's Work Hub ทำหน้าที่คล้ายกับฐานความรู้ของบริษัท โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่กระจัดกระจายของบริษัทไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยฟีเจอร์บางอย่างสำหรับการสื่อสารในทีม
Glean vs Microsoft Copilot บน Reddit
เราเองก็อยากรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้จากมุมมองของผู้ใช้เช่นกัน จากการค้นคว้าเพิ่มเติมใน Reddit นี่คือสิ่งที่เราพบ:
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแนะนำ Glean โดยเฉพาะเนื่องจากความสะดวกในการตั้งค่าและคลัง API ที่กว้างขวาง
ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
ผู้ใช้รายอื่นเน้นย้ำถึง Gleanเนื่องจากความสามารถในการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาที่น่าประทับใจ
ผลการค้นหาของ Glean นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ยังต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย
ผลการค้นหาของ Glean นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ยังต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย
ผู้ใช้ Reddit จำนวนมากรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิภาพของ Microsoft Copilot ในหลากหลายสาขา ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Redditสองสามคนได้ชื่นชม Copilotสำหรับการใช้งานในสาขาการแพทย์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉันทำงานในวงการแพทย์และฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก
มันดีสำหรับการพยายามทำซ้ำโค้ดไฟล์ทั้งหมด 7,000 บรรทัดของฉันเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันตอบทุกคำถามย่อยที่ฉันถามมัน *
ฉันทำงานในวงการแพทย์และฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก
มันดีสำหรับการพยายามทำซ้ำโค้ดไฟล์ทั้งหมด 7,000 บรรทัดของฉันเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันตอบคำถามเล็กน้อยทุกข้อที่ฉันถาม
แม้ว่าจะมีรีวิวผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมมากมายบน Reddit สำหรับทั้ง Glean และ Copilot แต่ทั้งสองเครื่องมือก็มีผู้วิจารณ์ไม่น้อยเช่นกัน
คำวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดของ Glean บน Reddit คือการใช้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลในการฝึกฝนโมเดล AI ของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในกระทู้ Redditเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จดบันทึกของ Glean
ฉันไม่ใช่ทนายความ แต่ฉันได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Glean แล้ว ดูเหมือนว่า Glean จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลในรูปแบบดิบให้กับบริษัทภายนอก ดังนั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะไม่โพสต์การบรรยายทั้งหมดของคุณบน Chegg แต่ฉันไม่เห็นอะไรในนั้นที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเอง – หรือว่าจะไม่ขายข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลดิบ (เช่น ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจนกลายเป็นสิ่งที่ AI ใช้ในการสร้างแบบจำลอง)
ฉันไม่ใช่ทนายความ แต่ฉันได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Glean แล้ว ดูเหมือนว่า Glean จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลในรูปแบบดิบให้กับบริษัทภายนอก ดังนั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะไม่โพสต์การบรรยายทั้งหมดของคุณบน Chegg แต่ฉันไม่เห็นอะไรในนั้นที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเอง - หรือพวกเขาจะไม่ขายข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลดิบ (เช่น ข้อมูลที่ประมวลผลจนกลายเป็นสิ่งที่ AI ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง)
ผู้ใช้บางรายยังบ่นว่าCopilot มีข้อบกพร่อง ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก
ฉันเคยพึ่งพา Copilot Pro เพื่อช่วยเขียนโพสต์ใหม่สำหรับ X (Twitter) แต่พักหลังมานี้ มันตอบกลับคำขอของฉันแทนที่จะเขียนเนื้อหาใหม่จริงๆ ซึ่งน่าหงุดหงิดและดูเหมือนเป็นข้อบกพร่อง
ฉันเคยพึ่งพา Copilot Pro เพื่อช่วยเขียนโพสต์ใหม่สำหรับ X (Twitter) แต่พักหลังมานี้ มันตอบกลับคำขอของฉันแทนที่จะเขียนเนื้อหาใหม่จริงๆ ซึ่งน่าหงุดหงิดและดูเหมือนเป็นข้อบกพร่อง
เมื่อเจาะลึกลงไปในกระทู้ Reddit เกี่ยวกับ Glean และ Microsoft Copilot ก็เห็นได้ชัดว่าในขณะที่นโยบายข้อมูลของ Glean เป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุด ผู้ใช้กลับไม่ค่อยตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยของมัน ในทางกลับกัน สำหรับ Microsoft Copilot ผู้ใช้ไม่พอใจกับประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้สอย และความสำคัญโดยรวมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ดังนั้น รีวิวจากผู้ใช้บนทั้งสองแพลตฟอร์มชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Glean เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับMicrosoft Copilot
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Microsoft Copilot
ในขณะที่ Glean และ Microsoft Copilot มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่มีเครื่องมือหนึ่งที่ให้ทุกคุณสมบัติเหล่านั้น และทำได้ดีกว่า—ClickUp!
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
การจัดการความรู้ของคุณใน ClickUp ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ทรงพลังสองอย่าง: ClickUp Brain และ Connected Search
ร่วมกัน พวกเขาทำงานเป็น สมองที่เชื่อมต่อ ของพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงข้อมูลขึ้นมาทันที ดำเนินการคำสั่ง ให้ข้อมูลเชิงลึก ทำงานตามกฎอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย—จากหน้าต่างบ้านนั้น!
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUpเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่า Copilot หรือGlean คืออะไร? มาค้นหาคำตอบกัน
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่หายไปหรือการอัปเดตล่าสุดของโปรเจกต์ของคุณ ก็สามารถค้นหาได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain เพียงถามคำถามของคุณ แล้ว Brain จะดึงข้อมูลเชิงลึกและลิงก์ไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้คุณ!
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- ถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคล
- รับการอัปเดตโครงการ, สรุป, และอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
- จัดทำรายงาน, อีเมล, แบบฟอร์ม, และข้อเสนอสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain สามารถใช้เป็นเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AI ได้ หากคุณมีรายงานวิจัยหรือข้อเสนอที่ยาวและต้องตรวจสอบ ให้ Brain สรุปเนื้อหาให้ มันจะให้ภาพรวมที่กระชับของประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และข้อคิดเห็นเชิงลึกแก่คุณ
ClickUp One Up #2: การค้นหาที่เชื่อมโยงของ ClickUp
คุณทราบหรือไม่ว่า60% ของวันทำงานของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล? นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูล งาน และเอกสารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย
ClickUp Connected Searchคือทางแก้สำหรับปัญหานี้! ผสานเครื่องมือทั้งหมดเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ และข้อมูลจะเข้าถึงได้ทันทีจากแถบค้นหาของคุณ ไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าแรกของคุณเลย! เป็นอย่างไรบ้าง?
นอกจากนี้ แถบค้นหาของคุณยังเป็นศูนย์ควบคุมแบบครบวงจรอีกด้วย เพียงใส่คำสั่ง / ในช่องค้นหาเพื่อดูคำสั่งที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Connected Search คือมันเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของคุณมากขึ้นตลอดเวลา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาที่ ปรับให้เหมาะกับคุณ
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI, แบบฟอร์ม, เอกสารกระบวนการ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาไว้ในแอปเดียว (ClickUp)
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI, แบบฟอร์ม, เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงไว้ในแอปเดียว (ClickUp)
อ่านเพิ่มเติม:10 ตัวอย่างระบบจัดการความรู้ที่ดีที่สุด
ClickUp One Up #3: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
อย่าปล่อยให้งานประจำมาขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เลือกจาก 100+ClickUp Automationsเพื่อจัดการสิ่งต่างๆ เช่น การอัปเดตสถานะ การตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถใช้ ClickUp's Automation Builder เพื่อ กำหนดการดำเนินการที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อีกด้วย เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Brain จะสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อกำหนดของคุณทันที
คุณยังสามารถสร้าง กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ (โดยใช้การผสานรวมหรือเว็บฮุคที่กำหนดเอง) เพื่อเชื่อมต่อแอปภายนอกกับ ClickUp ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่สร้างงานใน ClickUp ทุกครั้งที่มีลูกค้าเป้าหมายถูกเพิ่มเข้าไปใน HubSpot ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อช่วยคุณร่างรายละเอียดสำหรับบทความความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญได้
ClickUp's One Up #4: การจัดการความรู้ด้วย AI
เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ AI เป็นพลังขับเคลื่อนทุกแง่มุมของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถาม AI ของ ClickUp ได้จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
- งาน ClickUpของคุณเพื่อสรุปการสนทนาหรือดึงข้อมูลเชิงลึก
- เอกสาร ClickUpของคุณเพื่อสรุป, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, ตรวจสอบการสะกดคำ, หรือตรวจสอบเนื้อหาเอง
- ความคิดเห็นของคุณและกระทู้ความคิดเห็น
- เธรดและช่องทางแชทของคุณในClickUp
รายการยังคงดำเนินต่อไป สรุปสั้น ๆ? ความรู้ของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอใน ClickUp และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณหรือแอปของบุคคลที่สามจะซิงค์แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะนั่นคือการจัดการความรู้ของ ClickUpที่ทำงานอยู่!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำสั่งที่ชัดเจนเพื่อใช้ AI ในการจัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคำสั่งเพื่อลดขั้นตอนในการป้อนข้อมูล, กรอกข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ, และดึงข้อมูลที่สำคัญออกมา
ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ทั้ง Glean และ Microsoft Copilot ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน Glean ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาองค์กรที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการจัดการความรู้
Copilot, ในทางกลับกัน, ช่วยทีมใช้แอปพลิเคชันเพิ่มผลผลิตของ Microsoft ในการวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างเอกสาร, และจัดการประชุมทีม.
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองมีข้อจำกัดหากคุณกำลังมองหาการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ClickUp สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้และมากกว่านั้น
มันมอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการร่วมมือ, การจัดการงาน, การจัดทำเอกสาร, และการจัดการความรู้—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดยความสามารถของ AI. ความสามารถเหล่านี้ช่วยเหลืออย่างมากในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว.
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และค้นพบเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน