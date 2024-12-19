บล็อก ClickUp
Glean vs Microsoft Copilot: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

Glean vs Microsoft Copilot: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
19 ธันวาคม 2567

ทุกคนต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคง่าย ๆ สำหรับแผ่นงาน Excel หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ทุกความได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ ล้วนมีความสำคัญในที่ทำงานที่แข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ⚡

นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI อย่าง Glean และ Microsoft Copilot เข้ามามีบทบาท

ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น, มีความสามารถในการผสานรวม, และ (ที่สำคัญที่สุด) ช่วยประหยัดเวลาได้มาก. แต่คุณจะเลือกอย่างไรระหว่างสองตัวนี้?

ในบล็อกนี้ เราได้เปรียบเทียบทั้งสองเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความยุ่งยาก มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot!

คำเตือน: อยู่ต่อจนถึงตอนจบเพื่อดูตัวเลือกที่ดีกว่าทั้งสอง! 😉

Glean คืออะไร?

แดชบอร์ด Glean: Glean เทียบกับ Microsoft Copilot
ผ่านทางGlean

ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรค้นหาของ Google, Glean เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการทำงาน. มันสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและชุดโปรแกรมในที่ทำงานหลายตัว เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, และ Slack. ด้วย Glean, คุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน, ทำให้การปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ, และทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย.

เมื่อถูกถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน Glean จะค้นหาผ่านเอกสารการสมัครงานของบริษัทเพื่อให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง มันสร้างขึ้นจากข้อมูลของบริษัทและวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งคำตอบให้เหมาะกับบทบาท ทีมงาน และโครงการที่ไม่เหมือนใคร

คุณสมบัติเด่น

Glean มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่สามารถช่วยทีม HR, ทีมสนับสนุน, ทีมขาย และทีมวิศวกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้กัน

🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: ค้นหาสถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ Glean: การค้นหาสถานที่ทำงาน
ผ่านทางGlean

แพลตฟอร์มการค้นหาขององค์กรGlean นำความรู้ทั้งหมดของบริษัทมาไว้ในที่เดียว พนักงานสามารถใช้คำสั่งเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และเครื่องมือ AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องจากข้อมูล ฐานความรู้ และแอปพลิเคชันของบริษัท

ผลการค้นหาทั้งหมดถูกจัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์ ทำให้พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา Glean ยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่สำหรับเอกสารใด ๆ ได้ ทำให้พนักงานสามารถเห็นข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล

โบนัส: หาก Glean ไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้ ระบบจะระบุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในองค์กรของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการ

🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ผู้ช่วย AI

ผู้ช่วย AI ใน Glean: Glean เทียบกับ Microsoft Copilot
ผ่านทางGlean

ผู้ช่วย AI ของ Glean ช่วยให้คุณร่างอีเมลที่น่าสนใจ สรุปเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลของบริษัทคุณเพื่อช่วยสร้างเอกสารและรายงานที่เหมาะสมกับบริบท

ผู้ช่วย AI ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างคำสั่งที่มีขั้นตอน โครงสร้าง และคำแนะนำเพื่อนำทางผู้ช่วย AI ของ Glean ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: กราฟความรู้

กราฟความรู้ใน Glean
ผ่านทางGlean

กราฟความรู้เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เนื้อหา และกิจกรรมขององค์กร Glean ใช้ 'ตัวเชื่อมต่อ' เพื่อเชื่อมโยงสินทรัพย์ความรู้กับแอปพลิเคชันภายในและภายนอกจำนวนมากของบริษัทของคุณ

เครื่องมือจะรวบรวมและจัดทำดัชนีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างคลังความรู้ที่สามารถค้นหาได้ แหล่งข้อมูลอาจรวมถึงอีเมล แชท เอกสาร เครื่องมือในที่ทำงาน และอื่นๆ

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามบริบทโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ Glean จะใช้กราฟความรู้เพื่อทำความเข้าใจการโต้ตอบก่อนหน้านี้และดึงการนำเสนอ การสื่อสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณขึ้นมา

รวบรวมข้อมูลราคา

  • ราคาตามความต้องการ

ลองดูทางเลือกอื่นของ Glean เหล่านี้!

Microsoft Copilot คืออะไร?

แดชบอร์ด Microsoft Copilot: Glean เทียบกับ Microsoft Copilot
ผ่านทางMicrosoft Copilot

Copilot คือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ผสานรวมเข้ากับ Microsoft SharePoint, Word, Excel และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Microsoft 365 ซึ่งสามารถช่วยคุณทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น การสร้างเนื้อหา การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร และการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือนี้ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และผสานรวมกับ Bing เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดสำหรับการค้นหาของคุณ Copilot ยังสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งสาธารณะหลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการวิจัยและการศึกษา

คุณสมบัติของ Microsoft Copilot

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ Copilot ที่สามารถช่วยให้การทำงานของคุณในแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เป็นไปอย่างราบรื่น

🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: การค้นพบความรู้

การค้นพบความรู้ใน Microsoft Copilot
ผ่านทางMicrosoft Copilot

Copilot ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับองค์กร มันเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจที่พบในอีเมล บันทึก เอกสาร และปฏิทินของคุณ

ดังนั้น แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาแหล่งความรู้มากมายและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสามารถใช้ประสบการณ์การสนทนาแบบแชทเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Microsoft Copilot ใน Word และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI

🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว

ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลใน Microsoft Copilot: Glean เทียบกับ Microsoft Copilot
ผ่านทางMicrosoft Copilot

นอกเหนือจากการมอบความรู้แล้ว Copilot ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ช่วยจัดการงานซ้ำๆ ให้คุณเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว Copilot สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันในชุด Microsoft 365 เพื่อมอบประโยชน์มากมายให้กับคุณ นี่คือวิธีการใช้งาน

  • Word: ผสานการทำงานกับ Word เพื่อร่างข้อเสนอโดยอิงจากบันทึกและเอกสารอื่น ๆ ของคุณ ใช้รูปแบบที่คุณเลือก ดึงภาพจากไฟล์ต่าง ๆ และยังสามารถแนะนำเพื่อปรับปรุงเอกสารของคุณได้อีกด้วย
  • Excel: วิเคราะห์ตารางและข้อมูลจำนวนมากใน Excel ได้อย่างง่ายดาย ใช้คำแนะนำเพื่อบอก Copilot ว่าคุณต้องการการวิเคราะห์แบบใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังจะสร้างสูตรที่กำหนดเองตามคำขอของคุณและให้คำตอบอย่างรวดเร็ว
  • PowerPoint: สร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนคำแนะนำของคุณและแท็กเอกสารที่คุณต้องการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง Copilot จะเปลี่ยนไฟล์เหล่านี้เป็นงานนำเสนอทันที คุณยังสามารถแปลงงานนำเสนอเป็นเอกสาร Word ได้อีกด้วย
  • ทีม: สรุปว่าใครพูดอะไรในที่ประชุมและบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและจับใจความสำคัญของการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกอย่างไม่รู้จบ

🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: การผสานการทำงานกับ Microsoft Graph

ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Graph ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลระดับองค์กร (ผู้ใช้, อุปกรณ์, ศูนย์ความรู้, แอปพลิเคชัน) จากบริการของ Microsoft และบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft เข้าสู่ Microsoft Graph ได้ ซึ่งจะทำให้ Copilot มีความเข้าใจเชิงความหมายของคำสั่งและสามารถให้คำตอบที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ส่วนบุคคล (Microsoft Copilot Pro): $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ (Microsoft 365 Copilot): $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร (Microsoft 365 Copilot): $30/เดือน ต่อผู้ใช้

เปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot: คุณสมบัติที่เปรียบเทียบ

ในตอนแรก อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่าง Glean และ Microsoft ได้เพียงจากคุณสมบัติของทั้งสอง ในตารางต่อไปนี้ เราจะเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของทั้งสองในระดับที่ละเอียด

คุณสมบัติเก็บเกี่ยวไมโครซอฟต์ คอพิล็อตโบนัส: ClickUp
การค้นหาข้อมูลภายในองค์กรเชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้การค้นพบความรู้มีความเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในบริการของ Microsoft และบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft กว่า 100 รายการ เพื่อนำเสนอคำตอบที่เกี่ยวข้องต่อคำถามมาพร้อมกับ Connected Search ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้ามพื้นที่ทำงาน ClickUp และแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้โดยตรงจากแถบค้นหาของคุณ ใช้งานคำสั่งขั้นสูงได้ทันทีจากแถบค้นหาด้วยคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)
การช่วยเหลือที่ตระหนักถึงบริบทใช้เทคโนโลยี NLP ขั้นสูงเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะตามบริบทจำกัดเฉพาะการสร้างสรุป การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานดำเนินการตามคำแนะนำในภาษาธรรมชาติผ่านทั้ง ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องมือ และ ClickUp Automations
ระบบอัตโนมัติมีคุณสมบัติสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนMicrosoft Copilot ให้บริการความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เท่านั้นมาพร้อมกับเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ และให้คุณสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้
การสื่อสารในทีมมีศูนย์กลางการทำงานสำหรับจัดการข้อมูลบริษัทพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบจำกัดผสานการทำงานกับ Microsoft Teams สำหรับสรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อมูลเชิงลึกจากการแชทเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Chat ซึ่งเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที ให้สรุปข้อมูลโดยใช้ AI ในแชท ช่วยให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาพร้อมกับ ClickUp Clips เพื่อช่วยบันทึกหน้าจอและแชร์ไอเดียได้ทันที
การผสานรวมผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันองค์กรที่หลากหลายผสานการทำงานกับระบบ CRM ต่าง ๆ, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, ฐานข้อมูล, เป็นต้น, ผ่านตัวเชื่อมต่อ Microsoft Graphผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
ความสามารถในการใช้งานก่อให้เกิดปัญหาการสลับบริบทเนื่องจากใช้หน้าเว็บแบบสแตนด์อโลนทำงานได้อย่างราบรื่นจากแอปพลิเคชัน Microsoft ที่คุณใช้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันรวมการจัดการความรู้, กระบวนการทำงาน, แชท และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวในฐานะ แอปสำหรับทุกการทำงาน

🌟 ฟีเจอร์ #1: การค้นหาสำหรับองค์กร

Glean เชื่อมต่อกับระบบองค์กรที่หลากหลาย รองรับกรณีการใช้งานและฟังก์ชันที่แตกต่างกันมากมาย ดังนั้นทุกครั้งที่คุณใช้ Glean เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากทุกระบบเหล่านี้

Copilot ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน Microsoft Graph ทำให้สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบริบทจากระบบข้อมูลของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Confluence, บริการของ Google และ Salesforce

ผู้ชนะ 🏆

ทั้ง Glean และ Microsoft Copilot ทำงานได้ดีเท่าเทียมกัน เมื่อพูดถึงความสามารถในการค้นหาขององค์กร เนื่องจากมีการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Copilot เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับองค์กรที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง

🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบท

ระบบ AI ในที่ทำงานของGlean สามารถให้ความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทได้ นั่นหมายความว่ามันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อจดจำเจตนาในการค้นหาของผู้ใช้และแนะนำขั้นตอนต่อไป คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์การสนับสนุนลูกค้า

สมมติว่ามีลูกค้าเปิดตั๋วในแอปพลิเคชันเช่น Zendesk Glean จะดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที สรุปปัญหา แนบลิงก์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง และระบุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ นอกจากนี้ยังให้ชุดคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Copilot คุณจะถูกจำกัดอยู่ส่วนใหญ่ในการสร้างสรุป วิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมรายงานภายในแอปพลิเคชันของ Microsoft แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือตามบริบท

ผู้ชนะ 🏆

เห็นได้ชัดว่า Glean โดดเด่นที่สุดในกรณีนี้ เนื่องจากความสามารถในการเข้าใจความต้องการทางธุรกิจและให้คำแนะนำที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: ระบบอัตโนมัติ

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Glean คือ Glean Apps คุณสามารถใช้ประสบการณ์ AI สร้างสรรค์ที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด—คุณสามารถสร้าง Glean Apps ที่ปรับแต่งเองได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ

ด้วย Glean Apps คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การตอบคำถามที่พบบ่อย การจัดการคำขอด้านไอที การวิเคราะห์ปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย Copilot มอบการทำงานอัตโนมัติบางส่วนสำหรับงานประจำ เช่น การร่าง การแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเนื้อหา

ผู้ชนะ 🏆

สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Glean ชนะในรอบนี้เช่นกัน ความสามารถขั้นสูงของมันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกิจกรรมที่กำหนดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน

🌟 ฟีเจอร์ที่ 4: การสื่อสารภายในทีม

คุณสมบัติที่เราชื่นชอบมากที่สุดคือ Glean's Work Hub. นี่คือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทุกคนในบริษัทสามารถโพสต์ประกาศ, แจ้งเตือน, อัปเดต, เอกสาร, KPI, และนโยบายให้ทุกคนได้เห็น. Work Hub ยังมีไดเรกทอรีสำหรับพนักงาน, โดยเฉพาะพนักงานใหม่, ที่สามารถค้นหาผู้คนตามแผนก, ตำแหน่ง, หรือสถานที่ตั้งได้.

หากเพื่อนร่วมทีมกล่าวถึงคุณในแอปพลิเคชันใด ๆ การกล่าวถึงจะปรากฏขึ้นใน Work Hub ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าเครื่องมือที่ใช้ส่งข้อความจะเป็นอะไรก็ตาม

Copilot ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams คุณสามารถสร้างสรุปการประชุม จดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ และติดตามโครงการที่พนักงานได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะโดยอ้างอิงจากประวัติการแชทกับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ

ผู้ชนะ 🏆

เมื่อเปรียบเทียบ Glean กับ Microsoft Copilot พบว่า Glean ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Glean's Work Hub ทำหน้าที่คล้ายกับฐานความรู้ของบริษัท โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่กระจัดกระจายของบริษัทไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยฟีเจอร์บางอย่างสำหรับการสื่อสารในทีม

Glean vs Microsoft Copilot บน Reddit

เราเองก็อยากรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้จากมุมมองของผู้ใช้เช่นกัน จากการค้นคว้าเพิ่มเติมใน Reddit นี่คือสิ่งที่เราพบ:

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแนะนำ Glean โดยเฉพาะเนื่องจากความสะดวกในการตั้งค่าและคลัง API ที่กว้างขวาง

ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ

ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ

ผู้ใช้รายอื่นเน้นย้ำถึง Gleanเนื่องจากความสามารถในการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาที่น่าประทับใจ

ผลการค้นหาของ Glean นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ยังต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย

ผลการค้นหาของ Glean นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ยังต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย

ผู้ใช้ Reddit จำนวนมากรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิภาพของ Microsoft Copilot ในหลากหลายสาขา ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Redditสองสามคนได้ชื่นชม Copilotสำหรับการใช้งานในสาขาการแพทย์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฉันทำงานในวงการแพทย์และฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก

มันดีสำหรับการพยายามทำซ้ำโค้ดไฟล์ทั้งหมด 7,000 บรรทัดของฉันเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันตอบทุกคำถามย่อยที่ฉันถามมัน *

ฉันทำงานในวงการแพทย์และฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก

มันดีสำหรับการพยายามทำซ้ำโค้ดไฟล์ทั้งหมด 7,000 บรรทัดของฉันเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันตอบคำถามเล็กน้อยทุกข้อที่ฉันถาม

แม้ว่าจะมีรีวิวผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมมากมายบน Reddit สำหรับทั้ง Glean และ Copilot แต่ทั้งสองเครื่องมือก็มีผู้วิจารณ์ไม่น้อยเช่นกัน

คำวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดของ Glean บน Reddit คือการใช้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลในการฝึกฝนโมเดล AI ของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในกระทู้ Redditเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จดบันทึกของ Glean

ฉันไม่ใช่ทนายความ แต่ฉันได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Glean แล้ว ดูเหมือนว่า Glean จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลในรูปแบบดิบให้กับบริษัทภายนอก ดังนั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะไม่โพสต์การบรรยายทั้งหมดของคุณบน Chegg แต่ฉันไม่เห็นอะไรในนั้นที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเอง – หรือว่าจะไม่ขายข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลดิบ (เช่น ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจนกลายเป็นสิ่งที่ AI ใช้ในการสร้างแบบจำลอง)

ฉันไม่ใช่ทนายความ แต่ฉันได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Glean แล้ว ดูเหมือนว่า Glean จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลในรูปแบบดิบให้กับบริษัทภายนอก ดังนั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะไม่โพสต์การบรรยายทั้งหมดของคุณบน Chegg แต่ฉันไม่เห็นอะไรในนั้นที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเอง - หรือพวกเขาจะไม่ขายข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลดิบ (เช่น ข้อมูลที่ประมวลผลจนกลายเป็นสิ่งที่ AI ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง)

ผู้ใช้บางรายยังบ่นว่าCopilot มีข้อบกพร่อง ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก

ฉันเคยพึ่งพา Copilot Pro เพื่อช่วยเขียนโพสต์ใหม่สำหรับ X (Twitter) แต่พักหลังมานี้ มันตอบกลับคำขอของฉันแทนที่จะเขียนเนื้อหาใหม่จริงๆ ซึ่งน่าหงุดหงิดและดูเหมือนเป็นข้อบกพร่อง

ฉันเคยพึ่งพา Copilot Pro เพื่อช่วยเขียนโพสต์ใหม่สำหรับ X (Twitter) แต่พักหลังมานี้ มันตอบกลับคำขอของฉันแทนที่จะเขียนเนื้อหาใหม่จริงๆ ซึ่งน่าหงุดหงิดและดูเหมือนเป็นข้อบกพร่อง

เมื่อเจาะลึกลงไปในกระทู้ Reddit เกี่ยวกับ Glean และ Microsoft Copilot ก็เห็นได้ชัดว่าในขณะที่นโยบายข้อมูลของ Glean เป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุด ผู้ใช้กลับไม่ค่อยตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยของมัน ในทางกลับกัน สำหรับ Microsoft Copilot ผู้ใช้ไม่พอใจกับประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้สอย และความสำคัญโดยรวมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

ดังนั้น รีวิวจากผู้ใช้บนทั้งสองแพลตฟอร์มชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Glean เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับMicrosoft Copilot

พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Microsoft Copilot

ในขณะที่ Glean และ Microsoft Copilot มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่มีเครื่องมือหนึ่งที่ให้ทุกคุณสมบัติเหล่านั้น และทำได้ดีกว่า—ClickUp!

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

การจัดการความรู้ของคุณใน ClickUp ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ทรงพลังสองอย่าง: ClickUp Brain และ Connected Search

ร่วมกัน พวกเขาทำงานเป็น สมองที่เชื่อมต่อ ของพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงข้อมูลขึ้นมาทันที ดำเนินการคำสั่ง ให้ข้อมูลเชิงลึก ทำงานตามกฎอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย—จากหน้าต่างบ้านนั้น!

แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUpเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่า Copilot หรือGlean คืออะไร? มาค้นหาคำตอบกัน

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

รับการอัปเดตงาน ค้นหาไฟล์ สร้างหรือสรุปการอัปเดต และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
รับการอัปเดตงาน ค้นหาไฟล์ สร้างหรือสรุปการอัปเดต และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่หายไปหรือการอัปเดตล่าสุดของโปรเจกต์ของคุณ ก็สามารถค้นหาได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain เพียงถามคำถามของคุณ แล้ว Brain จะดึงข้อมูลเชิงลึกและลิงก์ไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้คุณ!

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • ถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคล
  • รับการอัปเดตโครงการ, สรุป, และอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • จัดทำรายงาน, อีเมล, แบบฟอร์ม, และข้อเสนอสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain สามารถใช้เป็นเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AI ได้ หากคุณมีรายงานวิจัยหรือข้อเสนอที่ยาวและต้องตรวจสอบ ให้ Brain สรุปเนื้อหาให้ มันจะให้ภาพรวมที่กระชับของประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และข้อคิดเห็นเชิงลึกแก่คุณ

ClickUp One Up #2: การค้นหาที่เชื่อมโยงของ ClickUp

ClickUp Connected Search: วิธีอัปโหลดไฟล์ pdf ไปยัง ChatGPT รูปภาพเด่น
ค้นหาและพบเอกสารใด ๆ ของคุณใน ClickUp ภายในไม่กี่วินาที

คุณทราบหรือไม่ว่า60% ของวันทำงานของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล? นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูล งาน และเอกสารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

ClickUp Connected Searchคือทางแก้สำหรับปัญหานี้! ผสานเครื่องมือทั้งหมดเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ และข้อมูลจะเข้าถึงได้ทันทีจากแถบค้นหาของคุณ ไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าแรกของคุณเลย! เป็นอย่างไรบ้าง?

นอกจากนี้ แถบค้นหาของคุณยังเป็นศูนย์ควบคุมแบบครบวงจรอีกด้วย เพียงใส่คำสั่ง / ในช่องค้นหาเพื่อดูคำสั่งที่มีอยู่

คำสั่งค้นหาที่เชื่อมโยง
ด้วย ClickUp แถบค้นหาของคุณยังทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคำสั่งต่างๆ ใช่แล้ว ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Connected Search คือมันเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของคุณมากขึ้นตลอดเวลา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาที่ ปรับให้เหมาะกับคุณ

เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI, แบบฟอร์ม, เอกสารกระบวนการ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาไว้ในแอปเดียว (ClickUp)

เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI, แบบฟอร์ม, เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงไว้ในแอปเดียว (ClickUp)

อ่านเพิ่มเติม:10 ตัวอย่างระบบจัดการความรู้ที่ดีที่สุด

ClickUp One Up #3: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp อัตโนมัติ
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของ ClickUp

อย่าปล่อยให้งานประจำมาขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เลือกจาก 100+ClickUp Automationsเพื่อจัดการสิ่งต่างๆ เช่น การอัปเดตสถานะ การตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังสามารถใช้ ClickUp's Automation Builder เพื่อ กำหนดการดำเนินการที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อีกด้วย เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Brain จะสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อกำหนดของคุณทันที

คุณยังสามารถสร้าง กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ (โดยใช้การผสานรวมหรือเว็บฮุคที่กำหนดเอง) เพื่อเชื่อมต่อแอปภายนอกกับ ClickUp ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่สร้างงานใน ClickUp ทุกครั้งที่มีลูกค้าเป้าหมายถูกเพิ่มเข้าไปใน HubSpot ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อช่วยคุณร่างรายละเอียดสำหรับบทความความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญได้

ClickUp's One Up #4: การจัดการความรู้ด้วย AI

เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ AI เป็นพลังขับเคลื่อนทุกแง่มุมของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถาม AI ของ ClickUp ได้จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • งาน ClickUpของคุณเพื่อสรุปการสนทนาหรือดึงข้อมูลเชิงลึก
  • เอกสาร ClickUpของคุณเพื่อสรุป, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, ตรวจสอบการสะกดคำ, หรือตรวจสอบเนื้อหาเอง
  • ความคิดเห็นของคุณและกระทู้ความคิดเห็น
  • เธรดและช่องทางแชทของคุณในClickUp
ClickUp Brain
ลองใช้ AI Writer ใน ClickUp Docs
เอกสาร ClickUp ของคุณได้รับการเสริมด้วยพลังของ AI writer เพื่อช่วยร่างและปรับแต่งเนื้อหาให้เสร็จเร็วขึ้น

รายการยังคงดำเนินต่อไป สรุปสั้น ๆ? ความรู้ของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอใน ClickUp และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณหรือแอปของบุคคลที่สามจะซิงค์แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะนั่นคือการจัดการความรู้ของ ClickUpที่ทำงานอยู่!

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำสั่งที่ชัดเจนเพื่อใช้ AI ในการจัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคำสั่งเพื่อลดขั้นตอนในการป้อนข้อมูล, กรอกข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ, และดึงข้อมูลที่สำคัญออกมา

ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ทั้ง Glean และ Microsoft Copilot ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน Glean ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาองค์กรที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการจัดการความรู้

Copilot, ในทางกลับกัน, ช่วยทีมใช้แอปพลิเคชันเพิ่มผลผลิตของ Microsoft ในการวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างเอกสาร, และจัดการประชุมทีม.

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองมีข้อจำกัดหากคุณกำลังมองหาการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ClickUp สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้และมากกว่านั้น

มันมอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการร่วมมือ, การจัดการงาน, การจัดทำเอกสาร, และการจัดการความรู้—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดยความสามารถของ AI. ความสามารถเหล่านี้ช่วยเหลืออย่างมากในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว.

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และค้นพบเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน