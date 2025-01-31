10 ทางเลือกของ Tallyfy เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณในปี 2025

ลองนึกภาพนี้ดู: เช้าวันจันทร์ คุณเริ่มทำงานพร้อมกับรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดที่วนเวียนอยู่ในหัว ขณะที่คุณกำลังจัดระเบียบตัวเอง คุณสังเกตเห็นว่ากล่องจดหมายของคุณเบาผิดปกติ และแดชบอร์ดโครงการของทีมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้ว
ไม่, ไม่มีกะกลางคืน; มันคือระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่กำลังทำงานอย่างมหัศจรรย์. ในขณะที่คุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน, เครื่องมืออัตโนมัติกำลังยุ่งอยู่กับการจัดตารางประชุม, คัดกรองอีเมล, และอัปเดตสถานะของโครงการ.
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำหรือใช้เวลานานเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและส่งเสริมการดำเนินงานทางธุรกิจ
Tallyfy เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ปราศจากปัญหา เช่น ข้อจำกัดในการปรับแต่ง การแจ้งเตือนที่มากเกินไป และปัญหาด้านประสิทธิภาพกับกระบวนการที่ซับซ้อน
ดังนั้น คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ใดในการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ? บทความบล็อกนี้จะพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการของ Tallyfy เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Tallyfy?
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นคุณต้องทราบสิ่งเหล่านี้เมื่อเลือกใช้งาน เริ่มต้นด้วยการประเมินปัจจัยพื้นฐานบางประการเพื่อระบุเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ความง่ายในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานที่คุณเลือกต้องสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิค ช่วยลดความเครียดจากการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: คุณไม่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก คุณควรสามารถเข้าใจวิธีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชันการทำงาน: แพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดหรือไม่ เช่น การจัดการเอกสารกระบวนการ การทำงานอัตโนมัติของงาน การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
- ความสามารถในการปรับขนาด: แพลตฟอร์มการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานต้องสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต และโครงการของคุณมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น
- ความปลอดภัย: ด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจเสี่ยงต่อการรั่วไหล คุณต้องการเครื่องมือที่ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และมีมาตรการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล
- การรายงาน: คุณควรสามารถสร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ เช่น เวลาในการทำงานให้เสร็จ, อัตราความผิดพลาด, การประหยัดค่าใช้จ่าย, และความพึงพอใจของลูกค้า
10 ทางเลือกของ Tallyfy เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ และกำจัดงานที่ซ้ำซากและกินเวลาออกจากตารางประจำวันของคุณ การผสานรวมแอปพลิเคชันการทำงานของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียวบน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหลายร้อยอย่าง รวมถึงClickUp Automations ที่ให้คุณเลือกจากเทคนิคการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อปรับกระบวนการ งานประจำ และการส่งมอบโครงการให้ง่ายขึ้นสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดการเวิร์กโฟลว์
ไม่ว่าคุณต้องการมอบหมายงานหรือความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ, นำระบบ SOP ที่ชัดเจนมาใช้ทั่วทั้งทีม, เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและ 우선итет, กำหนดวันครบกำหนดแบบไดนามิก, หรือกระตุ้นการแจ้งเตือน, ClickUp Automations ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้
เทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ บันทึก ติดตาม และปรับปรุงขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องหรือแขกเข้าร่วมเทมเพลตเพื่อเริ่มทำงานร่วมกันได้
ClickUp Brainทำงานเหมือนนักเขียนคำโฆษณาเสมือนจริงของคุณเอง มันจะตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วด้วยภาษาสั้น ๆ และสร้างข้อความจากศูนย์ในสไตล์ของคุณเอง คุณสามารถทำให้สรุปโครงการและอัปเดตความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติได้ และขอให้ ClickUp Brain จัดทำรายงานสถานะของโครงการและสมาชิกในทีมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิด เพิ่มบันทึก ไฟล์ และลิงก์ แล้วรวบรวมไอเดียที่ดีที่สุดของคุณไว้บนผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboard
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่รายการที่ต้องทำที่เล็กที่สุดไปจนถึงพื้นที่ทำงาน พื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ และงาน
- ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUpเพื่อแสดงงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ มีตัวเลือกปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1000+ แอป รวมถึง Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable และ GitHub
- ใช้คลังของทริกเกอร์และการกระทำเพื่อปรับแต่งและดำเนินการงานต่างๆ
- กำหนดตารางงาน มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกำหนดเวลา และแก้ไขปัญหาคอขวดด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การอัปเดตสถานะไปจนถึงกำหนดเวลา เพื่อให้กระบวนการของคุณเริ่มต้นอย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือในขณะนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Process Street
Process Street เป็นซอฟต์แวร์เช็กลิสต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและติดตามกระบวนการที่มีอยู่ ทำงานร่วมกับทีม และติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในจุดขายเฉพาะของมันคือการกำหนดเวลาการทำงานให้ทำงานโดยอัตโนมัติเป็นประจำหรือครั้งเดียวในวันที่หรือเวลาที่กำหนด
Process Street สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ ได้ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การติดตามการขาย ไปจนถึงการจัดการงานอีเวนต์
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- เข้าถึงที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับการจัดเก็บข้อมูล
- บันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปัน SOP และข้อมูลสำคัญของทีมด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่าย
- สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รับภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มโดยการติดตามสถานะของรายการตรวจสอบหลายรายการพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Process Street
- แอปพลิเคชันมือถือของแพลตฟอร์มไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android
- การมอบหมายงานให้กับบุคคลเพียงคนเดียวในกระบวนการทำงานนั้นยุ่งยาก ผู้ใช้ทางธุรกิจต้องตั้งค่ากระบวนการทำงานใหม่หรือมอบหมายงานเป็นรายบุคคล
ราคาของ Process Street
- เริ่มต้น: $100 ต่อเดือน
- ข้อดี: 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. คูลไฟร์ คอร์
หากคุณกำลังมองหา ระบบบริหารจัดการงานที่ยืดหยุ่นพร้อมการร่วมมือแบบเรียลไทม์ Coolfire Core คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ระบบสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณและทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ, สิ่งที่กำลังจะมาถึง, และสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณ
ทางเลือกของ Tallyfy นี้ช่วยแปลงงานให้เป็นดิจิทัลและทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมภายใน ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้ขาย ให้พวกเขาเข้าถึงงาน คำสั่งซื้อ และการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์
Coolfire Core เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กองทัพสหรัฐฯ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ไปจนถึง Enterprise Rent-A-Car และ American Expediting Company
คุณสมบัติเด่นของ Coolfire Core
- จัดระเบียบงานของคุณ มอบหมายงานที่ต้องทำให้กับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าด้วยเทคโนโลยี Sessions ที่จดสิทธิบัตร
- ประสานงานการทำงานทั้งภายในและภายนอกทีมของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Android และ iOS, แชร์ลิงก์, และแนบไฟล์เพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณ
- ใช้แบบฟอร์มงานดิจิทัลที่จัดโครงสร้างงานและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นอย่างละเอียดเพื่อให้คุณดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Coolfire Core
- การอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องเล็กน้อยในระบบได้
ราคาของ Coolfire Core
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้นที่ $450 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Coolfire Core
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Microsoft Power Automate
เดิมรู้จักในชื่อ Microsoft Flow, Microsoft Power Automate เป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติบนคลาวด์สำหรับธุรกิจในการทำงานอัตโนมัติงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเองและกระบวนการเอกสารโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางหรือการไหลตามกฎลำดับ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างภาพกระบวนการโดยการสร้างแผนผังการไหลที่มีขั้นตอนต่างๆ ตัวแปร และลูป จากนั้นนำไปใช้ซ้ำใน Microsoft Power Automate
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทั้งนักเขียนโค้ดและผู้ที่ไม่เขียนโค้ด สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หลายแบบ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลไปจนถึงรายงานที่กำหนดเองล่วงหน้า
Microsoft Power Automate ผสานการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Excel, OneDrive และ Teams เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไม่สะดุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Power Automate
- ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ใช้ระบบเก่าที่มีการอัตโนมัติพร้อมกับการดำเนินการของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA)
- ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ เช่น การแปลงไฟล์ PDF เป็นข้อความ การดึงข้อความจากรูปภาพ หรือการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word
ข้อจำกัดของ Microsoft Power Automate
- การเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากขาดคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
ราคาของ Microsoft Power Automate
- ทดลองใช้ฟรี
- Power Automate Premium: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Power Automate Process: 150 ดอลลาร์ต่อบอทต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Power Automate
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/4 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
5. Kissflow
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่โฮสต์บนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจออกแบบ สร้าง และปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ตั้งแต่การเบิกค่าเดินทาง การออกใบสั่งซื้อ ไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถแก้ไขและจัดการขั้นตอนการทำงานสำหรับทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Kissflow
คุณยังสามารถระบุจุดคอขวดในการดำเนินงานด้วยการแสดงภาพกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็ว และอัตโนมัติอีเมลแจ้งเตือนสำหรับทีมของคุณเพื่อให้สามารถติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ติดตามกระบวนการทำงานและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อที่คุณไม่ต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
- เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการตั้งค่าการผสานรวมที่ง่ายดาย การปรับใช้กระบวนการ และการพัฒนาแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิค
- มอบหมายงานด้วยสูตร, รายชื่อผู้ใช้, และตาราง และควบคุมว่าใครสามารถเริ่มกระบวนการได้ และใครสามารถเห็นหรือแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Kissflow
- การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบสนองช้า ซึ่งเป็นปัญหาเมื่อพิจารณาจากเครื่องมือที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
- การเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันใหม่ประกอบด้วยการปรับขึ้นราคาอย่างมากและกระบวนการโยกย้ายข้อมูลที่น่ารำคาญ
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (55 รีวิว)
6. Pipefy
Pipefy เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ทีม HR, การเงิน, ไอที, ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และการตลาดสามารถสร้าง จัดระเบียบ และดูแลกระบวนการทำงานของตนได้บนแพลตฟอร์มเดียว
พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์การดำเนินงาน คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานตามแนวทางที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณได้โดยใช้เครื่องมือการวางแผนกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าคุณต้องการติดตาม SLA อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงการทำงานเป็นทีม, หรือให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น, Pipefy สามารถมอบเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้คุณสำเร็จภารกิจของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ใช้ประโยชน์จากข้อดีของการผสานรวมระบบ ERP ฐานข้อมูล และโซลูชันแนวตั้งที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ส่วนตัวหรือระบบภายในองค์กร
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองโดยกำหนดจุดเริ่มต้น ขั้นตอน และระบบที่ต้องผสานรวม ใช้ Kanban และ Scrum
- รวมศูนย์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด—ตั้งแต่การจัดซื้อ การชำระเงิน การอนุมัติ และอื่นๆ—และเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านศูนย์กลางเดียว
ข้อจำกัดของ Pipefy
- ขาดความสามารถในการรายงานข้อมูลในระเบียนฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยตรง ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเอง
- ตัวเลือกการกรองข้อมูลมีจำกัด ทำให้ต้องพึ่งพาการติดป้ายกำกับมากเกินไป
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 34 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pipefy
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. ProcessPlan
ProcessPlan เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีพลวัต ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจคุณตลอดวงจรชีวิต ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบงาน การสร้างแบรนด์บัญชี การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว และการจัดตารางเวลา
เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ของ ProcessPlan สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ทำให้เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแผนกต่าง ๆ เช่น บัญชี, การจัดการโครงการ, และการปฏิบัติการ
ห้องสมุดทรัพยากรที่ครอบคลุมมีตัวอย่างกระบวนการทำงานและเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายร้อยประเภท
คุณสมบัติเด่นของ ProcessPlan
- ใช้พนักงานหุ่นยนต์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อทำงานธุรการของคุณ เช่น การจัดทำรายงาน การค้นคว้าวิจัย และการกรอกแบบฟอร์ม
- ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล, แชท, และโปรแกรมของบุคคลที่สามอื่น ๆ; ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ
- มอบหมายและกระจายงานโดยอัตโนมัติให้กับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมทุกครั้งที่ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน
- จัดการข้อมูลองค์กรของคุณอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยฐานความรู้ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ ProcessPlan
- การดำเนินการอัตโนมัติอาจสร้างความสับสนและอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับทุกฟิลด์ที่เลือกได้ ซึ่งอาจต้องอาศัยการลองผิดลองถูก
- อาจไม่ตอบสนองเมื่อมีการเขียนโค้ดจำนวนมาก และขาดคุณสมบัติการบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้การจัดการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นไปได้ยาก
ราคาของ ProcessPlan
- มนุษย์: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- หุ่นยนต์: ตัวเลือกเสริมพร้อมราคาที่กำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProcessPlan
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. เรื่องถัดไป
Next Matter เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการผสานการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักเข้ากับระบบของตน รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของ CRM
หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของกระบวนการทำงานอัตโนมัติทางธุรกิจคือการปรับแต่งและจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนพร้อมการควบคุมสิทธิ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นของกระบวนการและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟินเทคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือยักษ์ใหญ่ในวงการอีคอมเมิร์ซรายต่อไป Next Matter ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Office และให้รายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการติดตามประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Next Matter
- ผสานระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณเข้ากับ REST API ที่ปรับแต่งเฉพาะ
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานเพื่อเริ่มต้น หยุดชั่วคราว หรือสิ้นสุดตามเหตุการณ์ที่ระบุไว้
- กำหนดขั้นตอนกระบวนการหนึ่งหรือหลายขั้นตอนให้กับผู้ร่วมงานภายนอก นอกเหนือจากการมอบหมายงานตามปกติสำหรับทีม
ข้อจำกัดของเรื่องถัดไป
- กระบวนการขนาดใหญ่ภายในระบบประสบปัญหาความล่าช้าในการโหลดอย่างมีนัยสำคัญ
- การผสานระบบมีความซับซ้อน มีเอกสารการฝึกอบรมน้อย และการสนับสนุนได้รับผลกระทบจากความแตกต่างของเขตเวลา ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า
การกำหนดราคาของ Next Matter
- สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง: $180 ต่อเวิร์กโฟลว์ต่อเดือน
- NextMatter สร้างเวิร์กโฟลว์ให้คุณ: $300 ต่อเวิร์กโฟลว์ต่อเดือน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Next Matter
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. VisualCron
VisualCron เป็นเครื่องมืออัตโนมัติและบูรณาการเวิร์กโฟลว์สำหรับ Windows ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานที่เป็นงานประจำโดยอัตโนมัติ เช่น การจัดการข้อมูล การจัดตารางงาน การตรวจสอบ และอื่นๆ
มันช่วยให้คุณสามารถใช้ตัวจัดตารางงานแบบบูรณาการเพื่อสร้างงาน มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ และสร้างรายงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ คุณยังสามารถจัดเรียงไฟล์ในเครื่องหรือไฟล์ระยะไกลโดยใช้ตัวกรองตามโฟลเดอร์ ขนาดไฟล์ วันที่ และเนื้อหาได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ VisualCron
- ลาก, คลิก, และสร้างด้วยอินเตอร์เฟซที่สม่ำเสมอและง่ายต่อการเรียนรู้
- เชื่อมต่อในเครือข่ายท้องถิ่นหรือระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุม VisualCron Server
- ใช้โปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนไฟล์และการเรียกใช้สคริปต์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น SFTP, SCP และ HTTP
- ใช้ API ของมันเพื่อผสานระบบกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหลายตัว เช่น SAP, OneDrive, SharePoint และ Slack
ข้อจำกัดของ VisualCron
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากงานที่กว้างขวางและการผสมผสานที่หลากหลาย
- การซื้อแผนการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการโอนใบอนุญาต แม้แต่ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ถูกวิจารณ์
ราคาของ VisualCron
- 1-ใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ (พื้นฐาน): $229 ต่อเดือน
- 1-ใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ (Pro): $249 ต่อเดือน
- ใบอนุญาตใช้งานในสถานที่ (Pro): 1,249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ใบอนุญาตประเทศ (Pro): $1,599 ต่อเดือน
- ใบอนุญาตทั่วโลก (Pro): $1,999 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า VisualCron
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ (BPA) แบบ low-code สำหรับการอัตโนมัติและปรับใช้กระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
เหมาะที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ผู้นำด้านไอที สถาปนิกองค์กร และวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างด้วยการสกัดและจัดประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถสร้างของคุณเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปจาก Process Modeler หรือซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ ProcessMaker นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ มากมาย รวมถึง Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- สร้างใบเสร็จรับเงิน, จดหมาย, การยืนยัน, ใบแจ้งหนี้, และสัญญาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ด้วย Document Builder
- สร้างกระบวนการและสคริปต์ และแปลเป็นหลายภาษาได้ภายในไม่กี่นาที
- เข้าถึงข้อมูลได้เนื่องจากให้คุณเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้ ซิงค์ข้อมูลในภายหลังเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เตรียมพร้อมเทคโนโลยีของคุณสำหรับอนาคตด้วยการผสานรวมกับระบบหลัก, การแยกข้อมูล, และการแยกแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะใน PHP และ JavaScript สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับการพัฒนาสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
- การอัปเดตใหม่สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด
ศึกษาและประเมินว่าทางเลือกแต่ละทางของ Tallyfy สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้น และทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เพียงใด ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจโดยมีข้อมูลเป็นฐาน สำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจและการจัดการกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tallyfy ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะต้องคอยตามงานธุรการ