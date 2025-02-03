บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกของ Softr สำหรับการสร้างแดชบอร์ดโครงการในปี 2025

PMO Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพไม่ใช่แค่การสร้างกราฟที่สวยงาม—แต่เป็นการแปลความหมาย เปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ มันเปิดเผยรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ ทำให้การตัดสินใจในการบริหารโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

ไม่น่าแปลกใจเลยที่การศึกษาที่ดำเนินการโดย Bain & Companyแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพสำหรับโครงการมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้เร็วกว่าถึงห้าเท่า และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการได้สำเร็จมากกว่าถึงสามเท่า

เมื่อพิจารณาถึงเวลาที่เครื่องมือเช่นนี้จะช่วยประหยัดได้ การลงทุนในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เพื่อจัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานแบบโต้ตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค

Softr เป็นเครื่องมือสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองผ่านตัวสร้างเว็บแอปที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ก็มีตัวเลือกในการปรับแต่งและฟีเจอร์ที่จำกัด

ดังนั้น เราจึงมาที่นี่เพื่อช่วยคุณด้วยคำแนะนำบางอย่างที่เป็นทางเลือกแทน Softr ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลักของเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Softr?

ก่อนที่จะไปยังทางเลือก Softr ที่ดีที่สุดของเรา มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในแดชบอร์ดการทำงานแบบกำหนดเองกันก่อน:

  • การปรับแต่ง: ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด. มองหาซอฟต์แวร์แดชบอร์ดการทำงานที่สามารถจัดการกระบวนการหรือโครงการที่ซับซ้อนได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: การสร้างควรทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด แดชบอร์ดควรใช้งานง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะนำไปใช้
  • การจัดการโครงการ: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งควรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  • การผสานรวม: จะช่วยได้มากหากแดชบอร์ดของคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานหรือระบบธุรกิจของคุณได้
  • การกำหนดราคา: แผนการกำหนดราคาควรเหมาะสมกับการเติบโตของทีมคุณเพื่อรองรับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดควรมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงมีความถูกต้องที่สุด
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้: ควรมีอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ความปลอดภัย: แดชบอร์ดควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อน
  • ระดับการเข้าถึง: ควรมีการกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันเพื่อรองรับบทบาทที่หลากหลายภายในทีม
  • การรายงาน: แดชบอร์ดควรมีความสามารถในการสร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อการวิเคราะห์การจัดการโครงการอย่างลึกซึ้ง

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Softr ที่คุณควรใช้

ค้นพบ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Softr ในปี 2024 ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของคุณ

1. คลิกอัพ

ClickUp เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด

คุณได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ของงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดติดขัด ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะของโครงการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUp

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Tasks ซึ่งจะกรอกข้อมูลลงในปฏิทินของทีมคุณโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบกำหนดเวลาใหม่และกำหนดการพึ่งพาของงานตามงานที่มีความสำคัญเร่งด่วน

งานใน ClickUp
ดู จัดการ มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ ClickUp Tasks

ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่กำหนด การอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ หรือการส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีม ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นเป้าหมายผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและคุณสามารถจัดการงานทั้งหมดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp Automation
สร้างการดำเนินการอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์หรือเงื่อนไขเฉพาะโดยใช้ ClickUp Automation

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการงานแบบเรียลไทม์เพื่อมองเห็นปัญหาคอขวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดโดยใช้เทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • กำหนดค่าการทำงานของคุณสำหรับทีมใดก็ได้โดยใช้ClickApps สำหรับการจัดการงานการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และการรายงาน
  • ดูโครงการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน เพื่อการจัดการโครงการที่หลากหลาย
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Zapier

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Adalo

Adalo
ผ่านทางAdalo

Adalo เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปเนทีฟได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดโครงการตามความต้องการสำหรับอุปกรณ์มือถือได้อย่างง่ายดาย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Adalo และไลบรารีส่วนประกอบสำเร็จรูปที่หลากหลาย ช่วยให้คุณออกแบบแดชบอร์ดโครงการแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง ประสบการณ์การใช้งานแบบแอปเนทีฟ และตัวเลือกการใช้งานแบบออฟไลน์

คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การกระทำแบบกำหนดเองของ Adalo เพื่อกระตุ้นการกระทำต่างๆ เช่น การส่งอีเมลและการเชื่อมต่อกับ API ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Adalo เพื่อสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adalo

  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจด้วยการสร้างเครื่องมือสื่อสารภายในและแอปพลิเคชันสนับสนุนลูกค้า
  • ปรับแต่งแอปของคุณ (ชุดสี, ไอคอน, โลโก้, แบบอักษร) ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ตรวจสอบให้มีการอัปเดตและซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น Mixpanel และ Airtable

ข้อจำกัดของ Adalo

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว
  • การสนับสนุนอย่างจำกัดสำหรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน

ราคาของ Adalo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $45/เดือน
  • มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $200/เดือน
  • ธุรกิจ: 250 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Adalo

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 3. 5/5 (20+ รีวิว)

3. AppSheet

แอปชีต
ผ่านทางGoogle

AppSheet ของ Google เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Softr โดยผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างสมบูรณ์ AppSheet รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้คุณสร้างแอปและแดชบอร์ดที่ใช้งานกับโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย, อัตโนมัติกระบวนการ, และซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์. สิ่งที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นคือคุณสมบัติการแสดงข้อมูล, ซึ่งทำให้แดชบอร์ดของคุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์.

เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนตามบทบาทเมื่อมีพนักงานหลายคนใช้แดชบอร์ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppSheet

  • ใช้ประโยชน์จากการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน
  • ใช้บอทเพื่อทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติ เช่น การกระตุ้นการแจ้งเตือน
  • ใช้ประโยชน์จาก AI ที่ติดตั้งไว้แล้ว (Duet AI) สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันอย่างชาญฉลาด
  • เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่สะดุด
  • ทำให้กระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่าบอตขั้นสูง
  • ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึง Google Analytics, แบบฟอร์ม, บาร์โค้ด, สถานที่, ลายเซ็น และรูปภาพ

ข้อจำกัดของ AppSheet

  • การควบคุมรูปลักษณ์ของแอปได้จำกัดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง

ราคาของ AppSheet

  • เริ่มต้น: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • หลัก: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานองค์กร: ราคาตามตกลง
  • เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว AppSheet

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

4. ลื่นไหล

ลื่นไหล
ผ่านทางGlide

Glide เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับการสร้างแอปมือถือและเว็บโดยตรงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

แดชบอร์ดโครงการเหล่านี้มีการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการออกแบบที่ปรับแต่งได้ Glide ช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย

แดชบอร์ดของคุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงการตั้งค่าและตัวอย่างอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และช่วยควบคุมการเข้าสู่ระบบและการเข้าถึงสำหรับงานตามบทบาทได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glide

  • สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับการอัปเดตและงานต่างๆ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ
  • ผสานการทำงานกับ Google Sheets ได้อย่างราบรื่นเพื่อนำเข้าข้อมูลธุรกิจที่มีอยู่ของคุณแบบเรียลไทม์
  • ใช้แดชบอร์ดของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่
  • เลือกจากเทมเพลตกว่า 400 แบบเพื่อสร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

ข้อจำกัดในการร่อน

  • การผสานรวมที่จำกัดกับบริการของบุคคลที่สามหรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก
  • การพึ่งพา Google Sheets สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

การกำหนดราคาแบบเลื่อน

  • ฟรี: สำหรับบรรณาธิการสองท่านที่มีฟีเจอร์จำกัด
  • ผู้ผลิต: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $125/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $310/เดือน

คะแนนและรีวิวการลื่นไหล

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. Noloco

โนโลโค
ผ่านทางNoloco

Noloco เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการสร้างเครื่องมือภายในแบบกำหนดเอง ระบบ CRM และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า Noloco โดดเด่นด้วยคลังทรัพยากรที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่มากกว่าการสร้างเพียงแดชบอร์ด

มันนำเสนอเทมเพลตที่สวยงามมากมายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกรณีการใช้งาน คุณสามารถเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Noloco

  • เลือกจากแปดรูปแบบการจัดวางเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
  • ตรวจสอบให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงผลแบบไดนามิก
  • ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ

ข้อจำกัดของ Noloco

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
  • ไม่มีความสามารถในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือปัญหาที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาของ Noloco

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • มืออาชีพ: $149/เดือน
  • ธุรกิจ: $319/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Noloco

  • G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. เว็บฟลูว์

เว็บฟลอว์
ผ่านทางWebflow

Webflow เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบ low-code ที่มีความก้าวหน้ามาก ซึ่งมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณในการออกแบบและการโต้ตอบของเว็บไซต์ของคุณ

Webflow ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ CMS ที่ทรงพลัง มันทำให้การสร้างแดชบอร์ดโครงการง่ายขึ้นด้วยองค์ประกอบการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งปรับให้เหมาะกับโดเมนที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ Webflow ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Memberstack เพื่อสร้างฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบการโต้ตอบแบบเลื่อนหน้าและแบบหลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow

  • สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความแม่นยำระดับพิกเซลด้วยการลากและวาง
  • ใช้ Flexbox และ CSS Grid สำหรับตัวเลือกการจัดวางขั้นสูง
  • รวมบริการโฮสติ้งและระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อการจัดการเว็บไซต์ที่ราบรื่น
  • ผสานการทำงานกับ Zapier เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Webflow

  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับโครงสร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
  • ความสามารถของระบบหลังบ้านค่อนข้างจำกัด

ราคาของ Webflow

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $18/เดือน
  • CMS: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: $49/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Webflow

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

7. คาสปีโอ

แคสปีโอ
ผ่านทางCaspio

Caspio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ คุณสามารถลากและวางหรือใช้เครื่องมือที่มีอยู่สำหรับการรวมข้อมูลเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่น่าสนใจทางสายตาซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้

Caspio เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความต้องการข้อมูลที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแผนภูมิและรายงานเชิงลึกบนแดชบอร์ดของคุณ เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Caspio

  • รับมุมมองข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครในหน้าเดียวตามความต้องการของคุณ
  • นำเข้าข้อมูลจากแผ่นงาน Excelได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงฐานข้อมูล
  • สร้างแอปได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือแบบชี้และคลิก
  • ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Caspio

  • ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางประเภท
  • ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมและพื้นที่จัดเก็บ

ราคาของ Caspio

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $50/เดือน
  • มืออาชีพ: 600 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 2,250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

8. Visual Composer/WPBakery

วิสิวล คอมโพสเซอร์
ผ่านVisual Composer

WPBakery หรือ Visual Composer เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress แต่ยังสามารถนำมาใช้สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

Visual Composer ช่วยให้การสร้างและออกแบบแดชบอร์ดที่น่าดึงดูดสำหรับโดเมนที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่าย Visual Composer Hub สามารถเข้าถึงองค์ประกอบ, เทมเพลต, และส่วนเสริมได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Composer

  • ใช้ตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงพร้อมเอฟเฟกต์พื้นหลัง
  • สร้างเลย์เอาต์ที่กำหนดเองด้วยฟีเจอร์ Theme Builder
  • รับรองการรับชมที่เหมาะสมที่สุดบนทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการผสานรวมกับปลั๊กอินยอดนิยมอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Visual Composer

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาที่มีจำกัด
  • ปัญหาความเข้ากันได้กับปลั๊กอินของบุคคลที่สามบางตัว

ราคาของ Visual Composer

  • บุคคลเดียว: $49/ปี สำหรับเว็บไซต์เดียว
  • เพิ่มเติม: $99/ปี สำหรับเว็บไซต์ 5 แห่ง
  • เร่งความเร็ว: $149/ปี สำหรับ 20 เว็บไซต์
  • หน่วยงาน: $349/ปี สำหรับ 1,000 เว็บไซต์

คะแนนและรีวิว Visual Composer

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. แอปปี้ พาย

แอปปี้ พาย
ผ่านแอปAppy Pie

Appy Pie เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนเว็บไซต์ให้กลายเป็นแอปได้ Appy Pie มุ่งเน้นการพัฒนาแอปมือถือสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการแนวทางที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือออกแบบ AI ของ Appy Pie เพื่อสร้างกราฟิกสำหรับแดชบอร์ดของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มตัวกรอง การจับคู่ฟิลด์ และตรรกะเงื่อนไขได้

เครื่องมือนี้ยังมีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนและการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appy Pie

  • พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซตัวแก้ไขแบบลากและวาง
  • สำรวจคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ทดสอบฟังก์ชันของแอปในแบบเรียลไทม์พร้อมการพรีวิวสด
  • เพิ่มความสามารถของแอปด้วยการผสานรวมกับบริการยอดนิยม เช่น Google Maps และ Shopify

ข้อจำกัดของ Appy Pie

  • พึ่งพาบริการและแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามสำหรับคุณสมบัติและฟังก์ชันบางอย่าง
  • ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและขนาด

ราคาของ Appy Pie

  • พื้นฐาน: 16 ดอลลาร์/แอป ต่อเดือน
  • ทองคำ: $36/แอปต่อเดือน
  • แพลทินัม: 60 ดอลลาร์/แอปต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Appy Pie

  • G2: 4. 7/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. SuiteDash

SuiteDash
ผ่านทางSuiteDash

SuiteDash เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับพอร์ทัลลูกค้า การจัดการโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถออกแบบและปรับแต่งแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายจากวิดเจ็ต แผนภูมิ และโมดูลสำเร็จรูปที่หลากหลาย หรือสร้างส่วนประกอบที่กำหนดเองให้เข้ากับแผนธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว

ด้วย SuiteDash คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจ

มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการและการโต้ตอบกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ SuiteDash

  • การสื่อสารและการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยผ่านพอร์ทัลลูกค้า
  • ติดตามงานและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
  • บริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
  • ปรับแต่งแบรนด์ด้วยตัวเลือกไวท์เลเบล

ข้อจำกัดของ SuiteDash

  • การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ปัญหาการปฏิบัติการเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคา SuiteDash

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • เฟื่องฟู: $49/เดือน
  • พินนาเคิล: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว SuiteDash

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

การเลือกเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เหมาะสม

ในปี 2024 นี้ มีทางเลือกมากมายสำหรับผู้สร้างแอป Softr ให้คุณได้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้สร้างแอปมือถือ หรือเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ ตัวเลือกทั้งสิบที่กล่าวถึงในบทความนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านแดชบอร์ดของคุณได้อย่างแน่นอน

ในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มอบความหลากหลายและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน คุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ ClickUp เข้ากันได้อย่างลงตัวกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่

ClickUp เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงนวัตกรรมที่เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการออกแบบและการผลิตผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสง่างามที่ไร้ที่ติ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!