10 ทางเลือกของ Softr สำหรับการสร้างแดชบอร์ดโครงการในปี 2025

การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพไม่ใช่แค่การสร้างกราฟที่สวยงาม—แต่เป็นการแปลความหมาย เปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ มันเปิดเผยรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ ทำให้การตัดสินใจในการบริหารโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การศึกษาที่ดำเนินการโดย Bain & Companyแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพสำหรับโครงการมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้เร็วกว่าถึงห้าเท่า และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการได้สำเร็จมากกว่าถึงสามเท่า
เมื่อพิจารณาถึงเวลาที่เครื่องมือเช่นนี้จะช่วยประหยัดได้ การลงทุนในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เพื่อจัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานแบบโต้ตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค
Softr เป็นเครื่องมือสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองผ่านตัวสร้างเว็บแอปที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ก็มีตัวเลือกในการปรับแต่งและฟีเจอร์ที่จำกัด
ดังนั้น เราจึงมาที่นี่เพื่อช่วยคุณด้วยคำแนะนำบางอย่างที่เป็นทางเลือกแทน Softr ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลักของเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Softr?
ก่อนที่จะไปยังทางเลือก Softr ที่ดีที่สุดของเรา มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในแดชบอร์ดการทำงานแบบกำหนดเองกันก่อน:
- การปรับแต่ง: ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด. มองหาซอฟต์แวร์แดชบอร์ดการทำงานที่สามารถจัดการกระบวนการหรือโครงการที่ซับซ้อนได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: การสร้างควรทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด แดชบอร์ดควรใช้งานง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะนำไปใช้
- การจัดการโครงการ: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งควรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- การผสานรวม: จะช่วยได้มากหากแดชบอร์ดของคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานหรือระบบธุรกิจของคุณได้
- การกำหนดราคา: แผนการกำหนดราคาควรเหมาะสมกับการเติบโตของทีมคุณเพื่อรองรับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดควรมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงมีความถูกต้องที่สุด
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: ควรมีอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้
- ความปลอดภัย: แดชบอร์ดควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อน
- ระดับการเข้าถึง: ควรมีการกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันเพื่อรองรับบทบาทที่หลากหลายภายในทีม
- การรายงาน: แดชบอร์ดควรมีความสามารถในการสร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อการวิเคราะห์การจัดการโครงการอย่างลึกซึ้ง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Softr ที่คุณควรใช้
ค้นพบ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Softr ในปี 2024 ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของคุณ
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด
คุณได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ของงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดติดขัด ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะของโครงการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Tasks ซึ่งจะกรอกข้อมูลลงในปฏิทินของทีมคุณโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบกำหนดเวลาใหม่และกำหนดการพึ่งพาของงานตามงานที่มีความสำคัญเร่งด่วน
ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่กำหนด การอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ หรือการส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีม ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นเป้าหมายผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและคุณสามารถจัดการงานทั้งหมดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานแบบเรียลไทม์เพื่อมองเห็นปัญหาคอขวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
- ปรับแต่งแดชบอร์ดโดยใช้เทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- กำหนดค่าการทำงานของคุณสำหรับทีมใดก็ได้โดยใช้ClickApps สำหรับการจัดการงานการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และการรายงาน
- ดูโครงการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน เพื่อการจัดการโครงการที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Zapier
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Adalo
Adalo เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปเนทีฟได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดโครงการตามความต้องการสำหรับอุปกรณ์มือถือได้อย่างง่ายดาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Adalo และไลบรารีส่วนประกอบสำเร็จรูปที่หลากหลาย ช่วยให้คุณออกแบบแดชบอร์ดโครงการแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง ประสบการณ์การใช้งานแบบแอปเนทีฟ และตัวเลือกการใช้งานแบบออฟไลน์
คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การกระทำแบบกำหนดเองของ Adalo เพื่อกระตุ้นการกระทำต่างๆ เช่น การส่งอีเมลและการเชื่อมต่อกับ API ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Adalo เพื่อสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adalo
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจด้วยการสร้างเครื่องมือสื่อสารภายในและแอปพลิเคชันสนับสนุนลูกค้า
- ปรับแต่งแอปของคุณ (ชุดสี, ไอคอน, โลโก้, แบบอักษร) ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ตรวจสอบให้มีการอัปเดตและซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น Mixpanel และ Airtable
ข้อจำกัดของ Adalo
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว
- การสนับสนุนอย่างจำกัดสำหรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน
ราคาของ Adalo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $200/เดือน
- ธุรกิจ: 250 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Adalo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 3. 5/5 (20+ รีวิว)
3. AppSheet
AppSheet ของ Google เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Softr โดยผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างสมบูรณ์ AppSheet รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้คุณสร้างแอปและแดชบอร์ดที่ใช้งานกับโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย, อัตโนมัติกระบวนการ, และซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์. สิ่งที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นคือคุณสมบัติการแสดงข้อมูล, ซึ่งทำให้แดชบอร์ดของคุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์.
เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนตามบทบาทเมื่อมีพนักงานหลายคนใช้แดชบอร์ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppSheet
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน
- ใช้บอทเพื่อทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติ เช่น การกระตุ้นการแจ้งเตือน
- ใช้ประโยชน์จาก AI ที่ติดตั้งไว้แล้ว (Duet AI) สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันอย่างชาญฉลาด
- เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่สะดุด
- ทำให้กระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่าบอตขั้นสูง
- ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึง Google Analytics, แบบฟอร์ม, บาร์โค้ด, สถานที่, ลายเซ็น และรูปภาพ
ข้อจำกัดของ AppSheet
- การควบคุมรูปลักษณ์ของแอปได้จำกัดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
ราคาของ AppSheet
- เริ่มต้น: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- หลัก: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานองค์กร: ราคาตามตกลง
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AppSheet
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
4. ลื่นไหล
Glide เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับการสร้างแอปมือถือและเว็บโดยตรงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
แดชบอร์ดโครงการเหล่านี้มีการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการออกแบบที่ปรับแต่งได้ Glide ช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย
แดชบอร์ดของคุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงการตั้งค่าและตัวอย่างอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และช่วยควบคุมการเข้าสู่ระบบและการเข้าถึงสำหรับงานตามบทบาทได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glide
- สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับการอัปเดตและงานต่างๆ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ
- ผสานการทำงานกับ Google Sheets ได้อย่างราบรื่นเพื่อนำเข้าข้อมูลธุรกิจที่มีอยู่ของคุณแบบเรียลไทม์
- ใช้แดชบอร์ดของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 400 แบบเพื่อสร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ
ข้อจำกัดในการร่อน
- การผสานรวมที่จำกัดกับบริการของบุคคลที่สามหรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก
- การพึ่งพา Google Sheets สำหรับการจัดเก็บข้อมูล
การกำหนดราคาแบบเลื่อน
- ฟรี: สำหรับบรรณาธิการสองท่านที่มีฟีเจอร์จำกัด
- ผู้ผลิต: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $125/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $310/เดือน
คะแนนและรีวิวการลื่นไหล
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. Noloco
Noloco เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการสร้างเครื่องมือภายในแบบกำหนดเอง ระบบ CRM และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า Noloco โดดเด่นด้วยคลังทรัพยากรที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่มากกว่าการสร้างเพียงแดชบอร์ด
มันนำเสนอเทมเพลตที่สวยงามมากมายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกรณีการใช้งาน คุณสามารถเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Noloco
- เลือกจากแปดรูปแบบการจัดวางเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
- ตรวจสอบให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงผลแบบไดนามิก
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Noloco
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
- ไม่มีความสามารถในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือปัญหาที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Noloco
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- ธุรกิจ: $319/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Noloco
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. เว็บฟลูว์
Webflow เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบ low-code ที่มีความก้าวหน้ามาก ซึ่งมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณในการออกแบบและการโต้ตอบของเว็บไซต์ของคุณ
Webflow ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกด้วยตัวแก้ไขภาพที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ CMS ที่ทรงพลัง มันทำให้การสร้างแดชบอร์ดโครงการง่ายขึ้นด้วยองค์ประกอบการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งปรับให้เหมาะกับโดเมนที่กำหนดเอง
คุณสามารถใช้ Webflow ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Memberstack เพื่อสร้างฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบการโต้ตอบแบบเลื่อนหน้าและแบบหลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความแม่นยำระดับพิกเซลด้วยการลากและวาง
- ใช้ Flexbox และ CSS Grid สำหรับตัวเลือกการจัดวางขั้นสูง
- รวมบริการโฮสติ้งและระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อการจัดการเว็บไซต์ที่ราบรื่น
- ผสานการทำงานกับ Zapier เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Webflow
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับโครงสร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
- ความสามารถของระบบหลังบ้านค่อนข้างจำกัด
ราคาของ Webflow
- ฟรี
- พื้นฐาน: $18/เดือน
- CMS: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webflow
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. คาสปีโอ
Caspio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ คุณสามารถลากและวางหรือใช้เครื่องมือที่มีอยู่สำหรับการรวมข้อมูลเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่น่าสนใจทางสายตาซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้
Caspio เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความต้องการข้อมูลที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแผนภูมิและรายงานเชิงลึกบนแดชบอร์ดของคุณ เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- รับมุมมองข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครในหน้าเดียวตามความต้องการของคุณ
- นำเข้าข้อมูลจากแผ่นงาน Excelได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงฐานข้อมูล
- สร้างแอปได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือแบบชี้และคลิก
- ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Caspio
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางประเภท
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมและพื้นที่จัดเก็บ
ราคาของ Caspio
- ฟรี
- เริ่มต้น: $50/เดือน
- มืออาชีพ: 600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 2,250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
8. Visual Composer/WPBakery
WPBakery หรือ Visual Composer เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress แต่ยังสามารถนำมาใช้สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
Visual Composer ช่วยให้การสร้างและออกแบบแดชบอร์ดที่น่าดึงดูดสำหรับโดเมนที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่าย Visual Composer Hub สามารถเข้าถึงองค์ประกอบ, เทมเพลต, และส่วนเสริมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Composer
- ใช้ตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงพร้อมเอฟเฟกต์พื้นหลัง
- สร้างเลย์เอาต์ที่กำหนดเองด้วยฟีเจอร์ Theme Builder
- รับรองการรับชมที่เหมาะสมที่สุดบนทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการผสานรวมกับปลั๊กอินยอดนิยมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Visual Composer
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาที่มีจำกัด
- ปัญหาความเข้ากันได้กับปลั๊กอินของบุคคลที่สามบางตัว
ราคาของ Visual Composer
- บุคคลเดียว: $49/ปี สำหรับเว็บไซต์เดียว
- เพิ่มเติม: $99/ปี สำหรับเว็บไซต์ 5 แห่ง
- เร่งความเร็ว: $149/ปี สำหรับ 20 เว็บไซต์
- หน่วยงาน: $349/ปี สำหรับ 1,000 เว็บไซต์
คะแนนและรีวิว Visual Composer
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. แอปปี้ พาย
Appy Pie เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนเว็บไซต์ให้กลายเป็นแอปได้ Appy Pie มุ่งเน้นการพัฒนาแอปมือถือสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการแนวทางที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือออกแบบ AI ของ Appy Pie เพื่อสร้างกราฟิกสำหรับแดชบอร์ดของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มตัวกรอง การจับคู่ฟิลด์ และตรรกะเงื่อนไขได้
เครื่องมือนี้ยังมีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนและการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appy Pie
- พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- สำรวจคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ทดสอบฟังก์ชันของแอปในแบบเรียลไทม์พร้อมการพรีวิวสด
- เพิ่มความสามารถของแอปด้วยการผสานรวมกับบริการยอดนิยม เช่น Google Maps และ Shopify
ข้อจำกัดของ Appy Pie
- พึ่งพาบริการและแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามสำหรับคุณสมบัติและฟังก์ชันบางอย่าง
- ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและขนาด
ราคาของ Appy Pie
- พื้นฐาน: 16 ดอลลาร์/แอป ต่อเดือน
- ทองคำ: $36/แอปต่อเดือน
- แพลทินัม: 60 ดอลลาร์/แอปต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Appy Pie
- G2: 4. 7/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. SuiteDash
SuiteDash เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับพอร์ทัลลูกค้า การจัดการโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถออกแบบและปรับแต่งแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายจากวิดเจ็ต แผนภูมิ และโมดูลสำเร็จรูปที่หลากหลาย หรือสร้างส่วนประกอบที่กำหนดเองให้เข้ากับแผนธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว
ด้วย SuiteDash คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจ
มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการและการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SuiteDash
- การสื่อสารและการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยผ่านพอร์ทัลลูกค้า
- ติดตามงานและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
- บริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
- ปรับแต่งแบรนด์ด้วยตัวเลือกไวท์เลเบล
ข้อจำกัดของ SuiteDash
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ปัญหาการปฏิบัติการเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคา SuiteDash
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- เฟื่องฟู: $49/เดือน
- พินนาเคิล: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว SuiteDash
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
การเลือกเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เหมาะสม
ในปี 2024 นี้ มีทางเลือกมากมายสำหรับผู้สร้างแอป Softr ให้คุณได้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้สร้างแอปมือถือ หรือเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ ตัวเลือกทั้งสิบที่กล่าวถึงในบทความนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านแดชบอร์ดของคุณได้อย่างแน่นอน
ในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มอบความหลากหลายและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน คุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ ClickUp เข้ากันได้อย่างลงตัวกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่
ClickUp เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงนวัตกรรมที่เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการออกแบบและการผลิตผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสง่างามที่ไร้ที่ติ