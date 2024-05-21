10 อันดับการผสานรวม Help Scout เพื่อปฏิวัติการสนับสนุนลูกค้า

ไม่ใช่ความลับเลยว่าคุณต้องมั่นใจว่าลูกค้าของคุณมีความสุขเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ—ประสบการณ์ของลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามาก่อนนี้ได้ทำให้เครื่องมืออย่าง Help Scout ได้รับความนิยม
Help Scout เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด แม้ว่าจะมีชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่น่าประทับใจ แต่การผสานรวมสามารถทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก
นั่งสบายๆ แล้วเราจะพาคุณไปดูการผสานแอป 10 รายการที่จะยกระดับ Help Scout ของคุณไปอีกขั้น
คุณควรมองหาอะไรในการผสานระบบกับ Help Scout?
นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะตรวจสอบการผสานรวมสำหรับ Help Scout:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: คุณต้องการโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับ Help Scout ได้ แต่แล้วโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใหญ่กว่าล่ะ? ระบบต้องสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การมีส่วนร่วม และอื่น ๆ
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการตั้งค่าการผสานระบบใหม่ หรือเผชิญกับปัญหาจนทีมของคุณยอมแพ้ การผสานระบบต้องใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ การมี UI ที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นจะช่วยเร่งอัตราการยอมรับ
- การปรับแต่ง: มองหาการผสานระบบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจและความชอบของลูกค้า การปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าผ่านการปรับให้เข้ากับบุคคลและความมีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติ: การบริการลูกค้าและการสนับสนุนสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ทีมของคุณรับมือไม่ไหว เลือกการผสานระบบที่นำเสนอระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการจัดการคำขอที่เข้ามาและจัดการงานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำๆ การทำเช่นนี้จะช่วยให้การบริการลูกค้าของคุณดีขึ้น
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ทีมของคุณอาจต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว ดังนั้นคุณจึงต้องการระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไร้ที่ติเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการละเมิดข้อมูล การผสานระบบที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดควรอยู่ในลำดับต้นๆ ของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัว: Help Scout เติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป คุณต้องการความสามารถในการขยายตัวในระดับเดียวกันในด้านการผสานรวมด้วย เนื่องจากจะมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในขณะที่จัดการกับความต้องการของลูกค้า
- ต้นทุนเทียบกับมูลค่า: แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนของการผสานระบบ ให้ลองมองถึงคุณค่าที่มันนำมาสู่กระบวนการบริการลูกค้าและการสนับสนุนของคุณ วิเคราะห์ว่ามันสอดคล้องกับ Help Scout และเป้าหมายขององค์กรโดยรวมได้ดีเพียงใด เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนการลงทุน
10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Help Scout ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจวิธีการวิเคราะห์การผสานรวมของ Help Scout แล้ว มาดูกันว่าการผสานรวมใดที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ
1. ClickUp
ClickUp และ Help Scoutอาจดูเหมือนไม่เข้ากันในตอนแรก แต่ความจริงนั้นแตกต่างออกไป ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร เป็นส่วนเสริมที่ทรงพลังสำหรับ Help Scout เพื่อปลดล็อกคุณค่าเพิ่มเติม ทุกกิจกรรมทางธุรกิจสามารถแปลงเป็นโครงการได้ และเช่นเดียวกันกับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า
เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับคำถามของลูกค้า แก้ไขปัญหาอย่างร่วมมือ ส่งต่อข้อเสนอแนะของลูกค้าไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม
นี่คือภาพรวมของฟีเจอร์บางส่วนใน ClickUp ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวได้:
การจัดการงาน
งานใน ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการจัดการการสนับสนุนลูกค้า การสอบถามลูกค้าใหม่ใน Help Scout จะกระตุ้นงานใหม่ใน ClickUp โดยไม่จำเป็นต้องให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสลับระหว่างแพลตฟอร์มและป้อนข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง
จากนั้น ก็เป็นเรื่องของการมอบหมายงาน, กำหนด 우선순위, กำหนดเส้นตาย, เพิ่มความคิดเห็น, และติดตามงานเพื่อแก้ไขการสื่อสารจากลูกค้าทุกครั้ง!
การจัดการเอกสาร
ClickUp Docsเป็นคลังเอกสารกลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ใช้เพื่อสร้างฐานความรู้สำหรับลูกค้าหรือทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เคล็ดลับ และเทคนิคต่าง ๆ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากจะช่วยให้ข้อมูลพร้อมใช้งานแล้ว ยังตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนดไว้เกิดขึ้น
การค้นหาแบบสากล
ค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยUniversal Search บน ClickUp. คุณสมบัติตัวนี้ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้ทุกสินทรัพย์สามารถค้นหาและนำทางได้. คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยชุดคำค้นหาที่เหมาะสม ตั้งแต่ไฟล์เอกสารบน ClickUp Docs ไปจนถึงกล่องจดหมายที่แชร์ผ่านการผสานระบบ.
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainเป็นผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ตั้งแต่สรุปสถานะโครงการไปจนถึงร่างคำตอบทันทีสำหรับคำถามต่าง ๆ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อรวบรวมและกรอกข้อมูลในคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และบทความแนะนำวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการตนเองได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลา: บันทึกจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวของ ClickUp
- การติดตามเป้าหมาย: ตั้งค่า, ติดตาม, ดู, และจัดระเบียบเป้าหมายและ OKRs เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ ClickUp Goals
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้: ออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมอง ClickUpหลากหลายรูปแบบ เช่น งานที่ต้องทำ, รายการ, กระดาน, และปฏิทิน พร้อมรับการมองเห็นที่ครบถ้วนของโครงการของคุณ
- แผนผังความคิด: สร้างโครงร่างภาพที่น่าทึ่งบนClickUp Mind Mapsได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือโดยใช้ประโยชน์จากงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpให้กับงาน, โครงการ, และเอกสารเพื่อการจัดระเบียบข้อมูลและการติดตามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- รายการคุณสมบัติที่ยาวอาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เต็มที่
- ฟังก์ชันแชทในตัวอาจไม่ใช้งานง่ายเท่ากับแพลตฟอร์มการสื่อสารเฉพาะทาง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (9,392 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,009 โหวต)
2. Freshbooks
แม้ว่า Freshbooks จะเริ่มต้นเป็นเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นซอฟต์แวร์บัญชีแบบเต็มรูปแบบที่ใช้ระบบบัญชีคู่และทำงานบนคลาวด์ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การรับชำระเงิน การติดตามค่าใช้จ่าย การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การรายงานทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อผสานรวมกับซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือ เครื่องมือบัญชีนี้จะช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือการออกใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากตั๋ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks
- ใช้สำหรับออกใบแจ้งหนี้, บัญชี, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, การติดตามเวลา, การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ, การรายงาน, และอื่น ๆ
- รวบรวมข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ รายละเอียดโครงการ การสนทนา รายงาน ฯลฯ ไว้ในที่เดียว
- ปรับแต่งใบเสนอราคาและได้รับการอนุมัติแบบคลิกเดียวโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- แปลงประมาณการเป็นใบแจ้งหนี้และรับเงินมัดจำหรือการชำระเงินตามวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการ
- วัดความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพื่อเพิ่มอัตรากำไร
ข้อจำกัดของ Freshbooks
- การเพิ่มสมาชิกทีมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ Freshbooks เพิ่มขึ้น
- ขาดคุณสมบัติการรายงานที่กำหนดเองและเทมเพลตที่ยืดหยุ่นไม่เพียงพอ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ดี
ราคาของ Freshbooks
- ไลท์: $19/เดือน
- เพิ่มเติม: $33/เดือน
- พรีเมียม: $60/เดือน
- เลือก: กำหนดราคาเอง
สมาชิกทีมสามารถเพิ่มได้ในราคา $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshbooks
- G2: 4. 5/5. 0 (705 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (4,382 โหวต)
3. Shopify
Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมการมีตัวตนออนไลน์ของตนเองได้ ตั้งแต่การสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ดูเป็นมืออาชีพไปจนถึงการจัดการร้านค้าแบบฟิสิกัล (ทางกายภาพ) และดิจิทัล (ดิจิทัล) Shopify เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นดิจิทัลและรวมศูนย์การขายทั้งหมด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้เจ้าของร้านสามารถสร้างรายการสินค้า จัดการสินค้าคงคลัง และดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
มีเครื่องมือการตลาดในตัวที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการเข้าถึงลูกค้าทั้งแบบออร์แกนิกหรือแบบชำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องมือการออกอากาศแบบเนทีฟหรือช่องทางสื่อสารกับลูกค้าจากบุคคลที่สามเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและรักษาการขายให้ต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- สร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เพียงไม่กี่คลิกด้วย Online Store Editor หรือ Hydrogen & Oxygen store builders
- โปรโมทร้านค้าของคุณและขายสินค้าของคุณผ่านช่องทางขายหลายช่องทาง เช่น ตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์
- รับชำระเงินผ่าน Shopify Checkout (ออนไลน์) และ Shopify POS (ออฟไลน์)
- ใช้ประโยชน์จากรายงานมากกว่า 60 ฉบับเพื่อติดตามประสิทธิภาพของร้านค้า การเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากโอกาส
- เชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณกับร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงโดยใช้ Shopify POS
ข้อจำกัดของ Shopify
- การขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งร้านค้าและการปรับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- อาจไม่เหมาะกับธุรกิจที่มีแคตตาล็อกสินค้าขนาดใหญ่, การผสานระบบแอปขนาดใหญ่, และรูปแบบการสมัครสมาชิก
- มันสามารถกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- Shopify: ฿2,370/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- เพิ่มเติม: 2,300 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5. 0 (4,520 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (6,286 โหวต)
4. CircleLoop
CircleLoop เป็นระบบโทรศัพท์คลาวด์สำหรับธุรกิจที่มีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ใช้ร่วมกับ Help Scout เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและขยายความพร้อมให้บริการและความเข้าถึงของธุรกิจของคุณผ่านการโทร ด้วยการผสาน CircleLoop เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ คุณสามารถโทรออกหรือรับสายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติเช่นการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าอัจฉริยะและการถอดเสียงข้อความเสียง ทำให้ตัวแทนของคุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่เสมอ!
คุณสมบัติเด่นของ CircleLoop
- ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรเพื่อโทรออกหรือรับสาย
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการโทรที่หลากหลาย เช่น การโทรเข้า/โทรออก การโอนสาย การส่งต่อสาย การเปลี่ยนเส้นทาง การฝากข้อความเสียง ฯลฯ
- บันทึกการโทรและวิเคราะห์จำนวน, ทีม, หรือประสิทธิภาพของบุคคลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุน
- ฝังปุ่มคลิกเพื่อโทรบนเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ CircleLoop
- คุณภาพการโทรอาจต่ำกว่ามาตรฐาน โดยมีการบล็อกสายเข้า ความล่าช้าเป็นระยะ และปัญหาขณะโอนสาย
- การตั้งค่า IVR และการจัดเส้นทางการโทรนั้นซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้หมายเลขที่สะท้อน
ราคา CircleLoop
- จ่ายตามการใช้งาน: £5 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: £15 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม/เดือน ต่อผู้ใช้
- หมายเลขเพิ่มเติมและหมายเลข VIP มีให้บริการในราคา £2 (+VAT) และ £3 (+VAT) ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว CircleLoop
- G2: 4. 3/5. 0 (12 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (11 โหวต)
5. Pipedrive
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ช่วยให้มองเห็นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ระบบติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนในวงจรการขายอย่างไร เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการกิจกรรมการขายเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และง่ายขึ้น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถออกแบบกระบวนการขายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับแต่งแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและดีลทั้งหมด พร้อมสถานะล่าสุด และรับการแจ้งเตือนเมื่อดีลไม่มีความคืบหน้า
- สร้างแคตตาล็อกสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณที่สามารถปรับแต่งได้
- รวมศูนย์การสื่อสารทางธุรกิจโดยการสร้างฐานข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมการเข้าถึง รวมถึงการสื่อสารและประวัติ
- ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวงจรการขาย
- ผสานรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 400 รายการได้เพียงคลิกเดียวเพื่อขยายการจัดการการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- มีการจัดวางที่ซับซ้อนมาก และแดชบอร์ดไม่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่างถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังการชำระเงิน
- มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 59 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ราคา: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5. 0 (1,800 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (2,949 โหวต)
6. การสำรวจสำมะโนประชากร
Census เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) และโซลูชัน ETL แบบย้อนกลับที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ที่ศูนย์กลาง ทำความสะอาดข้อมูล และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริการลูกค้า หรือแพลตฟอร์มการตลาด Census จะรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งหมดและรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้าแบบองค์รวม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน 360 องศา พร้อมทั้งเข้าใจความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของการสำรวจสำมะโนประชากร
- ผสานข้อมูลสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์กับข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ Census Live Sync เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- สร้างบนคลังข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเพื่อกำจัดไซโลและซิงค์อย่างรวดเร็วด้วยการอัปเดตแบบเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น
- เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างมหาศาล เนื่องจาก Census จะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจและคลังข้อมูลต่างๆ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีลูกค้าทำกิจกรรมเฉพาะ เพื่อใช้ประโยชน์จากทุกโอกาส
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด เนื่องจากระบบสำรวจสำมะโนประชากรจะแจ้งเตือนผู้ใช้ในกรณีที่เกิดการสูญเสียการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูล และจะทำการซิงค์ข้อมูลต่อเมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้งเท่านั้น
ข้อจำกัดของการสำรวจสำมะโนประชากร
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากเน้นด้านวิศวกรรมและต้องการความชำนาญทางเทคนิค
- มันมีรูปแบบการกำหนดราคาที่แปลก โดยผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนคอลัมน์ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
- ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ราคาสำมะโนประชากร
- ฟรี
- มืออาชีพ: 350 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ฝังตัว: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวสำมะโนประชากร
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิว 326 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ไร้สาย
Cordless เป็นศูนย์บริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถให้บริการที่ยอดเยี่ยมได้ ระบบสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเสริมต่าง ๆ เช่น CRM และระบบช่วยเหลือลูกค้าเช่น Help Scout ทำให้ตัวแทนการช่วยเหลือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ระบบยังมาพร้อมกับความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยวิเคราะห์การสนทนา ระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง และสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทนการช่วยเหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไร้สาย
- ใช้ Ask AI เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตอบข้อซักถามของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนลูกค้าด้วยแดชบอร์ดที่เน้นเมตริกและอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ระบุและลบข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติจากบันทึกการสนทนาและการบันทึกเสียง
- ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสนับสนุนและใส่ความเห็นอกเห็นใจในทุกการโต้ตอบ
ข้อจำกัดของไร้สาย
- การผสานรวมที่จำกัดอาจจำกัดการใช้งานและการนำไปใช้ของผลิตภัณฑ์
- อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่ทำให้การโทรไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีมสนับสนุนออนไลน์ได้ และอาจทำให้การโทรเหล่านี้ถูกโอนไปยังทีมออฟไลน์แทน
- แดชบอร์ดอาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณและดูไม่ลื่นไหล
ราคาสินค้าไร้สาย
- มืออาชีพ: €45/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวไร้สาย
- G2: 4. 6/5. 0 (11 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Olark
Olark เป็นซอฟต์แวร์แชทสดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือช่วยในกระบวนการขาย Olark มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การเชิญแชทเชิงรุก การร่วมดูหน้าเว็บ และบันทึกการสนทนา ช่วยให้ธุรกิจสร้างความประทับใจแรกที่คงอยู่ยาวนาน นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับระบบช่วยเหลือและแพลตฟอร์ม CRM ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มคุณค่าในทุกการโต้ตอบใหม่และมอบประสบการณ์การสนับสนุนที่เป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Olark
- ปรับแต่งกล่องแชทของคุณให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณ
- ทำให้การแชทสดเป็นอัตโนมัติเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในระดับใหญ่ พร้อมทั้งปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและข้อความที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เรียนรู้จากการวิเคราะห์แชทสดและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากบันทึกการแชทอย่างละเอียด
- เปลี่ยนกล่องแชทให้เป็นแบบฟอร์มลูกค้าและรวบรวมข้อมูลโดยตรง
ข้อจำกัดของ Olark
- ไม่รองรับการแชร์รูปภาพ
- ความเข้ากันได้กับมือถือมีจำกัด
- การผสานรวมที่น้อยลงจำกัดความสามารถของมัน
ราคา Olark
เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Olark
- G2: 4. 3/5. 0 (223 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (471 โหวต)
9. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากหลายแหล่งได้ มันรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและลูกค้า
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับฟีเจอร์ต่างๆ ติดตามการแปลงผ่านช่องทางต่างๆ และวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้า ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งเส้นทางการขายและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- ดูข้อมูลเชิงลึก เช่น เส้นแนวโน้ม เส้นทางของผู้ใช้หลัก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความถี่ในการใช้งาน การมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้ และอื่นๆ
- สร้างตารางค้นหาและดูแลพจนานุกรมข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- วัดผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาดและวิเคราะห์การเข้าชมผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
- สร้างกลุ่มลูกค้าแบบละเอียดตามพฤติกรรม ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้
- แปลงข้อมูลหรือคำถามภาษาธรรมชาติให้เป็นรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยใช้ AI สร้างสรรค์ของ Mixpanel ชื่อว่า Spark
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากความซับซ้อนของฟีเจอร์หลายอย่างและการแนะนำการใช้งานที่ไม่ดี
- การส่งออกข้อมูลนั้นยุ่งยากและมักทำให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์
- แพง
ราคาของ Mixpanel
- ฟรี
- การเติบโต: $28/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Mixpanel
- G2: 4. 6/5. 0 (1,096 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (130 โหวต)
10. อาคารสูง
Highrise เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบโดย Basecamp เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยจัดการงานและรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามการโต้ตอบ ทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน และอื่น ๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถใช้จัดการกระบวนการขาย การสรรหาบุคลากร การหาคนมีความสามารถ งานอีเวนต์ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Highrise
- รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ และจัดระเบียบให้เป็นกลุ่มย่อย
- สื่อสารกับฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลจำนวนมากเพื่อโปรโมชันหรือการแจ้งเตือนส่วนบุคคล
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและสถานะของกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความทางการตลาดใหม่ทั้งหมด
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือรายละเอียดแคมเปญเป็นกรณีและดีลเพื่อการจัดระเบียบอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของอาคารสูง
- หยุดรับการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018
- มันให้บริการเพียงฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น
ราคาสำหรับอาคารสูง
- ไม่มีให้บริการ
การจัดอันดับและรีวิวอาคารสูง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 5/5. 0 (130 รีวิว)
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ
ไม่ว่าคุณจะใช้ Help Scoutหรือทางเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout การผสานรวม 10 รายการที่แบ่งปันไว้ข้างต้นคือแอปพลิเคชันโปรดของทุกทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า การเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปใน Help Scout จะช่วยขยายขอบเขต ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และคุณค่าที่นำเสนอของแพลตฟอร์ม
แม้ว่าทุกตัวเลือกจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่การเลือกใช้ ClickUp นั้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณสมบัติขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตั๋วให้เป็นงานหรือการตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม ClickUp ก็ช่วยให้ Help Scout มีประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น
ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวม Help Scout และ ClickUp เพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าและการบริการของคุณ