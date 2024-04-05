Writesonic vs. ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตและพลิกโฉมการสร้างเนื้อหาอย่างที่เราเคยรู้จัก ด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AI ความกดดันจากกำหนดส่งงานและความวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปในปัจจุบัน
ตั้งแต่การสร้างเรื่องราวไปจนถึงการร่างคำตอบอีเมล เครื่องมือ AI เหล่านี้สามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
แต่ในขณะที่เลือกเครื่องมือที่ใช้ AIสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความแม่นยำ ความสามารถในการปรับแต่ง และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วย
เครื่องมือเขียน AI สองตัวที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาเครื่องมือเขียน AI ที่มีอยู่ในตลาดคือ Writesonic และ ChatGPT
คุณควรเลือกอันไหนดี?
เราจะเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะของ Writesonic กับ ChatGPT เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือ AI ใดเหมาะสมกับความต้องการในการเขียนของคุณมากกว่า
มาเริ่มกันเลย! 🧑🏻💻
ไรท์โซนิคคืออะไร?
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพได้ มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนและส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
Writesonic เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์เขียน AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีชื่อเสียงในด้านเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำและเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาข้อความได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือที่หลากหลายนี้ได้ดีขึ้น เรามาดูคุณสมบัติบางประการของมันกัน:
คุณสมบัติของ Writesonic
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมือใหม่หรือมีประสบการณ์ Writesonic มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยคุณในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง
1. การสร้างเนื้อหา
Writesonic สามารถสร้างคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และร่างเพื่อช่วยคุณเขียนบทความ โพสต์บล็อก และเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัปโหลดเนื้อหาจำนวนมากเพื่อสร้างข้อความจำนวนมากสำหรับโฆษณา Google และเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
2. ผู้เขียนย่อหน้าใหม่
Writesonic มีเครื่องมือเขียนย่อหน้าใหม่ที่คุณสามารถใช้สำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่หรือป้องกันการคัดลอกผลงานได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งโทนและน้ำเสียงให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย
3. แม่แบบเนื้อหา
Writesonic มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทความและบล็อก โพสต์ในอีคอมเมิร์ซ คำอธิบายสินค้า โฆษณา และข้อความทางการตลาด เพียงเลือกประเภทเนื้อหาและให้รายละเอียดที่จำเป็น Writesonic จะสร้างเนื้อหาให้คุณอย่างรวดเร็ว
4. คุณสมบัติ SEO
Writesonic ผสานการทำงานกับ SurferSEO ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินการตรวจสอบด้วย SurferSEO และแก้ไขสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการค้นคว้าคีย์เวิร์ดอีกต่อไป
5. การผสานรวมกับ WordPress
การผสานรวมที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งที่ Writesonic มอบให้คือการผสานกับ WordPress ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเขียน ปรับปรุง และโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม WordPress ของคุณได้อย่างรวดเร็วจากแพลตฟอร์มเดียว
ราคา Writesonic
- ฟรี
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
แม้จะดูคุณสมบัติที่น่าประทับใจเหล่านี้แล้ว เราก็เข้าใจว่าคุณอาจยังพิจารณาทางเลือกอื่นของ Writesonic อยู่ ดังนั้น มาสำรวจคุณสมบัติของ ChatGPT กันเลย
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นผู้ช่วยเขียน AIที่สามารถสนทนาอย่างซับซ้อนกับคุณได้ เป็นโมเดลภาษาอเนกประสงค์ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความที่หลากหลายและสามารถทำงานประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ ChatGPT สามารถเข้าใจหัวข้อต่างๆ และให้คำตอบที่แม่นยำเหมือนมนุษย์ต่อข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
มันมากกว่าเครื่องมือที่ตอบสนองได้ดี มันยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า คำแนะนำ และการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการสนทนาที่มีพลวัต ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม ChatGPT ว่าทำกาแฟอย่างไร มันจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอน เช่นเดียวกับที่มนุษย์จะทำ มันสามารถให้คำแนะนำโดยละเอียด ข้อมูลเชิงลึก และแม้แต่วิธีการทางเลือกตามความต้องการของคุณ
กล่าวโดยง่าย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจคำถามของผู้ใช้ ตอบคำถาม สร้างเนื้อหา และจำลองการสนทนาที่คล้ายมนุษย์
คุณสมบัติของ ChatGPT
มาสำรวจคุณสมบัติบางอย่างของมันเพื่อให้เข้าใจเครื่องมือนี้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสำหรับการเขียน:
1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ChatGPT ถูกออกแบบมาเพื่อตีความข้อมูลที่ได้รับในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งมอบผลลัพธ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกันภายในบริบทที่กำหนดไว้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโมเดลได้เสมือนกำลังพูดคุยกับมนุษย์อีกคนหนึ่ง ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
2. บริบทการสนทนา
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ChatGPT คือความสามารถในการเข้าใจบริบทได้อย่างครอบคลุม
นี่ไม่เพียงแต่ทำให้การโต้ตอบมีความหมายและสอดคล้องกันมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถสนทนาอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องในหลายช่วงได้อีกด้วย
3. ความสามารถในการปรับแต่ง
ความสามารถในการปรับแต่งของ ChatGPT ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและผู้ใช้สามารถปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือโดเมนเฉพาะผ่านการใช้คำสั่งที่เหมาะสม
ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้คำตอบของ ChatGPT สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น ในงานบริการลูกค้า ChatGPT สามารถถูกฝึกฝนเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย (FAQs) และการสอบถามของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้คำตอบที่สม่ำเสมอและถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
4. ความสามารถในการรองรับหลายภาษา
ChatGPT รองรับมากกว่า 50 ภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและสร้างเนื้อหาในภาษาที่พวกเขาต้องการได้
การรวมเข้าไว้ด้วยกันนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานทั่วโลก รองรับผู้ที่ชอบโต้ตอบและสร้างเนื้อหาในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
5. ความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
นอกเหนือจากงานภาษาแบบดั้งเดิมแล้ว ChatGPT ยังสามารถใช้สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
มันให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าโดยการเสนอแนวคิด สร้างแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์ และมอบแรงบันดาลใจ ทำให้เป็นผู้ช่วยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการประกายความคิดสร้างสรรค์
6. คำตอบที่มีความรู้
ChaGPT ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลจากเว็บ ซึ่งช่วยให้สามารถตอบคำถามข้อเท็จจริงและให้คำตอบที่มีความรู้โดยอิงจากข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุม
7. แชทพร้อมรูปภาพ
หากคุณเป็นผู้ใช้ ChatGPT Plus คุณสามารถเริ่มการสนทนาโดยใช้รูปภาพได้ สมมติว่าคุณประสบปัญหากับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติ ChatGPT จะวิเคราะห์ปัญหาให้คุณและเสนอวิธีแก้ไข
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม ChatGPT: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ChatGPT Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
Writesonic เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของทั้งสองเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาของคุณมากที่สุด
การสร้างเนื้อหา
|คุณสมบัติ
|ไรท์โซนิค
|แชทจีพีที
|จำนวนแม่แบบ
|กว้างขวาง
|ไม่มีเทมเพลตในตัว
|รูปแบบเนื้อหา
|หมวดหมู่ที่หลากหลายประกอบด้วย บล็อก, โฆษณา, โพสต์ทางสื่อสังคม, คำอธิบายสินค้า, เนื้อหาเว็บไซต์, เป็นต้น
|เน้นที่รูปแบบข้อความสนทนาและข้อความสั้นเป็นหลัก; สามารถสร้างเนื้อหาที่เกินจริงได้กับข้อความที่ยาวขึ้น
|ระดับของการปรับแต่ง
|มีเทมเพลตสำเร็จรูปพร้อมตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น น้ำเสียงของแบรนด์ โทนเสียง และกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ คุณสามารถเลือกเทมเพลตจากคลังของ Writesonic ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|สามารถปรับแต่งผลลัพธ์และสร้างเทมเพลตตามคำแนะนำและคำสั่งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อประกาศกิจกรรมของบริษัท คุณสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ ChatGPT เช่น วันที่ เวลา สถานที่ และไฮไลท์สำคัญ จากข้อมูลนี้ มันสามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับโอกาสได้
- Writesonic ชนะในด้านปริมาณและความหลากหลายของเทมเพลตการเขียนเนื้อหา ตอบสนองต่อรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น
- ChatGPT อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปแบบการสนทนาหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ซึ่งเทมเพลตสำเร็จรูปมักจะไม่ค่อยมีใช้
เครื่องมือ SEO และการอ่าน
|คุณสมบัติ
|ไรท์โซนิค
|แชทจีพีที
|เครื่องมือ SEO
|มีเครื่องมือในตัวสำหรับการสร้างแท็กเมตา SEO, สรุปเนื้อหา, เปลี่ยนคำโดยไม่เปลี่ยนความหมาย, และตรวจสอบคะแนนความอ่านง่าย
|สามารถสร้างคำอธิบายเมตาพื้นฐานได้ แต่ฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ มีข้อจำกัด
|การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบูรณาการข้อมูล
|สามารถเข้าถึงและผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยคุณสมบัติ 'Google Data'
|ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตรง เนื่องจากอาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อความถูกต้อง
|ความสามารถในการรองรับหลายภาษา
|รองรับการสร้างและปรับแต่งในกว่า 25 ภาษา พร้อมระดับความคล่องแคล่วที่หลากหลาย
|รองรับการป้อนข้อมูลและแสดงผลมากกว่า 40 ภาษา แต่คุณภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษา
- Writesonic เทียบกับ ChatGPT มอบชุดเครื่องมือ SEO และเครื่องมืออ่านที่ครอบคลุมมากกว่าในตัว
- ChatGPT ยังสามารถจัดการคำอธิบายเมตา SEO พื้นฐานได้ แต่คุณอาจต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
ความสะดวกในการใช้งานและอินเทอร์เฟซ
|คุณสมบัติ
|ไรท์โซนิค
|แชทจีพีที
|อินเตอร์เฟซ
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวชี้นำทางสายตาและคำแนะนำที่ชัดเจน
|อินเทอร์เฟซแบบข้อความพร้อมการออกแบบพื้นฐาน
|เส้นทางการเรียนรู้
|อาจต้องสำรวจเพิ่มเติมเพื่อค้นพบคุณสมบัติทั้งหมด
|ค่อนข้างง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานสำหรับงานพื้นฐาน
|คุณสมบัติเพิ่มเติม
|มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การสร้างภาพด้วย AI, ส่วนขยาย Chrome และการเข้าถึง API
|เน้นการสร้างข้อความและการสนทนาเป็นหลัก; การสร้างภาพและการแชทพร้อมฟีเจอร์เสียงมีให้บริการบน ChatGPT Plus
- ทั้งสองเครื่องมือถือว่าใช้งานง่าย แต่ Writesonic มีอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้ชัดเจนและคำแนะนำที่ชัดเจน ทำให้มีข้อได้เปรียบเล็กน้อยเหนือ ChatGPT สำหรับผู้เริ่มต้น
- อินเทอร์เฟซแบบข้อความของ ChatGPT อาจคุ้นเคยมากขึ้นสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการโต้ตอบผ่านบรรทัดคำสั่ง
ราคาและสิ่งที่รวมอยู่
|คุณสมบัติ
|ไรท์โซนิค
|แชทจีพีที
|แผนฟรี
|50 รุ่นต่อวัน ไม่มีเสียงแบรนด์ 25 เครดิต (ครั้งเดียว)
|การโต้ตอบไม่จำกัด เข้าถึงโมเดล GPT 3.5
|Writesonic รายบุคคล vs. ChatGPT Plus
|ไม่จำกัดจำนวนรุ่น (ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่เป็นธรรม) 1 เสียงแบรนด์ 50 เครดิตต่อเดือน
|ทุกสิ่งใน Free, และ: เข้าถึงโมเดล GPT 4 เรียกดู, สร้าง และใช้ GPTs เข้าถึง DALL.E, เรียกดู, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
|ทีม Writesonic กับทีม ChatGPT
|ไม่จำกัดจำนวนรุ่น (ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่เป็นธรรม) ไม่จำกัดจำนวนเสียงแบรนด์ 100 เครดิตต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้
|ทุกสิ่งใน Plus และ: ขีดจำกัดข้อความที่สูงขึ้นใน GPT-4, DALL·E, การท่องเว็บ, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สร้างและแชร์ GPT กับคอนโซลผู้ดูแลระบบของพื้นที่ทำงานของคุณ ข้อมูลทีมไม่รวมอยู่ในการฝึกอบรม
|Writesonic Enterprise เทียบกับ ChatGPT Enterprise
|ที่นั่งและเครดิตที่กำหนดเองSSO/SAML การสนับสนุนและเริ่มต้นใช้งานแบบเร่งด่วน พัฒนาโมเดล AI ที่กำหนดเอง หลายโมเดล LLM
|ทุกสิ่งใน Team, และ: การเข้าถึง GPT-4, DALL·E, การท่องเว็บ, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, หน้าต่างบริบทที่ขยายออกสำหรับการป้อนข้อมูลที่ยาวขึ้น, SSO/SAML, การควบคุมผู้ดูแลระบบ, การยืนยันโดเมน, และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลผู้ใช้ในทีมไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม; ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเอง, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ & การจัดการบัญชี
Writesonic เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
เราได้สำรวจ Reddit เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ Writesonic เพื่อหาคำตอบว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ แม้ว่าเราจะไม่พบหัวข้อการหารือที่เปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองโดยตรง แต่เราพบผู้ใช้บางคนที่แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวแยกกัน
ความคิดเห็นทั่วไปคือ ChatGPT ดีสำหรับการระดมความคิดและสร้างโครงร่าง แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้โดยตรงสำหรับการเขียน:
"มันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมออกมาเยอะมาก แต่การนำไปใช้จริงมักจะแย่มาก อย่างไรก็ตาม มันเหมาะมากสำหรับการคิดไอเดีย สำหรับการสร้างหัวข้อ สำหรับการร่างโครงร่าง ฯลฯ มันค่อนข้างดี แค่ห้ามให้มันเขียนเรื่องราวจริง เพราะมันจะออกมาแย่มาก เว้นแต่คุณจะกำหนดรายละเอียดให้มันอย่างละเอียดมากจนจะเขียนเองยังเร็วกว่า"
สำหรับ Writesonic ผู้ใช้ Reddit หลายคนได้ชื่นชมว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการสร้างร่างแรก ตราบใดที่คุณมีใครสักคนมาแก้ไขเนื้อหาที่สร้างขึ้นและทำให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น:
"ฉันเคยใช้ Writesonic และบริการเขียน 'AI' อื่น ๆ มาแล้ว คุณค่าไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่มันสร้างขึ้นเสมอไป แต่เป็นประโยชน์ในฐานะเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาการเขียนตันมากกว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากบริการเหล่านี้โดยทั่วไปยังไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแทนที่นักเขียนมนุษย์ได้"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Writesonic และ ChatGPT
ในขณะที่ ChatGPT และ Writesonic เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไอเดียและการสร้างเนื้อหา แต่ยังมีเครื่องมืออีกตัวที่จะช่วยคุณในการสร้าง จัดการ และอื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้ง ChatGPT และ Writesonic—ClickUp เครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น!
มาสำรวจคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหา:
1. ClickUp Brain
ClickUp ได้พัฒนาเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร บุคคล และความรู้ทั้งหมดภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร้รอยต่อด้วย AI
ClickUp Brainผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ เชื่อมช่องว่างและเชื่อมโยงทุกจุดระหว่างงาน การสื่อสาร และองค์ความรู้ของคุณ
ด้วย AI Writer for Work ของ ClickUp คุณสามารถเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เพื่อเขียนอีเมล, บล็อกโพสต์, หรือคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย หรือเพื่อสรุปเอกสาร, ความคิดเห็น, หรือภารกิจ
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อตอบกลับข้อความแทนคุณหรือแก้ไขงานเขียนได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเอกสารหลังการประชุมได้มาก ใช้ฟีเจอร์การถอดความของ AI Writer for Work เพื่อสรุปการประชุมอย่างรวดเร็วพร้อมประเด็นสำคัญและจุดที่ต้องดำเนินการ คุณยังสามารถแปลบันทึกการประชุมเหล่านี้เป็นหลายภาษาได้อีกด้วย
คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างเทมเพลตและตารางเพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp Brain
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ถามคำถามและรับคำตอบตามบริบทจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า "ใครกำลังทำงานในแคมเปญการตลาด?" และรับคำตอบทันทีจาก ClickUp Brain
- ผู้จัดการโครงการ AI: ดูแลและทำให้กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการคุณเป็นอัตโนมัติ เช่น รายงานความคืบหน้า, การประชุมแบบสแตนด์อัพ, และการอัปเดตทีม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างรายงานประจำสัปดาห์, นัดหมายการประชุม, หรือส่งการแจ้งเตือนให้กับทีมของคุณ
2. คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docs เครื่องมือจัดการเอกสารที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสารหรือวิกิที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น หน้าซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบ ฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มตาราง รูปภาพ และลิงก์ รวมถึงจัดรูปแบบเอกสารสำหรับความต้องการต่างๆ ตั้งแต่แผนงานไปจนถึงฐานความรู้
คุณสมบัติของ ClickUp Docs
- ร่วมมือ: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ใช้ความคิดเห็นเพื่อกล่าวถึงผู้อื่น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกไอเดีย
- เชื่อมต่อเอกสารกับกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกันเพื่อเข้าถึงทุกอย่างในที่เดียว เพิ่มวิดเจ็ตลงในตัวแก้ไขของคุณเพื่ออัปเดตกระบวนการทำงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ และมอบหมายงาน
- จัดระเบียบ: รักษาเอกสารของคุณให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสำคัญและวิกิของบริษัทโดยการเพิ่มไปยังส่วนใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
- แชร์อย่างปลอดภัย: แสดงเอกสารของคุณพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแก้ไข สร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ
3. การบริหารโครงการ
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมายด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
เร่งความเร็วแผนงานและการดำเนินการของโครงการโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็น เขียนการอัปเดตโครงการ และทำอีกมากมายด้วยผู้จัดการโครงการ ClickUp ของคุณ
คุณสมบัติของเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp:
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ: วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยมั่นใจได้ว่าคุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ และความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ClickUp มอบมุมมองที่ครอบคลุมทั้งภาพรวมและรายละเอียด พร้อมช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด
- เร่งกระบวนการ: ได้รับความเห็นชอบอย่างรวดเร็วและเปิดตัวโครงการของคุณอย่างมั่นใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ร่วมมือกันในวิสัยทัศน์โครงการของคุณผ่าน ClickUp Docs แบ่งปันการอัปเดตผ่านClickUp Chat และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงผ่านกล่องจดหมายของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ: รับแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับความคืบหน้าของโครงการของคุณ พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวด ความเสี่ยง ความท้าทายด้านทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และนำหน้าอยู่เสมอ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $19/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
Writesonic vs. ChatGPT—นี่คือบทสรุป
เราหวังว่าการเปรียบเทียบ Writesonic กับ ChatGPT นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ในที่สุดแล้ว การเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
Writesonic โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาและการเขียนคำโฆษณา ในขณะที่ ChatGPT เชี่ยวชาญในด้านความสามารถในการสนทนาและความเข้าใจภาษา
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการเขียนเนื้อหาหรือการสนทนาที่มีชีวิตชีวา ผู้ช่วย AI ทั้งสองคนนี้ต่างก็มีข้อดีที่โดดเด่นเฉพาะตัว
แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าเครื่องมือเขียน AI เพียงอย่างเดียว ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ มันทำได้มากกว่าการเขียนและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการเนื้อหาที่ครอบคลุม
ด้วย ClickUp และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom, ฯลฯ) คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ แต่สามารถทำงานทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวได้
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย!