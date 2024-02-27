Loom vs Zoom: เครื่องมือวิดีโอตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

การประชุมแบบพบหน้ากันไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเสมอไป โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน โชคดีที่การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลที่เหมาะสมสามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้ ทำให้คุณสามารถติดต่อกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าได้เพียงแค่แตะปุ่มเดียว
ปัญหาคือ มีเครื่องมือประชุมทางวิดีโอมากมายเหลือเกิน แล้วตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออะไร?
หากคุณกำลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจ คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังลังเลระหว่าง Loom กับ Zoom ทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ให้คุณได้เปรียบในการประชุมผ่านวิดีโอและการบันทึกหน้าจอ รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือสำหรับการประชุมทางธุรกิจ การเรียน หรือเพียงแค่การติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของ Loom กับ Zoom จะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดได้
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์ม เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ และแนะนำทางเลือกที่ไม่ค่อยลับซึ่งดีกว่า Zoom และ Loom อย่างมาก
อะไรคือ Zoom?
Zoomเริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอ แต่ในปัจจุบัน มันรองรับฟังก์ชันที่หลากหลาย ตั้งแต่การประชุมออนไลน์และการสัมมนาผ่านเว็บ ไปจนถึงการโทรด้วยวิดีโอและการถ่ายทอดสดวิดีโอ
Zoom เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้คนใช้สำหรับการสื่อสารทั้งส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ให้บริการการประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การแชร์หน้าจอกระดานไวท์บอร์ด การบันทึกวิดีโอ และแม้แต่บริการถอดความเสียงเป็นข้อความ
คุณสมบัติของ Zoom
Zoom มีฟีเจอร์หลากหลายครบครัน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพลตฟอร์มนี้จึงเป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มาดูคุณสมบัติเด่นของ Zoom ที่ควรรู้กัน
1. การประชุมทางวิดีโอ
Zoom ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรในที่เดียว แน่นอนว่า การประชุมเสมือนจริงคือจุดเด่นหลัก แต่ยังมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางนัดหมาย โทรศัพท์ VoIP และเครื่องมือแชทอีกด้วย สามารถใช้งานได้บน Windows, Mac, iOS และ Android ทำให้คุณสามารถสร้าง เข้าร่วม และจัดตารางการประชุมได้จากทุกอุปกรณ์
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการถูกโจมตีใน Zoom ขอให้มั่นใจว่า Zoom ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง การประชุมทั้งหมดถูกเข้ารหัส แพลตฟอร์มยังมีระบบความปลอดภัยตามบทบาท รหัสผ่าน และห้องรอ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณได้
2. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
Zoom ได้เพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมาย เช่น แชททีม การบันทึกวิดีโอ และกระดานไวท์บอร์ด เพื่อช่วยให้ทีมมืออาชีพทำงานได้อย่างราบรื่น ฟีเจอร์ที่โดดเด่น ได้แก่ การแชร์หน้าจอ Zoom และกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการนำเสนอ การสาธิต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้ยังสามารถแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์และมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมทางวิดีโอ หากมีใครไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ สามารถใช้ฟีเจอร์บันทึกหรือการถอดความเพื่อช่วยให้แบ่งปันเนื้อหาการประชุมได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
โอ้ และถ้าคุณรู้สึกอยากเพิ่มความสนุกให้กับประชุม Zoom ของคุณ แพลตฟอร์มยังมีพื้นหลังเสมือนจริงและอีโมจิให้เลือกใช้ด้วย สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ทำให้การประชุมสนุกขึ้น! 🎉
3. การผสานรวม
การสลับไปมาระหว่าง Zoom, Slack, Gmail และ Microsoft Excel ไม่ใช่เรื่องสนุก โชคดีที่ Zoom สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานยอดนิยมหลายตัวได้ คุณอาจยังต้องสลับแพลตฟอร์มอยู่บ้าง แต่การเชื่อมต่อของ Zoom จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน
4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Zoom AI Companion เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทรงพลังมาก เพียงขอให้ Zoom AI ทำสิ่งต่อไปนี้:
- ประมวลผลการบันทึกด้วยระบบวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหัวข้อ และบทอัจฉริยะ
- สร้างวาระการประชุมและสรุปการประชุม
- ดึงข้อมูลเมตริกการนำเสนอ
- แปลภาษาอัตโนมัติ 32 ภาษา
- เขียนข้อความตอบกลับแชท
- สรุปหัวข้อการสนทนา
- เขียนอีเมลและคำอธิบายกิจกรรมสำหรับ Zoom Events
- สร้างเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ด
Zoom's AI Companion ให้บริการฟรีกับทุกแพ็กเกจ Zoom ที่ชำระเงินแล้ว ทำไมไม่ลองใช้ดูล่ะ?
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $13.33 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 18.33 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- บิสิเนส พลัส: $22.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
อะไรคือ Loom?
Loomเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะเครื่องมือบันทึกหน้าจอ แต่ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายที่ทีมระยะไกลจะชื่นชอบ ด้วย Loom คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอของคุณ—และเลือกเพิ่มภาพจากเว็บแคมได้—และสร้างลิงก์เพื่อแชร์ทันทีกับทีม ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างจากแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่าง Zoom Loom เป็นแบบอะซิงโครนัส คุณจึงไม่ต้องโต้ตอบกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์
Loom คุณสมบัติ
คุณอาจไม่สามารถจัดการประชุมสดกับ Loom ได้ แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการแชร์คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือการอธิบายต่าง ๆ ที่ผู้รับสามารถรับชมซ้ำได้หลายครั้ง มาดูกันว่าคุณสมบัติยอดนิยมของ Loom มีอะไรบ้าง
1. การบันทึกหน้าจอ
คุณสมบัติหลักของ Loom คือความสามารถในการบันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอได้เพียงไม่กี่คลิก เนื่องจากคุณสามารถบันทึกทั้งหน้าจอและเว็บแคมได้ Loom จึงทำให้การสร้างประสบการณ์แบบอะซิงโครนัสที่มีความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้นเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถแทรกงานที่ต้องทำ การเรียกร้องให้ดำเนินการ ความคิดเห็น และอีโมจิลงในวิดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้อีกด้วย
ตามตรงแล้ว เวอร์ชันฟรีของ Loom นั้นค่อนข้างครบครันเลยทีเดียว หากคุณต้องการเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบพื้นฐาน ก็สามารถใช้งานได้ทั้งบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็ก แน่นอนว่าหากคุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม ก็สามารถอัปเกรดได้เสมอแต่เครื่องมือบันทึกหน้าจอเวอร์ชันฟรีนี้ถือเป็นจุดขายที่สำคัญมาก
Loom สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป, แอปพลิเคชันบนมือถือ, หรือส่วนขยายของ Chrome ได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถบันทึกและแบ่งปันข้อมูลได้ทุกที่ที่คุณต้องการทำงาน
เช่นเดียวกับ Zoom, Loom ยังมอบความปลอดภัยระดับองค์กรคุณภาพสูงให้คุณ. คุณสามารถปรับแต่งการเก็บรักษาข้อมูลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้, รวมถึงการตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single-Sign-On) และมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ.
2. การแก้ไขและการปรับแต่งส่วนบุคคล
หากการบันทึกของคุณไม่สมบูรณ์แบบในครั้งแรก อย่ากังวลไป Loom มาพร้อมกับคุณสมบัติการแก้ไขมากมายเพื่อลบข้อผิดพลาด ตัดต่อคลิป หรือแม้กระทั่งปรับแต่งวิดีโอด้วยโลโก้และภาพขนาดย่อ คุณยังสามารถแก้ไขวิดีโอได้เหมือนกับเอกสารที่เขียนด้วยฟีเจอร์แก้ไขตามบทสนทนา ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก
3. การผสานระบบ
ใครจะมีเวลาออกจาก Google Docs ไปบันทึกวิดีโอด้วย Loom แล้วค่อยนำกลับมาวางในโซลูชันการจัดการโปรเจกต์ของคุณอีกรอบ? ไม่มีใครอยากทำแบบนั้นหรอก ดังนั้นใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับ Loom เพื่อฝังหรือแชร์วิดีโอ Loom กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก
4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Loom ก็กำลังเข้าร่วมกระแส AI เพื่อทำให้การทำงานรวดเร็วและง่ายขึ้น ด้วย Loom AI ผู้ใช้สามารถสร้างชื่อเรื่องและสรุปได้ในคลิกเดียว AI จะสร้างบทถอดเสียงวิดีโอและวิเคราะห์เพื่อ:
- เขียนอีเมล
- ฝัง CTA โดยอัตโนมัติ
- ลบคำเติมและช่วงหยุดที่ฟังดูไม่เหมาะสม
- สร้างงานโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุมหรือบันทึกการสนทนา
- แปลงหนึ่ง Loom ให้เป็นรูปแบบที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- แปลมากกว่า 50 ภาษา
ข้อเสียคือ Loom AI ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจรายเดือนของคุณ Loom คิดค่าบริการ $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยเรียกเก็บเงินรายปี สำหรับการเข้าถึง AI 🤖
การตั้งราคา เครื่องทอผ้า
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Loom เหล่านี้!
Loom vs Zoom: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ผู้คนมักจะรวม Zoom และ Loom ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน แต่ทั้งสองไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือ Zoom เป็นแพลตฟอร์มแบบซิงโครนัสที่การโต้ตอบทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Loom เป็นแพลตฟอร์มแบบอะซิงโครนัสที่คุณบันทึกข้อความไว้ล่วงหน้า แก้ไข และแชร์กับทีมของคุณเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่นั่นไม่ใช่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Loom และ Zoom เพื่อดูว่าแต่ละโซลูชันมีจุดเด่นตรงไหนบ้าง
ปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง Zoom และ Loom มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าประโยชน์ใช้สอยและค่าใช้จ่ายของฟีเจอร์เหล่านั้นจะแตกต่างกัน Zoom AI แปลภาษาได้ 32 ภาษา ในขณะที่ Loom สามารถแปลได้มากกว่า 50 ภาษา Zoom และ Loom AI ทั้งคู่สร้างอีเมล เขียนแชท และสร้างตัวชี้วัด
อย่างไรก็ตาม เราต้องมอบ "W" ให้กับ Loom ในที่นี้ ความสามารถของ AI ในการลบคำเติมที่ไม่จำเป็น สร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนจากวิดีโอเดียว และสร้างงานต่างๆ ทำให้มีคุณค่ามากกว่า AI ของ Zoom ตอนนี้คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง AI ของ Loom แต่ผู้ใช้หลายคนบอกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ผู้ชนะ: Loom
เครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน
เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า Zoom เหมาะสำหรับการประชุมวิดีโอสด ในขณะที่ Loom เหมาะสำหรับการบันทึกหน้าจอ ทั้งสองมีเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน แม้ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณลักษณะใดที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด 🛠️
Zoom มีเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น กระดานไวท์บอร์ด แบบสำรวจ และห้องย่อย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชมในการประชุมแบบเรียลไทม์ Loom ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม แต่ส่วนใหญ่ผ่านความคิดเห็น การแสดงปฏิกิริยา และข้อเสนอแนะที่บันทึกไว้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาในการโต้ตอบกับเนื้อหาตามจังหวะของตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในการปฏิบัติตามมารยาทบน Zoom
ไม่มีตัวเลือกใดที่ดีกว่าอีกตัวเลือกหนึ่ง; มันขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณและสิ่งที่คุณต้องการให้เครื่องมือทำ
ผู้ชนะ: Zoom สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์; Loom สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือการให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร
ราคา
หากเราพิจารณาเฉพาะเรื่องราคา Zoom มีราคาแพงกว่า Loom โดยแพ็กเกจ Pro ของ Zoom แพงกว่า Loom ประมาณ 1 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกจ่ายค่าบริการเสริม AI ของ Loom ที่ราคา 4 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ Zoom จะถูกกว่า
เนื่องจาก Zoom และ Loom ทำหน้าที่แยกกันสองอย่าง จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง ทั้งสองเครื่องมือมีแผนการใช้งานฟรีพื้นฐาน ดังนั้นลองใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว Loom ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าของแผน Business และ Business Plus ของ Zoom
ผู้ชนะ: ลูม
Zoom vs Loom บน Reddit
Zoom และ Loom มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง เราแนะนำให้ฟังผู้ใช้ทั่วไปเพื่อหาว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งคิดว่าLoom เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการสนับสนุนลูกค้า โดยกล่าวว่า "ฉันเพิ่งให้ทีมทั้งหมดของฉันสมัครสมาชิก Loom ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่"
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบ Loom ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวว่า "ฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เกลียด Loom? ทำไมฉันต้องขุดหูฟังออกมาแล้วดูวิดีโอที่คุณอธิบายอะไรบางอย่างที่คุณสามารถพูดได้แค่ประโยคเดียว? หรือว่าฉันแก่เกินไปที่จะเข้าใจมัน?"
ผู้ใช้ทางธุรกิจส่วนใหญ่ชื่นชอบการใช้ Zoom สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์มากกว่า โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันอย่าง Microsoft Teamsผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า"Zoom ไม่เหมือนกับ Teams ที่ใช้งานได้จริง เรา [ได้] ใช้งาน Zoom มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และไม่เคยมีสักครั้งเดียว... ที่ได้รับคำร้องขอหรือคำขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Zoom เลย เราใช้ระบบโทรศัพท์ของพวกเขาด้วย ดังนั้นจึงเป็นแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว" พวกเขากล่าวว่า "มีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้ของเรา"
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Loom vs Zoom
Zoom และ Loom เป็นที่นิยมด้วยเหตุผล แต่เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ Zoom ขาดการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ในขณะที่ Loom ยังล้าหลังในด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ClickUp คือคำตอบง่าย ๆ สำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Zoom กับ Loom ไม่เพียงแต่เราสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom ได้เท่านั้น แต่เรายังสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรในที่เดียวอีกด้วย ในที่สุด คุณก็จะได้โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินงานของคุณ
การบันทึกหน้าจอแบบง่าย
ClickUp ไม่มีบริการประชุมทางวิดีโอในตัว แต่เราสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Zoom เพื่อให้คุณจัดตารางการสนทนาทางวิดีโอแบบสดกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติClickUp Clipสามารถแทนที่โซลูชันเช่น Loom ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกหน้าจอหรือแท็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ เพิ่มเสียงผ่านไมโครโฟนของคุณ แชร์วิดีโอกับเพื่อนร่วมงานได้ทันที และสร้างงานจากบันทึกได้ เนื่องจาก ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการเป็นหลัก คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับข้อความได้ด้วยความเร็วของการคลิก
การทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
เราชอบ Zoom มาก แต่กระบวนการทำงานในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดขึ้นแบบอะซิงโครนัส ClickUpรองรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ด้วยมุมมองแชท ซึ่งให้คุณดูประวัติการแชททั้งหมดสำหรับโปรเจกต์หรืองานเดียวได้—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง Slack กับงานของคุณอีกต่อไป สำหรับผู้ร่วมงานที่ต้องการเห็นภาพClickUp Whiteboardsรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการระดมความคิด การวางแผนกระบวนการ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือ AI ประหยัดเวลา
ClickUp AIคือเครื่องมือ AI ที่จะมาแทนที่เครื่องมือทั้งหมดของคุณ บอก AI ของเราว่าตำแหน่งงานของคุณคืออะไร แล้วมันจะปรับคำแนะนำให้เหมาะกับคุณเพื่อประหยัดเวลาให้คุณมากที่สุด ไม่เพียงแต่เป็นแชทบอทที่ช่วยค้นหาผู้คน งาน และเอกสารภายใน ClickUp ได้เท่านั้น แต่ AI ยังช่วยอัตโนมัติการส่งต่องาน สร้างเทมเพลต สร้างบทสรุป และอื่น ๆ อีกมากมาย
แชร์วิดีโอ ได้เร็วขึ้นใน ClickUp
วิดีโอ Zoom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจำลองการสนทนาแบบตัวต่อตัวทางออนไลน์ ในขณะที่มืออาชีพใช้ Loom ในการแบ่งปันข้อเสนอแนะในพื้นที่ทำงานดิจิทัล ทั้งสองเครื่องมือมีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ
ประหยัดเวลาและหยุดการสลับแพลตฟอร์มการสื่อสาร. ClickUp ทำงานร่วมกับ Zoom สำหรับข้อความวิดีโอแบบเรียลไทม์ และให้บริการการบันทึกแบบง่าย ๆ เพียงคลิกเดียวที่เพิ่มบริบทให้กับโครงการใด ๆ.
ทดลองใช้ ClickUp เพื่อดูความสามารถในการทำงานร่วมกันของเราด้วยตัวคุณเองสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้