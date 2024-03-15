รีวิว Dropbox Paper สำหรับการจดบันทึกในปี 2025

ต้องการแอปจดบันทึกใหม่หรือไม่? คุณอาจกำลังพิจารณา Dropbox Paper แต่คุณต้องการทราบว่ามันตอบโจทย์ทุกข้อหรือไม่ ดีแล้ว คุณมาถูกที่แล้ว
ในรีวิว Dropbox Paper นี้ เราจะสำรวจข้อดีและข้อเสีย คุณสมบัติยอดนิยม และ (ที่สำคัญที่สุด) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานจากผู้ใช้จริง นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นในกรณีที่ Dropbox Paper ไม่เหมาะกับคุณ
อะไรคือ Dropbox Paper?
Dropbox Paper เป็นแอปจดบันทึกที่เป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และโฮสต์ไฟล์ที่ได้รับความนิยม
เช่นเดียวกับ Microsoft Word, Dropbox Paper เป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารและเครื่องมือประมวลผลคำ
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก! Dropbox Paper คือพื้นที่ทำงานออนไลน์แบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณสร้าง แชร์ และแก้ไขเอกสารและบันทึกต่างๆ กับทีมของคุณได้ มีให้ใช้งานทั้งในรูปแบบแอปมือถือ แอปเดสก์ท็อป และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ไม่ว่าคุณต้องการจดบันทึกสำหรับการเรียน ทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการร่วมกับสมาชิกในทีม หรือจัดระเบียบวาระการประชุมของคุณ คุณสามารถใช้ Dropbox Paper เพื่อทำให้สำเร็จได้
คุณสมบัติหลักของ Dropbox Paper
เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ Dropbox ใช่ไหม? ตอนนี้ไปไกลกว่าการเก็บไฟล์ไว้เฉยๆ Dropbox Paper คือเครื่องมือสำหรับแชร์และแก้ไขไฟล์ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน รายการสิ่งที่ต้องทำ การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
1. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานและแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็วและง่ายดายขึ้นผ่าน Dropbox Paper. การเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกทีมคนหนึ่งทำจะถูกมองเห็นโดยทันทีสำหรับผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันในสำนักงานหรืออยู่ห่างไกลกันทั่วโลก.
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions) ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายขึ้น
2. การจัดการงาน
Dropbox Paper ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้างเอกสารและการทำงานร่วมกัน แต่แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการงานที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ผู้ใช้สามารถสร้างและมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การตั้งค่าการแจ้งเตือนงานยังช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณติดตามกำหนดเวลาของแต่ละงานได้อย่างทันท่วงที
3. การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
Dropbox Paper สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆเช่น Slack, Zoom, HubSpot, Trello และ Google Drive เพื่อช่วยให้การจัดการงานและดำเนินโครงการที่ครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับบัญชีพื้นที่จัดเก็บของ Dropbox (แน่นอน)
4. การสนับสนุนมัลติมีเดีย
เอกสาร Dropbox Paper รองรับการปรับแต่งมัลติมีเดีย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ ฝังรูปภาพ วิดีโอ และ GIF ได้ ✨
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสาร, การนำเสนอ, และรายการที่น่าสนใจทางสายตาได้ คุณสามารถเพิ่มวิดีโอสอนลงในเอกสารการฝึกอบรมพื้นฐาน, แทรกภาพในสรุปการระดมความคิดด้านการออกแบบกราฟิก, และอื่น ๆ ได้
5. การเข้าถึง
หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Dropbox Paper คือความสามารถในการเข้าถึงได้. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงเอกสารจากแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีปัญหา โดยเก็บทุกอย่างไว้ในคลาวด์เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย. ไม่ว่าจะเป็นเว็บอินเทอร์เฟซหรือแอป Dropbox — ประสบการณ์การใช้งานจะคุ้นเคยหากคุณเคยใช้ Dropbox สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์.
6. ประวัติเวอร์ชัน
ใน Dropbox Paper คุณสามารถดูบันทึกการแก้ไขเอกสารและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้หากจำเป็น—การตั้งค่าการซิงค์มีความน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในแผนโครงการตามคำสั่งยกเลิกในภายหลัง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาจากการเริ่มต้นใหม่หรือพยายามจำทุกสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
ราคา Dropbox Paper
Dropbox Paper รวมอยู่ฟรีกับทุกบัญชี Dropbox นี่คือสรุปแผนราคาของ Dropbox:
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม (สำหรับการใช้งานส่วนตัว): $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น (สำหรับมืออาชีพ): $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ (สำหรับทีม): $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส (สำหรับบริษัท): $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
ข้อดีของการใช้ Dropbox Paper
Dropbox Paper เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือสร้างเอกสารที่เรียบง่ายและทำงานร่วมกันได้ ข้อดีบางประการได้แก่:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Dropbox Paper มีดีไซน์ที่สะอาดตา เรียบง่าย และเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ ✨
- ความเข้ากันได้สูง: Dropbox Paper มีแอปมือถือ แอปเว็บ และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับเกือบทุกระบบ
- ปรับแต่งได้: Dropbox Paper ช่วยให้คุณปรับแต่งเอกสารด้วยสี, แบบอักษร, และสื่อที่ฝังตัวเพื่อให้เอกสารมีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ
- ทางลัดง่ายๆ: จากการลากและวางไฟล์เพื่ออัปโหลดไปจนถึงการใช้คีย์ลัดเพื่อเพิ่มอีโมจิ สร้างเอกสารใหม่ และแทรกหัวเรื่อง Dropbox Paper ทำให้การทำงานรวดเร็วเป็นเรื่องง่าย
ยังมีอีก:
- ไฟล์ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานและซิงค์โดยอัตโนมัติภายใน Dropbox
- ผู้ใช้ Dropbox จะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการฟรี
- โครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์นี้คุ้นเคยกับทุกคนที่เคยใช้แอปนี้มาก่อน
- เวอร์ชันเว็บและแอปเว็บเป็นระดับองค์กร
- ซิงค์ไฟล์แบบเรียลไทม์และแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อดีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเพิ่มเติมจากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และทุกสิ่งที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในรีวิว Dropbox นี้
ปัญหาที่พบบ่อยผู้ใช้ Dropbox Paperต้องเผชิญ
เช่นเดียวกับเครื่องมือแก้ไขเอกสารทั้งหมดDropbox Paper ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ จุดที่มักพบปัญหาในรีวิวของ Dropbox Paper ได้แก่:
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบ: แม้ว่าจะมีการรองรับมัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้บางคนพบว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบของ Dropbox Paper มีน้อยกว่าที่พวกเขาต้องการ ตัวอย่างเช่น บางคนรายงานว่าไม่มีตัวเลือกสำหรับสไตล์ตัวอักษร ขนาด และสี
- ฟังก์ชันการค้นหา: ผู้ใช้บางรายพบว่าการใช้ฟังก์ชันการค้นหาของ Dropbox Paper นั้นยากหรือซับซ้อนในการใช้งาน และอาจมีปัญหาในการค้นหาเอกสารหรือส่วนที่ต้องการภายในเอกสาร
- พื้นที่จัดเก็บ: เวอร์ชันฟรีของ Dropbox Paper หรือที่รู้จักในชื่อแผน Basic ของ Dropbox มีพื้นที่จัดเก็บจำกัดเพียง 2 กิกะไบต์ ซึ่งอาจไม่เพียงพอแม้แต่สำหรับเอกสารที่มีสื่อมัลติมีเดียเพียงไม่กี่ไฟล์
- ประสบการณ์ผู้ใช้: Dropbox Paper ทำได้ดีในบางเรื่อง แต่บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เช่น ความสามารถในการจัดเก็บเอกสาร Paper ในหลายตำแหน่งพร้อมกัน
จุดเจ็บปวดเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับบางคน แต่สำหรับบางคนอาจไม่ใช่ปัญหาเลย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจากแอปจดบันทึกของคุณ
รีวิว Dropbox Paper บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อหาความคิดเห็นที่แท้จริงเกี่ยวกับ Dropbox Paper จากผู้ที่แบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากแพลตฟอร์ม โดยมีหลายคนที่ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหากับระบบการจัดการของ Paper ได้แสดงความคิดเห็นว่า "ทีมออกแบบของฉันที่ทำงานเป็นผู้ใช้ Dropbox Paper อย่างหนัก และเราแชร์ทุกอย่างผ่านลิงก์ไปยังเอกสาร Dropbox Paper ไม่มีระบบการจัดการที่ดีในตัวเอง และฉันเริ่มจมอยู่กับการบุ๊กมาร์กเอกสารทุกฉบับในเบราว์เซอร์ Chrome หรือปักหมุดไว้ในแชท Slack"
ในกระทู้หนึ่ง มีผู้โพสต์ถามเกี่ยวกับทางเลือกอื่นแทน Dropbox Paperหนึ่งในผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบ Dropbox Paper กับโปรแกรมอย่าง Google Docs และ Evernoteดังนี้:
"ฉันพบว่า [Dropbox Paper] ไม่ค่อยดีสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่หากต้องการฟีเจอร์การแชร์ทั้งหมด อาจจะยอดเยี่ยมมาก"
เครื่องมือจดบันทึกทางเลือกที่ใช้แทน Dropbox Paper
ไม่ต้องกังวลหาก Dropbox Paper ไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ คุณยังมีตัวเลือกอื่น ๆ
หากคุณเป็นเหมือนเรา คุณต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่ทำงานเป็นสมองที่สอง(แนวคิดที่นำเสนอในหนังสือของ Tiago Forte เรื่อง "Building a Second Brain") แต่ยังช่วยยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น
ClickUpทำได้ทั้งสองอย่าง
คลิกอัพ ด็อกส์
เมื่อพูดถึงการจดบันทึกClickUp Docsมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ แน่นอนว่าคุณจะมีฟีเจอร์การจัดรูปแบบมาตรฐานที่คุณคาดหวังจากโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า การเน้นข้อความ หัวข้อ สีข้อความต่างๆ และการเชื่อมโยง
แต่ด้วยการเพิ่มตาราง, คอลัมน์, บุ๊กมาร์ก, รายการตรวจสอบ, หน้าย่อย, การกล่าวถึง, บล็อกโค้ด, และคำพูด คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่บันทึกง่ายๆ และวาระการประชุม ไปจนถึงวิกิและเอกสารกระบวนการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์เช่นรูปภาพหรือ PDF และฝังจากเว็บไซต์, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Docs ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สามารถจัดหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบและการค้นหาที่ดีที่สุด และยังสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแก้ไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้อีกด้วย
ClickUp AI
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเอกสารของคุณด้วยClickUp AI ได้ ClickUp Brain คือระบบเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่ใช้ AI ในการเชื่อมต่อภารกิจ เอกสาร และสมาชิกทีมของคุณ พร้อมช่วยประหยัดเวลาให้คุณในทุกขั้นตอน
ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามและค้นหาคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ ผู้จัดการโครงการ AI จะสรุปโครงการ รายงานสถานะ และแม้แต่เอกสาร สุดท้าย นักเขียน AI เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนงาน สร้างบทถอดความ ตรวจสอบการสะกด และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลต ClickUp
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่มีตัวเลือกมากกว่า 1,000 แบบ ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณและให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ คุณจะพบทุกอย่างตั้งแต่เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคไปจนถึงโครงร่างการระดมความคิดสร้างสรรค์
เทมเพลตต่อไปนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจดบันทึกใน ClickUp Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
ต้องการให้ทีมของคุณมีการสนทนาที่ตรงประเด็นและสามารถบันทึกโน้ต รายการที่ต้องดำเนินการ และวาระการประชุมได้อย่างง่ายดายหรือไม่?แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมอย่างละเอียดหรือการประชุมสแตนด์อัพประจำวันอย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณมีทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีการบันทึกไว้เป็นอย่างดี
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp
การจดบันทึกในชั้นเรียนมีความท้าทายมากมายทั้งสำหรับผู้สอนและผู้เรียน แต่แม่แบบบันทึกชั้นเรียนของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น การจัดวางถูกออกแบบมาสำหรับครูและนักเรียนในการเก็บบันทึกชั้นเรียน วิชา และงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่วินาที
แม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ClickUp
การสร้างและแชร์บันทึกการปล่อยเวอร์ชันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ ClickUp ใช้เพื่อติดตามฟีเจอร์ การแก้ไข รายงานข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่เป็นระเบียบซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เทมเพลตบันทึก Cornell ของ ClickUp
เราเป็นแฟนของระบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ที่พัฒนาโดยวอลเตอร์ พอก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ดังนั้นเราจึงทำเทมเพลตสำหรับระบบนี้ขึ้นมา!
เทมเพลต Cornell Note ของ ClickUpมอบวิธีการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดระเบียบและการจดจำข้อมูลของคุณด้วยวิธีที่ง่ายและเป็นดิจิทัล มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การแสดงผลแบบภาพ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp
ClickUp มีเครื่องมือทรงพลังหลายร้อยอย่างรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย. มันมอบฟังก์ชันการทำงานในหลาย ๆ ด้าน และทำได้ดี. G2 ได้ยกให้ClickUp เป็นอันดับ 1 ใน 18 หมวดหมู่ในรายงานฤดูหนาวปี 2024 ของพวกเขา. 🙌🏆
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ ClickUp มีให้บริการ:
- การผสานรวม: ClickUp สามารถผสานรวม (ทั้งแบบเนทีฟหรือผ่าน Zapier) กับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ความยืดหยุ่น: แพลตฟอร์มนี้มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่ง Workspaces, เอกสาร, สถานะงาน และอื่น ๆ ให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้า: นอกเหนือจากวิดีโอการฝึกอบรมฟรีมากมายและคำถามที่พบบ่อยอย่างละเอียดแล้ว ClickUp ยังมีตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและเอาใจใส่ พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ประวัติเวอร์ชัน: คุณสามารถดูประวัติเวอร์ชันของงานและเอกสารของคุณใน ClickUp ได้ทุกเมื่อ และกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: ClickUp คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร—ตั้งแต่การ@เมนชั่น, การแสดงความคิดเห็น, และการตอบกลับ ไปจนถึงมุมมองแชท คุณสามารถโต้ตอบกับสมาชิกในทีมได้ตามที่คุณต้องการ
- การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM): ClickUp CRMช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขายและคำสั่งซื้อไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ด้วยมุมมองและเครื่องมือที่ยืดหยุ่น
- ความเข้ากันได้: ClickUp เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android, iOS, Windows, Mac และ Linux ในตลาด นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์หากคุณต้องการใช้งานแบบเว็บ 100%
- การติดตามเวลา: ClickUp มีเครื่องมือติดตามเวลาโครงการที่หลากหลายซึ่งสามารถบันทึก ตรวจสอบ และจัดการระยะเวลาที่คุณและทีมของคุณใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ
- มุมมอง: คุณสามารถดูงานของคุณได้จากทุกมุมด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึง รายการ, กระดาน, กล่อง, ปฏิทิน, แผนงานกานท์ และไทม์ไลน์
- แม่แบบจดบันทึกสำเร็จรูป
ClickUp ราคา
เช่นเดียวกับ Dropbox Paper, ClickUp มีแผนราคาให้เลือกหลากหลาย นี่คือรายละเอียด:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างเอกสารหรือทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Dropbox Paper ก็เป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้การผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Dropbox เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนและทุกทีม แม้จะมีข้อดีในรีวิว Dropbox Paper นี้ แต่ยังมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอีกมากมาย และคุณอาจพบเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด. มันรวมการจัดการงานที่แข็งแกร่ง, ความสามารถในการบันทึกที่ทรงพลัง, ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย, และคุณสมบัติการร่วมมือที่ครอบคลุมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย.
คุณไม่มีทางเอาชนะมันได้
เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง.สมัครใช้ ClickUpวันนี้—ฟรี.