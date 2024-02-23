10 ชุมชน Slack สำหรับการตลาดที่ควรเข้าร่วมในปี 2025

ชุมชน Slack คือพื้นที่ส่วนตัวที่บุคคลที่มีความคิดคล้ายกันมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและพื้นที่ความสนใจร่วมกัน
แต่คุณสามารถสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาบน Facebook หรือแม้แต่ WhatsApp ได้ แล้วทำไมต้อง Slack?
ด้วย 80% ของบริษัท Fortune 100 ที่ใช้ Slack ทำให้การเติบโตของชุมชน Slack ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ B2B ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเครื่องมือนี้อยู่แล้ว ต่างจาก WhatsApp หรือ Facebook Groups Slack สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันในที่ทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
หากคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังทำงานและค้นหาแนวทางท่ามกลางแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลง การเข้าร่วมชุมชน Slack ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมอาชีพและได้รับการสนับสนุนทันทีจากผู้นำในอุตสาหกรรมภายในชุมชนออนไลน์
หากคุณกำลังมองหา Slack กลุ่มสำหรับการเติบโตและนักการตลาด B2B เราได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณแล้ว นี่คือรายชื่อ 10 ชุมชนที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ต้องเข้าร่วม ซึ่งต้องใช้คำเชิญเท่านั้น
ทำความเข้าใจ Slack สำหรับนักการตลาด
ไม่ว่าคุณจะเป็น CMO ผู้จัดการการตลาดระดับกลาง หรือสมาชิกใหม่ในทีมการตลาดของบริษัท การยอมรับการปฏิวัติดิจิทัลและ AI ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของงานของคุณ
แต่เมื่อเราพูดว่า "การยอมรับการปฏิวัติดิจิทัล" เราหมายถึงอะไร?
ในฐานะนักการตลาด หมายถึงการติดตามความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ ช่วยทีมข้ามสายงานในการสร้างโอกาสทางการขาย และดำเนินแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์ — ทั้งหมดนี้โดยคำนึงถึงเส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
นั่นเป็นความวุ่นวายมาก และ Slack ช่วยให้คุณรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ด้วยการสร้างกระบวนการทางการตลาดที่มั่นคงและระบบอัตโนมัติ
Slack ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการประจำวันของคุณ เพื่อให้คุณในฐานะนักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายมากขึ้น เช่น การวิจัยเส้นทางการซื้อของลูกค้า การคิดค้นแนวคิดการตลาดที่สร้างสรรค์ และการผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับแคมเปญการตลาดของคุณเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาว
แต่ Slack ไม่ใช่แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที (IM) หรือ?
ก็ใช่ แต่มันไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแบบที่คุณใช้ทั่วไป
Slack เทียบกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบดั้งเดิม
แม้ว่า Slack จะมีฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีครบครัน เช่น การแชทกลุ่ม การแชร์ไฟล์และสื่อ การแชร์หน้าจอ และการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอ แต่ Slack ยังสามารถทำได้มากกว่านั้น
ต่างจากเครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมอย่าง Facebook Messenger, WhatsApp และ Viber, Slack ยังช่วยนักการตลาดในการ
- เพิ่มสมาชิกได้มากกว่า 1,000 คนในแต่ละช่องทาง ในขณะที่ Facebook Messenger, Viber และเครื่องมือที่คล้ายกันสามารถรองรับได้สูงสุดเพียง 250 คนในกลุ่มเดียว สำหรับนักการตลาด นี่หมายความว่า Slack เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสร้างชุมชน
- อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 1GB ระหว่างสมาชิกในทีม ในขณะที่แพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมอย่าง WhatsApp และ Facebook Messenger จำกัดไฟล์ที่เกิน 16MB ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอ รูปภาพ ชุดนำเสนอ และทรัพยากรความรู้อื่นๆ กับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
- ผสานรวมกับเครื่องมือกว่า 2400+ ที่พวกเขาใช้เป็นประจำ ในขณะที่แพลตฟอร์ม IM แบบดั้งเดิมไม่มีการผสานรวมเช่นนี้ ในฐานะนักการตลาด คุณต้องใช้เครื่องมือมากมายตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ClickUp ไปจนถึงเครื่องมือจัดการความรู้ เช่น Notion และเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Google Analyticsด้วยการผสานรวมกับ Slackคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ เพราะการนำข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและการทำงานร่วมกับทีมของคุณนั้นง่ายกว่ามาก
ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยมของ Slack นั้นล้ำหน้ากว่าเครื่องมือส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั่วไปอย่างมาก
แล้ว Slack ช่วยนักการตลาดได้อย่างไร?
นอกเหนือจากการช่วยนักการตลาดสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกับทีมภายในและลูกค้าแล้ว ข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมของ Slack สำหรับทีมการตลาดคือการเข้าถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
การตลาดชุมชนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากความไว้วางใจที่สร้างขึ้น
จากมุมมองของผู้ใช้ การเข้าร่วมชุมชนแบรนด์มีความหมายมากกว่าการไว้วางใจโฆษณาและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา ในชุมชนแบรนด์ พวกเขาสามารถสำรวจการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของแบรนด์และโต้ตอบกับลูกค้าเก่าก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์
จากมุมมองของแบรนด์ ชุมชนสร้างโอกาสให้สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้และแบ่งปันความคิดเห็นก่อนที่สินค้าจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒน
ด้วย Slack นักการตลาดสามารถสร้างช่องทางแยกสำหรับการสนทนา จัดระเบียบการสนทนาผ่านเธรดของ Slack และสื่อสารโดยตรงกับสมาชิกคนอื่น ๆ ผ่านข้อความ Slack เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชน Slack กำลังเป็นที่นิยม และในส่วนถัดไป เราจะนำเสนอชุมชนที่ดีที่สุดบางส่วนสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างเครือข่ายมืออาชีพ
ช่อง Slack ที่น่าจับตามองที่นักการตลาดทุกคนควรเข้าร่วม
นี่คือรายชื่อชุมชน Slack สำหรับนักการตลาดด้านคอนเทนต์ นักการตลาดอีเมล นักการตลาดผลิตภัณฑ์และการเติบโตแบบแฮ็กเกอร์ และผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่สนใจทดลองทำการตลาดผ่านชุมชนในปี 2024:
1. OnlineGeniuses
OnlineGeniuses เป็นหนึ่งในชุมชน Slack ด้านการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
ด้วยสมาชิกที่ใช้งานมากกว่า 35,000 คน และมากกว่าสิบช่องทาง รวมถึง SEO, PPC, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และการตลาดผ่านอีเมล ชุมชน Slack แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่นักการตลาด B2B ต้องมาเพื่อเพิ่มความรู้, สร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดเหมือนกัน, แก้ปัญหา, ตอบคำถามร่วมกัน, และทำวิจัยตลาด
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- ถามคำถามและเรียนรู้จากนักการตลาดที่ดีที่สุด เข้าร่วมเซสชัน QA เป็นประจำกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำจากแบรนด์ต่างๆ เช่น Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier และ Bumble
- ค้นหาผู้มีความสามารถสำหรับทีมการตลาดของคุณ พร้อมด้วยนักการตลาดที่มีศักยภาพมากกว่า 35,000 คนในชุมชนของเรา มีช่องทาง Slack ที่อุทิศให้กับการจ้างงานโดยเฉพาะ ซึ่งนักการตลาดจะโพสต์เกี่ยวกับงานที่ปรึกษาทั้งแบบพาร์ทไทม์และเต็มเวลา
- สอบถามนักการตลาดเฉพาะกลุ่มเกี่ยวกับกลยุทธ์ เครื่องมือ กรอบการทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ ของพวกเขา และสร้างเครือข่ายกับพวกเขา ได้รับความรู้ผ่านการร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมีนัยสำคัญ
ราคา: ชุมชน Slack ฟรี. เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติเช่น ตลาดออนไลน์ เครือข่ายผู้มีความสามารถ และข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ คุณต้องเลือกแผน OG ซึ่งเริ่มต้นที่ $99.99 ต่อปี.
2. นักการตลาดแชท
Marketers Chat เป็นชุมชนการตลาดบน Slack ที่ส่งเสริมการสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างนักการตลาดยุคใหม่ โดยเน้นที่การตลาดแบบพันธมิตรเป็นหลัก ช่อง Slack บางช่องในชุมชนนี้ได้แก่ SEO, SEM และ Promo Zone ช่องบริการอนุญาตให้นักการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ และแบรนด์ต่างๆ โปรโมตบริการของตนเองต่อผู้ชมได้
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เชื่อมต่อกับนักการตลาดที่มีความคิดเหมือนกันและเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ โดยไม่ต้องติดตามผู้มีอิทธิพลกว่า 200,000 คนบน Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆ
- รับการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับบล็อกที่เผยแพร่ใหม่ผ่านช่องทาง Slack ข่าวสารเฉพาะที่ผสานรวมกับบล็อกและพอร์ทัลข่าวอุตสาหกรรมยอดนิยม
- เข้าถึงของฟรีมากมายเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบด้านการตลาดของคุณ ในช่องทางต่างๆ เช่น ข้อเสนอและเครื่องมือ เรากำลังพูดถึงการตรวจสอบฟรี การให้คำปรึกษา คำแนะนำเครื่องมือ และอื่นๆ อีกมากมาย
ราคา: ฟรี
3. ความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้น
Growmance เริ่มต้นเป็นฟอรัมสนทนาขนาดเล็กสำหรับนักการตลาดเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับนักการตลาด B2B ในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ และเข้าร่วมการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เพลิดเพลินกับชุมชนที่เชื่อถือได้สำหรับนักการตลาด ที่เชิญเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่นี่ข้อมูลของคุณปลอดภัย และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- เข้าถึงตำแหน่งงานและโอกาสพิเศษในทีมการตลาดขององค์กร B2B ชั้นนำ ติดต่อผู้ประกาศงานและผู้จัดการฝ่ายสรรหา และขอคำแนะนำจากพนักงานคนอื่น ๆ ในแบรนด์เดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณา
- ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยคำถามของคุณ รับการฝึกอบรมอย่างรวดเร็วจากพวกเขา เรียนรู้เคล็ดลับการตลาดที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้ว
ราคา: ฟรี
4. เคล็ดลับการเติบโตของ CRO
ชื่อถัดไปในรายชื่อชุมชน Slack ด้านการตลาดของเราคือ CRO Growth Hacks ชุมชนนี้มีช่องและหัวข้อสนทนาใน Slack ที่เน้นเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) เป็นหลัก โดยช่องทางที่ควรเข้าร่วม ได้แก่ SEO Hacks และ Business Hacks
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญว่าพวกเขาผสมผสานกลยุทธ์ CRO ที่สร้างสรรค์อย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง แม้แต่นักการตลาดที่มีประสบการณ์ก็ยังประสบปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง และชุมชน Slack แห่งนี้คือแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดในการตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ CRO ของคุณ
- ใช้ช่อง Slack ของ Shameless Plug เพื่อโปรโมตบริการของคุณ, การสัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, กิจกรรมในท้องถิ่น, และจดหมายข่าวของคุณอย่างเปิดเผย
- เข้าถึงช่องทางเฉพาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพแบบเจาะจง
ราคา: ฟรี
5. การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เป็นชุมชน Slack ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ นักการตลาดเนื้อหา และทีมการเติบโต เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
ด้วยสมาชิกที่ใช้งานมากกว่า 15,000 คน ชุมชน Slack นี้มุ่งเน้นช่วยเหลือธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงจากโมเดลที่เน้นการขายไปสู่โมเดลที่เน้นผลิตภัณฑ์ เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เรียนรู้กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์จากนักการตลาดชั้นนำที่ทำงานใน Amplitude, PayPal, Fullstory และ HubSpot รวมถึงบริษัทอื่น ๆ
- พูดคุยและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมทั้งตั้งคำถามต่อความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ เพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่มีคุณค่า การสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุดของชุมชนนี้
- ค้นพบกรอบการทำงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการค้นหาเพื่อนร่วมทีมคนต่อไป
ราคา: ฟรี. เพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษเช่นการโทรให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ คุณต้องเลือกแผนชำระเงินซึ่งเริ่มต้นที่ $299 ต่อเดือน.
6. RevGenius
ด้วยสมาชิก 35,000 คน RevGenius เป็นชุมชน Slack ต่อไปในรายการของเราสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด B2B
ด้วยช่องเฉพาะทางมากกว่า 30 ช่อง และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของแบรนด์ชั้นนำอย่าง Workato, Dooly, Dock และ Clearbit RevGenius คือแหล่งรวมความรู้และข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดอย่างแท้จริง Chat GTM, Chat Marketing และ Chat RevOps เป็นช่องทางยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้กลยุทธ์การเติบโตและการวิเคราะห์การตลาด
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- มีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำทางความคิดแห่งอนาคตในด้านการตลาด B2B และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขา
- เข้าร่วมงานอีเวนต์ B2B ที่ทรงพลังในด้านยอดขาย การตลาด และ RevOps อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกในการบริหารจัดการและดำเนินแคมเปญการตลาด B2B ที่ประสบความสำเร็จ โดยปราศจากการนำเสนอขายแฝง
- ระบุโอกาสงานที่ดีที่สุดในประกาศงานแชท ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่สมาชิกอยู่แล้ว
ราคา: ฟรี
7. เส้นโค้งอุปสงค์
เส้นโค้งอุปสงค์คือชุมชนระดับพรีเมียมสำหรับผู้นำด้านการตลาดเพื่อการเติบโตชั้นนำที่ต้องการขยายและสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงานด้านการเติบโตของพวกเขา
มีช่อง Slack ที่จัดไว้สำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการตลาด ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนโฆษณา การตลาดผ่านวิดีโอ หรือปลั๊กอินสำหรับ Shopify โดยต้องรอคิวเข้าร่วมชุมชนนี้เป็นเวลา 30 วัน และแตกต่างจากกลุ่ม Slack อื่น ๆ ตรงที่ Demand Curve มีขั้นตอนการอนุมัติสมาชิกแต่ละคนก่อนเข้าร่วม
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- ค้นหาทรัพยากรฟรีและเสียค่าใช้จ่ายสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่การตลาด
- สร้างเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรม เนื่องจาก Demand Curve เป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท B2B ชั้นนำ เช่น Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable และ Salesforce รวมถึงแพลตฟอร์มการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพอย่าง YC Combinator
- ปลดล็อกการเข้าถึงช่อง Slack ที่ซ่อนอยู่ภายในชุมชนออนไลน์นี้โดยการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
ราคา: ฟรี
8. ซุปเปอร์พาธ
Superpath เป็นชุมชน Slack ที่อุทิศให้กับนักการตลาดเนื้อหา B2B โดยเฉพาะ ช่วยพวกเขาสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเจ้าของเอเจนซี่การตลาด และเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเติบโตที่เน้นเพื่อนร่วมงาน
ด้วยสมาชิกกว่า 18,000 คน นี่คือหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ และคว้าโอกาสงานที่ดีที่สุดในวงการ
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- ค้นหาโอกาสที่กำลังเป็นที่นิยมในงานเขียนเนื้อหา การตลาด และ SEO Superpath มีช่องทางเฉพาะที่เรียกว่า Freelance Gigs เพื่อสนับสนุนฟรีแลนซ์ในทุกด้านนี้และอื่นๆ อีกมากมาย
- ร่วมมือกันเพื่อเขียนบทความรับเชิญ แบ่งปันความรู้เชิงลึกในหัวข้อเฉพาะ และแลกเปลี่ยนลิงก์ย้อนกลับในหนึ่งในช่องทาง Superpath ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด—Content Collab
- แชร์รูปภาพของเพื่อนขนฟูของคุณในช่องที่ชื่อว่า Pets อย่างเหมาะสม ช่องนี้เป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีในระหว่างการสนทนาทางการตลาดที่จริงจัง
ราคา: มีแผนฟรีให้บริการ. หากต้องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เช่น บทถอดเสียงของพอดแคสต์, การโทรแบบตัวต่อตัว, และคอร์สออนไลน์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ, คุณต้องเลือกหนึ่งในแผนชำระเงิน ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน.
9. พีค ฟรีแลนซ์
Peak Freelance เป็นชุมชนบน Slack ที่เสริมพลังให้นักเขียนอิสระด้วยการเข้าถึงกระดานงาน เคล็ดลับการเขียน แม่แบบ และคอร์สเรียนเพื่อความสำเร็จในธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ หากคุณเป็นนักเขียนอิสระที่วางแผนจะขยายงานและร่วมงานกับแบรนด์ B2B ระดับโลก ชุมชน Slack นี้เหมาะสำหรับคุณ
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เข้าถึงกระดานงานที่ครอบคลุมซึ่งมีการโพสต์งานฟรีแลนซ์ล่าสุดเกือบทุกวัน
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสำหรับฟรีแลนซ์มืออาชีพ เช่น เทมเพลตและคอร์สออนไลน์ เพื่อกำหนดทิศทางให้กับธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณอย่างที่ต้องการ
- ได้รับประโยชน์จากโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับฟรีแลนซ์ชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ B2B เพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา
ราคา: ฟรี
10. อีเมลกี๊กส์
สุดท้ายนี้ หากคุณเป็นนักการตลาดทางอีเมลที่ต้องการติดตามเทรนด์การตลาดทางอีเมลล่าสุด Email Geeks คือชุมชน Slack ที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยจำนวน 82 ช่อง ทำให้เป็นหนึ่งในชุมชนการตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ประโยชน์สำหรับนักการตลาด
- เรียนรู้แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำการตลาดผ่านอีเมลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีเมลกว่า 21,000 คนจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Google, Uber, Mailchimp, Twitter และแบรนด์ยอดนิยมอื่น ๆ
- รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่นักการตลาดอีเมลมักประสบ พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำทางความคิด ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การออกแบบอีเมลและการส่งอีเมลถึงผู้รับ คุณจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเสมอ
ราคา: ฟรี
ข้อดีของช่อง Slack สำหรับสาขาการตลาดที่แตกต่างกัน
ช่อง Slack สำหรับการตลาดช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในสาขาต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในหลากหลายวิธี นี่คือวิธีที่นักการตลาดเนื้อหา นักการตลาดอีเมล และนักการตลาดดิจิทัลได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมชุมชนเหล่านี้:
นักการตลาดเนื้อหา
- เรียนรู้กลยุทธ์การเติบโตแบบอินทรีย์ที่ได้ผลสำหรับแบรนด์อื่น ๆ
- การเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแหล่งข้อมูลเนื้อหาที่หลากหลาย
- พัฒนาทักษะการสร้างเนื้อหาใหม่, การปรับปรุง, การรายงาน, และทักษะเนื้อหาที่จำเป็นอื่น ๆ โดยการถามสมาชิกชุมชนผู้เชี่ยวชาญและเข้าร่วมเว็บนาร์ส
นักการตลาดทางอีเมล
- รับเคล็ดลับและตัวอย่างจากกรณีการใช้งานการตลาดผ่านอีเมลที่สำคัญที่สุด เช่น การสร้างรายชื่ออีเมล การเพิ่มจำนวนผู้ติดตามจดหมายข่าวของบริษัท การสร้างลำดับอีเมลต้อนรับ
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอีเมล หน้าแลนดิ้งของจดหมายข่าว และการวางตำแหน่ง CTA เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงสูงสุด
- พัฒนาทักษะการเขียนคำโฆษณาของคุณด้วยเทมเพลตอีเมล เคล็ดลับการเขียนหัวเรื่อง และเทมเพลตอีเมลที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่านให้กับแบรนด์อื่นๆ
นักการตลาดดิจิทัล
- ติดตามเทรนด์การตลาดดิจิทัลที่สำคัญและเตรียมตัวปรับเปลี่ยนทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับ AI และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- ค้นหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กร B2B ชั้นนำ และเชื่อมต่อกับคนในบริษัทเพื่อรับการแนะนำ
การใช้ Slack เป็นเครื่องมือทางการตลาด
Slack ช่วยให้ผู้ทำการตลาดเช่นคุณสามารถร่วมมือและสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์. วิธีที่คุณสามารถผสานการทำงานของ Slack กับหน้าที่ประจำวันของคุณได้รวมถึง:
- การสร้างกระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการตลาด
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย ให้สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติใน Slack โดยเชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น Notion (สำหรับจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดีย), ClickUp (สำหรับจัดการงานและ KPI),เครื่องมือฟังเสียงลูกค้า ( สำหรับรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม) และ Figma (สำหรับการออกแบบสื่อสร้างสรรค์)
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรของแคมเปญทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในที่เดียว และคุณจะสามารถเปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้น
- การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับโครงการการตลาดที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการจัดการโครงการของ Slackช่วยให้คุณสามารถนำทีมทั้งหมดมารวมกันได้โดยใช้การผสานการทำงานระหว่าง Slack กับ ClickUp Canvas ช่วยให้คุณสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ได้ และ Slack Connect ช่วยให้คุณสามารถเชิญผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับเหมาจากพื้นที่ทำงานอื่น ๆ มาร่วมได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เปลี่ยน Slack ให้เป็นคลังทรัพยากรด่วนของคุณ
ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงของ Slack เพื่อค้นหาทรัพยากรและไฟล์สื่อทั้งหมดที่แชร์ในการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อไม่ให้พลาดงานที่รอดำเนินการ และผสานการทำงานกับ Google Docs, DropBox, Notion และแอปพลิเคชันที่คล้ายกันเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารในช่อง Slack ที่คุณแชร์
คำแนะนำและมารยาทสำหรับนักการตลาดที่ใช้ Slack
ก่อนใช้ Slack เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาดของคุณ ควรทราบเทคนิคและมารยาทในการใช้Slackเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด:
- ใช้เธรดใน Slack สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม แทนที่จะส่งข้อความใหม่ทุกครั้งเพื่อตอบกลับการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ใช้เธรดเพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบ ประหยัดเวลาของสมาชิกในทีม และช่วยให้พวกเขาค้นหาคำตอบได้เร็วขึ้น
- ใช้ภาษาที่ครอบคลุม เมื่อพูดคุยกับทีมของคุณ ให้แทนคำว่า "พวกผู้ชาย" ด้วยคำว่า "ทุกคน" หรือ "ทีม" เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
- สำหรับการติดตามผลหรือตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น "ใช่ ฉันจะทำ" หรือ "ฉันเห็นด้วย" ให้ใช้สัญลักษณ์อีโมจิ ตัวอย่างเช่น สำหรับคำตอบสองข้อข้างต้น สัญลักษณ์อีโมจิที่เหมาะสมคือ ✅ และ "+1" ตามลำดับ
- ตั้งค่าสถานะ "ห้ามรบกวน" เพื่อสร้างความคาดหวังที่สมจริง ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะทราบถึงตารางการทำงาน และพวกเขาจะติดต่อคุณในช่วงเวลานี้หรือรอจนถึงวันถัดไปเพื่อรับการตอบกลับจากคุณ
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ลดการประชุม และช่วยให้พนักงานยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน เข้าร่วมการประชุมสั้น ๆ เมื่อจำเป็นเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
- อย่าติดแท็ก "Channel" หรือ "All" ทุกครั้งที่คุณโพสต์ข้อความ เพราะจะเป็นการแจ้งเตือนสมาชิกทุกคนในช่องนั้น แม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความนั้นก็ตาม แจ้งเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เท่านั้น
ปรับปรุงการดำเนินงานทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
Slack ช่วยให้ผู้ทำการตลาดจากหลากหลายสาขาสามารถปรับปรุงการร่วมมือภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสร้างเทมเพลตแผนการตลาดสำหรับทีมทั้งหมด และสัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านการผสาน Slack กับโซลูชันเช่น ClickUp, Notion, และ Airtable
เข้าร่วมชุมชน Slack เพื่อเข้าถึงเทมเพลตแผนการตลาดที่ได้รับการทดสอบแล้ว, ติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการแปลงและการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ๆ, และได้รับโอกาสทางงานและคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ.
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Slackที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการทำงานร่วมกันของทีมการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
โซลูชันของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เป็น เครื่องมือที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับผู้นำทีมการตลาดและทีมงานในการสร้างสถานที่ทำงานแบบครบวงจร ทีมการตลาดของคุณสามารถ:
- ใช้ClickUp Brainเพื่อพัฒนาเนื้อหาแคมเปญการตลาดได้เร็วขึ้น สร้างไอเดียเนื้อหา, สรุปงาน, อีเมล, และกรณีศึกษาสำหรับแคมเปญการตลาดครั้งต่อไปของคุณด้วยความเร็วแสง และช่วยให้สมาชิกทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับสมาชิกในทีมของคุณในที่เดียว ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกันในกระบวนการทำงาน
- สร้างความโปร่งใสทั่วทั้งทีมและติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกในทีมของคุณในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยClickUp Goalsติดตามและจัดการความก้าวหน้าของทีมคุณในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ClickUp Goals
- กำจัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยClickUp Automationsและติดตามไทม์ไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนและยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
- ใช้การเชื่อมต่อ Slack กับ ClickUpเพื่อสร้างแดชบอร์ดการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทุกคนในทีม
เพื่อสำรวจ ClickUp,ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี.
คำถามที่พบบ่อย
1. ชุมชน Slack คืออะไร?
ชุมชน Slack คือกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรม ร่วมมือกันในโครงการใหม่ และโต้ตอบกับผู้นำทางความคิดที่มีประสบการณ์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
2. คุณสามารถใช้ Slack สำหรับการตลาดได้หรือไม่?
ใช่ การใช้ Slack สำหรับการตลาดช่วยให้คุณปรับกิจกรรมของทีมการตลาดให้เป็นระบบและทำให้ทุกโครงการการตลาดเป็นความร่วมมือกัน
3. Slack คืออะไรในด้านการตลาดดิจิทัล?
Slack คือโซลูชันยุคใหม่สำหรับทีมการตลาดดิจิทัลในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น