10 อันดับการผสานรวม Pipedrive ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ในปี 2025

ปรับตัวหรือล้าหลัง
สุภาษิตนี้มีความจริงอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
พลังของการผสานระบบ CRM โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง Pipedrive นั้นชัดเจนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แอปและการผสานระบบของ Pipedrive เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจจัดการกระบวนการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ด้วยการผสานรวมแอปและบริการต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ การผสานระบบ Pipedrive CRM ช่วยเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือ CRM ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้มากขึ้นไปอีก พวกมันช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการขายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อถึงกัน และผลิตผลมากขึ้น พร้อมภาพรวมของเส้นทางการขายที่ชัดเจน
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ CRM การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการผสานระบบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นในภูมิทัศน์ดิจิทัลยุคใหม่
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Pipedrive?
กุญแจสำคัญคือการค้นหาคุณสมบัติที่ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการผลิตได้ด้วยข้อมูล CRM ที่ถูกต้อง ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในการผสานระบบ Pipedrive CRM:
- คุณสมบัติการอัตโนมัติการขาย: การผสานระบบที่ช่วยอัตโนมัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การติดตามลูกค้า การนัดหมาย และการติดตามลูกค้าใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก ค้นหาคุณสมบัติที่ช่วยอัตโนมัติกิจกรรมการขายที่ทำเป็นประจำเพื่อลดการทำงานด้วยตนเองและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- การผสานรวมการตลาดทางอีเมล: การซิงโครไนซ์กับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถจัดการแคมเปญได้อย่างราบรื่นโดยตรงจาก CRM ติดตามการโต้ตอบและการตอบสนองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและเปลี่ยนผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพให้กลายเป็นลูกค้า
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่กำหนดเอง: เลือกการผสานรวมที่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์อย่างละเอียดและรายงาน CRM ที่สามารถปรับแต่งได้. เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพการขาย, ทำนายแนวโน้ม, และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
- คุณสมบัติการร่วมมือ: คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีม เช่น ปฏิทินที่แชร์ได้, การมอบหมายงาน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนในทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน และสามารถทำงานที่สำคัญที่สุดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แอปและระบบเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม: มองหาความสามารถในการเชื่อมต่อ Pipedrive กับแอปและระบบของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี, Google Sheets, เครื่องมือสื่อสาร และระบบจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะขยายความสามารถของ Pipedrive และสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การจัดการผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย: คุณสมบัติการจัดการผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึงเครื่องมือการแบ่งกลุ่ม การติดตามประวัติการติดต่อ และเกณฑ์การประเมินลูกค้าเป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการ CRM ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้: ความสามารถในการสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับกระบวนการขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับวงจรการขายได้ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มากขึ้น
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแอปและการผสานรวม Pipedrive ที่ควรใช้ในปี 2024
ภูมิทัศน์ของเครื่องมือ CRMยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานรวมที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของแพลตฟอร์มอย่าง Pipedrive มาเจาะลึก 10การผสานรวมที่ดีที่สุดหรือทางเลือกของPipedrive ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการทำงานของธุรกิจ
1. Talkdesk
Talkdesk เป็นโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์บนระบบคลาวด์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับการสนับสนุนลูกค้าผ่าน Pipedrive โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ Talkdesk
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: มอบการผสานรวมที่ราบรื่นกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงเสียง, SMS และโซเชียลมีเดีย
- คุณสมบัติศูนย์บริการขั้นสูง: คุณสมบัติเช่นการบันทึกการโทร, การรายงานแบบเรียลไทม์, และการวิเคราะห์ช่วยเพิ่มการสนับสนุนลูกค้า
- การผสานรวม CRM: ผสานรวมกับ Pipedrive โดยตรง เพื่อให้มั่นใจในการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่มีอยู่และการเข้าถึง
- ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Talkdesk
- บางรีวิวชี้ว่าการตั้งค่าครั้งแรกอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Talkdesk
- CX Cloud Essentials: $75/ผู้ใช้/เดือน
- CX Cloud Elevate: $95/ผู้ใช้/เดือน
- CX Cloud Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Talkdesk
- G2: 4. 4/5 (2,181 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (721 รีวิว)
2. PandaDoc
PandaDoc ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการผสานการทำงานกับ Pipedrive ซึ่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้าง จัดการ และติดตามเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- กระบวนการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ: ช่วยให้การสร้าง, การส่ง, และการติดตามเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจาก Pipedrive
- ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์: มอบฟังก์ชันการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสาร
- ไลบรารีเทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจต่างๆ
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: แจ้งให้คุณทราบสถานะของเอกสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเมื่อเอกสารถูกเปิด ดู หรือลงนาม
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- การปรับแต่งที่จำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ PandaDoc
- ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ฟรี: $0
- สิ่งจำเป็น: $19/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (2317 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1085 รีวิว)
3. แอร์คอล
Aircall โดดเด่นในฐานะโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ทรงพลัง ซึ่งผสานการทำงานกับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในกระบวนการทำงานของ CRMการผสานระบบนี้ช่วยปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสนับสนุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aircall
- การผสานรวม CRM โดยตรง: ซิงค์กับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น ทำให้การบันทึกการโทรเป็นไปอย่างราบรื่น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ง่ายสำหรับทีมในการนำไปใช้และใช้งาน
- คุณสมบัติการโทรขั้นสูง: รวมถึงการบันทึกการโทร, ข้อความเสียง, และตัวเลือกการกำหนดเส้นทางการโทรตามความต้องการ
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการโทรและการโต้ตอบกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Aircall
- เนื่องจากเป็นระบบบนคลาวด์ คุณภาพการโทรจึงขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Aircall
- สิ่งจำเป็น: $30/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $50/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Aircall
- G2: 4. 3/5 (938 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (410 รีวิว)
4. Yesware
Yesware เป็นเครื่องมือติดตามอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น ซึ่งเชื่อมต่อกับ Pipedrive เพื่อเสริมกลยุทธ์การสื่อสารทางอีเมลภายในระบบ CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของอีเมลและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการขายผ่านการติดตามและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yesware
- การติดตามอีเมล: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่อีเมลถูกเปิดและอ่าน ช่วยให้ทีมขายประเมินระดับความสนใจได้
- เทมเพลตและการรายงาน: ให้บริการเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้ และรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล
- ผู้จัดตารางการประชุม: ช่วยให้การกำหนดตารางการประชุมจากอีเมลเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การผสานรวมกับ Salesforce: นอกเหนือจาก Pipedrive แล้ว ยังผสานรวมกับ Salesforce ได้เป็นอย่างดี ทำให้แอปพลิเคชันยอดนิยมมีความหลากหลายมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Yesware
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงนั้นค่อนข้างซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
- เน้นหลักไปที่ฟังก์ชันการทำงานของอีเมล ซึ่งอาจจำกัดขอบเขตการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคา Yesware
- ข้อดี: $15/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $35/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $65/ผู้ใช้/เดือน
คะแนน Yesware
- G2: 4. 4/5 (812 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (175 รีวิว)
5. Aeroleads
AeroLeads เป็นเครื่องมือสร้างและค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ทรงพลัง เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพในการค้นหาอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ การผสานรวมกับ Pipedrive ช่วยให้การถ่ายโอนลูกค้าที่มีคุณค่าเหล่านี้เข้าสู่ระบบ CRM สำหรับธุรกิจ B2B เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ AeroLeads
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดเชิงรุก
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ช่วยให้สามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถซิงค์ข้อมูลกับ Pipedrive ได้โดยตรง
- ส่วนขยาย Chrome: มอบส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกในการจับข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn, AngelList และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- การส่งออกข้อมูลจำนวนมาก: เปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งออกข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้ ซึ่งสามารถนำเข้าไปยัง Pipedrive เพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อจำกัดของ AeroLeads
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- จุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกด้านของความต้องการ CRM
ราคาของ AeroLeads
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- Climb: $149/เดือน
- ล่องเรือ: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนน AeroLeads
- G2: 4. 0/5 (61 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (38 รีวิว)
6. Kixie
Kixie ผสานการทำงานกับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น มอบโซลูชันโทรศัพท์ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและกระบวนการขายภายในแพลตฟอร์ม CRM เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการโทรและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการผสานรวมกับ CRM โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Kixie
- ตัวโทรแบบบูรณาการ: ช่วยให้สามารถโทรออกได้โดยตรงภายใน Pipedrive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสาร
- การบันทึกและวิเคราะห์การโทร: ให้บริการบันทึกการโทรเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการฝึกอบรม พร้อมการวิเคราะห์การโทรอย่างละเอียด
- การบันทึกการโทรอัตโนมัติ: ทำให้การโทรทั้งหมดถูกบันทึกใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ รักษาบันทึกที่แม่นยำ
- ความสามารถของ SMS: รวมฟังก์ชันการทำงานของ SMS เพื่อกลยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Kixie
- เนื่องจากเป็นระบบบนคลาวด์ คุณภาพการโทรอาจได้รับผลกระทบจากความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจถูกจำกัดไว้สำหรับแผนระดับสูงกว่า ซึ่งอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม
ราคาของ Kixie
- แบบบูรณาการ: $30/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $50/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $70/ผู้ใช้/เดือน
คะแนน Kixie
- G2: 4. 0/5 (61 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (273 รีวิว)
7. หยด
Drip เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น นำความสามารถด้านการตลาดผ่านอีเมลขั้นสูงและระบบอัตโนมัติมาสู่ระบบนิเวศของ CRM เหมาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด
- อีคอมเมิร์ซ CRM: เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมนำเสนอเครื่องมือที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้
- การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ: คุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างและจัดการแคมเปญอีเมลที่มุ่งเป้าหมาย
- การแบ่งกลุ่มและการปรับให้เหมาะกับบุคคล: ความสามารถในการแบ่งกลุ่มขั้นสูงช่วยให้เกิดการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีความเฉพาะบุคคลสูง
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ: เครื่องมือสร้างแบบภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดการหยด
- แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับทุกรูปแบบธุรกิจ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานได้อย่างชำนาญ
การตั้งราคาแบบหยด
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- ข้อดี: $122/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
อัตราการหยด
- G2: 4. 4/5 (458 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (180 รีวิว)
8. ลีดฟีดเดอร์
Leadfeeder เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขายและติดตามเว็บไซต์ที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับ Pipedrive ได้อย่างราบรื่น เครื่องมือนี้เชี่ยวชาญในการระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การขายและการตลาดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ร่วมกับความสามารถของ CRM ของ Pipedrive
คุณสมบัติเด่นของ Leadfeeder
- การระบุตัวตนผู้เยี่ยมชม: ระบุบริษัทและบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ มอบข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
- การให้คะแนนและการจัดเรียงลูกค้าเป้าหมาย: มีคุณสมบัติการให้คะแนนและการจัดเรียงลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุด
- การซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ Pipedrive อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ตัวกรองลูกค้าเป้าหมายที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้สามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์เฉพาะ
ข้อจำกัดของ Leadfeeder
- อาจไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมทุกคนได้เสมอไป โดยเฉพาะผู้บริโภครายบุคคล
- ประสิทธิภาพมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปริมาณและคุณภาพของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
ราคาของ Leadfeeder
- ไลท์: เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $55/เดือน
คะแนน Leadfeeder
- G2: 4. 4/5 (771 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (129 รีวิว)
9. เคลนตี้
Klenty เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ผสานการทำงานกับ Pipedrive ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายอัตโนมัติและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย ออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติงานซ้ำๆ ในกระบวนการขาย ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Klenty
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลขายสินค้า: ระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมลขายสินค้าที่ปรับแต่งตามบุคคลในปริมาณมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
- การติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า: ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านอีเมล พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับกลยุทธ์การติดตามผล
- นำเข้าผู้มุ่งหวังอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการนำเข้าผู้มุ่งหวังจาก Pipedrive โดยอัตโนมัติ เพื่อการจัดการแคมเปญที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การซิงค์กิจกรรม: ซิงค์กิจกรรมอีเมลทั้งหมดกลับไปยัง Pipedrive เพื่อให้บันทึก CRM ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของคลีนตี้
- แม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในด้านการอัตโนมัติทางอีเมล แต่อาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในช่องทางอื่น ๆ ของการมีส่วนร่วม
ราคาคลีนตี้
- สตาร์ทอัพ: $35/ผู้ใช้/เดือน
- การเติบโต: $60/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $100/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนความนิยมของแฟนคลับ
- G2: 4. 6/5 (367 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (43 รีวิว)
10. วิชพอนด์
Wishpond ปรากฏเป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถผสานรวมเข้ากับบัญชี Pipedrive ของคุณได้อย่างตรงไปตรงมา มันมอบเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการสร้าง, การจัดการ, และการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกิจกรรมการตลาดและเส้นทางการขายของคุณได้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Wishpond
- ชุดการตลาดแบบครบวงจร: นำเสนอเครื่องมือสำหรับการตลาดทางอีเมล, หน้า landing page, และโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดสามารถจัดการได้ภายใน Pipedrive
- การสร้างและการทำระบบอัตโนมัติในการหาลูกค้าเป้าหมาย: มีประสิทธิภาพในการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยการดำเนินการและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- การผสานระบบอีคอมเมิร์ซ: ผสานระบบกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ให้การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย ช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ Wishpond
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าจำนวนคุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- สำหรับฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การเชื่อมต่อกับ Pipedrive นั้น ต้องอาศัยการเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มของ Zapier
ราคาของ Wishpond
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ทุกสิ่งที่คุณต้องการ: $99/เดือน
- การเติบโตอย่างรวดเร็ว: $199/เดือน
คะแนน Wishpond
- G2: 3. 7/5 (161 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (133 รีวิว)
การผสานระบบ CRM อื่นๆ
ในขณะที่การผสานรวมกับ Pipedrive มอบเครื่องมือหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ CRM ของคุณ การพิจารณาเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างที่ดีคือ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่โดดเด่นทั้งในด้าน CRM และการจัดการโครงการ
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติการค้นหาแบบสากล ผู้ใช้ ClickUp สามารถค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อ ไฟล์ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาแต่ละแอปแยกกัน
ClickUp's CRMสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและระบบต่าง ๆ ได้ เช่น Google Sheets, Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการดีลใน Pipedrive และลูกค้าใหม่ ความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งานช่วยให้พนักงานขายและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ — การปิดดีลให้มากขึ้นและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
1. การค้นหาแบบครอบคลุม
ความสามารถในการค้นหาแบบสากลของ ClickUpช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ทั่วทุกเครื่องมือโปรดและแอปพลิเคชันยอดนิยม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับทีมขายและองค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าและการตลาดผ่านอีเมล เนื่องจากช่วยให้จัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
2. การจัดการงานอย่างครอบคลุม
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, มอบหมาย, และปรับปรุงงานได้โดยตรงภายใน ClickUp. ฟังก์ชันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ทีมขายอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, ทำให้แน่ใจว่าทุก ๆ ลูกค้า, บันทึก, และการกระทำได้รับการบันทึกอย่างละเอียดและติดตามอย่างใกล้ชิด.
3. แม่แบบ CRM ที่ปรับแต่งได้
ClickUp นำเสนอเทมเพลต CRM และเทมเพลตกรณีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างสูง เทมเพลตเหล่านี้ตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรต่างๆ ช่วยให้พวกเขาปรับแต่งกระบวนการ CRM ได้อย่างแม่นยำ
4. การผสานแอปพลิเคชันและการทำงานอัตโนมัติ
ClickUp รองรับการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมมากมาย รวมถึง Google Sheets สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและ Facebook สำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มของ Zapier การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
5. ClickUp AI
คุณสมบัตินี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านการจัดการโครงการและเครื่องมือ CRM.เครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับ CRMถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยเหลือในภารกิจทางข้อความต่าง ๆ ตั้งแต่การร่างอีเมล การสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาด ไปจนถึงการสร้างสรุปที่กระชับของการประชุมและรายงาน ClickUp AI จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp AI วิเคราะห์และปรับปรุงข้อความเพื่อให้มีความน่าสนใจหรือเป็นมืออาชีพมากขึ้นตามบริบท เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลปริมาณมาก โดยสามารถสร้างรายการดำเนินการและประเด็นสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดด้านการบริหารจัดการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: แผนที่กำหนดเอง
- ClickUp Brain พร้อมให้บริการสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ก้าวสู่อนาคต: เพิ่มประสิทธิภาพ CRM ด้วยการผสานบัญชี Pipedrive ชั้นนำสำหรับปี 2024
ในโลกของ CRM ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การผสานระบบที่เหมาะสมสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตสูงสุดได้ รายการที่ครอบคลุมนี้ซึ่งรวบรวม 10 การผสานระบบที่ดีที่สุดของ Pipedrive สำหรับปี 2024 นำเสนอเครื่องมือหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การขาย การตลาดผ่านอีเมล ไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มเช่น ClickUp ยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความทรงพลังของเครื่องมือ CRM โดยมอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ให้การผสานรวมเหล่านี้เพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาดของคุณพร้อมที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบัน
ลงทะเบียนบนClickUp วันนี้!