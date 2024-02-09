การประชุมฟินเทค: คู่มือกิจกรรมระดับโลกในปี 2025

สวัสดีครอบครัวการเงิน! พร้อมที่จะเพิ่มการประชุมฟินเทคในปฏิทินของคุณในปีนี้หรือยัง? เราพร้อมดูแลคุณแล้ว
ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่ดีไปกว่านี้ในการดื่มด่ำกับโลกของฟินเทค รายได้ของภาคเทคโนโลยีทางการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโซลูชันนวัตกรรมใหม่ๆ กำลังเข้าสู่ตลาดตลอดเวลา
การประชุมฟินเทคมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรม, ผู้มีวิสัยทัศน์, และผู้ทำลายล้างเพื่อให้คุณสามารถขยายเครือข่ายของคุณ (และฐานความรู้ของคุณ) คุณจะได้รับการบ่มเพาะความคิดใหม่, ความร่วมมือ, และกลยุทธ์ก่อนที่คุณจะรู้ตัว
บทความนี้นำเสนอรายชื่องานประชุมฟินเทคระดับโลกที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งคุณไม่ควรพลาดในปี 2024 เราจะเจาะลึกถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของงานเหล่านี้ และวิธีที่พวกมันกำลังขับเคลื่อนการปฏิวัติดิจิทัลในวงการการเงินอย่างที่เรารู้จัก
ภาพรวมของการประชุมฟินเทค
งานประชุมฟินเทคคือที่ที่ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำ ผู้นำทางความคิด สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้กำกับดูแลมารวมตัวกัน
พวกเขามารวมตัวกันและสำรวจแนวโน้มและความท้าทายล่าสุดในเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อให้เข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับระบบนิเวศของฟินเทคและหัวข้อต่างๆ เช่น:
- ปัญญาประดิษฐ์
- การซื้อขายคริปโต
- บล็อกเชน
- การเงินฝังตัว
ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านกฎระเบียบ ผ่านสิ่งต่างๆ เช่น:
- ปาฐกถาพิเศษจากผู้นำด้านฟินเทค
- เวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับ Web3 (เช่น บล็อกเชน, สกุลเงินดิจิทัล, NFT)
- การอภิปรายในหัวข้อร้อนแรง เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง
- การสาธิตเครื่องมือ AIที่ล้ำสมัยและอื่น ๆ
ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้
ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเหมือนกัน สร้างความร่วมมือ และวางรากฐานสำหรับการร่วมมือที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตในปีต่อ ๆ ไป
การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอย่างกว้างขวางในงานประชุมฟินเทคช่วยส่งเสริมการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมการติดตามตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญในปัจจุบัน และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการทางการเงินระดับโลกให้ก้าวหน้า
รายชื่อการประชุมฟินเทคระดับโลกที่สำคัญที่สุดในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด
ด้วยกิจกรรมจากลอนดอนถึงดูไบและไกลกว่านั้น ปี 2024 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมฟินเทค นี่คือกิจกรรมที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณตามทันอนาคตของฟินเทค
1. FinovateEurope
เมื่อไร: 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: 2,790 ดอลลาร์
วิธีการเข้าร่วม: แบบพบหน้า, ดิจิทัล, หรือแบบผสมผสาน
FinovateEuropeเป็นหนึ่งในงานประชุมฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสำหรับปี 2024 ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมต่อกับผู้นำจากสถาบันการเงินระดับโลกหลายร้อยแห่ง รับฟังจากนักนวัตกรรมฟินเทคในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมกับสาธิตฟินเทคล้ำสมัยหลายสิบรายการ
2. ฟินเทคมีตอัพ 2024
เมื่อไร: 3-6 มีนาคม 2567
ที่ไหน: ลาสเวกัส, เนวาดา, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: 3,495 ดอลลาร์
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
Fintech Meetupได้รับการโฆษณาว่าเป็นอนาคตของงานอีเวนต์ด้านฟินเทค พร้อมการบรรยายหลัก วิทยากร และการสาธิตที่สำรวจทิศทางของอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกัน และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเหมือนกันนับพันคนในงานประชุมที่น่าตื่นเต้นนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน
3. MoneyLIVE Summit 2024
เมื่อไร: 6-7 มีนาคม 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: $2,799 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
MoneyLIVE Summitเป็นงานด้านการชำระเงินและการธนาคารที่จัดมายาวนานที่สุดในยุโรป การประชุมฟินเทคครั้งนี้รวบรวมผู้นำทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารดิจิทัลเข้าด้วยกัน สร้างเวทีที่พันธมิตรที่ก้าวล้ำถูกสร้างขึ้นและแนวคิดนวัตกรรมได้รับการเร่งให้เกิดขึ้น
4. การเงินดิจิทัลในอนาคต
เมื่อไร: 2-3 เมษายน 2567
ที่ไหน: นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $2,499
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
Future Digital Financeเป็นงานประชุมฟินเทคขนาดกลางสำหรับองค์กรทุกขนาด ผู้เข้าร่วมจะได้เพลิดเพลินกับกรณีศึกษา การนำเสนอ และเสวนาจากผู้บริหารระดับสูง พร้อมรับแนวคิดนวัตกรรมที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดปี 2024
5. New York Fintech Week 2024
เมื่อไร: 8-12 เมษายน 2567
ที่ไหน: นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: ราคาแตกต่างกันไปตามกิจกรรม
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
งานNew York Fintech Week 2024เป็นงานประชุมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ฟรีและเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม ไปจนถึงการประชุมโต๊ะกลมเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้นที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 150 ดอลลาร์ขึ้นไป ซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ และเน้นย้ำถึงโครงการฟินเทคที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน New York Fintech Week ได้โดยการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายการแทนที่จะเข้าร่วมตลอดทั้งสัปดาห์ เราได้เน้นสองวันที่ไม่ควรพลาดไว้ด้านล่าง (หนึ่งในนั้นเข้าร่วมได้ฟรี) สำหรับผู้ที่สามารถสละเวลาได้เพียงวันหรือสองวันในเดือนเมษายนนี้
6. การประชุมโต๊ะกลมด้านนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน2024
เมื่อไร: 9 เมษายน 2567
ที่ไหน: นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: ฟรี
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุมโต๊ะกลมนวัตกรรมธนาคารและฟินเทค 2024เป็นงานแรกที่จัดขึ้นในสัปดาห์ฟินเทคแห่งนิวยอร์ก งานสัมมนาหนึ่งวันนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำทางความคิด และผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมืออาชีพและสถาบันการเงินในการกำหนดทิศทางสู่อนาคตปี 2024 และต่อไป
7. การประชุมสุดยอดฟินเทคแห่งจักรวรรดิ
เมื่อไร: 10 เมษายน 2567
ที่ไหน: นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $1,095 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุม Empire Fintech Conferenceเป็นกิจกรรมเด่นลำดับที่สองของเราจาก New York Fintech Week งานนี้เป็นการรวมตัวที่น่าตื่นเต้นของผู้นำด้านฟินเทคในปัจจุบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านบทสนทนาแบบใกล้ชิด บรรยายพิเศษที่น่าสนใจ การเสวนาเชิงลึก เกมโชว์ (ใครสนใจเกมฟินเทคแฟมิลี่เฟอด์บ้าง?) และการอภิปรายในประเด็นสำคัญ
8. ตะวันออกกลางที่ไร้รอยต่อ
เมื่อไร: 14-15 พฤษภาคม 2567
ที่ไหน: ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ค่าใช้จ่าย: $750 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุมSeamless Middle Eastได้เป็นสถานที่พบปะสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในอุตสาหกรรมฟินเทค, การชำระเงิน, ธนาคาร, ค้าปลีก, และการตลาดดิจิทัลมาเป็นเวลา 24 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพลิดเพลินกับการประชุมสามวันพร้อมผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คนที่หารือเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด, เทคโนโลยี, และผู้เปลี่ยนแปลงที่กำลังสร้างโลกดิจิทัลของเรา
9. การประชุมสุดยอดระดับโลกด้าน RegTech ประจำปี 2024
เมื่อไร: 16 พฤษภาคม 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: $754 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุมสุดยอดGlobal RegTech Summitเป็นแหล่งรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับฟินเทคและเรกเทค (เทคโนโลยีกำกับดูแล) ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมระดับโลกที่เป็นผู้นำในวงการฟินเทค สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในอุตสาหกรรม และสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดในบริการทางการเงินได้โดยตรง
10. FinovateSpring
เมื่อไร: 21-23 พฤษภาคม 2567
ที่ไหน: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $2,498 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: แบบพบหน้า, แบบดิจิทัล, หรือแบบผสมผสาน
ไม่สามารถไปร่วมงาน FinovateEurope ได้ใช่ไหม? มาร่วมงานFinovateSpring งานประชุมฟินเทคที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี 2024 บนฝั่งตะวันตก ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากมาย การสาธิตเชิงปฏิบัติจริง และกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลสำคัญในวงการฟินเทค
11. คอนเซนซัส 2024
เมื่อไร: 24-31 พฤษภาคม 2567
ที่ไหน: ออสติน, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $1,399
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
Consensusเป็นการประชุมที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในโลกของบล็อกเชน, Web3 และสกุลเงินดิจิทัล งานนี้สัญญาว่าจะสร้างผลกระทบด้วยการสนทนาที่มีความหมาย, วิทยากรที่มีวิสัยทัศน์ และเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติที่มุ่งแก้ไขความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2024
12. 2024 การประชุมสัมมนาฟินเทคแห่งสหรัฐอเมริกา
เมื่อไร: 4-6 มิถุนายน 2567
ที่ไหน: ชิคาโก, อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $895 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุมสัมมนาฟินเทคประจำปีครั้งที่6ของสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในกิจกรรมฟินเทคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ การประชุมนี้ได้ปฏิวัติวิธีการที่ผู้นำในอุตสาหกรรมฟินเทคเชื่อมต่อกัน ด้วยการหารือที่มีความหมาย โอกาสในการสร้างเครือข่าย และเวทีเสวนา
13. Money 20/20 Europe 2024
เมื่อไร: 4-6 มิถุนายน 2567
ที่ไหน: อัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์
ค่าใช้จ่าย: $3,132 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
Money 20/20เป็นงานชั้นนำสำหรับระบบนิเวศการเงินระดับโลก โดยเน้นที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในฟินเทคและบริการทางการเงิน ผู้เข้าร่วมงานสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกระดับโลก โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการบรรยายพิเศษ
14. ฟินเทค + อินชัวร์เทค รุ่น
เมื่อไร: 12-13 มิถุนายน 2567
ที่ไหน: ชาร์ล็อตต์, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $299
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
Fintech + Insurtech Generations หรือที่รู้จักในชื่อ Fintech Generations Insurtech ให้คำมั่นในการสนทนาที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับประเด็นที่แท้จริง ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังจากบุคคลชั้นนำในวงการฟินเทคเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นที่พูดถึงในวงการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้นำในวงการอินชัวร์เทคและฟินเทค
15. ฟินเทค เวิลด์ ฟอรั่ม 2024
เมื่อไร: 20-21 มิถุนายน 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: $628 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
ฟอรั่มโลก FinTechเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อหารือและกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีทางการเงิน ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ เชื่อมต่อกับมืออาชีพชั้นนำในภาคการเงิน และสำรวจผลกระทบของฟินเทคต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
16. ฟินเทค คอนเน็กต์ เอเชีย 2024
เมื่อไร: 27-29 สิงหาคม 2567
ที่ไหน: โรงแรมราฟเฟิลส์, สิงคโปร์
ค่าใช้จ่าย: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
การประชุมสุดยอด FinTech Connect Asia ประจำปีเป็นสถานที่พบปะสำหรับสถาบันการเงินชั้นนำและผู้นำในเอเชีย เป็นงานที่น่าตื่นเต้นพร้อมการบรรยายหลักที่สร้างแรงบันดาลใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ กิจกรรมสร้างเครือข่ายที่สนุกสนาน และอื่นๆ อีกมากมาย
17. การประชุมประจำปีครั้งที่สาม นวัตกรรมทางการเงิน
เมื่อไร: 19 กันยายน 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: ฿756
วิธีการเข้าร่วม: แบบพบตัวจริง, แบบออนไลน์, หรือแบบผสมผสาน
ฟอรั่มนวัตกรรมทางการเงินประจำปีนี้เป็นเวทีระดับพรีเมียมสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุด แนวโน้ม การพัฒนา และข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบในภาคฟินเทค ผู้เข้าร่วมจะได้เพลิดเพลินกับฟอรั่มเชิงโต้ตอบของผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้นำทางความคิดที่มองหาการแบ่งปันแนวคิดและเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ
18. Money 20/20 USA 2024
เมื่อไร: 27-30 ตุลาคม 2567
ที่ไหน: ลาสเวกัส, เนวาดา, สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่าย: $2,899 (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
ไม่สามารถไปอัมสเตอร์ดัมได้ในปีนี้หรือ? ไปที่Money 20/20 USA แทนเถอะ นี่คืองานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในอเมริกาเหนือสำหรับการรวมตัวของผู้นำในวงการบริการทางการเงินและฟินเทค ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อธุรกิจ และเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในวงการนี้
19. เทศกาล Fintech Talents
เมื่อไร: 11-12 พฤศจิกายน 2567
ที่ไหน: ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย: 381 ดอลลาร์
วิธีการเข้าร่วม: เข้าร่วมด้วยตนเอง
เทศกาล Fintech Talentsเป็นงานประชุมฟินเทคที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหราชอาณาจักรประจำปี 2024 เป็นงานสองวันที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มีวิสัยทัศน์และนักนวัตกรรมในการแบ่งปันแนวคิดและแก้ไขปัญหาในภาคการเงิน
20. ฟินเทครีทรีต ยุโรป
เมื่อไร: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ค่าใช้จ่าย: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วิธีการ: พบกันด้วยตนเอง
หากคุณพลาดโอกาสเข้าร่วม California Fintech Retreat ในปีนี้ อย่าลืมแวะไปที่Fintech Retreat Europeในช่วงปลายปี 2024 เพื่อสัมผัสกับนวัตกรรมและโอกาสในการสร้างเครือข่าย รายละเอียดเกี่ยวกับวันและสถานที่จัดงานยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่พวกเขาสัญญาว่าจะมีเวทีระดับโลกสำหรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
แนวโน้มใหม่ในฟินเทคที่ถูกหารือในที่ประชุม
การประชุมฟินเทคช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจและเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีที่กำหนด
แต่ละการประชุมมีหัวข้อการบรรยายพิเศษ, การเสวนา, ฟอรั่ม, การอภิปราย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำกันเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การประชุมหลายแห่งในปี 2024 กำลังมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเช่น:
- ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- บล็อกเชน
- คริปโตเคอเรนซี
- การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
- การเรียนรู้ของเครื่อง
คุณยังจะได้เห็นการหารือเกี่ยวกับกฎหมายการกำกับดูแล,การมาตรฐานกระบวนการ, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การตรวจสอบตัวตน, และการผสานรวมสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับระบบการเงินของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งตารอการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเงินลงทุนจากนักลงทุนร่วมทุน (venture capital) ในอุตสาหกรรมฟินเทคได้เช่นกัน เนื่องจากเงินลงทุนนี้ช่วยกระตุ้นนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ไปทั่วโลก หลายการประชุมน่าจะจัดสรรเวลาเพื่อสำรวจบทบาทของเงินลงทุนจากนักลงทุนร่วมทุนในอุตสาหกรรมฟินเทค และวิธีที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ทั่วโลก
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะเห็นการเน้นย้ำในงานประชุมฟินเทคส่วนใหญ่ในปี 2024 คือจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากฟินเทคในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ และสร้างคุณค่าตลอดทั้งภูมิทัศน์ของการเงินดิจิทัล
หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับการหารืออาจรวมถึง:
- บทบาทของเครื่องมือฟินเทคที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นระบบในอุตสาหกรรม
- ธนาคารดิจิทัลและธนาคารแบบเปิดกำลังนำธนาคารและฟินเทคมารวมกันอย่างไร
- กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำเพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงินและการฉ้อโกง
- เครื่องมือ AI สำหรับการบัญชีและการเงินสามารถปรับปรุงความถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างไร
- กลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการทรัพยากรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ
บทบาทของการประชุม ฟินเทค ในการกำหนดอนาคตของ การเงิน
การประชุมฟินเทคมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของการเงินโดยการส่งเสริมนวัตกรรม ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้นำในอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้นำทางความคิด นักลงทุน นักเทคโนโลยี และผู้กำหนดนโยบายได้สำรวจแนวโน้มใหม่ ๆ พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ และนำเสนอโซลูชันดิจิทัลที่ล้ำสมัย
การประชุมฟินเทคยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงเช่นการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่การหารือและการให้ความรู้จากงานประชุมฟินเทคช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบาย กำหนดวาระการประชุม และเน้นย้ำถึง 우선순위ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนนี้
เคล็ดลับในการวางแผนและใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ฟินเทค
การเข้าร่วมงานประชุมฟินเทคมีอะไรมากกว่าแค่การไปปรากฏตัว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ลองวางแผนสิ่งที่คุณจะทำก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมแต่ละงาน
เครื่องมืออย่างClickUpทำให้การวางแผนและการดำเนินการทั้งหมดนี้ง่ายกว่าที่คิด เราสัญญา
ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานประชุมฟินเทคและอื่น ๆ อีกมากมาย นี่คือตัวอย่างอย่างรวดเร็วว่าคุณอาจใช้มันสำหรับกิจกรรมในปี 2024 ได้อย่างไร
ก่อนการประชุม ฟินเทค
การเข้าร่วมงานประชุมฟินเทคเริ่มต้นด้วยการซื้อตั๋ว หาที่พัก จองเที่ยวบิน และอื่นๆ อีกมากมายนี่คือจุดที่มุมมองปฏิทินของ ClickUpโดดเด่น
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของวัน สัปดาห์ และเดือนโดยรอบแต่ละกิจกรรม สร้างงานและกำหนดเส้นตายสำหรับตัวคุณเองเพื่อให้ได้ตั๋วและการจองที่คุณต้องการ
เมื่อการประชุมใกล้เข้ามา โปรดตรวจสอบวาระการประชุมและวางแผนกำหนดการสำหรับแต่ละวัน ระบุกิจกรรมและคำปราศรัยที่มีความสำคัญสูงสุดและกิจกรรมที่คุณวางแผนจะข้าม จากนั้นป้อนข้อมูลลงในปฏิทิน ClickUp ของคุณเพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเมื่อคุณอยู่ที่การประชุม
หากคุณต้องการเทมเพลตเพื่อทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นคุณสามารถตรวจสอบเทมเพลต ClickUp Conference Agenda ได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนการประชุมจากเบื้องหลัง แต่เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ทุกตัว คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย (ในกรณีนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนที่จะเป็นผู้จัดงาน)
ระหว่างการประชุม ฟินเทค
การประชุมมักทิ้งเราไว้กับกองบันทึกและข้อมูลมากมายในหัวที่เราต้องเขียนหรือพูดคุย นั่นคือจุดที่ClickUp Notepadเข้ามาช่วย! ใช้มันเพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนรู้หรือต้องการกลับมาทบทวนในภายหลัง
คุณยังสามารถใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับวิธีการที่เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดการประชุม
หลังจากการประชุม ฟินเทค
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว คุณจะพร้อมที่จะแยกแยะข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับมาเป็นงานที่สามารถทำได้จริงและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Meetingsเพื่อสะท้อนและสรุปเหตุการณ์กับทีมของคุณได้อีกด้วย
การใช้งานฟินเทคประจำวันของ ClickUp
ClickUp พร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ช่วงการประชุมเท่านั้น! นี่คือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาดที่มีเหตุผลรองรับ
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้คุณสมบัติทางการเงินของ ClickUpเพื่อติดตามเป้าหมายทางการเงิน ตรวจสอบบัญชี คำนวณกำไร และจัดการค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายตั้งแต่การเข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานประจำวัน ไปจนถึงงบประมาณโครงการ
ใช้คุณสมบัติทางการเงินควบคู่กับเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลทางการเงิน ติดตามค่าใช้จ่าย และตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ
ClickUp ยังมีเทมเพลตหลายพันรายการสำหรับการเงิน,การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ, การจัดการโครงการ,และเทมเพลตด้านไอที(รวมถึงอื่นๆ) เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ
ตัวอย่างเช่นชุดเทมเพลตสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราประกอบด้วยเทมเพลต"ClickUp Create Process Efficiently" ซึ่งให้โครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบและรายการงานที่ต้องทำ
สรุปสั้น ๆ คือ ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยได้ทุกอย่างตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงการอบรมพนักงานใหม่ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ClickUp ก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
1. ความหมายของ "การประชุมฟินเทค" คืออะไร?
การประชุมฟินเทคเป็นเวทีที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่นำเสนอและส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวโน้ม และความท้าทายต่างๆ ภายในภาคส่วนนี้ การประชุมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และการแบ่งปันความรู้ เพื่อกำหนดอนาคตของวงการการเงิน
2. งานแสดงสินค้าฟินเทคคืออะไร?
งานแสดงสินค้าฟินเทค (fintech expo) มีความคล้ายคลึงกับการประชุมฟินเทค (fintech conference) (หรืออาจรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของการประชุม) งานแสดงสินค้าเหล่านี้รวบรวมบริษัทฟินเทค, สตาร์ตอัพ, นักลงทุน, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่ต้องการจัดแสดงสินค้า, บริการ, และนวัตกรรมของตน งานแสดงสินค้าฟินเทคมักมีบูธจัดแสดง, การสาธิตสินค้า, การบรรยายพิเศษ, กิจกรรมสร้างเครือข่าย, และการอภิปรายบนเวที
3. อะไรคือฟินเทคซัมมิต?
การประชุมสุดยอดฟินเทคเป็นการรวมตัวระดับสูงของผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ แนวโน้ม และโอกาสต่างๆ ภายในภาคส่วนนี้ แตกต่างจากการประชุมฟินเทคแบบดั้งเดิม การประชุมสุดยอดมักจะเน้นการอภิปรายเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ แทนที่จะเป็นรูปแบบที่เปิดกว้าง นอกจากนี้ การประชุมสุดยอดยังมักจะมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายและการนำเสนอแนวคิดเชิงผู้นำทางความคิดอีกด้วย
จากการสร้างเครือข่ายสู่การแบ่งปันความรู้
ขณะที่คุณกำลังเติมปฏิทินปี 2024 ของคุณด้วยงานประชุมฟินเทคที่น่าตื่นเต้น อย่าลืมว่าการจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกของคุณให้สูงสุด
ClickUp เปลี่ยนวิธีการนำทางในงานประชุมฟินเทคและทำให้การวางแผนงาน การจัดการงาน และการนำความรู้ใหม่ของคุณไปใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นการกระทำในทุกคลิก?
สมัครใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี!