สรุปและรีวิวหนังสือ 'Never Split the Difference'

คุณเคยสูญเสียสัญญาใหญ่ให้กับคนที่มีคุณสมบัติด้อยกว่าคุณหรือไม่? คุณเกือบจะได้ดีลนั้นแล้ว แต่ลูกค้าเป้าหมายกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
บางทีการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าอาจพลิกสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์กับคุณได้ เคยสงสัยไหมว่าทำอย่างไร?
คริส วอสส์ แบ่งปันภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาต่อรองและเคล็ดลับของเขาในหนังสือ 'Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It. '
วอสส์ใช้เวลาเกิน 24 ปีในอาชีพของเขาที่เอฟบีไอ โดยประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองกับผู้คนที่ยากที่สุดในโลกหลายร้อยคน ในหนังสือเล่มนี้ อดีตนักเจรจาต่อรองตัวประกันระหว่างประเทศของเอฟบีไอได้แบ่งปันกลยุทธ์และเทคนิคที่ได้รับการทดสอบแล้วของเขาสำหรับการเจรจาต่อรองที่มีความเสี่ยงสูง และการเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในชีวิต
วันนี้เราจะสำรวจแนวคิดที่ประสบความสำเร็จของ Voss และชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้จริง รวมถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับการเจรจาต่อรองอันล้ำค่าของเขา มาดำดิ่งสู่สรุปของ Never Split the Difference กันเถอะ!
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเติมในแนวนี้แต่ไม่มีเวลา ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่านในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข บุ๊กมาร์ก และแม้กระทั่งส่งออกได้
สรุปหนังสือ "ไม่เคยยอมแพ้ต่อความแตกต่าง" อย่างรวดเร็ว
ในหนังสือ Never Split the Difference แต่ละบทจะเจาะลึกสถานการณ์จริง พร้อมนำเสนอเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หลักการเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในสถานการณ์จับตัวประกันเท่านั้น แต่ยังนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้อีกด้วย
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีการตั้งคำถามที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่และช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ คำถามปลายเปิดเหล่านี้ เช่น "ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร?" หรือ "ผลิตภัณฑ์ของคุณดีกว่าของพวกเขาอย่างไร?" ช่วยเปิดเผยมุมมองและจุดอ่อนของอีกฝ่าย ซึ่งสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
Voss ยังแบ่งปันวิธีที่เราสามารถสร้างความไว้วางใจและเชื่อมช่องว่างทางอารมณ์ผ่านความเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์ ความเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์แสดงให้เราเห็นทั้งอุปสรรคทางอารมณ์และวิธีที่จะเอาชนะมัน การยอมรับและเข้าใจความรู้สึกและแรงจูงใจของผู้อื่นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับการตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
น่าสนใจที่ Voss ได้หักล้างแนวคิดที่ว่า 'ไม่' เป็นตัวทำลายการเจรจา การพูดว่า 'ไม่' ช่วยให้คุณสามารถแสดงความต้องการของคุณต่ออีกฝ่าย หลีกเลี่ยงข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง และซื้อเวลาสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ 'ใช่' ที่แท้จริง ไม่ใช่การยอมแพ้อย่างเร่งรีบ
หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายว่าการฟังอย่างตั้งใจเป็นพลังพิเศษในการเจรจาต่อรอง ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ข้อโต้แย้ง และปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน การหยุดคิดสักครู่ยังช่วยให้คุณไตร่ตรองและอาจเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในระหว่างการเจรจาได้
นอกจากนี้ วอสส์ยังแนะนำให้ระบุอารมณ์ เช่น 'ความหงุดหงิด' หรือ 'ความกังวล' ซึ่งช่วยให้คุณรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ ทำให้การสื่อสารเปิดกว้างมากขึ้น
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ Never Split the Difference โดย Chris Voss
อย่าแบ่งแยกความแตกต่าง โดย คริส วอสส์ เป็นการสำรวจที่น่าหลงใหลเกี่ยวกับสถานการณ์การเจรจาต่อรองที่แท้จริง มอบบทเรียนที่มีค่าเพื่อเพิ่มความสำเร็จของคุณในด้านการโน้มน้าวและการทำข้อตกลง
เราได้รวบรวมประเด็นสำคัญบางส่วนจากหนังสือ Never Split the Difference มาสรุปไว้ให้คุณแล้ว:
1. เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อยอมรับความฉลาดทางอารมณ์
คริส วอสส์ เน้นย้ำถึงวิธีที่เอฟบีไอเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และปรับปรุงการฝึกอบรมของตน โดยให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจ การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าใจ ซึ่งในที่สุดได้ปฏิวัติกระบวนการต่อรองของพวกเขา
ตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อกองกำลังติดอาวุธเป็นทางออกหลัก การเจรจาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในศตวรรษที่ 20 วิกฤตการณ์จับตัวประกันที่ร้ายแรงนำไปสู่การก่อตั้งหน่วยเจรจาโดยเฉพาะและโครงการเจรจาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี 1979
แต่โครงการนี้ได้ละเลยแง่มุมที่สำคัญ—อารมณ์ของมนุษย์ สิ่งนี้ปรากฏชัดเจนเมื่อการวิจัยของ Tversky และ Kahneman แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของมนุษย์นั้นไม่สามารถคาดการณ์และขาดเหตุผลได้เพียงใด มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการผสมผสานความฉลาดทางอารมณ์เข้ากับการเจรจาต่อรอง
2. ศิลปะแห่งการฟังอย่างมีส่วนร่วมในการเจรจาวิกฤต
ในสถานการณ์ตึงเครียดของการปล้นธนาคารที่มีตัวประกัน วอสส์แสดงให้เห็นถึงพลังของการฟังอย่างตั้งใจในระหว่างการเจรจาต่อรอง เจ้าหน้าที่โจ ภายใต้การแนะนำของวอสส์ สามารถนำทางผ่านการโทรศัพท์กับผู้ก่อการร้ายได้ โดยเน้นย้ำถึงนิสัยของมนุษย์ที่มักมองข้ามข้อมูลสำคัญเนื่องจากความสนใจที่เลือกสรร
ในหนังสือเล่มนี้ วอสส์สนับสนุนการฟังอย่างตั้งใจ โดยกระตุ้นให้คุณมุ่งเน้นไปที่คำพูดของคู่สนทนาแทนที่จะคิดเอาเอง เขาเตือนให้ระวังการสรุปผลก่อนเวลาอันควร และเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของการยอมรับอารมณ์ของอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับพวกเขา
ระหว่างการปล้นธนาคาร คู่เจรจาใช้กลยุทธ์สามประการ ได้แก่ การใช้เสียงดีเจในยามดึกเพื่อสร้างความไว้วางใจ การสนทนาที่ช้าเพื่อความเข้าใจ และการสะท้อนพฤติกรรมเพื่อสร้างความไว้วางใจ เทคนิคเหล่านี้ รวมถึงการสะท้อนคำพูดของผู้จับตัวประกันอย่างใกล้เคียง ช่วยให้โจสามารถโน้มน้าวใจโจรปล้นให้ปล่อยตัวประกันและยอมจำนนได้
อ่านเพิ่มเติม:วิธีขอข้อมูลจากผู้ขายที่มีศักยภาพ*
3. พลังของการติดป้ายกำกับด้วยความเห็นอกเห็นใจในการเจรจาที่มีความเสี่ยงสูง
ในการบรรยายการไล่ล่าผู้หลบหนีสามคนที่มีความเสี่ยงสูง วอสส์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการติดป้ายด้วยความเห็นอกเห็นใจและการสะท้อนความรู้สึก แม้ผู้ต้องสงสัยจะเงียบอยู่หลังประตูที่ล็อกแน่น ทักษะการเจรจาของวอสส์ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีอยู่
วอสส์สร้างความไว้วางใจด้วยการพูดอย่างเห็นอกเห็นใจและสอดคล้องกับมุมมองของผู้หลบหนี เขายังยอมรับอารมณ์ของพวกเขาโดยไม่ใช้การข่มขู่หรือการตะโกน
ผ่านการสื่อสารอย่างมีทักษะ วอสส์ยืนยันถึงความรู้สึกกลัวและตื่นตระหนกของผู้ต้องสงสัย ทำให้พวกเขาค่อย ๆ ไว้วางใจเขา ในที่สุด ความสามารถของเขาในการเชื่อมต่ออารมณ์ของผู้ต้องสงสัยได้นำไปสู่การเจรจาที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้หลบหนีได้ยอมจำนนหลังจากผ่านไป 6 ชั่วโมง
การระบุหรือระบุสถานะทางอารมณ์ของผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจพวกเขา ในการทำเช่นนี้ให้ดี คุณควรสามารถตรวจจับอารมณ์ของพวกเขาได้อย่างถูกต้องโดยการสังเกตพวกเขาอย่างระมัดระวัง เมื่อคุณให้ความสนใจกับสีหน้า ท่าทาง และน้ำเสียงของใครบางคน คุณจะเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาอาจคิดและรู้สึกอย่างไร นี่คือกระบวนการที่เรียกว่าการสั่นสะเทือนทางประสาท
4. พลังแห่งการเสริมสร้างอำนาจของคำว่า 'ไม่' ในการเจรจาต่อรอง
วอสส์แบ่งปันบทเรียนอันมีค่าอีกบทหนึ่งซึ่งเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่สายด่วนวิกฤต เขาเปิดเผยว่าการพูดว่า 'ไม่' กับอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเจรจาได้ทันที
บทนี้เน้นย้ำว่าการพูดว่า 'ไม่' เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ วอสส์ให้เหตุผลว่ามันเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยในประเด็นที่แท้จริง ส่งเสริมความคิดเปิดกว้าง และเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจ
การปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์และลดความเครียดทางอารมณ์ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ วอสส์สนับสนุนการใช้คำว่า 'ไม่' เป็นโอกาสในการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ แทนที่จะเป็นการปฏิเสธเพียงอย่างเดียว
5. พลังของคำว่า 'ถูกต้อง' ในการเจรจาต่อรอง
Voss เปิดเผยเรื่องราวที่น่าติดตามซึ่งสองคำง่ายๆ 'ถูกต้องแล้ว' กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเจรจาต่อรองที่มีความเสี่ยงสูง Voss เล่าถึงการช่วยเหลือ Jeffrey Schilling ที่ถูกลักพาตัวในปี 2000 โดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่นำโดย Abu Sabaya ผู้ทรงอิทธิพล
เบนจี นายทหารผู้ซึ่งในตอนแรกไม่เห็นด้วยกับการเจรจา แต่ได้ทำตามคำแนะนำของเอฟบีไอ โดยใช้กลยุทธ์สร้างความไว้วางใจของวอสส์ เมื่อซาบายาได้เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายจากสงคราม เบนจีได้สะท้อนและระบุข้อร้องเรียนเหล่านั้น ซึ่งนำไปสู่การทะลุทางตันเมื่อซาบายายอมรับด้วยคำว่า 'นั่นแหละ' อย่างน่าประหลาดใจ การยืนยันนี้ทำให้ชิลลิงได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตามที่เรียกร้อง
วอสส์เน้นย้ำถึงการใช้คำว่า 'ถูกต้อง' อย่างมีกลยุทธ์ในฐานะการยืนยันที่ทรงพลังในการเจรจาต่อรอง วลีนี้ช่วยให้อีกฝ่ายสามารถบ่งบอกได้ว่าพวกเขาได้ยินคุณและเห็นด้วยกับคุณ โดยไม่รู้สึกว่ากำลังยอมแพ้
เทคนิคนี้ช่วยให้คู่กรณีเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันมากขึ้น
6. การเปิดเผยความต้องการที่ซ่อนอยู่ผ่านการเจรจาต่อรองแบบไม่เชิงเส้น
วอสท้าทายแนวคิดดั้งเดิมที่ว่าการเจรจาที่ประสบความสำเร็จต้องดำเนินไปตามเส้นทางเชิงเส้น เขาสนับสนุนให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการเจรจาของคู่สนทนาโดยการเปิดเผยความต้องการที่ซ่อนอยู่และจุดบอด
ผู้เขียนได้แบ่งปันเรื่องราวที่น่าติดตามของนักการเมืองชาวเฮติที่ถูกจับตัวไป โดยแสดงให้เห็นว่าเอฟบีไอสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตรวจจับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนได้สำเร็จ ก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองแทนการยอมจ่ายค่าไถ่
วอสส์เตือนถึงข้อผิดพลาดของการประนีประนอม โดยยืนยันว่ามันเปิดเผยจุดอ่อนของเรา แทนที่จะทำเช่นนั้น เขาแนะนำแนวคิดของอคติการสูญเสีย (คนมักจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการได้มา) และการจัดการเป็นเครื่องมือในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ เขาแนะนำให้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นของการเจรจาทางการเงิน
7. การเชี่ยวชาญในการสร้างอิทธิพลด้วยคำถามที่ผ่านการปรับให้เหมาะสม
Voss เปิดตัวกลยุทธ์อันทรงพลัง—สร้างภาพลวงตาของการควบคุมผ่านคำถามที่ปรับให้เหมาะสม มอบอำนาจให้คู่สนทนาของคุณด้วยการตั้งคำถามปลายเปิดแทนที่จะเป็นคำถามปลายปิด ส่งเสริมความรู้สึกของการควบคุม (การเจรจาที่ประสบความสำเร็จ)
ผู้เขียนเน้นย้ำว่าคำถามที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมสามารถเปิดเผยปัญหาที่ซ่อนอยู่และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ การตั้งคำถามด้วยคำว่า 'อย่างไร' หรือ 'อะไร' จะเป็นการขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายโดยนัย ทำให้คู่สนทนาไม่ตั้งรับและเปิดใจมากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำ
คำถามปลายเปิดช่วยให้สามารถสำรวจเจตนาของอีกฝ่ายได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะที่คำถามปลายปิดจะจำกัดขอบเขตของการเจรจา
8. การถอดรหัสการหลอกลวง: กลยุทธ์สามประการของวอสส์
Voss จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของอีกฝ่าย
กฎ 7-38-55 เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด—คำพูดมีส่วนเพียง 7% ในขณะที่น้ำเสียงและภาษากายรวมกันมีอิทธิพลถึง 93% คุณควรสังเกตว่าคำพูดของพวกเขาสอดคล้องกับน้ำเสียงและภาษากายหรือไม่—หากไม่สอดคล้องกัน คู่สนทนาของคุณอาจกำลังโกหก
กฎสามข้อ ให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความจริงใจ โดยแนะนำให้คุณขอให้อีกฝ่ายตกลงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงสามครั้งในการสนทนาเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะแกล้งเห็นด้วยถึงสามครั้ง คุณจึงสามารถจับความโกหกได้ด้วยการระมัดระวัง
Voss แนะนำ The Pinocchio Effect ว่าเป็นมาตรการป้องกันขั้นสุดท้าย โดยเน้นย้ำถึงแนวโน้มของผู้โกหกที่ใช้คำเกินความจำเป็น ประโยคซับซ้อน และคำสรรพนามบุรุษที่สามมากเกินไป ยิ่งบุคคลใดเบี่ยงเบนจากความเรียบง่ายมากเท่าไร โอกาสที่จะเป็นการหลอกลวงก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
การเชี่ยวชาญกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างความซื่อสัตย์และการหลอกลวงในการเจรจาต่อรองได้
9. ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม: ทำความเข้าใจประเภทของผู้เจรจาต่อรอง
วอสส์เน้นย้ำถึงขั้นตอนก่อนการเจรจาต่อรองที่สำคัญ: การเข้าใจสไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจาของคุณ. นี่คือรายละเอียดของประเภทผู้เจรจาต่อรองและวิธีรับมือกับพวกเขา:
- นักวิเคราะห์: นักวิเคราะห์มีความขยันหมั่นเพียร แต่พวกเขามักจะสงสัยอยู่เสมอ พวกเขาต้องการรายละเอียดก่อนที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องตอบแทนท่าทางของพวกเขา และหลีกเลี่ยงการถูกถามคำถามมากมายในตอนแรกจากพวกเขา
- ผู้ปรับตัว: ผู้ปรับตัวเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมองโลกในแง่ดี พวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ และมักจะไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย ควรให้รายละเอียดบางอย่างไม่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเงียบๆ ผู้ปรับตัวจะไม่ต่อต้านหากแนวคิดของคุณขัดแย้งกับค่านิยมของพวกเขา แสดงความคิดเห็นของคุณออกมา แต่ไม่ควรพูดมากเกินไป
- การสื่อสารอย่างมั่นใจ: คนที่มีความมั่นใจมีประสิทธิภาพ พวกเขามุ่งเน้นที่การทำให้งานสำเร็จและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา พวกเขาอาจดูก้าวร้าวและมักตีความความเงียบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ครอบงำ ให้ความเคารพต่อความต้องการที่จะได้รับการรับฟังก่อน ปรับโทนเสียงให้อ่อนลง และใช้การสะท้อนคำพูด การระบุสิ่งที่พูด และการสรุป
10. ยอมรับสิ่งที่ไม่รู้ในการเจรจา
"ทฤษฎีหงส์ดำบอกเราว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเคยถูกคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ หรือไม่เคยคิดถึงเลยก็ตาม นี่ไม่เหมือนกับการบอกว่าบางครั้งสิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะมีโอกาสน้อยมาก ๆ แต่เป็นการบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยคิดถึงเลยก็สามารถเกิดขึ้นได้"
วอสส์แนะนำให้เตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดในทุกการเจรจา เขาแบ่งความรู้ออกเป็นสามแง่มุมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น:
- สิ่งที่ทราบอยู่แล้ว: ข้อเท็จจริงที่มั่นคงแน่นอน เช่น ชื่อของคู่สนทนาของคุณ
- สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่รู้: ความเป็นไปได้ที่คุณสงสัยว่าอาจมีอยู่ (เช่น ความเป็นไปได้ที่ผู้กระทำผิดจะมีอาวุธ)
- สิ่งที่เราไม่รู้ว่ารู้ไม่รู้: ห่านดำ – เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย
💡📚 สนุกกับการอ่านนี้ใช่ไหม? คุณจะชื่นชอบคอลเลกชันที่คัดสรรมาแล้วของเรา25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน
คำคมยอดนิยมจากหนังสือ "Popular Never Split the Difference"
เราไม่สามารถสรุป Never Split the Difference ได้โดยปราศจากการเน้นย้ำคำคมสำคัญสำหรับคุณ:
ผู้ที่เรียนรู้ที่จะไม่เห็นด้วยโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่พอใจได้ค้นพบความลับที่มีค่าที่สุดของการเจรจาต่อรอง
ผู้ที่เรียนรู้ที่จะไม่เห็นด้วยโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่พอใจได้ค้นพบความลับที่มีค่าที่สุดของการเจรจาต่อรอง
คำพูดที่ทรงพลังนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสไตล์การเจรจาที่เคารพซึ่งกันและกันและร่วมมือกัน แม้ในยามที่ไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายก็ตาม การเจรจาที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการเอาชนะให้ได้ในทุกกรณีแต่เป็นการบริหารจัดการความ 우선ที่ขัดแย้งกันและค้นหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ความงดงามของความเห็นอกเห็นใจคือมันไม่ได้เรียกร้องให้คุณต้องเห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่าย
ความงดงามของความเห็นอกเห็นใจคือมันไม่ได้เรียกร้องให้คุณต้องเห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่าย
วอสส์เน้นย้ำถึงพลังของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์ในการเข้าใจมุมมองของคู่สนทนา แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของพวกเขา การยอมรับความรู้สึกและความกังวลของพวกเขาช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการเจรจาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความขัดแย้งเผยความจริง สร้างสรรค์ และนำไปสู่การแก้ไข
ความขัดแย้งเผยความจริง สร้างสรรค์ และนำไปสู่การแก้ไข
ในขณะที่ความขัดแย้งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ วอสส์มองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้า ด้วยการเปิดใจและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเผชิญหน้ากับมุมมองที่แตกต่างกันอย่างตรงไปตรงมา คุณสามารถค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ ปลดล็อกวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ต่ออุปสรรคทางอารมณ์ และในที่สุดนำไปสู่การแก้ไขที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
'ไม่' เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังด้วยเหตุผลหลายประการ
'ไม่' เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังด้วยเหตุผลหลายประการ
ประการแรก มันช่วยให้เราสามารถหยิบยกปัญหาที่แท้จริงขึ้นมาได้ แทนที่จะเห็นด้วยกับทุกสิ่งอย่างไม่ถูกต้อง ประการที่สอง มันช่วยให้ผู้คนคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสุดท้าย การพูดว่า 'ไม่' ทำให้ผู้คนรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและสบายใจทางอารมณ์ เพราะในทางหนึ่งพวกเขากำลังปกป้องตัวเอง
วอสส์ท้าทายมุมมองดั้งเดิมของคำว่า ไม่ ในฐานะตัวทำลายการเจรจาต่อรอง เขาให้เหตุผลว่าการพูดว่า ไม่ สามารถเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาที่ซ่อนอยู่และส่งเสริมการตัดสินใจอย่างรอบคอบ แทนที่จะเป็นการยุติการเจรจา มันกลับช่วยให้คู่เจรจาของคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น
เพื่อให้ได้เปรียบอย่างแท้จริงในการเจรจาที่ยากลำบาก คุณต้องโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเชื่อว่าพวกเขามีสิ่งที่จะสูญเสียหากข้อตกลงล่ม แต่หากคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพกำลังแข็งกร้าว ให้ใช้คำถามที่ชัดเจน กระชับ และเน้นปฏิเสธ ซึ่งบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะเดินจากไป
นำหลักการ Never Split the Difference มาใช้กับ ClickUp
ตอนนี้คุณได้ทราบถึงข้อสรุปสำคัญจากสรุป Never Split the Difference ของเราแล้ว คุณคิดว่าจะนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้หรือไม่? เมื่อมีข้อตกลงและสัญญาเข้ามาเพิ่มขึ้น ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะที่คุณควบคุมการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จกับสมาชิกในทีมของคุณ แบ่งเป้าหมายการเจรจาต่อรองด้วยClickUp Goalsและแบ่งงานด้วยClickUp Tasks
จัดเก็บเอกสารสัญญาและบันทึกการเจรจาต่อรองไว้ในงานโดยตรงเพื่อการอ้างอิงและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย นอกจากนี้ ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom เพื่อบันทึกการสนทนาและใช้ฟีเจอร์ถอดความด้วย AI ของ ClickUpเพื่อระบุช่วงเวลาสำคัญทั้งหมดพร้อมสัญญาณทางอารมณ์
กรอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความกังวล และรูปแบบการสื่อสารของคู่สนทนาของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์กับสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกับแนวทางของคุณ
แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ของ ClickUp ได้ทำให้การติดตามขั้นตอนการเจรจาและการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือความล่าช้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น วิเคราะห์และทบทวนผลลัพธ์ของการเจรจาเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินงานของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา
นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจรจาของคุณ:
- แผนผังความคิด: มองเห็นกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ด้วยมุมมองแผนผังความคิดของ ClickUp ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- ความคิดเห็นและการแชท: ใช้คุณสมบัติความคิดเห็นและการแชทเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมระหว่างการเจรจา
- มุมมองที่กำหนดเอง: สร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อเน้นที่แง่มุมเฉพาะของการเจรจาต่อรอง เช่น งานตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด หรือสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- แม่แบบ ClickUp:ใช้หรือสร้างแม่แบบเฉพาะสำหรับการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมและรักษาความสอดคล้องในการเจรจาทุกครั้ง
- รายงาน ClickUp: สร้างรายงานเพื่อติดตามผลลัพธ์ของการเจรจา, ระบุแนวโน้ม, และวัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีม
หากคุณชอบสรุป Never Split The Difference นี้ คุณอาจชอบสรุป Crucial Conversations นี้เช่นกัน ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะปิดดีลใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ ทำไมไม่ลงมือทำเลยล่ะ?
เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนที่นี่