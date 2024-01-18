สรุปหนังสือ: จากดีสู่ยอดโดย จิม คอลลินส์

ทำไมบางบริษัทถึงกล้าที่จะก้าวกระโดด ในขณะที่บางบริษัทไม่ทำ?
หนังสือ Good to Great ของจิม คอลลินส์ กล่าวถึงคำถามสำคัญข้อหนึ่ง: บริษัทจะก้าวจากระดับที่เพียงดีพอไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร?
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1994 หนังสือเล่มนี้ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือการจัดการธุรกิจที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน
ในการค้นหาคำตอบ คอลลินและทีมวิจัยของเขาได้ศึกษาบริษัทต่างๆ อย่างละเอียดเป็นเวลาห้าปี และได้สรุปแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตและขยายตัว
พวกเขาคัดเลือกบริษัท 28 แห่งที่ได้รับการยอมรับในผลงานที่ยอดเยี่ยมและเปรียบเทียบกับคู่แข่งของพวกเขา
จากนั้นพวกเขาได้สร้างคู่มือทีละขั้นตอนที่สะท้อนวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจปรับปรุงวิธีคิดของพวกเขา
สรุปหนังสือ จากดีสู่ยอดเยี่ยม นี้จะไม่เพียงพาคุณผ่านขั้นตอนเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือและเสริมสร้างพลังให้คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณกลายเป็นพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชม (และบุ๊กมาร์ก) คอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้วของ25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึง 'Good to Great') ได้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข บุ๊กมาร์ก และแม้กระทั่งส่งออกเพื่อใช้ในภายหลังได้
สรุปหนังสือ จากดีสู่ยอดเยี่ยม
แม้ว่า Good to Great จะถูกเขียนขึ้นสำหรับธุรกิจเป็นหลัก แต่หลักการเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเป้าหมายทางวิชาชีพใด ๆหรือแม้แต่การแสวงหาความเป็นเลิศในเชิงส่วนตัวได้เช่นกัน
หนังสือเล่มนี้สนับสนุนคุณค่าส่วนบุคคลของการประเมินตนเอง การค้นหาจุดมุ่งหมาย และการสร้างรากฐานที่มั่นคง ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถพึ่งพาได้ในทุกแง่มุมของชีวิต สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงการใช้แนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่อก้าวจากความประสบความสำเร็จไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น
กรอบแนวคิด จากดีสู่ยอดเยี่ยม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการ ได้แก่ กระบวนการ ขั้นตอน และฟลายวีล
กระบวนการ
กระบวนการ จากดีสู่ยอดเยี่ยม คือเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความยิ่งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องขึ้นไป พร้อมกับการบรรลุเป้าหมายสำคัญตลอดเส้นทาง การเดินทางนี้หมายถึงการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน
จุดเปลี่ยน—ช่วงเวลาแห่งนวัตกรรม—เป็นจุดสำคัญที่การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นำไปสู่การก้าวกระโดดครั้งสำคัญ มันคือจุดสูงสุดของความพยายามและความมุ่งมั่นที่ผลักดันคุณไปสู่ระดับความสำเร็จและความสำเร็จที่สูงขึ้น
เฟส
มีสามขั้นตอนสำคัญที่บริษัทต้องผ่านในเส้นทางการเดินทางจาก ดีสู่ยอดเยี่ยม
- คนที่มีวินัย: นี่คือขั้นตอนแรกของเส้นทาง และเน้นไปที่การมีผู้นำที่ยอดเยี่ยมและทีมงานที่มีความกระตือรือร้นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงาน เป็นเรื่องของการหาคนที่เหมาะสมมาร่วมทีม
- กระบวนการคิดอย่างมีวินัย: ขั้นตอนที่สองคือการผสมผสานระหว่างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริงที่โหดร้ายและการสร้างรากฐานของค่านิยมหลักที่ส่งเสริมกรอบการทำงานของนวัตกรรม การเติบโต และความยืดหยุ่น
- การกระทำที่มีวินัย: ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้คนสามารถร่วมมือและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวอย่างอิสระและมีอำนาจในการตัดสินใจ
ล้อช่วยแรง
ล้อช่วยแรงเป็นตัวแทนของโมเดลโดยรวม โดยเริ่มต้นจากการได้คนที่มีความเหมาะสมขึ้นรถบัส จากนั้นจึงสร้างแรงผลักดันผ่านสามขั้นตอน ซึ่งช่วยให้บริษัทที่ดีสามารถก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าการกระทำใดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอนาคต จากนั้นค่อยๆ ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้น โดยผลักดันล้อหมุนเชิงเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวแทนของความพยายามที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แรงผลักดันที่ต่อเนื่องและตั้งใจนี้ในที่สุดจะนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ
ประเด็นสำคัญจาก จากดีสู่ยอดเยี่ยม โดย จิม คอลลินส์
จากดีสู่ยอดเยี่ยม รายละเอียดแนวคิดหลักที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการวิจัยอย่างกว้างขวาง หลักการเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเติบโตและสร้างกลยุทธ์ที่จำเป็นในการทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงได้
นี่คือแนวคิดหลักบางประการที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้อ่าน:
1. ภาวะผู้นำระดับ 5
คอลลินส์ระบุว่าภาวะผู้นำระดับ 5 เป็นคุณสมบัติพิเศษที่พบในซีอีโอของบริษัทที่โดดเด่นอย่างแท้จริง มันหมายถึงระดับสูงสุดในลำดับชั้นของความสามารถในการเป็นผู้นำที่คอลลินส์สังเกตเห็นในผู้บริหารของบริษัทที่ก้าวกระโดดจากผลการดำเนินงานที่ดีไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักมีลักษณะสำคัญร่วมกัน คือ ความถ่อมตน พวกเขายอมรับว่าตนเองไม่ได้รู้ทุกอย่าง และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้นำระดับ 5 มองธุรกิจของตนไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนอีกด้วย ผู้นำระดับ 5 ผสานความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานทางอาชีพกับความ скром—สร้างการเดินทางส่วนตัวจากดีไปสู่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
2. ใครก่อน แล้วอะไร
บทเรียนที่สำคัญที่สุดจาก Good to Great คือการได้คนที่เหมาะสมขึ้นรถบัส ตามที่จิม คอลลินส์กล่าวไว้ มันไม่ใช่แค่การเติมที่นั่งให้เต็ม แต่คือการรวบรวมทีมที่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
ก่อนที่จะวางแผนทิศทางหรือกลยุทธ์ ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมที่สะท้อนถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของบริษัท ทรัพยากรมนุษย์คือรากฐานของความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงได้
การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องยาก แต่การแทนที่หรือมอบหมายงานใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม คอลลินส์สรุปว่าผู้เล่นระดับ A เป็นผู้กำหนดบรรยากาศ สร้างมาตรฐานพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
3. เผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย
คอลลินส์แนะนำ 'ปริศนาสต็อกเดล' ซึ่งตั้งชื่อตามนายพลสต็อกเดลที่รอดชีวิตจากการเป็นเชลยศึกในเวียดนามเป็นเวลาแปดปี
เขากล่าวว่าการยึดมั่นในความหวังในขณะที่ยังคงมองความเป็นจริง (ที่โหดร้าย) ของสถานการณ์อย่างชัดเจนนั้น เป็นกุญแจสำคัญในการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ ความสามารถในการจัดการกับความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างนี้พร้อมกันคือแก่นแท้ของปริศนาสต็อกเดล
บริษัทที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ยอมรับข้อเท็จจริงเพื่อความก้าวหน้า ความไม่รู้คือสิ่งที่ตรงข้าม
หลายองค์กรยังคงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แม้จะมีความท้าทาย การยึดมั่นใน BHAG (เป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและชัดเจน) ช่วยให้บริษัทที่ดีสามารถอดทนต่อไปได้
4. แนวคิดเม่น
การค้นพบ Hedgehog Concept ของบริษัทคุณเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามสำคัญสามข้อ: อะไรคือสิ่งที่จุดประกายความหลงใหลของคุณ? อะไรคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณสามารถทำได้ดีที่สุด? และที่ไหนคือจุดที่กำไรมาบรรจบกับความเชี่ยวชาญของคุณ?
สามวงกลมนี้ ตามที่คอลลินส์กล่าวไว้ จะเปิดเผย BHAG หรือภารกิจของคุณ กระบวนการนี้จะบังคับให้คุณเข้าใจลูกค้าและความท้าทายของพวกเขา กำหนดจุดมุ่งเน้นขององค์กรของคุณ
แนวคิดเฮดจ์ฮอกของคอลลินส์สนับสนุนการเชื่อมโยงความหลงใหล ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการทำกำไร โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานเปรียบเทียบระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับเม่น สุนัขจิ้งจอกไล่ตามเป้าหมายหลายอย่าง ในขณะที่เม่นมุ่งเน้นไปที่แนวคิดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นหนึ่งเดียว บริษัทที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นเม่นโดยการทำให้จุดมุ่งหมายของตนเรียบง่ายโดยรอบแนวคิดหลักที่พวกเขาสามารถเป็นที่สุดได้ แทนที่จะกระจายความพยายาม ความสำเร็จอยู่ที่การปลูกฝังความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความหลงใหล ความเป็นเลิศ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมาบรรจบกันที่ใด
แนวคิดนี้ต้องการการเชี่ยวชาญในนิชหลักเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกระตุ้นให้องค์กรพัฒนาความลึกซึ้ง ความมุ่งมั่น และความชัดเจนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
5. ตัวเร่งเทคโนโลยี
คอลลินส์ระบุว่า บริษัทที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งมักมีแนวทางต่อเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไป พวกเขาหลีกเลี่ยงกระแสความนิยมและไม่ได้ไล่ตามเทคโนโลยีเพียงเพราะเป็นเทคโนโลยี แต่จะเลือกนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแนวคิดหลักของตนเองมาใช้ เพื่อเร่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
คอลลินส์เน้นย้ำว่าเทคโนโลยีไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ก้าวล้ำด้วยตัวเอง แต่เมื่อถูกนำมาใช้อย่างเลือกสรร เทคโนโลยีสามารถเร่งเครื่องจักรให้หมุนได้เร็วขึ้นเมื่อปัจจัยแห่งความยิ่งใหญ่ได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว มันเป็นเพียงตัวขยายแรงผลักดัน ไม่ใช่ผู้สร้าง
หากธุรกิจของคุณประสบปัญหาด้านไอที ให้เปลี่ยนบุคลากร ซัพพลายเออร์ หรือเครื่องมือ อย่าหยุดการลงทุน
คู่แข่งของคุณใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบ การรักษาความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์
6. ผลกระทบของล้อหมุนและวงจรหายนะ
การเปลี่ยนแปลงจากบริษัทที่ดีไปสู่บริษัทที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันที แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป เปรียบเสมือนการหมุนล้อเหล็กขนาดใหญ่
แนวคิดของฟลายวีลในหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนผ่านการปฏิบัติตามหลักการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การผลักดัน การตัดสินใจ และกลยุทธ์แต่ละอย่างล้วนมีส่วนช่วยสะสมในการบรรลุความยิ่งใหญ่ทางธุรกิจ
ในทางกลับกัน Doom Loop เป็นวงจรอุบาทว์ที่วนเวียนไปมาโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การไล่ตามผลลัพธ์ที่รวดเร็วอย่างใจร้อนทำให้พลังงานกระจายไปกับความสำคัญที่กระจัดกระจาย ขัดขวางแรงขับเคลื่อนที่มั่นคงของฟลายวีล และทำให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักลง
7. สภา
บริษัทที่ยอดเยี่ยมสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในสำหรับสมาชิกทีม—สภา—ที่เชื่อถือได้ ขยันขันแข็ง และมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่หลากหลายแก่ผู้นำของบริษัท พวกเขายังใช้ทักษะและประสบการณ์อันกว้างขวางของตนเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ
โดยสรุป ความยิ่งใหญ่เกิดจากการผสมผสานระหว่างความคิดที่มีวิสัยทัศน์และการบังคับใช้ระเบียบวินัย จงหาคนที่เหมาะสม เผชิญหน้ากับข้อมูล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สร้างวัฒนธรรมแห่งระเบียบวินัย และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
💡📚 ชอบอ่านเรื่องนี้ไหม? คุณจะต้องชอบคอลเลกชันสรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 25 เล่มที่เราคัดสรรมาอย่างดีอีกด้วย คุณสามารถบันทึก แก้ไข ติดดาว และส่งออกได้
คำคมยอดนิยมจาก Good to Great
นี่คือบางส่วนของคำคมที่น่าจดจำที่สุดจากหนังสือคลาสสิกด้านการจัดการ
"มีคนเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะมันง่ายเหลือเกินที่จะพอใจกับชีวิตที่ดี "
"มีคนเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะมันง่ายเหลือเกินที่จะพอใจกับชีวิตที่ดี "
คอลลินส์กล่าวว่า การยอมรับความธรรมดาเป็นเรื่องง่ายกว่า เพราะมันมอบความสบายใจและความพึงพอใจในตัวเอง แต่หากต้องการบรรลุความยิ่งใหญ่ คุณต้องมีความกล้าหาญและความพยายามในการทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิม
เทคโนโลยีสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เทคโนโลยีไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เทคโนโลยีสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เทคโนโลยีไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เทคโนโลยีที่บุกเบิกควรเป็นสื่อกลาง ไม่ใช่กลยุทธ์สูงสุดของคุณ ผู้นำที่ดีสู่ความยิ่งใหญ่จะเลือกเทคโนโลยีอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ แทนที่จะให้ความสำคัญเพียงอย่างเดียว
"ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของทางเลือกที่มีสติเป็นส่วนใหญ่ "
"ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของทางเลือกที่มีสติเป็นส่วนใหญ่ "
หากคุณคิดว่าความยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากโชคชะตา คิดใหม่อีกครั้ง ปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดความยิ่งใหญ่ได้—มันขึ้นอยู่กับคำตัดสินใจและการกระทำของคุณเป็นอย่างมาก
"คนไม่ใช่ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ คนที่เหมาะสมต่างหากที่สำคัญ "
"คนไม่ใช่ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ คนที่เหมาะสมต่างหากที่สำคัญ "
เมื่อพูดถึงการจ้างคน ควรเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณเสมอ ความสามารถในการเลือกคนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปลี่ยนจากบริษัทที่ดีไปสู่บริษัทที่ยอดเยี่ยมในระยะยาว
"ใช่ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรหยุดการค้นหาหลักการที่ไม่มีวันล้าสมัย "
"ใช่ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรหยุดการค้นหาหลักการที่ไม่มีวันล้าสมัย "
สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เราหวั่นไหวหรือสูญเสียความเชื่อมั่น แต่ควรสร้างค่านิยมหลักที่จะช่วยให้คุณก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและนำพาคุณผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
หากคำคมจาก Good to Great เหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณพร้อมที่จะลงมือทำแล้ว เรามีเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการเริ่มต้น
การประยุกต์ใช้หลักการจาก "จากดีสู่ยอดเยี่ยม" ด้วย ClickUp
หนังสือของคอลลินส์ให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้สำหรับการบรรลุความเป็นเลิศ
ตอนนี้ มาแยกย่อยวิธีการเหล่านี้โดยใช้คุณสมบัติขั้นสูงของClickUp ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับทั้งบุคคลและทีม
ตั้งแต่การจัดการเอกสารไปจนถึงการจัดส่งสินค้าคุณภาพเยี่ยม ClickUp สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างพื้นที่ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและวิธีที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานของพวกเขา ClickUp สามารถช่วยคุณได้
การจัดการองค์กรด้วย ClickUp
แก่นสำคัญของ Good to Great นั้นผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับหลักการของบุคคลที่มีวินัย, กลยุทธ์, และผลลัพธ์. ClickUp มอบชุดคุณสมบัติให้กับทีมเพื่อให้บรรลุทุกสิ่งที่กล่าวมา.
ปรับแต่งความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpให้เข้ากับแนวคิดหลักของคุณ ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้และกำจัดงานที่ซ้ำซ้อนในการติดตามโครงการด้วยClickUp Automation เข้าถึงแดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกันในความคืบหน้าของโครงการและส่งเสริมวัฒนธรรมของความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
การจัดการงาน—รากฐานของคนที่มีความมีวินัย
ผู้ที่มีวินัยช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้และการจัดการงานที่ชัดเจนสามารถเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมายอันมีคุณค่านี้ได้ ด้วยClickUp Tasks ทีมงานจะสามารถเข้าถึงและจัดการงานได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุความสำเร็จตามที่ตั้งไว้
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp คือผู้ใช้สามารถแยกแยะปัญหาและโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ได้ จากนั้นมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ และสุดท้ายกำหนดระยะเวลาให้เสร็จสิ้น
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความรับผิดชอบภายในทีม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จโดยรวมขององค์กรทั้งหมด
การจัดลำดับความสำคัญ—รากฐานของความคิดที่มีวินัย
คอลลินส์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญในบริษัทที่ ดีสู่ความยอดเยี่ยม โดยยืนยันว่าองค์กรควรมุ่งเน้นไปที่งานที่มีสาระสำคัญ การใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจน
มันช่วยให้เกิดกลไกที่สนับสนุนการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดและนำไปสู่เป้าหมายที่ครอบคลุม
นี่คือคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญที่สำคัญใน ClickUp ที่สามารถช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด:
- ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp: กำหนดลำดับความสำคัญ เช่น สูง ปกติ หรือ ต่ำ ให้กับงานหรือรายการใด ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงความสำคัญที่สัมพันธ์กัน
- กำหนดวันครบกำหนด: กำหนดวันครบกำหนดให้กับงานเพื่อส่งสัญญาณว่าเมื่อใดที่งานต้องเสร็จสิ้น งานที่ครบกำหนดแล้วจะถูกทำเครื่องหมายให้เห็นอย่างชัดเจน
- การพึ่งพา: เชื่อมโยงงานที่ต้องพึ่งพาเข้าด้วยกันเพื่อให้ทีมทราบว่าส่วนใดต้องทำก่อน
- สถานะกำหนดเอง: ติดป้ายกำกับงานด้วยภาพเป็น กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, หรือติดขัด เพื่อแสดงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- วันที่เริ่มต้น: เพิ่มวันที่เริ่มต้นให้กับงานเพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับงานในลำดับที่ถูกต้อง
- จัดเรียงงาน: จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ ฯลฯ เพื่อแสดงสิ่งที่ต้องให้ความสนใจอย่างรวดเร็ว
- ปริมาณงาน: ตรวจสอบปริมาณงานของสมาชิกทีมก่อนมอบหมายงานเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ปริมาณงานมากเกินไป
อะไรเพิ่มเติมอีก? ClickUp มาพร้อมกับ 15+แบบมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและหน้าที่อย่างง่ายดาย!
เป้าหมาย—แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการกระทำที่มีวินัย
ในการปฏิบัติตามรูปแบบ Good to Great คอลลินส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายที่จับต้องได้และสามารถบรรลุได้ การบริหารจัดการเป้าหมายคือเคล็ดลับสำคัญที่นี่—ซึ่งคุณสมบัติของมันสอดคล้องกับหลักการนี้อย่างลงตัว
ใช้ClickUp Goalsเพื่อระบุเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและวัดความก้าวหน้า
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าคุณและทีมโครงการของคุณมีส่วนร่วมกับภาพรวมและเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพโดยใช้
- รายงานความก้าวหน้า
- เป้าหมายของงาน
- เป้าหมายตัวเลข
- เป้าหมายทางการเงิน
- เป้าหมายจริง/เท็จ
- คำอธิบาย
เครื่องมือจัดการงานของ ClickUpยังช่วยส่งการแจ้งเตือนและช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดเพื่อให้บุคคลและทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างนิสัยการทำงานที่ดี ซึ่งช่วยให้ไม่มีงานล่าช้า นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงผลักดันและเร่งประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้น
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณติดตามและปรับการประมาณการของคุณ:
- ดูความสามารถในการทำงานประจำวันของทีมคุณในมุมมองปริมาณงาน
- วางงานบนมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาประมาณการ
- ติดตามเวลาความคืบหน้าของงานของทุกคนในมุมมอง Box
การติดตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาเป็นเครื่องหมายขององค์กรที่มีวินัย
ความสามารถในการติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการจัดการเวลาผ่านการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งวินัยและประสิทธิภาพ และเสริมสร้างทักษะการจัดการโครงการของคุณ
- ดูความพร้อมของทีมคุณสำหรับการวางแผนโครงการ
- ดูว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยเวลาที่เหลืออยู่
- ส่งออกข้อมูลประมาณเวลาการส่งออกเพื่อสร้างรายงานของคุณเอง
ก้าวจากดีสู่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
ในสรุปหนังสือ จากดีสู่ยอดเยี่ยม นี้ เราได้เห็นแล้วว่าแนวคิดสำคัญของจิม คอลลินส์ สามารถเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การเติบโตทางธุรกิจ และความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำได้อย่างไร =
ด้วย ClickUp องค์กรสามารถเร่งกระบวนการไปสู่เป้าหมายสูงสุด—BHAGs—และได้รับผลลัพธ์ที่เหนือกว่าเริ่มต้นได้ทันที—สมัครใช้ ClickUp!