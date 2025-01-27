10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whatfix ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมจะยอดเยี่ยมได้ก็ต่อเมื่อมีคนใช้งาน และนี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ (DAP) ที่ดีเยี่ยมสามารถช่วยได้ แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ ๆ รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
องค์กรสามารถใช้ DAP เพื่อสร้างคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน, บทเรียนแบบโต้ตอบ, และการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ ด้วยแพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้ คุณสามารถช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน, เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้, และปรับปรุงการมีส่วนร่วม
หนึ่งในแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Whatfix แต่ไม่ใช่ชื่อเดียวในตลาด แม้ว่าอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบางคน แต่ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของ Whatfix อาจทำให้บางทีมมองหาทางเลือกอื่นแทน Whatfix หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Whatfix ที่คุณควรพิจารณาใช้ในปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Whatfix?
คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณอยู่หรือไม่? มีคำถามสำคัญบางข้อที่คุณควรถามตัวเองเมื่อพิจารณาแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ (DAP) ที่หลากหลาย:
- ใช้งานง่ายหรือไม่? ทางเลือกของ Whatfix หลายตัวช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างคู่มือและบทแนะนำได้ มองหาแพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้ที่มีตัวสร้างแบบลากและวางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อนำไปใช้ DAP โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก
- มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า DAP สามารถมอบคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ เช่น การนำทางแบบโต้ตอบ, คำแนะนำในแอป, หรือรายการงานในแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้คุณสามารถปรับ DAP ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่รวมอยู่มีอะไรบ้าง? หนึ่งในส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุดของการทำงานกับ DAP คือการรายงานและการวิเคราะห์ที่คุณสามารถได้รับจากมัน การวิเคราะห์ผู้ใช้สามารถบอกคุณได้ว่าผู้ใช้มีปัญหาอะไรในกระบวนการนำไปใช้ และคุณสามารถปรับปรุงการรับผู้ใช้ใหม่ได้อย่างไร
- มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้หรือไม่? ยิ่งแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลไปใช้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น นี่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาด, และแอปพลิเคชันการสื่อสารของคุณได้ มองหาแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลไปใช้ที่มีการผสานรวมไว้ล่วงหน้าหรือมี API ที่ยืดหยุ่น
- คุ้มค่าหรือไม่? ทางเลือกของ Whatfix หลายแห่งมีแผนราคาที่ปรับตามจำนวนผู้ใช้รายเดือนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลไปใช้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ พิจารณาการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแผนราคาในอนาคต
ทางเลือกของ Whatfix หลายตัวในรายการต่อไปนี้มีการทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิตให้ชม ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้เมื่อมีโอกาส นี่เป็นวิธีที่ดีในการทดสอบแพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้และดูว่ามันจะเป็นเครื่องมือการแนะนำผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณหรือไม่
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ Whatfix ที่คุณควรใช้
1. UserGuiding
UserGuiding เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแนะนำผู้ใช้และการนำดิจิทัลมาใช้ที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงการยอมรับของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของพวกเขา แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้คุณสร้างบทแนะนำได้อย่างรวดเร็ว และองค์กรสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับแบรนด์ของตนเองได้ โดยรวมแล้ว UserGuiding เป็น DAP ที่ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserGuiding
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์แสดงให้คุณเห็นว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารการแนะนำการใช้งานของคุณอย่างไร ทำให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น อัตราการสำเร็จของผู้ใช้ เวลาที่ใช้บนหน้า และพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การแนะนำการใช้งาน
- เนื้อหาแบบไดนามิกช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือแม้แต่ตำแหน่งงานของพวกเขา
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างและจัดการกระบวนการต้อนรับทั้งภายในองค์กรหรือสำหรับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ UserGuiding
- หากคุณไม่มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์มากนัก อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากในการนำไปใช้งาน
ราคาของ UserGuiding
- แผนพื้นฐาน: $89/เดือน ชำระรายปี
- แผนมืออาชีพ: $389/เดือน ชำระรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: $689+/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ UserGuiding
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
2. ยูสเซอร์ไพล็อต
Userpilot เป็นอีกหนึ่ง DAP ที่มีฟีเจอร์หลากหลายยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงการยอมรับซอฟต์แวร์และติดตามพฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์ DAP ที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้การพัฒนาเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถสร้างเอกสารการแนะนำผู้ใช้ผ่านฟังก์ชันการสร้างของมันได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกช่วยให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้มือถือ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สร้างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันมือถือและอุปกรณ์ต่างๆ
- ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้พื้นฐานและพัฒนาขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรได้ผลดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณชื่นชอบได้. รับมุมมองแบบองค์รวมของประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถระบุจุดปวดและเสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.
ข้อจำกัดของ Userpilot
- ตัวเลือกการผสานรวมและการปรับแต่งมีจำกัด ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้ก่อนตัดสินใจ
ราคาของ Userpilot
- เริ่มต้น: $299/เดือน
- การเติบโต: $499/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot
- G2: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
3. WalkMe
WalkMe เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Whatfix ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ต่อซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ใหม่ ๆ คุณสามารถสร้างการแนะนำแบบโต้ตอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานเฉพาะหรือเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันได้
WalkMe ยังสามารถเป็นฐานความรู้แบบบริการตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WalkMe
- ตัวเปิดใช้งานและโอเวอร์เลย์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนฐานความรู้ และตัวเลือกการสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำทางผ่านหลายหน้าจอ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น แอปพลิเคชัน CRM เครื่องมือการตลาด และอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างราบรื่นและจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดีขึ้น
- การนำทางแบบโต้ตอบอัจฉริยะสามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ตามบทบาทเฉพาะของพวกเขาหรือสิ่งที่พวกเขาต้องการทำภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ WalkMe
- การรายงานมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ WalkMe
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ WalkMe
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. อินโทร. js
Intro. js เป็นหนึ่งในทางเลือกโอเพนซอร์สของ Whatfix ที่มีอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบากว่าตัวเลือกที่ใหญ่กว่าในรายการนี้
Intro. js เป็นที่นิยมใช้โดยนักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ในการสร้างการนำเสนอบริการและแนะนำการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ ยิ่งไปกว่านั้น Intro. js ยังเป็นหนึ่งในโซลูชันการนำเข้าดิจิทัลที่คุ้มค่าที่สุดที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intro. js
- ทางเลือกของ Whatfix ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกของทัวร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กรของคุณ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาแนะนำผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื่องจากสามารถปรับเข้ากับอุปกรณ์และหน้าจอทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย
- ให้คุณสร้างทัวร์แบบโต้ตอบที่มีองค์ประกอบเคลื่อนไหว, คำแนะนำ, จุดสนใจ, และอื่น ๆ เพื่อให้คุณก้าวข้ามการซ้อนทับแบบคงที่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Intro. js
- ไม่มีฟีเจอร์มากมายที่พบในแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่อื่นในรายการนี้
- หากคุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรม คุณจะต้องเรียนรู้อย่างมาก
ราคาของ Intro. js
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่คุณต้องซื้อใบอนุญาตเชิงพาณิชย์สำหรับแอป เว็บไซต์ และปลั๊กอิน
- เริ่มต้น: $9. 99 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับหนึ่งโครงการ
- ธุรกิจ: $49.99 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับห้าโครงการ
- พรีเมียม: $299.99 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับโปรเจกต์ไม่จำกัด
บทนำ. js ratings and reviews
- ไม่เกี่ยวข้อง
5. Appcues
Appcues เป็นทางเลือกของ Whatfix ที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและทีมที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ มีเครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการแนะนำพนักงานใหม่และกระบวนการแนะนำผู้ใช้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
Appcues ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การยอมรับฟีเจอร์ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายยังช่วยทำงานหนักมากมายเพื่อรักษาความสนใจของผู้ใช้และช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appcues
- มันกระตุ้นประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น การดูหน้าเว็บ, การกระทำ, หรือคุณสมบัติของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับขั้นตอนการแนะนำที่เกี่ยวข้องเมื่อพวกเขาต้องการ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และระบุวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยอิงจากข้อมูลในอนาคต
- เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเช่นสไลด์เอาท์, ทูลทิป, และฮอตสปอตสามารถทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมมากขึ้นและสอนพวกเขาเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่และตัวเลือกบนแพลตฟอร์มของคุณ
- รองรับการใช้งานบนมือถือทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Appcues
- เอกสารการเริ่มต้นใช้งานมีจำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องค้นหาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบ
ราคาของ Appcues
- สิ่งจำเป็น: $249/เดือน ชำระรายปี
- การเติบโต: $879/เดือน ชำระรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Appcues
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 280+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
6. หิน
Stonly เป็นโซลูชันสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการนำระบบดิจิทัลมาใช้ โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มนี้ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อช่วยให้องค์กรสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก จึงเป็นโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stonly
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดและขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างสะดวก
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และให้ข้อเสนอแนะที่อิงตามข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การนำดิจิทัลมาใช้ของคุณ
- ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ผู้ใช้อาจประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างคู่มือเชิงรุกเพื่อป้องกันความหงุดหงิด
ข้อจำกัดอย่างเคร่งครัด
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ผู้ใช้บางรายอาจเห็นว่าจำเป็น
ราคาที่มั่นคง
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $249/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้จริง
- G2: 4. 8/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. ยูสเซอร์เลน
Userlane เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการส่งเสริมการยอมรับของผู้ใช้ ด้วยการใช้การกระตุ้นและการแนะนำอย่างชาญฉลาด Userlane สร้างคำแนะนำภายในแอปเพื่อสอนผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์และขั้นตอนการทำงาน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Whatfix มันเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการฝึกอบรมผู้ใช้และคำแนะนำบนหน้าจอ
คุณสมบัติเด่นของ Userlane
- คำแนะนำเชิงรุกบนหน้าจอสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่ผู้ใช้มักประสบปัญหาในอดีต จากนั้นสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยลดความหงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นได้
- Userlane สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณทราบว่าคุณต้องปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การยอมรับดิจิทัลของคุณในส่วนใด
- สามารถปรับขนาดได้ง่ายตามการเติบโตของบริษัท จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่มุ่งเน้นการเพิ่มความสำเร็จของลูกค้าในระยะยาว
ข้อจำกัดของ Userlane
- ตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์มีจำกัด
ราคาของ Userlane
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Userlane
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (45+ รีวิว)
8. อินเตอร์คอม
Intercom เป็นแพลตฟอร์มการแนะนำผู้ใช้ที่เน้นการสนับสนุนลูกค้าผ่านการสนทนาด้วย AIฟีเจอร์การสนับสนุนผ่านการสนทนาช่วยให้องค์กรสามารถส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนตามความต้องการของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มความสำเร็จของลูกค้าและลดต้นทุนการสนับสนุน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบภายในมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามบริบทและคำแนะนำของผู้ใช้ โดยใช้วิธีการเชิงรุกในการสนับสนุนลูกค้าและลดโอกาสการสูญเสียลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและข้อมูลผู้ใช้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณมีอยู่แล้วในระบบเทคโนโลยีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลและมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ผู้ใช้ระบุว่าพวกเขาต้องการวิธีการเพิ่มเติมในการจัดเรียงและจัดการแชทหลายรายการ
ราคาของอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ขั้นสูง: $99 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 139 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
9. Pendo
Pendo โดดเด่นเหนือทางเลือกอื่น ๆ ของ Whatfix ด้วยความสามารถในการรวมการแนะนำผู้ใช้และการสนับสนุนทางเทคนิคเข้าไว้ด้วยกัน DAP ช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และส่งเสริมการยอมรับการใช้งานผ่านคำแนะนำในแอป ความสามารถในการวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo
- Pendo ช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำในแอปที่แข็งแกร่ง รวมถึงข้อความในแอป, การแนะนำการใช้งาน, และเครื่องมือช่วยอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถนำทางผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณได้
- การรวบรวมข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยมช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ซึ่งเมื่อรวมกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
- ช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้
ข้อจำกัดของ Pendo
- อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้
ราคาของ Pendo
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนสูงสุด 500 คน
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Pendo
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
10. Gainsight
Gainsight เป็น DAP ที่มุ่งเน้นการผสานรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถดูประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ติดตามการโต้ตอบและแนวโน้มต่างๆ เพื่อช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม Gainsight สามารถช่วยคุณทำนายพฤติกรรมของผู้ใช้ ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเชิงรุก และเพิ่มการยอมรับและการรักษาการใช้งานซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gainsight
- ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติโดยการส่งคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การกระตุ้นการแจ้งเตือนในแอป หรือการทำให้การโต้ตอบกับการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติ
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์พฤติกรรมให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผู้ใช้ ช่วยให้องค์กรระบุรูปแบบและแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามความต้องการของพวกเขา ปรับแต่งฟีเจอร์และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ยอดนิยมช่วยให้คุณติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ และเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงและสนับสนุนลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Gainsight
- การสร้างรายงานไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ อาจต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ
การกำหนดราคาของ Gainsight
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Gainsight
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
เครื่องมือการปฐมนิเทศอื่น ๆ
คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Whatfix อยู่หรือไม่? เพิ่ม ClickUp ลงในรายการของคุณได้เลย
แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจร แต่ ClickUp ยังมีคุณสมบัติอันทรงพลังที่คุณสามารถใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ คุณสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะใช้แทนหรือเสริมซอฟต์แวร์เอกสารด้านไอที เครื่องมือวางแผนการสื่อสารและอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp Docsสามารถช่วยคุณสร้างศูนย์รวมความรู้กลางสำหรับเอกสารการอบรมและเอกสารการเริ่มต้นใช้งานได้ คุณสามารถสร้าง, จัดเก็บ, และจัดการเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ หรือจัดการห้องสมุดเอกสารซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมได้ คุณสามารถแชร์ SOPs ของคุณกับผู้ใช้ใหม่ได้; พวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
ให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผนด้วยงานใน ClickUp ใช้งานเพื่อสร้างกระบวนการแนะนำผู้ใช้แบบกำหนดเองที่นำผู้ใช้ใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปของคุณทีละขั้นตอน
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้เฉพาะและตั้งค่าให้งานเสร็จโดยอัตโนมัติตามการกระทำที่ระบุไว้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใหม่ดำเนินการอย่างถูกต้องและไม่พลาดงานใด ๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมความคิดเห็นของคุณด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และส่งให้ผู้ใช้ใหม่เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของพวกเขา นี่เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการระบุพื้นที่ที่สร้างความสับสนหรือกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าคุณปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของคุณ
พร้อมที่จะดูว่า ClickUp สามารถช่วยในการแนะนำผู้ใช้ของคุณได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแนะนำลูกค้าฟรี
ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณและสร้างกระบวนการนำระบบดิจิทัลมาใช้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งาน ด้วยกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ดีขึ้น คุณสามารถเพิ่มอัตราการยอมรับระบบได้เร็วขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ และปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าของคุณด้วยความรู้ที่จำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างประสบความสำเร็จ เริ่มต้นวันนี้ด้วยการสมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณ