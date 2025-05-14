10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Twilio สำหรับการสื่อสารที่ดีขึ้นในปี 2025

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถโปรแกรมได้สำหรับเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Twilio มาแล้ว แม้ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่มันอาจไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังมองหาตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติต่างกัน, รูปแบบการกำหนดราคาที่ดีกว่า, และการเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าได้ฟรี.
เพื่อช่วยในการค้นหาของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Twilio เพื่อให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
Twilio คืออะไร?
Twilio เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารในรูปแบบบริการ (CPaaS) ที่ให้บริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในการฝังฟีเจอร์การส่งข้อความเสียง ข้อความตัวอักษร และวิดีโอลงในแอปพลิเคชันเว็บและมือถือ โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้ API
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ Twilio เพราะสามารถผสานการทำงานเข้ากับแอปพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดาย และมีชุดเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) ในภาษาโปรแกรมหลัก ๆ เช่น Python, Java, และ PHP เอกสารคู่มือที่ละเอียดของ Twilio ยังช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของ Twilio ให้สูงสุด นอกจากนี้ เมื่อปริมาณการทำธุรกรรมของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว—การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้เริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Twilio?
แม้ว่า Twilio จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถสื่อสารในรูปแบบที่พวกเขาต้องการ—เช่น ข้อความ, โทรศัพท์, หรืออีเมล—แต่มันอาจไม่ใช่โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด
เมื่อสำรวจทางเลือกแทน Twilio ให้มองหาตัวเลือกที่:
- เสนอราคาที่คุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ
- ผสานรวมเข้ากับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ปรับขนาดตามการเติบโตของธุรกิจและความต้องการในการสื่อสารของคุณ
- สนับสนุนภาษาโปรแกรมที่คุณถนัด
- ส่งข้อความไปยังประเทศที่ผู้ชมของคุณอาศัยอยู่
- ให้ช่องทางการสื่อสาร (ข้อความ, โทรศัพท์, วิดีโอ, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น) ที่คุณต้องการ
- นำเสนอเอกสารที่ครอบคลุมและการสนับสนุนที่ตอบสนอง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Twilio ที่ควรใช้
ไม่อยากเสียเวลาค้นหาตัวเลือกแทน Twilio มากมายใช่ไหม? เราช่วยคุณได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ของเราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Twilio ที่อาจเหมาะกับความต้องการในการสื่อสารกับลูกค้าและทีมของคุณมากขึ้น มาดูกันว่าแต่ละตัวเลือกมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ?️
1. วอนเกจ
Vonage เป็นแพลตฟอร์ม CPaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์การสื่อสารลงในแอปของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยให้บริการ API สำหรับ SMS, เสียง และวิดีโอ นอกจากนี้ยังมี API สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้ผ่าน SMS, เสียง, อีเมล, WhatsApp และการยืนยันแบบเงียบ
Vonage และ Twilio มีรูปแบบการคิดค่าบริการการโทรที่แตกต่างกัน Twilio คิดค่าบริการโดยการปัดเศษเป็นนาที Vonage คิดค่าบริการเป็นวินาที ซึ่งหมายความว่าคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้และประหยัดเงินได้
คุณสมบัติเด่นของ Vonage:
- ตั้งค่าระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (IVR) ในกว่า 120 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
- จัดการประชุมวิดีโอในแอปได้สูงสุด 16,000 คน
- สร้างผู้ช่วยเสมือนจริงแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อตอบคำถามผ่านเสียง, SMS และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกกว่า 40 รายการ รวมถึง Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot และ Microsoft Dynamics
ข้อจำกัดของ Vonage:
- บริการสนับสนุนแบบ 24/7 เริ่มต้นที่ $750/เดือน ซึ่งอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อระบบเช่น Salesforce และ SugarCRM บนแพ็กเกจเริ่มต้น
ราคาของ Vonage:
- SMS API: เริ่มต้นที่ $0. 0076 ต่อข้อความขาออก และ $0. 0061 ต่อข้อความขาเข้า
- Voice API: เริ่มต้นที่ $0. 0043 ต่อนาที สำหรับการโทรออกหรือการโทรเข้า
- วิดีโอ API: เริ่มต้นที่ $0. 00395 ต่อนาที ต่อผู้เข้าร่วม
- ตรวจสอบ API: เริ่มต้นที่ $0. 053 ต่อการตรวจสอบสำเร็จ
คะแนนและรีวิวของ Vonage:
- G2: 4. 3/5 (434 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (299 รีวิว)
2. ซินช์
Sinch เป็นแพลตฟอร์มแบบ Omnichannel ที่ช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน SMS, MMS, RCS, อีเมล, WhatsApp, Facebook Messenger และ Instagram ได้. มี SDK ให้ใช้ใน Node.js, Java, .NET, PHP, และ Python ทำให้การผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านี้เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณเป็นเรื่องง่าย. ?
นอกจากการส่งข้อความแล้ว Sinch ยังรองรับการโทรเสียงและวิดีโอภายในแอปของคุณ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในการโทรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และใช้การปิดบังหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวทั้งในการโทรและ SMS
คุณสมบัติเด่นของ Sinch:
- ยืนยันผู้ใช้ผ่าน SMS หรือโทรศัพท์
- รักษาบัญชีรายชื่อติดต่อที่ใช้งานอยู่พร้อมฟีเจอร์ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
- ปรับแต่งข้อความตามโปรไฟล์ลูกค้าและความชอบในการสื่อสาร
- ใช้การส่งต่ออัตโนมัติเพื่อส่งข้อความที่ส่งล้มเหลวผ่านช่องทางอื่น
ข้อจำกัดของซินช์:
- การผสานรวมแบบเนทีฟน้อย
- ทีมสนับสนุนอาจใช้เวลาสักครู่ในการตอบกลับ
การกำหนดราคาของ Sinch:
- ข้อความ SMS: เริ่มต้นที่ $0. 0078 ต่อข้อความขาเข้าหรือขาออก
- MMS ข้อความ: เริ่มต้นที่ $0. 010 ต่อข้อความขาเข้า และ $0. 018 ต่อข้อความขาออก
คะแนนและรีวิวของ Sinch:
- G2: 4. 0/5 (28 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. แท่นบรรยาย
Podium เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้าและชื่อเสียงออนไลน์ ส่งคำขอชำระเงิน, รีวิว, และคำขอความคิดเห็นไปยังลูกค้า และตอบกลับคำถามของพวกเขาผ่านหลายแพลตฟอร์มออนไลน์
คุณยังสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อสำหรับรายชื่อการตลาดของคุณและเปิดตัวแคมเปญข้อความจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าได้อีกด้วย Podium ติดตามรายละเอียดลูกค้า การโต้ตอบในอดีต และประวัติการสนทนาเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของโพเดียม:
- เข้าถึงและตอบกลับข้อความ แชทเว็บไซต์ สายเรียกเข้า อีเมล ข้อความส่วนตัวในโซเชียลมีเดีย และรีวิวต่างๆ ได้ในที่เดียว
- ปรับแต่งเส้นทางข้อความตามหัวข้อหรือความพร้อมใช้งานของทีม
- รับชำระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่องอ่าน Podium หรือฟีเจอร์แตะเพื่อจ่ายบนแอปมือถือ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกกว่า 180 รายการ เช่น Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail และ Outlook
ข้อจำกัดของโพเดียม:
- แผนเริ่มต้นจำกัดสมาชิกทีมสามคนและรายชื่อผู้ติดต่อ 1,000 ราย
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ
การตั้งราคาแบบโพเดียม:
- สิ่งจำเป็น: $249/เดือน
- มาตรฐาน: 409 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $599/เดือน
คะแนนและรีวิวจากโพเดียม:
- G2: 4. 5/5 (1,479 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (485 รีวิว)
4. Amazon SNS
Amazon SNS (Simple Notification Service) เป็นบริการส่งข้อความแบบพุชโดย Amazon Web Services (AWS) ใช้รูปแบบการเผยแพร่/การสมัครรับข้อมูลสำหรับการกระจายข้อความไปยังลูกค้า (ผ่าน SMS, อีเมล และการแจ้งเตือนแบบพุช) และแอปพลิเคชัน HTTP และ AWS อื่นๆ
Amazon SNS มีความโดดเด่นในการจัดการปริมาณข้อความจำนวนมากด้วยความน่าเชื่อถือสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งการอัปเดตที่สำคัญและการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ของแอปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SNS:
- เข้าถึงการเผยแพร่หนึ่งล้านครั้ง การส่ง HTTP หนึ่งแสนครั้ง และการส่งอีเมลหนึ่งพันครั้งได้ฟรีทุกเดือน
- สร้างกฎเพื่อกำหนดว่าใครสามารถเผยแพร่หรือสมัครรับหัวข้อได้
- รับสรุปจำนวนหัวข้อ การสมัครสมาชิก และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อบนแดชบอร์ดของคุณได้หรือไม่?
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการของ AWS เช่น SQS (Simple Queue Service), Lambda และ Kinesis Data Firehose
ข้อจำกัดของ Amazon SNS:
- การตั้งค่าอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม AWS
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
ราคาของ Amazon SNS:
- การแจ้งเตือนผ่านมือถือ: $0. 50 ต่อการแจ้งเตือนหนึ่งล้านครั้ง
- อีเมล: $2.00 ต่อการแจ้งเตือน 100,000 ครั้ง
- HTTP/s: $0. 60 ต่อการแจ้งเตือนหนึ่งล้านครั้ง
คะแนนและรีวิวของ Amazon SNS:
- G2: 4. 3/5 (87 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
5. Plivo
Plivo เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่ให้บริการ API สำหรับ SMS, API สำหรับเสียง และบริการ SIP trunking มี SDK ในภาษา Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go และ Java
สำหรับ SMS คุณสมบัติรวมถึงรายงานการส่งและคิวข้อความสำหรับการส่งจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน API เสียงอนุญาตให้ใช้หมายเลขผู้โทรที่กำหนดเอง, การตรวจจับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ, และการถอดเสียงข้อความเสียง
เช่นเดียวกับ Twilio, Plivio มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 190 ประเทศ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณมีกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติ
คุณสมบัติเด่นของ Plivo:
- เลือกหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความจำนวนมากเพื่อสร้างความไว้วางใจและเพิ่มอัตราการอ่าน
- รับการแจ้งเตือนความล้มเหลวในการรับข้อความพร้อมรหัสข้อผิดพลาดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างลำดับขั้นตอนสำหรับการโอนสาย การกำหนดเส้นทางสาย การสำรวจด้วยเสียง และแบบสำรวจทาง SMS
- เข้าถึงเอกสารที่ครอบคลุมและการสนับสนุนที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ Plivo:
- ไม่รองรับการสื่อสารในแอปและสื่อสังคมออนไลน์
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญผ่านพอร์ทัลตั๋วเริ่มต้นที่ $250/เดือน
ราคาของ Plivo:
- SMS API: เริ่มต้นที่ $0. 00550 ต่อการส่งหรือรับข้อความ
- Voice API: เริ่มต้นที่ $0. 01000 ต่อนาทีสำหรับการโทรออก และ $0. 00550 สำหรับการโทรเข้า
- SIP Trunking: เริ่มต้นที่ $0. 00650 ต่อนาทีสำหรับการโทรออก และ $0. 00250 สำหรับการโทรเข้า
คะแนนและรีวิวของ Plivo:
- G2: 4. 5/5 (709 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (85 รีวิว)
6. MessageBird
MessageBird เป็นแพลตฟอร์ม API สำหรับการสื่อสารที่ช่วยให้เกิดการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแชทสด, SMS, อีเมล, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram และ Google Business
ด้วยกล่องจดหมายรวม คุณสามารถจัดการข้อความจากทุกแพลตฟอร์มในที่เดียวสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งต่อสายเรียกเข้า ส่ง SMS ไปยังอีเมล ตั้งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะสร้างจากศูนย์หรือใช้เทมเพลต ✨
คุณสมบัติเด่นของ MessageBird:
- เพิ่มผู้ติดต่อด้วยตนเองหรือนำเข้าจากไฟล์ TXT, CSV หรือ XLSX
- รวมศูนย์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าจากร้านค้าอีคอมเมิร์ซ, CRM และการวิเคราะห์แอปเพื่อสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ส่งออกสถิติการใช้งาน SMS, เสียง และตัวสร้างโฟลว์เป็นไฟล์ CSV
- เชื่อมต่อกับปลั๊กอิน 15 รายการ รวมถึง Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce และ Zapier
ข้อจำกัดของ MessageBird:
- API อาจมีการตอบสนองช้าในบางครั้ง
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญผ่านอีเมลเริ่มต้นที่ $500 ต่อเดือน
ราคาของ MessageBird:
- SMS: เริ่มต้นที่ $0. 0069 ต่อข้อความ
- เสียง: เริ่มต้นที่ $0. 015 ต่อนาทีสำหรับการโทรออก และ $0. 0033 สำหรับการโทรเข้า
คะแนนและรีวิวของ MessageBird:
- G2: 4. 2/5 (66 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150 รีวิว)
7. แบนด์วิดท์
Bandwidth เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์เสียงและการส่งข้อความลงในแอปของคุณได้ ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการประชุมทางเสียงสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน การบันทึกการสนทนา การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การแปลงข้อความเป็นเสียง และบริการส่งข้อความ SMS และ MMS แบบไม่เสียค่าบริการ
คุณสมบัติสำคัญของ Bandwidth คือคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการโทรฉุกเฉิน (หรือที่เรียกว่า 911 แบบเสริม) ให้กับแอปของคุณได้ ซึ่งสะดวกมากสำหรับการเรียกตำรวจ ดับเพลิง หรือบริการทางการแพทย์ไปยังลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็ว หากแอปของคุณเน้นเรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือการดูแลสุขภาพทางไกล Bandwidth อาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณก็ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบนด์วิดท์:
- ใช้อีเมลเพื่อส่งข้อความ SMS และรับการตอบกลับ SMS ในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
- ติดตามปริมาณการโทร อัตราการส่งข้อความสำเร็จ และประสิทธิภาพการสื่อสาร
- วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
- รับบริการสนับสนุนลูกค้าฟรีผ่านแบบฟอร์มติดต่อและโทรศัพท์
ข้อจำกัดของแบนด์วิดท์:
- บาง API ยากที่จะใช้
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Zapier ได้
การกำหนดราคาแบนด์วิดท์:
- API การส่งข้อความ: เริ่มต้นที่ $0. 004 ต่อข้อความขาออก
- Voice API: เริ่มต้นที่ $0. 010 ต่อนาทีสำหรับการโทรออก และ $0. 0055 สำหรับการโทรเข้า
- การตรวจสอบสิทธิ์ API: $0. 05 ต่อการตรวจสอบสิทธิ์
คะแนนและรีวิวแบนด์วิดท์:
- G2: 4. 5/5 (374 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (127 รีวิว)
8. อินโฟบิป
Infobip เป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าสำหรับการส่งแคมเปญการตลาด, การแจ้งเตือน, และการตอบกลับคำขอข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบ
ปรับแต่ง API ของมันเพื่อเข้าถึงผ่าน SMS, อีเมล, ข้อความในแอป, การแจ้งเตือนแบบพุช และช่องทางโซเชียลต่างๆเช่น WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber และ Facebook Messenger
ด้วยทางเลือกนี้แทน Twilio คุณจะได้รับเครื่องมือสร้างแบบภาพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้ การซื้อสินค้า หรือวันเกิดได้ นอกจากนี้เครื่องมือ CRM AIของ Infobip ยังช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะสม กำหนดเวลาส่งข้อความอย่างแม่นยำ และระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้
คุณสมบัติเด่นของ Infobip:
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์มออนไลน์
- ดำเนินการทดสอบ A/B ในหลายช่องทาง
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและส่งออกผลลัพธ์เป็นไฟล์ CSV และ XLSX
- ผสานการทำงานกับแอปอีคอมเมิร์ซและ CRM เช่น Salesforce, Hubspot, Shopify และ BigCommerce
ข้อจำกัดของ Infobip:
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลาในการตอบกลับนาน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแผนราคาแพง
ราคาของ Infobip:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Infobip:
- G2: 4. 4/5 (53 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13 รีวิว)
9. Telnyx
Telnyx เป็นโซลูชัน CPaaS ที่ให้บริการ API ด้านเสียง ข้อความ และการยืนยันตัวตนผู้ใช้ รวมถึงบริการ SIP trunking แตกต่างจาก Twilio ตรงที่มีอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าและสามารถเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ทางเลือกแทน Twilio นี้ยังมีเครือข่าย IP ส่วนตัวระดับโลกเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยให้การสื่อสารมีคุณภาพสูงทั่วโลกและแก้ไขปัญหาการโทรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Telnyx:
- คุณภาพเสียงในการสนทนาที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
- SDK มีให้ใช้งานในภาษา Python, Ruby, Node, PHP, Java และ .NET
- มีเครือข่ายมัลติคลาวด์ที่ประกอบด้วย AWS, Google Cloud และ Microsoft Azure เพื่อความซ้ำซ้อนและเวลาทำงานที่สูง
- เอกสารที่ครอบคลุมและช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ด้วยทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Telnyx:
- จำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง
- การตั้งค่าซิมการ์ด IoT อาจซับซ้อนเมื่อเทียบกับโซลูชันการสื่อสารอื่น ๆ
ราคาของ Telnyx:
- API การส่งข้อความ: เริ่มต้นที่ $0. 004 ต่อข้อความขาออกหรือขาเข้า
- Voice API: เริ่มต้นที่ $0. 007 ต่อนาที สำหรับการโทรเข้าและโทรออก
- วิดีโอ API: เริ่มต้นที่ $0. 002 ต่อนาทีต่อผู้เข้าร่วม
- ตรวจสอบ API: เริ่มต้นที่ $0. 03 ต่อการตรวจสอบ
คะแนนและรีวิวของ Telnyx:
- G2: 4. 7/5 (328 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (47 รีวิว)
10. วาติ
Wati (WhatsApp Team Inbox) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารผ่าน WhatsApp ที่มีเครื่องมือสำเร็จรูปและ API สำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ พร้อมใช้งานได้ทันที แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถตั้งค่าได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน เพียงเชื่อมต่อบัญชี WhatsApp Business ของคุณ เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ และเริ่มแคมเปญการตลาดของคุณได้ทันที ?
ทุกคำถามจากลูกค้าจะถูกรวมไว้ในกล่องข้อความเดียวที่ทีมของคุณสามารถเข้ามาจัดการได้อย่างรวดเร็ว และหากคุณไม่อยู่ สามารถตั้งค่าแชทบอทด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้
คุณสมบัติเด่นของ Wati:
- ดูว่าใครในทีมของคุณออนไลน์หรือออฟไลน์
- ดูตัวอย่างแคมเปญของคุณก่อนเผยแพร่
- ติดตามปริมาณข้อความ สถานะข้อความ และพนักงานที่มีเวลาตอบกลับเร็วที่สุด
- เชื่อมต่อ Wati กับแอปแปดแอป: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make และ Zapier
ข้อจำกัดของวาติ:
- ผู้ใช้ถูกจำกัดในแต่ละแผน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน $30 ต่อเดือน
- แผนการจำกัดไว้ที่ 1,000 บทสนทนาต่อเดือน ดังนั้นคุณจะต้องซื้อเครดิตเพิ่มเติมหากต้องการใช้มากกว่านี้
การกำหนดราคาของ Wati:
- มาตรฐาน: $39/เดือน (ผู้ใช้ 5 คน)
- ข้อดี: $69/เดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา (10 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Wati:
- G2: 4. 6/5 (205 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (55 รีวิว)
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
ในขณะที่ตัวเลือกทางเลือกของ Twilio เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า เครื่องมืออย่าง ClickUp ให้ฟีเจอร์สำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การสื่อสารในที่ทำงานของคุณ
จากการหารือเกี่ยวกับโครงการไปจนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและเอกสาร ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น รักษาบริบทไว้ได้ และติดตามประวัติการสื่อสารกับทุกคนได้ทุกเมื่อ
คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์การสื่อสารไม่จำกัดเพื่อรองรับความต้องการของทีมคุณ
ใช้ClickUp Chatสำหรับการสนทนาเฉพาะแผนกหรือโครงการ นอกเหนือจากข้อความแล้ว ยังสามารถอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของคุณโดยตรงในแชท หรือแชร์คลิปเสียงและหน้าจอกับทีมของคุณได้อีกด้วย
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ และด้วยClickUp AI คุณสามารถระดมความคิดและสร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
ClickUp AI ยังช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณ, สรุปเอกสารยาว, และแม้กระทั่งเปลี่ยนบันทึกของคุณเป็นรายการที่ต้องทำ. ✅
การจัดการรายการดำเนินการเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายด้วยความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นเครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUpจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- มองเห็นภาพโครงการภายในมุมมองรายการ ตาราง คันบัน ปฏิทิน และแกนต์
- เข้าถึงเครื่องมือ AI ในคำอธิบายงาน ความคิดเห็น แชท และเอกสาร
- แท็กสมาชิกทีมด้วย @mentions เพื่อแจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟ, Zapier และ ClickUp API
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- บางคุณสมบัติของเว็บและเดสก์ท็อปไม่สามารถใช้ได้บนมือถือ
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ถึงเวลาที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ
Twilio มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวสำหรับการผสานรวมบริการสื่อสารของทีมและลูกค้าเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณด้วยรายการทางเลือกของ Twilio ที่สะดวกนี้ คุณสามารถประเมินแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ หากคุณพร้อมสำหรับเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจการจัดการโครงการ และแผนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp
ศูนย์รวมบริการครบวงจรนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ยังสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างลงตัว เพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่า ?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้—ฟรี!