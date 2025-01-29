10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Logseq ที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดการความรู้ทำให้โลกหมุนไป เมื่อคุณจัดการโครงการของคุณเอง คุณต้องการบันทึกและเครื่องมือในการร่างเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณให้เป็นระเบียบ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานกับทีม เนื่องจากความสามารถในการจดบันทึกที่แข็งแกร่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันทั้งภายในและข้ามโครงการ
นี่คือจุดที่ Logseq เข้ามามีบทบาทสำหรับผู้ใช้ทั้งรายบุคคลและธุรกิจจำนวนมาก หาก Logseq ไม่สอดคล้องกับกระบวนการคิดหรือการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Logseq ในปี 2024 บทความนี้ได้รวบรวมทางเลือก Logseq ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 10 รายการให้คุณเลือก
Logseq คืออะไร?
Logseq เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและจัดเก็บโน้ต จัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นได้
แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับปลั๊กอินต่าง ๆ ได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานหรือเทคโนโลยีของบริษัทคุณ และยังสามารถใช้งานได้ดีทั้งในฐานะเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือจัดการความรู้
ผู้ใช้ชื่นชอบ Logseq เพราะมันฟรีและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม Logseq มีข้อจำกัดที่รุนแรง ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการจดบันทึกขณะเดินทางไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้ยังไม่สามารถทำงานร่วมกันใน Logseq ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยากต่อการใช้งานหากคุณต้องการแบ่งปันความคิดกับทีมหรือสร้างแหล่งความรู้ทั่วทั้งองค์กร
ในขณะที่แนวทางการสร้างแบบโอเพนซอร์สทำให้มันเป็นที่นิยมในวงการการจัดการความรู้ แต่ทางเลือกของ Logseq ในปัจจุบันมีข้อเสนอที่มากกว่าในแง่ของเครื่องมือการทำงานร่วมกัน กรณีการใช้งานบนมือถือ และความง่ายในการใช้งาน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Logseq?
Logseq มีจุดแข็งมากมายที่คุณไม่ควรพลาด ดังนั้นควรมองหาทางเลือกของ Logseq ที่มีความสามารถเดียวกัน ในขณะเดียวกัน คุณควรพิจารณาจุดอ่อนหลักของแพลตฟอร์ม เช่น ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เป็นที่รู้จักกันดี และการทำงานร่วมกันและฟังก์ชันการทำงานบนมือถือที่จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เมื่อคุณกำลังค้นหาแอปจดบันทึกหรือจัดการความรู้ทดแทน:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เหนือสิ่งอื่นใด เลือกแอปจดบันทึกที่ใช้งานง่ายเป็นหลัก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย เครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการระดมความคิดในรูปแบบต่าง ๆ และโครงสร้างการจัดระเบียบที่เข้าใจง่าย คือสิ่งสำคัญ
- การจัดการงาน: ผู้ใช้ทั้งมืออาชีพและส่วนบุคคลทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสามารถจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำได้ มองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการหัวข้อย่อยให้เป็นงานได้
- ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI): AI ช่วยเสริมการจดบันทึกโดยการช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างโครงสร้างที่เข้าใจง่าย และแนะนำการเชื่อมโยงข้อมูล สำรวจวิธีที่เครื่องมือต่างๆ ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้
- ตัวเลือกการเขียน: หากคุณชอบการจดบันทึกความคิด ให้เลือกใช้เครื่องมือจดบันทึกที่สามารถแปลงลายมือเป็นข้อความได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เปลี่ยนไปใช้เครื่องมือจดบันทึกที่เอื้อต่อการทำงานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร และการแบ่งปันความคิด สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือความรู้ของคุณถูกเก็บไว้ในโปรแกรมที่โดดเดี่ยว
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Logseq ที่คุณควรใช้
การย้ายบันทึกและกระบวนการของคุณจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งเป็นงานใหญ่ เราได้สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือก Logseq ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัวเพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวที่ชื่นชอบและทำการย้ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ งาน และโครงการแบบครบวงจร คุณสามารถจดบันทึกโดยใช้เทมเพลตการจดบันทึกจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นโครงร่างและแผนงานที่เชื่อมโยงกัน และแบ่งปันความคิดของคุณกับผู้อื่นได้
เริ่มต้นด้วยClickUp Docs ที่คุณสามารถสร้างเอกสารและวิกิพร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกันได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนงานแบบย่อ เจาะลึกความรู้เฉพาะทาง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากความรู้ที่สั่งสมมาได้อีกด้วย
สำหรับการคิดสร้างสรรค์เครื่องมือ AIที่ทำงานตามสัญชาตญาณจะช่วยให้กระบวนการถ่ายทอดความคิดลงบนกระดาษเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นปรับปรุงและจัดเรียงบันทึกเหล่านั้นให้เป็นศูนย์รวมความรู้ที่แข็งแกร่งด้วยซอฟต์แวร์ฐาน ความรู้และเทมเพลตของClickUp เพื่อจัดระเบียบแนวคิดของคุณ
เครื่องมือการจัดการงานของClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานได้จริง คุณสามารถสร้างบอร์ดงานที่ต้องทำ แปลงเป็นแผนภูมิแกนต์ได้เพียงคลิกเดียว และมอบหมายงานให้กับตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ คุณยังสามารถติดตามการจัดการงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยไทม์ไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ความคิดเห็น และเครื่องมือบันทึกเวลาขณะทำงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียน นักการตลาด หรือผู้จัดการซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่อิงตามสัญชาตญาณช่วยให้การสื่อสารความคิดและการทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องง่ายขึ้น แทนที่จะเพียงแค่เก็บความรู้ไว้ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนมันให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับโครงการและกระบวนการทำงานในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตและมุมมองที่หลากหลายหลายสิบแบบเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ เชื่อมโยงบันทึก และสร้างฐานความรู้หรือวิกิของคุณได้ในเพียงไม่กี่คลิก
- ฟังก์ชันการจดบันทึกและการจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น, จัดการเอกสารการแท็ก, และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
- การผสานรวมนับพันเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและการควบคุมที่หลากหลายสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- บางมุมมองยังไม่สามารถเข้าถึงได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AIพร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ออบซิเดียน
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์การจัดการและความรู้ที่หลากหลาย แอปนี้รองรับปลั๊กอินบางตัวและมีธีมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ให้เลือกหลากหลาย
ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบันทึกของตนเป็นเครือข่ายของความคิด ข้อเท็จจริง และกระบวนการเพื่อการคิดสองทางและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ง่ายดายระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ Obsidian เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักในฐานะแอปสมองที่สอง โดยมีชุมชน Discord ที่มีสมาชิกมากกว่า 50,000 คน ซึ่งยินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
- การซิงค์ภายนอกสำหรับการสำรองข้อมูลและการควบคุม
- ปลั๊กอินหลากหลายที่ผลิตอย่างเป็นทางการและสร้างโดยชุมชนเพื่อสร้างโน้ต
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน
- แอปนี้มีข้อจำกัดหลายประการเช่นเดียวกับแอปเขียนข้อความแบบมาร์กดาวน์อื่นๆ
ราคาของโอปอล
- ส่วนตัว: ฟรี
- เชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้หนึ่งราย
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (21 รีวิว)
3. ความคิด
Notion เป็นแอปสมองที่สองที่ได้รับความนิยมเนื่องจากตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายและรูปแบบอิสระ โครงสร้างการจัดระเบียบของแอปประกอบด้วยฐานข้อมูลหรือฟิลด์ที่ซ้อนกันและบล็อกข้อมูล ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองของฐานข้อมูล ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงฟิลด์หรือรายละเอียดใดๆได้ทั้งสองทิศทาง
Notion มีเทมเพลตให้เลือกนับพันแบบสำหรับกรณีการใช้งานและวิธีคิดที่หลากหลาย และสามารถรองรับสื่อประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงข้อความ วิดีโอ และรายการที่ต้องทำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- UI ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
- การสร้างลิงก์ย้อนกลับแบบสองทิศทางเพื่อการสร้างและการค้นหาที่ง่ายดาย
- Notion AI ผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Notion
- การสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้เกิดเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันมาก
- แอปอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
4. บันทึกมาตรฐาน
Standard Notes เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบโอเพนซอร์ส เช่นเดียวกับ Logseq แอปนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและใช้การเข้ารหัสที่ครอบคลุมและการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกที่มีฟีเจอร์หลากหลายและไฟล์มาร์กดาวน์แบบข้อความธรรมดา เข้าถึงบันทึกของตนแบบออฟไลน์ และส่งออกข้อมูลได้ แผนการใช้งานที่แตกต่างกันมีรูปแบบและความสามารถในการจดบันทึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- การเข้ารหัส XChaCha20-Poly1305 เพื่อปกป้องบันทึกที่มีความอ่อนไหว
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามหลายอุปกรณ์เพื่อจัดการโครงการ
- ตัวเลือกในการสำรองบันทึกในรูปแบบไฟล์ข้อความธรรมดา
- ฟีเจอร์การติดแท็ก, การทำเครื่องหมายดาว, และการปักหมุดในแผนฟรี
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- คุณสมบัติการบันทึกบางอย่างมีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- การนำทางภายในอินเทอร์เฟซต้องใช้การคลิกหลายครั้ง
ราคาของ Standard Notes
- มาตรฐาน: ฟรี
- ผลิตภาพ: $90/ปี
- มืออาชีพ: $120/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes:
- G2: 3. 9/5 (12 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (11 รีวิว)
5. เดินเตร่
Roam Research เป็นแอปพลิเคชันสมองที่สองที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบสองทิศทางเพื่อการค้นหาและจัดระเบียบที่ง่ายดาย
แอปนี้รองรับการใช้ Markdown เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Logseq และบันทึก Markdown มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกัน Roam ทำงานหลักในฐานะฐานความรู้ส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับทีมหรือองค์กร ผู้ใช้สามารถปรับแต่งธีมของตนเองและเพิ่มงานลงในบันทึกได้ และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Roam
- ลิงก์สองทิศทางที่ง่ายสำหรับการเชื่อมโยงความคิดและไอเดียที่เชื่อมโยงกัน
- การจัดระเบียบโน้ตตามลำดับชั้นเพื่อการจัดเรียงใหม่และผสมผสานได้ง่าย
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายมาก
ข้อจำกัดในการท่องเว็บ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันมีน้อยมาก
- ตัวเลือกการผสานรวมมีจำกัด
- แผนการสนับสนุนมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องมีการผูกพันเป็นเวลาห้าปี
ราคา Roam
- ข้อดี: $15/เดือน หรือ $165/ปี
- ผู้ศรัทธา: $500/5 ปี
คะแนนและรีวิวของ Roam
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (17 รีวิว)
6. Evernote
Evernote เป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ได้ แอปพลิเคชันแบบฟอร์มอิสระนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การเขียนด้วยลายมือ การจัดระเบียบแบบสมุดบันทึก และเครื่องมือตัดเว็บสำหรับบันทึกและจัดระเบียบข้อมูล
Evernote เป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ โครงการและบอร์ดไอเดียรวมถึงบันทึกเสียงได้อีกด้วย แอปนี้ค้นหาได้ง่าย และเครื่องมือค้นหาสามารถจดจำคำในรูปภาพ ไฟล์แนบ และลายมือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ตัวเลือกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลในรูปภาพ ข้อความ บันทึกเสียง ตัวเขียน และอื่น ๆ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์
- ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกดิจิทัลและจัดระเบียบบันทึกให้เป็นระเบียบ
- ความสามารถในการใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณเองและแอปพลิเคชันสำหรับงานที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของ Evernote
- การแชร์บันทึกนอก Evernote นั้นซับซ้อน
- แอปนี้มีฟีเจอร์น้อยกว่าเครื่องมือที่เทียบเคียงได้ โดยเฉพาะในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- Evernote Teams: $24.99/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,100+ รีวิว)
7. Workflowy
Workflowy เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมและธุรกิจที่ต้องแบ่งปันและดำเนินการตามแนวคิด คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโครงร่างและโครงสร้างแบบต้นไม้ และเครื่องมือนี้สามารถรองรับรายการที่ซ้อนกันได้ไม่จำกัดในแผนแบบชำระเงิน พร้อมฟังก์ชันการเน้นข้อความ การกรอง และการค้นหาที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้ยังสามารถส่งออกข้อมูลสำรองไปยัง Dropbox และเข้าถึง Workflowy ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- เครื่องมือสร้างโครงร่างและจัดวางแบบซ้อนที่ใช้งานง่ายเพื่อการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกในการใช้ Workflowy เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบเรียบง่ายไม่มีลูกเล่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์
- อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลสำหรับการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Workflowy
- การย้ายบันทึกไปยังตำแหน่งใหม่อาจทำได้ยาก
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการออกแบบมีจำกัด
- การอ้างอิงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดการส่งข้อความรายเดือน
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- Workflowy Pro: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว Workflowy
- G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12 รีวิว)
8. จอปลิน
Joplin เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น และมีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการจดบันทึกดิจิทัล โปรแกรมโอเพนซอร์สนี้รองรับปลั๊กอินหลายสิบตัวสำหรับการแชร์บันทึกและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มีชุมชนที่ใช้งานอยู่ และมีระบบเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบันทึก
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ความปลอดภัยของบันทึกที่แข็งแกร่ง
- การนำเข้า Microsoft OneNote และ Evernote ไปยัง Joplin อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือแบ่งปันบันทึกแบบร่วมมือ
- เครื่องมือตัดเว็บสำหรับการจดบันทึกที่ง่ายดาย
- สภาพแวดล้อมการเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Joplin
- ขนาดของแผนฟรีมีข้อจำกัด
- แอปนี้มีฟีเจอร์น้อยกว่าเครื่องมือจดบันทึกอื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Joplin
- พื้นฐาน: €2. 99/เดือน
- ข้อดี: €5. 99/เดือน
- ทีม: €7. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ซูเปอร์โน้ต
Supernotes เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจัดเก็บบันทึกในรูปแบบการ์ดโน้ตเรียบง่ายแทนไฟล์หรือโฟลเดอร์สำหรับการทบทวนและจัดระเบียบข้อมูล อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และการจัดระเบียบใหม่และการติดแท็กการ์ดสำหรับโครงการต่างๆ หรือการเตรียมสอบเป็นเรื่องง่าย
ผู้ใช้สามารถแชร์บัตร, เชิญผู้ใช้คนอื่นเข้ามาในบัตรบันทึกของพวกเขา, และทำงานกับบันทึกของพวกเขาแบบออฟไลน์ได้ แอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติที่ไม่มีในเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ปฏิทินแผนที่ความร้อนเพื่อติดตามนิสัยการทำงาน, คอลเลกชันความคิดสำหรับบันทึกที่รีบเร่งขณะเดินทาง, และการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางที่มองเห็นได้ Supernotes เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชอบเครื่องมือบันทึกยอดนิยมอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- เครื่องมือและรูปแบบการจัดระเบียบที่หลากหลาย เช่น การจัดวางแบบซ้อนหลายระดับ ปฏิทิน และมุมมองบันทึกแบบแผ่นพับ
- การซิงค์หลายอุปกรณ์และการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- เครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- ตารางการพัฒนาและการปล่อยฟีเจอร์ช้า
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 100 ใบ
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไม่จำกัด: £8/เดือน
คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. โฟม
โฟม (Foam) เป็นแอปพลิเคชันจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เปิดให้ใช้งานฟรีและเปิดเผยซอร์สโค้ด โดยใช้ Visual Studio และ GitHub ในการเผยแพร่บันทึก ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นที่ทำงานของโฟมและพัฒนาเอกสาร Markdown ชุดหนึ่งๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อเดียว
แพลตฟอร์มนี้มีการแสดงผลกราฟสำหรับการเชื่อมโยงย้อนกลับและการเชื่อมต่อหัวข้อต่างๆ Foam ได้รับแรงบันดาลใจจาก Roam Research ดังนั้นจึงอาจพบความคล้ายคลึงกันบ้าง คุณสามารถแชร์เนื้อหา เข้าถึงเนื้อหาบนอุปกรณ์ต่างๆ และโพสต์บน GitHub Pages ได้
คุณสมบัติเด่นของโฟม
- บันทึกที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโครงสร้างการจัดระเบียบแบบสมองที่สอง
- ความสามารถในการเติมข้อความโน้ตอัตโนมัติด้วยลิงก์วิกิ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของโฟม
- โฟมต้องการบัญชี GitHub และคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
- แอปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั้งส่วนบุคคลและมืออาชีพที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
การกำหนดราคาโฟม
- ฟรี และกำลังพัฒนา
การจัดอันดับและรีวิวโฟม
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
สร้างบันทึก โครงร่าง และฐานความรู้ที่ดีกว่าใน ClickUp
อย่าพึ่งพาสมองของคุณเพียงอย่างเดียว—สร้างสมองที่สองด้วยแอปพลิเคชันจดบันทึกและจัดการความรู้ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ วันนี้แอปจดบันทึกมีความหลากหลาย คุณสามารถเขียนบันทึก จัดเก็บข้อมูล และเรียกดูรายละเอียดในวิธีที่เหมาะสมกับกระบวนการคิดของคุณได้
และด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการเขียนลงกระดาษ เริ่มต้นระดมความคิดด้วยเทมเพลตและเครื่องมือ AI สร้างสรรค์โน้ตของคุณใหม่ด้วยบัตรและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง และเก็บความรู้ขององค์กรไว้ในฐานข้อมูลที่มีชีวิตซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ เปลี่ยนโน้ตของคุณให้เป็นงาน ไอเดียโครงการ และเนื้อหาด้วยบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และดูว่าความคิดของคุณจะพาคุณไปที่ไหน