10 แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

ธุรกิจของคุณมีแผนรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือวิกฤตภาพลักษณ์ การมีคู่มือรับมือที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 💪
ในขณะที่ธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งสามารถคาดการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่เช่นการระบาดของโรคได้ บริษัทที่มีขั้นตอนการฟื้นฟูเตรียมพร้อมไว้สามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดำเนินการอย่างรวดเร็วในอนาคต เมื่อคุณลงทุนในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) คุณสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับทีมของคุณ หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทางธุรกิจ และปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจครอบคลุมทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ แต่การสร้างแผนความต่อเนื่องที่มั่นคงนั้นต้องใช้เวลา และคุณต้องมุ่งเน้นพลังงานไปที่เนื้อหาสำคัญของแผน ไม่ใช่การจัดรูปแบบ
โชคดีที่แม่แบบ BCPช่วยให้การสร้างแผนสำรองเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่น้อย 🔍
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าแบบแผนแผนความต่อเนื่องคืออะไร อธิบายองค์ประกอบสำคัญของแบบแผน BCP และแบ่งปันแบบแผนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี 10 อันดับแรกของเรา
แผนการดำเนินงานต่อเนื่องคืออะไร?
แบบแผนการต่อเนื่องเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน
โดยแก่นแท้แล้ว แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) คือการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างพายุทอร์นาโด หรือเหตุขัดข้องที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ แม่แบบ BCP จะช่วยเป็นแผนที่นำทางให้คุณสามารถลดผลกระทบต่อธุรกิจและระยะเวลาที่ระบบหยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่ไม่ใช่แค่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากกว่าเนื่องจากมีทรัพยากรน้อยกว่า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ข้อเสียคือการสร้าง BCP ต้องใช้เวลาและทรัพยากร ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำนวนมากจึงไม่มี BCP โชคดีที่การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสามารถลดเวลาในการสร้าง BCP ลงได้หลายชั่วโมง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพิจารณาหลายแง่มุมของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ทำให้คุณมีโอกาสน้อยที่จะมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่าง
องค์ประกอบหลักของแบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องคืออะไร?
ทุกธุรกิจมีคำนิยามที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็น "เหตุฉุกเฉิน" ข่าวดีก็คือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสูตรการจัดการเหตุฉุกเฉินเดียวกันได้โดยใช้แม่แบบที่เหมาะสม แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มั่นคงควรมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างน้อย:
- สารบัญ: แสดงรายการทุกส่วนในเทมเพลต—พร้อมลิงก์กระโดด—เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- บทนำ: แนะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตของแผน BCP นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องแยกแยะว่าเมื่อใดที่คุณจำเป็นต้องใช้แผนนี้และเมื่อใดที่ควรติดต่อบริการฉุกเฉินแทน
- การประเมินความเสี่ยง: ส่วนนี้ควรระบุภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อวัดว่าความเสี่ยงนั้นจะสร้างความเสียหายต่อบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด
- กลยุทธ์การฟื้นฟู: เมื่อคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับการฟื้นฟูได้ตรวจสอบกับทีมกฎหมายของคุณว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับขั้นตอนนี้หรือไม่
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลติดต่อ: ระบุรายชื่อสมาชิกทีมทั้งหมดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินของพวกเขา รวมถึงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และทีมผู้บริหาร แผนควรระบุด้วยว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใดรับผิดชอบแต่ละส่วนของแผน
- แผนการสื่อสาร: ระบุวิธีการที่คุณจะแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกในทีม ผู้บริหารระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน
10 แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ในยามที่สถานการณ์ยากลำบาก การสร้างแผนอาจต้องใช้เวลา แต่ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถจัดรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสำคัญได้ทันที ลองดูเทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี 10 แบบนี้ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างแผนให้รวดเร็วขึ้น ⚡
1. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp
ความล้มเหลวของอุปกรณ์ การระบาดใหญ่ และภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับธุรกิจทุกประเภท คุณจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถทำงานได้แม้ในยามที่เลวร้ายที่สุด นั่นอาจหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการเฉพาะหน้าที่สำคัญเท่านั้น แต่นั่นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย ใช่ไหม?
คุณไม่สามารถคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกอย่างแต่แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของ ClickUpคือสิ่งที่ดีที่สุดรองจากลูกแก้ววิเศษ 🔮
ประกอบด้วยหลายส่วนที่มีประโยชน์สำหรับ:
- การประเมินความเสี่ยง
- กลยุทธ์การฟื้นฟู
- การทดสอบกระบวนการและการทบทวน
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงการแสดงผลที่สวยงามและสีสันที่ดึงดูดความสนใจของคุณไปยังจุดที่เหมาะสม สร้างสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เทมเพลตนี้เป็นของคุณเอง
เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการของClickUp ของคุณเพื่อให้คุณสามารถสร้างงาน ติดตามเวลา สร้างการพึ่งพา และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากเทมเพลต BCP ของคุณ 🤩
2. แม่แบบแผนสำรอง ClickUp
แผนสำรองแตกต่างจากแผนความต่อเนื่อง แม่แบบ BCP ประเภทนี้จะระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และมอบแผนกลยุทธ์ให้กับทีมของคุณเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด
เทมเพลตแผนสำรองของClickUpมอบกรอบการทำงานระดับมืออาชีพให้กับทีมของคุณสำหรับ:
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- การค้นหาทรัพยากรและบุคลากรสำหรับการดำเนินแผนฉุกเฉิน
- ทดสอบทุกสถานการณ์ทางเลือก
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือมันให้กระบวนการในการสร้างแผนสำรองที่ไม่ซ้ำใครซึ่งปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ยังระบุความรับผิดชอบและงานของสมาชิกทีมสำหรับทุกสถานการณ์ ทำให้ขั้นตอนต่อไปของคุณชัดเจนอย่างที่สุด
3. แม่แบบเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบของ ClickUp
เราได้เห็นด้วยตาตนเองว่าโรคระบาดสามารถก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดายเพียงใด แต่ภัยพิบัติบางอย่างมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากกว่า (และน้อยกว่า)
ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในภาคกลางของสหรัฐอเมริกา พายุเฮอริเคนอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวล อย่างไรก็ตาม หากห่วงโซ่อุปทานของคุณพึ่งพาวัสดุที่นำเข้ามาจากชายฝั่ง คุณอาจต้องให้ความสนใจกับพายุเฮอริเคนเป็นอย่างมาก 🌀
แม่แบบเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบของ ClickUpจะช่วยคุณจัดลำดับความเสี่ยงที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังจัดอันดับความเสี่ยงเหล่านี้ตามความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการใช้เวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจสร้างความเสียหายมากที่สุด (และมีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด) ก่อนเป็นอันดับแรก
เทมเพลตนี้เป็นสิ่งจำเป็นหากทีมของคุณมีปัญหาในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหรือการจัดลำดับความสำคัญของงาน แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องนี้ยังมีภาพแสดงที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งคุณสามารถแชร์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจร่วมกันอย่างมีข้อมูลในเวลาที่น้อยลง 🙌
4. แม่แบบการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUp
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ เมื่อคุณระบุความเสี่ยงแล้ว BIA จะบันทึกแผนการดำเนินการทั้งหมดที่คุณสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน
เริ่มต้นด้วยการบันทึกทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นลงในเทมเพลตติดตามปัญหา จากนั้นใช้เทมเพลตวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUpเพื่อกรอกเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบทางการเงิน ชื่อเสียงของแบรนด์ ประสบการณ์ของลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ✨
แม่แบบแผนความต่อเนื่องนี้ช่วยให้ทีมหลุดพ้นจากวงจรความวิตกกังวลที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การเริ่มดำเนินการตามแผน แทนที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ในยามวิกฤตแม่แบบในรูปแบบเกณฑ์การประเมินนี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่สงบและมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ
5. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
เมื่อคุณทราบถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความสำคัญสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณแล้ว คุณอาจยังต้องการความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญว่าควรจัดการกับเรื่องใดก่อน ใช้แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Priority Matrixเพื่อสร้างความชัดเจนว่าแผนรับมือภัยพิบัติและงานใดที่คุณควรดำเนินการก่อน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนการสร้างแผนความต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เมทริกซ์ลำดับความสำคัญจะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน จัดลำดับความเร่งด่วนของงานต่างๆ และแสดงภาพรวมทั้งหมดให้กลุ่มของคุณเห็นในรูปแบบกราฟที่สวยงาม 📊
6. แม่แบบแผนฉุกเฉิน ClickUp
ทุกแบบแผนการต่อเนื่องทางธุรกิจควรมีแผนฉุกเฉินอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง.แบบแผนฉุกเฉินของ ClickUpไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับแผนการต่อเนื่องของคุณเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับป้ายฉุกเฉินทั่วทั้งอาคารของคุณอีกด้วย.
คุณสามารถปรับแต่งแผนได้ตามต้องการ แต่ในเบื้องต้น เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- แผนการอพยพ
- เส้นทางหลบหนี
- จุดรวมพล
- บทบาทของบุคลากรหลัก
- ขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ
บางธุรกิจอาจจัดทำแผนฉุกเฉินเพียงแผนเดียว ขณะที่บางธุรกิจอาจจำเป็นต้องจัดทำหลายแผน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุเพลิงไหม้ และแผนแยกต่างหากสำหรับพายุทอร์นาโด 🌪️
โปรดทราบว่ากฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางจะมีผลบังคับใช้กับป้ายฉุกเฉิน ตรวจสอบกับทีมกฎหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงป้ายเหล่านี้ตามข้อกำหนดเหล่านั้น
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับที่ทำงาน ClickUp
บางแบบแผนการดำเนินงานต่อเนื่องทางธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องการดำเนินงานของธุรกิจหรือสาธารณชน แต่สิ่งสำคัญคือการมีแผนเพื่อปกป้องพนักงานของคุณด้วยแบบแผนการปฏิบัติการฉุกเฉินในที่ทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
นี่คือแผนฉุกเฉินที่ละเอียดมากขึ้นซึ่งช่วยคุณ:
- สื่อสารอย่างรวดเร็วและชัดเจนกับพนักงานในทุกกรณีฉุกเฉิน
- กำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไรในกรณีฉุกเฉิน—ก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง
- เก็บแผนฉุกเฉินทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
แผนฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะมันมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ บางบริษัทประกันภัยอาจต้องการให้ธุรกิจมีแผนฉุกเฉินที่เป็นเอกสารไว้ ดังนั้นสิ่งนี้อาจช่วยคุณได้รับการคุ้มครองได้เช่นกัน 🌻
ClickUp เป็นโซลูชันในที่ทำงานแบบครบวงจร ดังนั้นการเก็บแผนการดำเนินการฉุกเฉินไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกับงานและการสนทนาของคุณ จะทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีม
8. แม่แบบแผนธุรกิจต่อเนื่องสำหรับองค์กรโดยแม่แบบแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ
คุณเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะชื่นชอบแม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับ Wordโดย Disaster Recovery Plan Template อย่างแน่นอน นี่คือเวอร์ชันสาธารณะของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก MIT คุณจึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญครบถ้วน
เทมเพลตแผนความต่อเนื่องนี้ฟรี ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:
- บทนำ
- การออกแบบแผน
- การจัดองค์กรเพื่อการตอบสนองและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ขั้นตอนการจัดการทีม
- ขั้นตอนการฟื้นฟู รวมถึงรายชื่อการแจ้งเตือน
สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word และ Adobe PDF แต่ข้อความในเทมเพลตสามารถดูได้บนเว็บไซต์หากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลด
9. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับบริษัทขนาดเล็ก โดย FINRA. org
สำนักงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุน การลงทุนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ FINRAได้เผยแพร่แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับบริษัทขนาดเล็กฟรี
หากคุณเป็นบริษัทนายหน้าขนาดเล็กหรือหากคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของ FINRA คุณจำเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แทนที่จะสงสัยว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ ให้ใช้เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ FINRA เพื่อความสบายใจมากขึ้น 🧘
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:
- บุคลากรติดต่อฉุกเฉิน
- สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่สำรอง
- นโยบายของบริษัท
- การประเมินทางการเงินและการดำเนินงาน
- ระบบที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
- การรายงานตามข้อบังคับ
- การอัปเดตและการทบทวนประจำปี
คุณควรปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มาก
10. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจโดย LegalTemplates
เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ LegalTemplateในรูปแบบ Wordอาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่มีข้อมูลครบถ้วนที่คุณต้องการในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณเอง
เราชอบที่เว็บไซต์นี้พาคุณผ่านกระบวนการที่มีโครงสร้างเพื่อสร้างแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (IRP) แผนการตอบสนองฉุกเฉิน (ERP) แผนความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน และแผนความต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ
LegalTemplates ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดตามเป้าหมายของแผนความต่อเนื่องของคุณตลอดเวลาอีกด้วย พวกเขาแนะนำว่าคุณควรตรวจสอบรายการตรวจสอบสองครั้งต่อปี ฝึกฝนการนำไปใช้ทุกอย่างหนึ่งครั้งต่อปี และทำการปรับปรุงอย่างเป็นทางการของแผนความต่อเนื่องของคุณทุกสองปี
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วย ClickUp
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีแผนรองรับไว้ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้น
พึ่งพารายการเทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรีนี้เพื่อสร้างแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ช่วยให้คุณกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 👔
แม่แบบมีประโยชน์ แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถจัดเก็บแม่แบบของคุณไว้พร้อมกับงาน โครงการ เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ได้?
ClickUp รวมทุกงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อประหยัดเวลาและขจัดความยุ่งยากจากการสลับแพลตฟอร์ม ดูความแตกต่างของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้