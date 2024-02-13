บล็อก ClickUp
10 แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

13 กุมภาพันธ์ 2567

ธุรกิจของคุณมีแผนรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือวิกฤตภาพลักษณ์ การมีคู่มือรับมือที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 💪

ในขณะที่ธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งสามารถคาดการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่เช่นการระบาดของโรคได้ บริษัทที่มีขั้นตอนการฟื้นฟูเตรียมพร้อมไว้สามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดำเนินการอย่างรวดเร็วในอนาคต เมื่อคุณลงทุนในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) คุณสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับทีมของคุณ หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทางธุรกิจ และปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจครอบคลุมทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ แต่การสร้างแผนความต่อเนื่องที่มั่นคงนั้นต้องใช้เวลา และคุณต้องมุ่งเน้นพลังงานไปที่เนื้อหาสำคัญของแผน ไม่ใช่การจัดรูปแบบ

โชคดีที่แม่แบบ BCPช่วยให้การสร้างแผนสำรองเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่น้อย 🔍

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าแบบแผนแผนความต่อเนื่องคืออะไร อธิบายองค์ประกอบสำคัญของแบบแผน BCP และแบ่งปันแบบแผนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี 10 อันดับแรกของเรา

แผนการดำเนินงานต่อเนื่องคืออะไร?

แบบแผนการต่อเนื่องเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน

โดยแก่นแท้แล้ว แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) คือการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างพายุทอร์นาโด หรือเหตุขัดข้องที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ แม่แบบ BCP จะช่วยเป็นแผนที่นำทางให้คุณสามารถลดผลกระทบต่อธุรกิจและระยะเวลาที่ระบบหยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่ไม่ใช่แค่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากกว่าเนื่องจากมีทรัพยากรน้อยกว่า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้อเสียคือการสร้าง BCP ต้องใช้เวลาและทรัพยากร ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำนวนมากจึงไม่มี BCP โชคดีที่การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสามารถลดเวลาในการสร้าง BCP ลงได้หลายชั่วโมง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพิจารณาหลายแง่มุมของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ทำให้คุณมีโอกาสน้อยที่จะมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่าง

องค์ประกอบหลักของแบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องคืออะไร?

ทุกธุรกิจมีคำนิยามที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็น "เหตุฉุกเฉิน" ข่าวดีก็คือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสูตรการจัดการเหตุฉุกเฉินเดียวกันได้โดยใช้แม่แบบที่เหมาะสม แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มั่นคงควรมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างน้อย:

  • สารบัญ: แสดงรายการทุกส่วนในเทมเพลต—พร้อมลิงก์กระโดด—เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • บทนำ: แนะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตของแผน BCP นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องแยกแยะว่าเมื่อใดที่คุณจำเป็นต้องใช้แผนนี้และเมื่อใดที่ควรติดต่อบริการฉุกเฉินแทน
  • การประเมินความเสี่ยง: ส่วนนี้ควรระบุภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อวัดว่าความเสี่ยงนั้นจะสร้างความเสียหายต่อบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด
  • กลยุทธ์การฟื้นฟู: เมื่อคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับการฟื้นฟูได้ตรวจสอบกับทีมกฎหมายของคุณว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับขั้นตอนนี้หรือไม่
  • บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลติดต่อ: ระบุรายชื่อสมาชิกทีมทั้งหมดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินของพวกเขา รวมถึงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และทีมผู้บริหาร แผนควรระบุด้วยว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใดรับผิดชอบแต่ละส่วนของแผน
  • แผนการสื่อสาร: ระบุวิธีการที่คุณจะแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกในทีม ผู้บริหารระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน

10 แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ในยามที่สถานการณ์ยากลำบาก การสร้างแผนอาจต้องใช้เวลา แต่ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถจัดรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสำคัญได้ทันที ลองดูเทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรี 10 แบบนี้ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างแผนให้รวดเร็วขึ้น ⚡

1. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp

เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp
รับประกันการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่นด้วยแผนความต่อเนื่องเชิงรุกที่พร้อมใช้งานด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตรายละเอียดนี้

ความล้มเหลวของอุปกรณ์ การระบาดใหญ่ และภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับธุรกิจทุกประเภท คุณจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถทำงานได้แม้ในยามที่เลวร้ายที่สุด นั่นอาจหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการเฉพาะหน้าที่สำคัญเท่านั้น แต่นั่นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย ใช่ไหม?

คุณไม่สามารถคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกอย่างแต่แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของ ClickUpคือสิ่งที่ดีที่สุดรองจากลูกแก้ววิเศษ 🔮

ประกอบด้วยหลายส่วนที่มีประโยชน์สำหรับ:

เทมเพลตนี้ยังรวมถึงการแสดงผลที่สวยงามและสีสันที่ดึงดูดความสนใจของคุณไปยังจุดที่เหมาะสม สร้างสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เทมเพลตนี้เป็นของคุณเอง

เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการของClickUp ของคุณเพื่อให้คุณสามารถสร้างงาน ติดตามเวลา สร้างการพึ่งพา และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากเทมเพลต BCP ของคุณ 🤩

2. แม่แบบแผนสำรอง ClickUp

แม่แบบแผนความต่อเนื่อง: แม่แบบแผนสำรอง ClickUp
ใช้มุมมองรายการและกระดานในเทมเพลตแผนสำรองของ ClickUp นี้เพื่อติดตามความเสี่ยงและการดำเนินการที่คุณวางแผนจะดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

แผนสำรองแตกต่างจากแผนความต่อเนื่อง แม่แบบ BCP ประเภทนี้จะระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และมอบแผนกลยุทธ์ให้กับทีมของคุณเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

เทมเพลตแผนสำรองของClickUpมอบกรอบการทำงานระดับมืออาชีพให้กับทีมของคุณสำหรับ:

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • การตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • การค้นหาทรัพยากรและบุคลากรสำหรับการดำเนินแผนฉุกเฉิน
  • ทดสอบทุกสถานการณ์ทางเลือก

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือมันให้กระบวนการในการสร้างแผนสำรองที่ไม่ซ้ำใครซึ่งปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ยังระบุความรับผิดชอบและงานของสมาชิกทีมสำหรับทุกสถานการณ์ ทำให้ขั้นตอนต่อไปของคุณชัดเจนอย่างที่สุด

3. แม่แบบเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบของ ClickUp

แม่แบบแผนความต่อเนื่อง: แม่แบบเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบของ ClickUp
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าหรือกระบวนการภายใน, เทมเพลต ClickUp นี้จะช่วยคุณตัดสินใจอย่างมั่นใจ

เราได้เห็นด้วยตาตนเองว่าโรคระบาดสามารถก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดายเพียงใด แต่ภัยพิบัติบางอย่างมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากกว่า (และน้อยกว่า)

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในภาคกลางของสหรัฐอเมริกา พายุเฮอริเคนอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวล อย่างไรก็ตาม หากห่วงโซ่อุปทานของคุณพึ่งพาวัสดุที่นำเข้ามาจากชายฝั่ง คุณอาจต้องให้ความสนใจกับพายุเฮอริเคนเป็นอย่างมาก 🌀

แม่แบบเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบของ ClickUpจะช่วยคุณจัดลำดับความเสี่ยงที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังจัดอันดับความเสี่ยงเหล่านี้ตามความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการใช้เวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจสร้างความเสียหายมากที่สุด (และมีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด) ก่อนเป็นอันดับแรก

เทมเพลตนี้เป็นสิ่งจำเป็นหากทีมของคุณมีปัญหาในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหรือการจัดลำดับความสำคัญของงาน แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องนี้ยังมีภาพแสดงที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งคุณสามารถแชร์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจร่วมกันอย่างมีข้อมูลในเวลาที่น้อยลง 🙌

4. แม่แบบการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUp

แม่แบบแผนความต่อเนื่อง: แม่แบบการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUp
เชื่อมโยงระบบและกระบวนการของคุณกับผลกระทบทางธุรกิจด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUp

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ เมื่อคุณระบุความเสี่ยงแล้ว BIA จะบันทึกแผนการดำเนินการทั้งหมดที่คุณสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เริ่มต้นด้วยการบันทึกทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นลงในเทมเพลตติดตามปัญหา จากนั้นใช้เทมเพลตวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ClickUpเพื่อกรอกเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบทางการเงิน ชื่อเสียงของแบรนด์ ประสบการณ์ของลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ✨

แม่แบบแผนความต่อเนื่องนี้ช่วยให้ทีมหลุดพ้นจากวงจรความวิตกกังวลที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การเริ่มดำเนินการตามแผน แทนที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ในยามวิกฤตแม่แบบในรูปแบบเกณฑ์การประเมินนี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่สงบและมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ

5. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp

แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
ใช้กระดานไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 เพื่อช่วยจัดระเบียบงานของคุณตามความสำคัญและระดับความเร่งด่วน

เมื่อคุณทราบถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความสำคัญสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณแล้ว คุณอาจยังต้องการความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญว่าควรจัดการกับเรื่องใดก่อน ใช้แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Priority Matrixเพื่อสร้างความชัดเจนว่าแผนรับมือภัยพิบัติและงานใดที่คุณควรดำเนินการก่อน

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนการสร้างแผนความต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เมทริกซ์ลำดับความสำคัญจะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน จัดลำดับความเร่งด่วนของงานต่างๆ และแสดงภาพรวมทั้งหมดให้กลุ่มของคุณเห็นในรูปแบบกราฟที่สวยงาม 📊

6. แม่แบบแผนฉุกเฉิน ClickUp

แม่แบบแผนฉุกเฉินของ ClickUp
ติดตามเส้นทางอพยพและรายละเอียดความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตแผนฉุกเฉินของ ClickUp

ทุกแบบแผนการต่อเนื่องทางธุรกิจควรมีแผนฉุกเฉินอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง.แบบแผนฉุกเฉินของ ClickUpไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับแผนการต่อเนื่องของคุณเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับป้ายฉุกเฉินทั่วทั้งอาคารของคุณอีกด้วย.

คุณสามารถปรับแต่งแผนได้ตามต้องการ แต่ในเบื้องต้น เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • แผนการอพยพ
  • เส้นทางหลบหนี
  • จุดรวมพล
  • บทบาทของบุคลากรหลัก
  • ขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บางธุรกิจอาจจัดทำแผนฉุกเฉินเพียงแผนเดียว ขณะที่บางธุรกิจอาจจำเป็นต้องจัดทำหลายแผน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุเพลิงไหม้ และแผนแยกต่างหากสำหรับพายุทอร์นาโด 🌪️

โปรดทราบว่ากฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางจะมีผลบังคับใช้กับป้ายฉุกเฉิน ตรวจสอบกับทีมกฎหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงป้ายเหล่านี้ตามข้อกำหนดเหล่านั้น

7. แม่แบบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับที่ทำงาน ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับสถานที่ทำงานของ ClickUp
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OSHA ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในที่ทำงานจาก ClickUp

บางแบบแผนการดำเนินงานต่อเนื่องทางธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องการดำเนินงานของธุรกิจหรือสาธารณชน แต่สิ่งสำคัญคือการมีแผนเพื่อปกป้องพนักงานของคุณด้วยแบบแผนการปฏิบัติการฉุกเฉินในที่ทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้

นี่คือแผนฉุกเฉินที่ละเอียดมากขึ้นซึ่งช่วยคุณ:

  • สื่อสารอย่างรวดเร็วและชัดเจนกับพนักงานในทุกกรณีฉุกเฉิน
  • กำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไรในกรณีฉุกเฉิน—ก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง
  • เก็บแผนฉุกเฉินทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว

แผนฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะมันมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ บางบริษัทประกันภัยอาจต้องการให้ธุรกิจมีแผนฉุกเฉินที่เป็นเอกสารไว้ ดังนั้นสิ่งนี้อาจช่วยคุณได้รับการคุ้มครองได้เช่นกัน 🌻

ClickUp เป็นโซลูชันในที่ทำงานแบบครบวงจร ดังนั้นการเก็บแผนการดำเนินการฉุกเฉินไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกับงานและการสนทนาของคุณ จะทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีม

8. แม่แบบแผนธุรกิจต่อเนื่องสำหรับองค์กรโดยแม่แบบแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ

แม่แบบแผนความต่อเนื่อง: แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในรูปแบบ Word
ผ่านแบบแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ

คุณเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะชื่นชอบแม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับ Wordโดย Disaster Recovery Plan Template อย่างแน่นอน นี่คือเวอร์ชันสาธารณะของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก MIT คุณจึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญครบถ้วน

เทมเพลตแผนความต่อเนื่องนี้ฟรี ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:

  • บทนำ
  • การออกแบบแผน
  • การจัดองค์กรเพื่อการตอบสนองและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
  • แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • ขั้นตอนการจัดการทีม
  • ขั้นตอนการฟื้นฟู รวมถึงรายชื่อการแจ้งเตือน

สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word และ Adobe PDF แต่ข้อความในเทมเพลตสามารถดูได้บนเว็บไซต์หากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลด

9. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับบริษัทขนาดเล็ก โดย FINRA. org

แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับกิจการขนาดเล็ก โดย FINRA.org
ผ่านทาง Finra.org

สำนักงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุน การลงทุนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ FINRAได้เผยแพร่แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับบริษัทขนาดเล็กฟรี

หากคุณเป็นบริษัทนายหน้าขนาดเล็กหรือหากคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของ FINRA คุณจำเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แทนที่จะสงสัยว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ ให้ใช้เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ FINRA เพื่อความสบายใจมากขึ้น 🧘

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:

  • บุคลากรติดต่อฉุกเฉิน
  • สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่สำรอง
  • นโยบายของบริษัท
  • การประเมินทางการเงินและการดำเนินงาน
  • ระบบที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
  • การรายงานตามข้อบังคับ
  • การอัปเดตและการทบทวนประจำปี

คุณควรปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มาก

10. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจโดย LegalTemplates

แบบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของคำโดย LegalTemplates
ผ่านทาง LegalTemplates

เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ LegalTemplateในรูปแบบ Wordอาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่มีข้อมูลครบถ้วนที่คุณต้องการในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณเอง

เราชอบที่เว็บไซต์นี้พาคุณผ่านกระบวนการที่มีโครงสร้างเพื่อสร้างแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (IRP) แผนการตอบสนองฉุกเฉิน (ERP) แผนความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน และแผนความต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ

LegalTemplates ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดตามเป้าหมายของแผนความต่อเนื่องของคุณตลอดเวลาอีกด้วย พวกเขาแนะนำว่าคุณควรตรวจสอบรายการตรวจสอบสองครั้งต่อปี ฝึกฝนการนำไปใช้ทุกอย่างหนึ่งครั้งต่อปี และทำการปรับปรุงอย่างเป็นทางการของแผนความต่อเนื่องของคุณทุกสองปี

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วย ClickUp

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีแผนรองรับไว้ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้น

พึ่งพารายการเทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฟรีนี้เพื่อสร้างแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ช่วยให้คุณกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 👔

แม่แบบมีประโยชน์ แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถจัดเก็บแม่แบบของคุณไว้พร้อมกับงาน โครงการ เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ได้?

ClickUp รวมทุกงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อประหยัดเวลาและขจัดความยุ่งยากจากการสลับแพลตฟอร์ม ดูความแตกต่างของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้