เทมเพลตรูบริกฟรี

การประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน พนักงาน หรือโครงการต่างๆ เป็นไปไม่ได้หากไม่มีการกำหนดมาตรฐานอย่างน้อยบางส่วน แต่การจะเริ่มต้นจากตรงไหนนั้นเป็นเรื่องยาก และนี่คือจุดที่แม่แบบเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมเข้ามามีบทบาท
แบบแผนการให้คะแนนช่วยให้คุณประเมินผลงานของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมกับงานหรือคำถามทดสอบของนักเรียนแต่ละคน ด้วยแบบแผนที่เหมาะสม คุณอาจขยายเกณฑ์การประเมินของคุณให้ครอบคลุมถึงการใช้ภาษาที่อธิบายได้มากขึ้นและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงได้
เทมเพลตรูบริกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการที่แน่นอนของคุณ แน่นอน ตัวอย่างเช่น เทมเพลตรูบริกสำหรับการให้คะแนนจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันจากเทมเพลตรูบริกสำหรับโครงการที่ออกแบบมาเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่มีเกณฑ์การประเมินใดที่สามารถครอบคลุมทุกเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับความแตกต่างเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่แบบร่างเกณฑ์การประเมินที่ว่างเปล่าที่ดีที่สุดจะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้เพื่อรองรับความแตกต่างเหล่านั้น
อะไรคือแบบแผนของรูบิค?
แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ช่วยให้คุณประเมินและให้คะแนนพนักงาน โครงการ หรือนักเรียนได้ มันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสร้างคะแนนที่ใช้กับทุกคนที่คุณให้คะแนน ในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นเพียงพอที่จะคำนึงถึงการประเมินเชิงคุณภาพมากขึ้น
แม่แบบเกณฑ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักไม่กี่อย่าง:
- ส่วนสรุปที่ระบุรายละเอียดของโครงการหรือการมอบหมายงาน, วัตถุประสงค์การเรียนรู้, และมาตรฐานการประเมินผลโดยรวม
- รายการสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่ครูจะใช้ในการให้คะแนนนักเรียน พร้อมคะแนนเฉพาะสำหรับแต่ละส่วนของการแสดงผลงาน
- แถวเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นทั่วไปเพิ่มเติมในแต่ละรายการ
- สรุปผลการเรียนของนักเรียนโดยรวมตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเกณฑ์การให้คะแนน
- ส่วนสำหรับครูหรือผู้ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะและระบุขั้นตอนต่อไปสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ของแง่มุมแต่ละด้านเหล่านี้คือแม่แบบเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมที่ผู้ประเมินสามารถกรอกข้อมูลได้ทุกครั้งที่นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จสิ้น ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ประเมิน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบประเมินเป็นแบบที่ดี?
เนื่องจากต้องมีความยืดหยุ่น แม่แบบเกณฑ์การประเมินที่สามารถแก้ไขได้จึงมักมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในรูปแบบและการตั้งค่า โดยธรรมชาติแล้ว แม่แบบสำหรับการประเมินระดับประสิทธิภาพของพนักงานจะดูแตกต่างจากแม่แบบที่เน้นเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับนักเรียนแต่ละคนหรือโครงการกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม แบบประเมินที่ดีที่สุดมีลักษณะสำคัญร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: แม่แบบที่มีประโยชน์ที่สุดช่วยให้การสร้างเกณฑ์การประเมินง่ายขึ้นทุกครั้งที่คุณทำ
- ตัวเลือกการส่งออกที่ง่าย: ตัวอย่างเช่น ควรสามารถส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนของคุณไปยัง Google Docs หรือระบบ LMS ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: ยิ่งคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตรูบริกเปล่าให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนนและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ง่ายมากเท่าไร ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
- ความเรียบง่าย: เป้าหมายของคุณคือการลดขั้นตอนที่ใช้เวลามากในการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นการใช้แม่แบบที่เรียบง่าย (อาจจะย่อให้เหลือเพียงหน้าเดียว) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
- การผสานเข้ากับระบบที่ใหญ่ขึ้น: มีความเป็นไปได้สูงที่แบบประเมินผลแบบว่างเปล่าของคุณจะเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือออนไลน์มากมายที่คุณใช้ในการประเมินนักเรียน ยิ่งสามารถผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้มากเท่าไร เช่นซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
10 แม่แบบเกณฑ์การประเมินฟรี
หากคุณต้องการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ เทมเพลตเกณฑ์การประเมินแบบว่างเปล่าเหล่านี้สามารถช่วยได้
1. แม่แบบเกณฑ์การประเมิน
เทมเพลตสมุดคะแนน ClickUpเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการติดตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนของคุณตลอดภาคการศึกษา ประกอบด้วยมุมมองหลักสี่ส่วน:
- เริ่มต้นที่นี่: บทนำเกี่ยวกับเทมเพลตรูบริกที่ระบุวิธีการให้คะแนนนักเรียนของคุณอย่างชัดเจน
- ตารางเกณฑ์การให้คะแนน: จัดหมวดหมู่ตามเดือนและคอลัมน์ที่ประกอบด้วยชื่อนักเรียน, คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบย่อย, คะแนนเฉลี่ยจากการบ้าน, คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระยะยาว, คะแนนการมีส่วนร่วม, และส่วนสำหรับเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน
- รายการให้คะแนน: เพื่อป้อนคะแนนของนักเรียนแต่ละคนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละชิ้น
- ระดับการมีส่วนร่วม: เพื่อจัดอันดับนักเรียนตามระดับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความพยายามในการสอนของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตรูบริกนี้คือความสมดุลระหว่างความซับซ้อนและประสิทธิภาพ เมื่อคุณกำหนดงานและป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนของคุณแล้ว ระบบจะคำนวณข้อมูลเบื้องหลังโดยอัตโนมัติเพื่อกรอกข้อมูลในคอลัมน์ที่ถูกต้องสำหรับแท็บภาพรวม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่รักษาข้อเสนอแนะให้มีประโยชน์
2. แม่แบบการประเมินโครงการ ClickUp
หากคุณต้องการประเมินความสำเร็จของโครงการหลังจากเสร็จสิ้นแล้วแม่แบบการประเมินโครงการของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของโครงการของคุณเทียบกับเป้าหมายการจัดการโครงการเดิม ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และแม้กระทั่งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไป
ส่วนที่ดีที่สุด: ทั้งหมดนี้มีอยู่ในรูปแบบเรื่องเล่าที่เรียบง่ายภายใน ClickUp Docs ทำให้ผู้อ่านทุกคนสามารถข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายอาจจำเป็นต้องอ่านการประเมินทั้งหมด แต่บางรายอาจต้องการดูเพียงเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมที่เน้นส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณของภาพรวมเท่านั้น ด้วยเทมเพลตการประเมินโครงการ คุณสามารถตอบสนองความต้องการทั้งสองได้ ช่วยให้คุณสามารถประเมินโครงการของคุณพร้อมกับเรียนรู้บทเรียนสำคัญสำหรับอนาคต
3. แบบรายงานการประเมินโครงการ
แบบรายงานการประเมินโครงการ ClickUpที่ออกแบบมาเพื่อเป็นรายงานการประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้น มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการประเมินนักเรียนหรือพนักงานของคุณในตอนท้ายของเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น ภาคการศึกษาหรือปีงบประมาณ
ด้วยเหตุนี้ แบบประเมินนี้จึงมีลักษณะเป็นเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นที่สถานการณ์และผลลัพธ์ของแต่ละคะแนนมากกว่าแบบประเมินที่มีลักษณะวิเคราะห์เชิงลึก อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้ทำให้แบบประเมินนี้มีคุณค่าน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ประเมินผลการเรียนในชั้นเรียนเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก
ในตอนเริ่มต้นของการประเมินแต่ละครั้ง คุณสามารถสร้างรายงานที่สรุปรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายหรือโครงการที่เกี่ยวข้องได้ จากจุดนั้น เทมเพลตจะเปิดโอกาสให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยรักษาคำอธิบายให้สั้นและตรงประเด็น คุณสามารถรวมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การตอบสนองของนักเรียนต่อรูปแบบการสอนของคุณได้อีกด้วย
4. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเขียนการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดทุกคน นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในรายการนี้
แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ แต่คุณสามารถใช้เป็นแบบประเมินเพื่อประเมินนักเรียนของคุณได้เช่นกัน ด้วยรูปแบบที่ง่ายและเกณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง
โดยแก่นแท้แล้วเช่นเดียวกับแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มันเริ่มต้นด้วยเอกสารเดียวที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่รายการ เช่น รายละเอียดพนักงาน ประเด็นการสนทนา ข้อเสนอแนะ และลำดับความสำคัญหลัก แต่จุดเด่นที่แท้จริงของแม่แบบนี้อยู่ที่แผ่นงานการจัดการผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทักษะและความเข้าใจในงาน เพื่อช่วยให้คุณและพนักงานของคุณสามารถให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของพวกเขาได้
ผลลัพธ์ที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้แม่แบบเดียวกันสำหรับพนักงานหรือนักเรียนหลายคน คือเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาซึ่งสามารถกลายเป็นพื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานใด ๆ ได้
5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
เทมเพลตรายงานผลการปฏิบัติงานของ ClickUpใช้เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบโครงการกับเป้าหมายและความคาดหวัง สร้างภาพรวมของผลการดำเนินงานของโปรแกรมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
แกนหลักของเทมเพลตนี้คือการนำเสนอภาพรวมเชิงสายตาของผลการดำเนินงานของโครงการหรือโปรแกรมเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ยังสามารถไปได้ไกลกว่านั้น ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเตือนไฟล์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทเพิ่มเติมเพื่อการประเมินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับฟังก์ชันการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของ ClickUp ข้อสรุปของคุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของ ClickUp ได้โดยตรง พร้อมด้วยงาน รายการ และปฏิทินที่ดำเนินการตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทมเพลตแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพใด ๆที่คุณต้องการนำไปใช้
6. แบบฟอร์มประเมินผล
โดยเฉพาะในกระบวนการที่มีมาตรฐานมากขึ้น การสร้างแบบฟอร์มแบบประเมินที่มีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกรอกข้อมูลสามารถเป็นประโยชน์ได้ นั่นคือสิ่งที่แบบฟอร์มการประเมินของ ClickUpมอบให้ ซึ่งช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างเป็นกลางในขณะที่ลดความพยายามในการกรอกแบบฟอร์มแต่ละฉบับของคุณ
แบบฟอร์มในฟิลด์นี้มุ่งเน้นความเรียบง่าย รวมถึงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ ควบคู่กับช่องกรอกข้อมูลแบบเปิดสำหรับการประเมินทักษะและความสำเร็จ ในที่สุด ทุกอย่างจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินพนักงาน (หรือนักเรียน) ของคุณทุกคนตามเกณฑ์ที่เป็นวัตถุประสงค์และเป็นธรรม โดยตัดการตัดสินหรืออคติส่วนบุคคลออกไปจากสมการ
คุณสามารถใช้แบบประเมินนี้สำหรับความต้องการต่าง ๆ ได้ เช่น งานมอบหมายรายบุคคล หรือการประเมินผลพนักงานประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเชื่อมโยงเนื้อหาของแบบประเมินกับKPI หรือเกณฑ์การให้คะแนนของคุณ แบบประเมินนี้สามารถกลายเป็นเครื่องมือการสอนที่มีประโยชน์ ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพได้
7. แบบรายงานการประเมินผล
เทมเพลตรายงานการประเมินผลของ ClickUpทำงานได้ดีมากเพราะมีตัวเลือกการจัดหมวดหมู่ ไม่ใช่แค่เทมเพลตรูบริกเปล่าๆ ที่ไม่มีบริบท แต่เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับครูและผู้ควบคุมในการประเมินสมาชิกในทีมหรือนักเรียนของพวกเขา
ส่วนที่มีอยู่ในเทมเพลตรูบริกนี้ประกอบด้วย:
- สรุปการประเมินที่ระบุชื่อของบุคคลที่คุณกำลังประเมิน รวมถึงบทบาท แผนก และช่วงเวลาการประเมิน สำหรับนักเรียน สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียน ชั้นเรียน และภาคการศึกษาได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการเลือกอย่างรวดเร็วของประเภทการประเมิน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินประจำปี หรือการพักงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนที่ครอบคลุมทั้งส่วนย่อยแต่ละส่วนและการประเมินหรือให้เกรดโดยรวม
- พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือครูเพื่อใส่ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆ และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะกับเกณฑ์การประเมิน
เนื่องจากแม่แบบเกณฑ์การประเมินนี้ใช้งานได้ดีมากสำหรับการประเมินทั่วไป จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ KPI ของคุณ คุณสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลย้อนกลับไปยังเกณฑ์การประเมินของโปรแกรมหรือโครงการของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจน
8. เกณฑ์การประเมินการนำเสนอปากเปล่าในรูปแบบ PDF โดย BrightHubEducation
โดยเฉพาะสำหรับครูที่ต้องการประเมินนักเรียนในหัวข้อการนำเสนอ รูบิคการนำเสนอทางวาจาในรูปแบบ PDF โดย BrightHubEducation สามารถช่วยได้มาก รูบิคนี้เป็นเทมเพลตหน้าเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ครูสามารถประเมินนักเรียนแต่ละคนได้ในเรื่องของเนื้อหา การติดต่อทางสายตา เสียงและความชัดเจน การไหลของเนื้อหา และสื่อการสอน
แน่นอนว่าแม่แบบเกณฑ์การให้คะแนนนี้สามารถปรับแต่งได้เกินกว่าหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ครูสามารถแก้ไขหมวดหมู่และระดับการให้คะแนนได้ตามต้องการ แต่แม้ในขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว มันก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนที่ครอบคลุมมากที่สุดที่คุณสามารถหาได้โดยเฉพาะสำหรับการนำเสนอทางวาจาออนไลน์
9. กรอบการวิเคราะห์คำศัพท์โดยมหาวิทยาลัยเนแบรสกา
แบบประเมินเชิงวิเคราะห์เป็นแบบประเมินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถวัดผลงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการนี้ แบบประเมินเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Word โดยมหาวิทยาลัยเนแบรสกา เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับครูทุกท่านในการสร้างแบบประเมินสำหรับงานหรือโครงการต่าง ๆ โดยสามารถสร้างแบบประเมินได้อย่างรวดเร็วและให้นักเรียนนำไปใช้ประเมินผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเทมเพลตรูบริกเปล่าที่เน้นการปรับแต่งเฉพาะบุคคล ครูยังสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสร้างเทมเพลตรูบริกเปล่าของตนเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
10. แบบประเมินการโต้วาทีคำศัพท์ โดย EducationWorld
การอภิปรายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตสมัยใหม่ ครอบคลุมการอภิปรายทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการอภิปรายในศาลที่ช่วยโน้มน้าวผู้ฟังและคณะลูกขุนเกี่ยวกับความยุติธรรม Rubric การอภิปรายโดย EducationWorld สามารถช่วยนักศึกษากฎหมายหรือนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองในการสร้างแม่แบบ Rubric ของตนเองเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายชนะข้อโต้แย้งของตน
ต่างจากเทมเพลตรูบริคเปล่าส่วนใหญ่ สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือการสอน แต่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทำความเข้าใจความละเอียดอ่อนของวาทศิลป์ อย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์นั้น มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจว่าอาชีพอันสูงส่งบางอาชีพของโลกสร้างข้อโต้แย้งของพวกเขาอย่างไร
ปรับปรุงแม่แบบเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินผลของคุณ
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการประเมินของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว คลังแม่แบบที่หลากหลายของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าคุณจะมองหาแม่แบบเกณฑ์การให้คะแนนเปล่าที่เรียบง่าย หรือตัวเลือกที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนของคุณเข้าใจวิธีการจัดระเบียบข้อเสนอแนะของคุณ ไม่ว่าคุณจะให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทักษะ เช่น การสื่อสาร หรือการประเมินเชิงปริมาณมากกว่า นักเรียนจะทราบสถานะของตนเองและจุดที่สามารถปรับปรุงได้อย่างชัดเจนเสมอ
ดียิ่งกว่า: แม่แบบเหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับClickUp for Education ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมและเหนือกว่าการให้คะแนนแบบธรรมดา เปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นงานและขั้นตอนการทำงาน ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่สำหรับเทมเพลตรูบริกเปล่าของคุณเท่านั้น แต่ยังสำหรับการสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองและเกินความคาดหวังของคุณ (และนักเรียนของคุณ) ในกระบวนการนี้ คุณจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและดำเนินการขั้นตอนต่อไปที่เกี่ยวข้อง
