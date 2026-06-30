Bästa programvaran för evenemangsplanering 2026

Programvara för evenemangsplanering verkar tillhöra en enda kategori tills ditt första evenemang visar att det egentligen är två. Den ena kategorin hanterar den interna driften: tidsplaner, samordning av leverantörer, budgetar och godkännanden. Den andra kategorin hanterar deltagarupplevelsen: registrering, biljettförsäljning, incheckning och engagemang. Om du väljer fel kategori uppstår problem som du kommer att upptäcka veckan innan evenemanget drar igång.

Den här guiden utser inte en enda vinnare. Den rankar de tio bästa programvarorna för evenemangsplanering utifrån hur stor del av evenemangsarbetet varje program hanterar och var deras begränsningar ligger.

Den bästa programvaran för evenemangsplanering för team med mycket samordningsarbete är ClickUp, Cvent för företagskonferenser, Eventbrite för allmän biljettförsäljning och Planning Pod för evenemangsplatser. Det finns ingen universell vinnare, bara den lösning som bäst passar just ditt främsta operativa behov. När du väl har identifierat det är det enkelt att välja rätt verktyg för evenemangsplanering.

Vad bör du leta efter i ett program för evenemangsplanering?

Håll utkik efter dessa fem egenskaper hos ett bra program för evenemangsplanering: tydligt ansvar för uppgifter, översiktlig kalender, uppföljning av leverantörer och gäster, användbar automatisering samt verktyg för deltagare om du anordnar offentliga evenemang.

Här är vad du bör titta närmare på:

Ansvar för uppgifter: Varje uppgift har en namngiven ansvarig, så att inget hamnar mellan stolarna

Kalenderns översiktlighet: Du ser tidslinjer, deadlines och status utan att behöva skapa en separat rapport

Översikt över leverantörer och gäster: Leverantörer, sponsorer och gästlistor samlas på ett ställe, istället för att vara utspridda i olika dokument

Automatisering: Påminnelser och statusuppdateringar sköts automatiskt, så att rutinmässiga administrativa uppgifter inte längre tar upp hela din vecka

Verktyg för deltagare: För betalda eller öppna evenemang får du även funktioner för registrering, biljettförsäljning, incheckning och rapportering efter evenemanget

Läs även: Gratis mallar och checklistor för evenemangsplanering i Excel och ClickUp

De bästa programvarorna för evenemangsplanering i korthet

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion Priser* Där det tar slut Cvent Företagskonferenser och program med omfattande registrering Leverantörsnätverk med över 340 000 evenemangsplatser med inbyggda anbudsförfrågningar och incheckning på plats Anpassade priser Låg användarvänlighet; installationen kräver oftast en dedikerad evenemangschef Whova Deltagarnas engagemang vid konferenser och mässor Allt-i-ett-app för nätverkande, program och insamling av kontaktuppgifter från utställare Anpassade priser Överflöd av push-meddelanden, inga inbyggda grupprum, ingen möjlighet att boka lokaler Eventbrite Offentliga evenemang med biljettförsäljning och upptäckt Discovery Marketplace synliggör ditt evenemang för aktiva biljettköpare Gratis att publicera; 3,7 % + 1,79 $ per betald biljett + 2,9 % i administrationsavgift Ingen leverantör, budget eller backoffice-uppföljning Planning Pod Lokaler, bröllop och verksamhet inom besöksnäringen Verktyg för lokalhantering: planritningar, sittplatsdiagram och beställningar för banketter Anpassade priser Uppföljning av uppgifter känns krångligt för projektledare på företag ClickUp Hantera komplexa evenemangsverksamheter i en enda arbetsmiljö Uppgifter, dokument, kalendrar, formulär och automatiseringar på ett och samma ställe Gratis; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Ingen inbyggd biljettförsäljning, registreringssida eller incheckningsskanner Asana Tidsgränsstyrd planering med beroendeförhållanden Automatisk datumkaskadering flyttar alla kopplade uppgifter när en försenas Gratis; Starter 13,49 $, Advanced 30,49 $/användare/månad Tidslinjevyn är låst bakom en betaltjänst; ingen biljettförsäljning monday.com Visuell, anpassningsbar evenemangsplanering Fullt anpassningsbara anslagstavlor samt gratis gästplatser för leverantörer och sponsorer Gratis; Basic 12 $, Standard 14 $, Pro 24 $/användare/månad Planerar evenemang men kan inte genomföra dem; tak på 250 automatiseringar/månad i Standard-versionen Trello Enkel uppföljning av evenemangsuppgifter Butler-automatiseringen ingår i alla abonnemang, även i gratispaketet Gratis; Standard 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $ per användare och månad Inga inbyggda översiktspaneler för budgetar eller arbetsbelastning; brister när det gäller komplexa tidsplaner Basecamp Enkelt teamsamarbete kring evenemang Hill Charts visar om arbetet är under planering eller genomförande Gratis; Pro 15 $/användare/månad, Pro Unlimited 299 $/månad, faktureras årligen Inga beroenden, tidsspårning eller kapacitetsplanering Zoom Events Virtuella evenemang och webbinarium Ett välbekant videogränssnitt som gästerna redan vet hur man använder Webinars 89 $/mån, Webinars Plus 99 $/mån, Events 149 $/mån Det går inte att skriva ut namnbrickor eller driva fysiska monter

Så här granskar vi programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa programvarorna för evenemangsplanering att prova

Tio verktyg finns med på listan: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp och Zoom Events.

Varje program täcker olika delar av evenemangshanteringen och planeringen och har sina begränsningar på andra områden. Varje val nedan presenteras på samma sätt: vad det gör bäst, var det har sina begränsningar och vem som bör undvika det.

1. Cvent (Bäst för företagskonferenser och program med många anmälningar)

via Cvent

Cvent är en evenemangshanteringsplattform i företagsklass som är utvecklad för att hantera hela evenemangets livscykel, från val av lokal och registrering till deltagarengagemang, utdelning av namnbrickor och analys efter evenemanget. Det är ett av de mest etablerade namnen inom branschen och riktar sig till stora organisationer och föreningar. Det är det självklara valet för dedikerade evenemangsteam som hanterar frekventa eller storskaliga konferenser, mässor och företagsevenemang.

Den integrerar Goldcast för AI-baserad videoklippning, ON24 för webbseminarier samt har starka integrationer med CRM- och marknadsföringsverktyg som Salesforce. Med dessa kopplingar kan du sköta hela evenemanget, från början till slut, på ett och samma ställe.

Plattformen hanterar komplex logistik på plats bättre än de flesta grundläggande projektverktyg. Du kan skapa registreringssidor helt anpassade efter ditt varumärke och använda mobilappen Attendee Hub. Den har också ett inbyggt leverantörsnätverk med över 340 000 evenemangslokaler. Det innebär att du kan skicka anbudsförfrågningar och boka lokaler direkt via programvaran. Cvent är det självklara valet för team som lever och andas evenemang och behöver djupgående funktioner framför enkelhet.

Viktiga funktioner och fördelar

Cvents leverantörsnätverk: Hitta evenemangsplatser och hantera anbudsförfrågningar för anläggningar över hela världen

Registrering vid ankomst: Utnyttja incheckningskiosker på plats och utskrift av namnbrickor i realtid för att minska långa köer

Deltagarhub: Erbjud gästerna en mobilapp med anpassad varumärkesprofilering samt omfattande dataspårning efter evenemanget för ledningen

Priser

Anpassade priser

Betyg

G2: 4,3/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Där Cvent brister: Programvaran får låga betyg när det gäller användarvänlighet. För att konfigurera den korrekt krävs oftast en dedikerad evenemangsansvarig. Hoppa över Cvent om: Du anordnar ett enda litet evenemang eller vill ha något enkelt. Men när det gäller evenemangsprogram för stora företag finns det få plattformar som kan mäta sig med Cvents bredd. Verktyg som Whova eller Eventbrite ger dig de grundläggande deltagarfunktionerna du behöver utan de stora omkostnaderna som följer med företagslösningar.

Vad säger riktiga användare om Cvent?

Se vad denna G2-recensent tycker om Cvent:

Den här plattformen har sparat mig massor av tid. Det var en smidig övergång från Attendee Hub och jag använder den varje månad utifrån mitt webbinarschema. Deras tekniska support är alltid tillgänglig och ger utmärkta förslag på mina frågor när det behövs. Vår Salesforce-integration fungerar smidigt när evenemangsdeltagarna anmäler sig.

Den här plattformen har sparat mig massor av tid. Det var en smidig övergång från Attendee Hub och jag använder den varje månad utifrån mitt webbinarschema. Deras tekniska support är alltid tillgänglig och ger utmärkta förslag på mina frågor när det behövs. Vår Salesforce-integration fungerar smidigt när evenemangsdeltagarna registrerar sig.

Om du arbetar med evenemangsplanering har du ett stort utbud att välja mellan. Den globala marknaden för programvara för evenemangshantering förväntas växa till 39,6 miljarder dollar fram till 2030, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 13,2 %, i en bransch som då kommer att vara värd hela 3,4 biljoner dollar.

2. Whova (Bäst för deltagarengagemang vid konferenser och mässor)

via Whova

Whova är en plattform för evenemangshantering och deltagarengagemang som är mest känd för sin högt rankade evenemangsapp. Den fokuserar på nätverkande mellan deltagare, dagordningar och engagemang vid konferenser och branschevenemang.

Whova prioriterar deltagarupplevelsen framför intern uppföljning, och allt sker via appen: programmet, talarprofiler, liveomröstningar, meddelanden och diskussionsforum. För konferenser och mässor där människor samlas för att träffa varandra lönar sig det fokuset.

Whova fungerar också bra för mässor, särskilt när det är viktigt för utställarna att samla in kontaktuppgifter. Utställarna skannar namnbrickor med QR-kod och samlar in kontaktuppgifter vid montern direkt på plats. Jämfört med Cvent är Whova enklare att komma igång med och billigare, även om det saknar de mer avancerade funktionerna för att hitta lämpliga evenemangslokaler. Det är ett bra val för fysiska, virtuella och hybridarrangemang.

Viktiga funktioner och fördelar

Evenemangsapp med fokus på gästerna: Ge deltagarna tillgång till nätverk, diskussionsforum och livechatt

Verktyg för akademiska evenemang : Hantera anmälningar, webbplats, namnbrickor och inlämning av abstracts på ett och samma ställe

Insamling av kontaktuppgifter från utställare: Låt sponsorerna skanna namnbrickor och visa att de får avkastning på sin satsning

Priser

Anpassade priser

Betyg

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 300 recensioner)

Där Whova brister: Arrangörer klagar ofta på att gästerna översköljs av automatiska push-meddelanden. Kontrollpanelen är fullspäckad med funktioner, vilket kräver extra utbildningstid, och verktygen för virtuell streaming saknar inbyggda grupprum. Hoppa över Whova om: Du anordnar ett mindre evenemang med färre än 100 deltagare, där det inte är ekonomiskt försvarbart att betala konferensklassade programvarukostnader för en app. Du bör också välja bort Whova om ditt projekt kräver lokalbokning och omfattande ekonomisk kontroll.

Vad säger riktiga användare om Whova?

Så här tycker en G2-recensent om Whova:

Att kunna skapa min egen agenda; möjligheten att skanna deltagarnas QR-kod för att samla in kontaktuppgifter, avsnitt för anteckningar, detaljerad agenda med ämnesöversikt, lokalinformation med länk till en karta. Dessutom community-träffen för att dela möjligheter att knyta kontakter. Jag gillar att informationen finns tillgänglig i appen även efter att evenemanget är över.

Att kunna skapa min egen agenda; möjligheten att skanna deltagarnas QR-kod för att samla in kontaktuppgifter, avsnitt för anteckningar, detaljerad agenda med ämnesöversikt, lokalinformation med länk till en karta. Dessutom community-träffen för att dela möjligheter att knyta kontakter. Jag gillar att informationen finns tillgänglig i appen även efter att evenemanget är över.

3. Eventbrite (Bäst för offentliga evenemang med biljettförsäljning och synlighet)

via Eventbrite

Välj Eventbrite för att sälja biljetter till allmänheten. Tjänsten fungerar som en marknadsplats där ditt evenemang synliggörs för målgrupper som aktivt söker efter upplevelser. Eventbrite är faktiskt det mest kända namnet inom självbetjäningsbiljettförsäljning och kopplar samman arrangörer med en inbyggd marknadsplats med miljontals unika köpare. Tjänsten är specialutvecklad för offentliga, konsumentinriktade evenemang där synlighet och snabb biljettförsäljning är viktigare än komplex logistik.

Det tar bara några minuter att skapa en evenemangssida och kräver inga tekniska kunskaper. Du kan lansera en sida på några minuter och direkt få tillgång till verktyg för betalning, inskanning vid dörren och e-post. Med Eventbrite kan du också publicera gratis evenemang utan plattformskostnad och anordna betalda evenemang med olika biljettpriser, kampanjkoder och reserverade platser när du behöver det.

Eventbrite integreras även med Facebook, så att deltagarna kan upptäcka evenemang och köpa biljetter utan att behöva lämna plattformen. Arrangörsappen stöder dessutom pålitlig incheckning med QR-kod vid entrén.

Viktiga funktioner och fördelar

Discovery-marknadsplats: Nå ut till personer som redan söker, så att du kan sälja biljetter utan annonskostnader

Effektiviserad betalningsprocess: Skapa en pålitlig, mobilanpassad betalningssida på några minuter

Skanning på språng: Släpp in gäster snabbt vid dörren med hjälp av en inbyggd skanningsapp i smarttelefonen

Priser

Gratis evenemang

Betalda biljetter: 3,7 % + 1,79 $ i serviceavgift per biljett

Betalningshantering: 2,9 % per beställning

Betyg

G2: 4,3/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 700 recensioner)

Här brister Eventbrite: Backoffice-funktioner ingår inte i tjänsten. Programmet hanterar inte leverantörsavtal, teamets arbetsbelastning eller budgetgodkännanden, så du måste sköta planeringen inför evenemanget någon annanstans. Välj inte Eventbrite om: Du anordnar privata möten, interna utbildningar eller evenemang som endast är öppna för inbjudna. Ett verktyg för privat registrering ger dig bättre kontroll utan marknadsplatsavgifter.

Vad säger riktiga användare om Eventbrite?

En G2-användare delade med sig av sina erfarenheter av Eventbrite:

Det faktum att evenemangssidorna är anpassningsbara och enkla att skapa gör att de ser professionella ut, och med hjälp av de mångsidiga evenemangssidorna kan vi göra ett gott första intryck utan hjälp av en professionell designer. De integrerade marknadsföringsfunktionerna och delningsfunktionerna för sociala medier visade sig också vara ett värdefullt tillskott, eftersom de har hjälpt oss att nå en bredare publik och främja biljettförsäljningen med minimal ansträngning och utan att behöva använda andra marknadsföringsresurser.

Det faktum att evenemangssidorna är anpassningsbara och enkla att skapa gör att de ser professionella ut, och med hjälp av de mångsidiga evenemangssidorna kan vi göra ett gott första intryck utan hjälp av en professionell designer. De integrerade marknadsföringsfunktionerna och delningsfunktionerna för sociala medier har också visat sig vara ett värdefullt tillskott, eftersom de har hjälpt oss att nå en bredare publik och främja biljettförsäljningen med minimal ansträngning och utan att behöva använda andra marknadsföringsresurser.

4. Planning Pod (Bäst för evenemangsplatser, bröllop och verksamheter inom besöksnäringen)

via Planning Pod

Planning Pod är främst utvecklat för evenemangslokaler och professionella evenemangs- och besöksnäringsaktörer och samlar leadhantering, bokningskalender, planritningar, BEO:er, offerter, avtal, betalningar och rapportering i ett enda system.

Lokaler och bröllopsföretag fungerar annorlunda än programvaruteam, och Planning Pod är perfekt för dem. Det sköter lokalen som ett företag. Eftersom dina leads, bokningskalender och undertecknade avtal finns i en och samma fil, förblir säljprocessen kopplad till evenemangskalendern.

Planning Pod har en omfattande, integrerad verktygssamling (över 40 verktyg) som ersätter en hel rad separata appar. Du kan rita planritningar, lägga upp sittplatser och skriva ut beställningar för bankettevenemang till köket och serveringspersonalen. Leads strömmar in från The Knot och WeddingWire, och fakturor synkroniseras med QuickBooks, så att hela bokningsverksamheten sköts på ett och samma ställe.

Viktiga funktioner och fördelar

Fast abonnemang: Inga avgifter per biljett, plus inbyggd betalningshantering och kundportaler med ditt varumärke

Kundsupport: Många användare berömmer Planning Pods supportteam och deras lyhördhet när det gäller önskemål om nya funktioner

Integrerade försäljningsregister: Samla offerter, avtal och fakturor per bokning

Kundportaler med företagets varumärke: Låt kunderna granska layouter, underteckna dokument och betala på ett och samma ställe

Priser

Anpassade priser

Betyg

G2: För få recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Där Planning Pod brister: Produkten och supporten är helt inriktade på besöksnäringen. Den inriktningen är en styrka, men projektledare inom företagsvärlden tycker att uppgiftshanteringen är klumpig. Hoppa över Planning Pod om: Du anordnar interna företagsevenemang eller marknadsföringskampanjer. Ett flexibelt arbetsverktyg ger dessa team större handlingsutrymme.

Vad säger riktiga användare om Planning Pod?

Se hur Planning Pod bemötte en Capterra-recensent som inte var evenemangsplanerare:

Jag är inte evenemangsplanerare, men Planning Pod gjorde planeringen, organiseringen och genomförandet av en professionell konferens för över 150 deltagare så otroligt ENKELT! Anmälan och biljettförsäljning, budgetering, fakturering, avtal, e-postkommunikation, skapande av mallar, deltagarlista, planritning, att-göra-listor med möjlighet att tilldela uppgifter till personer och ladda upp dokument, program, webbplats, insamling av enkäter… Jag kan inte tillräckligt uttrycka hur mycket Planning Pod har varit en livräddare för konferenskommittén i min ideella, volontärdrivna organisation!!!

Jag är inte evenemangsplanerare, men Planning Pod gjorde planeringen, organiseringen och genomförandet av en professionell konferens för över 150 deltagare så otroligt ENKELT! Anmälan och biljettförsäljning, budgetering, fakturering, avtal, e-postkommunikation, skapande av mallar, deltagarlista, planritning, att-göra-listor med möjlighet att tilldela uppgifter till personer och ladda upp dokument, program, webbplats, insamling av enkäter… Jag kan inte tillräckligt uttrycka hur mycket Planning Pod har räddat livet på konferenskommittén i min ideella, volontärdrivna organisation!!!

Läs även: Bästa programvaran för lokalhantering vid evenemang

5. ClickUp (Bäst för att hantera komplexa evenemang i ett enda arbetsutrymme)

Hämta en gratis mall Hantera dina evenemang från början till slut i ClickUp

ClickUp fungerar bäst som nav för planering och samordning av ett evenemang. Det är där evenemanget faller på plats redan innan någon kliver in genom dörren – tidsplanen, leverantörslistan, budgeten och uppgiftsöverlämningarna mellan marknadsföring, logistik och produktion. Allt samlat i ett enda arbetsutrymme istället för utspritt i kalkylark och e-posttrådar.

Varje uppgift kan förses med anpassade fält för budgetposter, status på leverantörsavtal, bekräftelsedatum för talare eller antal deltagare på gästlistan. På så sätt fungerar en enda översiktsvy eller tabellvy även som din evenemangsspårare utan att du behöver ett separat kalkylblad.

Växla till Gantt-vyn så ser du hela produktionsplanen med beroenden; växla till kalendervyn så ser du vad som ska göras den här veckan. Samma underliggande data, bara ur ett annat perspektiv.

ClickUp Forms registrerar inkomna förfrågningar och vidarebefordrar dem direkt till din pipeline med rätt ansvarig, status och förfallodatum redan angivna. Därefter tar ClickUp Automations över rutinerna: omfördelar uppgifter när statusen ändras eller flyttar ett godkänt ärende till nästa steg utan att någon behöver klicka på en knapp.

Viktiga funktioner och fördelar

Analys i realtid: Skapa en anpassad Skapa en anpassad ClickUp-instrumentpanel som visualiserar budgetförbrukning, uppgiftsgenomförandegrad och leverantörsstatus för alla aktiva evenemang

Automatisera med inbyggd AI: Skapa kontextuella evenemangsbeskrivningar och generera åtgärdspunkter efter evenemanget med hjälp av Skapa kontextuella evenemangsbeskrivningar och generera åtgärdspunkter efter evenemanget med hjälp av ClickUp Brain

Dokument integrerade i arbetsflödet: Bifoga anteckningar om evenemangets förlopp, kreativa briefs och sammanfattningar efter evenemanget direkt till de uppgifter de avser med hjälp av Bifoga anteckningar om evenemangets förlopp, kreativa briefs och sammanfattningar efter evenemanget direkt till de uppgifter de avser med hjälp av ClickUp Docs

Priser

Betyg

G2 : 4,6/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Där ClickUp brister: Det finns ingen inbyggd biljettmotor, verktyg för att skapa registreringssidor eller skanner för incheckning av deltagare. Team som anordnar stora offentliga evenemang behöver fortfarande ett särskilt system för gästhantering. Hoppa över ClickUp om: Du säljer tusentals biljetter till allmänheten och behöver marknadsplatsfunktioner eller utskrift av deltagarbrickor på plats som din huvudfunktion. För sådana uppgifter bör du börja med Eventbrite eller Cvent och sköta din administrativa samordning i ClickUp parallellt med dessa.

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Läs vad en evenemangschef har att säga om ClickUp i sin recension på G2:

Jag använder ClickUp för mitt evenemangshanteringsarbete och det hjälper mig att hantera min egen att-göra-lista samtidigt som jag håller koll på vad mitt team arbetar med. ClickUp bryter ner kommunikationsbarriärerna, vilket gör att jag kan hålla mig uppdaterad om projektutvecklingen och teamets utmaningar utan att behöva sitta i möten. Kortet ”Mina uppgifter” är oumbärligt för att hantera mina dagliga uppgifter och se var jag ligger efter. Jag tycker att inkorgsfunktionen är oerhört användbar för att rensa bort meddelanden och hålla mig uppdaterad om uppgifter som jag följer, utan att min lista ”Mina uppgifter” blir rörig.

Jag använder ClickUp för mitt evenemangshanteringsarbete och det hjälper mig att hantera min egen att-göra-lista samtidigt som jag håller koll på vad mitt team arbetar med. ClickUp bryter ner kommunikationsbarriärerna, vilket gör att jag kan hålla mig uppdaterad om projektutvecklingen och teamets utmaningar utan att behöva sitta i möten. Kortet ”Mina uppgifter” är oumbärligt för att hantera mina dagliga uppgifter och se var jag ligger efter. Jag tycker att inkorgen är oerhört användbar för att rensa bort meddelanden och hålla mig uppdaterad om uppgifter som jag följer, utan att min lista ”Mina uppgifter” blir rörig.

Convene, en ClickUp-kund, beskriver hur de använder ClickUp för att hantera alla delar av ett evenemang, från ljud och bild till mat och service.

6. Asana (Bäst för tidspressad evenemangsplanering med beroendeförhållanden)

via Asana

Asana är, precis som ClickUp, en plattform för arbetshantering som inte är specifikt avsedd för evenemangshantering, men den används ofta för att hantera projektaspekterna av evenemang: uppgifter, tidsplaner, ansvariga och samordning mellan team.

Asana är utformat för täta, sammanlänkade evenemangsscheman. Dess främsta styrka är automatisk datumkaskadering. Om en leverantör missar en deadline flyttar Asana automatiskt fram varje enskild uppgift som är kopplad till den leverantören i schemat. Detta sparar dig från att manuellt behöva ändra dussintals datum i din kalender.

Jämfört med monday.com erbjuder Asana en mer funktionell gratisversion där du kan testa grundläggande uppgiftshantering innan du uppgraderar. Dessutom analyserar den nya AI:n ditt teams historiska data för att flagga projekt som ligger efter i schemat. Det finns även ett granskningsverktyg, så att ditt team kan lägga in evenemangsskyltar i en uppgift och godkänna dem utan att behöva skicka ett enda e-postmeddelande.

Viktiga funktioner och fördelar

Automatisk datumkaskadering: Flytta en deadline så flyttas alla kopplade uppgifter med den

Prediktiv riskdetektering: Analysera tidigare evenemangsdata för att förutse kommande flaskhalsar i projektet

Godkännande av material direkt i appen: Granska, kommentera och godkänn evenemangsmaterial direkt i uppgiftstråden

Priser

Privat: Gratis

Starter: 13,49 $/månad/användare

Avancerad : 30,49 $/månad/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Där Asana brister: Prismodellen är ett hinder för växande team. Du måste köpa Starter-planen bara för att kunna se tidslinjevyn. Du behöver också Advanced-planen för att följa upp mål och portföljer med flera evenemang. Det finns heller inga inbyggda evenemangsfunktioner (anmälan, biljettförsäljning, deltagarhantering), så du måste kombinera det med ett specialverktyg Välj inte Asana om: Du leder ett stort team med en tight budget, där monday.com ger mer valuta för pengarna. Asana skannar inte heller biljetter vid ingången.

Vad säger riktiga användare om Asana?

Denna G2-recensent delar med sig av sina tankar om Asana:

Jag förstår inte hur någon kan arbeta utan Asana. Jag älskar samarbetet – möjligheten att tilldela uppgifter till flera kollegor samtidigt, projektorganisationen, att använda det för evenemangsplanering och mallarna. Jag använder det dagligen och skulle ha en ineffektiv arbetsdag utan det.

Jag förstår inte hur någon kan arbeta utan Asana. Jag älskar samarbetet – möjligheten att tilldela uppgifter till flera kollegor samtidigt, projektorganisationen, att använda det för evenemangsplanering och mallarna. Jag använder det dagligen och skulle ha en ineffektiv arbetsdag utan det.

7. monday.com (Bäst för visuell, anpassningsbar evenemangsplanering)

monday.com fungerar, precis som ClickUp och Asana, som ett samordningsverktyg och en logistikcentral snarare än en anmälningsplattform. Det är ett flexibelt ”Work OS” som du kan använda för att planera och följa upp evenemangets logistik, till exempel leverantörer, budgetar, scheman och uppgifter.

monday.com:s mycket visuella och anpassningsbara tavlor är perfekta om du tänker i färgkodade kalkylblad, tidslinjer och visuella översikter. Det låter dig bygga upp ditt evenemangsarbetsutrymme från grunden. Du kan hålla koll på allt från budgetgodkännanden till vilka leverantörer som blockerar vilka uppgifter, precis som du vill.

Den nya Digital Workforce använder smarta agenter för att automatiskt sortera inkommande förfrågningar och balansera ditt teams arbetsbelastning när evenemangskalendern fylls. Det bästa för evenemangsplanerare? Du behöver inte betala för kundlicenser. Du kan bjuda in leverantörer, sponsorer och intressenter direkt till ditt projekt som kostnadsfria gäster.

Viktiga funktioner och fördelar

Anpassningar i styrelsen: Kombinera anpassade fält med Kanban-, kalender-, tidslinje- och kartvyer

Gratis externt samarbete: Bjud in kunder och sponsorer till arbetsytan utan att behöva köpa extra licenser

Sammanställningar av flera projekt: Skapa övergripande instrumentpaneler för att följa deadlines och framsteg för flera evenemang samtidigt

Priser

Gratis

Basic: 12 $/månad/användare

Standard: 14 $/månad/användare

Pro: 24 $/månad/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg

G2: 4,7/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 900 recensioner)

Här brister monday.com: Tjänsten planerar evenemang men sköter inte själva genomförandet, vilket innebär att registrering och incheckning kräver annan programvara. Standardplanen begränsar dessutom antalet automatiseringar till 250 per månad, vilket lätt kan ta slut under en hektisk vecka. Hoppa över monday.com om: Ni är ett team på två eller tre personer, eftersom minimikravet på tre licenser innebär att ni betalar för outnyttjad kapacitet. För biljettförsäljning och incheckning passar Eventbrite eller Cvent bättre.

Vad säger riktiga användare om monday.com?

Läs mer om hur man kommer igång med monday.com i denna recension på G2:

Det var enkelt att komma igång, och det har hjälpt oss att kategorisera evenemangsförfrågningar efter våra huvudområden, vilket gör att evenemangen hålls välorganiserade och förbättrar vår planering. När det gäller underhåll minimerar det antalet förfrågningar och möten i korridorerna samtidigt som det blir enkelt att följa upp förfrågningar och se när de är klara.

Det var enkelt att komma igång, och det har hjälpt oss att kategorisera evenemangsförfrågningar efter våra huvudområden, vilket gör att evenemangen hålls välorganiserade och förbättrar vår planering. När det gäller underhåll minimerar det antalet förfrågningar och möten i korridorerna samtidigt som det blir enkelt att följa upp förfrågningar och se när de är klara.

8. Trello (Bäst för enkel uppföljning av evenemangsuppgifter)

via Trello

Trello gör det enkelt med tavlor, listor och kort som passar perfekt för mindre evenemang. Ditt team lär sig använda det på några minuter, vilket minimerar introduktionsbördan för volontärer och tillfällig personal. Du skriver en uppgift på ett kort, drar det vidare allteftersom arbetet fortskrider, och alla ser vem som ansvarar för vad.

Ett inbyggt verktyg som heter Butler ingår i alla abonnemang. Konfigurera det en gång, så skickar det automatiskt påminnelser om deadlines eller uppdaterar kortstatus. Det eliminerar repetitiva administrativa uppgifter.

Och om du behöver utöka funktionaliteten kan du med Power-Ups flexibelt lägga till integrationer och extra funktioner.

Viktiga funktioner och fördelar

Visuella kanban-tavlor: Låt teammedlemmarna se statusen för alla evenemangsuppgifter med ett enda ögonkast

Butler-automatisering: Hanterar uppdateringar av uppgifter och påminnelser om deadlines i alla abonnemang

Atlassian Intelligence: Rensa upp texten och extrahera direkta åtgärdspunkter från kortbeskrivningarna

Priser

Gratis

Standard: 5 $/månad/användare

Premium: 10 $/månad/användare

Enterprise: 17,50 $/månad/användare

Betyg

G2: 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 500 recensioner)

Där Trello brister: Det saknar inbyggda instrumentpaneler för att följa upp stora evenemangsbudgetar eller hantera teamets totala arbetsbelastning. Det är mycket svårt att följa upp komplexa projekt tidsplaner – där en enda leverantörsförsening kan förstöra hela schemat – på en platt tavel. Hoppa över Trello om: Du anordnar en stor konferens som pågår i flera dagar med komplexa tidsplaner för leverantörer. För sådana projekt behöver du ett uppföljningsverktyg som ClickUp, Asana eller monday.com.

Vad säger riktiga användare om Trello?

Se vad denna G2-recensent gillar med Trello:

Det jag gillar mest med Trello är hur otroligt enkelt det är att förvandla kaotisk evenemangsplanering – som att jonglera med talarscheman, sponsorlistor och checklistor för deltagare vid konferenser – till visuella tavlor med kort som kan dras och släppas, vilket alla i teamet kan förstå med ett ögonkast.

Det jag gillar mest med Trello är hur otroligt enkelt det är att förvandla kaotisk evenemangsplanering – som att jonglera med talarscheman, sponsorlistor och checklistor för deltagare vid konferenser – till visuella tavlor med kort som kan dras och släppas, vilket alla i teamet kan förstå med en blick.

9. Basecamp (Bäst för enkelt teamsamarbete kring evenemang)

via Basecamp

Basecamp satsar på enkelhet för mindre samarbetsgrupper som planerar evenemang. Meddelanden, scheman, filer och att-göra-listor finns samlade på ett ställe, vilket passar team som prioriterar tydlig kommunikation framför att bygga upp komplicerade system. Du kan bjuda in kunder, uppdragstagare, leverantörer och sponsorer till vilket projekt som helst utan extra kostnad, och det fasta priset förblir oförändrat även när du växer.

För att visa framsteg används Hill Charts. De visar på ett överskådligt sätt om en uppgift fortfarande befinner sig i utredningsfasen eller om den närmar sig slutförandet. Jämfört med Trello får du bättre meddelandefunktioner men färre sätt att lägga upp uppgifterna på.

Viktiga funktioner och fördelar

Samlad arbetsyta: Samla evenemangsmeddelanden, kalendrar och uppgifter på en och samma översiktssida

Gäståtkomst ingår: Bjud in externa leverantörer och kunder till projektet utan att behöva köpa extra licenser

Uppföljning av framsteg: Använd Hill Charts för att visa om arbetet är under utarbetande eller aktivt pågår

Priser

Gratis

Pro: 15 $/månad/användare

Pro Unlimited: 299 $/månad, faktureras årligen

Betyg

G2: 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 300 recensioner)

Där Basecamp brister: Det saknar den struktur som komplexa evenemang är beroende av, utan beroendekartläggning, tidrapportering eller kapacitetsplanering. Den lösa uppbyggnaden gör det också svårt att exportera data på ett överskådligt sätt i efterhand. Hoppa över Basecamp om: Ditt evenemang är beroende av sammanlänkade tidslinjer och detaljerade rapporter. ClickUp eller monday.com ger dig den djupgående funktionaliteten.

Vad säger riktiga användare om Basecamp?

Lyssna på den här G2-recensenten som berättar om Basecamp:

Det jag gillar mest med Basecamp är att det fick komplexa, återkommande arbetsuppgifter att kännas hanterbara – utan att verktyget i sig blev ett andra jobb (för det har ingen tid till). Det var överkomligt för vår begränsade avdelningsbudget. Det fungerade som en fristående lösning för vår avdelning, men kunde enkelt integreras med våra olika evenemangs- och projektteam.

Det jag gillar mest med Basecamp är att det fick komplexa, återkommande arbetsuppgifter att kännas hanterbara – utan att verktyget i sig blev ett andra jobb (för det har ingen tid till). Det var överkomligt för vår begränsade avdelningsbudget. Det fungerade som en fristående lösning för vår avdelning, men kunde enkelt integreras med våra olika evenemangs- och projektteam.

10. Zoom Events (Bäst för virtuella evenemang och webbinarier)

via Zoom Events

Zoom Events är Zooms kompletta plattform för virtuella och hybridarrangemang, byggd på den videoinfrastruktur som de flesta team redan känner till. Den hanterar flerdagarskonferenser och toppmöten med registrering, biljettförsäljning, agendor med flera sessioner, flera spår och nätverkande, vilket går långt utöver ett enskilt webbinarium.

Zoom marknadsför för närvarande sina tjänster som ”Zoom Events and Webinars”, där Webinars är den enklare versionen för okomplicerade sändningar och Events för mer komplexa evenemang. Deltagarna vet hur man ansluter sig till ett samtal och var mute-knappen finns, vilket minskar den tekniska paniken på evenemangsdagen. Det gör det till ett säkert val för online-workshops, konferenser och webbinarier.

Men det handlar om mer än bara att hålla ett samtal. Du skapar en samlingspunkt för ett flerdagarsprogram, öppnar en chattlobby för nätverkande och genomför live-frågestunder – allt virtuellt, förstås. Det ger också tydliga rapporter om biljettförsäljning och deltagarantal, så att du kan se vad som fungerade när sändningen är slut.

Viktiga funktioner och fördelar

Hög tillförlitlighet: Pålitlig streaming av hög kvalitet baserad på Zooms välbekanta gränssnitt och kärnteknologi för video

Hubbar för flera sessioner: Håll koll på komplexa, flerdagars digitala program och onlineserier via en enda inloggningssida

Verktyg för deltagarengagemang: Håll de digitala deltagarna engagerade mellan huvudpresentationerna med hjälp av chattlobbyer och liveomröstningar

Priser

Webinarier: 89 $/månad (minst 300 deltagare)

Webinars Plus: 99 $/månad (minst 100 deltagare)

Events: 149 $/månad (minst 100 deltagare)

Betyg

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 900 recensioner)

Där Zoom Events brister: Det fungerar utmärkt på skärmar men faller kort på mässgolvet. Det går inte att skriva ut namnbrickor eller sköta fysiska montrar, och det kan ta tid att få kontakt med supporten. Vissa användare tycker att det är dyrt, med begränsade anpassningsmöjligheter och en komplicerad installationsprocess för större evenemang. Hoppa över Zoom Events om: Ditt evenemang har en fysisk del med montrar eller namnbrickor. Ett verktyg som är utvecklat för evenemangslokaler, som Whova eller Cvent, hanterar det.

Vad säger riktiga användare om Zoom Events?

Läs vad denna G2-recensent har att säga om Zoom Events:

Jag arrangerar volontärevenemang med hjälp av Zoom Events och Webinars, och jag uppskattar verkligen möjligheten att ha åtkomstkontroll för stora grupper. Framför allt uppskattar jag funktioner som att lyfta fram talare och stänga av deltagares mikrofoner, vilket underlättar en smidig hantering av evenemanget. Möjligheten att enkelt arrangera ett evenemang och använda specifika funktioner som att lyfta fram talare är särskilt värdefull eftersom det låter mig rikta uppmärksamheten på ett effektivt sätt. Det var enkelt att komma igång, vilket också är ett stort plus.

Jag arrangerar volontärevenemang med hjälp av Zoom Events och Webinars, och jag uppskattar verkligen möjligheten att ha åtkomstkontroll för stora grupper. Framför allt uppskattar jag funktioner som att lyfta fram talare och stänga av deltagares mikrofoner, vilket underlättar en smidig hantering av evenemanget. Möjligheten att enkelt arrangera ett evenemang och använda specifika funktioner som att lyfta fram talare är särskilt värdefull eftersom det låter mig rikta uppmärksamheten på ett effektivt sätt. Det var enkelt att komma igång, vilket också är ett stort plus.

Vilket verktyg för evenemangsplanering passar vilket team?

Vilket verktyg som är rätt beror på vilken uppgift du vill lösa. Välj ClickUp, Asana eller monday.com för intern samordning. Välj Eventbrite, Whova eller Cvent när deltagarregistrering, biljettförsäljning eller deltagarengagemang är den verkliga utmaningen. Tio verktyg, tio olika uppgifter: det rätta valet beror på vad du behöver hantera under ditt evenemang. Utgå från flaskhalsen, inte från funktionslistan. Här är en kortlista uppdelad efter teamtyp. Ett par verktyg som är värda att nämna hamnade inte på den slutgiltiga listan. Men här är några hedersomnämnanden i kategorin programvara för evenemangsplanering:

Vilket verktyg som är rätt beror på vilken uppgift du vill lösa. Välj ClickUp, Asana eller monday.com för intern samordning. Välj Eventbrite, Whova eller Cvent när deltagarregistrering, biljettförsäljning eller deltagarengagemang är den verkliga utmaningen.

Tio verktyg, tio olika uppgifter: det rätta valet beror på vad du behöver hantera under ditt evenemang. Utgå från flaskhalsen, inte från funktionslistan. Här är en kortlista uppdelad efter teamtyp.

Cvent om du anordnar företagskonferenser med många anmälningar

Whova om nätverkande mellan deltagarna och en kraftfull evenemangsapp är det viktigaste

Eventbrite om du säljer biljetter till allmänheten och vill nå ut till en bred publik

Planning Pod om du driver en evenemangslokal eller ett bröllopsföretag

ClickUp om du behöver en enda arbetsyta för tidsplaner, dokument, leverantörer och uppföljning

Asana om kopplade deadlines och om kopplade deadlines och tidslinjer för flera evenemang är det viktigaste

monday.com om du vill ha visuella planeringstavlor med dra-och-släpp-funktion

Trello om du vill ha en enkel anslagstavla för ett mindre evenemang

Basecamp om ett litet team värdesätter tydlig kommunikation framför struktur

Zoom Events om dina evenemang är virtuella eller i form av webbseminarier

Ett par verktyg som är värda att nämna hamnade inte på den slutgiltiga listan. Men här är några hedersomnämnanden i kategorin programvara för evenemangsplanering:

Hopin : Bäst för virtuella och hybridarrangemang. Erbjuder inbyggda funktioner för nätverkande, mässmontrar och livestreaming

Aventri (Stova) : Bäst för medelstora till stora företagsevenemang med global räckvidd

Splash : Bäst för marknadsföring av varumärkesbaserade evenemang och snygga evenemangssidor/inbjudningar

RSVPify : Bäst för hantering av gästlistor, anmälningar och privata evenemang (bröllop, galor)

Tripleseat: Bäst för restauranger, hotell och evenemangslokaler som hanterar bokningar och catering

Hur väljer man programvara för evenemangsplanering?

Bedöm programvaran för evenemangsplanering utifrån sex kriterier: hur väl den passar arbetsflödet, överskådlighet, vem som har åtkomst, hur den hanterar gäster, vad den automatiserar samt priset i takt med att verksamheten växer.

Här är några detaljerade frågor att diskutera med ditt team:

Passar arbetsflödet: Kan programmet hantera det arbete som ditt team faktiskt utför, inte bara generiska uppgifter? Översikt: Kan du se tidsplaner, ansvariga och hinder utan att behöva skapa en extra rapport? Samarbete med externa parter: Kan leverantörer, kunder, talare och sponsorer få rätt åtkomst? Hantering av gäster: Om du behöver det, kan programmet hantera formulär, biljettförsäljning, incheckning och uppföljning? Automatisering och rapportering: Kan programmet minska repetitiva administrativa uppgifter och hjälpa dig att dra lärdom av varje evenemang? Pris som anpassas efter tillväxt: Kommer kostnaden fortfarande att vara rimlig när ditt team, dina evenemang eller din publik växer?

Proffstips: Testa verktyget under 30 dagar inför ditt nästa evenemang, inte i en testmiljö. Det verktyg som klarar ett helt evenemang med leverantörer och deadlines är det du ska köpa. Att förlita sig på demonstrationer för att hitta rätt verktyg kan leda till dolda problem längre fram.

Om ditt största problem är intern samordning, inte biljettförsäljning, erbjuder ClickUp tidslinjer, leverantörsuppföljning, godkännanden och uppföljning efter evenemanget i ett och samma arbetsutrymme. Dessutom låter ClickUps plan ”Free Forever” dig testa ett komplett arbetsflöde för evenemang utan att behöva betala eller välja en prenumerationsnivå först.

Börja planera ditt nästa evenemang i ClickUp!

Vanliga frågor om programvara för evenemangsplanering

Vilken programvara använder de flesta evenemangsplanerare egentligen?

De flesta evenemangsplanerare använder en kombination av flera verktyg, inte en enda programvara: ett arbetshanteringsverktyg för planering (ClickUp, Asana, monday.com eller Trello) i kombination med ett registrerings- eller biljettverktyg (Eventbrite, Cvent eller Whova). Diskussioner på Reddits r/EventProduction och Quora visar genomgående att man föredrar att kombinera de bästa verktygen inom varje område, snarare än att tvinga en enda programsviten att sköta allt. Mönstret är att sköta logistik och godkännanden där ditt team redan arbetar, och lägga till biljettförsäljning först när du säljer till allmänheten.

Vilken evenemangsprogramvara är bäst för offentliga evenemang med biljettförsäljning?

Eventbrite är ett av de bästa valen för offentliga evenemang med biljettförsäljning eftersom det kombinerar evenemangspublicering, betalning och sökfunktioner på en och samma plattform. Det är viktigt när biljettförsäljning är huvuduppgiften. Cvent och Whova kan också hantera program med många anmälningar, men Eventbrite är enklare för självbetjäningslanseringar och mindre team.

Vilken evenemangsplattform är bäst för företagskonferenser?

Cvent är det bästa valet för företagskonferenser eftersom det stöder lokalsökning, registrering, utfärdande av namnbrickor, deltagarengagemang och analys efter evenemanget i stor skala. Det är utvecklat för organisationer som anordnar stora eller återkommande konferenser, inte enstaka interna möten. Nackdelen är komplexiteten och kostnaden.

Erbjuder Cvent en kostnadsfri provperiod?

Nej, Cvent erbjuder ingen kostnadsfri provperiod. För att komma igång krävs en demo och en skräddarsydd offert. Om du vill testa innan du bestämmer dig kan du använda Eventbrite, som är inriktat på biljettförsäljning och där det är gratis att publicera evenemang, eller ClickUp som erbjuder ett abonnemang som alltid är gratis. Betrakta Cvent som ett företagsinköp som kräver ett säljsamtal, inte en snabb provperiod.

Hur mycket kostar programvara för evenemangsplanering?

Programvaror för evenemangsplanering kostar allt från gratis till fem siffror per år. Verktyg för arbetshantering är billigast: ClickUp från 7 $/användare/månad, Trello från 5 $, Asana från 13,49 $. Planning Pod och företagsplattformar som Cvent använder förhandlade årsavtal. Eventbrite är gratis att publicera på, men tar ut 3,7 % + 1,79 $ per betald biljett plus 2,9 % i administrationsavgift. Anpassa prismodellen efter din evenemangsvolym. Obs: priserna kan ändras, så kontrollera verktygets officiella webbplats innan du fattar ett beslut.

Vilken är den enklaste programvaran för evenemangsplanering för små team?

Trello är ett av de enklaste verktygen för evenemangsplanering för små team. Dess visuella Kanban-tavlor kräver nästan ingen utbildning. Basecamp är ett annat bra alternativ när kommunikation är viktigare än att spåra beroenden. Nackdelen är djupet: enkla verktyg blir svårare att hantera när evenemangen blir mer komplexa, involverar fler leverantörer eller kräver mer detaljerad rapportering.

Kan man hantera ett evenemang med kalkylblad istället för evenemangsprogramvara?

Ja, kalkylblad kan fungera för ett enskilt mindre evenemang, men de räcker inte till när flera ansvariga, deadlines, leverantörer och godkännanden kommer in i arbetsflödet. Det är oftast samordningen som brister, inte datainmatningen. Ett kostnadsfritt verktyg som ClickUp eller Trello ger teamen gemensam översikt, påminnelser och ansvarsfördelning utan stora extra kostnader.

Kan man planera ett evenemang utan särskild programvara, till exempel med hjälp av kalkylblad?

Ja, du kan planera ett litet evenemang utan särskild programvara. Men kalkylblad blir snabbt ohanterliga när du lägger till ansvariga, deadlines, leverantörer och godkännanden. Så fort två personer redigerar samma kalkylblad eller ett datum glömmer bort, uppstår kaos med olika versioner. Ett smidigt verktyg som Trello eller ett Free Forever-abonnemang i ClickUp ger dig ansvarstilldelning, påminnelser och en delad tidslinje helt utan kostnad. Använd kalkylblad endast för budgetar, inte för samordning.

Vilken är den bästa programvaran för evenemangsplanering för småföretag?

Den bästa programvaran för evenemangsplanering för de flesta småföretag är en arbetsplattform som är gratis för alltid eller kostar lite. Den slår en dedikerad evenemangssvit. ClickUp och Trello täcker planering, ansvar och tidsplaner utan de omkostnader som företagslösningar medför. Om du säljer biljetter kan du lägga till Eventbrite, där det är gratis att publicera evenemang. Hoppa över tunga plattformar som Cvent tills efterlevnadskrav, skala eller deltagarantal verkligen kräver dem.

Vad är skillnaden mellan programvara för evenemangsplanering och programvara för evenemangshantering?

Programvara för evenemangsplanering hanterar interna uppgifter såsom tidsplaner, uppgifter, leverantörer, budgetar och godkännanden (ClickUp, Asana, monday.com). Programvara för evenemangshantering sköter de deltagarrelaterade uppgifterna: registrering, biljettförsäljning, incheckning och engagemang (Cvent, Whova, Eventbrite). Gränsen blir suddig på företagsnivå, där programvarusviter som Cvent integrerar planeringsflöden i en plattform där registreringen står i centrum.

Finns det gratis programvara för evenemangsplanering?

Ja, det finns flera kostnadsfria program för evenemangsplanering. ClickUp, Trello, Asana och monday.com erbjuder alla kostnadsfria abonnemang som gäller för alltid och som täcker uppgifter, ansvariga och tidsplaner för ett evenemang. Eventbrite är kostnadsfritt att använda för publicering och tar endast ut avgifter på betalda biljetter. Nackdelen är att de kostnadsfria abonnemangen har begränsningar vad gäller automatiseringar, visningar eller platser, vilket kan bli ett problem när evenemangen blir tvärfunktionella eller återkommande.