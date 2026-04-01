Få ut mer av Claude med ClickUp AI

ClickUp eller Claude? Du behöver inte välja.

Ditt team valde Claude som AI-standard. Det gör ClickUp mer värdefullt, inte mindre. Claude är en resonemangsmotor för avancerade användare. ClickUp AI är intelligenslagret för hela organisationen. Claude behöver strukturerade data för att kunna resonera, och ClickUp är systemet som tillhandahåller dem.

Samtidigt berikar ClickUp AI din arbetsyta kontinuerligt, driver agenter som körs utan att någon behöver be om det och ger varje person i varje team AI i det arbetsflöde de redan använder.

Claude hanterar djupgående, systemöverskridande resonemang för dina tekniska användare. ClickUp AI hanterar de övriga 95 % av din personalstyrka. Tillsammans erbjuder de dig ett smart sätt att skala upp AI på arbetsplatsen.

Så fungerar ClickUp AI

ClickUp AI är en komplett svit av AI-funktioner som är inbyggda i plattformen där dina team redan hanterar sitt arbete.

Istället för att behandla AI som ett separat tillägg utan koppling till ditt arbete erbjuder ClickUp världens första konvergerade AI-arbetsyta – där AI har en djup förståelse för dina uppgifter, dokument och konversationer för att ge dig relevant, kontextuell och tidsbesparande support i varje del av ditt arbetsflöde.

Här är vad som gör det möjligt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain är det inbyggda intelligenslagret i ClickUp. Det gör hela din arbetsyta smartare, oavsett om en människa läser data eller om Claude hämtar den via MCP.

Prioritera uppgifter för åtgärder från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brains kontextmedvetna svar

@mention Brain : Tagga Brain som en teammedlem i valfri uppgift, dokument eller chatt. Det är din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt : Tagga Brain som en teammedlem i valfri uppgift, dokument eller chatt. Det är din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt

Ambient Answers : AI svarar automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor slipper göra det : AI svarar automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor slipper göra det

Kontextintelligens : Övervakar hela arbetskontexten för att kontinuerligt samla in och uppdatera kunskapsbaser

Företagssökning : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter för arbetsytan : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter för arbetsytan

AI-anpassade fält : Fält som fylls i automatiskt baserat på uppgiftens innehåll: sentiment, prioritetsbedömning, kategoriklassificering och sammanfattningar. Ingen inmatning krävs

AI-projektledare: Sammanfattar automatiskt projekt på instrumentpaneler, upptäcker hinder, föreslår ansvariga och genererar statusuppdateringar baserade på faktisk aktivitet

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI:n varje gång, så ackumuleras de därmed förknippade kostnaderna för att växla mellan flikar och byta sammanhang över tid. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, kan förstå vanliga textfrågor och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Superagenter

Superagenter är AI-teammates som du konfigurerar med instruktioner, triggers, verktyg, kunskap och minne via Super Agent Builder.

Använd ClickUps kodfria Super Agent Builder för att lansera din anpassade agent på några minuter, inte timmar

Du kan tagga dem, tilldela dem uppgifter, skicka direktmeddelanden till dem i chatten och till och med @nämna dem direkt där du arbetar. De fungerar som en mänsklig teammedlem och vidtar självständigt de åtgärder som krävs för att slutföra det tilldelade arbetet.

Du behöver inte uppmana dem vid varje steg. De utför arbetet självständigt.

Varje avdelning har färdiga agentpaket som är redo att användas:

Avdelning Agenter Projektledning Intake Agent, Assign Agent, PM Agent, Live Answers Agent Marknadsföring Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & Teknik PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Ledarskap Målpåminnelseagent, Samordningsagent, Nyckelresultatagent, Statusuppdateringsagent Försäljning Anpassade agenter för säljflöden

Bell Direct bevisar att man med ClickUp inte behöver ett tekniskt team för att använda AI på ett meningsfullt sätt.

Med hjälp av ClickUp Super Agents automatiserade teamet ett heltäckande arbetsflöde för intag och prioritering utan att skriva kod eller lägga till nya verktyg.

Autopilot och Ambient Agents

Dessa är agenter som alltid är aktiva och körs i bakgrunden utan att behöva aktiveras. Tänk på:

Sammanfattningar på instrumentpanelen genereras varje morgon

Statusuppdateringar skickas utan incheckningar

Uppgifter sorteras automatiskt och dirigeras efter prioritet

Försenade ärenden flaggas och eskaleras

Data berikas kontinuerligt i hela arbetsytan

Certifierade agenter

För arbetsflöden där insatserna är tillräckligt höga för att motivera en anpassad lösning kommer ClickUps Forward Deployed Engineers att utforma och implementera en agent som är skräddarsydd för din organisations specifika processer. Med Certified Agents får du en förstklassig installation samt obegränsad användning.

👀 Visste du att? ClickUps Certified Agent fick 96 av 100 poäng i en direkt jämförelse av genomförandeklara projektplaner. Den närmaste konkurrenten nådde 61, medan de flesta andra fastnade på 40- och 50-talet. I praktiken kan team gå från idé → plan → genomförande i ett enda steg, med minimalt behov av manuell uppföljning. Det är det som gör Certified Agent till en utmärkt lösning i denna jämförelse.

AI-möten

Med ClickUp Calendar och AI Notetaker kan teamen schemalägga möten i sitt sammanhang och automatiskt ta anteckningar.

Låt ClickUp AI automatisera dina möten, från schemaläggning till anteckningar och sammanfattningar

Använd kommandon i naturligt språk för att söka igenom teamkalendrar efter tillgänglighet och boka möten

Delta i möten direkt från ClickUp, utan att behöva byta flik

Få automatiska mötesanteckningar i din ClickUp-inkorg – med talaretiketter, sammanfattningar, viktiga ämnen och beslut markerade

AI extraherar åtgärdspunkter från mötesanteckningar och omvandlar dem till spårbara ClickUp-uppgifter

Uppföljningen är kopplad till det relevanta projektet

Sammanfattningar publiceras i relevant ClickUp-utrymme

Alla mötesdeltagare har insyn i vad som diskuterades, vad som behöver göras härnäst och vem som ansvarar för det.

Flera AI-modellalternativ på en och samma plattform

ClickUp är modelloberoende. Användare kan växla mellan ChatGPT, Claude (inklusive Opus 4.6), Gemini och över 12 andra ledande AI-modeller direkt från ClickUp-verktygsfältet utan att lämna plattformen.

Få tillgång till flera AI-modeller till priset av en med ClickUp Brain

Brain använder dessa modeller bakom kulisserna för arbetsplatsintelligens, och Super Agents kan konfigureras för att utnyttja alla tillgängliga modeller. Administratörer kan begränsa vilka modeller som är tillgängliga per arbetsplats.

Det innebär att ditt team redan får tillgång till Claudes resonemang direkt i ClickUp, tillämpat på hela arbetssammanhanget.

Vad Claude bidrar med

Claude är en kraftfull resonemangsmotor, och när den används tillsammans med ClickUp tillför den äkta systemöverskridande intelligens:

Claude Code : Agentbaserad kodning direkt i terminalen. Autonom redigering av flera filer, refaktorisering och felsökning. Perfekt för utvecklare : Agentbaserad kodning direkt i terminalen. Autonom redigering av flera filer, refaktorisering och felsökning. Perfekt för utvecklare

Claude Cowork : Agent för bakgrundskunskapsarbete. Tänk på kalkylblad, rapporter och dataanalys som körs autonomt

Claude Desktop: Allsidig AI-assistent för individuellt fördjupat arbete, forskning och analys

Claude ansluter till ClickUp via MCP (Model Context Protocol), en öppen standard som gör det möjligt för alla AI-verktyg att läsa och skriva till externa system. ClickUps MCP-server ger Claude full tillgång till uppgifter, dokument, kommentarer, anpassade fält och sökfunktioner.

🌟 Det här är bra. Ju fler AI-verktyg som ansluts till ClickUp via MCP, desto viktigare blir ClickUp som kontextsystem.

Fyra skäl till varför ClickUp och Claude är bättre tillsammans

I stället för att konkurrera kompletterar ClickUp och Claude varandra inom analys, genomförande och teamomfattande användning. De kombinerar djupgående resonemang med operativt sammanhang, så att du kan omvandla intelligent tänkande till organiserat och effektivt arbete.

Så här gör du:

1. Analysera med Claude, kodifiera med ClickUp

👉🏼 Claude är utmärkt på analys – att undersöka, sammanfatta, utforska hur ett arbetsflöde kan se ut, hämta data från olika system och generera rekommendationer. Det är vad en resonemangsmotor är bra på.

🏆 ClickUp är platsen där dessa insikter omvandlas till välfungerande arbetsflöden.

Analysen omvandlas till uppgifter med ansvariga och deadlines

Rekommendationen blir en Super Agent som körs varje gång statusen ändras

Forskningen struktureras i dokument som är kopplade till projektet

Den engångsbaserade produktionen blir en repeterbar, styrd process som hela organisationen arbetar efter.

Claude hjälper dig att ta reda på vad du ska göra. ClickUp AI hjälper dig att faktiskt göra det, i stor skala, för varje team, utan att någon behöver be om något igen.

2. Delad AI för organisationen kontra personlig AI för individer

👉🏼 Det du skapar i Claude stannar hos dig: dina färdigheter, dina MCP-konfigurationer, ditt projektkontext. Om du skapar något fantastiskt har resten av teamet ingen möjlighet att se det, använda det eller dra nytta av det.

🏆 ClickUp AI är utformat för att delas:

Superagenter syns i arbetsytan. När en person skapar en agent drar hela organisationen nytta av det

ClickUp-automatiseringar aktiveras för alla, inte bara för den som har ställt in dem

AI-anpassade fält fylls i för hela teamet

Delade kunskapsbaser är tillgängliga för alla användare och alla agenter

3. Ständigt tillgänglig intelligens kontra svar på begäran

👉🏼 Claude aktiveras när någon ger en uppmaning. Om ingen frågar händer ingenting.

🏆 ClickUp AI arbetar kontinuerligt oavsett om någon är uppmärksam eller inte:

Brain berikar data i bakgrunden: sammanfattar projekt, fyller i anpassade fält och uppdaterar kunskapsbaser

Autopilot-agenter övervakar arbetsytan dygnet runt: de markerar försenade ärenden, sorterar automatiskt nya uppgifter och genererar sammanfattningar på instrumentpanelen

Superagenter aktiveras av händelser i arbetsflödet: statusändringar, nya uppgifter, omnämnanden och scheman

Arbetsytan blir smartare för varje timme utan att någon aktivt styr den. Du använder inte ClickUp AI på samma sätt som du använder Claude. ClickUp AI körs helt enkelt.

4. Djupare sammanhang som gör Claude smartare

ClickUp AI berikar kontinuerligt data som finns i ditt arbetsutrymme. Så när Claude ansluter till ClickUp via MCP läser den inte råa uppgiftsdumpningar. Den läser förbehandlad information: sammanfattningar genererade av Brain, AI-klassificerade anpassade fält och strukturerade projektinsikter som skapats utan att någon har begärt dem.

Den samverkande cirkeln:

🤝 Resultatet: Claude får bättre resultat eftersom ClickUp AI redan har gjort det tunga arbetet med att organisera, sammanfatta och klassificera data innan Claude ens har rört den. Och när Claude skriver tillbaka arbetet plockar ClickUp AI upp det och håller cykeln igång.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om AI-mognad visar att tillgången till AI på arbetsplatsen fortfarande är begränsad – 36 % av de tillfrågade har ingen tillgång alls, och endast 14 % uppger att de flesta anställda faktiskt kan experimentera med det. När AI kräver behörigheter, extra verktyg eller komplicerade inställningar får teamen inte ens chansen att prova det i det verkliga, dagliga arbetet. ClickUp Brain tar bort alla dessa hinder genom att placera AI direkt i det arbetsutrymme du redan använder. Du kan utnyttja flera AI-modeller, generera bilder, skriva eller felsöka kod, söka på webben, sammanfatta dokument och mycket mer – utan att byta verktyg eller tappa fokus. Det är din omgivande AI-partner, enkel att använda och tillgänglig för alla i teamet.

Rätt AI-verktyg för rätt användningsfall

Poängen är inte att ersätta Claude med ClickUp AI. Det handlar om att använda rätt AI för rätt uppgift.

Användningsfall Bästa verktyget Varför Grundlig forskning och analys Claude Systemöverskridande resonemang, syntes av långa sammanhang Agentisk kodning och felsökning Claude-kod Terminal-inbyggda, autonoma ändringar av flera filer Systemöverskridande datakoordinering Claude + MCP Kombinerar data från ClickUp, Salesforce och databaser Uppdateringar av projektstatus ClickUp AI Alltid aktivt, automatiskt genererat från verklig aktivitet Innehållsutkast i dokument ClickUp AI I sitt sammanhang, kopplat till briefen och uppgiften Frågor om arbete Hjärna Omedelbara svar från uppgifter, dokument, chatt och kommentarer Uppgiftsfördelning och prioritering Superagenter Händelsestyrd, arbetsplatsmedveten, behörighetsbegränsad Mötesanteckningar och uppföljningar AI-möten Automatisk registrering, skapande av åtgärdspunkter Bakgrundsövervakning Autopilot-agenter Dygnet runt, utan uppmaningar, alltid igång Anpassade arbetsflöden med höga insatser Certifierade agenter Specialbyggd, FDE-stödd, obegränsad Personligt djuparbete Claude Desktop Individuellt resonemang, utkast, utforskning Delade arbetsflöden för team Superagenter Synligt för organisationen, underhålls på arbetsytanivå

🔑 Nyckelinsikt: Claude hanterar personligt, djupgående och systemöverskridande arbete. ClickUp AI hanterar de teamomfattande, ständigt aktiva och delade arbetsflödena. Tillsammans täcker de hela organisationen.

Vad detta innebär för din organisation

För varje teammedlem

AI som fungerar så fort de öppnar ClickUp, utan MCP-konfiguration, terminalkommandon eller krav på särskilda kunskaper. Brain svarar på deras frågor, agenter hanterar repetitiva uppgifter, anpassade fält klassificerar uppgifter automatiskt och mötesanteckningar skriver sig själva.

För tekniskt avancerade användare

Claude Code, Claude Cowork och Claude Desktop för djupgående resonemang, kodning och systemöverskridande samordning. ClickUps MCP-server ger dem full tillgång till arbetsytan. Det de bygger i Claude matas tillbaka till ClickUp, där agenter bearbetar det vidare.

Siemens India har sett detta i praktiken. Deras Project Services-team införlivade 150 års samlad projektledningskompetens i ClickUps AI-drivna arbetsflöden. Granskningarna av portföljrisker gick från 12–15 timmar till 15 minuter, och en projektledare med tre månaders erfarenhet utnyttjar nu samma kunskap som en rutinerad veteran.

För IT och ledning

En reglerad AI-plattform med samma SSO, behörigheter och efterlevnadsstatus som resten av ClickUp. ISO 42001-certifierad för AI-hantering, ingen datalagring från AI-partners och centraliserade administratörskontroller över vilka modeller, agenter och funktioner som är aktiverade. Jämför det med 200 enskilda Claude-instanser som körs över hela organisationen utan centraliserad insyn i vad AI gör med företagets data.

För din AI-strategi

ClickUp är modelloberoende, så idag kanske ditt team föredrar Claude Opus 4.6, men imorgon kan den bästa modellen komma från någon helt annan källa. ClickUp integrerar de senaste modellerna utan att någon behöver bygga om arbetsflöden, omskola agenter eller konfigurera om MCP-anslutningar. Din AI-strategi förblir flexibel även när modellandskapet fortsätter att förändras.

Hur ClickUp och Claude kopplas samman via MCP: Arkitekturen

Djupanalys möter verkligt genomförande med ClickUp AI och Claude

Claude kan vara din AI-standard på modellnivå. ClickUp AI är det som gör att den intelligensen blir operativ i hela din organisation.

Som världens mest kompletta och kontextmedvetna arbets-AI gör Brain arbetsytan smartare inifrån. Superagenter ger varje team AI-kollegor som arbetar dygnet runt, medan certifierade agenter hjälper till att hantera komplexa, kritiska och anpassade arbetsflöden.

Claude utnyttjar den berikade informationen från externa källor via MCP.

Tillsammans förstärker de varandra.