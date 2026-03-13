De bästa alternativen till Secoda (2026): Jämförelse och rekommendationer av datakataloger

Historiskt sett har dataexperter ägnat 80 % av sin tid åt att hantera data, vilket lämnar endast 20 % åt själva analysen, vilket gör rollen värdefull.

En modern datakatalog med inbyggda AI-funktioner kan lösa det.

Secoda ansluter direkt till dina datakällor och kartlägger härkomst och metadata för att leverera kontextmedveten AI som skalar med din organisation. Företaget förvärvades nyligen av Atlassian och ingår nu i Atlassians strategi för AI och datainfrastruktur.

Den här guiden täcker de bästa alternativen till Secoda, vad varje alternativ är bra på och hur du hittar det som passar dig och ditt team bäst. 🤝

Vad bör du leta efter i Secoda-alternativ?

Innan du utvärderar alternativen är det värt att ta hänsyn till följande viktiga faktorer. 🤖

Metadatatäckning och spårbarhetsdjup: Leta efter en plattform som spårar spårbarhet på kolumnnivå i hela din datastack, inte bara ytliga kopplingar mellan tabeller

Funktioner för datastyrning: Prioritera verktyg som stöder policygenomförande, åtkomstkontroller och arbetsflöden Prioritera verktyg som stöder policygenomförande, åtkomstkontroller och arbetsflöden för datastyrning direkt i verktyget, snarare än genom tillfälliga lösningar

Sök- och upptäcktskvalitet: Utvärdera hur väl plattformen lyfter fram tillförlitliga, relevanta tillgångar i datalager, BI-verktyg och pipelines. Goda rutiner Utvärdera hur väl plattformen lyfter fram tillförlitliga, relevanta tillgångar i datalager, BI-verktyg och pipelines. Goda rutiner för kunskapshantering underlättar detta avsevärt utan att manuell taggning krävs

Integration med din befintliga stack: Välj en plattform som kan kopplas ihop med dina nuvarande verktyg för datakatalogisering, datatransformation och analys utan omfattande anpassningsarbete.

Skalbarhet för växande datamiljöer: Se till att plattformen inte blir långsam eller slutar fungera när din datainfrastruktur växer

Flexibilitet vid implementering: Fundera på om verktyget stöder din föredragna implementeringsmodell, oavsett om det är öppen källkod, molnbaserat eller företagsstyrt

Det bästa alternativet är inte alltid det med flest funktioner. Det är det som passar din företags datastyrningsmognad, tekniska uppsättning och den skala som dina datateam arbetar på.

Innan du bestämmer dig för ett datakatalogverktyg bör du kontrollera följande. 👇

✅ Pris- och paketstabilitet: Kontrollera om priserna är låsta efter förvärvet eller om de kan ändras. Vissa leverantörer omstrukturerar prisnivåer eller avvecklar äldre abonnemang efter ett förvärv

✅ Support-SLA: Kontrollera om svarstider och tillgång till dedikerad teknisk support garanteras i avtalet eller erbjuds informellt

✅ Exportformat: Se till att du kan exportera metadata, härkomstkartor och dokumentation i standardformat så att du inte blir låst om du behöver migrera

✅ Säkerhet och RBAC: Kontrollera att rollbaserade åtkomstkontroller och granskningsloggar uppfyller dina efterlevnadskrav, särskilt om ägarstrukturerna förändras

✅ Integrationskontinuitet: Kontrollera att befintliga kopplingar och API-avtal kommer att bibehållas under den nya ägaren och inte fasas ut utan förvarning

Genom att reda ut dessa frågor i förväg skyddar du dig mot överraskningar långt efter att avtalet har undertecknats.

Secoda-alternativ i korthet

Här är en översikt över alla verktyg som behandlas i den här guiden. 📊

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-driven dokumentation, Brain, Dashboards, Enterprise Search, automatiseringar Datateam, företag, tvärfunktionella team Gratis för alltid; anpassade priser för företag Atlan Härkomst på kolumnnivå, sökning i naturligt språk, affärsordlistor, policyhantering Dataingenjörer, styrningsteam, företag Anpassad prissättning Alation ML-driven tillgångsupptäckt, Ask Alation generativ AI, beteendeanalys av sökfrågor Företag som hanterar reglerade dataflöden Anpassad prissättning Collibra Detektering av avvikelser, kvalitetskontroller i datalagret, automatiserade ML-regler, AI-övervakning Företag i reglerade branscher Anpassad prissättning DataHub Metadatfrågor i naturligt språk, end-to-end-spårbarhet, detaljerade åtkomstpolicyer Dataingenjörer, open source-team Gratis (öppen källkod) Amundsen Rankning av dataset i PageRank-stil, automatiserad insamling av metadata, översikter över datahärkomst Dataingenjörer, analytiker, open source-team Gratis (öppen källkod) OpenMetadata Enhetlig metadatagraf, kodfri härkomstredigerare, rollbaserad åtkomstkontroll Datateam som skalar upp styrning av öppen källkod Gratis (öppen källkod) Välj stjärna Härkomst på kolumnnivå, insikter om användning, automatiskt genererade ER-diagram, dbt-synkronisering Datateam som hanterar kostnader och härkomst för datalager Anpassad prissättning Fivetran Catalog Över 700 källanslutningar, hantering av schemavikningar, replikering i nära realtid Datateam som hanterar automatisering av datapipelines Gratis plan tillgänglig; Anpassad prissättning Metaphor Sökning på vanlig engelska, beteendespårning, funktioner för socialt samarbete Team som förbättrar datakunskap och dataupptäckt Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa alternativen till Secoda

1. ClickUp (Bäst för AI-driven datadokumentation och teamsamarbete)

Sök på webben, i ditt arbetsutrymme, i anslutna verktyg från tredje part eller fråga de bästa AI-modellerna – allt från ditt ClickUp-arbetsutrymme

De flesta datakatalogverktyg hjälper dig att hitta och styra data. Men det kringliggande arbetet, som projektledning, datadokumentation, samarbete mellan team och automatisering av arbetsflöden, hamnar fortfarande utspritt över olika verktyg.

ClickUp löser detta genom att samla allt i ett enda konvergerat AI-arbetsutrymme och fungerar som ett kunskapslager som kopplar samman dina projekt, din dokumentation och AI utan att du behöver byta kontext.

Här är varför ClickUp passar bäst för team: ⬇️

AI-stödd kunskapshantering med ClickUp Brain

En av ClickUps mest användbara funktioner för datateam är ClickUp Brain, ett AI-lager som kopplar samman uppgifter, dokumentation, konversationer och projekthistorik till ett sökbart kunskapssystem. AI:n kan sammanfatta dokument, generera uppdateringar från uppgiftsaktivitet och svara på frågor med hjälp av information från hela arbetsytan.

När du hanterar dokumentation och styrningskunskap kan du ställa frågor till Brain om äganderätten till datamängder, tidigare granskningar av regelefterlevnad eller tidigare beslut kopplade till specifika datatillgångar.

Vid efterlevnadsrevisioner kan Brain hämta status för öppna revisionsuppgifter, markera eventuella olösta ärenden och skapa en sammanfattning utan att du behöver sammanställa den manuellt.

Stora datateam kämpar ofta med fragmenterad kunskap.

ClickUps Enterprise Search-funktion löser detta genom att indexera information i hela arbetsytan och anslutna verktyg, så att teamen kan hitta allt de behöver på ett och samma ställe. Systemet kan hämta svar från uppgifter, dokument, konversationer och externa applikationer och kombinera dem till kontextuella svar.

Med kontextuell filtrering kan du sortera efter projekt, status eller ansvarig så att resultaten förblir relevanta, och behörighetshanteringen säkerställer att känsliga styrningsdokument endast är tillgängliga för behöriga användare.

Sök efter vad som helst i ditt ClickUp-ekosystem med ClickUps Enterprise Search

ClickUps säkerhetspolicyer säkerställer rollbaserad åtkomstkontroll och granskningsloggar i hela arbetsytan, där kunddata lagras på AWS enligt SOC 2 Typ 2-certifiering. Med ClickUps över 100 integrationer flödar data från verktyg som Tableau, Google Sheets, Airtable etc. smidigt och säkert in i din arbetsyta.

Dokumentation och strategier för datastyrning med ClickUp Docs

Effektiv datastyrning kräver tydlig dokumentation: definitioner av datamängder, styrningspolicyer, introduktionsguider för analytiker och standardrutiner för hantering av känslig data.

Med ClickUp Docs får du en samarbetsmiljö för att bygga interna wikis och kunskapsbaser som är direkt kopplade till uppgifter och arbetsflöden.

Team kan skapa teknisk dokumentation, samarbeta i realtid, omvandla åtgärdspunkter till ClickUp-uppgifter och använda versionshistoriken för att följa hur dokumentationen utvecklas i takt med att datamängderna förändras över tid.

Samla all din data på en enda plattform för snabbare och effektivare resultat med ClickUp Docs

Det är särskilt användbart när ingenjörer och affärsintressenter behöver hålla sig samordnade utan att förlita sig på interna kommunikationsverktyg som ligger helt utanför arbetet. Och för företagsanvändare gör Docs Hub det enkelt att hitta den senaste versionen av vad som helst utan att behöva leta igenom gamla chattmeddelanden eller e-posttrådar.

Övervaka styrningsinitiativ med ClickUp-instrumentpaneler

En annan utmaning för dataledare är insynen i det pågående styrningsarbetet. Från efterlevnadsinitiativ till införande av kataloger sträcker sig insatserna ofta över flera team och månader av arbete.

Med ClickUp Dashboards kan du skapa anpassningsbara rapportvyer som spårar allt från projektets framsteg och arbetsfördelning till efterlevnadsberedskap och operativa nyckeltal. Genom att sammanställa data från uppgifter, arbetsflöden, beroenden och projektplaner får ledningen en tydlig överblick över styrningsinitiativ i hela organisationen.

Spåra varje granskningsuppgift och dokumentationsmilstolpe från din ClickUp-instrumentpanel

ClickUps bästa funktioner

Tilldela uppgifter, uppdatera status, utlösa aviseringar eller flytta arbete mellan arbetsflöden automatiskt baserat på fördefinierade villkor med ClickUp Automations

Skapa Super Agents i ClickUp som självständigt kan generera styrningsrapporter, analysera projektets framsteg eller upptäcka problem i datahanteringsinitiativ

Använd ClickUp Chat som en centraliserad kommunikationsplattform där team snabbt kan omvandla diskussioner till åtgärder och upprätthålla en spårbar historik över beslut relaterade till datastyrning

Håll koll på fakturerbara timmar och upptäck budgetrisker innan de blir problem med hjälp av ClickUp Time Tracking

Vidarebefordra inkommande förfrågningar och feedback direkt till rätt projekt med hjälp av ClickUp Forms , utan att någon behöver sortera dem manuellt

Begränsningar i ClickUp

Hög inlärningskurva för nya användare på grund av det stora utbudet av funktioner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användarrecension säger:

Jag tycker att ClickUp är lätt att använda för hela teamet, vilket är jättebra. Jag gillar verkligen flexibiliteten och de flexibla apparna som ClickUp erbjuder. Den data jag kan mata in i databasen är verkligen omfattande och användbar för uppföljningar i alla typer av uppgifter, efterförsäljning och i säljprocesser. Det är mycket praktiskt eftersom det möjliggör smidiga övergångar mellan teammedlemmar, vilket säkerställer att alla vet vad som har lösts för en kund och kan ge rätt uppföljning och avslut.

📮 ClickUp Insight: 22 % av våra respondenter är fortfarande skeptiska när det gäller att använda AI på jobbet. Av dessa 22 % oroar sig hälften för sin dataintegritet, medan den andra hälften helt enkelt inte är säkra på att de kan lita på vad AI säger. ClickUp hanterar båda dessa problem direkt med robusta säkerhetsåtgärder och genom att generera detaljerade länkar till uppgifter och källor för varje svar. Det innebär att även de mest försiktiga teamen kan börja dra nytta av produktivitetsökningen utan att behöva oroa sig för om deras information är skyddad eller om de får tillförlitliga resultat.

2. Atlan (Bäst för samarbetsytor för data och aktiv metadatahantering)

via Atlan

Atlan ansluter direkt till verktyg som Snowflake, dbt och Tableau för att automatisera härkomst, katalogisering och styrning i en enda samarbetsyta. Det uppdaterar kontinuerligt metadata från anslutna källor istället för att förlita sig på manuell inmatning och visar sammanhang genom integrationer med Slack och Chrome.

Spårning på kolumnnivå visar hur data flödar från källa till slutrapport, vilket underlättar konsekvensanalys och felsökning i komplexa miljöer. AI-drivna funktioner genererar SQL-frågor från naturligt språk och håller automatiskt beskrivningarna av tillgångarna uppdaterade.

Atlan – de bästa funktionerna

Hantera och tillämpa datapolicyer i stor skala med hjälp av affärsordlistor som skapar ett gemensamt vokabulär för både tekniska och affärsteam

Utöka plattformens funktioner med över 100 förkonfigurerade kopplingar och en API-first-arkitektur

Ange och spåra dataägande direkt på tillgångarna så att ansvarsskyldigheten inte går förlorad mellan teamen

Identifiera nedströms påverkan innan du gör ändringar med hjälp av beroendekartläggning över hela pipelinen

Begränsningar i Atlan

Visningar och sökfunktioner för härkomst kan kännas begränsade i komplexa miljöer

Inlärningskurvan är brant, och vissa funktioner kräver extra konfiguration för att fungera effektivt

Priser för Atlan

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Atlan

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Atlan?

En användarrecension säger:

Det jag uppskattar mest med Atlan är hur det förvandlar arbetet med data till en verkligt samarbetsinriktad och smidig upplevelse. Genom att sammanföra människor, data och sammanhang på en enda plattform gör det det möjligt för team att verkligen förstå och lita på sina data. Jag tycker att det är otroligt enkelt att hitta det jag behöver, dokumentera mitt arbete och hålla ordning utan den vanliga förvirringen. Atlan är tydligt utformat för att låta data tjäna människor, snarare än att tvinga människor att anpassa sig till data. Den smidiga integrationen med moderna verktyg gör att teamen kan arbeta mer effektivt, och det gör hela dataprocessen mer mänsklig, transparent och rolig.

3. Alation (Bäst för datakatalogisering och datastyrning i företag)

via Alation

Alation är en AI-driven dataintelligensplattform som fungerar som en centraliserad katalog, vilket gör det möjligt för organisationer att hitta och lita på sina data i databaser, datalager och datalager.

Plattformen använder maskininlärning för att analysera faktiskt sökbeteende och automatiskt lyfta fram tillförlitliga tillgångar, vilket håller katalogen korrekt baserat på faktisk användning snarare än manuell dokumentation. Den automatiserar datastyrning, spårning av datahärkomst och extrahering av metadata, vilket minskar den tid teamen lägger på att söka efter tillförlitliga data.

Ask Alation omvandlar frågor på vanlig engelska till SQL eller Python direkt, vilket gör data tillgängliga för affärsanvändare utan teknisk expertis. Data Products Marketplace låter team upptäcka och använda styrda dataprodukter i hela organisationen, medan inbyggda integrationer med BI-verktyg som Tableau och Power BI håller analysen kopplad till tillförlitliga data.

Alations bästa funktioner

Upptäck tillförlitliga datatillgångar snabbare med hjälp av ML-drivna rekommendationer baserade på faktiskt sökbeteende

Säkerställ efterlevnad av krav genom automatiserad spårning av datahärkomst i dataströmmar mellan olika system

Minska tiden som läggs på åtkomstförfrågningar genom att ge affärsanvändare självbetjäningsåtkomst till styrda dataprodukter

Fastställ standarder för datakvalitet och övervaka dem direkt i plattformen utan att byta verktyg

Hantera arbetsflöden och tilldela dataägande för alla tillgångar från ett och samma ställe

Begränsningar i Alation

Prestandan sänks märkbart vid navigering bland stora tillgångar

Funktionerna för datakvalitet och systemöverskridande härkomst har brister jämfört med specialiserade verktyg

Priser för Alation

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Alation

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Alation?

En användarrecension säger:

Jag tycker att Alation är fantastiskt med sin produktinnovation och är imponerad av deras kontinuerliga utveckling, inklusive testningen av en ny AI-produktfunktion. Den utmärkta kundservicen sticker ut, och Alations team är mycket tillmötesgående och konsekventa i sina kundkontakter. Från den initiala försäljningen till förnyelse av programvaran sätter de sig in i kundens perspektiv och strävar efter att säkerställa deras framgång. Jag är tacksam för den enkla installationen, som underlättas av Alations professionella serviceteam genom deras Right Start-program, vilket gör implementeringsprocessen smidig och problemfri.

4. Collibra (Bäst för datastyrning och policyhantering på företagsnivå)

via Collibra

Collibra är en dataintelligensplattform i företagsklass som hjälper organisationer att hantera och styra data och AI-tillgångar i stor skala. Plattformen bygger på konceptet Data Confidence™ och fungerar som ett centraliserat registersystem som ger affärs- och IT-team en gemensam plats för att upptäcka och certifiera data i hela organisationen.

Maskininlärning upptäcker proaktivt avvikelser i data, medan automatiserade arbetsflöden ersätter spridda kalkylblad och manuella efterlevnadsprocesser. Det hanterar även livscykeln för AI-modeller och agenter, vilket säkerställer att de bygger på tillförlitliga data och följer interna och lagstadgade standarder.

Collibras bästa funktioner

Övervaka pipelinehälsan från början till slut med avvikelsedetektering och varningar om regelbrott i hela ditt datamoln

Skapa ML-baserade datakvalitetsregler automatiskt för att upptäcka felaktiga data utan att behöva skriva regler manuellt

Övervaka användningsfall för AI i produktion med dedikerade verktyg för övervakning och riskrapportering

Automatisera rapportering av regelefterlevnad i reglerade datamiljöer utan manuell datahämtning

Spåra datahärkomst på detaljnivå för att uppfylla revisionskrav och genomföra konsekvensanalyser

Begränsningar i Collibra

Inställningar och härkomstvyer kan kännas komplexa utan dedikerat administrativt stöd

Vissa användare har rapporterat att möjligheterna att anpassa arbetsflödena är begränsade och att utbildningsmaterialet känns ofullständigt

Priser för Collibra

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Collibra

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Collibra?

En användarrecension säger:

Jag tycker att det är mycket enkelt att koppla plattformens kärnfunktioner till viktiga affärsfrågor och föreslå Collibra som det verktyg som kan lösa dessa problem och därmed skapa värde genom kostnadsbesparingar.

5. DataHub (Bäst för hantering av metadata och dataupptäckt med öppen källkod)

via DataHub

För dataingenjörer som hanterar komplexa pipelines och stora dataekosystem är DataHub ett bra val. Det hjälper till att organisera och förstå data genom att centralisera metadata från datamängder, dashboards, pipelines och ML-modeller i en enda samlad vy.

Denna datakatalog med öppen källkod stöder sökbaserad upptäckt, spårning av datahärkomst från början till slut, ägarhantering och övervakning av datakvalitet. Team kan definiera datakontrakt, spåra personuppgifter och tillämpa styrningspolicyer i hela dataekosystemet.

Verktyget, som ursprungligen utvecklades av LinkedIn för att hantera metadata i stor skala, ger dataingenjörsteam en flexibel plattform som de kan implementera och utöka för att passa sin egen infrastruktur, utan att vara bundna till en leverantörs produktplan.

DataHubs bästa funktioner

Fråga direkt i metadata med Ask DataHub för att få kontextuella svar om datamängder, härkomst, ägarskap och policyer

Spåra databeroenden uppströms och nedströms från början till slut över datamängder och pipelines

Synkronisera metadata kontinuerligt från olika datakällor med hjälp av automatiserade importflöden

Styr vem som kan visa, redigera eller upptäcka specifika tillgångar med hjälp av detaljerade åtkomstpolicyer och roller

Definiera och övervaka datakontrakt för att fastställa kvalitetsförväntningar mellan producenter och konsumenter

Begränsningar i DataHub

Vissa användare har rapporterat att gränssnittet känns klumpigt och att prestandan blir långsammare med stora datamängder

Priser för DataHub

Gratis (öppen källkod)

Betyg och recensioner för DataHub

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om DataHub?

En användarrecension säger:

DataHub är enkelt att använda och hjälper mig att hålla ordning på mina data. Det är utmärkt för att dela och hantera datamängder, och versionshanteringen är ett stort plus. Jag rekommenderar det definitivt!

6. Amundsen (Bäst för dataupptäckt med öppen källkod och sökning för dataingenjörer)

via Amundsen

Amundsen har en sökbaserad strategi för metadataproblemet. Deras rankningsalgoritm visar datauppsättningar baserat på faktiska användningsmönster snarare än hur nyligen någon uppdaterade dokumentationen, så de tillgångar som ditt team redan förlitar sig på tenderar att visas först utan att någon behöver underhålla en lista.

Verktyget kopplar samman datamängder med de ETL-pipelines, dashboards och frågor som är beroende av dem, vilket ger teamen en tydligare bild av hur data flödar genom organisationen. Denna insyn hjälper också teamen att förstå var data har sitt ursprung, hur den omvandlas och vilka nedströms system som är beroende av den.

Amundsens bästa funktioner

Utforska detaljerad kontext för datamängder, inklusive ägare, uppdateringsfrekvens och användningsstatistik i en enda vy

Visualisera uppströms källor och nedströms beroenden med hjälp av inbyggda vyer för datahärkomst

Berika och dokumentera datamängder gemensamt genom att lägga till taggar och anteckningar direkt på tillgångarna

Förhandsgranska tabelldata direkt från sökresultaten utan att behöva göra en sökning i källsystemet

Koppla samman metadata från olika källor med hjälp av Databuilders inmatningsramverk och dess utbyggbara pipelinearkitektur

Begränsningar i Amundsen

Styrningsfunktionerna är begränsade jämfört med plattformar i företagsklass

Prestandan försämras vid mycket stora datamängder eller komplexa miljöer

Priser för Amundsen

Gratis (öppen källkod)

Betyg och recensioner för Amundsen

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Amundsen?

En recension på Reddit säger:

Vi behövde något snabbt och utifrån vår erfarenhet var Amundsen det enklaste av de två (man kan inte gå fel med något av dem). Vi var tvungna att göra modifieringar för att stödja grafdatabaser och Amundsen var lätt att anpassa.

🔍 Visste du att? Amundsen är uppkallat efter Roald Amundsen, den norske upptäcktsresanden som var den första personen att nå Sydpolen.

7. OpenMetadata (Bäst för enhetlig metadatahantering och dataobservabilitet)

via OpenMetadata

OpenMetadata förenar dataupptäckt, observabilitet och styrning över moderna datastackar. Det centraliserar metadata från pipelines, datalager, dashboards och ML-modeller i en enda samlad graf, vilket bryter ner silos mellan verktyg som Snowflake, Airflow och dbt.

Plattformen stöder automatiserad metadatainhämtning via över 100 kopplingar, med inbyggd spårning av datahärkomst, övervakning av datakvalitet och samarbetsfunktioner. En kodfri redigerare för datahärkomst gör det möjligt för vem som helst i teamet att kartlägga och uppdatera dataflödet visuellt utan att behöva skapa ett ärende.

Baserat på en API- och schema-first-arkitektur är det utformat för att skala över företagsdatamiljöer samtidigt som det förblir tillgängligt för både tekniska och icke-tekniska användare.

OpenMetadatas bästa funktioner

Sök i tabeller, dashboards, pipelines och tjänster med hjälp av nyckelord, kopplingar och booleska sökfrågor

Hantera behörigheter för uppdateringar av metadata, taggar, ägarskap och härkomst med hjälp av rollbaserad åtkomstkontroll

Övervaka datatillförlitligheten med hjälp av inbyggd profilering, kvalitetstester och aktualitetskontroller

Automatisera datainläsningen i hela din datastack med hjälp av tjänsteanslutningar och pipelines med ett klick som drivs av Airflow

Ställ in klassificeringar av datanivåer för att prioritera styrningsinsatser mellan kritiska och icke-kritiska tillgångar

Begränsningar i OpenMetadata

Det är en relativt ny plattform, så communityn är inte lika stor och funktionerna är inte lika utvecklade som hos etablerade verktyg

Den initiala installationen och integrationen i befintliga arbetsflöden kan kräva omfattande anpassning

Priser för OpenMetadata

Gratis (öppen källkod)

Betyg och recensioner för OpenMetadata

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om OpenMetadata?

En Reddit-användare säger:

Personligen tycker jag att openmetadata är ett utmärkt verktyg. Jag förstår inte varför det inte är mer populärt. Deras OSS har vissa problem, men de erbjuder stor flexibilitet. Det är mycket enkelt att utöka.

8. Välj Star (Bäst för automatiserad dataupptäckt och spårning av härkomst på kolumnnivå)

via Select Star

Select Star kräver inte att du ändrar hur dina data lagras eller hanteras. Det läser av din befintliga infrastruktur och börjar omedelbart dokumentera tillgångar, kartlägga härkomst på kolumnnivå och visa hur data faktiskt används i ditt datalager och dina BI-verktyg.

En kostnadsanalysfunktion i Snowflake kopplar datanvändningen direkt till kostnaderna för datalagret, så att du kan se vilka tillgångar som driver upp kostnaderna. Kontinuerlig DBT-synkronisering håller dokumentationen korrekt automatiskt, och automatiskt genererade entitetsrelationsdiagram hjälper nya teammedlemmar att komma igång snabbt utan att behöva spåra upp den som byggde systemet.

Välj Star:s bästa funktioner

Spåra härkomst på kolumnnivå över integrationer med skalbara vyer som är lätta att navigera i

Identifiera oanvända eller överflödiga datamängder genom att analysera åtkomstmönster i hela ditt datalager

Upptäck och kartlägg tabellrelationer automatiskt med hjälp av frågeloggar utan manuell konfiguration

Håll dokumentationen av datatillgångar synkroniserad med ditt dbt-projekt genom kontinuerliga automatiska uppdateringar

Välj Star-begränsningar

Avancerad rapportering och detaljerade insikter om användningen är begränsade jämfört med alternativ i företagsklass

Välj Star-prissättning

Anpassad prissättning

Välj stjärnbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Select Star?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Select Star är hur användarvänlig och intuitiv plattformen känns redan från början. Gränssnittet är överskådligt, välorganiserat och gör det mycket enklare att navigera i komplexa datamängder. Sökfunktionen är kraftfull. Jag kan snabbt hitta rätt tabeller, kolumner eller dashboards utan att behöva fråga någon. Det har varit ett utmärkt verktyg för att komma igång i nya datamiljöer och snabbare förstå relationerna mellan olika datamängder. Sammantaget förbättrar Select Star verkligen dataupptäckt och samarbete mellan team.

9. Fivetran Catalog (Bäst för automatiserad datahärkomst och hantering av pipeline-metadata)

via Fivetran

Fivetran är en helt hanterad, molnbaserad dataintegrationsplattform som automatiserar ELT och flyttar data från SaaS-applikationer, databaser och filer till ett centraliserat datalager eller datalake utan att kräva anpassade tekniska lösningar.

Det hanterar schemabändringar, API-underhåll och historiska synkroniseringar automatiskt, så att pipeline inte behöver manuella ingrepp när källorna utvecklas. Certifieringar för säkerhet och efterlevnad, inklusive SOC 2, GDPR, HIPAA och ISO 27001, ingår direkt.

Fivetran Catalogs bästa funktioner

Importera data från SaaS-appar, databaser och molnlagring med hjälp av färdiga kopplingar utan att skriva egen kod

Övervaka synkroniseringsstatusen för anslutningar och få varningar när pipelines behöver åtgärdas utan manuella kontroller

Replikera databasändringar i nära realtid med minimal belastning på källsystemen

Samordna dbt Core-omvandlingar direkt i Fivetran efter att data har laddats

Skydda känsliga fält med datakontroller på kolumnnivå tillsammans med RBAC och certifieringar för regelefterlevnad

Begränsningar i Fivetran Catalog

Vissa kopplingar har tillförlitlighetsproblem, till exempel saknade eller felaktiga integrationer

Priser för Fivetran Catalog

Gratis

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (över 770 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fivetran Catalog?

En användarrecension säger:

Fivetran utmärker sig genom att göra en sak otroligt bra: att pålitligt synkronisera data från flera SaaS-verktyg till ett centralt datalager som BigQuery. Installationen går otroligt snabbt – de flesta anslutningarna är i princip plug-and-play, med minimal konfiguration. Jag uppskattar särskilt det omfattande biblioteket med kopplingar, den automatiska schemahanteringen och det robusta varningssystemet. För ett litet team utan en heltidsanställd dataingenjör är det en game-changer. Det eliminerar massor av manuellt arbete och låter oss fokusera på att dra slutsatser istället för att brottas med API:er.

🧠 Kul fakta: Fivetran är en ordlek på programmeringsspråket Fortran. Grundarna hade ursprungligen för avsikt att skapa ett kalkylblad för big data, men användarnas feedback pekade hela tiden på en sak: flytta bara våra Salesforce-data till Redshift. Så de ändrade inriktning, och ett företag specialiserat på datapipelines föddes.

10. Metaphor (Bäst för relationsdriven dataupptäckt och kontextuell sökning)

via Metaphor

Metaphors utgångspunkt är att dataupptäckt är lika mycket ett socialt problem som ett tekniskt, vilket är anledningen till att användningsmönster och teamdiskussioner visas tillsammans med information om härkomst och ägarskap i samma vy.

Kontexten byggs upp naturligt över tid istället för att förlita sig på att en datastyrare dokumenterar allt i efterhand. Aktivitetsflödet lyfter fram populära tillgångar och håller konversationerna kopplade till den data de faktiskt handlar om, så att institutionell kunskap förblir sökbar istället för att begravas i chatttrådar.

Metaphors bästa funktioner

Sök i datatillgångar med vanlig engelska och få kontextuella resultat med information om ägarskap, användning och tillförlitlighet

Centralisera diskussioner och uppdateringar om data genom integrationer med Slack, Microsoft Teams och Chrome

Använd styrningstaggar och åtkomstkontroller för både tekniska användare och affärsanvändare direkt i befintliga verktyg

Följ specifika tillgångar för att få ett meddelande när ägarskap, projektdokumentation eller användningsmönster ändras

Visa datakvalitet och tillförlitlighetssignaler tillsammans med sökresultaten, så att användarna kan utvärdera tillgångarna innan de använder dem

Metaforens begränsningar

Uppdateringar av produktplanen och lanseringar av nya funktioner sker mindre ofta än förväntat

Priser för Metaphor

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Metaphor

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Metaphor?

En användarrecension säger:

Den övergripande upplevelsen med teamet har varit fantastisk. Framtidsplanerna för produkten är ambitiösa och stämmer överens med vår vision om framtiden för datakataloger och dataupptäckt.

Förvandla datakaos till klarhet med ClickUp

De flesta datakatalogverktyg gör sitt jobb och stannar där. Dokumentationen finns fortfarande i en separat wiki, och de viktiga konversationerna begravs i chatttrådar som ingen går tillbaka och läser.

ClickUp fyller denna lucka genom att koppla själva arbetet till dokumentationen, uppgifterna och sammanhanget runt omkring. Så när ditt team behöver svar finns de redan där.

Registrera dig gratis på ClickUp och upplev hur ett sammanlänkat dataflöde faktiskt fungerar. ✅