De 10 bästa alternativen till Mandolin AI för [år]

Mandolin AI är en automatiseringsplattform för hälso- och sjukvård som är särskilt utformad för leverantörer av specialmediciner. Den använder AI-agenter för att hantera det tunga administrativa arbetet som krävs för att patienterna ska få tillgång till dessa läkemedel – sådant som remissintag, kontroll av försäkringsförmåner, förhandsgodkännanden och faktureringsarbetsflöden.

Enkelt uttryckt fungerar det som ett digitalt backoffice-team som sköter det pappersarbete och den samordning som krävs innan en patient kan få specialistbehandling.

Om du dock letar efter AI-agenter som automatiserar arbetsflöden utanför specialiserad hälso- och sjukvård – såsom avdelningsöverskridande verksamhet, multi-LLM-arbetsflöden eller bredare affärsautomatisering – kan det vara värt att utforska Mandolin AI-alternativ.

Låt oss titta på några av de bästa alternativen.

Vad ska du leta efter i Mandolin AI-alternativ?

Mandolin används främst av infusionscenter, specialapotek och hälsosystem som hanterar kostsamma, komplexa terapier som biologiska läkemedel, genterapi och infusionsbehandlingar.

Dessa organisationer hanterar veckor av manuellt pappersarbete, försäkringskontroller och ersättningsarbetsflöden innan en patient kan påbörja behandling.

När du utvärderar alternativ går målet utöver enkel automatisering till agentutförande i hela din affärsstack.

Här är vad du bör leta efter i Mandolin AI-alternativ och moderna plattformar för agentkoordinering:

Bekräfta att agenter kan utföra verkliga systemåtgärder: Välj en plattform där agenter kan anropa API:er, uppdatera poster och utlösa arbetsflöden istället för att endast fungera som resonemangslager.

Undersök hur exekveringslogiken definieras och tillämpas: Se till att du kan kontrollera uppgiftssekvensering, villkorlig förgrening och agentkoordinering för att förhindra inkonsekventa resultat.

Kontrollera hur agenterna får åtkomst till externa system och data: Välj en plattform som integreras direkt med din operativa stack så att agenterna kan arbeta med live-affärsdata.

Granska hur behörigheter och säkerhetsåtgärder tillämpas: Se till att du kan begränsa agenternas åtkomst och förhindra oönskade åtgärder i känsliga system.

Utvärdera observerbarhet och felsökningsfunktioner: Se till att du kan granska agentbeslut, spåra exekveringsvägar och diagnostisera fel när arbetsflödena bryts.

Kontrollera att plattformen bevarar arbetsflödets status: Leta efter permanent minne eller statusspårning så att agenterna kan återuppta utförandet utan att starta om uppgifter eller förlora framsteg.

👀 Visste du att? 78 % av läkarna säger att förseningar i förhandsgodkännanden leder till att patienter helt avbryter behandlingen, enligt en undersökning från American Medical Association. När godkännanden dröjer i veckor ger många patienter helt enkelt upp innan behandlingen ens har börjat. Vårdgivare vänder sig till AI-agenter och automatiseringsplattformar för att påskynda denna process. Verktyg som Mandolin är utvecklade för att minska administrativa friktioner i samband med intag, försäkringsverifiering och ersättningsflöden.

De bästa alternativen till Mandolin AI i korthet

Här är en översikt över de bästa alternativen till Mandolin AI och vad varje alternativ erbjuder.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-agenter inbäddade i uppgifter och arbetsflöden, kontextuell arbetsplatsintelligens, automatisering av arbetsflöden, integrationer mellan operativa verktyg Produkt-, teknik- och driftsteam som integrerar AI i arbetsflöden Gratis för alltid; anpassningsbar för företag CrewAI Rollbaserad agentkoordinering, delat agentminne, arbetsflödeskoordinering, verktygsintegrationer, Python och visuella gränssnitt Teknik- och automatiseringsteam som bygger strukturerade multiagent-system Gratis; betalda abonnemang från 25 $/månad AutoGen Kodbaserad agentkoordinering, ramverk för agentkommunikation, observerbarhetsverktyg, samordning av flera agenter Teknik- och forskningsteam som utvecklar anpassad agentorkestreringslogik Öppen källkod GPT-4o-agenter Verktygsbaserade agenter, multimodalt resonemang, funktionsanrop, SDK-integration, stöd för automatisering av arbetsflöden Produkt-, teknik- och plattformsteam som implementerar AI-agenter i applikationer Anpassad prissättning Zapier-agenter AI-driven automatisering av arbetsflöden, skapande av agenter med naturligt språk, över 8 000 integrationer, versionskontroll för automatisering Affärsverksamhet, marknadsföring och RevOps-team som automatiserar arbetsflöden mellan olika appar Gratis; betalda abonnemang från 50 $/månad n8n-agenter Visuell arbetsflödesbyggare, agentminne, omfattande integrationer, felsökningsverktyg, stöd för självhosting Tekniska drift- och automatiseringsteam som hanterar komplexa interna arbetsflöden Betalda abonnemang från 28,40 $/månad Relevans AI Agentskapande utan kod, agentdistribution över affärssystem, metadatasökning, automatisering av arbetsflöden GTM-, försäljnings- och driftsteam som implementerar autonoma agenter utan tung teknik Gratis; betalda abonnemang från 29 $/månad LangGraph Stateful arbetsflödeskoordinering, exekveringskontroll, permanent minne, realtidsövervakning Tekniska team som bygger långvariga och tillståndsberoende agentarbetsflöden Gratis; betalda abonnemang från 39 $/användare/månad LlamaIndex-agenter Dataindexering, återvinningsförstärkta agentarbetsflöden, minnes- och tillståndshantering, SDK:er för utvecklare Teknik- och datateam som bygger agenter som arbetar med stora kunskapsbaser Gratis; betalda abonnemang från 50 $/månad Vertex AI Agent Builder Hanterad agentinfrastruktur, modellåtkomst och samordning, företagsintegrationer, distributionsverktyg Företagsteknik- och plattformsteam som distribuerar agenter i produktionsskala Anpassad prissättning

De bästa alternativen till Mandolin AI

Nedan hittar du de bästa alternativen till Mandolin AI för olika användningsfall, arbetsflöden och operativa krav:

1. ClickUp (bäst för att integrera AI-agenter i uppgiftsutförande och samordning av arbetsflöden)

Prova ClickUp Super Agents gratis Med ClickUp Super Agents kan du hantera hela arbetsflöden, inte bara enskilda åtgärder, så att dina projekt fortsätter att flyta även när ingen övervakar dem.

De flesta Mandolin-alternativ fokuserar på att bygga eller distribuera agenter utanför den dagliga arbetsmiljön. De fungerar som fristående automatiseringslager, utvecklingsramverk eller integrationsverktyg.

ClickUp, å andra sidan, fungerar som en konvergerad AI-arbetsplats. Den integrerar AI direkt i dina uppgifter, dokument, konversationer, instrumentpaneler och arbetsflöden. Istället för att hantera agenter separat från utförandet kan du distribuera dem där arbetet redan finns.

Här är de viktigaste funktionerna som gör det till ett starkt alternativ till Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: Kontextmedveten AI som möjliggör verklig exekvering

ClickUp Brain förstår och kommer ihåg arbetsytans data för att ge dig kontextuella insikter.

De flesta AI-agenter misslyckas eftersom de saknar operativ kontext i realtid. Många plattformar för agentkoordinering kräver att du manuellt matar in information i promptar, minneslager eller externa kunskapsbaser innan agenterna kan agera på ett tillförlitligt sätt.

ClickUp Brain integrerar kontextuell AI direkt i din arbetsyta. Den förstår hur dina ClickUp-uppgifter, dokument och chattkonversationer hänger ihop mellan projekt och team, vilket ger agenterna tillgång till live-kontext.

Det är AI som automatiskt kan referera till de senaste uppdateringarna, ägarförändringar, beroenden och dokumentation.

Du kan också göra sökningar i din arbetsmiljö direkt. Ställ frågor som "Vad har ändrats i lanseringsplanen för andra kvartalet den här veckan?" eller "Sammanfatta all feedback från onboarding förra månaden", så hämtar Brain svar från hela din faktiska arbetsmiljö.

Få snabba svar i realtid på arbetsplatsrelaterade frågor med ClickUp Brain.

✏️ Obs: Med inbyggt minne och kontextuell medvetenhet behöver du inte underhålla separata kunskapssystem eller manuellt strukturera kontexten för agenter. Intelligensen finns redan i arbetsflödena inom ClickUp Brain AI, där beslut fattas och verkställs.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Implementera AI-agenter för företag i verkliga arbetsflöden

ClickUps Super Agents är autonoma, omgivande AI-assistenter som observerar förändringar i din arbetsmiljö och agerar å användarnas vägnar baserat på regler, datamönster och sammanhang.

Medan Brain är utmärkt på att svara på frågor och generera insikter, agerar Super Agents när villkoren är uppfyllda.

En superagent kan till exempel:

Upptäck försenade uppgifter och omfördela eller meddela ägarna proaktivt.

Övervaka projektets framsteg och generera statusrapporter

Aktivera uppföljningsuppgifter när beroenden är slutförda

Sammanställ sprintretrospektiv och ta fram riskinsikter

Aktivera Super Agents i ClickUp för att automatisera uppgifter/arbetsflöden helt och hållet.

Dessutom: AI Super Agents körs på oändligt minne och arbetsytakontext. De använder det senaste minnet för det som just har hänt, arbetsminnet för aktiv kontext och långtidsminnet för återkallande.

Dessutom, med noll datalagring, stannar din information aldrig utanför din säkra arbetsplats.

Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Super Agents 📹

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX är ett AI-drivet verktyg för datorer som tar denna kontextmedvetna intelligens utanför webbläsaren och in i en dedikerad app. Med det kan du: Arbeta med flera AI-modeller på ett och samma ställe: Växla mellan Brain och andra LLM:er som Clause, GPT, Gemini osv. med ett enda tryck.

Sök snabbt i filer, uppgifter, dokument osv. : Använd Använd Enterprise Search för att hitta filer, uppgifter eller dokument i hela din digitala arbetsmiljö. Sök till exempel efter ”dokumentet där vi diskuterade prissättningsförsök B” så hämtar Brain det omedelbart.

Skriv 400 gånger snabbare med rösten: Diktera uppmaningar, arbetskommandon, kommentarer eller till och med snabba chatt-svar med Diktera uppmaningar, arbetskommandon, kommentarer eller till och med snabba chatt-svar med ClickUps Talk to Text

⚙️ ClickUp Automations: Koordinera agenter i hela ditt arbetsflöde

När agenterna har skapats hjälper ClickUp Automations dig att distribuera och samordna dem över arbetsflöden. Istället för att fungera som isolerade assistenter kan agenterna aktiveras dynamiskt baserat på verkliga operativa händelser i din arbetsyta.

Konfigurera ClickUp Automations för att hålla ditt arbetsflöde synkroniserat varje gång nya data kommer in.

Du kan definiera exakt när en agent körs, vilka data den använder och vilka åtgärder den vidtar. Till exempel:

När en uppgift flyttas till Redo för QA kan en agent generera testfall, tilldela granskare och uppdatera dokumentationen.

När en affär går i stå kan en säljagent sätta igång uppföljningar och meddela teamet.

När ny feedback loggas kan en agent sammanfatta insikter och uppdatera produktuppgifter.

ClickUp kombinerar regelbaserad automatisering med AI-driven samordning, så att du kan utforma komplexa arbetsflöden i flera steg utan kod. Med hjälp av enkla instruktioner i klarspråk kan du skapa anpassade utlösare, villkor och åtgärder som aktiverar agenter i olika projekt, team och verktyg.

⭐ Bonus: Ge dina AI-agenter tillgång till live-data från över 1000 externa verktyg med hjälp av ClickUps inbyggda integrationer. En säljagent kan till exempel läsa leads från HubSpot, kontrollera GitHub PR-status eller hämta kundernas åsikter från Zendesk-ärenden – allt utan att du behöver exportera CSV-filer eller skapa anpassade API:er.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta med team och AI-agenter i realtid med hjälp av kontextuell chatt som kopplas direkt till uppgifter, dokument och arbetsflöden med ClickUp Chat.

Med ClickUp Whiteboards kan du planera arbetsflöden, kartlägga agentlogik och möjliggöra brainstorming i realtid med visuella whiteboards som kopplar idéer direkt till uppgifter och utförande.

Skapa, lagra och hantera kunskap med samarbetsverktyget ClickUp Docs som agenter kan använda för att få kontext, uppdateringar och automatiserade sammanfattningar.

Spåra prestanda, övervaka arbetsflöden och få insikter om olika projekt med realtidsdashboards som drivs av live-data från arbetsytan med hjälp av ClickUp Dashboards.

Centralisera utförandet med anpassningsbara ClickUp-uppgifter som gör det möjligt för agenter och team att tilldela arbete, uppdatera status, automatisera åtgärder och hålla projekten igång.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och låter dig konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt.

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och låter dig konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt.

Kundberättelse: ClickUp X Bell Direct 😓 Problemet: ”Arbete om arbete” hindrade verklig produktivitet Bell Directs driftsteam var överbelastat. Varje dag hanterade de över 800 e-postmeddelanden från kunder, som alla krävde manuell läsning, sortering, kategorisering och vidarebefordran till rätt person. Situationen satte press på teamets effektivitet, synlighet och servicekvalitet, även om företaget levererade starka resultat för kunderna. ✅ Lösningen: En enhetlig arbetsyta + AI-agenter som fungerar som teamkamrater Istället för att lägga till ytterligare ett fristående verktyg till stacken valde Bell Direct ClickUp som sitt centrala kommandocenter. De konsoliderade allt från uppgifter och dokument till processer och kunskap i ett arbetsutrymme där AI hade fullständig kontext. Istället för att förlita sig på generiska bots eller mallar implementerade de en superagent som de kallade ”Delegator”. Det är en autonom teammedlem som är tränad att sortera inkommande arbete: Den läser alla e-postmeddelanden som kommer in i den delade inkorg

Det klassificerar brådskande ärenden, kunder och ämnen med hjälp av AI-drivna anpassade fält.

Det prioriterar och dirigerar varje uppgift till rätt person i realtid. Allt detta sker utan manuella ingrepp från mänskliga operatörer. 😄 Effekten: Mätbara operativa vinster 20 % ökning av operativ effektivitet, vilket innebär att mer arbete utförs snabbare med samma resurser.

Kapacitet motsvarande två heltidsanställda frigörs och kan nu användas för värdefulla strategiska uppgifter.

Över 800 dagliga kundmejl sorteras i realtid Super Agent dirigerar nu arbetet på samma sätt som en människa skulle göra, men med maskinens hastighet och skala.

Om ditt team hanterar stora volymer av förfrågningar, godkännanden eller samordning mellan team kan Super Agents konfigureras för att hantera dessa arbetsflöden autonomt i stor skala. För att se hur team utformar dessa AI-drivna arbetsflöden i ClickUp, kontakta vårt team för att utforska hur en Super Agent skulle kunna se ut för ditt företag.

⭐ Bonus: Om du är ClickUp-användare finns här olika ClickUp AI-verktyg som hjälper dig att automatisera ditt dagliga arbete.

2. CrewAI (Bäst för att samordna specialiserade agenter med definierade roller och gemensamma mål)

via CrewAI

CrewAI är en multiagentplattform för att bygga, driva och underhålla ett team av AI-agenter.

Definiera varje agents roll, mål, minne och LLM-inställningar, och tilldela sedan uppgifter med tydliga beskrivningar och förväntade resultat. Agenter kan dela sammanhang och bidra till större uppgifter inom en grupp.

Använd CrewAI Studio, den visuella dra-och-släpp-redigeraren med en integrerad AI-copilot, eller arbeta med objekt- och händelsebaserade API:er för djupare kontroll över arbetsflödesbeteende, exekveringsordning och systemintegration.

Plattformen erbjuder agentintegrationer med verktyg som Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk och Asana. Du kan också tillämpa åtkomstkontroller för att begränsa vilka verktyg eller datakällor varje agent kan använda.

CrewAI:s bästa funktioner

Utnyttja en specialiserad planeringsagent för att skapa strukturerade uppgiftsplaner och fördela ansvar mellan flera agenter inom en arbetsgrupp.

Kombinera ett brett spektrum av kunskapskällor, inklusive filer, webbplatser och vektordatabaser, för att optimera noggrannheten i informationshämtningen.

Visa administratörspaneler för att övervaka agentaktivitet, användningsmönster och prestanda i olika distributioner.

Begränsningar för CrewAI

För att konfigurera avancerade agentsystem i CrewAI krävs kunskaper om Python, API-integrationer och mönster för agentkoordinering.

Priser för CrewAI

Gratis för alltid

Professionell: 25 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

CrewAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om CrewAI?

Feedback från en G2-användare:

Det jag gillar mest med crewAI är hur snabbt det hjälper mig att gå från idé till genomförande. Inom teknikbranschen finns det alltid för mycket att göra och för lite tid, och CrewAI känns som att ha en extra teammedlem som alltid är tillgänglig och inte har något emot att göra repetitiva eller tråkiga saker. Jag gillar särskilt hur det kan samordna uppgifter mellan olika verktyg och arbetsflöden... det är inte bara ännu en AI-chattbot, utan mer som en operativ partner. Användargränssnittet är enkelt och det tar inte evigheter att lista ut hur man får saker gjorda.

Det jag gillar mest med crewAI är hur snabbt det hjälper mig att gå från idé till genomförande. Inom teknikbranschen finns det alltid för mycket att göra och för lite tid, och CrewAI känns som att ha en extra teammedlem som alltid är tillgänglig och inte har något emot att göra repetitiva eller tråkiga saker. Jag gillar särskilt hur det kan samordna uppgifter mellan olika verktyg och arbetsflöden... det är inte bara ännu en AI-chattbot, utan mer som en operativ partner. Användargränssnittet är enkelt och det tar inte evigheter att lista ut hur man får saker gjorda.

3. AutoGen (bäst för att skapa anpassade arbetsflöden med flera agenter och full kontroll)

via AutoGen

AutoGen från Microsoft är ett av de mest flexibla open source-ramverken för LLM-agenter för att bygga anpassade multiagent-system. Det stöder dig i olika stadier av utvecklingen av agentkoordinering.

Du kan till exempel beskriva hur agenter ska utlösa åtgärder, utbyta kontext och samordna uppgifter mellan automatiseringssekvenser eller forskningspipelines med hjälp av AutoGens kärnlager.

Om du vill tilldela agentroller, ansluta språkmodeller och strukturera uppgiftsdrivna konversationer direkt i Python, använd AgentChat-ramverket.

Om du föredrar en visuell miljö erbjuder AutoGen Studio ett webbläsarbaserat gränssnitt där du kan konfigurera agenter, övervaka deras interaktioner och utvärdera deras beteende utan att behöva skriva samordningskod från grunden.

AutoGens bästa funktioner

Inspektera exekveringsvägar, övervaka samordningsbeteende och felsök arbetsflöden när de utvecklas med inbyggda spårnings- och observerbarhetsverktyg.

Möjliggör interoperabilitet mellan agenter som utvecklats med olika programmeringsspråk, inklusive Python och . NET.

Använd typade gränssnitt för att validera agentinteraktioner och upptäcka integrationsfel under utvecklingen.

Begränsningar för AutoGen

Att skala agentsystem bortom små eller experimentella implementationer kräver erfarenhet av arkitektonisk planering och infrastrukturinstallation.

Priser för AutoGen

Öppen källkod

AutoGen-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 40 % av våra undersökningsdeltagare säger att de är nyfikna men fortfarande inte är säkra på vad som räknas som en ”agent”. Det visar hur snabbt idén om agenter sprider sig, men också hur abstrakt kategorin fortfarande känns i praktiken. Många verktyg påstår sig vara agentiska i teorin, men kan inte riktigt delta i det dagliga arbetet. Superagenter i ClickUp finns i arbetsytan och kan arbeta självständigt inom de regler och godkännanden som du definierar. Det bästa med det? Det ser mindre ut som ”AI” och mer som en virtuell teamkamrat som tyst håller arbetet på rätt spår.

4. GPT-4o-drivna agenter (bäst för distribution av agenter som kombinerar resonemang, verktygsanvändning och multimodal inmatning)

via OpenAI Agent Builder

Agenter som byggts med hjälp av OpenAI-modeller som GPT-4o kombinerar resonemang, verktygsanvändning och multimodala indata för att automatisera komplexa arbetsflöden.

Med hjälp av OpenAI:s API:er och Agents SDK kan utvecklare skapa agenter som utför flerstegsuppgifter genom att följa instruktioner, anropa externa API:er och överföra strukturerade data, såsom JSON-parametrar, mellan stegen.

Dessa agenter kan hämta information från filer eller databaser, interagera med externa system och aktivera verktyg för att utföra beräkningar, generera rapporter eller analysera visuella indata.

Plattformen tillhandahåller även ramverk och SDK:er som hjälper utvecklare att integrera agenter i AI-appar, ansluta dem till tredjepartstjänster och distribuera dem i produktionsmiljöer istället för att begränsa dem till enkla chattgränssnitt.

GPT-4o Agents bästa funktioner

Använd förkonfigurerade exempelagenter för att förstå hur instruktioner, verktyg och utdata konfigureras, och modifiera dem sedan eller skapa nya agenter.

Bearbeta live-bildinmatning från skärmdelning eller kameraflöden för att analysera flödesscheman, diagram och driftsmiljöer.

Aktivera externa verktyg, API:er eller systemfunktioner dynamiskt baserat på konversationskontext och uppgiftskrav.

Begränsningar för GPT-4o-agenter

Agenternas svar kan presentera trovärdiga men felaktiga slutsatser, vilket kräver mänsklig övervakning för att verifiera noggrannheten i kritiska arbetsflöden.

Priser för GPT-4o-agenter

Anpassad prissättning

GPT-4o Agents betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om OpenAI Agent Builder?

En Capterra-användare säger:

Min totala upplevelse har varit utmärkt. GPT-4 är nu ett viktigt verktyg i mitt IT-konsultarbete. Jag litar på det för verifierade, tekniskt korrekta råd som stöds av leverantörsdokumentation. Oavsett om jag skriver Bash-skript, förbereder revisioner eller bygger distributionsstrategier för Kubernetes eller Oracle middleware, påskyndar GPT-4 leveransen samtidigt som den upprätthåller hög kvalitet. Den anpassar sig efter komplexiteten i varje projekt och har förbättrat sättet jag levererar värde till mina kunder.

Min totala upplevelse har varit utmärkt. GPT-4 är nu ett viktigt verktyg i mitt IT-konsultarbete. Jag litar på det för verifierade, tekniskt korrekta råd som stöds av leverantörsdokumentation. Oavsett om jag skriver Bash-skript, förbereder revisioner eller bygger distributionsstrategier för Kubernetes eller Oracle middleware, påskyndar GPT-4 leveransen samtidigt som den upprätthåller hög kvalitet. Den anpassar sig efter komplexiteten i varje projekt och har förbättrat sättet jag levererar värde till mina kunder.

5. Zapier Agents (Bäst för att bygga AI-agenter som automatiserar uppgifter i tusentals appar)

via Zapier

Med Zapier Agents kan du skapa AI-drivna assistenter som automatiserar verkligt arbete i dina anslutna appar. Istället för att bygga rigida ”om-detta-då-det”-arbetsflöden kan du definiera mål och instruktioner i klarspråk och låta agenten bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.

Dessa agenter fungerar inom Zapiers automatiseringssystem, vilket innebär att de kan övervaka utlösare, tolka inkommande information och utföra flerstegsuppgifter automatiskt. En agent kan till exempel analysera ett nytt supportmeddelande, klassificera dess brådskande grad, skapa en uppgift och meddela rätt team i Slack – allt utan manuell inblandning.

Du kan också ge agenterna affärskontext genom att koppla samman dokument, vanliga frågor eller länkar så att de kan svara korrekt och utföra uppgifter med hjälp av samma kunskap som ditt team förlitar sig på.

Eftersom Zapier ansluter till över 8 000 appar kan agenter samordna åtgärder mellan verktyg som Salesforce, Slack, Google Sheets eller Zendesk, vilket gör det möjligt för dem att automatisera arbetsflöden som spänner över hela din teknikstack.

Zapier Agents bästa funktioner

Modifiera AI-arbetsflöden, uppdatera konfigurationer och hantera automatiseringsbeteenden via Zapiers visuella gränssnitt.

Spara automatiseringskontrollpunkter och återgå till tidigare versioner för att återställa tidigare konfigurationer eller jämföra ändringar.

Synkronisera agentaktivitet med live-affärsdata från dina anslutna appar, och använd endast de senaste posterna för att utföra uppgifter.

Skapa flera agenter som samarbetar – till exempel en som kvalificerar leads medan en annan berikar och vidarebefordrar dem.

Begränsningar för Zapier Agents

Vissa användare rapporterar att gränssnittet ibland kan kännas ointuitivt, särskilt när man navigerar mellan Zaps, mappar och uppgiftshistorik.

Priser för Zapier Agents

Gratis

Pro: 50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier Agents betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Cirka 80 % av hälso- och sjukvårdsdata är ostrukturerade och förblir outnyttjade efter att de har skapats. Detta inkluderar text, bilder, biosignaler och video från kliniska system, bärbara enheter och medicintekniska produkter. Denna ostrukturerade data ignoreras eller överges ofta eftersom traditionella IT-system inom hälso- och sjukvården inte kan hantera eller analysera den på ett effektivt sätt.

6. n8n Agents (bäst för att integrera AI-agenter i flerstegsarbetsflöden)

via n8n Agents

n8n-agenter är autonoma, AI-drivna komponenter inom n8n-arbetsflöden som kombinerar LLM, verktyg och minne för att utföra komplexa uppgifter.

Du kan använda n8n:s visuella redigerare eller skriva din egen kod för att skapa agenter som hämtar information i realtid från dokument, interna data eller externa API:er.

Dessa agenter hanterar nästan alla användningsfall, från automatisering av kundsupport och forskningsarbetsflöden till IT-drift, databerikning och intern processkoordinering mellan flera verktyg.

Behöver du full insyn i hur dina agenter beter sig? n8n erbjuder inbyggda felsökningsverktyg, inklusive inline-loggar, dataspelning och visuell flödesinspektion, som låter dig övervaka prestanda i realtid, lägga till godkännandekontroller och testa ändringar utan att störa arbetsflödena.

n8n Agents bästa funktioner

Utöka agentfunktionaliteten med hjälp av förkonfigurerade integrationer, anpassade HTTP-verktyg och MCP-kompatibla arbetsflöden.

Använd villkorlig logik och datafiltrering för att styra bearbetningsvägar och optimera hanteringen nedströms.

Övervaka systemloggar och tokenanvändning för att spåra agentaktivitet och driftskostnader.

Begränsningar för n8n Agents

Arbetsflödeshantering kan bli svårt i stor skala, särskilt när man underhåller stora automatiseringsdiagram och versionering.

Priser för n8n Agents

Gratis provperiod

Startpaket: 24 €/månad (~28 $/månad)

Pro: 60 €/månad (~70 $/månad)

Företag: 800 €/månad (~936 $/månad)

Företag: Anpassad prissättning

n8n Agents betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n Agents?

En G2-användare säger:

Det jag uppskattar mest med n8n är dess flexibilitet och kraft. Verktyget gör det möjligt att skapa komplexa automatiseringar samtidigt som det är relativt enkelt att använda. Det breda utbudet av integrationer, visuell arbetsflödeslogik och anpassningsalternativ gör det till en mycket effektiv lösning för automatisering av affärsprocesser. Det är ett pålitligt, skalbart verktyg som passar både tekniska och funktionella behov.

Det jag uppskattar mest med n8n är dess flexibilitet och kraft. Verktyget gör det möjligt att skapa komplexa automatiseringar samtidigt som det är relativt enkelt att använda. Det breda utbudet av integrationer, visuell arbetsflödeslogik och anpassningsalternativ gör det till en mycket effektiv lösning för automatisering av affärsprocesser. Det är ett pålitligt, skalbart verktyg som passar både tekniska och funktionella behov.

7. Relevance AI (Bäst för distribution av autonoma agenter inom försäljning, marknadsföring och operativa system)

via Relevance AI

Om du letar efter en kodfri plattform som hjälper dig att bygga och rekrytera team av AI-agenter för att utföra uppgifter på autopilot, är Relevance AI lösningen för dig. Den gör det möjligt för dig att skapa agenter, tilldela ansvar och köra dem kontinuerligt i dina GTM-system.

Med Relevance AI kan du ansluta agenter till CRM-system, interna databaser och externa API:er så att de kan hämta data, uppdatera poster och utföra operativa uppgifter utan manuell inblandning.

Du kan till och med skala upp dina AI-insatser genom att klona och anpassa dessa AI-assistenter till olika uppgifter. Varje agentinteraktion genererar automatiskt strukturerade metadata som fångar upp kundens avsikt, uppgiftsresultat, prioritetsnivåer och extraherade datafält. Du kan använda dessa metadata för att filtrera uppgifter, spåra prestanda och generera rapporter.

Med inbyggd versionskontroll kan du granska ändringar, utvärdera beteenden och hantera distributioner mellan team.

Relevance AI:s bästa funktioner

Schemalägg agentaktiviteter med hjälp av konfigurerbara triggers, inklusive återkommande eller händelsestyrd automatisering.

Skapa kunskapsbaser för agenter genom att importera data från filer, webbplatser och anslutna externa system.

Organisera arbetsflöden med hjälp av gruppering på projektnivå och kontroller för arbetsytans hantering.

Relevans AI-begränsningar

Dess visuella utdata och grafiska genereringsfunktioner är fortfarande begränsade jämfört med specialiserade designverktyg, särskilt för avancerade 2D-, 3D- eller immersiva innehållsarbetsflöden.

Relevans AI-prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad

Team: 349 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Relevans AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Relevance AI?

En G2-användare säger:

Relevance AI är väldigt enkelt att arbeta med. Det tar bara några minuter att konfigurera agenter, och allt är intuitivt – du behöver inte bläddra igenom en massa menyer för att hitta det du behöver. Jag gillar att jag kan hantera alla mina agenter på ett ställe utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Relevance AI är väldigt enkelt att arbeta med. Det tar bara några minuter att konfigurera agenter, och allt är intuitivt – du behöver inte bläddra igenom en massa menyer för att hitta det du behöver. Jag gillar att jag kan hantera alla mina agenter på ett ställe utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

8. LangGraph (Bäst för hantering av långvariga agentarbetsflöden med beständig status och exekveringskontroll)

LangGraph är ett ramverk för agentkoordinering som hjälper dig att utforma, exekvera och kontrollera AI-arbetsflöden som tillståndsberoende grafer. Varje nod representerar ett steg i arbetsflödet, till exempel att anropa en språkmodell, exekvera ett verktyg eller uppdatera arbetsflödets tillstånd.

Du kan konfigurera hur noder ansluts och hur tillstånd flödar mellan dem. Efter att varje nod har körts uppdaterar LangGraph det delade tillståndet och vidarebefordrar det till nästa nod baserat på den definierade grafstrukturen.

Detta ger dig full kontroll över exekveringsflödet, beslutsvägar och hur agenter övergår mellan olika steg. Du kan pausa arbetsflödet i vilket steg som helst och spara dess aktuella tillstånd. Exekveringen väntar tills du ger input eller godkännande, och återupptas sedan från samma punkt.

Du kan också se vad arbetsflödet gör medan det körs. LangGraph strömmar statusuppdateringar, mellanresultat och stegutdata i realtid, vilket hjälper dig att övervaka framsteg och felsöka agentbeteende.

LangGraphs bästa funktioner

Strömma exekveringsstatus, nodutdata och arbetsflödesuppdateringar i realtid för övervakning och felsökning.

Lagra arbetsflödets status och minne mellan sessioner för att behålla sammanhanget och möjliggöra långvariga eller återupptagbara agentarbetsflöden.

Samordna flera agenter med hjälp av orkestrerings- och arbetsmönster, där en kontrollagent tilldelar uppgifter, hanterar utförandet och sammanställer resultaten.

LangGraphs begränsningar

Det ökar utvecklingsarbetet och omkostnaderna jämfört med enklare agentramverk eftersom du måste definiera agentflödet, tillståndsövergångar och exekveringslogik explicit.

LangGraph-prissättning

Utvecklare: Gratis

Plus: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

LangGraph-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LangGraph?

En G2-användare säger:

Det är mitt förstahandsval av ramverk för alla användningsfall av agentbaserad AI eller generativ AI som jag har byggt med Python. Det är enkelt att installera, bara via pip-installationskommandot, och dokumentationen är också omfattande. Antalet funktioner och flexibiliteten är också bra.

Det är mitt förstahandsval av ramverk för alla användningsfall av agentbaserad AI eller generativ AI som jag har byggt med Python. Det är enkelt att installera, bara via pip-installationskommandot, och dokumentationen är också omfattande. Antalet funktioner och flexibiliteten är också bra.

9. LlamaIndex Agents (Bäst för att göra det möjligt för agenter att hämta och resonera över stora externa datakällor)

LlamaIndex, ett AI-agentramverk, gör det möjligt att bygga kontextmedvetna agenter som kan komma åt och använda externa data under körning.

Du kan ladda och organisera data med hjälp av LlamaIndex indexeringssystem, som konverterar rådata såsom PDF-filer, kunskapsbasartiklar eller databasposter till strukturerade index som agenterna kan söka i effektivt under körningen.

Du kan också ställa in protokoll som gör det möjligt för dina agenter att lagra tidigare interaktioner, behålla sammanhanget mellan olika steg och använda verktyg som sökfunktioner, kalkylatorer eller interna API:er.

Konfigurera modellåtkomst, verktygsintegrationer och datakällor med hjälp av LLM. txt för att prototypa agentarbetsflöden från naturliga språkinmatningar.

LlamaIndex Agents bästa funktioner

Integrera fullt utrustade Python- och Typescript-SDK:er i din agentutvecklingsstack.

Analysera och indexera ostrukturerade data från flera filformat, inklusive PDF-filer, bilder, tabeller och handskrivet innehåll.

Använd kärnkomponenter som minne, tillståndshantering, human-in-the-loop, reflektion och mer för att anpassa dina agentbaserade arbetsflöden.

LlamaIndex Agents begränsningar

Begränsningar i kontextfönstret kan begränsa hur mycket extern data agenter kan bearbeta samtidigt, vilket ofta kräver avkortning, sammanfattning eller selektiv hämtning.

Priser för LlamaIndex Agents

Gratis (10 000 krediter/månad)

Startpaket: 50 $/månad

Pro: 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

LlamaIndex Agenters betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LlamaIndex Agents?

En G2-användare säger:

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag funnit LlamaIndex mycket användbart. Det har gett mig möjlighet att mata in data i format som PDF, API, databaser och Excel, vilket gör det enklare för mig att träna och köra LLM med många olika datamängder.

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag funnit LlamaIndex mycket användbart. Det har gett mig möjlighet att mata in data i format som PDF, API, databaser och Excel, vilket gör det enklare för mig att träna och köra LLM med många olika datamängder.

10. Vertex AI Agent Builder (Bäst för utveckling och skalning av agenter på en helt hanterad AI-infrastruktur för företag)

via Vertex AI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder är en helt hanterad, enhetlig AI-utvecklingsplattform från Google.

Det hjälper dig att skapa och förfina agentarbetsflöden genom att mata modeller med text, bilder, video och kod. Det ger tillgång till Googles Gemini-modeller och andra system som drivs av generativ AI, inklusive Anthropic Claude, Llama och Imagen.

Du kan välja modeller baserat på ditt användningsfall, konfigurera verktygsåtkomst och integrera dem i agentens arbetsflöden.

Du kan också använda tillägg för att ansluta agenter till externa system och göra det möjligt för dem att hämta information i realtid eller utlösa åtgärder över API:er och företagstjänster. Detta gör det möjligt för agenter att söka efter live-data och uppdatera poster som en del av automatiserade arbetsflöden.

De bästa funktionerna i Vertex AI Agent Builder

Registrera och hantera modeller med Vertex AI Model Registry och distribuera dem för batch- eller realtidsinferens.

Förfina dina agenter kontinuerligt utifrån användningsmönster och feedback, så att de uppfyller dina kvalitetsstandarder och användarnas förväntningar.

Skapa textprompter för att hantera ett obegränsat antal uppgifter, såsom klassificering, sammanfattning och extrahering, med Vertex AI:s generativa AI-stöd.

Begränsningar för Vertex AI Agent Builder

Driftskostnaderna kan snabbt öka om resursanvändning, modellkörning eller experimentella arbetsbelastningar inte övervakas och optimeras noggrant.

Priser för Vertex AI Agent Builder

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Vertex AI Agent Builder

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Vertex AI Agent Builder?

En G2-användare säger:

Vertex AI gör det enkelt att testa de senaste GenAI-modellerna, integrera dem i applikationer, bygga egna modeller och exponera dem som slutpunkter. Jag har använt Vertex AI i mer än 5 år nu för en rad olika applikationer, från mobilappar med bildigenkänning och chattfunktioner till webbappar som sammanfattar och extraherar meningsfullt innehåll. Vertex AI fungerar som ett kommandocenter för alla AI-applikationer och uppdateras kontinuerligt med de senaste utvecklingen inom AI, särskilt generativ AI.

Vertex AI gör det enkelt att testa de senaste GenAI-modellerna, integrera dem i applikationer, bygga egna modeller och exponera dem som slutpunkter. Jag har använt Vertex AI i mer än 5 år nu för en rad olika applikationer, från mobilappar med bildigenkänning och chattfunktioner till webbappar som sammanfattar och extraherar meningsfullt innehåll. Vertex AI fungerar som ett kommandocenter för alla AI-applikationer och uppdateras kontinuerligt med de senaste utvecklingen inom AI, särskilt generativ AI.

Utöka din agentbaserade AI-strategi med ClickUp, det bästa alternativet till Mandolin AI.

Mandolin AI är kraftfullt inom sin vertikala marknad. Det löser specialiserad hälso- och sjukvårdsadministration med djup domänkontext. Men om ditt mål är bredare agentkoordinering inom produkt, teknik, försäljning, drift och support behöver du en plattform där AI finns inbyggt i utförandet, inte utanför det.

Det är där ClickUp sticker ut.

Istället för att sammanfoga LLM-agentramverk, integrationslager och automatiseringsverktyg erbjuder ClickUp en konvergerad AI-arbetsyta som kopplar samman följande i ett enda system:

Kontext (ClickUp Brain)

Autonom exekvering (Super Agents)

Arbetsflödesutlösare (automatiseringar)

Live-driftsdata (integrationer)

Redo att komma igång? Registrera dig för ClickUp idag ✅